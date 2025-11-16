12 แม่แบบ Smartsheet ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ทุกครั้ง ทีมมักจะใช้เวลาไปกับการค้นหาข้อมูล การตั้งค่าเอกสาร และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สมบูรณ์แบบมากกว่าการลงมือทำงานจริง นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Work Sprawl" ซึ่งทำให้คุณสูญเสียเวลาไปอย่างมากมายโดยไม่เกิดผลผลิต สมาร์ทชีตเทมเพลตสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ในระดับหนึ่ง ลองจินตนาการถึงการเปิดแผนโครงการที่ถูกจัดระเบียบไว้แล้ว—มีไทม์ไลน์พร้อมใช้งาน รายการงานที่เตรียมไว้เรียบร้อย และแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
สำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมปฏิบัติการ และผู้นำธุรกิจ เทมเพลตเหล่านี้เป็นวิธีที่ง่ายในการมาตรฐานกระบวนการ เพิ่มความโปร่งใส และประหยัดเวลาในการตั้งค่าหลายชั่วโมง
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลต Smartsheet ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น และเพิ่มการมองเห็นข้อมูลระหว่างทีมต่าง ๆ
แบบฟอร์มสมาร์ทชีตในมุมมอง
นี่คือตัวอย่างแบบฟอร์ม Smartsheet ยอดนิยมอย่างรวดเร็ว และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและต้องการประหยัดเวลา เราได้รวมแบบฟอร์มClickUpที่ดีที่สุดไว้ด้วย ซึ่งอาจเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แบบแผนการแบ่งงาน (WBS)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมข้ามสายงาน
|เจ้าของงาน, กำหนดเวลา, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ตัวบ่งชี้ทางสายตา
|ตารางสมาร์ทชีต, ลำดับชั้น
|แผนที่เส้นทางพร้อมแม่แบบระดับน้ำ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โอ๊ะ, ทีมผลิตภัณฑ์
|การจัดลำดับความสำคัญของเส้นน้ำ, แถบสีรหัส, ลากและวาง
|แผนงานสมาร์ทชีต, แผนงานแกนต์
|แผนโครงการแคมเปญอีเมล
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาด
|การมอบหมายงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การแจ้งเตือน
|ตารางสมาร์ทชีต, ปฏิทิน
|แบบแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ทีมดิจิทัล
|การกำหนดช่องทาง, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, การติดตามงบประมาณ
|ตารางสมาร์ทชีต, แดชบอร์ด
|แบบแผนสื่อสังคมออนไลน์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมคอนเทนต์
|ปฏิทิน, เป้าหมายแคมเปญ, แท็กหมวดหมู่
|สมาร์ตชีต ปฏิทิน, ตาราง
|แผนการตลาดแบบแผนแม่บท
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาด
|ระยะของแคมเปญ, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ
|ตารางสมาร์ทชีต, ปฏิทิน
|แบบฟอร์มงบประมาณการตลาด
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
|แผนการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายจริง, สูตรการคำนวณความแตกต่าง, สรุป
|ตาราง สมาร์ทชีต, แผนภูมิ
|แบบฟอร์มรายการงานประจำสัปดาห์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญ
|สรุปประจำวัน, ลำดับความสำคัญ, รายการตรวจสอบ
|ตารางสมาร์ทชีต, รายการตรวจสอบ
|ตารางเวลาประจำสัปดาห์, อาทิตย์-เสาร์ ช่วงเวลา 30 นาที
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญ, โค้ช
|ช่วงเวลา 30 นาที, การจัดรหัสสี, มุมมองทั้งสัปดาห์
|สมาร์ตชีต ปฏิทิน, ตาราง
|แบบฟอร์มบอร์ดงานโครงการทีม
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|กระดานคัมบัง, คอลัมน์สถานะ, สิ่งกีดขวาง
|สมาร์ตชีต บอร์ด, ตาราง
|เปิดตัวกิจกรรมและงบประมาณพร้อมแม่แบบไทม์ไลน์แกนต์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการกิจกรรม
|มุมมองแกนต์, การติดตามงบประมาณ, ลากและวาง
|สมาร์ทชีตแกนต์, ตาราง
|แบบแผนการวางแผนสปรินต์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมนักพัฒนาที่คล่องตัว
|สวิมเลน, สตอรี่พอยต์, การทบทวน
|สมาร์ตชีต บอร์ด, ตาราง
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, ผู้จัดการ
|มุมมองรายการ/บอร์ด/แกนต์, การติดตามเวลา, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|แผนภูมิแกนต์, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ฟิลด์ที่แสดงด้วยสี
|ClickUp แผนงานกานต์ต์, รายการ
|เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม
|การติดตามหลายโครงการ, สถานะ RAG, ปริมาณงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการโครงการ
|ปริมาณงาน, การเริ่มต้นงาน, การติดตามการทบทวน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพ ผู้สร้างสรรค์ ทีมงาน
|การจัดลำดับความสำคัญ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ตาราง
|เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่คล่องตัว
|สปรินต์, แบ็กล็อก, สแตนด์อัพ, การตรวจสอบ
|ClickUp บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ
|เส้นแบ่งงานแบบภาพ, จุดสำคัญ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|ClickUp Whiteboard, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาด
|การวางแผนหลายช่องทาง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะแบบเรียลไทม์
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เนื้อหา, ทีมสื่อสังคมออนไลน์
|การลากและวาง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ไฟล์แนบ
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
|เทมเพลต CRM ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|ท่อส่ง, ระบบอัตโนมัติ, คู่มือการขาย
|ClickUp บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร
|เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญ
|การติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย, แดชบอร์ด, เป้าหมาย
|ClickUp รายการ, แดชบอร์ด
|เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, ผู้บริหาร
|การติดตาม OKR, แดชบอร์ด, ตัวกรอง
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Smartsheet ดี?
เทมเพลต Smartsheet ที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่มีประโยชน์แตกต่างจากเทมเพลตที่ถูกลืม:
- แก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง และช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณ เช่น ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดการกำหนดเวลา หรือทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ
- สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ, คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์, เพิ่มระบบอัตโนมัติ, หรือปรับมุมมองได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- รวมสูตรหรือระบบอัตโนมัติในตัว สำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือน ฯลฯ
- ขยายขนาดได้เกินกว่าโครงการเดียว และเติบโตไปพร้อมกับโครงการ ทีม และความต้องการในการรายงานของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
- ให้การมองเห็นครอบคลุมงาน, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลา เพื่อให้ความรับผิดชอบของทีมชัดเจนในทันที
👀 คุณรู้หรือไม่? การจัดการโครงการเป็นหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกฟอรั่มเศรษฐกิจโลกจัดอันดับให้เป็นบทบาทที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับที่ 12 โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านตำแหน่งใหม่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการในทศวรรษหน้า
ในขณะเดียวกัน มีผู้คนเกือบ 40 ล้านคนแล้วที่ดำรงตำแหน่งที่เน้นโครงการในกว่า 170 ตำแหน่งงาน ตั้งแต่โค้ช Agile และเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Smartsheet
แม่แบบสมาร์ทชีต
คัดสรรมาอย่างดีเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบอัตโนมัติ และกรณีการใช้งานจริง แกลเลอรีเทมเพลต Smartsheet นี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
1. แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
เมื่อคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือรายการงานที่ยุ่งเหยิงซึ่งซ่อนมากกว่าที่จะช่วย นั่นคือจุดที่คุณสามารถใช้WBS ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งงานออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ อย่างชัดเจนในเชิงภาพ แม่แบบ WBS นี้จะช่วยให้คุณมองเห็นลำดับชั้นของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ผลลัพธ์ในระดับสูงไปจนถึงรายการงานย่อยแต่ละรายการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานเป็นส่วนๆ ที่ย่อยง่าย และกำหนดได้ว่าใครจะทำอะไร และเมื่อไหร่
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายเจ้าของงาน, กำหนดเวลาส่ง, และสถานะได้ตั้งแต่เริ่มต้น
- ตรวจจับการชะลอตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยตัวบ่งชี้ภาพที่ติดตั้งไว้
- เชื่อมโยงงานที่มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกขั้นตอน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการหลายขั้นตอนหรือข้ามสายงาน ซึ่งต้องการความชัดเจนในทุกระดับ
2. แผนที่เส้นทางพร้อมแบบจำลองระดับน้ำ
พยายามสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่ใช่หรือไม่? ฟีเจอร์ 'waterline' ใน Smartsheet Roadmap พร้อมเทมเพลต Waterline ช่วยให้คุณขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่กำลังได้รับความสำคัญกับสิ่งที่ต้องชะลอไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการวางแผนเมื่อทุกอย่างดูเหมือนเป็นสิ่งที่ 'ต้องมี' ช่วยให้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการตัดสินใจที่ยากให้โปร่งใสและมีข้อมูลสนับสนุน
- อัปเดตไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
- ใช้แถบสีเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานตามทีม, หน้าที่, หรือผลกระทบ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนโร้ดแมปภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
🔍 คุณรู้หรือไม่?วิธี MoSCoW(Must, Should, Could, Won't) ซึ่งพัฒนาโดย Dai Clegg ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในปี 1994 ขณะทำงานที่ Oracle ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายขึ้นในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว (RAD) โดยการจำแนกสิ่งที่ต้องทำจริง ๆ กับสิ่งที่สามารถรอได้
3. แม่แบบแผนโครงการแคมเปญอีเมล
การเปิดตัวแคมเปญอีเมลเป็นชุดของงาน กำหนดเวลา การพึ่งพา และการอนุมัติต่างๆ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการแบ่งกลุ่มผู้ชมไปจนถึงการทดสอบและการเปิดตัวขั้นสุดท้าย มันรวมถึงส่วนต่างๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญอีเมลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งสำคัญใดๆ (เช่น การทดสอบ A/B ที่สำคัญมากหรือขั้นตอนการอนุมัติ!)
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติในที่เดียว
- ติดตามไทม์ไลน์, ความเชื่อมโยง, และการอัปเดตสถานะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- ติดตามทุกงานให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยกำหนดส่งอัตโนมัติและการแจ้งเตือนที่ทันเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินการส่งอีเมลแคมเปญเป็นประจำซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้อง เชื่อมต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ย เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับผู้ติดต่อหลัก 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น, จัดลำดับความสำคัญ, และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มีEnterprise Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีที่ปลายนิ้วของคุณ
4. แม่แบบแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
การตลาดดิจิทัลสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยโฆษณา, SEO, คอนเทนต์, อีเมล, และโซเชียลมีเดีย, ทั้งหมดทำงานบนไทม์ไลน์ที่แตกต่างกัน. แม่แบบแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการของ Smartsheet ช่วยให้คุณนำทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวด้วยแผนที่รวมศูนย์.
คุณสามารถกำหนดเป้าหมายข้ามช่องทางต่าง ๆ ติดตามสถานะของแคมเปญ จัดการงบประมาณ และทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดได้โดยไม่มีความวุ่นวายตามปกติ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อที่ชำระเงิน สื่อที่ได้มา และสื่อที่เป็นเจ้าของ
- ติดตามความคืบหน้าของทีมต่าง ๆ ด้วย KPI ที่ชัดเจนและช่องสถานะ
- จัดการไทม์ไลน์และงบประมาณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเอกสารหรือสเปรดชีต
✅ เหมาะสำหรับ: การจัดการลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดที่ดูแลแคมเปญดิจิทัลหลายรายการข้ามแพลตฟอร์มและทีม
⭐ โบนัส: ปรับปรุงการวางแผนโครงการของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp Brain:
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานที่เข้าใจโครงการ ความสำคัญ และเครื่องมือของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การมีเครื่องมือมากเกินไป ClickUp Brain จะรวมบริบทการทำงานของคุณ (งาน เอกสาร ปฏิทิน แชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ) เข้าไว้ในระบบอัจฉริยะเดียวที่ทำงานภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ด้วยข้อมูลของคุณ และส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น:
- ขจัดงานที่ซ้ำซากและใช้แรงงาน เช่น การเขียนรายงานประจำวัน การมอบหมายงาน หรือการสร้างรายงาน
- เติมเต็มช่องว่างในการสื่อสาร โดยให้สรุปข้อมูลทันที อัปเดต และบริบทสำหรับงานต่างๆ
- ลดภาระของเครื่องมือ ด้วยการรวม AI, การค้นหา, และระบบอัตโนมัติไว้ในทุกแอปที่คุณใช้
โดยปกติแล้ว คุณอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาภารกิจต่าง ๆ เขียนอัปเดตสถานะ และตรวจสอบกำหนดส่งงานซ้ำในเครื่องมือหลาย ๆ ตัว แต่ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณทันที
5. แม่แบบแผนการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
หากการวางแผนโซเชียลมีเดียของคุณยังคงอยู่ในเอกสารที่กระจัดกระจายและกระทู้ Slack ในนาทีสุดท้าย แม่แบบแผนโซเชียลมีเดียนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก มันให้ปฏิทินที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนโพสต์ มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมายของแคมเปญ และรักษาความสอดคล้องของเนื้อหาในทุกแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบรายสัปดาห์/รายเดือนที่สะอาดตา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายงานให้กับนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติ พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
- ติดตามเป้าหมายของแคมเปญ, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, และประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
- รักษาความสม่ำเสมอในทุกช่องทางด้วยการติดแท็กหมวดหมู่และธีมที่ใช้รหัสสี
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมคอนเทนต์ที่ดูแลปฏิทินหลายแพลตฟอร์มและการขออนุมัติจากลูกค้า
🎥 แฮ็กแบบเป็นกันเอง : หากคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องการจัดการโครงการด้วย AI แล้ว คิดใหม่อีกครั้ง เรียนรู้ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณ—ตั้งแต่การจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดไปจนถึงการรายงานอัตโนมัติ 🎯 ในวิดีโอนี้ เราจะเปิดเผยกลยุทธ์ภายในและเทคนิคที่มักถูกมองข้ามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด
6. แม่แบบแผนการตลาด
แผนแม่บทแคมเปญการตลาดโดย Smartsheet แบ่งแคมเปญของคุณออกเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์หลังแคมเปญ พร้อมทั้งติดตามงานทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน
ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับไทม์ไลน์, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และความรับผิดชอบ, เทมเพลตนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทุกแง่มุมของแคมเปญได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนด "เหตุผล" ของแคมเปญและปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ร่วมกัน
- รวมไฟล์สร้างสรรค์, บรีฟ, และลูปการให้คำแนะนำไว้ในที่เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
- มองเห็นภาพรวมของวงจรชีวิตแคมเปญทั้งหมดเพื่อตรวจหาช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนตั้งแต่เนิ่นๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินแคมเปญที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเวลา ความชัดเจน และการทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหรือทำลายผลลัพธ์
7. แม่แบบงบประมาณการตลาด
คุณไม่สามารถขยายการตลาดได้หากไม่รู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหน. เทมเพลตงบประมาณนี้สร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการติดตามการใช้จ่ายผ่านแคมเปญ, ช่องทาง, และผู้ให้บริการ.
ด้วยหมวดหมู่สำหรับประเภทค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (เช่น การโฆษณา, การสร้างเนื้อหา, งานอีเวนต์, เป็นต้น) คุณจะได้รับการมองเห็นที่ชัดเจนว่าเงินงบประมาณการตลาดของคุณถูกใช้ไปอย่างไร และคุณต้องปรับเปลี่ยนที่ไหน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการใช้จ่ายตามแผนเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหมวดหมู่และช่องทาง
- จัดระเบียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ขายเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
- ตรวจพบการใช้จ่ายเกินงบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยสูตรการคำนวณความแปรปรวนที่ติดตั้งไว้
- ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยสรุปงบประมาณและแยกตามไตรมาส
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการมองเห็นการใช้จ่ายในแคมเปญและประสิทธิภาพทางการเงินแบบเรียลไทม์
8. แบบฟอร์มรายการงานประจำสัปดาห์
เมื่อสัปดาห์ของคุณเต็มไปด้วยการประชุม งาน และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปมา เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณชะลอตัวลงและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น เป็นเครื่องมือติดตามงานที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการบันทึกงาน กำหนดเส้นตาย และลำดับความสำคัญด้วยช่องทำเครื่องหมาย บันทึกย่อ และวันที่ครบกำหนด ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของภาระงานในสัปดาห์ได้อย่างชัดเจน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยการแบ่งแยกวันชัดเจนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
- จัดลำดับความสำคัญของงานหลักในขณะที่คอยจับตาดูงานรองที่ต้องทำ
- มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและปราศจากความเครียดเกี่ยวกับสัปดาห์ของพวกเขา
📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: พนักงานมากกว่าสองในสาม (68%) รายงานว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำ เช่น อีเมล งานธุรการ หรือกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ
การทบทวนงานของคุณทุกสัปดาห์ช่วยให้คุณระบุความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ ดังนั้นคุณสามารถตัดมันออกไปได้ ใช้เวลา 10–15 นาทีทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ตารางของคุณเต็ม และนำประสิทธิภาพของคุณกลับมาสู่สิ่งที่แท้จริงมีความสำคัญ
9. ตารางเวลาประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์-วันเสาร์ ช่วงละ 30 นาที
สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตตามปฏิทิน ตารางเวลาประจำสัปดาห์ (อาทิตย์–เสาร์, ช่วงเวลา 30 นาที) เป็นเทมเพลตที่ให้ปฏิทินรายสัปดาห์ในรูปแบบ Smartsheet โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 30 นาทีในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรเวลา การจัดการพลังงาน และการสร้างโครงสร้างให้กับวันที่วุ่นวาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนสัปดาห์ของคุณครอบคลุมทั้งเจ็ดวัน พร้อมการแสดงผลแบบเต็มวัน
- กำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมตามประเภทเพื่อสังเกตเห็นความทับซ้อนหรือเวลาว่างได้ทันที
- ลดความวุ่นวายโดยการวางแผนตารางเวลาของคุณก่อนที่สัปดาห์จะเริ่มต้น
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องจัดการตารางงานแน่น การฝึกสอน หรือการนัดหมายกับลูกค้าที่มีเวลาจำกัด
10. แม่แบบกระดานงานโครงการทีม
เมื่อมีหลายคนทำงานในโครงการเดียวกัน การมองเห็นงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม่แบบบอร์ดงานนี้จะมอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมของคุณในการติดตามงานที่กำลังดำเนินการ งานที่ติดขัด และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องคอยถามสถานะงานกันอยู่ตลอดเวลา
นี่คือรูปแบบการจัดวางแบบสะอาดตามสไตล์คานบันที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานสอดคล้องกันได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบงานตามสถานะในรูปแบบกระดานที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการแสดงงานที่ค้างอยู่ให้ปรากฏในคลิกเดียว
- ปรับบอร์ดให้เหมาะกับกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ เช่น Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการร่วมกันซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการไหลของงานมากกว่ารายงานยาว
👀 คุณรู้หรือไม่? วิธีที่บอร์ดงานของทีมคุณทำงานนั้นเป็นตัวอย่างในโลกจริงของ สติ๊กเมอร์จี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่นักชีววิทยา Pierre-Paul Grassé ได้แนะนำในปี 1959 โดยเป็นสัญญาณทางอ้อมที่ทำให้กลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ทุกการย้ายงาน ความคิดเห็น หรือการเปลี่ยนสถานะทำหน้าที่เป็นสัญญาณ ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมประสานงานกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตรวจสอบกันตลอดเวลา
11. การเปิดตัวกิจกรรมและงบประมาณพร้อมเทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์
การจัดงานหรือการเปิดตัวครั้งใหญ่ต้องอาศัยทั้งการวางแผนเวลาอย่างแม่นยำและการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ และเทมเพลต Event Launch & Budget with Gantt Timeline จะช่วยให้คุณจัดการทั้งสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมอง Gantt ที่รวมอยู่ในตัว คุณสามารถติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมงานก่อนเปิดตัวไปจนถึงการสรุปผลหลังจบงาน พร้อมทั้งควบคุมงบประมาณให้สอดคล้องกันตลอดเวลา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรายการงบประมาณควบคู่กับผลลัพธ์สำคัญในเอกสารเดียว
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายให้กับทีมภายในและผู้จัดจำหน่ายภายนอก
- รักษาความยืดหยุ่นด้วยการปรับแต่งแบบลากและวางที่ง่ายดายเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอีเวนต์ที่ต้องประสานงานกับผู้ขายหลายราย กำหนดเวลา และทีมงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
12. แผ่นงานวางแผนสปรินต์
ใครก็ตามที่เคยวิ่งสปรินต์จะรู้ดีว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการสร้างจุดโฟกัส แรงผลักดัน และความสอดคล้องของทีมในทุกสัปดาห์ แม่แบบนี้ทำได้มากกว่าการติดตามงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มันช่วยให้คุณแยกคุณสมบัติ, ข้อบกพร่อง, และรายการค้างไว้ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้และมองเห็นได้ ซึ่งทีมทั้งหมดของคุณสามารถดำเนินการได้. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาให้ทีมผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และคุณภาพการทดสอบอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่หลุดเข้าสู่ความโกลาหลภายในวันที่สาม.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนสปรินต์ด้วยช่องทางว่ายน้ำที่ปรับแต่งได้สำหรับงาน, ข้อบกพร่อง, หรือคุณสมบัติ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแบบลากและวางและคอลัมน์สถานะ
- มอบหมายสมาชิกในทีม, คะแนนเรื่องราว, และวันที่ครบกำหนดโดยไม่มีปัญหา
- สะท้อนผลหลังสปรินต์ด้วยพื้นที่ในตัวสำหรับบันทึกและข้อมูลย้อนกลับ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทีมที่ใช้ Agile ที่จัดการสปรินต์สองสัปดาห์และวงจรการพัฒนาที่รวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดระเบียบทุกงานในสปรินต์ให้เป็นมุมมองเดียวที่มีโครงสร้างชัดเจนด้วยรายการใน ClickUp มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด แนบไฟล์ และจัดกลุ่มงานไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะสปรินต์เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
จัดเรียงหรือกรองงานตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือผู้รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย และลากและวางงานได้ตามความคืบหน้า การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้กระดานสปรินต์ของคุณสะท้อนแผนล่าสุดอยู่เสมอ ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและก้าวไปข้างหน้า
ข้อจำกัดของ Smartsheet
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่คุณควรทราบ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากสิ่งที่ผู้ใช้จริงสังเกตเห็นเมื่อใช้งาน Smartsheet กับโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น:
- รู้สึก ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากอินเทอร์เฟซ รวมถึงการนำทางและฟีเจอร์ขั้นสูง มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ขาดตัวเลือกที่จำเป็น เช่น การจัดรูปแบบขั้นสูงและมุมมองปฏิทินที่ครอบคลุม
- ทำงานช้าลงเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีแผ่นงานขนาดใหญ่หรือแผ่นงานที่มีสูตรคำนวณหนักจะทำให้ระบบทำงานช้าลง
- ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการทำงานอัตโนมัติจะทำงานตามลำดับจากบนลงล่างเท่านั้น ไม่มีการจัดตารางเวลาในระดับนาทีหรือการจัดลำดับความสำคัญ
- ไม่ให้ความสามารถในการมองเห็น ด้วย มุมมองงานแบบเต็มหน้าจอ ทำให้ยากต่อการดูหัวข้อการสนทนายาวหรือการอัปเดตต่างๆ ได้ในคราวเดียว
เทมเพลตทางเลือกของ Smartsheet
เมื่อกระบวนการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและเครื่องมือมีจำนวนเพิ่มขึ้น แม้แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดก็อาจไม่เพียงพอ ทีมต้องการมากกว่าโครงสร้าง—พวกเขาต้องการการเชื่อมต่อ ดังนั้นหาก Smartsheet รู้สึกจำกัดหรือแข็งกระด้างเกินไป ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Smartsheet
นั่นคือจุดที่ ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการทำงาน ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว
ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเทมเพลตแบบคงที่ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างสูงของ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการงานของพวกเขาได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหรือสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ดังนั้น ClickUp จึงขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจาย ทุกรูปแบบเพื่อมอบ บริบทที่ครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทน AI ในการทำงานร่วมกัน
เพื่อให้ง่ายขึ้น ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานจริง มาดูกันว่าเทมเพลตใดบ้างที่สามารถช่วยให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpทำหน้าที่เป็นห้องควบคุมโครงการของคุณ มันจัดวางขั้นตอน งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และบทบาทต่างๆ ไว้ที่ปลายนิ้วของคุณ จากรายการไปจนถึงบอร์ดและ มุมมองแบบแกนต์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดได้
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณมีเจ้าของงาน, วันที่กำหนด, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน,การติดตามเวลา, และการผสานกับอีเมลที่รวมอยู่ในกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมหรืออัปเกรดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สลับไปมาระหว่างมุมมองรายการ บอร์ด หรือแกนต์ ได้อย่างราบรื่น ตามวิธีที่คุณคิดได้ดีที่สุด
- ติดตามเวลา, ใช้สถานะที่กำหนดเอง, และจัดการผู้รับมอบหมายหลายคนโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอภารกิจ
- ซิงค์ผ่านแท็ก, ลำดับความสำคัญ,ClickApps และอีเมล เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบโครงการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความชัดเจน ความสอดคล้อง และเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการโครงการในปัจจุบันหมายถึงการจัดการไฟล์, การสนทนา, และเครื่องมือมากมายอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียบริบทและเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นี่คือจุดที่ Brain MAX เข้ามาช่วย เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการด้วยความเรียบง่ายและความรวดเร็วที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบ
- ใช้ฟีเจอร์ "พูดเป็นข้อความ" เพื่อถามคำถาม, พูดบันทึกข้อมูลอัปเดต, หรือสั่งงานด้วยเสียงของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งซึ่งต้องการบันทึกไอเดีย, มอบหมายงาน, หรือตรวจสอบสถานะโครงการโดยไม่ต้องหยุดพิมพ์
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini, Brain MAX มอบโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนและรับคำตอบที่เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด และการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว
2. แม่แบบ Gantt แบบง่ายของ ClickUp
หากไทม์ไลน์ของคุณดูสับสนและคุณต้องย้อนกลับไปดูอยู่ตลอดว่าใครรับผิดชอบอะไรอยู่แม่แบบ ClickUp Simple Ganttจะช่วยจัดการทุกอย่างให้คุณ
ตั้งแต่การซิงค์การพึ่งพาไปจนถึงการลากงานไปรอบๆ โดยไม่ทำให้ไทม์ไลน์เสียหาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของกำหนดส่งก่อนที่มันจะเริ่มต้น คุณยังจะชอบวิธีที่มันดึงงานจากรายการของคุณได้อย่างรวดเร็วและให้คุณมองเห็นความคืบหน้าโดยใช้แถบสีที่แสดงสถานะงานที่เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดูไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดและอัปเดตงานด้วยคลิกเดียว
- เชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับลิงก์เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
- กำหนดรหัสสีให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดูอย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน (และอะไรไม่เป็น)
- ปรับระยะเวลา เจ้าของ และวันที่เริ่มต้นโดยการลากงานบนแผนภูมิ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการระยะยาว แผนการเปิดตัว ปฏิทินเนื้อหา หรือใครก็ตามที่ต้องการแผนภูมิแกนต์ที่สะอาดและยืดหยุ่นโดยไม่มีสิ่งรบกวน
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
3. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
หากงานของทีมคุณกระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต, หัวข้ออีเมล, และการประชุมที่มากเกินไป,เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว. มันช่วยคุณติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดโครงการ พร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับกำหนดเวลา, ทรัพยากร, และสถานะของงาน. เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ 'อะไรที่ทำเสร็จแล้ว', 'อะไรที่เสี่ยง', และ 'ใครที่ตามหลังอยู่'.
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และแกนต์เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ. เพิ่มตัวบ่งชี้สถานะ RAG (แดง, แอมเบอร์, เขียว), ดูการกระจายงานตามผู้รับผิดชอบ, และปรับแต่งได้ถึงรายละเอียดเล็กที่สุด.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโครงการและขั้นตอนต่าง ๆ ได้หลายรายการในที่เดียวโดยไม่ต้องกังวลกับการซ้ำซ้อนที่ยุ่งยาก
- ใช้สัญญาณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ RAG และแท็กที่กำหนดเอง เพื่อการระบุความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
- มอบหมายเจ้าของ, กำหนดเส้นตาย, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาในโครงการต่าง ๆ จากแดชบอร์ดเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, หรือหัวหน้าแผนกที่บริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกันและต้องการความชัดเจนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
4. แม่แบบการจัดการทรัพยากรบุคคลใน ClickUp
การดำเนินแผนการตลาดที่ซับซ้อนหมายถึงการประสานงานกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังและเทมเพลตการจัดการทรัพยากร (บุคคล) ของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้โดยเฉพาะ มันให้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบเพื่อติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ใครมีภาระงานมากเกินไป และทรัพยากรกำลังถูกใช้มากเกินไปในส่วนใด โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ HR แยกต่างหาก
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อขยายโครงการหรือรับทีมใหม่เข้ามา ตั้งแต่มุมมองไทม์ไลน์ไปจนถึงภาพรวมตามบทบาทและการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน เห็นภาพรวม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการหมดไฟและปัญหาคอขวด
- ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบ, สถานะการเข้าร่วม, และการมอบหมายบทบาทข้ามทีม
- จัดระเบียบทรัพยากรไว้ในที่เดียว พร้อมช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับบุคลากรและเครื่องมือ
- ติดตามการไหลของงานด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ป้ายกำกับความคืบหน้า และการติดตามการตรวจสอบ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมฝ่ายบุคคล ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในหลายสายงาน
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
หากวันของคุณผ่านไปอย่างรวดเร็วและงานของคุณกระจัดกระจายอยู่บนโน้ตติดหน้าจอเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpอาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ มันช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นกิจวัตรยามเช้า บ่าย และเย็น กำหนดช่วงเวลา และยึดมั่นกับตารางเวลาได้จริง
มันไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบ แต่เป็นระบบที่เบาและช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอ และใช่ มันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ต้องการเพิ่มตัวติดตามความสุข? ตัวนับสถิติต่อเนื่อง? หมวดหมู่สำหรับ 'ชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงมาก'? คุณสามารถทำทั้งหมดนั้นได้ เพื่อให้รายการของคุณสะท้อนวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับความสำคัญและจัดการงานส่วนตัวของคุณตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือแม้แต่การต่อเนื่องของนิสัย
- ปรับแต่งด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น สถานที่ หมวดหมู่ บันทึก หรือ KPI ส่วนตัว
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, คันบัน, หรือตารางเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ผู้สร้างสรรค์, หรือทีมที่ต้องการควบคุมวันของตนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อน
🎁 โบนัส: รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรอบคอบ คุณจะสังเกตเห็น:
- รายการที่ดีที่สุดคัดกรองผลกระทบมากกว่าปริมาณ; รายการเหล่านี้ช่วยให้คุณพูดว่า "ไม่" กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่า
- รายการที่ยอดเยี่ยมจะจัดกลุ่มงานตามระดับพลังงาน ความสำคัญ หรือโซนโฟกัส ไม่ใช่แค่หมวดหมู่เท่านั้น
- รูปแบบอัจฉริยะจะเผยให้เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น งานที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า
ดังนั้นอย่าเพียงแค่ดูตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อโครงสร้างเท่านั้น แต่ให้ดูว่ามันช่วยให้คุณคิดได้ดีขึ้นอย่างไร นั่นคือจุดที่มีคุณค่าจริงๆ
6. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด สปรินต์ สแตนด์อัพ แบ็กล็อก และการรีวิว โดยไม่ต้องปวดหัวกับการตั้งค่า
สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างระบบจากศูนย์เลย. เทมเพลตมาพร้อมกับโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดการสครัม, เอปิกส์, โรดแมป, และแบ็กล็อก, คุณเพียงแค่ลากงานของคุณเข้าไปและเริ่มสปรินต์ได้เลย.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการงานค้างกระดานสปรินต์ และการตรวจสอบของคุณโดยใช้ClickUp Formsและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- จัดการประชุม (สแตนด์อัพ, การสาธิต, การทบทวน) ได้ทันทีในพื้นที่ทำงาน
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยมุมมองแบบเรียลไทม์ในรายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการระบบพร้อมใช้งานที่จัดการกับสปรินต์ การวางแผน และการส่งมอบงานแบบวนซ้ำได้โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างเอง
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนโครงการแบบคล่องตัว
7. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
หากแผนโครงการของคุณยังคงติดอยู่ในแผนภูมิแกนต์ที่น่าเบื่อหรือโน้ตติดผนังแบบสุ่ม นี่คือทางออกของคุณแม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpมอบเค้าโครงที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการวางแผนสปรินต์ แคมเปญการตลาด หรือการเปิดตัวข้ามสายงาน
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการนี้มอบพื้นที่ภาพร่วมกันให้กับทีมของคุณเพื่อวางแผนเหตุการณ์สำคัญ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามความเชื่อมโยง และตรวจสอบกำหนดเวลาได้แบบเรียลไทม์
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการด้วยเส้นแบ่งสีที่ชัดเจน
- ทำให้การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นด้วยมุมมองระดับสูงที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าใจได้
- รวมความพยายามของทีมข้ามแผนกต่าง ๆ โดยนำทุกคนมาอยู่บนแผนที่เส้นทางภาพเดียวกัน
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแลหลายไทม์ไลน์และต้องการรักษาแผนงานที่มองเห็นได้ร่วมกันและอัปเดตอยู่เสมอ
เคล็ดลับมืออาชีพ: นอกเหนือจากการติดตามไทม์ไลน์แล้วกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpยังเป็นพื้นที่ครบวงจรสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกลยุทธ์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่มีอยู่ สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากกระดาน และวาดเส้นเชื่อมโยงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนก่อนเริ่มโครงการ การจัดเวิร์กช็อปกับลูกค้า และการทบทวนงานแบบสปรินท์
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน ClickUp Whiteboards:
8. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเป็นระบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญในภาพรวมใหญ่ในขณะที่ติดตามส่วนประกอบเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวได้ คุณสามารถจัดกลุ่มความพยายามทางการตลาดตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย หรือช่องทาง และแบ่งออกเป็นไทม์ไลน์ที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเจ้าของ สรุปงาน และกำหนดเวลา
ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์ เทมเพลตนี้สนับสนุนทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ร่วมมือกันได้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่แท้จริง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนแคมเปญหลายช่องทางโดยจัดกลุ่มงานตามเป้าหมาย ทีม หรือไทม์ไลน์
- มอบหมายเจ้าของงาน, แนบเอกสารสรุป, และกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับทุกงานการตลาด
- ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้, แท็ก, และมุมมองแบบภาพที่ชัดเจน
- รวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ เนื้อหา และประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการศูนย์กลางครบวงจรในการจัดการแคมเปญ, เนื้อหา, กิจกรรม, และผลลัพธ์โดยไม่มีความวุ่นวาย
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
9. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณจัดตารางบล็อก วิดีโอ โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาใด ๆ บนปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถเห็นเส้นทางการเผยแพร่ของคุณได้
คุณสามารถวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ (หรือเป็นเดือน) กำหนดวันที่เผยแพร่สำหรับแต่ละชิ้นงาน จัดการกระบวนการสร้างเนื้อหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดการโพสต์ และรักษาจังหวะการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อวางแผนเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์ม
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทโพสต์ ช่องทาง และเจ้าของเนื้อหา
- มองเห็นกำหนดเวลา ความคืบหน้า และปริมาณงานด้วยมุมมองที่แบ่งสีอย่างชัดเจน
- แนบเอกสารสรุป รูปภาพ ลิงก์ และข้อเสนอแนะไว้ภายในงานได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์และโซเชียลมีเดียที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผนและติดตามผลงานคอนเทนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างในคิวจะถูกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา
🎁 โบนัส: ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาหรือไม่? คุณสามารถระดมความคิดสำหรับบล็อก สร้างโครงร่าง ปรับเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เขียนข้อความโฆษณา และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพได้ AI ช่วยเร่งกระบวนการเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สร้างสรรค์และเสียงของแบรนด์ได้มากขึ้น
10. เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้จริง ตั้งแต่ลูกค้าที่ยังไม่สนใจไปจนถึงการปิดการขาย ทุกขั้นตอนจะถูกแสดงอย่างชัดเจนด้วยสถานะอัจฉริยะ เช่น 'พยายามติดต่อ' และ 'ไม่ผ่านเกณฑ์ - ติดตามผล'
คุณจะทราบสถานะของแต่ละลีดได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่หลากหลาย (กระดาน, รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร) นอกจากนี้ยังมีเอกสารSales Playbookในตัวที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย, แผนการติดต่อ, และจังหวะการติดตามได้อย่างครบถ้วน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ติดตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามผล
- ทำให้งาน CRM ที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, เจ้าของธุรกิจ, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าที่ต้องการวิธีจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ฉลาดขึ้น, สะอาดขึ้น, และมีความเป็นภาพมากขึ้น
11. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดด้านการเงินที่จะช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และทำให้การติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก และกลายเป็นนิสัย
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมาพร้อมกับแดชบอร์ดและมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่การสมัครสมาชิกรายเดือนไปจนถึงความคืบหน้าในการออมและแหล่งรายได้ คุณสามารถติดแท็กและจัดหมวดหมู่การทำธุรกรรม ตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณได้อย่างรวดเร็ว และแม้กระทั่งสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ มันง่าย ปรับแต่งได้มากมาย และทำให้การจัดการเงินกลายเป็นเรื่องสนุก
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และหนี้สินในหลายหมวดหมู่
- ปรับแต่งหมวดหมู่ของงบประมาณตามเป้าหมายส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ของคุณ
- มองเห็นรูปแบบการใช้จ่ายของคุณด้วยแดชบอร์ดและแผนภูมิที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในClickUp
- ตั้งเป้าหมายรายเดือนและรับผิดชอบด้วยมุมมองที่ชัดเจนและใช้รหัสสี
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการควบคุมการเงินส่วนตัวของตนในแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวอเมริกันใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันในการคิดเกี่ยวกับเงิน โดยกลุ่ม Gen Z และ Millennials เป็นผู้นำที่ 4.8 และ 4.7 ชั่วโมงตามลำดับ
12. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpคือระบบที่คุณไว้วางใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวันของคุณ ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นบนวิธีการ OKR ที่ได้รับความนิยม (Objectives & Key Results) ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานได้อย่างมั่นใจ และเรียนรู้วิธีการนำ OKR ไปใช้ในแบบที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
และเนื่องจากทุกอย่างเป็นภาพ ตั้งแต่ภาพรวมบนแดชบอร์ดไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวกรอง คุณจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน อะไรที่กำลังล่าช้า และอะไรที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกแยะวัตถุประสงค์ระดับสูงให้กลายเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถติดตามและวัดผลได้
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยมุมมองที่แสดงด้วยสี, ตัวกรอง, และไทม์ไลน์
- รวมศูนย์งานและข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดแบบไดนามิกเดียว
- จัดกลุ่มเป้าหมายตามทีม ไตรมาส หรือความคืบหน้า พร้อมมุมมองที่กรองได้และการจัดเรียงอัตโนมัติ
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้บริหาร, หรือใครก็ตามที่กำลังนำ OKRs มาใช้เพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายสำหรับทีมหรือบริษัทของตน
บรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
การพลาดกำหนดเวลา เครื่องมือกระจัดกระจาย ลำดับความสำคัญไม่ชัดเจน และการติดตามงานด้วยมือมากเกินไป ล้วนสามารถทำให้แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดทำงานช้าลงได้
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังและเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามทุกอย่างได้จากที่เดียว คุณจะได้รับมุมมองที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ และเอกสารในตัวที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์จริง
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลงาน ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!