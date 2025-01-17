วิธีใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ

ลิซ่า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเอเจนซี่ขนาดกลาง ใช้วิธีผสมผสานระหว่างสเปรดชีต อีเมล และแอปแชทในการบริหารจัดการแคมเปญ ผลลัพธ์คืออะไร?
พลาดกำหนดเวลา, งานซ้ำซ้อน, และคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดว่า "สถานะเป็นอย่างไร" หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Smartsheet ทีมของเธอสามารถลดการประชุมสถานะลงได้ถึง 60% และส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นถึง 40%
นี่คือประเด็น: การใช้ Smartsheetสำหรับการจัดการโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเย็น ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้งาน Smartsheet ในทางปฏิบัติ
⏰ สรุป 60 วินาที
ปรับปรุงโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย Smartsheet
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโปรเจกต์อย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงการวางแผนโครงการที่ยืดหยุ่นด้วยมุมมองที่หลากหลาย (Gantt, บอร์ด, ฯลฯ)
- ทำให้งานที่ทำซ้ำและกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น, แท็ก, และการสนทนาของทีม
- ติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและความสัมพันธ์ของงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier, Slack และอื่นๆ
การใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดทำมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว. พวกมันปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ, ทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยเหลือการติดตามเวลา, ช่วยให้ทีมสื่อสารกัน, และมอบรายงานและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม.
👀 คุณทราบหรือไม่? สมาร์ทชีตถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อจำลองสเปรดชีต แต่ได้เติบโตเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Smartsheet ให้ทำงานเพื่อคุณ
ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าโครงการ
สำหรับผู้ที่ต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่า ให้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Smartsheet ซึ่งออกแบบมาสำหรับโครงการต่างๆ รวมถึงแคมเปญการตลาด โครงการก่อสร้าง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
แม่แบบให้จุดเริ่มต้นสำหรับการจัดการโครงการโดยมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของโครงการวางไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณสามารถปรับฟิลด์ได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเริ่มต้นทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนงานโครงการตั้งแต่ต้น
ช่วยให้สามารถวางแผนโครงการได้อย่างยืดหยุ่น
Smartsheet มอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงการใดก็ได้
ด้วยมุมมองตาราง (Grid View), มุมมองแกนต์ (Gantt View), มุมมองการ์ดที่คล้ายกับกระดานคัมบัง (Card View) และมุมมองปฏิทิน (Calendar View) สมาร์ทชีตช่วยให้คุณดูโครงการของคุณจากมุมมองที่หลากหลาย ทำให้ง่ายต่อการปรับเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะสมเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดูแลแผ่นงานคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Smartsheetเพื่อจัดการการพึ่งพาของงานและกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับมุมมองของไทม์ไลน์ให้เหมาะสมกับแผนโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน
🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว และยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดตามไทม์ไลน์
ทำให้งานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
ขณะจัดการกับส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของโครงการ คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณสามารถหาได้เพื่อจัดการกับงาน ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
Smartsheet ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติตามการกระทำเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นหรือการอัปเดตแผ่นงานโครงการเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
หุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการแทรกแซงด้วยมือให้น้อยที่สุด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานในระดับที่สูงขึ้นได้
รับประกันการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
Smartsheet ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ช่องทางการสื่อสารแยกต่างหาก โดยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เพิ่มบันทึก และแท็กผู้อื่นได้โดยตรงภายในโครงการ
คอลัมน์รายชื่อผู้ติดต่อใน Smartsheet ช่วยให้สามารถมอบหมายและแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับงานแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรวบรวมการสนทนาและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
การผสานรวมของ Smartsheet กับเครื่องมือเช่น Slack ช่วยให้การอัปเดตของทีมและการสื่อสารโครงการอยู่ในที่เดียวกัน
ช่วยให้สามารถติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรได้
จำซาร่าห์จากฝ่ายการตลาดได้ไหม? คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดเช่นนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการติดตามเวลาเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนด Smartsheetมีส่วนจัดการทรัพยากรในตัวที่ ช่วยให้คุณติดตามความพร้อมของทีมและป้องกันการทำงานหนักเกินไป
บันทึกกิจกรรมบันทึกการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนในทีม ทำให้ง่ายต่อการติดตามปริมาณงานและทำให้แน่ใจว่างานถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนการจัดการทรัพยากรยังช่วยในการมอบหมายงานและปรับสมดุลภาระงาน เพื่อให้มั่นใจว่าศักยภาพของทีมไม่ถูกใช้งานเกินหรือน้อยเกินไป
อำนาจการรายงานที่ครอบคลุมและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของ Smartsheet ช่วยให้ผู้จัดการโครงการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เครื่องมือรายงานของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายชีตเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด อัตราการเสร็จสิ้นงาน การใช้ทรัพยากร และต้นทุนโครงการเพื่อสร้างรายงานโครงการที่ครอบคลุม
แดชบอร์ดการจัดการโครงการให้มุมมองในระดับสูง ในขณะที่รายงานรายละเอียดช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกไปยังข้อมูลเฉพาะได้ ช่วยให้คุณควบคุมทั้งภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมดได้
ทำให้สามารถมอบหมายงานและติดตามความสัมพันธ์ได้
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Smartsheet คือโครงสร้างลำดับชั้น คุณสามารถสร้างแถวหลักและแถวย่อยเพื่อจัดระเบียบงานแต่ละชิ้นภายในโครงการขนาดใหญ่ได้
คุณสมบัติความสัมพันธ์ของงานช่วยกำหนดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากงานหนึ่งล่าช้า งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนไทม์ไลน์ใหม่
โครงสร้างนี้ช่วยแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลงานต่างๆ ได้พร้อมกัน
อนุญาตให้ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสามารถใช้ Smartsheet เพื่อผสานรวมเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้ ต้องการทำงานกับ Microsoft Excel หรือไม่? คุณสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยใช้ CData Connect Cloud หรือ Zapier แม้ว่าจะไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับ Google Sheets แต่ Zapier ก็สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณใช้ Microsoft Teams การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงแผ่นงานโครงการของคุณกับช่อง Teams ได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ การเชื่อมต่อกับ DocuSign, Jira, Slack, Tableau และอื่นๆ ทำให้ Smartsheet เป็นศูนย์ควบคุมหลักสำหรับข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยขจัดข้อมูลที่แยกส่วน ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล
ความท้าทายและข้อจำกัดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ
แม้ว่า Smartsheet จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหลาย ๆ คน แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่คุณควรทราบ
การขาดคุณสมบัติการร่วมมือและการรายงานที่จำเป็น
แม้ว่า Smartsheet จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ แต่ก็ยังขาดฟีเจอร์สำคัญบางประการที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แผนภูมิแกนต์ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ แต่ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก
แม้ว่าคุณสามารถสร้างรายงานความคืบหน้าแบบมาตรฐานได้ แต่ผู้จัดการโครงการและทีมที่ต้องการการวิเคราะห์เฉพาะทาง เช่น กราฟ Velocity หรือ Burndown อาจต้องการสำรวจเครื่องมือเสริมเพิ่มเติม
คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบจำกัด
Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ แต่เมื่อพูดถึงการติดตามชั่วโมงที่ใช้จริงในแต่ละงาน? นั่นคือจุดที่เริ่มซับซ้อน ผู้จัดการโครงการอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกหรือวิธีการแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้กับงานแต่ละอย่างอย่างแม่นยำ
การพึ่งพาแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการทำงานและอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันในการรายงานเวลา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนักเมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ราคาสูง
นี่คือประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของ Smartsheet มันไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการฟรี
แผนเริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผน Pro ซึ่งรองรับทีมได้สูงสุด 10 คน ส่วนแผน Business จะมีราคาสูงขึ้นถึง $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน การจับคู่แบบรวดเร็ว: แม้แต่การตั้งค่าธุรกิจพื้นฐานที่สุดก็ยังต้องจ่าย $96 ต่อเดือน เนื่องจากคุณต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยสามคน
นอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับองค์กรที่สามารถขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้ เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องคำนวณงบประมาณที่น่าสนใจ
รูปแบบการกำหนดราคานี้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทีมหรือองค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
การจำกัดการทำงานอัตโนมัติของงาน
แม้ว่า Smartsheetจะช่วยให้คุณจัดการโครงการสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆได้โดยอัตโนมัติแต่ตัวเลือกของกระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจมีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ
แน่นอน คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองขั้นพื้นฐานด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ แต่ถ้าคุณกำลังจัดการโครงการและต้องการลำดับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณจะต้องทำงานด้วยตนเองมากกว่าที่คุณต้องการ
สำหรับทีมที่ต้องการประหยัดเวลาในกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง ข้อจำกัดนี้อาจหมายถึงการพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ
การปรับแต่งแม่แบบให้น้อยที่สุด
เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าบน Smartsheet นั้นสะดวกสำหรับความต้องการของโครงการต่างๆ แต่ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งนั้นมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ
ทีมที่มีกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครจำเป็นต้องปรับกระบวนการของตนให้เข้ากับกรอบของ Smartsheet แทนที่จะปรับ Smartsheet ให้เข้ากับกระบวนการของตน. แม้ว่าการมาตรฐานนี้จะเหมาะสำหรับโครงการที่มีลักษณะทั่วไป แต่การมาตรฐานนี้อาจสร้างความท้าทายให้กับทีมที่ต้องการโครงสร้างโครงการที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง.
ความท้าทายในการบูรณาการ
การผสานรวมของ Smartsheet กับ Microsoft Teams และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันนั้นมีความน่าสนใจ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่
แม้ว่าเครื่องมือธุรกิจทั่วไปจะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทีมที่ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะพึ่งพาตัวเชื่อมต่อจากบุคคลที่สาม เช่น Zapier ซึ่งสร้างชั้นความซับซ้อนเพิ่มเติมเมื่อพยายามรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เมื่อพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้แล้ว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามว่า 'มีทางเลือกอื่นของ Smartsheetที่ให้โซลูชันแบบครบวงจรหรือไม่?' มาสำรวจกันว่าClickUp—แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ แชท และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI— มีอะไรให้บ้าง
วิธีใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการทำงานที่เชื่อมต่อกัน แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ครอบคลุม
ด้วย ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการงานที่ได้รับการปรับปรุงเครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
การตั้งค่าโครงการอย่างรวดเร็ว
หากเราเปรียบเทียบ Smartsheet กับ ClickUp, ClickUp จะพลิกโฉมข้อจำกัดในการปรับแต่ง.
คุณจะได้รับสนามเด็กเล่นแห่งความเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ สร้างพื้นที่ที่กำหนดเอง ตั้งค่าลำดับชั้นของโครงการ และเลือกใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเหล่านี้โดดเด่นคือสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของคุณ แทนที่จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเทมเพลต
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมอง Gantt, มุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมอง Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น มุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View)ช่วยให้คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจนในเชิงภาพ ในขณะที่มุมมองรายการ (List View) มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการดูงานและสถานะของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้,ClickUp Dashboard Viewยังรวมเอาทุกองค์ประกอบหลัก, ตัวชี้วัด, และ KPI ของคุณไว้ในที่เดียว, มอบภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการของคุณ.
ฟีเจอร์การจดบันทึกในตัวและClickUp Docsของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่ClickUp Goalsช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งขึ้น มันเหมือนกับการมีแผนที่นำทางโครงการที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนจริงๆ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
การจัดการงานอย่างไร้รอยต่อ
ต่างจากเครื่องมือจัดการงานพื้นฐาน ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมงานที่สมบูรณ์พร้อมสถานะที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และการพึ่งพาอาศัยกัน
ต้องการงานย่อยหรือไม่? ผู้รับผิดชอบหลายคน? การติดตามเวลาทำงานในที่เดียว? จัดให้แล้ว จัดให้แล้ว และจัดให้แล้ว! นอกจากนี้ การสร้างงานด้วย AI ยังช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดว่า "จะเริ่มต้นตรงไหนดี?"
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นและลดความเครียด
ความร่วมมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การสื่อสารโครงการของคุณได้รับการยกระดับอย่างจริงจังเมื่อคุณใช้ ClickUp แทนที่จะอยู่ในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp จะนำการสนทนาไปยังที่ที่งานเกิดขึ้นจริง
ต้องการระดมความคิดหรือไม่? กระโดดเข้าสู่ClickUp Whiteboards แผ่นผ้าใบเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ของคุณ ต้องการบันทึกข้อกำหนดของคุณหรือไม่? สร้างและแชร์โดยใช้ Click Up Docs โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อเน้นการแก้ไข, ใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, และอื่น ๆ ได้
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลสำคัญได้ทันที ราวกับมีสำนักงานเสมือนจริงของทีมคุณ พร้อมด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุด? มันปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกโดยเรียนรู้จากงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานเฉพาะทีมของคุณ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือขอในสิ่งที่คุณต้องการ!
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบความคืบหน้าของงานโดยการประเมินการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
การติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้า ClickUp ไม่ได้แสดงแค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือติดตามและรายงานโครงการที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนให้กับคุณ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยจัดการงานประจำโดยอัตโนมัติ พร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นจุดติดขัดก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
ต่างจาก Smartsheets,ClickUp Dashboardsนำทุกโครงการของคุณ, สถานะของโครงการ, และทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในที่เดียว. ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 ชนิดให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณ, การติดตามความคืบหน้าของโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก.
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ ClickUp กล่าวไว้:
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน
คุณได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่ทีมของคุณได้ทำเสร็จในแต่ละวัน และClickUp Milestonesยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสามารถเพิ่มหมุดหมายสำคัญให้กับเส้นทางของคุณได้
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง—การยอมรับความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและรักษาขวัญกำลังใจให้สูงอยู่เสมอ
การผสานรวมที่ทรงพลัง
ในขณะที่ Smartsheet อาจทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ระบบนิเวศการผสานการทำงานของ ClickUp มอบการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Microsoft Outlook และ Slack
นอกจากนี้ การทำงานด้วยแรงงานคนจะลดลงอย่างมากด้วยการผสานระบบ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ
ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheets อย่างชัดเจน!
ยังไม่อยากผูกมัดกับเครื่องมือในตอนนี้ใช่ไหม?
ลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp ฟรี
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:
- ตั้งค่าโครงการได้ในไม่กี่นาทีด้วยเวิร์กโฟลว์และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตสถานะเพียงคลิกเดียวและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- เอกสารและคำอธิบายที่ฝังไว้ช่วยให้ทีมของคุณทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดและเครื่องมือติดตามให้การอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ปรับตัวอย่างง่ายดายเมื่อทีมของคุณเติบโตและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น
พร้อมหรือยังที่จะใช้ ClickUp เพื่อความสำเร็จของโครงการ?
ดังนั้น คุณควรเลือกอะไรเมื่อต้องเปรียบเทียบระหว่างSmartsheet กับ ClickUp? คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ
หากคุณให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยที่คล้ายกับสเปรดชีตและโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาของ Smartsheet อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม หากความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ความหลากหลายแบบครบวงจรของ ClickUp ยากที่จะเอาชนะได้ สำหรับทีมขนาดเล็กหรือโครงการที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มที่ปรับได้ของ ClickUp เติบโตไปพร้อมกับคุณ
โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ลองสำรวจ ทดลอง และเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพวันนี้ พร้อมเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ ClickUp หรือยัง?
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีตอนนี้!