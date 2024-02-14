görevler ve Projeler için En İyi 10 Doldurulabilir Excel Form Şablonu

Excel Form Şablonu, meşgul proje yöneticileri ve profesyoneller için büyük bir kurtarıcıdır.

Uygun bir Excel doldurulabilir form şablonu, bilgileri standart bir biçimde toplamayı ve paydaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşmayı kolaylaştırır.

Müşteri geri bildirimleri toplamak, müşterileri anketlemek veya iş başvurularını kolaylaştırmak istiyorsanız, Excel Formları ile hemen başlayın.

Zaman ve paradan tasarruf etmeniz için en iyi Excel şablonlarını bir araya getirdik. Daha fazlasını yapmak isteyen ileri düzey kullanıcılar için ise bir üst seviyeye geçmenizi sağlayacak Excel alternatif Form Şablonlarımız var.

Hadi başlayalım.

Excel Form Şablonu nedir?

Excel Form Şablonu, Microsoft Excel'de veri girmek ve düzenlemek için yapılandırılmış bir düzene sahip bir veri toplama aracıdır. Tasarım, veri girişini basitleştirmenize ve bilgi biçiminde tutarlılık sağlamanıza olanak tanır.

Bir proje yöneticisi olarak, önceden oluşturulmuş formları özel gereksinimlerinize göre kolayca uyarlayabilir ve önceden oluşturulmuş Excel form şablonlarını kullanarak takım üyelerini projeye uyumlu hale getirebilir ve ilerlemeyi paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Özel bütçeler, faturalar, programlar, para yönetimi için planlayıcılar, proje takipçileri ve özelleştirilebilir Excel şablonlarıyla takvimler oluşturun. Yerleşik formüller, veri doğrulama ve biçimlendirme, kullanıcıların bilgileri girmelerini ve verileri analiz etmelerini kolaylaştırır.

Excel Form Şablonlarını kullanım durumunuza göre özelleştirin ve paylaşın, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmayın. Tek yapmanız gereken, şablonu verilerinizle doldurup doğru kişilere göndermek.

5 Excel Form Şablonu

İşte bazı sayıları veya verileri hesaplamanız gerektiğinde işinize hız kazandıracak ücretsiz Excel Şablonları.

1. Ücretsiz Basit Sipariş Şablonu Formu

Yeni başlayanlar için uygun Sipariş Şablonu Formu, ürün siparişi veya müşteri gereksinimlerini yerine getirme gibi özel ihtiyaçlarınıza göre sipariş oluşturma sürecinizi kolaylaştırır.

Bu kişiselleştirilmiş veri girişi formuyla veri toplama işlemini otomatikleştirin, böylece gelirinizi artırmaya ve daha fazla sipariş almaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

2. Yeni Ürün Anketi

Bu Excel elektronik tablo şablonunu kullanarak potansiyel alıcılarınızdan ve mevcut müşterilerinizden değerli bilgiler edinin.

Önerilen sorular, meşgul olduğunuzda harika bir başlangıç noktasıdır. Anket sorularınızı ekleyin, metinleri ve resimleri özelleştirin ve Yeni Ürün Anketi form şablonunu dakikalar içinde istediğiniz yerde yayınlayın.

3. Gider Formu Şablonu

Gider raporlaması, hesaplarınızı mükemmel bir şekilde dengelediği için her iş için vazgeçilmezdir. Ancak, bu raporları manuel olarak oluşturmak zaman alıcıdır.

MS Formları Gider Yönetimi Şablonu ile giderleri izlemek ve göndermek artık çok kolay. Temiz tasarımı ve okunması kolay biçimi ile bu ücretsiz Excel Şablonu ile çalışanlarınızın gider raporlamasını basitleştirin.

Bonus: Google Dokümanlar'da doldurulabilir form nasıl oluşturulur!

4. Takım Etkinlik Planlama Anketi

Bir takımın şirket dışı etkinliğini organize ederken veya üst düzey yöneticileriniz için bir konferans düzenlerken, unutulmaz bir deneyim yaratmak için çok sayıda veriye ve metriğe ihtiyacınız vardır.

Takım Etkinlik Planlama Formları Şablonu anketini kullanarak konuşmacılar ve katılımcılar hakkında tüm ilgili bilgileri toplayın. Yanıtlayanların soruları yanıtlamaktan sıkılmaması için çoktan seçmeli, derecelendirme ve Likert ölçeği gibi farklı sorular ayarlayın.

5. Satın Alma Sipariş Formu Şablonu

Uygun bir satın alma sipariş formu şablonu, satın alma işlemlerinizi kolaylaştırır, hataları azaltır ve manuel veri girişi gibi sıkıcı işlerden sizi kurtarır.

İster kendi işini kurmaya çalışan bir küçük işletme sahibi olun, ister verimliliği artırmak isteyen köklü bir satıcı olun, bu ücretsiz Excel Şablonu satın alımları yönetmenize, giderleri izlemenize ve alıcı ile tedarikçi arasındaki iletişimi net tutmanıza yardımcı olur.

Excel Form Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

İş işlemlerinin her geçen gün daha dijital hale geldiği bir dünyada, Excel Formları bu gelişmeye ayak uydurmakta yavaş kalmıştır.

Her şeyi manuel olarak yapıyorsanız, veri toplama ve girişi basit ve kolay bir işlem haline getirirler, ancak önemli sınırlamaları vardır.

Alan sınırlamaları

Excel veri girişi formları yalnızca 32 alan izin verir. Birden fazla kategori ve alt kategoriye ayrılması gereken büyük miktarda karmaşık veriniz varsa, bir Excel alternatifi gerekir.

Sınırlı işbirliği yetenekleri

Bir Excel Formu oluşturduktan sonra, takım üyelerinizle işbirliği yapmak istiyorsanız, ortak yazma konusunda bazı sınırlamalar vardır. Örneğin, .xlsm, .xlsx ve .xlsb biçimleri ortak yazmayı destekler, ancak .csv veya .xls biçimiyle çalışıyorsanız, önce dosyayı uyumlu bir türe güncellemeniz gerekir.

İdeal olarak, iyi bir elektronik tablo formu şablonu, takım üyenizin düzenlemeyi gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlamalıdır; Google E-Tablolar gibi Excel alternatifleri bunu sağlar. Bu şekilde, "Tamamlandı mı?" diye takip etmek zorunda kalmazsınız

Entegrasyonların eksikliği

Microsoft Excel şablonları, Microsoft 365 ürün grubunu kullanıyorsanız verimlidir. Ancak CRM, hesap yönetimi veya proje yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon karmaşık ve maliyetlidir, zaman ve finansal kaynak gerektirir.

10 Alternatif Excel Form Şablonu

Güçlü bir doldurulabilir Excel Form Şablonu alternatifi arayışınız ClickUp ile sona eriyor.

ClickUp Şablonları, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok Excel Formu sınırlamasının üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Tablo ve sütun görünümlerini özelleştirme

ClickUp çalışma alanı üzerinden takım üyeleriyle formlar üzerinde işbirliği yapın

Form Şablonunu farklı kanallara yerleştirmek, anket yanıt oranlarının yükselmesine yol açar

Hangi sektörde olursanız olun, ihtiyaçlarınızı desteklemek için favori ücretsiz ClickUp Form Şablonlarımızı burada bulabilirsiniz.

1. ClickUp Form Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Form Şablonu

İyi tasarlanmış bir form şablonu, müşterilerden, çalışanlardan ve diğer paydaşlardan bilgi toplama işlemini basitleştirir. Çoklu görevleri olan bir yönetici için, tüm kullanıcılar için tutarlı bir veri toplama biçimi sağlayarak veri doğruluğunu ve tutarlılığını artırır. Bu, birden çok kaynaktan farklı veri biçimlerini düzenleme zahmetinden sizi kurtarır.

Hata raporlama sürecini kolaylaştırmak isteyen bir yazılım şirketinde proje yöneticisi olduğunuzu varsayalım. ClickUp'ın Form Şablonu, yinelenen girdileri önleyen ve tüm önemli bilgileri standart bir biçimde toplamanızı sağlayan önceden tanımlanmış alanlar ve seçenekler içerir.

Sınırlı gömme işlevlerine sahip Excel elektronik tablo şablonlarının aksine, ClickUp'ın Form Şablonlarını web sitenizde, yazılımınızda ve diğer iletişim kanallarında paylaşın.

Proje yöneticileri daha sonra yanıtları inceler ve çözüm için ilgili takım üyelerine atar, bu da onu güçlü bir Excel alternatifi haline getirir.

2. ClickUp Yaratıcı Talep Formu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaratıcı Talep Formu

ClickUp'ın Yaratıcı Talep Formu, tasarımcılar, pazarlama ekipleri, proje yöneticileri ve paydaşlar için bir kurtarıcıdır, çünkü herkesin işini daha iyi yönetmesine, etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve tüm proje ayrıntılarını bilmesine yardımcı olur.

Yaratıcı projeler zordur; projelerin yolunda gittiğinden emin olmanız gerekir, ancak bunları formüle dönüştürmek istemezsiniz. Yaratıcılık ve yapıya eşit önem veren yaratıcı talep şablonları, proje boyunca hesap verebilirlik ve tutarlılık sağlar.

Ücretsiz, özelleştirilebilir şablon, her bir yaratıcı talebin ilerlemesini izlemek için Tamamlandı, Teslim Edildi, Onaylandı, Revizyon için ve İlerleme Halinde gibi özel durumlara sahiptir.

ClickUp ayrıca , tasarımcıların ve yaratıcı takımların tasarım süreçlerini yansıtacak şekilde özelleştirilmiş tasarım ş akışları oluşturmaları için bir şablon kitaplığı da sunar.

Tasarım özetinizi ClickUp Belgeleri'ndeki basit bir bağlantı aracılığıyla herkese açık veya gizli olarak paylaşın

Özelliklere gelince, ClickUp Docs, proje yöneticisinin adım adım açıklamasına gerek kalmadan paydaşların anlayabileceği yaratıcı talep şablonları yazmak için ideal belge düzenleyicinizdir.

Ajanslar için, bu şablonu müşteri portalı yazılımıyla entegre edin, böylece müşterileriniz taleplerinin durumunu görebilir.

3. ClickUp Talep Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Talep Formu Şablonu

Talep formları, çalışanlardan doğru bilgileri toplamak ve tüm departmanlardan gelen talepleri tek bir yerde düzenlemek için resmi bir süreç oluşturur.

ClickUp'ın Talep Formu Şablonu, talepleri doğru bir şekilde izler ve işlem süresini ve maliyetini azaltır, böylece doğru bilgileri alırsınız.

Bir inşaat şirketinde proje yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Bu ücretsiz talep formu şablonunu kullanarak bilgileri düzenleyin, önemli proje ayrıntılarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, sözleşme şartlarını, gerekli malzemeleri ve tedarikçilerin iletişim bilgilerini kaydedin.

İnşaat gibi, son teslim tarihlerinin kaçırılmasının proje maliyetlerinin aşılmasına yol açabileceği sektörlerde, Gantt Grafiği ve Kanban Görünümü, her bir talebin ilerlemesini izlemenizi ve iş akışını görselleştirmenizi sağlar.

En iyi kısmı ise şudur: ClickUp'taki dönüm noktaları, herkesin anahtar hedeflere odaklanmasını sağlar. Takım üyeleri, birbirine bağımlı görevlerin daha büyük proje hedeflerine nasıl bağlandığını görebilir.

En önemli görevlerinizi dönüm noktalarına dönüştürerek projelerinizdeki ilerlemeyi görsel olarak temsil edin

Excel form şablonları özel alanlar oluşturmanıza izin verse de, operasyon yönetimi yazılımı, çalışan yönetimi yazılımı ve proje yönetimi araçları gibi üçüncü taraf iş sistemleri arasında sorunsuz veri akışı için ClickUp'ın sağladığı kapsamlı entegrasyonlardan yoksundur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İletişim Formu Şablonu

ClickUp'ın İletişim Formu Şablonu ile iletişim formlarınızı dakikalar içinde oluşturun ve özelleştirin. Tüm müşteri sorgularınız merkezi bir konumda kalır, böylece ilerlemelerini kolayca izleyebilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş form şablonu, anketler ve oylamalar yoluyla değerli müşteri geri bildirimleri toplamak istediğinizde, müşteri verilerini yakalar ve hızlı erişim için merkezi bir veritabanında saklar.

Ürün yöneticinizin, freemium özellikleri hakkında kullanıcıların görüşlerini araştırdığını varsayalım. Proje hedeflerini (kullanıcı deneyimini iyileştirme veya özelliklerin kullanıma sunulması) belirledikten sonra, bu form şablonunu yanıtlayanlara e-posta ile gönderin.

En iyi yanı, ücretsiz ClickUp şablonunun ziyaretçinin tarayıcısının otomatik doldurma özelliği ile senkronizasyon yapmasıdır, böylece formu çok az çaba ile doldurabilirler.

Ürün yöneticileri daha sonra yanıtları analiz eder ve izler, durumları günceller ve paydaşları ilerleme hakkında bilgilendirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu

Dağınık elektronik tablolardan veya uzun e-posta konularından müşterinin iletişim bilgilerini bulamadığınız için önemli bir müşteri takibini kaçırdığınız bir durumla hiç karşılaştınız mı?

Cevabınız evet ise, dikkatle dinleyin.

ClickUp'ın Müşteri İletişim Formu Şablonu, özel iletişim formunuzu dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Tüm önemli kişilerinizi, müşteri taleplerinizi ve ilgili bilgileri tek bir merkezi konumda yönetin ve onlara en iyi hizmeti sunun — hepsi ClickUp'tan.

Ayrıca, müşterilerinizin hassas bilgileri güvenli bir şekilde göndermelerini sağlayarak işinize olan güvenlerini güçlendirir.

Form şablonunu web sitenize veya diğer kanallara entegre ettikten sonra, ClickUp'ın 100'den fazla otomasyon seçeneği, formu dolduran kişilere otomatik yanıt göndermenizi sağlar. Onlara yakında sizinle iletişime geçeceğinizi bildirmekten daha iyi ne olabilir?

MS Forms, kapsamlı entegrasyonlara sahip değildir, bu nedenle iletişim bilgilerini aldığınızı onaylayan otomatik yanıtlar gönderemezsiniz.

6. ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Başvuru Formu Şablonu

İş başvuru süreci, çalışanları ve başvuru sahiplerini zorlar. İş başvuru şablonu kullanarak potansiyel çalışanlar hakkında gerekli tüm bilgileri elde etmek, zaman kazandıran bir uygulamadır.

ClickUp'ın İş Başvuru Formu Şablonu, kişisel bilgiler, eğitim geçmişi ve iş deneyimi dahil olmak üzere iş başvuru sahiplerinden ihtiyacınız olan tüm bilgilerin toplanmasını kolaylaştırır.

Şablon iki amaca hizmet eder: işe alım departmanı başvuru verilerini tek bir yerde izler ve saklarken, potansiyel adaylar bilgilerini göndermek için kullanımı kolay bir çevrimiçi platform elde eder.

ClickUp'ın Pano Görünümü ile işe alım gibi çok aşamalı süreçler için durumları anında oluşturun ve güncelleyin. Öncelikleri ayarlamak için görevleri özel durumlarınıza sürükleyip bırakın veya yukarı veya aşağı taşıyın.

ClickUp İş Başvuru Şablonu'nu kullanmanın bir eklentisi, maaş bordrosu şablonları gibi diğer şablonlarla entegre olmasıdır. Bu, İK departmanının seçilen adayları sistemlerine daha hızlı eklemesini kolaylaştırır.

7. ClickUp Rapor Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rapor Formu Şablonu

İster müşteri hizmetleri departmanı kullanıcı geri bildirimlerini izliyor olsun, ister pazarlama takımı kampanyaların performansını takip ediyor olsun, raporlar kuruluşlar için çok önemlidir. Gerekli verileri toplamak için önceden oluşturulmuş, doldurması kolay şablonlarla takımınızın kazandığı zamanı düşünün.

ClickUp'ın Rapor Formu Şablonu, tüm departmanların verileri tek tip bir şekilde toplamasına ve hızlı sıralama ve analiz için özel alanlarda raporları düzenlemesine olanak tanır. İleri düzey kullanıcılar için özel alanlar, önemli veri noktalarını izler, sonuçlar çıkarır ve bunları kolay anlaşılır bir biçimde görselleştirir.

Şablon, birden fazla projeyi gözden geçiren ve ilerlemeyi bir bakışta görmek isteyen yöneticiler için özellikle yararlı olan özel görünümler içerir. Gant grafikleri, Liste görünümü, iş yükü ve rapor izleme içerir. Görsel yapısı, devam eden işlerin genel bir görünümünü iletmeye olanak tanır.

Örneğin, kaynak kullanımı şablonu, tüm projeler ve takımlar arasında tahsis edilen kaynakları kapsamlı bir şekilde görüntüler. Kritik bir proje için daha fazla kaynağa ihtiyacınız varsa, bu verileri doldurulabilir form şablonu olarak paydaşlara onay için istediğiniz zaman gönderebilirsiniz.

8. ClickUp Üyelik Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Üyelik Formu Şablonu

Üyelerin öğrenmek, ağ kurmak ve bilgi paylaşmak için katıldığı gizli bir topluluk yönetiyorsanız, üyelik formu başvuruları toplar ve kayıt akışını yönetir.

ClickUp'ın Üyelik Formu Şablonu, topluluk tabanlı kuruluşlar için yeni üye kaydı sürecini kolaylaştırır. Bu tek tıklamayla hazır şablon, her yeni kullanıcı için manuel olarak form oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır. Tüm üyelerinizle ilişkilerinizi yönetmeye odaklanmak için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayın.

Ve bu sadece başlangıç. Ücretli üyelikler için, üyelik ücretinin nasıl ödeneceği ile ilgili ayrıntıları ekleyin. Formda çevrimiçi ödeme ağ geçidinizin bağlantısını ekleyin.

Görevler, belgeler ve bağımlılıklar arasındaki ilişkileri çizmek ve Müşteri Tablosu görünümüyle müşterileri siparişlere bağlamak için kod gerektirmeyen bir üye veritabanı oluşturun.

Son olarak, Üyelik Süreci Görünümü, takımların başvuru sürecindeki adımları haritalandırmasına ve ilerlemeyi takip etmesine olanak tanır.

9. ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Bir startup şirketinde, sektör liderleri için yıl sonu konferansı düzenleyen bir etkinlik organizatörü olduğunuzu varsayalım. Tüm katılımcı bilgilerini elektronik tablolar üzerinden yönetmek zaman alıcı ve hataya açık bir iştir ve veriler otomatik olarak güncellenmez. Sütunlara ayrıntıları girmek için daha fazla zaman harcarsınız ve diğer önemli görevler için çok az zaman kalır.

İşte bu noktada ClickUp Kayıt Formu Şablonu devreye girerek herkesin aynı sayfada kalmasına, misafirlerden bilgi toplamasına ve veri girişini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Şablonda katılımcı sayısı, iletişim bilgileri ve check-in ve check-out tarihleri ve oteller gibi rezervasyon ayrıntıları için alanlar bulunur. Diğer takım üyeleri işbirliği yapabilir, notlar ve yapılacaklar listeleri ekleyebilir, görevleri önceliklerine göre görüntüleyebilir ve şablonu özelleştirmek için alt görevler ekleyebilir.

Etkinlik sonrası analiz için, katılımcı listesi şablonu etkinliğe katılan misafirleri izlemenizi sağlar.

ClickUp'ın otomasyon seçenekleri, birisi formu doldurduğunda e-posta bildirimlerinin otomatik olarak gönderilmesini ayarlamanıza olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider. Ek sorularla hızlı bir şekilde takip edin veya etkinlikle ilgili bilgileri sağlayın.

10. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Ulaşılabilir hedefler belirlemek ve çalışanlarınızın katılımını ve proaktifliğini sürdürmek için eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplamalısınız. Bu, çalışanlarınızın gelişimine önem verdiğinizi ve onları önemsediğinizi gösterir. Daha da önemlisi, çalışanlarınızın iyileştirilmesi gereken alanları ve güçlü yanlarını anlamalarına yardımcı olur.

Ancak, değerlendirmeleri yapmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Endişelenmeyin, sizin için bir çözümümüz var. ClickUp'ın Değerlendirme Formu Şablonu tasarımı, yöneticilerin performansı ölçmesini ve çalışanlara geri bildirim sağlamasını mümkün kılar.

Verileri toplamak için neden bu şablonu kullanmalısınız? Tüm değerlendirmeler için aynı kriterleri ve soruları kullanarak departmanlar arasında tutarlılık sağlar. En iyi yanı, çalışanları öznel yargılara değil, objektif kriterlere göre değerlendirmenizdir.

İyi olan şey, çalışanları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için yıllık değerlendirmelere bağlı kalmak zorunda olmamanızdır. Değerlendirme döneminiz, kuruluşunuza bağlı olarak üç aylık, altı aylık veya role dayalı değerlendirmeler arasında değişebilir. Çalışanlarınızın ilerlemesini takip edin ve izleyin, onlardan en iyi şekilde yararlanın.

Ödüller ve dönüm noktaları, teknik beceriler, toplam çalışma saati, bekleyen ve tamamlanan görevler ve iyileştirilmesi gereken alanlar gibi verilerle bu şablon, yöneticiler ve doğrudan rapor verdikleri kişiler arasında etkili iletişimi kolaylaştırır.

Hesap tablosu tabanlı doldurulabilir Excel form şablonlarına veda edin

ClickUp Form Şablonları, yeni nesil proje yöneticileri için güçlü bir Excel alternatifidir. Temel elektronik tablo formlarının ötesine geçerek, tüm şablonlarınız için dijital bir merkez sunar.

Önceden oluşturulmuş form şablonlarını dakikalar içinde ayarlayarak, çalışanlardan veya müşteriler ve tedarikçilerden iç ve dış geri bildirim toplamaya başlayın. Birden fazla görünümde yanıtları görüntüleyin ve izleyin, verileri görsel olarak analiz ederek verimli kararlar alın.

İlk anket form şablonunuzu oluşturmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.