เทมเพลตคู่มือการขายฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพ

ไม่มีสองการขายที่เหมือนกัน. ผู้ซื้อคนหนึ่งต้องการข้อมูล. อีกคนหนึ่งต้องการภาพรวมใหญ่. ส่วนคนที่สาม? ไม่ตอบกลับคุณเลยหลังจากส่งอีเมลไปสามครั้ง. หากไม่มีระบบที่ชัดเจน แม้แต่ตัวแทนขายที่ดีที่สุดก็เสียเวลาไปกับการเดา และเสียโอกาสที่จะชนะการขายได้.
คู่มือการขายที่ยอดเยี่ยมมอบแผนการขายที่สามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมของคุณ: สิ่งที่ต้องพูด, เวลาที่ต้องพูด, และวิธีที่จะทำให้การขายดำเนินต่อไปได้
และมันได้ผล บริษัทที่มีกลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการขายที่แข็งแกร่งมีอัตราการชนะเกือบ49% สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีกลยุทธ์ดังกล่าว
แต่การสร้างคู่มือกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอาจรู้สึกท่วมท้น
เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตสมุดกลยุทธ์การขายฟรีเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
แบบแผนการขายชั้นนำที่สรุปไว้ให้คุณ
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการบริหารโครงการขายด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
|ระบบการทำงานของโครงการแบบรวมศูนย์, ความสัมพันธ์ของงาน, การติดตามเป้าหมาย, กำหนดเวลาที่สามารถปรับแต่งได้
|แม่แบบคู่มือการใช้งาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อประสานงานความพยายาม จัดการการพึ่งพา และรักษาความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
|แผนการเปิดตัวแบบทีละขั้นตอน การติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมาย การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำฝ่ายขาย ผู้ก่อตั้ง และนักวางกลยุทธ์ที่สร้างกระบวนการขายที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและสามารถทำซ้ำได้ตั้งแต่เริ่มต้น
|การมองเห็นท่อส่งข้อมูล, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ, ระบบอัตโนมัติในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
|เทมเพลตกลยุทธ์การขาย B2B ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย B2B และผู้นำด้านรายได้ที่สร้างคู่มือการขายที่อิงข้อมูลและสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว
|การติดตามตามบัญชีพร้อมการจัดการขั้นตอนของดีลและเวิร์กโฟลว์ CRM ที่ผสานรวม
|เทมเพลตการปฐมนิเทศการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายขาย, หัวหน้าทีม, และทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
|แผนงานการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างชัดเจน, รายการตรวจสอบการฝึกอบรม, การติดตามความก้าวหน้า, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชี, และผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงการรักษาลูกค้า, ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมระดับห้าดาว
|การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย, การจัดการงาน, และการอัปเดตสถานะอัตโนมัติ
|ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, สตาร์ทอัพ, และนักการตลาดเพื่อการเติบโตที่ต้องการสร้างช่องทางที่สามารถขยายได้, ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ซื้อ, และเพิ่มอัตราการปิดการขายด้วยความช่วยเหลือของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
|ขั้นตอนของช่องทางการขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกระบวนการคัดกรองลูกค้าพร้อมแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล
|เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำฝ่ายขาย ทีมพัฒนาธุรกิจ และผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้างเครื่องมือและกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และบรรลุเป้าหมายรายได้อย่างสม่ำเสมอ
|เป้าหมายการขาย, แดชบอร์ด KPI และการติดตามแคมเปญในที่ทำงานเดียว
|เทมเพลตการนำเสนอขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, BDR, SDR และผู้บริหารบัญชีที่ต้องการขยายการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลและเพิ่มความสำเร็จในการนำเสนอ
|โครงร่างการนำเสนอที่ปรับแต่งได้, ส่วนโปรไฟล์ลูกค้า, พื้นที่วิเคราะห์คู่แข่ง
|เทมเพลตแผนการขายและการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดและสตาร์ทอัพที่ต้องการปรับให้สอดคล้องกันระหว่างข้อความทางการขายและการตลาด, ดำเนินการรณรงค์ร่วมกัน, และมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในทุกแผนก
|เป้าหมายการขายและการตลาดแบบรวม, ปฏิทินแคมเปญ, แดชบอร์ดข้ามทีม, และการรายงานผลตอบแทนการลงทุน
|เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายขาย, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานรายได้ที่ต้องการปรับปรุงการติดตามการขายให้มีประสิทธิภาพ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, และบริหารจัดการระบบท่อการขายอย่างชัดเจนและมั่นใจ
|ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลีด, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, แดชบอร์ดรายได้
|เทมเพลตอีเมลติดตามผล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชี, ตัวแทนความสำเร็จของลูกค้า, และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการวิธีการติดตามลูกค้าที่ชาญฉลาดและราบรื่นขึ้น
|การจัดการอีเมล, การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว, การติดตามเตือนความจำ, และการผสานระบบ CRM
|เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำฝ่ายขายที่กำลังสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้, ทีม RevOps ที่กำลังมาตรฐานกระบวนการ, หรือทีมใด ๆ ที่ต้องการบันทึกและปรับปรุงคู่มือการขายแบบครบวงจรของพวกเขา
|เอกสาร SOP แบบขั้นตอนพร้อมประวัติเวอร์ชันและการควบคุมการเข้าถึง
|เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายแบรนด์ SaaS โดย Visme
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ SaaS ผู้นำด้านการเสริมศักยภาพการขาย และทีมการตลาดที่ต้องการคู่มือการขายที่ออกแบบอย่างสวยงามและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
|กรอบการขายเฉพาะสำหรับ SaaS และ KPI ที่สามารถแก้ไขได้
|เทมเพลตคู่มือการขายสำหรับเอเจนซี่สื่อโดย Visme
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์, และผู้ประสานงานฝึกอบรมในบริษัทสื่อหรือเอเจนซี่โฆษณาที่ต้องการรับพนักงานใหม่, มาตรฐานข้อความการขาย, และปรับกลยุทธ์ของทีมให้สอดคล้องกัน
|เค้าโครงข้อเสนอ, แพ็คเกจสื่อ, เป้าหมายรายได้ และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ
|เทมเพลตคู่มือการขายอีคอมเมิร์ซโดย Visme
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำด้านการขายออนไลน์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และเจ้าของกิจการที่ต้องการให้ตัวแทนขายเข้าร่วมทีม, ปรับให้สอดคล้องกับข้อความ, และผลักดันผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
|การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า, กลยุทธ์การขายเพิ่ม, ตัวชี้วัดการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้า
|เทมเพลตคู่มือการขาย PowerPoint โดย SlideModel
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการฝ่ายขาย, ทีม B2B และผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจที่ต้องการนำเสนอโครงสร้างการขายที่ครอบคลุมในรูปแบบ PowerPoint ที่ปรับแต่งได้และดูเป็นมืออาชีพ
|รูปแบบสไลด์มืออาชีพ, แผนภูมิที่ปรับแต่งได้, แผนผังการไหลของดีล
|เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายโดย Dialpad
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมสนับสนุนการขาย, ผู้นำด้านรายได้, และผู้จัดการที่ต้องการคู่มือการขายที่ชาญฉลาดและพร้อมสำหรับการนำเสนอ
|คำแนะนำการสอนแบบเรียลไทม์, การติดตามการติดตามลูกค้า, และการซิงค์ระบบ CRM
|แผนการขายเชิงกลยุทธ์โดย Zendesk
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำฝ่ายขาย ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ และทีมสร้างรายได้ที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง มองหาการสร้างรากฐานการขายเชิงกลยุทธ์ พร้อมกำหนดเป้าหมาย กระบวนการ และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
|การคาดการณ์ยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงาน
|แบบแผนกลยุทธ์การขายโดย Pipedrive
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำการขาย B2B, ทีมปฏิบัติการรายได้, และผู้ก่อตั้งบริษัทที่กำลังเติบโตที่ต้องการคู่มือการขายที่ละเอียดพร้อมนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการขยายตัว, การประสานงานในทีม, และการติดตามประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
|การมองเห็นท่อส่ง, การทำงานอัตโนมัติของกิจกรรม, ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้
อะไรคือเทมเพลตเพลย์บุ๊คการขาย?
เทมเพลตคู่มือการขายเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสรุปกลยุทธ์การขาย กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทคุณไว้ในที่เดียว พวกมันทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมขายของคุณ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการข้อโต้แย้งและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการสร้างข้อเสนอที่ชนะใจและการปิดการขายได้มากขึ้น
องค์ประกอบสำคัญของแม่แบบคู่มือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- บุคลิกภาพของผู้ซื้อ (กลุ่มเป้าหมายที่คุณขายสินค้าให้)
- วิธีการขาย (วิธีที่คุณขาย)
- การ์ดต่อสู้ที่แข่งขันได้ (เหตุผลที่คุณชนะ)
- สคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง (สิ่งที่ควรพูดเมื่อถูกปฏิเสธ)
- กระบวนการ CRM (บันทึกขั้นตอนถัดไป)
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตคู่มือการขายที่ดี?
แม่แบบคู่มือการขายที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดา แต่เป็นแผนกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความสม่ำเสมอ เร่งระยะเวลาในการปรับตัว และช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้อย่างมั่นใจ
นี่คือสิ่งที่แม่แบบที่ดีสามารถช่วยคุณ:
- การแยกขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นลำดับ: แผนผังกระบวนการขายออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างชัดเจน นำทางตัวแทนขายตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขายด้วยความชัดเจนและเป้าหมายที่ชัดเจน
- คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติได้จริง: ให้แนวทางเฉพาะเจาะจงในการดำเนินการ คำถามที่ควรถาม สิ่งที่ควรฟัง และวิธีการตอบสนอง (ไม่ใช่เพียงคำแนะนำในระดับสูง)
- ความยืดหยุ่นในตัว: ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับทีมต่างๆ สายผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือกลุ่มผู้ซื้อที่แตกต่างกัน โดยไม่สูญเสียโครงสร้างหลัก
- การจัดการข้อโต้แย้งและการตอบสนองตามสถานการณ์: ครอบคลุมการตอบสนองจริงต่อข้อโต้แย้งทั่วไปและกลยุทธ์ที่คัดสรรสำหรับสถานการณ์เฉพาะ เช่น การกระตุ้นความสนใจจากลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อเป็นเวลานาน
- การผสานรวม CRM: ผสานรวมเพลย์บุ๊กเข้ากับระบบ CRM ของคุณโดยตรงเพื่อการติดตาม, การทำงานอัตโนมัติ, และการติดตามผลตามข้อมูล
- ปรับขนาดได้สำหรับการเติบโต: ทำให้คู่มือเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การโค้ชพนักงานที่มีอยู่ และการสร้างความสอดคล้องให้กับผู้นำเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ดี"
แม่แบบคู่มือการขาย
ต้องการทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจใช่ไหม? แม่แบบคู่มือการขายพร้อมใช้งานเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นและการวางกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตามผลและการติดตามยอดขาย
1. แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือการขายที่ช่วยให้ดำเนินกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนโครงการที่บริหารจัดการอย่างดี
มันแบ่งกระบวนการบริหารโครงการขายของคุณออกเป็นห้าขั้นตอน ได้แก่ เริ่มต้น วางแผน ดำเนินการ ติดตามและควบคุม และปิดงาน ภายใต้แต่ละขั้นตอน คุณสามารถสร้างงานย่อยสำหรับกิจกรรมการขายเฉพาะ เช่น การโทรสำรวจความต้องการ การตรวจสอบข้อเสนอ หรือการลงนามในสัญญา
🌼 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดูกิจกรรมที่คุณกำหนดไว้ซึ่งจัดกลุ่มตามเฟส โดยใช้ มุมมองกระดานเฟส
- ย้ายงานระหว่างเฟสได้ง่าย ๆ เพียงลากและวางข้ามกระดาน
- สลับไปที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Clickpเพื่อดูทุกขั้นตอนและกิจกรรมในรูปแบบไทม์ไลน์
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการบริหารโครงการขายด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
2. แม่แบบคู่มือการนำ ClickUp ไปใช้
เทมเพลตคู่มือการดำเนินการ ClickUpมอบแผนงานที่ชัดเจนให้กับทีมขายและทีมต้อนรับใหม่ของคุณ เพื่อเริ่มต้นอย่างราบรื่นและขยายงานได้อย่างมั่นใจ
เทมเพลตเอกสารClickUp Docsที่มีส่วนต่างๆ สำหรับการเตรียมการ, เอกสารกระบวนการ, การวางแผน, และการดำเนินการ, รวมถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับทุกขั้นตอน เช่น สิ่งที่ต้องเตรียม, สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง, และสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ใช้ รายการข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อรับรองว่าขั้นตอนสำคัญ เช่น การกรอกแบบฟอร์มและการตรวจสอบประวัติ ไม่ถูกข้าม
- สรุปสิ่งที่ต้องครอบคลุมใน วาระการประชุมเริ่มต้น เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสื่อสาร ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ
- บันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้, ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย, และผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของคุณอย่างต่อเนื่อง
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อประสานงานความพยายาม จัดการการพึ่งพา และรักษาความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
3. แม่แบบคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของ ClickUpจัดเตรียมสิ่งจำเป็นตั้งแต่การกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ไปจนถึงการสร้างกลยุทธ์การขายและการนำเสนอที่สอดคล้องกับจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (USP)
มันเต็มไปด้วยเอกสารแนะนำและคำแนะนำที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ของบริษัทคุณ, บุคลิกภาพของผู้ซื้อ, เป้าหมายรายได้, และค่าใช้จ่าย. ส่วนของ งบประมาณ มีตารางในตัวสำหรับติดตามค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึก, ทำให้กลยุทธ์ของคุณอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขเสมอ.
🌼 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายของคุณ ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย โดยให้ความชัดเจนและความสม่ำเสมอทั่วทั้งทีมของคุณ
- สรุปกลยุทธ์และวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อมาตรฐานแนวทางและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ของคุณและทำการปรับปรุงตามข้อมูลประสิทธิภาพ
สำหรับกระบวนการขายที่มีหลายขั้นตอนซึ่งเชื่อมโยงกันและต้องการการประสานงาน การติดตาม และการทำงานอัตโนมัติอย่างชัดเจนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUpนำ CRM การจัดการงาน การสื่อสาร และการรายงานมาไว้ในที่เดียว
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะการเจรจา และกระตุ้นการติดตามผลได้ ช่วยลดงานเอกสารที่ต้องทำด้วยตนเอง และให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้น นอกจากนี้ClickUp ยังมีมุมมองมากกว่า 15แบบที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้ผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ (List), กระดานคัมบัง (Kanban Board), และตาราง (Table) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ได้ดีขึ้นผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ผู้ก่อตั้ง, และนักกลยุทธ์ที่กำลังสร้างกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และมีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการให้คู่มือการขายของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่? ตรวจสอบคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับการคำนวณการคาดการณ์ยอดขายเพราะกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเริ่มต้นด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำ 📊📈
4. แม่แบบกลยุทธ์การขาย B2B ของ ClickUp
คู่มือการขายทั่วไปอาจไม่เหมาะกับขายแบบ B2B คุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น เส้นทางการซื้อที่ซับซ้อน และข้อตกลงที่มีความเสี่ยงสูง
เทมเพลตกลยุทธ์การขาย B2BของClickUpไม่เพียงแต่ให้กลยุทธ์ผิวเผิน แต่ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการขายอย่างละเอียด สร้างบุคลิกของลูกค้า และวางแผนการวิเคราะห์ตลาดของคุณด้วยแผนภูมิเช่น TAM/SAM/SOM
สมมติว่าคุณต้องการสร้างบุคลิกภาพเช่น "ผู้ตัดสินใจด้านไอทีในบริษัท SaaS ขนาดกลาง" คุณสามารถทำการวิจัยด้วยตนเองและเพิ่มข้อมูล หรือคุณสามารถขอให้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก ทำแทนคุณด้วยคำสั่งง่ายๆ เช่น:
มันจะสร้างบุคลิกภาพที่ละเอียดเช่นนี้ภายในไม่กี่วินาที. และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถทำเช่นนี้ได้สำหรับทุกส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงเป้าหมายการขาย ได้ง่าย ๆ เช่นกัน.
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- เพิ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ ขนาดบริษัท สถานที่ตั้ง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณ
- สร้างฟิลด์เช่น "ตลาดเป้าหมาย," "ขั้นตอนของช่องทางการขาย," และ "แหล่งที่มาของลีด" เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- ขอให้ ClickUp Brain ช่วยระดมความคิดกับคุณและสร้างข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย B2B และผู้นำด้านรายได้ที่ต้องการสร้างคู่มือการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสามารถขยายได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว
5. แม่แบบการปฐมนิเทศการขายของ ClickUp
เทมเพลตการปฐมนิเทศการขายของ ClickUpช่วยให้การปฐมนิเทศการขายเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่สำคัญ ตั้งแต่การกำหนดคุณค่าของบริษัทและตัวอย่างคู่มือการขาย ไปจนถึงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและการมอบหมายพี่เลี้ยง
การให้การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุมมักจำเป็นต้องแยกกระบวนการออกเป็นงานย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกด้านได้รับการครอบคลุมอย่างละเอียด วิธีการนี้คือสิ่งที่เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโดยเฉพาะ 👇
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- แบ่งปันเอกสารการฝึกอบรม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเอกสารกระบวนการขายกับพนักงานใหม่
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับกระบวนการปฐมนิเทศเฉพาะของบริษัทคุณ รวมถึงระยะเวลา เป้าหมาย และทรัพยากร
- จัดสรรงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและกำหนดเส้นตายเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการปฐมนิเทศจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, หัวหน้าทีม, และทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปสำหรับงานแบบครบวงจรอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับงานของคุณแล้ว!
6. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
ความประทับใจแรกมีความสำคัญในวงจรการขาย และเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าการเริ่มต้นของคุณราบรื่น มีประสิทธิภาพ และน่าจดจำ เทมเพลตนี้แนะนำลูกค้าใหม่ทีละขั้นตอนและทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและขยายขนาดได้
เริ่มต้นด้วย แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า ที่แชร์ได้ง่าย ไหลเข้าสู่รายการงานที่เป็นระเบียบ กระดานกระบวนการแบบลากและวาง มุมมองแพ็คเกจบริการ และปฏิทินสำหรับติดตามเหตุการณ์สำคัญ
คุณจะพบแบบสอบถามการเริ่มต้นใช้งานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณ ผลลัพธ์ที่ได้? การส่งต่อที่ราบรื่นขึ้น ลูกค้าที่พอใจมากขึ้น และภาระงานที่น้อยลงสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ
🌼 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการจัดการข้อมูลและการรายงานที่ดีขึ้น
- มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้า
- ทบทวนกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน รวบรวมข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชี, และผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงการรักษาลูกค้า, ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น, และมอบประสบการณ์ระดับห้าดาวให้กับลูกค้า
7. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel
การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีนั้นต้องอาศัยกระบวนการขายที่มีกลยุทธ์และชัดเจนClickUp Steps to Create Sales Funnel Templateเป็นเครื่องมือทรงพลังที่นำทีมของคุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เบื้องต้นไปจนถึงการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้าย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- มองเห็นขั้นตอนของกรวยการตลาดด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp— การรับรู้ ความสนใจ ข้อเสนอ การพิจารณา และการตัดสินใจ
- สร้างวิดีโอสาธิตพร้อมคำบรรยายสำหรับการแนะนำการใช้งานหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ClickUp Clips
- ใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมของคุณผ่านขั้นตอนสำคัญ เช่น การนำเสนอข้อเสนอและการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, สตาร์ทอัพ, และนักการตลาดที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ต้องการสร้างช่องทางขายที่สามารถปรับขนาดได้, ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ซื้อ, และเพิ่มอัตราการปิดการขายด้วยความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
8. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขาย ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนงานที่ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคอยถามว่า 'อะไรที่ยังค้างอยู่?' 🤔
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นด้วย มุมมองสรุปโครงการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การขายที่สำคัญ
- เปลี่ยนไปใช้มุมมองที่มีโครงสร้าง เช่น ส่วนประกอบของแผนการขาย, ไทม์ไลน์ และ แผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงกำหนดเวลา ความรับผิดชอบของทีม และการจัดสรรทรัพยากร
- ตั้งเป้าหมาย SMART ด้วยClickUp Goals วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงที่สร้างผลกระทบ และตรวจสอบประสิทธิภาพการขายด้วยClickUp Dashboards
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ทีมพัฒนาธุรกิจ, และผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้างเครื่องมือและกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้น, ปรับปรุงความร่วมมือในทีม, และบรรลุเป้าหมายรายได้อย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นผลลัพธ์หรือไม่? อย่าพลาดคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการวางแผนกำลังการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ 💼📈
9. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp
เทมเพลตการนำเสนอขายของ ClickUpมอบโครงสร้างที่พิสูจน์แล้วและสามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมของคุณ เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการปิดการขาย
มันได้แยกแยะและครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทีมของคุณได้เริ่มต้นอย่างมั่นใจในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พวกเขาติดต่อผ่าน LinkedIn หรือนำเสนอความสำเร็จล่าสุดที่ลูกค้าเป้าหมายเพิ่งได้รับ ก็มีแนวทางที่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์
แต่ละการนำเสนอเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่แข็งแกร่ง ตามด้วยบริบทที่คุณเชื่อมโยงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณกับปัญหาของลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจน สุดท้ายปิดด้วยการเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน: เชิญชวนให้สนทนา นัดหมายการสาธิต หรือขั้นตอนอื่นๆ
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมหลายคนมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอ
- รับโครงสร้างมาตรฐานสำหรับแต่ละการนำเสนอ ช่วยให้เตรียมและนำเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสารประกอบและการนำเสนอที่ช่วยเสริมการนำเสนอของคุณ
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, BDR, SDR และผู้บริหารบัญชีที่ต้องการขยายการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการนำเสนอ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
10. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
การขายและการตลาดเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันและด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUp คุณสามารถประสานความพยายามทั้งสองเข้าด้วยกันภายใต้หลังคาเดียวกันได้ในที่สุด
เทมเพลตความร่วมมือนี้ช่วยให้ทีมขายและการตลาดของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน จัดระเบียบแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) และมองเห็นภาพรวมของทุกงานตั้งแต่การวางแผนจนถึงการดำเนินงาน
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ให้ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้ผ่านคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- รับมุมมองแบบภาพในรูปแบบคัมบังของกิจกรรมของคุณที่จัดกลุ่มตาม ขั้นตอนทางการตลาด ด้วย มุมมองกระดานท่อทางการตลาด
- เจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยเปิดบัตรใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออัปเดตสถานะของกิจกรรมได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวางไปยังคอลัมน์อื่นบนกระดาน
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งสู่ตลาดและสตาร์ทอัพที่ต้องการปรับข้อความการขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน, ขับเคลื่อนแคมเปญร่วมกัน, และรักษาการมุ่งเน้นเป้าหมายในทุกแผนก
🌟 โบนัส: เมื่อคุณเลือกเทมเพลตคู่มือการขายแล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain MAX ในฐานะแอปซูเปอร์ AI บนเดสก์ท็อปของคุณ มันจะช่วยคุณปรับปรุงข้อความการติดต่อสำหรับผู้ซื้อแต่ละกลุ่ม และยังสามารถสร้างงานติดตามผลหรืออีเมลอัตโนมัติได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลการขายจากเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่ได้, ตีความเพลย์บุ๊กของคุณ, แนะนำขั้นตอนต่อไป, และสร้างเอกสารการขายและกลยุทธ์ได้
11. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
การมองเห็นมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง.เทมเพลต ClickUp Sales Trackerให้คุณควบคุมอย่างเต็มที่เหนือระบบของคุณ ตั้งแต่การติดตามประสิทธิภาพของทีมไปจนถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการขายในที่เดียว.
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ติดตามข้อเสนอ, ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายโดยใช้แดชบอร์ดการขายแบบเรียลไทม์
- สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานโดยเน้นการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความน่าจะเป็นในการชนะการขาย ขนาดเฉลี่ยของดีล และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าที่มีอยู่
- ตรวจสอบสุขภาพของกระบวนการขายหรือปรับปรุงกลยุทธ์การติดตามเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนไหวและปิดการขายได้มากขึ้น
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานรายได้ที่ต้องการปรับปรุงการติดตามการขายให้มีประสิทธิภาพ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, และบริหารจัดการเส้นทางการขายอย่างชัดเจนและมั่นใจ
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)
12. เทมเพลตอีเมลติดตามผลใน ClickUp
ในขณะที่การนำเสนอขายครั้งแรกอาจเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ ความสม่ำเสมอและการติดตามผลอย่างใส่ใจต่างหากที่สร้างความไว้วางใจและผลักดันให้ข้อตกลงเดินหน้าต่อไปแม่แบบอีเมลติดตามผลของ ClickUpช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยมอบพื้นที่ศูนย์กลางที่รวบรวมอีเมลติดตามผลทุกรูปแบบของคุณไว้ด้วยกัน สามารถจัดระเบียบ ปรับแต่ง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยคำอธิบายอย่างละเอียด, รายการตรวจสอบ, งานย่อยที่เกี่ยวข้อง, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตอีเมลแต่ละฉบับเป็นปัจจุบันและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่คือ: ผู้มีส่วนร่วม, ฟิลด์บุคคลเพื่อติดตามว่าใครเป็นผู้สร้างหรือปรับปรุงเทมเพลต; ประโยชน์ใช้สอย, ฟิลด์การให้คะแนนเพื่อประเมินว่าเทมเพลตแต่ละฉบับมีประสิทธิภาพเพียงใด; และ สถานะการใช้งาน, ฟิลด์แบบดรอปดาวน์เพื่อระบุว่าเทมเพลตยังใช้งานอยู่หรือไม่
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและอีเมลติดตามผล เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ทันเวลาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน เช่นมุมมองรายการ (List View) และมุมมองปฏิทิน (Calendar View)ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพและจัดการงานติดตามผลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับงานย่อยสำหรับสถานการณ์การติดตามผลที่หลากหลาย เช่น การชี้แจงการสนทนาหลังการประชุม การตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการที่ค้างอยู่ หรือการติดต่อหลังจากเหตุการณ์หรือข้อความเสียง
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้จัดการบัญชี, ตัวแทนความสำเร็จของลูกค้า, และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการวิธีการติดตามลูกค้าที่ชาญฉลาดและราบรื่นยิ่งขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? อีเมลติดตามผลฉบับแรกในการขายสามารถเพิ่มอัตราการตอบกลับได้ถึง49%!
13. แม่แบบขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของ ClickUp
เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณสำหรับบันทึกทุกรายละเอียดของกระบวนการตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ ด้วยรายการตรวจสอบในตัว เอกสาร และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด และใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดระยะเวลา
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนของคุณอย่างสม่ำเสมอเมื่อกลยุทธ์ของคุณมีการพัฒนา
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดด้วยประวัติเวอร์ชัน ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและเมื่อใด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) สำหรับกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ลองใช้เทมเพลตและรูปแบบ SOP ฟรีดูสิ!
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขายที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานที่ขยายขนาดได้, ทีม RevOps ที่ต้องการมาตรฐานในกระบวนการ, หรือทีมใดก็ตามที่ต้องการบันทึกและปรับปรุงคู่มือการขายแบบครบวงจร
📖 อ่านเพิ่มเติม: ต้องการปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นหรือไม่? ตรวจสอบรายการเครื่องมือสร้าง SOP ชั้นนำของเราสำหรับขั้นตอนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพราะคู่มือที่ชัดเจนสมควรได้รับ SOP ที่ชาญฉลาดเช่นกัน ✅📋
14. แม่แบบกลยุทธ์การขายแบรนด์ SaaS โดย Visme
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายแบรนด์ SaaS ของ Visme เป็นเทมเพลต 10 หน้า ที่ช่วยให้คุณนำเสนอเทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างพิสูจน์แล้วในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและน่าสนใจ
คุณสามารถแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิและวิดเจ็ต, ใช้รูปลักษณ์และบรรยากาศของแบรนด์คุณ, และเผยแพร่คู่มือของคุณออนไลน์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF หรือ HTML5.
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับแบรนด์ของคุณโดยการแก้ไขเนื้อหา รูปภาพ สี และหน้าต่างๆ
- รวมคุณสมบัติแบบโต้ตอบ เช่น ลิงก์ที่สามารถคลิกได้และวิดีโอที่ฝังไว้ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ดาวน์โหลดคู่มือของคุณในรูปแบบ PDF คุณภาพสูงสำหรับพิมพ์ หรือแชร์ออนไลน์ผ่านลิงก์
💡 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ SaaS, ผู้นำด้านการเสริมศักยภาพการขาย, และทีมการตลาดที่ต้องการคู่มือการขายที่ออกแบบอย่างสวยงามและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อัตโนมัติส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในคู่มือการขายของคุณด้วย ClickUp Agents ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถอัปเดตสถานะดีลโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้างสรุป หรือแม้แต่ส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดติดตามผล
15. แม่แบบคู่มือการขายสำหรับเอเจนซี่สื่อโดย Visme
เทมเพลตคู่มือการขายสำหรับเอเจนซี่สื่อของ Visme นำเสนอวิธีการที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพในการนำเสนอกลยุทธ์การขาย ผลิตภัณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณในเอกสารแบบโต้ตอบเดียว
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- สร้างคู่มือการขายที่สามารถอัปเดตและแชร์ระหว่างทีมได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, รูปภาพ, และรูปแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์หน่วยงานของคุณ
- เพิ่มแอนิเมชัน วิดีโอ การโต้ตอบ และอื่นๆ เพื่อประสบการณ์การฝึกอบรมที่มีชีวิตชีวา
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์, และผู้ประสานงานฝึกอบรมในบริษัทสื่อหรือโฆษณาที่ต้องการรับพนักงานใหม่, มาตรฐานข้อความการขาย, และปรับกลยุทธ์ทีมให้สอดคล้องกัน
16. แม่แบบคู่มือการขายอีคอมเมิร์ซโดย Visme
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายอีคอมเมิร์ซของ Visme ช่วยให้ทีมของคุณก้าวล้ำนำหน้าเทรนด์อีคอมเมิร์ซที่กำลังเกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายรายได้ด้วยความมั่นใจ เทมเพลตที่พร้อมแก้ไขนี้ประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเน้นเรื่องราวของบริษัทคุณ หมวดหมู่สินค้า กลยุทธ์การกำหนดราคา และโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมตัวแทนขายใหม่ให้รวดเร็วและสม่ำเสมอ
- กำหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การนำเสนอ การติดตามผล และการปิดการขาย
- รวมส่วนสำหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขายอีคอมเมิร์ซ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการฝึกอบรมตัวแทนขาย, ปรับแนวการสื่อสาร, และผลักดันผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
17. แม่แบบเพลย์บุ๊คการขาย PowerPoint โดย SlideModel
เทมเพลตคู่มือการขาย PowerPoint ของ SlideModel ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทุกแง่มุมสำคัญของกลยุทธ์การขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสไลด์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพและรูปแบบที่สอดคล้องกัน เทมเพลตนี้มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ แต่ละส่วน เช่น ภาพรวมบริษัท รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กระบวนการขาย การจัดการเวลา และการสื่อสาร มาพร้อมกับสไลด์ที่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่และปรับให้เข้ากับแบรนด์และกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งสำหรับการนำเสนอการขายที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมภายในและการประชุมวางแผนกลยุทธ์
- ใช้อินโฟกราฟิกและแผนผังกระบวนการเพื่ออธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
- รับส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลบริษัท ภาพรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โปรไฟล์ลูกค้า กระบวนการขาย ฯลฯ
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, ทีม B2B, และผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจที่ต้องการนำเสนอโครงสร้างการขายที่ครอบคลุมในรูปแบบ PowerPoint ที่มีความเป็นมืออาชีพและปรับแต่งได้ตามต้องการ
18. แม่แบบคู่มือการขายโดย Dialpad
เทมเพลตคู่มือการขายของ Dialpad เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นงาน เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และทำให้ทีมขายทำงานสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
คู่มือรูปแบบการนำเสนอฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงกระบวนการขายโดยละเอียดและทรัพยากรสนับสนุนการขาย
แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการขายในโลกจริง ตัวอย่างเช่น มีการระบุเคล็ดลับการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ฟีเจอร์ฝากข้อความเสียงของ Dialpad หรือการผสานการทำงานกับ Salesforce เพื่อโทรออกด้วยการคลิก และใช้ Dialpad AI Playbooks เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกรอบการขายต่างๆ
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- สรุปภารกิจ วิสัยทัศน์ ข้อเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ และค่านิยมหลักของบริษัทของคุณ
- เพิ่มตัวอย่างการจัดการข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ เช่น จำนวนการโทรต่อวัน, จำนวนการนัดหมายที่จองไว้, อัตราการเปลี่ยนแปลง, หรือเป้าหมายรายได้
💡 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนการขาย, ผู้นำด้านรายได้, และผู้จัดการที่ต้องการคู่มือการขายที่ชาญฉลาดและพร้อมสำหรับการนำเสนอ
19. แม่แบบแผนการขายเชิงกลยุทธ์โดย Zendesk
เทมเพลตแผนการขายเชิงกลยุทธ์โดย Zendesk ช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายการขาย กลยุทธ์ และตลาดเป้าหมายสำหรับปีข้างหน้า
ออกแบบมาเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องและขับเคลื่อนความชัดเจนแม่แบบแผนการขายนี้จะนำคุณผ่านองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่การสร้างพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ไปจนถึงการกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณและการปรับปรุงกระบวนการขายให้สมบูรณ์แบบ
สิ่งนี้ช่วยให้กลยุทธ์ภาพรวมกลายเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างแผนการขายใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือปรับปรุงแผนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- เข้าใจว่าลูกค้าเดินทางจากขั้นตอนการรับรู้ไปสู่การซื้ออย่างไร รวมถึงจุดสัมผัสและอุปสรรค
- ใช้การแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อค้นหาจุดอ่อนที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออกไป จากนั้นสร้างการติดตามผล
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครในทีมของคุณรับผิดชอบอะไร (การสร้างโอกาสทางการขาย, การติดต่อ, การปิดการขาย, การติดตามผล, เป็นต้น)
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมสร้างรายได้ที่ต้องการมีแนวทางเดียวกัน สร้างรากฐานการขายเชิงกลยุทธ์ และกำหนดเป้าหมาย กระบวนการ และตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
20. แม่แบบกลยุทธ์การขายโดย Pipedrive
เทมเพลตแผนกลยุทธ์การขายโดย Pipedrive แบ่งเครื่องยนต์การขายทั้งหมดของคุณออกเป็นส่วนที่เน้นเฉพาะ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ การวางตำแหน่ง และกลุ่มเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การขายโดยละเอียด ขั้นตอนของกระบวนการขาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และการจัดงบประมาณ
ด้วยฟิลด์ที่มีคำแนะนำ เช่น พันธกิจองค์กร การวิเคราะห์คู่แข่ง วิธีการขาย (เช่น SPIN และ Challenger) และโครงสร้างทีม เทมเพลตนี้ช่วยให้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย
🌼 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจว่ากลยุทธ์การขายของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นอย่างไร
- สรุปกลยุทธ์การขายหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
- ทบทวนเป็นระยะและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
💡 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย B2B, ทีมปฏิบัติการด้านรายได้ และผู้ก่อตั้งบริษัทที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องการคู่มือการขายที่ละเอียดพร้อมนำไปใช้ได้ทันที เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ การทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องกัน และการติดตามประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
คู่มือการขายที่ชนะของคุณเริ่มต้นด้วย ClickUp
การสร้างคู่มือการขายของคุณเองต้องอาศัยทิศทางที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่มีโครงสร้าง และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำทุกอย่างมารวมกันไว้ในศูนย์กลางเดียว
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมเทมเพลตคู่มือการขายที่ครอบคลุม เพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์การขายของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง 💼