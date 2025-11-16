บล็อก ClickUp

12 แม่แบบ Smartsheet ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
16 พฤศจิกายน 2568

เมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ทุกครั้ง ทีมมักจะใช้เวลาไปกับการค้นหาข้อมูล การตั้งค่าเอกสาร และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สมบูรณ์แบบมากกว่าการลงมือทำงานจริง นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Work Sprawl" ซึ่งทำให้คุณสูญเสียเวลาไปอย่างมากมายโดยไม่เกิดผลผลิต สมาร์ทชีตเทมเพลตสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ในระดับหนึ่ง ลองจินตนาการถึงการเปิดแผนโครงการที่ถูกจัดระเบียบไว้แล้ว—มีไทม์ไลน์พร้อมใช้งาน รายการงานที่เตรียมไว้เรียบร้อย และแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย

สำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมปฏิบัติการ และผู้นำธุรกิจ เทมเพลตเหล่านี้เป็นวิธีที่ง่ายในการมาตรฐานกระบวนการ เพิ่มความโปร่งใส และประหยัดเวลาในการตั้งค่าหลายชั่วโมง

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลต Smartsheet ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น และเพิ่มการมองเห็นข้อมูลระหว่างทีมต่าง ๆ

นี่คือตัวอย่างแบบฟอร์ม Smartsheet ยอดนิยมอย่างรวดเร็ว และหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและต้องการประหยัดเวลา เราได้รวมแบบฟอร์มClickUpที่ดีที่สุดไว้ด้วย ซึ่งอาจเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Smartsheet ดี?

เทมเพลต Smartsheet ที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่มีประโยชน์แตกต่างจากเทมเพลตที่ถูกลืม:

  • แก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง และช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณ เช่น ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดการกำหนดเวลา หรือทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ
  • สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ, คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์, เพิ่มระบบอัตโนมัติ, หรือปรับมุมมองได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
  • รวมสูตรหรือระบบอัตโนมัติในตัว สำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือน ฯลฯ
  • ขยายขนาดได้เกินกว่าโครงการเดียว และเติบโตไปพร้อมกับโครงการ ทีม และความต้องการในการรายงานของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
  • ให้การมองเห็นครอบคลุมงาน, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลา เพื่อให้ความรับผิดชอบของทีมชัดเจนในทันที

👀 คุณรู้หรือไม่? การจัดการโครงการเป็นหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกฟอรั่มเศรษฐกิจโลกจัดอันดับให้เป็นบทบาทที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับที่ 12 โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านตำแหน่งใหม่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการในทศวรรษหน้า

ในขณะเดียวกัน มีผู้คนเกือบ 40 ล้านคนแล้วที่ดำรงตำแหน่งที่เน้นโครงการในกว่า 170 ตำแหน่งงาน ตั้งแต่โค้ช Agile และเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Smartsheet

แม่แบบสมาร์ทชีต

คัดสรรมาอย่างดีเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบอัตโนมัติ และกรณีการใช้งานจริง แกลเลอรีเทมเพลต Smartsheet นี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ

1. แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)

โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) : แม่แบบ Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

เมื่อคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือรายการงานที่ยุ่งเหยิงซึ่งซ่อนมากกว่าที่จะช่วย นั่นคือจุดที่คุณสามารถใช้WBS ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งงานออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ อย่างชัดเจนในเชิงภาพ แม่แบบ WBS นี้จะช่วยให้คุณมองเห็นลำดับชั้นของโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ผลลัพธ์ในระดับสูงไปจนถึงรายการงานย่อยแต่ละรายการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานเป็นส่วนๆ ที่ย่อยง่าย และกำหนดได้ว่าใครจะทำอะไร และเมื่อไหร่

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบหมายเจ้าของงาน, กำหนดเวลาส่ง, และสถานะได้ตั้งแต่เริ่มต้น
  • ตรวจจับการชะลอตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยตัวบ่งชี้ภาพที่ติดตั้งไว้
  • เชื่อมโยงงานที่มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกขั้นตอน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการหลายขั้นตอนหรือข้ามสายงาน ซึ่งต้องการความชัดเจนในทุกระดับ

2. แผนที่เส้นทางพร้อมแบบจำลองระดับน้ำ

แผนที่เส้นทางพร้อมแม่แบบระดับน้ำ: แม่แบบ Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

พยายามสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่ใช่หรือไม่? ฟีเจอร์ 'waterline' ใน Smartsheet Roadmap พร้อมเทมเพลต Waterline ช่วยให้คุณขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่กำลังได้รับความสำคัญกับสิ่งที่ต้องชะลอไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการวางแผนเมื่อทุกอย่างดูเหมือนเป็นสิ่งที่ 'ต้องมี' ช่วยให้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการตัดสินใจที่ยากให้โปร่งใสและมีข้อมูลสนับสนุน
  • อัปเดตไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
  • ใช้แถบสีเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานตามทีม, หน้าที่, หรือผลกระทบ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนโร้ดแมปภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

🔍 คุณรู้หรือไม่?วิธี MoSCoW(Must, Should, Could, Won't) ซึ่งพัฒนาโดย Dai Clegg ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในปี 1994 ขณะทำงานที่ Oracle ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายขึ้นในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว (RAD) โดยการจำแนกสิ่งที่ต้องทำจริง ๆ กับสิ่งที่สามารถรอได้

3. แม่แบบแผนโครงการแคมเปญอีเมล

แบบแผนโครงการแคมเปญอีเมล: สมาร์ทชีตเทมเพลต
ผ่านทางSmartsheet

การเปิดตัวแคมเปญอีเมลเป็นชุดของงาน กำหนดเวลา การพึ่งพา และการอนุมัติต่างๆ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการแบ่งกลุ่มผู้ชมไปจนถึงการทดสอบและการเปิดตัวขั้นสุดท้าย มันรวมถึงส่วนต่างๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญอีเมลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งสำคัญใดๆ (เช่น การทดสอบ A/B ที่สำคัญมากหรือขั้นตอนการอนุมัติ!)

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบหมายความรับผิดชอบให้กับนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติในที่เดียว
  • ติดตามไทม์ไลน์, ความเชื่อมโยง, และการอัปเดตสถานะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
  • ติดตามทุกงานให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยกำหนดส่งอัตโนมัติและการแจ้งเตือนที่ทันเวลา

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินการส่งอีเมลแคมเปญเป็นประจำซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน

📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้อง เชื่อมต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ย เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับผู้ติดต่อหลัก 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น, จัดลำดับความสำคัญ, และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า

การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มีEnterprise Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีที่ปลายนิ้วของคุณ

4. แม่แบบแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ

เทมเพลตแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ: เทมเพลต Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

การตลาดดิจิทัลสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยโฆษณา, SEO, คอนเทนต์, อีเมล, และโซเชียลมีเดีย, ทั้งหมดทำงานบนไทม์ไลน์ที่แตกต่างกัน. แม่แบบแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการของ Smartsheet ช่วยให้คุณนำทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวด้วยแผนที่รวมศูนย์.

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายข้ามช่องทางต่าง ๆ ติดตามสถานะของแคมเปญ จัดการงบประมาณ และทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดได้โดยไม่มีความวุ่นวายตามปกติ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อที่ชำระเงิน สื่อที่ได้มา และสื่อที่เป็นเจ้าของ
  • ติดตามความคืบหน้าของทีมต่าง ๆ ด้วย KPI ที่ชัดเจนและช่องสถานะ
  • จัดการไทม์ไลน์และงบประมาณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเอกสารหรือสเปรดชีต

✅ เหมาะสำหรับ: การจัดการลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดที่ดูแลแคมเปญดิจิทัลหลายรายการข้ามแพลตฟอร์มและทีม

⭐ โบนัส: ปรับปรุงการวางแผนโครงการของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp Brain:

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานที่เข้าใจโครงการ ความสำคัญ และเครื่องมือของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การมีเครื่องมือมากเกินไป ClickUp Brain จะรวมบริบทการทำงานของคุณ (งาน เอกสาร ปฏิทิน แชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ) เข้าไว้ในระบบอัจฉริยะเดียวที่ทำงานภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ด้วยข้อมูลของคุณ และส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ

นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น:

  • ขจัดงานที่ซ้ำซากและใช้แรงงาน เช่น การเขียนรายงานประจำวัน การมอบหมายงาน หรือการสร้างรายงาน
  • เติมเต็มช่องว่างในการสื่อสาร โดยให้สรุปข้อมูลทันที อัปเดต และบริบทสำหรับงานต่างๆ
  • ลดภาระของเครื่องมือ ด้วยการรวม AI, การค้นหา, และระบบอัตโนมัติไว้ในทุกแอปที่คุณใช้
ClickUp Brain ในฐานะตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการ

โดยปกติแล้ว คุณอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาภารกิจต่าง ๆ เขียนอัปเดตสถานะ และตรวจสอบกำหนดส่งงานซ้ำในเครื่องมือหลาย ๆ ตัว แต่ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณทันที

5. แม่แบบแผนการจัดการสื่อสังคมออนไลน์

แบบแผนสื่อสังคมออนไลน์: แบบแผน Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

หากการวางแผนโซเชียลมีเดียของคุณยังคงอยู่ในเอกสารที่กระจัดกระจายและกระทู้ Slack ในนาทีสุดท้าย แม่แบบแผนโซเชียลมีเดียนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก มันให้ปฏิทินที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนโพสต์ มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมายของแคมเปญ และรักษาความสอดคล้องของเนื้อหาในทุกแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบรายสัปดาห์/รายเดือนที่สะอาดตา

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบหมายงานให้กับนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติ พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
  • ติดตามเป้าหมายของแคมเปญ, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, และประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
  • รักษาความสม่ำเสมอในทุกช่องทางด้วยการติดแท็กหมวดหมู่และธีมที่ใช้รหัสสี

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและทีมคอนเทนต์ที่ดูแลปฏิทินหลายแพลตฟอร์มและการขออนุมัติจากลูกค้า

🎥 แฮ็กแบบเป็นกันเอง : หากคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องการจัดการโครงการด้วย AI แล้ว คิดใหม่อีกครั้ง เรียนรู้ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณ—ตั้งแต่การจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดไปจนถึงการรายงานอัตโนมัติ 🎯 ในวิดีโอนี้ เราจะเปิดเผยกลยุทธ์ภายในและเทคนิคที่มักถูกมองข้ามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด

6. แม่แบบแผนการตลาด

แผนการตลาด: แม่แบบ Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

แผนแม่บทแคมเปญการตลาดโดย Smartsheet แบ่งแคมเปญของคุณออกเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์หลังแคมเปญ พร้อมทั้งติดตามงานทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน

ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับไทม์ไลน์, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และความรับผิดชอบ, เทมเพลตนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทุกแง่มุมของแคมเปญได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนด "เหตุผล" ของแคมเปญและปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ร่วมกัน
  • รวมไฟล์สร้างสรรค์, บรีฟ, และลูปการให้คำแนะนำไว้ในที่เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
  • มองเห็นภาพรวมของวงจรชีวิตแคมเปญทั้งหมดเพื่อตรวจหาช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนตั้งแต่เนิ่นๆ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินแคมเปญที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเวลา ความชัดเจน และการทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหรือทำลายผลลัพธ์

7. แม่แบบงบประมาณการตลาด

เทมเพลตงบประมาณการตลาด: เทมเพลต Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

คุณไม่สามารถขยายการตลาดได้หากไม่รู้ว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหน. เทมเพลตงบประมาณนี้สร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการติดตามการใช้จ่ายผ่านแคมเปญ, ช่องทาง, และผู้ให้บริการ.

ด้วยหมวดหมู่สำหรับประเภทค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (เช่น การโฆษณา, การสร้างเนื้อหา, งานอีเวนต์, เป็นต้น) คุณจะได้รับการมองเห็นที่ชัดเจนว่าเงินงบประมาณการตลาดของคุณถูกใช้ไปอย่างไร และคุณต้องปรับเปลี่ยนที่ไหน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการใช้จ่ายตามแผนเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหมวดหมู่และช่องทาง
  • จัดระเบียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ขายเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น
  • ตรวจพบการใช้จ่ายเกินงบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยสูตรการคำนวณความแปรปรวนที่ติดตั้งไว้
  • ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยสรุปงบประมาณและแยกตามไตรมาส

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการมองเห็นการใช้จ่ายในแคมเปญและประสิทธิภาพทางการเงินแบบเรียลไทม์

8. แบบฟอร์มรายการงานประจำสัปดาห์

แบบฟอร์มรายการงานประจำสัปดาห์ : สมาร์ทชีตเทมเพลต
ผ่านทางSmartsheet

เมื่อสัปดาห์ของคุณเต็มไปด้วยการประชุม งาน และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปมา เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณชะลอตัวลงและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น เป็นเครื่องมือติดตามงานที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการบันทึกงาน กำหนดเส้นตาย และลำดับความสำคัญด้วยช่องทำเครื่องหมาย บันทึกย่อ และวันที่ครบกำหนด ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของภาระงานในสัปดาห์ได้อย่างชัดเจน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยการแบ่งแยกวันชัดเจนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • จัดลำดับความสำคัญของงานหลักในขณะที่คอยจับตาดูงานรองที่ต้องทำ
  • มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในที่เดียว

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนและปราศจากความเครียดเกี่ยวกับสัปดาห์ของพวกเขา

📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: พนักงานมากกว่าสองในสาม (68%) รายงานว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำ เช่น อีเมล งานธุรการ หรือกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ

การทบทวนงานของคุณทุกสัปดาห์ช่วยให้คุณระบุความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ ดังนั้นคุณสามารถตัดมันออกไปได้ ใช้เวลา 10–15 นาทีทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ตารางของคุณเต็ม และนำประสิทธิภาพของคุณกลับมาสู่สิ่งที่แท้จริงมีความสำคัญ

9. ตารางเวลาประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์-วันเสาร์ ช่วงละ 30 นาที

แบบแผนรายสัปดาห์: สมาร์ทชีตเทมเพลต
ผ่านทางSmartsheet

สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตตามปฏิทิน ตารางเวลาประจำสัปดาห์ (อาทิตย์–เสาร์, ช่วงเวลา 30 นาที) เป็นเทมเพลตที่ให้ปฏิทินรายสัปดาห์ในรูปแบบ Smartsheet โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 30 นาทีในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรเวลา การจัดการพลังงาน และการสร้างโครงสร้างให้กับวันที่วุ่นวาย

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนสัปดาห์ของคุณครอบคลุมทั้งเจ็ดวัน พร้อมการแสดงผลแบบเต็มวัน
  • กำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมตามประเภทเพื่อสังเกตเห็นความทับซ้อนหรือเวลาว่างได้ทันที
  • ลดความวุ่นวายโดยการวางแผนตารางเวลาของคุณก่อนที่สัปดาห์จะเริ่มต้น

✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องจัดการตารางงานแน่น การฝึกสอน หรือการนัดหมายกับลูกค้าที่มีเวลาจำกัด

10. แม่แบบกระดานงานโครงการทีม

แบบแผนงานโครงการทีม: สมาร์ทชีตเทมเพลต
ผ่านทางSmartsheet

เมื่อมีหลายคนทำงานในโครงการเดียวกัน การมองเห็นงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม่แบบบอร์ดงานนี้จะมอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมของคุณในการติดตามงานที่กำลังดำเนินการ งานที่ติดขัด และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องคอยถามสถานะงานกันอยู่ตลอดเวลา

นี่คือรูปแบบการจัดวางแบบสะอาดตามสไตล์คานบันที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานสอดคล้องกันได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานตามสถานะในรูปแบบกระดานที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการแสดงงานที่ค้างอยู่ให้ปรากฏในคลิกเดียว
  • ปรับบอร์ดให้เหมาะกับกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ เช่น Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการร่วมกันซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการไหลของงานมากกว่ารายงานยาว

👀 คุณรู้หรือไม่? วิธีที่บอร์ดงานของทีมคุณทำงานนั้นเป็นตัวอย่างในโลกจริงของ สติ๊กเมอร์จี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่นักชีววิทยา Pierre-Paul Grassé ได้แนะนำในปี 1959 โดยเป็นสัญญาณทางอ้อมที่ทำให้กลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน ทุกการย้ายงาน ความคิดเห็น หรือการเปลี่ยนสถานะทำหน้าที่เป็นสัญญาณ ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมประสานงานกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตรวจสอบกันตลอดเวลา

11. การเปิดตัวกิจกรรมและงบประมาณพร้อมเทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์

เปิดตัวกิจกรรมและงบประมาณพร้อมเทมเพลตไทม์ไลน์แกนท์: เทมเพลต Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

การจัดงานหรือการเปิดตัวครั้งใหญ่ต้องอาศัยทั้งการวางแผนเวลาอย่างแม่นยำและการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ และเทมเพลต Event Launch & Budget with Gantt Timeline จะช่วยให้คุณจัดการทั้งสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมอง Gantt ที่รวมอยู่ในตัว คุณสามารถติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมงานก่อนเปิดตัวไปจนถึงการสรุปผลหลังจบงาน พร้อมทั้งควบคุมงบประมาณให้สอดคล้องกันตลอดเวลา

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามรายการงบประมาณควบคู่กับผลลัพธ์สำคัญในเอกสารเดียว
  • มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายให้กับทีมภายในและผู้จัดจำหน่ายภายนอก
  • รักษาความยืดหยุ่นด้วยการปรับแต่งแบบลากและวางที่ง่ายดายเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอีเวนต์ที่ต้องประสานงานกับผู้ขายหลายราย กำหนดเวลา และทีมงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด

12. แผ่นงานวางแผนสปรินต์

เทมเพลตกระดานวางแผนสปรินต์: เทมเพลต Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

ใครก็ตามที่เคยวิ่งสปรินต์จะรู้ดีว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการสร้างจุดโฟกัส แรงผลักดัน และความสอดคล้องของทีมในทุกสัปดาห์ แม่แบบนี้ทำได้มากกว่าการติดตามงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

มันช่วยให้คุณแยกคุณสมบัติ, ข้อบกพร่อง, และรายการค้างไว้ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้และมองเห็นได้ ซึ่งทีมทั้งหมดของคุณสามารถดำเนินการได้. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาให้ทีมผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และคุณภาพการทดสอบอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่หลุดเข้าสู่ความโกลาหลภายในวันที่สาม.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนสปรินต์ด้วยช่องทางว่ายน้ำที่ปรับแต่งได้สำหรับงาน, ข้อบกพร่อง, หรือคุณสมบัติ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแบบลากและวางและคอลัมน์สถานะ
  • มอบหมายสมาชิกในทีม, คะแนนเรื่องราว, และวันที่ครบกำหนดโดยไม่มีปัญหา
  • สะท้อนผลหลังสปรินต์ด้วยพื้นที่ในตัวสำหรับบันทึกและข้อมูลย้อนกลับ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทีมที่ใช้ Agile ที่จัดการสปรินต์สองสัปดาห์และวงจรการพัฒนาที่รวดเร็ว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดระเบียบทุกงานในสปรินต์ให้เป็นมุมมองเดียวที่มีโครงสร้างชัดเจนด้วยรายการใน ClickUp มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด แนบไฟล์ และจัดกลุ่มงานไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะสปรินต์เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว

จัดเรียงหรือกรองงานตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือผู้รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย และลากและวางงานได้ตามความคืบหน้า การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้กระดานสปรินต์ของคุณสะท้อนแผนล่าสุดอยู่เสมอ ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและก้าวไปข้างหน้า

ข้อจำกัดของ Smartsheet

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่คุณควรทราบ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากสิ่งที่ผู้ใช้จริงสังเกตเห็นเมื่อใช้งาน Smartsheet กับโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น:

  • รู้สึก ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากอินเทอร์เฟซ รวมถึงการนำทางและฟีเจอร์ขั้นสูง มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • ขาดตัวเลือกที่จำเป็น เช่น การจัดรูปแบบขั้นสูงและมุมมองปฏิทินที่ครอบคลุม
  • ทำงานช้าลงเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีแผ่นงานขนาดใหญ่หรือแผ่นงานที่มีสูตรคำนวณหนักจะทำให้ระบบทำงานช้าลง
  • ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการทำงานอัตโนมัติจะทำงานตามลำดับจากบนลงล่างเท่านั้น ไม่มีการจัดตารางเวลาในระดับนาทีหรือการจัดลำดับความสำคัญ
  • ไม่ให้ความสามารถในการมองเห็น ด้วย มุมมองงานแบบเต็มหน้าจอ ทำให้ยากต่อการดูหัวข้อการสนทนายาวหรือการอัปเดตต่างๆ ได้ในคราวเดียว

เทมเพลตทางเลือกของ Smartsheet

เมื่อกระบวนการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและเครื่องมือมีจำนวนเพิ่มขึ้น แม้แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดก็อาจไม่เพียงพอ ทีมต้องการมากกว่าโครงสร้าง—พวกเขาต้องการการเชื่อมต่อ ดังนั้นหาก Smartsheet รู้สึกจำกัดหรือแข็งกระด้างเกินไป ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Smartsheet

นั่นคือจุดที่ ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการทำงาน ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว

ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเทมเพลตแบบคงที่ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างสูงของ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการงานของพวกเขาได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหรือสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ดังนั้น ClickUp จึงขจัดรูปแบบการทำงานที่กระจัดกระจาย ทุกรูปแบบเพื่อมอบ บริบทที่ครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทน AI ในการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้ง่ายขึ้น ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานจริง มาดูกันว่าเทมเพลตใดบ้างที่สามารถช่วยให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpทำหน้าที่เป็นห้องควบคุมโครงการของคุณ มันจัดวางขั้นตอน งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และบทบาทต่างๆ ไว้ที่ปลายนิ้วของคุณ จากรายการไปจนถึงบอร์ดและ มุมมองแบบแกนต์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดได้

และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณมีเจ้าของงาน, วันที่กำหนด, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน,การติดตามเวลา, และการผสานกับอีเมลที่รวมอยู่ในกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมหรืออัปเกรดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สลับไปมาระหว่างมุมมองรายการ บอร์ด หรือแกนต์ ได้อย่างราบรื่น ตามวิธีที่คุณคิดได้ดีที่สุด
  • ติดตามเวลา, ใช้สถานะที่กำหนดเอง, และจัดการผู้รับมอบหมายหลายคนโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอภารกิจ
  • ซิงค์ผ่านแท็ก, ลำดับความสำคัญ,ClickApps และอีเมล เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบโครงการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความชัดเจน ความสอดคล้อง และเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการโครงการในปัจจุบันหมายถึงการจัดการไฟล์, การสนทนา, และเครื่องมือมากมายอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียบริบทและเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นี่คือจุดที่ Brain MAX เข้ามาช่วย เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการด้วยความเรียบง่ายและความรวดเร็วที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

การค้นหาและถามด้วย AI สำหรับองค์กร: ClickUp Brain MAX
  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบ
  • ใช้ฟีเจอร์ "พูดเป็นข้อความ" เพื่อถามคำถาม, พูดบันทึกข้อมูลอัปเดต, หรือสั่งงานด้วยเสียงของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งซึ่งต้องการบันทึกไอเดีย, มอบหมายงาน, หรือตรวจสอบสถานะโครงการโดยไม่ต้องหยุดพิมพ์
  • ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini, Brain MAX มอบโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท

ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนและรับคำตอบที่เกี่ยวข้องข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด และการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว

2. แม่แบบ Gantt แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ดูว่างานต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรและตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยเทมเพลต Gantt แบบง่ายของ ClickUp

หากไทม์ไลน์ของคุณดูสับสนและคุณต้องย้อนกลับไปดูอยู่ตลอดว่าใครรับผิดชอบอะไรอยู่แม่แบบ ClickUp Simple Ganttจะช่วยจัดการทุกอย่างให้คุณ

ตั้งแต่การซิงค์การพึ่งพาไปจนถึงการลากงานไปรอบๆ โดยไม่ทำให้ไทม์ไลน์เสียหาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของกำหนดส่งก่อนที่มันจะเริ่มต้น คุณยังจะชอบวิธีที่มันดึงงานจากรายการของคุณได้อย่างรวดเร็วและให้คุณมองเห็นความคืบหน้าโดยใช้แถบสีที่แสดงสถานะงานที่เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ดูไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดและอัปเดตงานด้วยคลิกเดียว
  • เชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับลิงก์เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
  • กำหนดรหัสสีให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดูอย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน (และอะไรไม่เป็น)
  • ปรับระยะเวลา เจ้าของ และวันที่เริ่มต้นโดยการลากงานบนแผนภูมิ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการระยะยาว แผนการเปิดตัว ปฏิทินเนื้อหา หรือใครก็ตามที่ต้องการแผนภูมิแกนต์ที่สะอาดและยืดหยุ่นโดยไม่มีสิ่งรบกวน

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

3. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp

เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp

หากงานของทีมคุณกระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต, หัวข้ออีเมล, และการประชุมที่มากเกินไป,เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว. มันช่วยคุณติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดโครงการ พร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับกำหนดเวลา, ทรัพยากร, และสถานะของงาน. เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ 'อะไรที่ทำเสร็จแล้ว', 'อะไรที่เสี่ยง', และ 'ใครที่ตามหลังอยู่'.

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และแกนต์เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ. เพิ่มตัวบ่งชี้สถานะ RAG (แดง, แอมเบอร์, เขียว), ดูการกระจายงานตามผู้รับผิดชอบ, และปรับแต่งได้ถึงรายละเอียดเล็กที่สุด.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามโครงการและขั้นตอนต่าง ๆ ได้หลายรายการในที่เดียวโดยไม่ต้องกังวลกับการซ้ำซ้อนที่ยุ่งยาก
  • ใช้สัญญาณภาพ เช่น ตัวบ่งชี้ RAG และแท็กที่กำหนดเอง เพื่อการระบุความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
  • มอบหมายเจ้าของ, กำหนดเส้นตาย, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาในโครงการต่าง ๆ จากแดชบอร์ดเดียว

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, หรือหัวหน้าแผนกที่บริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกันและต้องการความชัดเจนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

4. แม่แบบการจัดการทรัพยากรบุคคลใน ClickUp

เทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพทีมและทรัพยากรของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

การดำเนินแผนการตลาดที่ซับซ้อนหมายถึงการประสานงานกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังและเทมเพลตการจัดการทรัพยากร (บุคคล) ของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้โดยเฉพาะ มันให้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบเพื่อติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ใครมีภาระงานมากเกินไป และทรัพยากรกำลังถูกใช้มากเกินไปในส่วนใด โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ HR แยกต่างหาก

มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อขยายโครงการหรือรับทีมใหม่เข้ามา ตั้งแต่มุมมองไทม์ไลน์ไปจนถึงภาพรวมตามบทบาทและการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน เห็นภาพรวม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มองเห็นปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการหมดไฟและปัญหาคอขวด
  • ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบ, สถานะการเข้าร่วม, และการมอบหมายบทบาทข้ามทีม
  • จัดระเบียบทรัพยากรไว้ในที่เดียว พร้อมช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับบุคลากรและเครื่องมือ
  • ติดตามการไหลของงานด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ป้ายกำกับความคืบหน้า และการติดตามการตรวจสอบ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมฝ่ายบุคคล ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในหลายสายงาน

5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาวันของคุณให้เป็นไปตามแผนด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

หากวันของคุณผ่านไปอย่างรวดเร็วและงานของคุณกระจัดกระจายอยู่บนโน้ตติดหน้าจอเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpอาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ มันช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นกิจวัตรยามเช้า บ่าย และเย็น กำหนดช่วงเวลา และยึดมั่นกับตารางเวลาได้จริง

มันไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบ แต่เป็นระบบที่เบาและช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอ และใช่ มันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ต้องการเพิ่มตัวติดตามความสุข? ตัวนับสถิติต่อเนื่อง? หมวดหมู่สำหรับ 'ชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงมาก'? คุณสามารถทำทั้งหมดนั้นได้ เพื่อให้รายการของคุณสะท้อนวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญและจัดการงานส่วนตัวของคุณตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือแม้แต่การต่อเนื่องของนิสัย
  • ปรับแต่งด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น สถานที่ หมวดหมู่ บันทึก หรือ KPI ส่วนตัว
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, คันบัน, หรือตารางเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, ผู้สร้างสรรค์, หรือทีมที่ต้องการควบคุมวันของตนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อน

🎁 โบนัส: รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้อย่างถูกต้อง

จากการศึกษาตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรอบคอบ คุณจะสังเกตเห็น:

  • รายการที่ดีที่สุดคัดกรองผลกระทบมากกว่าปริมาณ; รายการเหล่านี้ช่วยให้คุณพูดว่า "ไม่" กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่า
  • รายการที่ยอดเยี่ยมจะจัดกลุ่มงานตามระดับพลังงาน ความสำคัญ หรือโซนโฟกัส ไม่ใช่แค่หมวดหมู่เท่านั้น
  • รูปแบบอัจฉริยะจะเผยให้เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น งานที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า

ดังนั้นอย่าเพียงแค่ดูตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อโครงสร้างเท่านั้น แต่ให้ดูว่ามันช่วยให้คุณคิดได้ดีขึ้นอย่างไร นั่นคือจุดที่มีคุณค่าจริงๆ

6. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วิ่งสปรินต์, รวบรวมข้อเสนอแนะ, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบคลิ๊กอัพ อไจล์

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด สปรินต์ สแตนด์อัพ แบ็กล็อก และการรีวิว โดยไม่ต้องปวดหัวกับการตั้งค่า

สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างระบบจากศูนย์เลย. เทมเพลตมาพร้อมกับโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดการสครัม, เอปิกส์, โรดแมป, และแบ็กล็อก, คุณเพียงแค่ลากงานของคุณเข้าไปและเริ่มสปรินต์ได้เลย.

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการงานค้างกระดานสปรินต์ และการตรวจสอบของคุณโดยใช้ClickUp Formsและฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • จัดการประชุม (สแตนด์อัพ, การสาธิต, การทบทวน) ได้ทันทีในพื้นที่ทำงาน
  • มองเห็นความคืบหน้าด้วยมุมมองแบบเรียลไทม์ในรายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการระบบพร้อมใช้งานที่จัดการกับสปรินต์ การวางแผน และการส่งมอบงานแบบวนซ้ำได้โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างเอง

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนโครงการแบบคล่องตัว

7. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพไทม์ไลน์ ระงับอุปสรรค และประสานงานทีมด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp

หากแผนโครงการของคุณยังคงติดอยู่ในแผนภูมิแกนต์ที่น่าเบื่อหรือโน้ตติดผนังแบบสุ่ม นี่คือทางออกของคุณแม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpมอบเค้าโครงที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการวางแผนสปรินต์ แคมเปญการตลาด หรือการเปิดตัวข้ามสายงาน

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการนี้มอบพื้นที่ภาพร่วมกันให้กับทีมของคุณเพื่อวางแผนเหตุการณ์สำคัญ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามความเชื่อมโยง และตรวจสอบกำหนดเวลาได้แบบเรียลไทม์

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการด้วยเส้นแบ่งสีที่ชัดเจน
  • ทำให้การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นด้วยมุมมองระดับสูงที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าใจได้
  • รวมความพยายามของทีมข้ามแผนกต่าง ๆ โดยนำทุกคนมาอยู่บนแผนที่เส้นทางภาพเดียวกัน

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแลหลายไทม์ไลน์และต้องการรักษาแผนงานที่มองเห็นได้ร่วมกันและอัปเดตอยู่เสมอ

เคล็ดลับมืออาชีพ: นอกเหนือจากการติดตามไทม์ไลน์แล้วกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpยังเป็นพื้นที่ครบวงจรสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกลยุทธ์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่มีอยู่ สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากกระดาน และวาดเส้นเชื่อมโยงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนก่อนเริ่มโครงการ การจัดเวิร์กช็อปกับลูกค้า และการทบทวนงานแบบสปรินท์

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน ClickUp Whiteboards:

8. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนแคมเปญที่ชาญฉลาดตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเป็นระบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญในภาพรวมใหญ่ในขณะที่ติดตามส่วนประกอบเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวได้ คุณสามารถจัดกลุ่มความพยายามทางการตลาดตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย หรือช่องทาง และแบ่งออกเป็นไทม์ไลน์ที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเจ้าของ สรุปงาน และกำหนดเวลา

ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์ เทมเพลตนี้สนับสนุนทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ร่วมมือกันได้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่แท้จริง

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนแคมเปญหลายช่องทางโดยจัดกลุ่มงานตามเป้าหมาย ทีม หรือไทม์ไลน์
  • มอบหมายเจ้าของงาน, แนบเอกสารสรุป, และกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับทุกงานการตลาด
  • ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้, แท็ก, และมุมมองแบบภาพที่ชัดเจน
  • รวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ เนื้อหา และประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการศูนย์กลางครบวงจรในการจัดการแคมเปญ, เนื้อหา, กิจกรรม, และผลลัพธ์โดยไม่มีความวุ่นวาย

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา

9. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, จัดตาราง, และจัดการเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณจัดตารางบล็อก วิดีโอ โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาใด ๆ บนปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถเห็นเส้นทางการเผยแพร่ของคุณได้

คุณสามารถวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ (หรือเป็นเดือน) กำหนดวันที่เผยแพร่สำหรับแต่ละชิ้นงาน จัดการกระบวนการสร้างเนื้อหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดการโพสต์ และรักษาจังหวะการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อวางแผนเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์ม
  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทโพสต์ ช่องทาง และเจ้าของเนื้อหา
  • มองเห็นกำหนดเวลา ความคืบหน้า และปริมาณงานด้วยมุมมองที่แบ่งสีอย่างชัดเจน
  • แนบเอกสารสรุป รูปภาพ ลิงก์ และข้อเสนอแนะไว้ภายในงานได้ทันที

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์และโซเชียลมีเดียที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผนและติดตามผลงานคอนเทนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างในคิวจะถูกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา

🎁 โบนัส: ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาหรือไม่? คุณสามารถระดมความคิดสำหรับบล็อก สร้างโครงร่าง ปรับเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เขียนข้อความโฆษณา และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพได้ AI ช่วยเร่งกระบวนการเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สร้างสรรค์และเสียงของแบรนด์ได้มากขึ้น

10. เทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และกระบวนการขายของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียวด้วยเทมเพลต ClickUp CRM

เทมเพลต CRM ของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้จริง ตั้งแต่ลูกค้าที่ยังไม่สนใจไปจนถึงการปิดการขาย ทุกขั้นตอนจะถูกแสดงอย่างชัดเจนด้วยสถานะอัจฉริยะ เช่น 'พยายามติดต่อ' และ 'ไม่ผ่านเกณฑ์ - ติดตามผล'

คุณจะทราบสถานะของแต่ละลีดได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่หลากหลาย (กระดาน, รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร) นอกจากนี้ยังมีเอกสารSales Playbookในตัวที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย, แผนการติดต่อ, และจังหวะการติดตามได้อย่างครบถ้วน

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ติดตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามผล
  • ทำให้งาน CRM ที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, เจ้าของธุรกิจ, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าที่ต้องการวิธีจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ฉลาดขึ้น, สะอาดขึ้น, และมีความเป็นภาพมากขึ้น

11. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการออม ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดด้านการเงินที่จะช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และทำให้การติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก และกลายเป็นนิสัย

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมาพร้อมกับแดชบอร์ดและมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่การสมัครสมาชิกรายเดือนไปจนถึงความคืบหน้าในการออมและแหล่งรายได้ คุณสามารถติดแท็กและจัดหมวดหมู่การทำธุรกรรม ตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณได้อย่างรวดเร็ว และแม้กระทั่งสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ มันง่าย ปรับแต่งได้มากมาย และทำให้การจัดการเงินกลายเป็นเรื่องสนุก

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม และหนี้สินในหลายหมวดหมู่
  • ปรับแต่งหมวดหมู่ของงบประมาณตามเป้าหมายส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ของคุณ
  • มองเห็นรูปแบบการใช้จ่ายของคุณด้วยแดชบอร์ดและแผนภูมิที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในClickUp
  • ตั้งเป้าหมายรายเดือนและรับผิดชอบด้วยมุมมองที่ชัดเจนและใช้รหัสสี

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต้องการควบคุมการเงินส่วนตัวของตนในแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวอเมริกันใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันในการคิดเกี่ยวกับเงิน โดยกลุ่ม Gen Z และ Millennials เป็นผู้นำที่ 4.8 และ 4.7 ชั่วโมงตามลำดับ

12. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสอดคล้องของทีมและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpคือระบบที่คุณไว้วางใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานประจำวันของคุณ ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นบนวิธีการ OKR ที่ได้รับความนิยม (Objectives & Key Results) ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานได้อย่างมั่นใจ และเรียนรู้วิธีการนำ OKR ไปใช้ในแบบที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

และเนื่องจากทุกอย่างเป็นภาพ ตั้งแต่ภาพรวมบนแดชบอร์ดไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวกรอง คุณจึงได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน อะไรที่กำลังล่าช้า และอะไรที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้

ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แยกแยะวัตถุประสงค์ระดับสูงให้กลายเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถติดตามและวัดผลได้
  • ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยมุมมองที่แสดงด้วยสี, ตัวกรอง, และไทม์ไลน์
  • รวมศูนย์งานและข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดแบบไดนามิกเดียว
  • จัดกลุ่มเป้าหมายตามทีม ไตรมาส หรือความคืบหน้า พร้อมมุมมองที่กรองได้และการจัดเรียงอัตโนมัติ

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้บริหาร, หรือใครก็ตามที่กำลังนำ OKRs มาใช้เพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายสำหรับทีมหรือบริษัทของตน

บรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp

การพลาดกำหนดเวลา เครื่องมือกระจัดกระจาย ลำดับความสำคัญไม่ชัดเจน และการติดตามงานด้วยมือมากเกินไป ล้วนสามารถทำให้แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดทำงานช้าลงได้

ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังและเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามทุกอย่างได้จากที่เดียว คุณจะได้รับมุมมองที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ และเอกสารในตัวที่ออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์จริง

ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลงาน ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!