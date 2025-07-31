11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowlu สำหรับการจัดการธุรกิจในปี 2025

Flowlu เป็นเครื่องมือการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่รวมการจัดการโครงการและงาน, CRM, การออกใบแจ้งหนี้, ฐานความรู้, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ทีมขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโตที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
แม้ว่า Flowlu จะครอบคลุมหลายด้าน แต่บางทีอาจไม่เหมาะกับทุกทีมเสมอไป ไม่ว่าคุณจะต้องการการปรับแต่งขั้นสูงมากขึ้น การผสานรวมที่ดีกว่า อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายกว่า หรือเพียงแค่โครงสร้างราคาที่แตกต่าง การสำรวจทางเลือกอื่นของ Flowlu สามารถช่วยให้คุณพบเครื่องมือที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowlu ที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา พร้อมการวิเคราะห์สิ่งที่ควรประเมินก่อนตัดสินใจเปลี่ยนระบบ
ทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Flowlu?
แม้ว่า Flowlu จะมีฟีเจอร์หลากหลายในแพลตฟอร์มเดียว แต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกทีมเสมอไป ต่อไปนี้คือเหตุผลทั่วไปที่ผู้เชี่ยวชาญมักมองหาทางเลือกอื่น:
- ความยืดหยุ่นของ UI ที่จำกัด: ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูรกหรือใช้งานไม่สะดวก โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ระบบ CRM และระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน: ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถใช้งานได้กับกระบวนการขายที่ง่าย แต่ขาดความลึกและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่พบในเครื่องมือ CRMที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การออกใบแจ้งหนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกภูมิภาค: เครื่องมือทางการเงินของ Flowlu ยังไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านภาษีหรือการปฏิบัติตามกฎหมายในระดับสากลอย่างครบถ้วน
- ข้อจำกัดของแอปพลิเคชันมือถือ: ทีมที่พึ่งพาการเข้าถึงผ่านมือถือเป็นหลักมักรายงานว่ามีการใช้งานที่จำกัดหรือขาดประสบการณ์ที่ราบรื่น
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่: การตั้งค่าแบบครบวงจรอาจทำให้ทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้คนเดียวรู้สึกหนักใจหากต้องการการตั้งค่าที่เรียบง่ายกว่า
- การผสานรวมกับระบบเดิมน้อยกว่า: เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ Flowlu มีระบบนิเวศน์สำหรับการผสานรวมที่จำกัดมากกว่า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับทีมที่มีเทคโนโลยีซับซ้อน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Flowlu?
ก่อนเลือกทางเลือกอื่น ให้พิจารณาว่าทีมของคุณต้องการอะไรจริงๆ เพื่อทำงานได้ดีขึ้น นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรประเมิน:
- การจัดการโครงการและงาน: เครื่องมือที่สนับสนุนการพึ่งพาของงาน,กำหนดเวลาของโครงการ, กระดานคัมบัง, และแผนภูมิแกนต์เพื่อการวางแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้น
- ฟังก์ชันการทำงานของ CRM: การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การติดตามดีล, การจัดการกระบวนการขาย, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำงานเป็นทีม: แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, แชร์เอกสาร, แจ้งเตือน, และแชทเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้และการเงิน: ระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว, การติดตามค่าใช้จ่าย, หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น QuickBooks หรือ Xero
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายระบบ: กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น, บทบาท, และแดชบอร์ดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของทีมหรือธุรกิจของคุณ
- การผสานรวมและ API: ความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่และการเข้าถึง API สำหรับการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
แต่ละประเภทธุรกิจและขนาดอาจให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันไป ทีมงานขนาดเล็กมักให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและต้นทุน ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่จะเน้นไปที่การปรับแต่งและความลึกของการบูรณาการมากกว่า
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowlu ที่คุณควรรู้
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ทำไม Flowlu ถึงเป็นทางเลือกที่ดี?
|คลิกอัพ
|ผู้ช่วย AI (Brain MAX), การจัดการโครงการ, เอกสาร, เป้าหมาย, กระดานไวท์บอร์ด, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|ทีมทุกขนาดที่กำลังมองหาพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|รวมงาน เอกสาร CRM และ AI—ทุกสิ่งที่ Flowlu มีให้ แต่มีความยืดหยุ่นในการขยายมากขึ้น
|Nifty
|ไทม์ไลน์โครงการ เอกสารและการสนทนา การติดตามเวลา
|ทีมที่อยู่ห่างไกลและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|ฟรีสำหรับผู้ใช้ 2 คน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน (10 คน)
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นโครงการและการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายสำคัญเป็นหมุดหมาย
|Monday. com
|กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แม่แบบ CRM, แดชบอร์ด
|ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ทำงานข้ามสายงาน & เอเจนซี่
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|ระบบ CRM ที่พัฒนาขึ้นเอง + กระบวนการทำงานของโครงการ, UI ที่ทันสมัยกว่า Flowlu
|Zoho CRM
|การจัดการการติดต่อ, ระบบอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, การสนับสนุนหลายช่องทาง
|ทีมขาย, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, และผู้ใช้ Zoho
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน
|ระบบ CRM ที่ทรงพลัง พร้อมการเชื่อมต่อและเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายกับ Flowlu
|Agiled
|ข้อเสนอและการออกใบแจ้งหนี้, CRM และพอร์ทัลลูกค้า, การติดตามเวลา
|ฟรีแลนซ์ & ผู้ประกอบการเดี่ยว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
|ระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง + ระบบเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ใช้คนเดียว—คล้ายกับเครื่องมือการเงินของ Flowlu
|บิทริกซ์24
|ระบบ CRM + การจัดการงาน, เครื่องมือสื่อสาร, ศูนย์ติดต่อ
|ทีมที่ต้องการความร่วมมือภายในและกับลูกค้า
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน (5 ผู้ใช้)
|พื้นที่ทำงานครบวงจรพร้อมระบบ CRM ที่แข็งแกร่งและเน้นการขาย
|Freshsales
|ระบบ CRM ในตัว, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI, การติดตามดีล
|ทีมขาย & ผู้ให้บริการ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|ทีมที่ใช้ CRM เป็นหลักจะได้รับฟีเจอร์แบบ Flowlu พร้อมความสามารถด้านการขายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
|อาสนะ
|การทำงานอัตโนมัติของงาน, มุมมองไทม์ไลน์, การรายงาน
|การเติบโตของทีมด้วยกระบวนการที่มีโครงสร้าง
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|สร้างขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานแบบงานเฉพาะ พร้อมการผสานการทำงานเพื่อรองรับความต้องการ CRM ในรูปแบบ Flowlu
|Wrike
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, เครื่องมือตรวจสอบ, รายงานขั้นสูง
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เหมาะสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการการติดตามปัญหาอย่างละเอียด ต้องการระบบ CRM น้อย แต่มีกระบวนการทำงานของโครงการที่มั่นคง
|เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน การติดตาม และการมองเห็นของลูกค้า
|Trello
|กระดานคัมบัง, พาวเวอร์อัพ, อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบเรียบง่าย
|ทีมวิชวล & สตาร์ทอัพ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|การจัดการงานที่ใช้งานง่ายพร้อมส่วนเสริม CRM ผ่าน Power-Ups
|จิรา
|กระดานอไจล์, การวางแผนสปรินต์, การติดตามปัญหา
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/ผู้ใช้/เดือน
|เหมาะสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการการติดตามปัญหาอย่างละเอียด เน้นการจัดการโครงการที่มั่นคงมากกว่า CRM
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flowlu สำหรับทีมที่กำลังเติบโต
ประเภทธุรกิจและโครงสร้างทีมที่แตกต่างกันต้องการฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน นี่คือทางเลือกเฉพาะทางที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญเฉพาะ:
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งงาน, CRM, เอกสาร และการทำงานร่วมกัน)
ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบและทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น
เครื่องมือนี้รวบรวมทุกความต้องการในการทำงานของคุณไว้ในที่เดียวด้วยพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเข้าใจบริบท
- พบกับทุกความต้องการในการสร้างเนื้อหาและเอกสารของคุณด้วยClickUp Docs ใช้ AI พื้นฐานของ ClickUp อย่าง ClickUp Brain หรือโมเดล AI เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini เพื่อเขียน แก้ไข และเขียนโค้ดได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- สร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดความสำคัญและกำหนดเวลาส่งงาน และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Tasks ที่นี่คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้ง่ายๆ หรือใช้เสียงของคุณด้วยTalk to Textเพื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดและครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้มือ!
- ตั้งเป้าหมายให้กับทีมของคุณในระยะยาว กลาง และระยะกลาง และติดตามเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้ClickUp Goals
- พูดคุยกับสมาชิกในทีมเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เข้าร่วมการประชุมวิดีโอผ่าน Syncups สร้างงาน กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ได้ทันทีจากหน้าต่างแชท ClickUpของคุณ
- ร่วมมือ, คิดสร้างสรรค์, และสร้างศิลปะคอนเซปต์ที่สร้างโดย AI ด้วยClickUp Whiteboards
- ค้นหาข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการของคุณด้วยClickUp Dashboardsรับรายงานและสรุปที่ปรับแต่งได้ภายในแดชบอร์ด พร้อมการ์ด AI ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่แบ่งส่วนของ Flowlu แล้ว ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่ออย่างแท้จริงให้กับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือบริษัทที่มีพนักงานหลายร้อยคน ก็ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
คุณสามารถวางแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ติดตามความคืบหน้าด้วย แดชบอร์ด ClickUp และสลับมุมมองระหว่างรายการ กระดาน หรือปฏิทินได้ตามต้องการ
ด้วยทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงาน: ค้นหาข้อมูลได้ทันทีด้วยการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ เข้าถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดและสถานะเฉพาะทีม
- ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: ใช้ClickUp Brainสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, สรุปเอกสาร,อัตโนมัติงาน, และถาม-ตอบในที่ทำงาน. เปลี่ยนการแชทเป็นงานและรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดขณะทำงาน
📌 โบนัส: หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Flowlu เพื่อค้นหาการร่วมมือที่ดีขึ้น, ระบบอัตโนมัติที่ฉลาดขึ้น, หรือที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น,ClickUp Brain MAXอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้. นี่คือ แอป AI บนเดสก์ท็อป ของ ClickUp ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับทุกพื้นที่ทำงานของคุณ มันเข้าใจงาน เอกสาร การประชุม และเครื่องมือต่างๆ ของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้ามWorkspace ที่เชื่อมต่อและเว็บ หรือใช้เสียงของคุณเพื่อถามคำถาม อัตโนมัติการดำเนินการ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงานแบบสปรินท์ สรุปเอกสาร หรือเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงาน Brain Max จะเพิ่มชั้นอัจฉริยะให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้หลีกเลี่ยงการสลับบริบทและรักษาสมาธิได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบ CRM แบบครบวงจร: จัดการวงจรชีวิตของลูกค้าด้วยระบบท่อการขายที่ปรับแต่งได้และการสื่อสารแบบรวมศูนย์ในโซลูชัน CRM ของ ClickUp ติดตามดีลต่างๆ อัตโนมัติการติดตาม และแสดงข้อมูลการขายในรูปแบบภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อลดความซับซ้อนในการติดตามลูกค้าและการจัดการกระบวนการขายโดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp CRM ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง ติดต่อ และการติดตามผลในที่เดียว ด้วยมุมมอง สถานะ และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีและมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากกว่าการตั้งค่าเครื่องมือ
- ศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน: เชื่อมต่อทีมของคุณผ่าน แชทในตัว, ความคิดเห็นแบบมีลำดับ, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ สร้างพื้นที่เฉพาะในขณะที่รักษาบริบทระหว่างโครงการต่างๆ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: รับการอัปเดตเพียงคลิกเดียวจากผู้จัดการโครงการ AI ประหยัดเวลาด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ สูตร สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างงานไปจนถึงการแจ้งเตือน
- การจัดการเวลา: วางแผนวันของคุณอย่างแม่นยำโดยใช้การบล็อกเวลา ประมาณเวลาสำหรับงาน และจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด รักษาสมาธิด้วยตัวเตือน ปฏิทินและการติดตามเวลาในตัว
- การผสานรวมกับเครื่องมือ CRM และระบบออกใบแจ้งหนี้: เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่นHubSpot,Salesforce,QuickBooks และXeroเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้า อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน และรวมศูนย์กระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- อินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp:
คะแนน ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการของเราอย่างสิ้นเชิง เราได้ลดจำนวนเทคโนโลยีที่ใช้ลงครึ่งหนึ่งและประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายพันดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นข้อมูลระหว่างแผนกต่าง ๆ ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้แต่ละทีมสามารถทำงานในแบบของตนเองได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรไว้
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการของเราอย่างสิ้นเชิง เราได้ลดจำนวนเทคโนโลยีที่ใช้ลงครึ่งหนึ่งและประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายพันต่อปี ในขณะที่เพิ่มการมองเห็นข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้แต่ละทีมสามารถทำงานในแบบของตนเองได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องขององค์กรไว้
2. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าพร้อมเป้าหมาย)
Nifty ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่มีความซับซ้อน ต่างจาก Flowlu ที่มีอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรแต่บางครั้งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น Nifty ช่วยให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยรวมแผนงานโครงการ งานต่างๆและการสื่อสารของทีมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ใช้งานง่ายตั้งแต่วันแรก
สิ่งที่ทำให้ Nifty โดดเด่นคือแนวทางที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลักเป็นอันดับแรกในการวางแผนโครงการ คุณสามารถสร้างเป้าหมายระดับสูง แยกย่อยเป็นงานต่างๆ และมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในรูปแบบไทม์ไลน์ผ่านแผนภูมิแกนต์แบบอินเทอร์แอกทีฟ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานหรือทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า. คุณสมบัติ พอร์ทัลลูกค้า ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องจัดการสิทธิ์หรือนำทางผ่านทั้งพื้นที่ทำงาน.
หากทีมของคุณให้ความสำคัญกับการวางแผนแบบภาพ การทำงานร่วมกันที่เรียบง่าย และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตาแต่ยังคงรองรับกระบวนการทำงานขั้นสูง Nifty คือตัวเลือกที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพที่ทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Nifty:
- แผนที่เส้นทางแบบภาพ: เปลี่ยนแปลงการวางแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบที่แสดงภาพไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- แชทในตัว: กำจัดความยุ่งยากในการสลับแพลตฟอร์มด้วยการสนทนาตามบริบทที่เชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการ
- การร่วมมือในการจัดทำเอกสาร: สร้าง ฐานความรู้ที่ครอบคลุมพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน
- การติดตามเวลา: บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยตัวจับเวลาที่ผสานรวมซึ่งแนบกับงานและโครงการโดยตรง
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ที่กระตุ้นการดำเนินการเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
- การจัดการลูกค้า: รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลเฉพาะที่แสดงความคืบหน้าของโครงการและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- การจัดสรรทรัพยากร: เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมด้วยการแสดงผลปริมาณงานที่แสดงสถานะความพร้อมใช้งานข้ามโครงการและกรอบเวลา
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ:
- ฟังก์ชัน CRM ที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Flowlu
- เครื่องมือการจัดการทางการเงินสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดทำงบประมาณมีน้อย
ราคาที่ชาญฉลาด:
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็ก
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- ธุรกิจ: $124/เดือน
อันดับนิฟตี้:
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nifty อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Nifty ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนโครงการของเราด้วยแผนงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มุมมองไทม์ไลน์แบบภาพช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเห็นสถานะโครงการได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียด
Nifty ได้เปลี่ยนแปลงการวางแผนโครงการของเราด้วยแผนงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มุมมองไทม์ไลน์แบบภาพช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเห็นสถานะโครงการได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียด
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ต้องใช้ภาพและกระบวนการติดตามโครงการ)
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีความเป็นภาพสูงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของพวกเขา
ในขณะที่ Flowlu เสนอโครงสร้างที่ตายตัวพร้อมเครื่องมือในตัวเช่น CRM และการออกใบแจ้งหนี้ Monday ใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่า ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่กระดานโครงการไปจนถึงแดชบอร์ด
สิ่งที่ทำให้ Monday โดดเด่นคือวิธีการผสาน บล็อกการสร้างแบบลากและวาง เข้ากับ ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ทรงพลัง และ มุมมองแบบไดนามิก (เช่น ไทม์ไลน์, แคนบาน, ปฏิทิน, และปริมาณงาน)
มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ทีมการตลาด, ผลิตภัณฑ์, และการดำเนินงานที่ต้องการจัดการกับงานต่าง ๆ — โครงการ, แคมเปญ,และปฏิทินเนื้อหา— ที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์:
- แดชบอร์ดแบบภาพ: เปลี่ยนแปลงการมองเห็นโครงการด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงตัวชี้วัดความก้าวหน้าการจัดสรรทรัพยากร และสถานะของไทม์ไลน์ในมุมมองที่ครอบคลุมทั้งหมด
- ไลบรารีเทมเพลต: เร่งการตั้งค่าโครงการด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า 200+ สำหรับทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- ระบบอัตโนมัติ: ขจัดงานที่ทำซ้ำด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามกฎซึ่งจะกระตุ้นการดำเนินการเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาใกล้ถึง หรือมีการอัปเดตงาน
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยโครงสร้างบอร์ดที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการและวิธีการเฉพาะของทีมคุณ
- การทำงานเป็นทีม:รวมศูนย์การสื่อสารด้วยความคิดเห็นตามบริบท การกล่าวถึง (@mentions) และการแชร์ไฟล์โดยตรงภายในงานและโครงการ
- เครื่องมือรายงาน: สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งแสดงแนวโน้มการผลิต, จุดติดขัด, และประสิทธิภาพของทีม
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่มีฟีเจอร์ครบครันซึ่งรักษาฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดไว้เหมือนกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดในวันจันทร์:
- การจัดการทางการเงินที่ไม่แข็งแกร่งเท่า Flowlu
- อาจเกิดความยุ่งเหยิงทางสายตาจากโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการ
ราคาของ Monday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday. com ratings
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
มันช่วยให้เราสามารถทำงานที่น่าเบื่อได้เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การบาลานซ์ปริมาณงาน การติดตามเวลา การติดตาม KPI และเป้าหมาย ไปจนถึงการทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับ Monday.com คือการที่บางคุณสมบัติถูกแยกไว้ในแต่ละแพ็กเกจ
มันช่วยให้เราสามารถทำงานที่น่าเบื่อได้เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การบาลานซ์ปริมาณงาน การติดตามเวลา การติดตาม KPI และเป้าหมาย ไปจนถึงการทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับ Monday.com คือการที่บางคุณสมบัติถูกแบ่งแยกไว้ในแผนต่าง ๆ
4. Zoho CRM (ระบบ CRM แบบครบวงจรพร้อมระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการสื่อสารหลายช่องทาง)
หาก CRM เป็นเหตุผลหลักที่คุณใช้ Flowlu, Zoho CRM คือการอัปเกรดที่ชัดเจน มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้เร็วขึ้น ด้วยการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดกว่า
Zoho CRM ไม่ได้พยายามเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร แต่เน้นที่การทำสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการตั้งค่าการติดตามผล ไปจนถึงการอัตโนมัติอีเมลและการสร้างรายงาน ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มการมองเห็น
สิ่งที่ทำให้ Zoho CRM โดดเด่นคือความยืดหยุ่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยพื้นฐานหรือสร้างการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยใช้เวิร์กโฟลว์ กฎการให้คะแนน และการผสานรวมกับชุด Zoho ที่กว้างขวาง (เช่น Zoho Books, Desk หรือ Campaigns)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญของการขายด้วยระบบให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดอันดับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม
- แคมเปญอีเมล: ออกแบบและส่งชุดข้อความที่ตรงเป้าหมายโดยตรงจาก CRM ของคุณ
- การพยากรณ์ยอดขาย: สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ท่อการขาย, และความเร็วในการปิดการขายด้วยAI
- การจัดการการติดต่อ: รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าด้วยโปรไฟล์ที่ครอบคลุมซึ่งติดตามการติดต่อทั้งหมด
- กระบวนการเจรจาธุรกิจ: มองเห็นโอกาสทางการขายด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ซึ่งสะท้อนกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
- การทำงานอัตโนมัติ: ขจัดงานที่ทำซ้ำด้วยตัวกระตุ้นตามกฎที่ดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงตาม
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่มีฟีเจอร์ครบครัน
ข้อจำกัดของ Zoho CRM:
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Flowlu
- คุณสมบัติการร่วมมือเอกสารที่ไม่แข็งแกร่งมากนัก
ราคา Zoho CRM:
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: $52/ผู้ใช้/เดือน
คะแนน Zoho CRM:
- G2: 4. 1/5 (2,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
Zoho CRM เป็นระบบ CRM ที่ดี เพียงเมื่อคุณต้องการใช้ศักยภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องมีนักพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในกระบวนการอัตโนมัติได้
Zoho CRM เป็นระบบ CRM ที่ดี เพียงเมื่อคุณต้องการใช้ศักยภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องมีนักพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในกระบวนการอัตโนมัติได้
5. Agiled (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวที่มีการออกใบแจ้งหนี้, การเสนอราคา, และพอร์ทัลลูกค้า)
Agiled เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ ซึ่งต้องการรวมทุกอย่างไว้ภายใต้หลังคาเดียว ตั้งแต่ CRM และโครงการ ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และสัญญา
หากคุณกำลังใช้ Flowlu เพราะมีฟีเจอร์หลากหลาย แต่ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับลูกค้ายิ่งขึ้น Agiled เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
จุดเด่นของ Agiled คือความสามารถในการเชื่อมโยงการดำเนินงานภายในของคุณกับเครื่องมือที่ใช้งานกับลูกค้า คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัว ส่งข้อเสนอและสัญญาที่มีตราสินค้า ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรับชำระเงินผ่านระบบออกใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมต่อกัน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, และผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายคน และต้องการระบบที่สามารถจัดการทั้งงานโครงการและงานบริหารธุรกิจได้ คุณสมบัติของพอร์ทัลลูกค้าเป็นโบนัส ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์, ใบแจ้งหนี้, และไฟล์ได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agiled:
- พอร์ทัลลูกค้า: สร้างพื้นที่ที่มีแบรนด์ซึ่งลูกค้าสามารถดูความคืบหน้า อนุมัติงานที่ส่งมอบ และเข้าถึงเอกสารได้
- เครื่องมือ HR: จัดการกำลังคนด้วยโปรไฟล์พนักงาน,การติดตามการเข้างาน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติทางการเงิน: ผสานการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการประมวลผลการชำระเงินไว้ในระบบเดียว
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพที่แสดงตัวชี้วัดสำคัญและสถานะโครงการได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
- การร่วมมือในการจัดทำเอกสาร: แชร์ แก้ไข และจัดการไฟล์พร้อมการควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึงตามสิทธิ์
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติด้วยตัวจับเวลาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบออกใบแจ้งหนี้
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการที่อิงตามกฎซึ่งจะกระตุ้นการดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Agile:
- การปรับแต่งที่จำกัดในมุมมองการจัดการโครงการ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง
การกำหนดราคาแบบคล่องตัว:
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ข้อดี: $25/เดือน
- พรีเมียม: $49/เดือน
- ธุรกิจ: $83/เดือน
คะแนน Agiled:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Agiled อย่างไรบ้าง?
Agiled ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบริหารจัดการทั้งลูกค้าและสมาชิกในทีมอย่างสิ้นเชิง พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์ได้ยกระดับภาพลักษณ์ทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลได้ทำให้การดำเนินงานภายในของเราเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
Agiled ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบริหารจัดการทั้งลูกค้าและสมาชิกในทีมอย่างสิ้นเชิง พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์ได้ยกระดับภาพลักษณ์ทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลได้ช่วยให้การดำเนินงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
6. Bitrix24 (พื้นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการสื่อสารกับลูกค้า)
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงานและ CRM ไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, และการสร้างเว็บไซต์
หากแนวทางแบบครบวงจรของ Flowlu ดึงดูดคุณแต่คุณกำลังมองหาการร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งบริษัท Bitrix24 พร้อมนำเสนอชุดเครื่องมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นของ Bitrix24 คือชุดการสื่อสารที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งรวมถึง แชททีม, การโทรผ่านวิดีโอ, ฟีดข่าวของบริษัท, และอินเตอร์เฟซสไตล์อินทราเน็ตสังคม สิ่งนี้ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นสำนักงานเสมือนจริงมากกว่าแค่เครื่องมือสำหรับโครงการ
คุณยังได้รับการเข้าถึงระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน, เครื่องมืออัตโนมัติ,และการจัดการเอกสาร ภายใน แพลตฟอร์มเดียวกัน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการโครงสร้าง, การร่วมมือ, และความโปร่งใสภายในระหว่างแผนกต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24:
- แชททีม: ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบข้อความที่ผสานรวมการส่งข้อความ, การโทรเสียง,และการประชุมทางวิดีโอไว้ในที่ทำงานเดียว
- CRM: มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณด้วยการติดตามดีลอย่างละเอียด การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และการติดตามผลอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด
- การจัดการเอกสาร: รวบรวมความรู้ไว้ในที่เดียวด้วยการจัดเก็บที่ปลอดภัย พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน การเข้าถึงตามสิทธิ์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การทำงานอัตโนมัติ: ขจัดงานที่ทำซ้ำด้วยทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเฉพาะตรงตามที่ต้องการ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่มีฟีเจอร์ครบครันซึ่งยังคงความสามารถในการใช้งานเหมือนบนเดสก์ท็อป
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้พร้อมตัวจับเวลาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการและการรายงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยจุดข้อมูลไม่จำกัดที่บันทึกสิ่งที่สำคัญต่อทีมของคุณได้อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ Bitrix24:
- ความหลากหลายของฟีเจอร์สามารถทำให้เกิดเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันขึ้น
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด
ราคาของ Bitrix24:
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้สูงสุด 12 คน
- พื้นฐาน: $49/เดือน (5 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $99/เดือน (ผู้ใช้ 50 คน)
- มืออาชีพ: $199/เดือน (ผู้ใช้ 100 คน)
คะแนน Bitrix24:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 3/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Bitrix24 ได้เปลี่ยนแปลงการสื่อสารของเราอย่างสิ้นเชิง การมีแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์เอกสารในที่เดียวได้กำจัดปัญหาการสลับแอปอย่างต่อเนื่องที่เคยทำให้การทำงานของเราแตกเป็นเสี่ยงๆ
Bitrix24 ได้เปลี่ยนแปลงการสื่อสารของเราอย่างสิ้นเชิง การมีแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์เอกสารในที่เดียวได้กำจัดปัญหาการสลับแอปอย่างต่อเนื่องที่เคยทำให้การทำงานของเราแตกเป็นเสี่ยงๆ
7. Freshsales (แพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นการขายที่ดีที่สุด พร้อมระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกจาก AI)
Freshsales เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความเป็นระเบียบ และปิดการขายได้มากขึ้น—โดยใช้แรงงานคนน้อยลง หากคุณกำลังใช้ Flowlu เป็นหลักเพื่อฟีเจอร์ CRM แต่ต้องการระบบที่เน้นเฉพาะทาง ทันสมัย และพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น Freshsales เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ทำให้ Freshsales โดดเด่นคือ ระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ และ เครื่องมือโทรศัพท์และอีเมลในตัว คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน ส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และแม้แต่รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้มจะตอบสนองมากที่สุด
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการการมองเห็นที่ดีขึ้น ระบบอัตโนมัติที่สะอาดขึ้น และระบบที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อได้ดีกับชุดโปรแกรม Freshworks อื่น ๆ ทำให้สามารถขยายได้ง่ายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ
หากระบบ CRM ของ Flowlu รู้สึกว่าพื้นฐานเกินไปหรือครอบคลุมการใช้งานหลากหลายเกินไป Freshsales เสนอประสบการณ์ที่เน้นการขายเป็นหลักและมุ่งเน้นมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณมีความเฉียบคมและปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales:
- ผู้ช่วย AI: เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจด้านการขายด้วย Freddy AI ที่วิเคราะห์การโต้ตอบ ระบุสัญญาณการซื้อ และแนะนำขั้นตอนถัดไป
- การให้คะแนนการติดต่อ: จัดลำดับความสำคัญการขายด้วยการให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดอันดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม
- การมองเห็นภาพท่อการขาย: มองเห็นภาพท่อการขายของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงขั้นตอนของดีล มูลค่า และความเป็นไปได้
- ระบบอีเมลอัตโนมัติ: ออกแบบและปรับใช้ลำดับอีเมลที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติตามการกระทำและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ปัญญาในการสนทนา: บันทึกและวิเคราะห์การโทรขายด้วยระบบถอดเสียงด้วย AI ที่ระบุหัวข้อสำคัญและอารมณ์ความรู้สึก
- ระบบ CRM บนมือถือ: เข้าถึงฐานข้อมูลการขายของคุณอย่างครบถ้วนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบครัน
- การจัดการเขตพื้นที่: จัดระเบียบภูมิภาคการขายด้วยการกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการครอบคลุมและการกระจายบัญชีลูกค้า
ข้อจำกัดของ Freshsales
- คุณสมบัติของ AI นั้นทรงพลัง แต่ความถูกต้องของมันขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การรายงานที่กำหนดเองและการผสานรวมที่ซับซ้อน อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนน Freshsales:
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6=5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshsales อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ระบบการจัดการท่อทางการตลาดและการติดต่อของแพลตฟอร์มได้ปรับปรุงวิธีการที่เราบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ที่สำคัญที่สุด ฉันชอบที่ Freshsales ให้เครื่องมือที่ฉันต้องการโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป ตัวอย่างเช่น CRM อีกตัวที่ฉันเคยพิจารณา มีแอปพลิเคชันมากกว่า 45 ตัว แต่ฉันไม่มีทางที่จะใช้ทั้งหมดได้ ในบางแง่มุม ฉันรู้สึกว่ามันอาจเป็นการเสียเวลาที่จะพยายามเรียนรู้พวกมัน ดังนั้นฉันจึงเลือก Freshsales เพราะมันให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
ระบบการจัดการท่อและติดต่อของแพลตฟอร์มได้ปรับปรุงวิธีการที่เราบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราให้ดีขึ้น อย่างมากที่สุด ฉันชอบที่ Freshsales ให้เครื่องมือที่ฉันต้องการโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป ตัวอย่างเช่น CRM อีกตัวที่ฉันคิดถึงมีแอปพลิเคชันมากกว่า 45 ตัว แต่ฉันไม่มีทางที่จะใช้ทั้งหมดได้ ในบางแง่มุม ฉันรู้สึกว่ามันอาจเป็นการเสียเวลาที่จะพยายามเรียนรู้พวกมัน ดังนั้นฉันจึงเลือก Freshsales เพราะมันให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
8. อาสนะ (เหมาะสำหรับการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมระบบอัตโนมัติ)
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้าง ความโปร่งใส และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ในขณะที่ Flowlu พยายามทำทุกอย่างในที่เดียว—CRM, การออกใบแจ้งหนี้, ฐานความรู้—Asana ยังคงมุ่งเน้นอย่างชัดเจน: ช่วยให้ทีมจัดการงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้ Asana โดดเด่นคือ อินเทอร์เฟซที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบงานในรูปแบบของรายการ กระดาน Kanban ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์ (แผนภูมิ Gantt) ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน มอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
Asana ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้, กระบวนการอนุมัติ,และเป้าหมายของโครงการ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด, ผลิตภัณฑ์,และทีมข้ามสายงานที่ต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์มากเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ Asana:
- การพึ่งพาของงาน: แสดงความสัมพันธ์ของโครงการด้วยการแมปการพึ่งพาที่เข้าใจง่าย แสดงการเชื่อมต่อของงานและผลกระทบ
- แบบฟอร์ม: ปรับปรุงการขอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะสร้างงานที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
- มุมมองปริมาณงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยเครื่องมือวางแผนความจุที่แสดงภาพความพร้อมของทีมในแต่ละโครงการ
- การรายงานขั้นสูง: สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีม
- กฎการทำงานอัตโนมัติ: ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบชั่วโมงของโครงการด้วยตัวจับเวลาที่ผสานรวมซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและการเรียกเก็บเงิน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยจุดข้อมูลที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ:
- ไม่มีฟังก์ชัน CRM ในตัว
- เครื่องมือการจัดการทางการเงินที่จำกัด
ราคาของ Asana:
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน
- พรีเมียม: $10.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนอาสนะ:
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Asana มอบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริง มันง่ายมากที่จะเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการโครงการที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้ ไทม์ไลน์ (มุมมอง Gantt) เหมาะสำหรับการวางแผน และฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้เราติดตามทุกอย่างตั้งแต่การพึ่งพาไปจนถึงระดับความสำคัญ
Asana มอบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริง มันง่ายมากที่จะเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังพอที่จะจัดการโครงการที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้ แผนงาน (มุมมอง Gantt) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน และฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้เราติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่การพึ่งพาไปจนถึงระดับความสำคัญ
9. Wrike (เหมาะสำหรับการจัดการงานองค์กรและกระบวนการทำงานของทีมที่ซับซ้อน)
Wrike ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนในหลายแผนกหรือหลายลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับชุดฟีเจอร์ที่กว้างกว่าของ Flowlu, Wrike เข้าถึงรายละเอียดลึกกว่าในการจัดการงาน โดยนำเสนอโครงสร้าง การควบคุม และการมองเห็นที่ทีมขนาดใหญ่ต้องการบ่อยครั้ง
สิ่งที่ทำให้ Wrike โดดเด่นคือความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดในระดับใหญ่ คุณสามารถวางแผนโครงการทั้งหมดด้วยแผนภูมิแกนต์,อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำด้วยกฎที่กำหนดเอง, และใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้าข้ามทีมได้
แบบฟอร์มคำขอ, มุมมองปริมาณงาน, และการเข้าถึงตามบทบาทของระบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ, ทีมการตลาด, หรือทีม PMO ที่พึ่งพาการดำเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานและการวางแผนทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike:
- การจัดการทรัพยากร: มองเห็นปริมาณงานในแต่ละแผนกด้วยเครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่ช่วยป้องกันปัญหาคอขวด
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: สร้างกระบวนการที่ปรับแต่งได้ผ่านตัวแก้ไขภาพของ Wrike ที่ออกแบบเส้นทางการพัฒนาตามสถานะ
- ความปลอดภัยขององค์กร: ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- การมองเห็นข้ามทีม: รับมุมมองที่ครอบคลุมทุกโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ครบถ้วนซึ่งเน้นความเชื่อมโยงและสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- การอนุมัติอัตโนมัติ: ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดเส้นทางอัตโนมัติที่แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบชั่วโมงของโครงการด้วยตัวจับเวลาที่ผสานรวมซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและการเรียกเก็บเงิน
- การตรวจทานเอกสาร: ตรวจสอบและอนุมัติสินทรัพย์สร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบที่ให้ข้อเสนอแนะตามบริบท
ข้อจำกัดของ Wrike:
- การเริ่มต้นใช้งานที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ความสามารถของระบบ CRM ที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Flowlu
ราคาของ Wrike:
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ทีม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
- Pinnacle: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
คะแนน Wrike:
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 34/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2สำหรับ Wrike:
Wrike ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย ประโยชน์หลักคือความสามารถในการมอบหมายงานให้กับผู้ใช้เฉพาะและติดตามสถานะของพวกเขาภายในแพลตฟอร์มเดียว
Wrike ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย ประโยชน์หลักคือความสามารถในการมอบหมายงานให้กับผู้ใช้เฉพาะและติดตามสถานะของพวกเขาภายในแพลตฟอร์มเดียว
10. Trello (เหมาะสำหรับความเรียบง่ายและบอร์ด Kanban)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเรียบง่าย หาก Flowlu รู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไปหรือซับซ้อนเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ Trello เสนอวิธีการจัดระเบียบงานที่เบากว่ามาก โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ และโครงการส่วนตัว
โดยพื้นฐานแล้ว Trello ใช้ กระดานสไตล์คัมบัง ซึ่งงานจะถูกแทนด้วยบัตรที่เคลื่อนผ่านรายการที่สามารถปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับการจัดการสิ่งที่ต้องทำ การติดตามความคืบหน้า และการรักษาความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีชุดโปรแกรมธุรกิจเต็มรูปแบบ
สำหรับทีมที่ต้องการลดความซับซ้อนในการตั้งค่าและมุ่งเน้นที่ความชัดเจนและความง่ายในการใช้งาน Trello เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Flowlu โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดการโครงการเป็นสิ่งสำคัญหลักของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello:
- Power-Ups: ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ เพิ่มมุมมองปฏิทิน การติดตามเวลา และการรายงาน
- Automation Butler: ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบด้วยทริกเกอร์ตามกฎที่ช่วยย้ายการ์ด, มอบหมายสมาชิก, และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
- รายการตรวจสอบ: แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นองค์ประกอบที่จัดการได้ ด้วยรายการตรวจสอบแบบซ้อนที่สามารถติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดได้
- ป้ายกำกับและตัวกรอง: จัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบด้วยป้ายกำกับที่มีสีต่างกันซึ่งสื่อสารความสำคัญ, สถานะ, หรือหมวดหมู่เพื่อการสแกนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- เทมเพลตการ์ด: สร้างกระบวนการมาตรฐานด้วยโครงสร้างการ์ดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยรักษาความสอดคล้องกันระหว่างโครงการและทีมต่างๆ
- มุมมองของคณะกรรมการ: สลับระหว่างมุมมอง Kanban, ไทม์ไลน์, ตาราง และปฏิทิน เพื่อดูงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
- ไฟล์แนบขั้นสูง: แชร์ไฟล์โดยตรงจาก Google Drive, Dropbox และ OneDrive พร้อมความสามารถในการแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trello:
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
- ไม่มีระบบ CRM หรือฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ในตัว
ราคาของ Trello:
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมบัตรไม่จำกัด
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนใน Trello:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Capterra:
ฟังก์ชันการลากและวางของ Trello และกระดานภาพที่ช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย. แม้ว่า Trello จะเหมาะสำหรับการจัดการโครงการพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือการติดตามเวลา.
ฟังก์ชันการลากและวางของ Trello และบอร์ดแบบภาพทำให้การจัดระเบียบงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย แม้ว่า Trello จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการติดตามเวลา
11. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาและการผสานรวม)
Jira เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะที่ Flowlu นำเสนอการผสมผสานระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการ, CRM, และการเงินสำหรับการใช้งานธุรกิจทั่วไป Jira มุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งใน การติดตามโครงการแบบ Agile, การจัดการปัญหา, และกระบวนการทำงานในการพัฒนา
ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน Scrum, Kanban และกรอบการทำงานแบบผสมผสาน, Jira ทำให้การสร้างและจัดการสปรินต์, ติดตามบั๊ก, และตรวจสอบการปล่อยเวอร์ชันเป็นเรื่องง่าย พร้อมรายงานที่ละเอียด.
กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, กฎการทำงานอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Bitbucket และ Confluence ทำให้เหมาะสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการความแม่นยำ, ความสามารถในการติดตาม, และการควบคุม.
สำหรับทีมที่บริหารโครงการซอฟต์แวร์หรือวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน Jira เป็นทางเลือกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Flowlu โดยมีความลึกซึ้งมากกว่าในการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบแบบวนซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:
- เครื่องมือ Agile: เปลี่ยนแปลงการวางแผนการพัฒนาด้วยบอร์ดScrum และKanbanที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงภาพความคืบหน้าของงาน
- การติดตามปัญหา: จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการติดตามข้อบกพร่องและฟีเจอร์อย่างครอบคลุมที่รักษาการมองเห็นสถานะการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- การรายงาน: สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดด้วยแผนภูมิการลดภาระงาน, รายงานความเร็ว, และแผนภาพการไหลสะสมที่ระบุจุดคอขวด
- การวางแผนเส้นทาง: สร้างภาพรวมของไทม์ไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของทีม
- กฎการทำงานอัตโนมัติ: ขจัดงานที่ทำซ้ำด้วยทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การผสานรวม DevOps: เชื่อมโยงการพัฒนาและการดำเนินงานด้วยการมองเห็นในกระบวนการ CI/CDและการติดตามการปรับใช้ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- การค้นหาขั้นสูง: ค้นหาฉบับใดก็ได้ทันทีด้วย JQL (Jira Query Language) ที่สร้างตัวกรองและมุมมองที่กำหนดเองได้อย่างทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Jira:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ความสามารถในการจัดการ CRM และการเงินที่มีจำกัด
ราคา Jira:
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนน Jira:
- G2: 4. 3/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
การสร้างโปรเจ็กต์นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา. ฉันชอบที่ Jira รองรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย…การค้นหาสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ. ตัวอย่างเช่น การค้นหาวิธีเพิ่มค่าใหม่ให้กับตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นใช้เวลานานมากกว่าที่ควรจะเป็น.
การสร้างโปรเจ็กต์นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา. ฉันชอบที่ Jira รองรับการผสานรวมและแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกมากมาย…การค้นหาสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ. ตัวอย่างเช่น การค้นหาวิธีเพิ่มค่าใหม่ให้กับตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นใช้เวลานานมากกว่าที่ควรจะเป็น.
ก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับโครงสร้างและกระบวนการของทีมคุณ. โซลูชันที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณมากกว่าการมีคุณสมบัติมากมาย.
พิจารณาว่าซอฟต์แวร์สนับสนุนกิจกรรมหลักของคุณอย่างไร ทีมที่เน้นโครงการจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือที่มีการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ในขณะที่องค์กรที่ให้บริการลูกค้าต้องการความสามารถด้าน CRM ที่แข็งแกร่ง
หลายทีมพบว่า ClickUp มอบแนวทางที่สมดุลด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และราคาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ แผนใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp ช่วยให้สามารถทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เพื่อสำรวจว่า ClickUp สามารถสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างไร ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ทางเลือกใดที่มอบความสามารถในการบริหารโครงการได้ดีที่สุด?
ClickUp ให้บริการการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม พร้อมมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, ความสัมพันธ์ของงาน, และการติดตามเวลา. คุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับประเภทของโครงการและโครงสร้างทีมต่าง ๆ.
มีทางเลือกอื่นของ Flowlu ที่มีระบบ CRM ดีกว่าหรือไม่?
ใช่ครับ หากคุณต้องการระบบ CRM ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากกว่าที่ Flowlu มีให้ ลองพิจารณา Zoho CRM หรือ Freshsales แพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบอัตโนมัติขั้นสูง การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตามอีเมล และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับการขยายทีมขายของคุณ ดูรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดของเราได้ที่นี่
ซอฟต์แวร์ใดที่คล้ายกับ Flowlu และมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า?
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowlu สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม มันรวม งาน, เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, เป้าหมาย และ แดชบอร์ด ไว้ในที่เดียว คุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และ การแชทในระหว่างงาน ทำให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยมที่มีบอร์ด Kanban เช่น Flowlu มีอะไรบ้าง?
เครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวมีบอร์ด Kanban ที่คล้ายกับ Flowlu แต่มีความสามารถที่ก้าวหน้ากว่า ClickUp โดดเด่นด้วยมุมมอง Kanban ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, swimlanes, สถานะงาน, และการปรับปรุงด้วย AI ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการติดตามงานแบบภาพ Trello เป็นอีกตัวเลือกที่ได้รับความนิยม, เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ทางเลือก Flowlu ใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์?
สำหรับทีมขนาดเล็กหรือมืออาชีพเดี่ยว ClickUp, Nifty หรือ Agiled เป็นตัวเลือกที่ดี พวกมันติดตั้งง่าย ราคาไม่แพง และให้ส่วนผสมที่ลงตัวของคุณสมบัติการติดตามโครงการ การทำงานร่วมกับลูกค้า และการออกใบแจ้งหนี้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flowlu สำหรับทีมการตลาดคืออะไร?
ClickUp สำหรับทีมการตลาดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowlu สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมันรวมการวางแผนแคมเปญ ปฏิทินเนื้อหา การจัดการงาน เอกสาร และระบบอัตโนมัติไว้ในที่ทำงานเดียว ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม และ AI ที่ติดตั้งไว้ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและสอดคล้องกัน ซึ่ง Flowlu ขาดในขนาดที่ใหญ่ขึ้น
มีทางเลือกฟรีสำหรับ Flowlu หรือไม่?
ใช่ มีเครื่องมือหลายตัวที่มีแผนฟรีที่คุ้มค่า ClickUp, Trello, Asana และ Zoho CRM ต่างก็มีระดับฟรีที่มีฟีเจอร์หลักครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องอัปเกรดเพื่อใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ การติดตามเวลา หรือการรายงาน
ฉันสามารถย้ายข้อมูลลูกค้าของฉันจาก Flowlu ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่?
ใช่, ทางเลือกส่วนใหญ่รองรับการโยกย้ายข้อมูลอย่างปลอดภัย. แพลตฟอร์มเช่น ClickUp ให้บริการเครื่องมือในการโอนย้ายผู้ติดต่อ, โครงการ, และบันทึกข้อมูลในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูล.
โดยปกติแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเปลี่ยนจาก Flowlu?
ทีมส่วนใหญ่จะดำเนินการย้ายข้อมูลขั้นพื้นฐานเสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ การนำระบบมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และการฝึกอบรมทีม โดยปกติจะใช้เวลา 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนขององค์กร