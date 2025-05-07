2025'te Görev Yönetimi için En İyi 10 Zentask AI Alternatifi

Her türlü içeriği oluşturmak, iyi düşünülmüş bir planlama ve uygulama gerektirir. Pazarlama metinleri, sosyal medya gönderileriniz için görseller, bir ödev veya tüm bir iş stratejisi olsun, hedefinize ulaşmadan önce genellikle tamamlamanız gereken bir dizi görev vardır.

Neyse ki, en yeni AI araçları içerik oluşturma ve görev yönetimini basitleştirerek verimliliği artırıyor. Örneğin Zentask.ai gibi araçlar veya bunun birçok alternatifi, enerji, zaman ve dolayısıyla para tasarrufu sağlar.

Zentask. ai, yapay zeka kullanarak benzersiz SEO metinleri oluşturur ve Stable Diffusion adlı metinden görüntüye AI modeli kullanarak görseller üretir. İçerik oluşturucular, Zentask'ın kullanıcı dostu arayüzünden, önceden oluşturulmuş komut istemlerinden ve dil, üslup ve yazım stili gibi özelleştirilebilir öğelerden yararlanır. ✍️

Ancak Zentask, mevcut birçok AI destekli içerik oluşturma aracından sadece biridir. Diğer uygulamalar da AI'yı aynı ve bazen çok daha fazlasını yapmak için kullanır, bu nedenle seçeneklerinizi değerlendirmeye değer.

Zentask AI alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedelim. Ardından, gününüzü güzelleştirebilecek bazı AI çözümlerini paylaşacağız. Sonuçta, AI'nın gücü sizin komutlarınızla çalışır.

Bir Zentask AI Alternatifi'nde nelere dikkat etmelisiniz?

AI teknolojisi çok şey yapar ve görev otomasyon yazılımı arıyorsanız, neye bakmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Kullanım durumunuza bağlı olarak, şu özellikler ve işlevler kullanışlı olabilir:

Sınırsız reklam metni, blog yazısı ve daha fazlasını istediğiniz stilde oluşturan AI yazma araçları

Kelimelerden resimler oluşturan görüntü oluşturma araçları

Takımınız içindeki işbirliğini geliştirmek için iletişim araçları

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sistemi öğrenmek için çok fazla zaman harcamazsınız

Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegrasyon

Hedeflerinizi son teslim tarihleriyle birlikte tek tek görevlere ayıran görev yönetimi yazılımı

Verilerinizin güvende olduğunu bilmeniz için güvenlik özellikleri

En İyi 10 Zentask AI Alternatifi

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, Zentask.ai'ye alternatif bazı araçlara göz atalım. Bu AI destekli araçlardan bazıları niş işlevsellik göz önünde bulundurularak tasarlanırken, diğerleri birçok farklı görevde destek sunar.

ClickUp AI'yı kullanarak, ayrıntıları ve diğer önemli hususları eklemek için basit bir komutla ClickUp Belgelerinde blog gönderileri oluşturun

ClickUp, iş akışlarınızı mümkün olduğunca çok sayıda yolla kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. En yeni ve en güçlü özelliği olan ClickUp AI'nın yardımıyla, aynı zamanda nihai yaratıcı yazma aracıdır.

ClickUp'ın son teknoloji AI yazma asistanı, araştırmalara dayalı komut istemleri ve rol tabanlı AI araçları kullanarak içerik oluşturma sürecini basitleştirir ve ideal içeriğe daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Birkaç kılavuz girmeniz yeterlidir; gelişmiş yapay zeka teknolojisi, saniyeler içinde açılış sayfaları, sosyal medya içeriği, blog makaleleri, reklam metinleri ve daha fazlasını oluşturabilir. Hatta metninizi sizin için düzenler ve biçimlendirir.

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

AI asistanı ayrıca yorum konuları ve toplantı notları gibi uzun belgeleri özetler ve metindeki eylem noktalarını belirler. Bunları ClickUp görevlerine dönüştürür ve dönüm noktalarına ve üst düzey hedeflerinize göre izler.

Bu Zentask AI alternatifi, önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan devasa bir kitaplık sunar, böylece her zaman sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız. Örneğin, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, tüm görevlerinizi durum, öncelik veya departmana göre düzenlenmiş olarak görsel olarak sunar. İşinizin her alanında neler olup bittiğini tam olarak takip etmek ve hedeflerinize göre genel ilerlemeyi izlemek için birçok farklı günlük rapor şablonundan seçim yapın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın AI asistanı yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Çok fazla özellik olduğu için, yeni kullanıcılar platformu tanıdıkça bir öğrenme süreci yaşayabilirler

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Yac

via Yac

Yac, uzaktaki takımlar için eşzamansız toplantıları destekler. Zentask.ai'nin doğrudan bir alternatifi olmasa da, bu araç stand-up toplantıları, beyin fırtınası oturumları, sorun çözme ve içerik oluşturma gibi günlük görevlerde iletişim ve işbirliğini geliştirir.

Yac, konuşmanın yazmaktan daha hızlı olduğu ve tonu çok daha etkili bir şekilde ilettiği gerçeğinden yararlanır. Platform, yüksek çözünürlüklü sesli mesajlaşma, ekran paylaşımı ve transkripsiyon kullanarak takım üyelerinin hangi saat diliminde olurlarsa olsunlar fikirlerini ve ilerlemelerini paylaşmalarını sağlar.

Yac'ın en iyi özellikleri

Sesli notlar bırakarak ajandanızdaki planlanmış toplantıları en aza indirin

Konuşurken ekranınızı paylaşın, ardından notlar ekleyerek düşüncelerinizi aktarın

Çevrimiçi olduğunuzda takım arkadaşlarınızın mesajlarını takip edin

Müşteriler ve serbest çalışanlar dahil tüm takım üyelerinizi kolay paylaşım için tartışma gruplarına ayırın

Yac sınırlamaları

Takımların bu yeni işbirliği yöntemini tamamen benimsemesi zaman alabilir

Transkripsiyon aracı her zaman mükemmel doğrulukta sonuç vermez

Yac fiyatlandırma

Kişisel Kullanım: Ücretsiz

Yac for Teams: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yac puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10 yorum)

3. ChatGPT

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, derin öğrenme algoritmaları kullanarak neredeyse her tür web sitesi içeriğini üreten gelişmiş bir AI dil modelidir. ChatGPT, AI içerik oluşturma aracı olarak çok iyi işler. AI sohbetine bir soru girin ve aracın saniyeler içinde insan benzeri yanıtlar oluşturmasını izleyin.

GPT-3 hala yaygın olarak kullanılırken, bu üretken AI'nın en son sürümü olan GPT-4, daha fazla doğruluk ve daha iyi problem çözme dahil olmak üzere gelişmiş AI yetenekleri sunar.

ChatGPT en iyi özellikler

Hemen kullanmaya başlamak için bir hesap oluşturun

ChatGPT'yi bir AI metin yazma aracı olarak kullanın, kod oluşturmak veya hata ayıklamak için ya da çeşitli ilgi alanlarınız hakkında bilgi edinmek için kullanın

Oluşturduğu içeriğin benzersiz ve intihal içermediğini bilerek rahat edin

ChatGPT API'sini kullanarak diğer araçlarla entegre edin

ChatGPT sınırlamaları

Oluşturduğu içeriğin %100 doğru olduğundan emin olmak için içeriği doğrulamanız gerekir

ChatGPT'nin kullandığı veriler tamamen güncel değildir, bu nedenle güncel olaylar için ideal değildir

ChatGPT fiyatlandırma

Araştırma Önizlemesi: Ücretsiz

ChatGPT Plus: 20 $/ay

Geliştirmeler: Kullandığınız dil, görüntü veya ses modeline bağlı olarak kullandıkça ödeyin

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

4. Stork

via Stork

Stork, fikirlerin serbestçe paylaşılmasını teşvik eden bir işbirliği çalışma alanıdır. Uzaktan ve karma takımlar için tasarlanmış olan bu platform, gizli işler için gizli kanallar veya tüm takımınızın görebileceği genel kanallar oluşturmanıza olanak tanır.

Zentask AI'nın bu alternatifi, içerik yazımı veya hukuk, pazarlama veya siber güvenlik desteği gibi belirli bir uzmanlık türüne ihtiyacınız olduğunda "kiralayabileceğiniz" AI araçlarının bir dizinini de sunar.

Stork'un en iyi özellikleri

Metin, ses veya video kullanarak fikirlerinizi ve ilerlemenizi paylaşın

Takım arkadaşlarınızın ne zaman konuşma yaptığını görün ve isterseniz hemen konuşmaya katılın

Tüm toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, böylece toplantıya katılmayan takım üyeleri de bilgilendirilmiş olsun

Stork'u web'de veya Windows, MacOS, iOS veya Android'de kullanın

Stork sınırlamaları

Stork'un ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için henüz yeterli yorum yok

Yeni kullanım tabanlı model hala geliştirme aşamasında olduğundan fiyatlandırma henüz belli değildir

Stork fiyatlandırma

Mesajlaşma ve İşbirliği: Ücretsiz

Kullanıma Dayalı AI Tüketimi (yakında): Kullandıkça öde

Stork puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (3 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

5. Jasper

via Jasper

Jasper, "AI copilot" olarak tanıtılıyor ve özellikle kurumsal pazarlama takımlarına yönelik. Bu Zentask AI alternatifi, AI'yı kullanarak web siteleri, bloglar, sosyal medya ve diğer pazarlama kanalları için yüksek kaliteli içerik oluşturuyor.

Jasper, markanızın sesiyle yazıyor ve stil kılavuzlarınızı takip ediyor. Tüm metinler SEO için optimize edilmiştir ve intihal içermez. Ayrıca, metinleri kolayca yeniden düzenleyip farklı amaçlarla kullanabilirsiniz, böylece zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

İlgi çekici içerikler oluşturun ve ardından birden fazla varyasyonu test ederek hangisinin en iyi sonuçları verdiğini görün

Jasper'ı 25'ten fazla dilde kullanın

WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify ve daha fazlasıyla entegre edin

Gizli şirket verilerinizin tamamen güvende olduğunu bilerek rahat edin

Jasper sınırlamaları

Jasper'ın metinleri bazen spesifik olmaktan ziyade genel olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle bireysel oluşturucular için fiyatlandırmanın çok yüksek olduğunu düşünüyor

Jasper fiyatlandırma

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 125 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

6. Ecomtent

via Ecomtent

Ecomtent, e-ticaret ürün listeleri için metinler ve görseller oluşturur, böylece ürünlerinizi hızlı bir şekilde pazara sunabilirsiniz.

Yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan içerik SEO için optimize edilmiştir, bu nedenle arama motoru sıralamalarında iyi özellikler gösterir ve görüntü oluşturma aracı, ürününüze özel yaşam tarzı görüntüleri üretir.

Ecomtent'in en iyi özellikleri

Zentask AI'ya alternatif olarak bu uygulamayı kullanarak saniyeler içinde metin, infografik ve yaşam tarzı görselleri oluşturun

Ürün listelerinizi yeni anahtar kelimeler veya trendlere göre kolayca güncelleyin

İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Çince dahil olmak üzere birçok dilde metin oluşturun

Self servis seçeneğini seçin veya eski Amazon çalışanları ve hızlı mühendislerden oluşan takıma işleri sizin için yapması için ödeme yapın

Ecomtent sınırlamaları

Bu aracın ne kadar iyi çalıştığını bilmek için henüz yeterli yorum yok

Bazı kullanıcılar, Ecomtent'in sunduğu hizmetlere göre fiyatının fazla olduğunu düşünüyor

Ecomtent fiyatlandırma

Self-Service Lifestyle Images: Aylık 95 $

Self-Service Images and Infographics: 135 $/ay

Self-Service Entire Listing: 165 $/ay

Self-Service Enterprise: 1.650 $/ay

Tam Hizmet: Fiyatlandırma aylık liste hacmine göre belirlenir

Ecomtent puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

7. Copy. ai

Copy.ai, üretken AI kullanarak çeşitli kullanım durumları için ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş içerikler oluşturur. Bu Zentask AI alternatifi, başlıklar, bloglar ve sosyal medya gönderilerinden haber bültenlerine, açılış sayfalarına ve çok daha fazlasına kadar her şeyi üretir.

Aynı metnin birden fazla varyasyonunu elde etmek için birkaç kılavuz girin ve en uygun olanı seçin. Metin kutusunda doğrudan gerektiği gibi düzenleyin.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz ile hızlıca başlayın

İşletmenizin marka sesiyle tutarlı içerik oluşturun

Oluşturduğunuz metni panonuza kopyalayın, CSV dosyasına aktarın veya paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun

Yerleşik kılavuzlar ve web seminerlerinden platform hakkında daha fazla bilgi edinin

Copy. ai sınırlamaları

Oluşturduğu metinleri doğrulamanız gerekir

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin kolayca ulaşılamadığından şikayetçi

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro: 5 koltuk için aylık 49 $

Takım: 20 koltuk için aylık 249 $

Büyüme: 75 koltuk için aylık 1.333 dolar

Ölçek: 200 koltuk için aylık 4.000 dolar

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60 yorum)

8. Sellesta

via Sellesta

Zentask AI'nın bu alternatifi, web siteniz ve Amazon gibi diğer çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla e-ticaret satışlarınızı artırmak için tasarlanmıştır. Sellesta, ürünlerinizle ilgili yüksek dönüşüm oranına sahip anahtar kelimeleri belirler ve bu anahtar kelimeler için listenizi optimize eder.

Sellesta'nın en iyi özellikleri

Ürünlerinizin günlük arama sıralamasını izleyin

Rakiplerinize göre performansı ölçün

Piyasayı değerlendirerek iyi sonuç verebilecek niş ürünleri keşfedin

Müşteri yorumlarını analiz ederek dikkat edilmesi gereken sorunları belirleyin

Sellesta sınırlamaları

Listelerinizi doğrudan Amazon'da yayınlayan API geliştirmesi yalnızca Pro ve Ultimate planlarında mevcuttur

Sellesta'nın ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için henüz yeterli yorum yok

Sellesta fiyatlandırma

Temel: 14 $/ay

Pro: 39 $/ay

Ultimate: 99 $/ay

Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sellesta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

9. Writesonic

via Writesonic

Writesonic, SEO için optimize edilmiş metinler üreten gelişmiş bir AI yazardır. Bu Zentask AI alternatifi, bloglar ve e-postalar gibi uzun içeriklerin yanı sıra kısa sosyal medya gönderileri, reklamlar ve ürün açıklamaları da markanızın sesiyle oluşturur.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Metninizi optimize etmek veya yeniden kullanmak için yeniden ifade etme aracından yararlanın

Kapsamlı şablon kitaplığından bir AI şablonuyla başlayarak zaman kazanın

Sisteme içerik önerileri ve YouTube videoları için fikirler isteyin

25'ten fazla dilde içerik yazın

Writesonic sınırlamaları

Ücretsiz plan, sizi ayda sadece 10.000 kelime ile sınırlar

Kullanıcı arayüzü, özellikle yeni kullanıcılar için çok kullanıcı dostu değildir

Writesonic fiyatlandırma

Ücretsiz

Küçük Takım Kullanıcı başına aylık 19 $

Freelancer: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

10. GravityWrite

gravityWrite aracılığıyla

GravityWrite, dönüşümlerinizi ve satışlarınızı artırmayı amaçlayan AI destekli bir içerik oluşturucu. Zentask AI'ya alternatif olan bu araç, e-postalar, bloglar, pazarlama planları, sosyal medya başlıkları ve gönderileri, YouTube video senaryoları, tıklama tuzağı başlık oluşturucular ve çok daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede metinler oluşturur.

GravityWrite'ın en iyi özellikleri

Sadece birkaç tıklama ile SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun

Çok sayıda yazma şablonundan biriyle başlayarak zaman kazanın

İhtiyaçlarınıza uygun yazma araçları oluşturun ve özelleştirin

Kelimeleri fotogerçekçi görüntülere dönüştürün

GravityWrite sınırlamaları

Her plan için kelime sınırları kısıtlayıcı gelebilir

Fiyatlandırma bireysel kullanıcılar için yüksek olabilir

GravityWrite fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 79 $

GravityWrite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (12 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

AI desteği ile içerik oluşturma görevlerinde ustalaşın

Harika içerik oluşturmak ve bununla ilgili tüm görevleri izlemek çok zaman ve çaba gerektirir. Ancak, yukarıda listelenen birçok AI destekli yazma aracı, ağır işlerin çoğunu sizin için yapabilir ve genellikle kendi başınıza yaptığınızdan çok daha iyi içerikler üretebilir.

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

ClickUp, metin yazımından düzenlemeye ve görev yönetimine kadar desteği daha da ileriye taşır. Metinden görevler oluşturun veya metin oluşturmak için görevler oluşturun — seçim sizin. Ve bu, tek noktadan hizmet sunan bu platformun size sunduklarının sadece küçük bir kısmı.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve işinizin her yönden gelişmesini izleyin.