วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW คืออะไร?

หากพูดถึงเทคนิคการจำอย่างง่าย MoSCoW เป็นหนึ่งในอักษรย่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgileScrumชื่อนี้สรุปสั้นๆ ถึงแนวปฏิบัติที่สำคัญและมักถูกนำมาใช้ซ้ำบ่อยในการจัดลำดับความสำคัญของรายการต่างๆ ระหว่างการวางแผนผลิตภัณฑ์
แล้วมันคืออะไร? ทำไมคุณถึงต้องการมัน? จะใช้มันอย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
การกำหนดลำดับความสำคัญของ MoSCoW คืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในโครงการที่มีการจัดการแบบ Agileสำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญของงานและโครงการต่างๆ MoSCoW เป็นตัวย่อที่มาจาก
- ต้องมี
- ควรจะมี
- อาจจะเป็น
- ไม่มีทางที่จะมี
แต่ละอย่างนี้คือหมวดหมู่ของการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งชี้นำว่าทีมจะพัฒนาอะไรในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW สามารถนำไปใช้กับทุกสิ่งภายในกรอบการทำงานแบบอไจล์ รวมถึงข้อกำหนด กรณีการใช้งานสำหรับการทดสอบ เรื่องราวของผู้ใช้ ข้อบกพร่อง/ข้อผิดพลาด เกณฑ์การยอมรับ หรือภารกิจต่างๆ
แม้จะเกินกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile แล้วก็ตาม โมเดล MoSCoW ยังสามารถช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานได้อีกด้วย ในหลากหลายอุตสาหกรรม วิธีการ MoSCoW ถูกบรรจุไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ทีมโครงการตัดสินใจได้ดีขึ้น
เมื่อมีวิธีการจัดลำดับความสำคัญอื่น ๆ มากมาย รวมถึงวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือระดับสูง-กลาง-ต่ำ ทำไมเราจึงต้องการวิธีการใหม่อีก? มาดูกันว่ามันมีต้นกำเนิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไร
ที่มาและประวัติของการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dai Clegg จากบริษัท Oracle ในปี 1994 เพื่อช่วยทีมของเขาในการจัดลำดับงานโครงการเป็นงานสำคัญและไม่สำคัญในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว(RAD) เขาใช้เทคนิคนี้โดยเฉพาะในโครงการที่มีกรอบเวลาจำกัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของโครงการ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วิธีการนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์ ได้รับการยอมรับและชื่นชมในความเรียบง่ายและทิศทางที่ชัดเจนว่าทีมควรให้ความสำคัญกับอะไรในขณะที่ดำเนินโครงการทั้งหมด
ประโยชน์ของวิธีการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW
แม้ว่าจะมีอายุสองทศวรรษแล้ว เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ MoSCoW ยังคงได้รับความนิยมในหมู่ทีมที่ใช้ Dynamic Systems Development Method (DSDM) นี่คือเหตุผล
ความเรียบง่าย
เทคนิค MoSCoW นั้นเข้าใจได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ มันช่วยให้เห็นตัวเลือกที่มีอยู่ชัดเจนขึ้นเพื่อลดสิ่งรบกวน (อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้จริงอาจไม่ง่ายนัก เนื่องจากอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องมีและสิ่งที่ควรมี ตัวอย่างเช่น เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง)
ความชัดเจน
หมวดหมู่ช่วยให้เกิดความชัดเจนและลดความสับสน หากไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีจริง ๆ จะไม่ถูกนำไปในสปรินต์ถัดไป สิ่งนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างไร้ความเครียดและสามารถมุ่งเน้นในการทำงานให้ดีที่สุด
โฟกัส
วิธีการ MoSCoW ช่วยให้ผู้จัดการและทีมมองเห็นสิ่งที่สำคัญและต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน โดยการจำแนกงานที่มีความสำคัญสูงว่าเป็น "ต้องทำ" ผู้จัดการสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น พวกเขายังสามารถหารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันเป็นทีมได้อีกด้วย
การนำไปใช้
วิธีการ MoSCoW สามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกกรณี สามารถนำมาใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำทีมสามารถทำเครื่องหมายนักพัฒนาสิบคนว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี และอีกสามคนว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบจำนวนคนที่ต้องการ
การสื่อสาร
การกำหนดระดับความสำคัญในวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสนทนาในการวางแผนโครงการและการวางแผนสปรินท์การกำหนดบางสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีหรือไม่สามารถมีได้ จะช่วยให้ผู้คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน
ขอบเขต
การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด ลำดับความสำคัญที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทุกฟีเจอร์จะต้องผ่านกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการความคาดหวังได้
ข้อเสียของวิธี MoSCoW
แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่การให้ลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย เราจะพูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้านล่าง
ความคลุมเครือ: สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นง่ายต่อการตกลงกัน แต่สิ่งที่ควรมีและสิ่งที่อาจมีนั้นอาจมีความคลุมเครือมากขึ้น แม้ว่ากรอบงานจะกำหนดคำนิยามที่ชัดเจนไว้ แต่ในทางปฏิบัติอาจซับซ้อนได้ นอกจากนี้ ทีมมักไม่เห็นด้วยกับคำนิยามของสิ่งที่ไม่ต้องการ—สิ่งเหล่านี้จะถูกตัดออกจากสปรินต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด?
การทำให้ง่ายเกินไป: วิธีนี้มีความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการแบบอไจล์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไป ซึ่งงานไม่สามารถจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มย่อยได้ง่าย และอาจไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
ความลำเอียง: เช่นเดียวกับวิธีการทั้งหมด การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW ก็มีความลำเอียงเช่นกัน ทีมต้องรวมตัวกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน ข้อเสียของมันคือมันไม่ได้ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการมากนัก
ต้องการ: ในการจัดลำดับความสำคัญของงานในกรอบ MoSCoW แต่ละงานต้องมีคำอธิบายและบริบทที่ละเอียด ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ 'การติดแท็ก' ในเครื่องมือจัดการโครงการแบบอไจล์อาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ ในขณะที่อาจดูไม่สำคัญ เจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องลงทุนเวลาและพลังงานในการกำหนดคำนิยามเพื่อจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง
ระดับเดียว: ภายในสี่หมวดหมู่ ไม่มีวิธีในการจัดลำดับความสำคัญของรายการเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าทุกสิ่งที่ต้องมีมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการวางแผน
หมวดหมู่ของวิธีการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW
วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW มีสี่ประเภท ได้แก่ ต้องมี (must-have), ควรมี (should-have), อาจมี (could-have), และไม่มี (won't-have)
#1 สิ่งที่ต้องมี
งานที่ "ต้องมี" เป็นรายการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับระยะเวลาของสปรินต์ปัจจุบัน คำว่า 'ต้อง' ในหมวดหมู่ที่ต้องมีบางครั้งถูกกำหนดให้เป็น 'ชุดย่อยที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ' ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานจะช่วยให้ฟีเจอร์ต่างๆ มีระดับการใช้งานขั้นต่ำได้
คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีโดยทั่วไปนั้นมักมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลูกค้า เป็นข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเป็นสิทธิพิเศษด้านความปลอดภัย/การเข้าถึง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นั้นจะไร้ความหมายในการนำออกสู่ตลาด
#2 สิ่งที่ควรมี
งานที่ถือว่าเป็น "ควรทำ" จะมีความสำคัญเป็นลำดับที่สอง งานเหล่านี้มีความสำคัญแต่ไม่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน และสามารถเลื่อนออกไปได้หากจำเป็น
ฟีเจอร์ที่อาจมีได้คือโดยทั่วไปแล้วเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีผลิตภัณฑ์ก็ยังสามารถทำงานได้ แม้ว่าจะไม่ดีที่สุดก็ตาม ทีมมักจะใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวบางประเภทเพื่อจัดการกับรายการเหล่านี้
#3 อาจจะเป็น
หมวดหมู่ที่สามคือ "งานที่ควรทำ" หรือ "งานที่สามารถทำได้" คือ งานที่ต้องการแต่ไม่จำเป็น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "ควรทำ" และ "สามารถทำได้" คือ งานแรกมีความสำคัญและสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ (ความพึงพอใจของลูกค้า, รายได้, กำไร, เป็นต้น) ในขณะที่งานหลังสามารถละเว้นได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากนัก
ทีมจะให้ความสำคัญกับงานที่อาจทำได้ก็ต่อเมื่อสามารถส่งมอบได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือความพยายามของทีมพัฒนาเท่านั้น เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป งานที่อาจทำได้จะถูกจัดลำดับความสำคัญใหม่และพัฒนาต่อไป
#4 สิ่งที่ไม่มี (ในครั้งนี้)
งานที่ "ไม่จำเป็นต้องมี" คืองานที่ไม่จำเป็นสำหรับขอบเขตปัจจุบันของโครงการ งานหรือคุณลักษณะเหล่านี้มีความสำคัญต่ำที่สุดและจะถูกตัดออกทันทีที่มีสัญญาณของการต่อต้าน
คุณสมบัติที่ไม่มีในผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการน้อยมาก. คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ทำให้ผลลัพธ์เสียหายหรือสร้างคุณค่าเพิ่มเติม.
แม้ว่าเทคนิคนี้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีเสมอไป นี่คือสถานการณ์ที่เทคนิคนี้ได้ผลดีที่สุด
เมื่อใดควรใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW
การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW เป็นเครื่องมือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์ส่วนตัวและวิชาชีพหลายประการ เมื่อคุณกำลังจัดระเบียบบ้าน แทนที่จะถามว่าสิ่งของชิ้นนั้น "จุดประกายความสุข" หรือไม่ คุณสามารถถามว่ามันเป็น "สิ่งที่ต้องมี" หรือไม่
สำหรับผู้จัดการโครงการที่มีความคล่องตัว มันอาจมีคุณค่ามากกว่านั้นมาก นี่คือเหตุผล
เวลา: ปัจจัยหลักที่กำหนดการวิเคราะห์ MoSCoW คือเวลา การจัดหมวดหมู่เป็นการกำหนดสำหรับสปรินต์หรือไทม์บ็อกซ์ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงการที่มีความเร่งด่วนและมีกำหนดเวลาที่เข้มงวด
ทรัพยากร: จะเป็นอย่างไรหากคุณมีทีมพัฒนาที่จำกัด? ใช้ MoSCoW เพราะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ส่งมอบได้ภายในทรัพยากรที่มีอยู่
การเริ่มต้นผลิตภัณฑ์: ในช่วงต้นของโครงการ คุณต้องตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นอะไรก่อนและอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) ของคุณสมบูรณ์ การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในการชี้นำการสนทนาเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า MoSCoW อาจไม่เหมาะสำหรับทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีความซับซ้อนในการพึ่งพาอาศัยกันหรือโครงการที่ทุกงานมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
วิธีการนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW ไปใช้
การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นี่คือโครงร่างของกระบวนการและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของ งานของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีใดๆ เช่น ClickUp เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
1. สร้างรายการงานที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ก่อนที่คุณจะจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับการเปิดตัวในอนาคต สิ่งสำคัญคือต้องสร้างรายการความเป็นไปได้ โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้จะถูกระบุไว้ในรายการงานที่ต้องทำ (product backlog) อิงตามการวิจัยและข้อมูลจากทีมข้ามสายงานต่างๆ ให้สร้างงานที่เลือกไว้เพียงไม่กี่รายการจากรายการงานที่ต้องทำ
บน ClickUp คุณสามารถตั้งค่าสิ่งเหล่านี้เป็นงาน, จุดสำคัญ, คุณสมบัติ, ข้อบกพร่อง และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
2. เพิ่มรายละเอียดลงในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หนึ่งในปัจจัยที่ไม่สามารถต่อรองได้ของการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW คือข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับงาน หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ เหตุผล วิธี เวลา และผู้รับผิดชอบ จะไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ให้เพิ่มข้อมูลทั้งหมดที่คุณสามารถรวบรวมได้ ซึ่งอาจรวมถึง:
- คำอธิบายของเรื่องราวผู้ใช้
- ผลกระทบทางธุรกิจ
- ผลกระทบทางวิศวกรรม เช่น การประมาณเวลา/แรงงาน
- มาตรการวัดความสำเร็จ
- การพึ่งพาสำหรับงานอื่น ๆ
งานใน ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ ประมาณเวลา ผู้ใช้ แท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมายใช้คู่มือลำดับชั้นของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดคำนิยามสำหรับหมวดหมู่ความสำคัญ
สิ่งที่ต้องมีหมายถึงอะไร? ภารกิจควรมีคุณลักษณะอะไรบ้างจึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี? ทั้งทีมต้องเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ในการจัดประเภทบางสิ่งว่าไม่ควรมี?
วิธีการที่ใช้กันมากที่สุดคือการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก, แบบจำลอง Kano, หรือการซื้อฟีเจอร์ หากรู้สึกว่านี่เป็นอีกชั้นหนึ่งของกรอบงาน/แบบจำลองนี่คือเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่คุณสามารถใช้ได้
เลือกอย่างระมัดระวัง. การกำหนดคำนิยามเหล่านี้ก่อนการให้ความสำคัญกับงานเป็นสิ่งจำเป็น. สิ่งนี้จะช่วยในการมาตรฐาน การจัดการลำดับความสำคัญอย่างถูกต้อง. นอกจากนี้ ให้จัดวางเมทริกซ์การส่งต่อเพื่อให้ใครบางคนสามารถตัดสินใจได้ในกรณีที่มีความไม่เห็นด้วย.
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามคำจำกัดความความสำคัญของงานของคุณ ให้บันทึกและเผยแพร่ไว้ในClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับคำจำกัดความเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp AIภายใน Docs เพื่อสรุปคำจำกัดความที่ยาวให้สั้นลงเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
4. ร่วมกันตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญ
เมื่อได้ทำงานพื้นฐานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญ รวบรวมทีมเพื่อประเมินทุกทางเลือกและกำหนดลำดับความสำคัญ
เลือกจากมุมมองใดก็ได้ของ ClickUpเพื่อดูข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ทีมที่ทำงานแบบ Agile ส่วนใหญ่มักใช้มุมมองกระดาน Kanbanเพื่อรวบรวมรายการที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่ไว้ในคอลัมน์เดียว จากนั้นสามารถลากและวางไปยังลำดับความสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองรายการบนกระดาน Kanban ตามสิ่งที่คุณต้องการเห็นได้อีกด้วย
หารือเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจอย่างเปิดเผย. นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา.
- ตั้งค่าทุกงานเป็น "จะไม่ทำ" แล้วค่อยถกเถียงกันว่าทำไมคุณถึงจำเป็นต้องทำมัน
- สำหรับข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมี ให้ถามว่า "หากไม่มีสิ่งนี้ การเพิ่มขึ้นจะดีเท่ากับการยกเลิกหรือไม่?"
- หากมีวิธีแก้ไขชั่วคราว แม้จะเป็นแบบทำด้วยมือ ก็อย่าจัดให้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี
- หากสิ่งที่ต้องมีมีความพึ่งพาต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีด้วยกัน ให้ประเมินใหม่
โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่คุณจัดหมวดหมู่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีได้ในการเพิ่มก่อนหน้านั้น อาจกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีได้ในการเพิ่มถัดไป ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสร้าง MVP คุณอาจจัดหมวดหมู่บางรายการว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีได้เพราะไม่สำคัญสำหรับสปรินต์ปัจจุบัน แต่เมื่อ MVP ถูกเปิดตัวแล้ว คุณลักษณะเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีในตอนนี้
5. กำหนดลำดับความสำคัญ
เมื่อคุณตกลงแล้ว ให้ตั้งค่าไว้ในเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของคุณ การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpมีตัวเลือกสี่แบบ: ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ คุณสามารถตั้งค่าเหล่านี้ให้เป็นลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW ได้
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้วิธี MoSCoW พร้อมสถานะที่กำหนดเองได้ ขณะกำหนดลำดับความสำคัญของงานในClickUp ให้เพิ่มบรรทัดหรือสองบรรทัดในความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณตัดสินใจเช่นนั้น สิ่งนี้จะช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญในอนาคต
6. ตรวจสอบความเป็นไปได้
การจัดลำดับความสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ภายในกรอบเวลานั้นด้วย คุณไม่ควรรับภาระมากเกินไปและส่งมอบงานได้น้อยเพียงเพราะคิดว่าทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็น
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแผนงาน ให้ตรวจสอบปริมาณงานและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีมในปัจจุบัน ใช้การประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานเพื่อจำลองความสามารถ ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมีงานมากเกินไป
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกต้องด้วย ClickUp
ทีมผลิตภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ดีต่อธุรกิจและลูกค้า พวกเขาต้องกำจัดสิ่งรบกวนดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงเป็นพลังพิเศษ การจัดลำดับความสำคัญที่ดีคือการเลือกว่าจะทำอะไรมากพอๆ กับการเลือกว่าจะไม่ทำอะไร
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแท้จริง ระบบลำดับชั้น การจัดการงาน การจัดลำดับความสำคัญ และสถานะที่กำหนดเอง ช่วยให้ทีมเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองปริมาณงานช่วยให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญและสามารถส่งมอบได้ และแดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้ลำดับความสำคัญเป็นไปตามแผนลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสร้างสิ่งที่ถูกต้อง