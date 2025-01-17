บล็อก ClickUp
วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
17 มกราคม 2568

ลิซ่า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเอเจนซี่ขนาดกลาง ใช้วิธีผสมผสานระหว่างสเปรดชีต อีเมล และแอปแชทในการบริหารจัดการแคมเปญ ผลลัพธ์คืออะไร?

พลาดกำหนดเวลา, งานซ้ำซ้อน, และคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดว่า "สถานะเป็นอย่างไร" หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Smartsheet ทีมของเธอสามารถลดการประชุมสถานะลงได้ถึง 60% และส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นถึง 40%

นี่คือประเด็น: การใช้ Smartsheetสำหรับการจัดการโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเย็น ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้งาน Smartsheet ในทางปฏิบัติ

⏰ สรุป 60 วินาที

ปรับปรุงโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย Smartsheet

  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโปรเจกต์อย่างรวดเร็ว
  • เข้าถึงการวางแผนโครงการที่ยืดหยุ่นด้วยมุมมองที่หลากหลาย (Gantt, บอร์ด, ฯลฯ)
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำและกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น, แท็ก, และการสนทนาของทีม
  • ติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและความสัมพันธ์ของงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier, Slack และอื่นๆ

การใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดทำมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว. พวกมันปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ, ทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยเหลือการติดตามเวลา, ช่วยให้ทีมสื่อสารกัน, และมอบรายงานและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม.

👀 คุณทราบหรือไม่? สมาร์ทชีตถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อจำลองสเปรดชีต แต่ได้เติบโตเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Smartsheet ให้ทำงานเพื่อคุณ

ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าโครงการ

สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่า ให้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Smartsheet ซึ่งออกแบบมาสำหรับโครงการต่างๆ รวมถึงแคมเปญการตลาด โครงการก่อสร้าง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลตสำเร็จรูป
ผ่านทางSmartsheet

แม่แบบให้จุดเริ่มต้นสำหรับการจัดการโครงการโดยมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของโครงการวางไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณสามารถปรับฟิลด์ได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเริ่มต้นทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนงานโครงการตั้งแต่ต้น

ช่วยให้สามารถวางแผนโครงการได้อย่างยืดหยุ่น

Smartsheet มอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงการใดก็ได้

ช่วยให้สามารถวางแผนโครงการได้อย่างยืดหยุ่น

ด้วยมุมมองตาราง (Grid View), มุมมองแกนต์ (Gantt View), มุมมองการ์ดที่คล้ายกับกระดานคัมบัง (Card View) และมุมมองปฏิทิน (Calendar View) สมาร์ทชีตช่วยให้คุณดูโครงการของคุณจากมุมมองที่หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการปรับเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะสมเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดูแลแผ่นงานคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Smartsheetเพื่อจัดการการพึ่งพาของงานและกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับมุมมองของไทม์ไลน์ให้เหมาะสมกับแผนโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน

🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว และยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดตามไทม์ไลน์

ทำให้งานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ

ขณะจัดการกับส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของโครงการ คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณสามารถหาได้เพื่อจัดการกับงาน ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ

Smartsheet ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติตามการกระทำเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นหรือการอัปเดตแผ่นงานโครงการเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา

หุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการแทรกแซงด้วยมือให้น้อยที่สุด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานในระดับที่สูงขึ้นได้

รับประกันการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์

Smartsheet ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ช่องทางการสื่อสารแยกต่างหาก โดยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เพิ่มบันทึก และแท็กผู้อื่นได้โดยตรงภายในโครงการ

รับประกันการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ผ่านทางSmartsheet

คอลัมน์รายชื่อผู้ติดต่อใน Smartsheet ช่วยให้สามารถมอบหมายและแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับงานแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรวบรวมการสนทนาและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

การผสานรวมของ Smartsheet กับเครื่องมือเช่น Slack ช่วยให้การอัปเดตของทีมและการสื่อสารโครงการอยู่ในที่เดียวกัน

ช่วยให้สามารถติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรได้

จำซาร่าห์จากฝ่ายการตลาดได้ไหม? คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดเช่นนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการติดตามเวลาเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนด Smartsheetมีส่วนจัดการทรัพยากรในตัวที่ ช่วยให้คุณติดตามความพร้อมของทีมและป้องกันการทำงานหนักเกินไป

ช่วยให้สามารถติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรได้
ผ่านทางSmartsheet

บันทึกกิจกรรมบันทึกการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนในทีม ทำให้ง่ายต่อการติดตามปริมาณงานและทำให้แน่ใจว่างานถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน

ส่วนการจัดการทรัพยากรยังช่วยในการมอบหมายงานและปรับสมดุลภาระงาน เพื่อให้มั่นใจว่าศักยภาพของทีมไม่ถูกใช้งานเกินหรือน้อยเกินไป

อำนาจการรายงานที่ครอบคลุมและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของ Smartsheet ช่วยให้ผู้จัดการโครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อำนาจการรายงานที่ครอบคลุมและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ผ่านทางSmartsheet

เครื่องมือรายงานของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายชีตเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด อัตราการเสร็จสิ้นงาน การใช้ทรัพยากร และต้นทุนโครงการเพื่อสร้างรายงานโครงการที่ครอบคลุม

แดชบอร์ดการจัดการโครงการให้มุมมองในระดับสูง ในขณะที่รายงานรายละเอียดช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกไปยังข้อมูลเฉพาะได้ ช่วยให้คุณควบคุมทั้งภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมดได้

ทำให้สามารถมอบหมายงานและติดตามความสัมพันธ์ได้

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Smartsheet คือโครงสร้างลำดับชั้น คุณสามารถสร้างแถวหลักและแถวย่อยเพื่อจัดระเบียบงานแต่ละชิ้นภายในโครงการขนาดใหญ่ได้

คุณสมบัติความสัมพันธ์ของงานช่วยกำหนดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากงานหนึ่งล่าช้า งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนไทม์ไลน์ใหม่

โครงสร้างนี้ช่วยแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลงานต่างๆ ได้พร้อมกัน

อนุญาตให้ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ

คุณสามารถใช้ Smartsheet เพื่อผสานรวมเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้ ต้องการทำงานกับ Microsoft Excel หรือไม่? คุณสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยใช้ CData Connect Cloud หรือ Zapier แม้ว่าจะไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับ Google Sheets แต่ Zapier ก็สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณใช้ Microsoft Teams การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงแผ่นงานโครงการของคุณกับช่อง Teams ได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ การเชื่อมต่อกับ DocuSign, Jira, Slack, Tableau และอื่นๆ ทำให้ Smartsheet เป็นศูนย์ควบคุมหลักสำหรับข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ

การผสานรวมเหล่านี้ช่วยขจัดข้อมูลที่แยกส่วน ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล

ความท้าทายและข้อจำกัดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

แม้ว่า Smartsheet จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหลาย ๆ คน แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่คุณควรทราบ

การขาดคุณสมบัติการร่วมมือและการรายงานที่จำเป็น

แม้ว่า Smartsheet จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ แต่ก็ยังขาดฟีเจอร์สำคัญบางประการที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แผนภูมิแกนต์ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ แต่ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก

แม้ว่าคุณสามารถสร้างรายงานความคืบหน้าแบบมาตรฐานได้ แต่ผู้จัดการโครงการและทีมที่ต้องการการวิเคราะห์เฉพาะทาง เช่น กราฟ Velocity หรือ Burndown อาจต้องการสำรวจเครื่องมือเสริมเพิ่มเติม

คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบจำกัด

Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ แต่เมื่อพูดถึงการติดตามชั่วโมงที่ใช้จริงในแต่ละงาน? นั่นคือจุดที่เริ่มซับซ้อน ผู้จัดการโครงการอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกหรือวิธีการแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้กับงานแต่ละอย่างอย่างแม่นยำ

การพึ่งพาแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการทำงานและอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันในการรายงานเวลา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนักเมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ราคาสูง

นี่คือประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของ Smartsheet มันไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการฟรี

แผนเริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผน Pro ซึ่งรองรับทีมได้สูงสุด 10 คน ส่วนแผน Business จะมีราคาสูงขึ้นถึง $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน การจับคู่แบบรวดเร็ว: แม้แต่การตั้งค่าธุรกิจพื้นฐานที่สุดก็ยังต้องจ่าย $96 ต่อเดือน เนื่องจากคุณต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยสามคน

นอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับองค์กรที่สามารถขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้ เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องคำนวณงบประมาณที่น่าสนใจ

รูปแบบการกำหนดราคานี้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทีมหรือองค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

การจำกัดการทำงานอัตโนมัติของงาน

แม้ว่า Smartsheetจะช่วยให้คุณจัดการโครงการสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆได้โดยอัตโนมัติแต่ตัวเลือกของกระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจมีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ

แน่นอน คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองขั้นพื้นฐานด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ แต่ถ้าคุณกำลังจัดการโครงการและต้องการลำดับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณจะต้องทำงานด้วยตนเองมากกว่าที่คุณต้องการ

สำหรับทีมที่ต้องการประหยัดเวลาในกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง ข้อจำกัดนี้อาจหมายถึงการพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ

การปรับแต่งแม่แบบให้น้อยที่สุด

เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าบน Smartsheet นั้นสะดวกสำหรับความต้องการของโครงการต่างๆ แต่ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งนั้นมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ

ทีมที่มีกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครจำเป็นต้องปรับกระบวนการของตนให้เข้ากับกรอบของ Smartsheet แทนที่จะปรับ Smartsheet ให้เข้ากับกระบวนการของตน. แม้ว่าการมาตรฐานนี้จะเหมาะสำหรับโครงการที่มีลักษณะทั่วไป แต่การมาตรฐานนี้อาจสร้างความท้าทายให้กับทีมที่ต้องการโครงสร้างโครงการที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง.

ความท้าทายในการบูรณาการ

การผสานรวมของ Smartsheet กับ Microsoft Teams และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันนั้นมีความน่าสนใจ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่

แม้ว่าเครื่องมือธุรกิจทั่วไปจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทีมที่ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะพึ่งพาตัวเชื่อมต่อจากบุคคลที่สาม เช่น Zapier ซึ่งสร้างชั้นความซับซ้อนเพิ่มเติมเมื่อพยายามรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เมื่อพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้แล้ว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามว่า 'มีทางเลือกอื่นของ Smartsheetที่ให้โซลูชันแบบครบวงจรหรือไม่?' มาสำรวจกันว่าClickUp—แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ แชท และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI— มีอะไรให้บ้าง

วิธีใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp สำหรับการจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการทำงานที่เชื่อมต่อกัน แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ครอบคลุม

ด้วย ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการงานที่ได้รับการปรับปรุงเครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

การตั้งค่าโครงการอย่างรวดเร็ว

หากเราเปรียบเทียบ Smartsheet กับ ClickUp, ClickUp จะพลิกโฉมข้อจำกัดในการปรับแต่ง.

คุณจะได้รับสนามเด็กเล่นแห่งความเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ สร้างพื้นที่ที่กำหนดเอง ตั้งค่าลำดับชั้นของโครงการ และเลือกใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเหล่านี้โดดเด่นคือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของคุณ แทนที่จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเทมเพลต

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมอง Gantt, มุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมอง Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น มุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View)ช่วยให้คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจนในเชิงภาพ ในขณะที่มุมมองรายการ (List View) มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการดูงานและสถานะของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองแคนท์ของ ClickUp
ดูไทม์ไลน์ของทุกโปรเจกต์ของคุณพร้อมกันได้ในครั้งเดียวด้วย ClickUp Gantt View

นอกจากนี้,ClickUp Dashboard Viewยังรวมเอาทุกองค์ประกอบหลัก, ตัวชี้วัด, และ KPI ของคุณไว้ในที่เดียว, มอบภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการของคุณ.

ClickUp Docs: วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
สร้างและทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ฟีเจอร์การจดบันทึกในตัวและClickUp Docsของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่ClickUp Goalsช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งขึ้น มันเหมือนกับการมีแผนที่นำทางโครงการที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต

การจัดการงานอย่างไร้รอยต่อ

ต่างจากเครื่องมือจัดการงานพื้นฐาน ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมงานที่สมบูรณ์พร้อมสถานะที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และการพึ่งพาอาศัยกัน

ต้องการงานย่อยหรือไม่? ผู้รับผิดชอบหลายคน? การติดตามเวลาทำงานในที่เดียว? จัดให้แล้ว จัดให้แล้ว และจัดให้แล้ว! นอกจากนี้ การสร้างงานด้วย AI ยังช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดว่า "จะเริ่มต้นตรงไหนดี?"

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นและลดความเครียด

ความร่วมมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การสื่อสารโครงการของคุณได้รับการยกระดับอย่างจริงจังเมื่อคุณใช้ ClickUp แทนที่จะอยู่ในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp จะนำการสนทนาไปยังที่ที่งานเกิดขึ้นจริง

ต้องการระดมความคิดหรือไม่? กระโดดเข้าสู่ClickUp Whiteboards แผ่นผ้าใบเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ของคุณ ต้องการบันทึกข้อกำหนดของคุณหรือไม่? สร้างและแชร์โดยใช้ Click Up Docs โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ClickUp Whiteboard: วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
สร้างภาพและระดมความคิดเป็นทีมด้วย ClickUp Whiteboards

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อเน้นการแก้ไข, ใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, และอื่น ๆ ได้

ด้วยClickUp Brain คุณสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลสำคัญได้ทันที ราวกับมีสำนักงานเสมือนจริงของทีมคุณ พร้อมด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain: วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
สรุปความคิดเห็นที่ยาวหรือเอกสารด้วย ClickUp Brain

ส่วนที่ดีที่สุด? มันปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกโดยเรียนรู้จากงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานเฉพาะทีมของคุณ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือขอในสิ่งที่คุณต้องการ!

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบความคืบหน้าของงานโดยการประเมินการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ

การติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้า ClickUp ไม่ได้แสดงแค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือติดตามและรายงานโครงการที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนให้กับคุณ

การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยจัดการงานประจำโดยอัตโนมัติ พร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นจุดติดขัดก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

แดชบอร์ด ClickUp: วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
ติดตามทุกโครงการของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ต่างจาก Smartsheets,ClickUp Dashboardsนำทุกโครงการของคุณ, สถานะของโครงการ, และทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในที่เดียว. ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 ชนิดให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณ, การติดตามความคืบหน้าของโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก.

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ ClickUp กล่าวไว้:

ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน

ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน

คุณได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณได้ทำเสร็จในแต่ละวัน และClickUp Milestonesยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสามารถเพิ่มหมุดหมายสำคัญให้กับเส้นทางของคุณได้

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง—การยอมรับความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและรักษาขวัญกำลังใจให้สูงอยู่เสมอ

การผสานรวมที่ทรงพลัง

ในขณะที่ Smartsheet อาจทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ระบบนิเวศการผสานการทำงานของ ClickUp มอบการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Microsoft Outlook และ Slack

นอกจากนี้ การทำงานด้วยแรงงานคนจะลดลงอย่างมากด้วยการผสานระบบ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ

ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheets อย่างชัดเจน!

ยังไม่อยากผูกมัดกับเครื่องมือในตอนนี้ใช่ไหม?

ลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp ฟรี

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้โครงการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:

  • ตั้งค่าโครงการได้ในไม่กี่นาทีด้วยเวิร์กโฟลว์และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะเพียงคลิกเดียวและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • เอกสารและคำอธิบายที่ฝังไว้ช่วยให้ทีมของคุณทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • แดชบอร์ดและเครื่องมือติดตามให้การอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • ปรับตัวอย่างง่ายดายเมื่อทีมของคุณเติบโตและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น

พร้อมหรือยังที่จะใช้ ClickUp เพื่อความสำเร็จของโครงการ?

ดังนั้น คุณควรเลือกอะไรเมื่อต้องเปรียบเทียบระหว่างSmartsheet กับ ClickUp? คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ

หากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยที่คล้ายกับสเปรดชีตและโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาของ Smartsheet อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม หากความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ความหลากหลายแบบครบวงจรของ ClickUp ยากที่จะเอาชนะได้ สำหรับทีมขนาดเล็กหรือโครงการที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มที่ปรับได้ของ ClickUp เติบโตไปพร้อมกับคุณ

โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ลองสำรวจ ทดลอง และเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพวันนี้ พร้อมเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ ClickUp หรือยัง?

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีตอนนี้!