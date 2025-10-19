เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ Monday.com ฟรี เพื่อจัดระเบียบงานต่างๆ

พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการจัดการงานมากกว่าการทำงานจริง และไม่มีที่ไหนจะเป็นเช่นนั้นมากไปกว่าตอนที่คุณกำลังจ้องมองบอร์ดโครงการที่ว่างเปล่า พยายามหาวิธีจัดระเบียบงานของคุณ
Monday.com เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่น แต่หากไม่มีเทมเพลตเริ่มต้น อาจกลายเป็นสิ่งที่เสียเวลามากกว่าช่วยประหยัดเวลา
คุณลงเอยด้วยการสร้างโครงสร้างจากศูนย์ ทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือ แค่ทำให้งานเสร็จ เพื่อช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการเตรียมการและเข้าสู่การทำงานได้ทันที เราได้คัดสรรเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำจาก Monday.com ที่ดีที่สุดมาให้ใช้ฟรี
และหาก Monday.com ยังคงรู้สึกใช้งานยากเกินไปสำหรับสไตล์ของคุณ เราก็ได้รวมเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของClickUpไว้ด้วย ซึ่งมอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
อะไรคือแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของ Monday.com?
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของ Monday.com เป็นบอร์ดจัดการงานสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย
พวกเขาช่วยขจัดความจำเป็นในการสร้างระบบรายการสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้คุณสามารถเริ่มวางแผนได้ทันที
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วย:
- รายการงานพร้อมกำหนดส่งและลำดับความสำคัญ
- คอลัมน์สถานะเพื่อติดตามความคืบหน้า (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)
- ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- ส่วนสำหรับการวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ หรือตามโครงการ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำประมาณ156 รายการต่อปี— ประมาณ 3 รายการต่อสัปดาห์ 74% บอกว่า รายการที่เขียนด้วยลายมือช่วยให้พวกเขา จำ งานได้ดีขึ้น และ 68% รู้สึก เป็นระเบียบ มากขึ้นเมื่อเขียนสิ่งต่างๆ ลง
📚 อ่านเพิ่มเติม: รีวิว monday.com - ข้อดีและข้อเสีย
อะไรที่ทำให้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ Monday.com ดี?
แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในวันจันทร์ที่เหมาะสมควรมีความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนลำดับความสำคัญในแต่ละวัน นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแบบฟอร์ม: 👇
- โครงสร้างงานที่ชัดเจนพร้อมคอลัมน์เจ้าของงาน, ลำดับความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนด: ค้นหาเทมเพลตที่จัดวางงานพร้อมเจ้าของงาน, กำหนดเวลา, และลำดับความสำคัญ เพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไร, เมื่อไหร่ที่ต้องทำ, และมีความสำคัญเพียงใด
- ป้ายสถานะที่กำหนดเอง: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายด้วยป้ายที่สามารถปรับแต่งและใช้รหัสสีได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
- ระบบอัตโนมัติในตัว: เลือกเทมเพลตที่ส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ, ย้ายงานไปขั้นตอนถัดไป, หรืออัปเดตสถานะ, ช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากมาย
- การกรองและการจัดเรียง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการสิ่งที่ต้องทำสามารถกรองตามวันที่ครบกำหนด, ผู้รับผิดชอบ, หรือความสำคัญได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตที่รองรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ เพื่อช่วยให้การสนทนา การอัปเดตงาน บันทึก และเอกสารสำคัญอยู่ตรงจุดที่ทำงาน
- การติดตามความก้าวหน้า: เลือกเทมเพลตที่มีตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าแบบภาพ เช่น แดชบอร์ด ตัวนับงานที่เสร็จสิ้น รายการในเช็กลิสต์ หรือวิดเจ็ตสถานะ เพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและทำงานได้อย่างสอดคล้อง
🎯 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้เวลา 5 นาทีทุกเช้าในการระบาย ทุกอย่าง ที่อยู่ในใจของคุณลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นจัดกลุ่มงานตามโครงการหรือหมวดหมู่ วิธีนี้จะช่วยเคลียร์ความวุ่นวายในความคิดก่อนที่คุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญ
แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในมุมมองแบบสรุป
นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดที่ระบุไว้ในบล็อก:
|ชื่อเทมเพลต
|แม่แบบ ลิงก์
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|รายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์เพื่อการจัดการงานที่ง่าย (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่จัดการงานที่ต้องส่งมอบรายสัปดาห์
|การจัดกลุ่มวันธรรมดา, สถานะรหัสสี, แท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|บอร์ดวันจันทร์
|แบบฟอร์มรายการงานทีม (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมข้ามสายงาน, แผนก
|เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, การทำงานอัตโนมัติ, การจัดกลุ่มเวิร์กโฟลว์
|บอร์ดวันจันทร์
|แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการ, ผู้ประกอบการเดี่ยว
|ด่วน/สำคัญ, ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด, บันทึก
|บอร์ด/เมทริกซ์วันจันทร์
|เทมเพลตบันทึกประจำวันออนไลน์แบบส่วนตัว (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักสร้างสรรค์, นักเรียน, ผู้ติดตามนิสัย
|บันทึกประจำสัปดาห์, การติดตามนิสัย, รูปภาพ, รายการตรวจสอบ
|บอร์ดวันจันทร์
|เทมเพลตผู้จัดกิจกรรมนักเรียน (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเรียนมัธยมปลาย/นักศึกษา
|วันครบกำหนด, การจัดกลุ่ม, การแบ่งปัน, และหมวดหมู่ที่มีสีต่างกัน
|บอร์ดวันจันทร์
|เทมเพลตการลงทะเบียนลูกค้า (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมต้อนรับลูกค้า
|มุมมองแผนกางันต์/ไทม์ไลน์/แผนภูมิ, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|บอร์ดวันจันทร์ (แกนต์, ไทม์ไลน์, ตาราง, แผนภูมิ)
|เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมออกแบบ, สตูดิโอสร้างสรรค์
|ตัวกรองปริมาณงาน, มุมมอง Gantt/ความคืบหน้า, และการผสานไฟล์
|บอร์ดวันจันทร์ (แกนต์, บอร์ด, ไฟล์)
|แบบฟอร์มกระบวนการสรรหาบุคลากร (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมสรรหาบุคลากร
|คัมบัง ไพป์ไลน์, แบบฟอร์ม
|บอร์ดวันจันทร์ (คัมบัง, แดชบอร์ด)
|แม่แบบโครงการเดียว (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ
|เฟสของโครงการ, แดชบอร์ด, การผสานระบบ, ระบบอัตโนมัติ
|บอร์ดวันจันทร์
|เทมเพลตศูนย์บริการไอที (Monday.com)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมไอที, ทีมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
|แบบฟอร์มการรับเข้า, การจัดกลุ่มอัตโนมัติ, การผสานระบบ, แดชบอร์ด
|บอร์ดวันจันทร์
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพระดับเริ่มต้น, ผู้ใช้เดี่ยว
|สถานะง่าย ๆ, มุมมองบอร์ด/รายการ, ตัวกรอง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพ, ฟรีแลนซ์
|การวางแผนรายวัน, ความสำคัญ, รายการตรวจสอบ, ตัวกระตุ้น
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มืออาชีพที่ยุ่ง, ฟรีแลนซ์
|มุมมองปฏิทิน/แกนต์/รายการ, แบบฟอร์มการประชุม, การเข้ารหัสสี
|ClickUp ปฏิทิน, แผนงานกานท์, รายการ
|เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ผู้เชี่ยวชาญ
|ปฏิทินรายสัปดาห์/รายเดือน, รายละเอียดงาน, ลำดับความสำคัญ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตรายการกิจกรรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ/บัญชี
|มุมมองปริมาณงาน, ความสัมพันธ์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ฝ่ายปฏิบัติการ
|การจัดลำดับความสำคัญ, มุมมองบอร์ด/ปฏิทิน, ผู้รับผิดชอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการย้าย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการสำนักงาน
|หมวดหมู่ของงาน, ผู้รับผิดชอบ, แถบแสดงความคืบหน้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตลิสต์สิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครที่กำลังวางแผนเป้าหมาย/การผจญภัย
|กระดานภาพ, การจัดกลุ่มคน/สถานที่, หมวดหมู่ย่อย
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานใน ClickUp Class
|รับเทมเพลตฟรี
|ครู อาจารย์
|มุมมองหลายแบบ, การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย, การให้คะแนน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลต ClickUp Getting Things Done
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ติดตาม GTD, ผู้เชี่ยวชาญ
|แท็กบริบท/ความพยายาม, การย้ายอัตโนมัติ, เอกสารในตัว
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้าน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของบ้าน, นักออกแบบ
|การติดตามงบประมาณ, การจัดกลุ่มพื้นที่, มุมมองตามไทม์ไลน์
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างสรรค์, ผู้ฝึกสอน
|การวางแผนสินทรัพย์, การติดตามงานอย่างสร้างสรรค์, รายการตรวจสอบ
|ClickUp Doc, รายการ
|แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้วางแผนงาน/ปาร์ตี้
|เวทีงานอีเวนต์, การติดตามค่าใช้จ่าย, ตัวบ่งชี้แบบภาพ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลทั่วไป, ผู้วางแผนสุขภาพ
|กลุ่มจิตใจ/ร่างกาย/จิตวิญญาณ, ใช้รหัสสี, บันทึก
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม QA, ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ
|การจัดหมวดหมู่ของงาน, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดทำเอกสาร
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญ SEO, นักการตลาด
|รายการตรวจสอบประเภทหน้า, ความสามารถของทีม, ฟิลด์เมตาดาตา
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร
|รายการตรวจสอบแบบเป็นขั้นตอน, แผนงานกานท์, ไฟล์แนบ, ป้ายกำกับ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
|แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ผู้จัดการโครงการ
|แถบความคืบหน้า, ความสัมพันธ์, แดชบอร์ด
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักเดินทาง, ครอบครัว
|การจัดกลุ่มประเภทการเดินทาง, รายการของใช้ที่ต้องเตรียม, ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตเช็กลิสต์การเกษียณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล/คู่รักที่วางแผนเกษียณ
|เป้าหมายทางการเงิน/ไลฟ์สไตล์, ระยะเวลา, ทรัพยากร
|ClickUp รายการ, บอร์ด
ฟรีวันจันทร์.คอม แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ
Monday.com มอบเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดบางส่วนที่ช่วยให้คุณวางแผนสัปดาห์ของคุณ รักษาความสอดคล้องของทีม หรือผ่านพ้นภาคการศึกษาของคุณโดยไม่พลาดกำหนดส่งงาน
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมของเรา:
1. รายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์เพื่อการจัดการงานที่ง่ายขึ้น
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์เพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณวางแผนการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ งานจะถูกจัดกลุ่มตามวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ทำให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน ติดแท็กสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบงานที่ต้องทำโดยใช้บอร์ด 'สัปดาห์นี้' และ 'สัปดาห์หน้า' เพื่อสร้างการแบ่งงานที่ชัดเจนระหว่างงานปัจจุบันและงานที่จะเกิดขึ้น
- ใช้ป้ายกำกับที่มีสีต่างกัน เช่น 'เสร็จแล้ว', 'กำลังดำเนินการ', หรือสถานะที่กำหนดเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนใด
- รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, กำหนดเวลา, และรายละเอียดโครงการเพื่อปรับปรุงการประสานงานและหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือมืออาชีพที่จัดการงานที่ต้องส่งมอบรายสัปดาห์ให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย และต้องการมองเห็นสถานะงาน ปริมาณงาน และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
🎥 ดู: เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานให้เชี่ยวชาญเหมือน CEO
2. แบบฟอร์มรายการงานทีม
64% ของพนักงานเสียเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงต่อสัปดาห์เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดย 20% เสียเวลาถึงหกชั่วโมง เทมเพลตรายการงานทีม ช่วยให้ทีมจัดการงานหลายงาน เจ้าของงาน ความเชื่อมโยงระหว่างงาน และขั้นตอนของโครงการได้จากบอร์ดเดียวที่แชร์ร่วมกัน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กำหนดเจ้าของงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และเพิ่มวันครบกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
- จัดระเบียบงานตามแผนก, กระบวนการทำงาน, หรือระยะของโครงการเพื่อรักษาโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ
- เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติเพื่อเก็บงานที่เสร็จสิ้นแล้วเข้าคลัง ส่งการอัปเดต หรือย้ายรายการ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รักษาความสอดคล้อง และบริหารจัดการปริมาณงาน
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
3. แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
เมื่อทุกอย่างดูเหมือนเร่งด่วนไปหมด การจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญจริงๆ นั้นเป็นเรื่องยาก แม่แบบ Eisenhower Matrix จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญด้วยวิธีการ Eisenhowerที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว งานแต่ละชิ้นจะถูกติดแท็กอัตโนมัติเป็นสี่กลุ่ม เช่น 'ควรทำ' 'กำหนดเวลา' 'มอบหมาย' หรือ 'ตัดทิ้ง' เพื่อให้คุณหยุดเสียเวลาไปกับงานที่มีผลกระทบต่ำ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แนบคำแนะนำที่ชาญฉลาดไว้กับแต่ละงาน—ทำเอง, มอบหมายให้ผู้อื่น, กำหนดเวลา, หรือยกเลิกงานนั้น, ตามตำแหน่งที่งานนั้นอยู่ในตารางความสำคัญของคุณ
- ใช้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เช่น 'เสร็จแล้ว', 'รอดำเนินการ' หรือ 'ติดขัด' เพื่อให้เห็นสถานะของแต่ละงานในแต่ละช่องได้อย่างรวดเร็ว
- เก็บบันทึกงานที่คุณได้มอบหมายหรือยกเลิกไว้อย่างง่าย ๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำสิ่งเดิมซ้ำสอง
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการวิธีปฏิบัติจริงในการตัดสินใจว่าอะไรควรค่าแก่เวลาของพวกเขา และอะไรที่ไม่ควร
มุมมองการเป็นผู้นำ: สำคัญ ≠ รีบเร่ง 🧩
ในการปราศรัยเมื่อปี 1954 ไอเซนฮาวร์ได้กล่าวอ้างถึงอดีตประธานมหาวิทยาลัยว่า "ผมมีปัญหาอยู่สองประเภท: ปัญหาที่เร่งด่วนและปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่เร่งด่วนนั้นไม่สำคัญ และปัญหาที่สำคัญนั้นไม่เคยเร่งด่วน"
ต่อมา สตีเฟน โควีย์ ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี 1989 ชื่อว่า The 7 Habits of Highly Effective People โดยสร้างเป็นตารางที่รู้จักกันดีในปัจจุบันชื่อว่า ตาราง Eisenhower (เร่งด่วน-สำคัญ)
4. แบบเทมเพลตบันทึกส่วนตัวออนไลน์
เทมเพลตสมุดบันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ นี้มอบความยืดหยุ่นของการจดบันทึกด้วยลายมือลงในกระดานที่สะอาดและเป็นระเบียบ บันทึกประจำสัปดาห์ ตัวติดตามนิสัย การแบ่งเวลา และการอัปเดตสถานะในที่ทำงานแบบโต้ตอบเดียว ให้คุณวางแผน สะท้อนความคิด และติดตามเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แยกงานและกิจกรรมของคุณออกเป็นรายสัปดาห์ พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับติดตามลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า และเวลาที่ใช้
- ทำให้บันทึกของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการฝังรูปภาพ รายการตรวจสอบ ลิงก์ หรือแม้แต่ GIF ที่สะท้อนเป้าหมายและทัศนคติของคุณ
- แท็กผู้อื่นหรือแสดงความคิดเห็นหากสมุดบันทึกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์กลุ่ม การร่วมมือสร้างสรรค์ หรือการติดตามนิสัยร่วมกัน
✅ เหมาะสำหรับ: นักสร้างสรรค์, นักเรียน, และผู้ที่หลงใหลในประสิทธิภาพที่ต้องการติดตามนิสัย,จัดการงานส่วนตัว, และรักษาความสม่ำเสมอ
5. แบบฟอร์มจัดระเบียบสำหรับนักเรียน
การจัดการชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบ และกิจกรรมนอกหลักสูตรสามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตผู้ช่วยจัดการสำหรับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยการนำทุกภารกิจ โครงการ กำหนดส่ง และวิชาต่าง ๆ ไปไว้บนกระดานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
ออกแบบมาเพื่อแทนที่รูปแบบคงที่ของ Monday.com โดยมอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ให้กับนักเรียนด้วยฟีเจอร์ลากและวางงาน แถบความคืบหน้า และหมวดหมู่ที่แบ่งสีเพื่อช่วยในการจัดการเวลาได้ง่ายขึ้น
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เพิ่มวันครบกำหนด, กำหนดเวลาประมาณการ, และได้รับมุมมองที่ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหนในแต่ละสัปดาห์
- จัดกลุ่มงานของคุณตามหัวข้อ ประเภทงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแม้แต่ชมรมและโปรเจกต์เสริมโดยใช้โฟลเดอร์หรือแท็กที่กำหนดเอง
- แชร์การเข้าถึงกับเพื่อนร่วมงานสำหรับโปรเจกต์กลุ่ม หรือแท็กผู้ให้คำปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะ
✅ เหมาะสำหรับ: นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการวิธีจัดการงานวิชาการที่ชาญฉลาดขึ้น ลดความเครียดจากกำหนดส่งงาน และติดตามทุกสิ่งได้ในมุมมองเดียว
🌟 โบนัส: กำลังทำงานกับเครื่องมือหลายตัวที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบ, บริบท, และการสมัครสมาชิกแยกต่างหากอยู่หรือไม่?ClickUp Brain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะรวมทุกพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณไว้ด้วยกัน
ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text คุณสามารถพูดคำสั่งและเนื้อหาได้โดยตรง สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำขณะเดินทาง นอกจากนี้ยังเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะและความคืบหน้าโดยไม่ต้องคลิกผ่านเมนูหลายชั้น
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
เพื่อช่วยจัดการกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ทั้งหมด เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ Monday.com ช่วยให้คุณเห็นสถานะของลูกค้าแต่ละรายในกระบวนการต้อนรับ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อลูกค้า วันที่เริ่มต้น สมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ความคืบหน้า และบันทึกสำหรับแต่ละขั้นตอน
มุมมองที่มีให้ในเทมเพลตประกอบด้วย แผนงานกานต์ต์, ตาราง, ไทม์ไลน์, และแผนภูมิ คุณสามารถปรับแต่งมุมมองให้เหมาะกับบทบาทต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจต้องการมุมมองไทม์ไลน์ที่ครอบคลุมทั้งหมด ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเข้าทำงานอาจต้องการมุมมองที่เน้นงานเพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดและอัปเดตสถานะ/ความสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับผู้รับมอบหมายงาน
- เปิดใช้งานการติดตามเวลาเพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนและระบุจุดติดขัด
- ผสานการทำงานกับ Slack, Gmail, Outlook, Zoom และอื่น ๆ เพื่อรักษาการทำงานของระบบให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการต้อนรับโดยไม่ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อน
7. แบบฟอร์มงานประจำสัปดาห์
การแก้ไขหลายครั้ง ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจน และการมองเห็นปริมาณงานที่ไม่ชัดเจน เป็นเพียงบางส่วนของความท้าทายที่ทีมออกแบบต้องเผชิญ เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ด้านการออกแบบ ช่วยหลีกเลี่ยงความวุ่นวายนี้โดยให้ทีมมีบอร์ดเดียวที่สามารถวางแผนงานประจำสัปดาห์ มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามปริมาณงาน และจัดการทรัพยากรการออกแบบได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือออกแบบที่ได้รับความนิยมเช่น Adobe Creative Cloud และ Dropbox คุณสามารถแนบ, แชร์, และดูตัวอย่างไฟล์จากบอร์ดการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กรองงานตามสมาชิกทีมเพื่อติดตามภาระงานของบุคคล/ทีมและระบุจุดที่ต้องการการมอบหมายงานใหม่
- สลับระหว่างมุมมอง Gantt สำหรับการตั้งค่าไทม์ไลน์ของงานและแผนภูมิความคืบหน้า หรือแดชบอร์ดสำหรับภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่อยู่ในเส้นทางหรือสิ่งที่ยังค้างอยู่
- เลือกจากประเภทคอลัมน์กว่า 30 ประเภท เช่น ลิงก์ ไฟล์ เมนูแบบเลื่อนลง วันที่ บุคคล ฯลฯ เพื่อเพิ่มบริบทให้กับแต่ละรายการในรายการของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสตูดิโอสร้างสรรค์ที่ต้องการกรอบการทำงานที่เป็นระบบสำหรับการจัดการงานที่ต้องส่งในแต่ละสัปดาห์
8. แบบฟอร์มกระบวนการสรรหาบุคลากร
แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากร สามารถเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับชุดเครื่องมือของคุณ หากคุณต้องการจัดโครงสร้างกระบวนการในการนำผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอนของการจ้างงาน ในขณะที่มุมมองแบบคัมบังช่วยให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในทันที แดชบอร์ดก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงแหล่งที่มาของการแนะนำผู้สมัครหรือแนวโน้มการจ้างงาน
ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และติดตั้งไว้ในระบบ คุณสามารถรวบรวมใบสมัครของผู้สมัครและคำขอตำแหน่งงานใหม่จากผู้จัดการโครงการได้เช่นกัน ทุกการส่งข้อมูลจะถูกป้อนเข้าสู่คณะกรรมการของคุณโดยอัตโนมัติเป็นรายการใหม่ในรายการงานของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างกลุ่มหรือคอลัมน์สถานะที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนการจ้างงาน แผนก ฯลฯ เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
- เชื่อมโยงข้อมูลกับบอร์ด 'ไดเรกทอรีพนักงาน' เพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ที่เดียวหลังจากการจ้างงาน
- ทำให้คณะกรรมการ HR ของคุณเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาความลับของผู้สมัครและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและทีมสรรหาที่ดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างครบวงจร
📚 อ่านเพิ่มเติม:รายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Calendar: คู่มือทีละขั้นตอน
9. แม่แบบโครงการเดียว
ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการดำเนินการ เทมเพลตโครงการเดียว นำเสนอขั้นตอนของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในบอร์ดเดียวที่ชัดเจนและรวมศูนย์ งานสามารถจัดกลุ่มให้สะท้อนขั้นตอนของโครงการหรือหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การวางแผน การดำเนินการ การส่งมอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขยังช่วยแจ้งเตือนผู้ได้รับมอบหมาย ย้ายงาน เปลี่ยนสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าและรับข้อมูลเชิงลึกของโครงการอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
- สร้างคอลัมน์สถานะและความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณมองเห็นงานเร่งด่วนได้อย่างครบถ้วน
- ผสานการทำงานกับ Gmail, Dropbox, Jira หรือ Excel เพื่อป้องกันการสลับเครื่องมือบ่อยครั้งขณะบริหารโครงการ
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่บริหารโครงการเดี่ยว และสตาร์ทอัพที่กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างและจัดการรายการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
10. แบบฟอร์มบริการ IT Service Desk
กำลังมองหาวิธีจัดการคำขอและเหตุการณ์ด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่? เทมเพลต IT Service Desk มอบมุมมองแบบรวมศูนย์ของตั๋วงานทั้งหมดและสถานะของแต่ละรายการไว้ในที่เดียว
มีแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่รวบรวมรายละเอียดเช่น ข้อมูลผู้ขอ, คำอธิบายปัญหา, ความเร่งด่วน, ภาพหน้าจอ, เป็นต้น และสามารถปรับแต่งให้รวมฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณได้
บอร์ดจะสร้างกลุ่มโดยอัตโนมัติ (เช่น คำขอใหม่, กำลังดำเนินการ, แก้ไขแล้ว) แต่คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขกลุ่มเหล่านี้ได้ตามโครงสร้างการทำงานของคุณ เทมเพลตนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Jira, Zendesk, Slack และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและการทำงานร่วมกัน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ให้ข้อมูลสถานะคิวและปริมาณงานแก่ช่างเทคนิคและผู้จัดการ
- อัตโนมัติการจัดสรรตั๋วให้กับช่างเทคนิคที่พร้อมให้บริการ และการแจ้งเตือน/การเตือนความจำ
- สร้างแดชบอร์ดสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา ปริมาณงาน หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนด้านไอทีและเทคโนโลยีที่จัดการคำขอการเปลี่ยนแปลง รายงานเหตุการณ์ การสนับสนุนอุปกรณ์ และตั๋วการแก้ไขปัญหา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แม่แบบนั้นยอดเยี่ยม แต่การจับคู่กับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม แอปที่เหมาะสมช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว มันเหมือนกับการมีสมุดวางแผนอัจฉริยะที่ทำงาน ร่วมกับ คุณ ไม่ใช่แค่ เพื่อ คุณ
Monday.com แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ ข้อจำกัด
ในขณะที่ Monday.com มีเทมเพลตที่สวยงามและยืดหยุ่น ผู้ใช้ได้ชี้ให้เห็นข้อจำกัดบางประการเป็นครั้งคราว:
- แม่แบบให้รายการตรวจสอบพื้นฐานโดยไม่รองรับขั้นตอนที่ซ้อนกันหรืองานย่อยภายในรายการตรวจสอบ
- ไม่มีการติดตามเวลาในระดับงานโดยตรง ต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการรายงานรายละเอียด
- งานไม่สามารถเชื่อมโยงอัตโนมัติข้ามบอร์ดสำหรับงานที่ต้องพึ่งพาหรือการอ้างอิงข้ามได้
- เค้าโครงตารางแบบภาพไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับมุมมองปฏิทินหรือคัมบังบนมือถือ
💡 โบนัส:ลองใช้แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้เทคโนโลยี AIซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ และคำแนะนำงานตามพฤติกรรมและความชอบของคุณ
เทมเพลตทางเลือกของ Monday.com
เนื่องจากข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นของเทมเพลต Monday.com หลายทีมจึงกำลังเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า ClickUp เป็นหนึ่งในนั้น
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ช่วยให้คุณจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย การแชท และกระบวนการทำงานทั้งหมดได้จากอินเทอร์เฟซเดียว มีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่หลากหลาย ฟรีและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งตั้งค่าได้ง่ายและขยายการใช้งานได้อย่างสะดวก
ด้านล่างนี้ เราได้คัดสรรเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUpเป็นเทมเพลตการจัดการงานแบบพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและเรียบง่าย มาพร้อมกับสถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น 'ต้องทำ' และ 'เสร็จแล้ว' และมีให้ใช้งานทั้งในมุมมองกระดานและมุมมองรายการ
ด้วยโครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดาย ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดการรายการที่ต้องดำเนินการของคุณด้วยสถานะหลักเพียงสองสถานะเพื่อความชัดเจน
- ปรับแต่งมุมมองการทำงานของคุณตามวิธีที่คุณชอบวางแผนและมองเห็นความคืบหน้า
- ใช้ตัวกรองง่าย ๆ เพื่อเน้นงานที่รอดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่มีสิ่งรบกวน
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพระดับเริ่มต้น, ผู้ช่วยงานธุรการ, หรือผู้ใช้คนเดียวที่กำลังมองหาตัวติดตามงานที่เรียบง่ายโดยไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
🎥 ดู: วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ใน ClickUp?
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีการวางแผนแต่ละวันอย่างมีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ มันช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยให้พื้นที่สำหรับจดบันทึกงานประจำวัน จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้เป็นชั่วโมง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามนิสัยประจำวันและกิจวัตรเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี และจัดกลุ่มสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ สถานที่ หมวดหมู่ หรือขั้นตอนการทำงาน
- เก็บบันทึก, SOPs หรือเอกสารสนับสนุนไว้เชื่อมโยงอยู่ภายในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วยClickUp Docs
- ตั้งค่าทริกเกอร์และการแจ้งเตือน และใช้รายการตรวจสอบเพื่อทำให้การดำเนินการหลายขั้นตอนง่ายขึ้นเพื่อการดำเนินการที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ, ฟรีแลนซ์, หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวที่ต้องการความเป็นระเบียบและสม่ำเสมอในการวางแผนประจำวันและการติดตามนิสัย
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณวางแผนงานรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมควบคุมหมวดหมู่ บทบาท และความสำคัญได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองได้หลากหลาย เช่น มุมมองแกนต์ มุมมองรายการ หรือมุมมองตาราง เพื่อตอบโจทย์สไตล์การวางแผนของคุณ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ส่งแบบฟอร์ม คำขอประชุม เพื่อเสนอการประชุมกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม บทบาทของพวกเขา และความเร่งด่วนของการสนทนา
- ดูการประชุมทั้งหมดที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับเดือนนี้ในปฏิทิน ตามบทบาท ซึ่งมีการจัดรหัสสีตามบทบาทของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบนัดหมายรายเดือนและระบุบทบาทของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากบัตรงาน
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการตารางงานที่ยุ่งหลายโครงการ กำหนดเวลา และการประชุมต่างๆ
4. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpเป็นระบบจัดการงานที่ครอบคลุมและทรงพลัง ช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดที่ละเอียด เช่น ประเภทงาน หมายเหตุสำคัญ อีเมลผู้ติดต่อ ทรัพยากร และความถี่เพื่อติดตามงานในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ดูงานทั้งหมดของคุณที่จัดตารางไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ใน มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ เพื่อให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองเห็นช่วงเวลาว่างในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ ปฏิทินรายเดือน มุมมอง เพื่อดูงานทั้งหมดของคุณที่จัดเรียงตามเดือน ทำให้ง่ายต่อการเห็นวันที่ว่างและวันที่ถูกจองแล้ว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและมืออาชีพที่จัดการโครงการหลายระยะหรือการดำเนินงานประจำวัน ซึ่งต้องการพื้นที่รวมศูนย์เพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่ClickUp Brainกับเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใด ๆ (เช่น พื้นฐาน, รายวัน, ปฏิทิน, หรือเช็กลิสต์งาน) เพื่อวางแผนงานประจำโดยอัตโนมัติและรักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบ
ให้มันทำตามคำสั่ง: "เปลี่ยนเป้าหมาย 'เปิดตัวแคมเปญอีเมลภายในวันศุกร์' ให้เป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมประมาณเวลา"
5. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUpมอบโซลูชันที่รวมศูนย์และมีโครงสร้างสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงแผนสปรินต์ที่มีรายละเอียดและไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทงาน ความเร่งด่วน และกรอบเวลา ช่วยให้จัดระเบียบกิจกรรมเป็นกลุ่มที่มีเหตุผลเพื่อการมองเห็นและการควบคุมที่ดีขึ้น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กระจายความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกินภาระของทรัพยากรด้วยมุมมองภาระงาน
- จัดตั้งความสัมพันธ์การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานย่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าอะไรต้องเกิดขึ้นก่อนหรือหลังกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี, และผู้นำทีมที่รับผิดชอบโครงการลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
6. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมทุกงาน ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก งานสามารถจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ไอเดียสิ่งที่ต้องทำ และงานค้าง
ปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะกับสไตล์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสัปดาห์ของคุณ การมอบหมายงานตามความสามารถของทีม หรือการจัดการตามความเร่งด่วน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ (ด่วน, สูง, ปานกลาง, ต่ำ) หรือจัดกลุ่มตามแผนกเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ครบถ้วน
- สลับไปที่ มุมมองบอร์ด เพื่อดูงานในรูปแบบการ์ดที่จัดเรียงเป็นคอลัมน์ และสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และป้ายกำกับความสำคัญได้
- เปิด มุมมองปฏิทิน เพื่อดูงานของทีมตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน และคลิกที่วันที่เพื่อสร้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายละเอียดเช่น ชื่อเรื่อง, คำอธิบาย, ความสำคัญ, หรือผู้รับผิดชอบ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้ประสานงานการดำเนินงานที่จัดการงานที่ซับซ้อนและปริมาณงานข้ามทีมหลายทีม
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุด
7. แม่แบบรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์การย้ายของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและสร้างความสงบให้กับหนึ่งในประสบการณ์ที่วุ่นวายที่สุดในชีวิต นั่นคือการย้ายบ้านหรือสำนักงาน ด้วยหมวดหมู่ของงานที่ชัดเจน เช่น 'ก่อนย้าย' และ 'วันย้าย' ช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าและจัดการแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
การจัดกลุ่มอย่างชาญฉลาดและรายการตรวจสอบที่กรอกไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเครียด
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดสมาชิกทีมหรือสมาชิกครอบครัวให้รับผิดชอบงานโดยใช้ฟิลด์ผู้รับผิดชอบที่กำหนดเอง เพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครรับผิดชอบงานอะไร
- ใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อบันทึกการนัดหมายกับผู้ให้บริการขนย้าย เคล็ดลับการแพ็คของ หรือคำแนะนำพิเศษต่างๆ ได้โดยตรงในภารกิจ
- ใช้ประโยชน์จากแถบความคืบหน้าและมุมมองรายการที่มีอยู่เพื่อดูได้ทันทีว่าอะไรเสร็จแล้วและอะไรที่ยังค้างอยู่
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการสำนักงาน, และผู้ประสานงานการย้ายที่อยู่ที่ต้องการแผนขั้นตอนเพื่อจัดการและดำเนินการย้ายอย่างราบรื่น
👀 คุณรู้หรือไม่? ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยย้ายที่อยู่ประมาณ 11.7 ครั้งตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา
8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Bucket Listคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการเปลี่ยนความฝันในรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง มันช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างตั้งแต่การเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ไปจนถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต โดยใช้ส่วนประกอบภาพเช่นหมวดหมู่ที่แบ่งตามสีและฟิลด์ที่กำหนดเอง
ประกอบด้วยรายการสามรายการ: สถานที่ที่ควรไปสำรวจ, อาหารที่ควรลอง, และกิจกรรม. ที่ระดับโฟลเดอร์ คุณสามารถดูรายการทั้งหมดของคุณได้ โดยจัดเรียงตามรายการ ทำให้คุณสามารถติดตามทุกสิ่งได้ในที่เดียว.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สลับไปที่ มุมมองบอร์ด เพื่อดูรายการของคุณพร้อมรูปภาพที่แนบมาเป็นตัวปก—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มแรงบันดาลใจด้วยภาพ
- ใช้ มุมมองกระดานตามบุคคล เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมที่คุณต้องการทำคนเดียวหรือกับคู่ของคุณ เพื่อน หรือครอบครัว และใช้ มุมมองกระดานตามทวีป เพื่อจัดหมวดหมู่ตามสถานที่
- ใช้หมวดหมู่ย่อยเช่น 'การเดินทาง', 'ธรรมชาติ', หรือ 'แค่สนุก' เพื่อเพิ่มบริบทให้กับแต่ละงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเพิ่มโครงสร้าง ความร่วมมือ และความตื่นเต้นในการวางแผนรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUpเป็นกระดานวางแผนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบสำหรับครูและอาจารย์ที่ต้องจัดการหลายชั้นเรียน งานมอบหมาย และรอบการให้คะแนน ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การพึ่งพาอาศัยกัน และการผสานรวมอีเมล เพื่อทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนบทเรียนไปจนถึงการจัดตารางงานและการให้คะแนนงานมอบหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น 'การสอบ', 'เอกสาร', และ 'รายการ' เพื่อแสดงงานในรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์การสอนของคุณ
- ติดตามงานทุกชิ้นตั้งแต่ 'ยังไม่ได้เริ่ม' ถึง 'เสร็จสมบูรณ์' เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
- จัดหมวดหมู่การบ้านตามประเภท เช่น 'หัวข้อที่ครอบคลุม' หรือ 'เกรดการบ้าน' เพื่อจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานในชั้นเรียนอย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ครู ผู้ประสานงานด้านวิชาการ และอาจารย์ที่ดูแลกระบวนการมอบหมายงาน การให้คะแนน และความก้าวหน้าของนักเรียนในหลายชั้นเรียน
10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
เทมเพลต ClickUp Getting Things Done นำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน GTDของ David Allen มาสู่ชีวิตด้วยพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้คุณรวบรวม ประมวลผล จัดระเบียบ และดำเนินการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ สถานะที่อิงตามการดำเนินการ และหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'การกระทำถัดไป', 'รออยู่', หรือ 'สักวัน/บางที' คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนและเลื่อนความคิดที่ไม่เร่งด่วนออกไปได้โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- เพิ่มแท็ก 'บริบท,' 'ความพยายาม,' และ 'ถูกขัดขวาง' เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้, อุปสรรคปัจจุบัน, หรือพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ
- ย้ายงานจาก 'กล่องขาเข้า' ไปยัง 'กำหนดเวลา' โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มวันที่ครบกำหนด หรือปรับมุมมองตามบริบทหรือลำดับความสำคัญที่เลือก
- เข้าถึง SOP ที่ติดตั้งไว้, บันทึกการประชุม, และเอกสารการแบ่งปันความคิดได้ภายในพื้นที่ทำงานเพื่อการประสานงานทีมอย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผู้ที่ติดตามแนวคิด GTD ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อจัดการงาน ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในทุกด้านของชีวิต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ระบบลำดับชั้นของ ClickUpเพื่อเชี่ยวชาญวิธีการ GTD แบ่งงานออกเป็นรายการ จัดกลุ่มรายการเหล่านั้นเป็นโฟลเดอร์ และจัดระเบียบโฟลเดอร์ภายใต้พื้นที่ โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณจัดเรียง จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการโดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจ
11. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงห้องเดียวหรือวางแผนการปรับปรุงบ้านทั้งหลังClickUp Home Renovation To-Do List Templateจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณ การจัดตารางเวลา ไปจนถึงการติดตามงานของผู้รับเหมาและการเสร็จสิ้นของงานต่าง ๆ โหมด Board จะช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระดับความสำคัญของแต่ละงานได้อย่างชัดเจนขณะที่โหมด Timelineจะช่วยให้การไหลของงานเป็นไปอย่างราบรื่นตามระยะเวลา
คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างและติดตามงบประมาณการปรับปรุงที่ออกแบบเอง ซึ่งจะช่วยให้การเงินและการจัดการงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ใช้ช่องข้อมูลเฉพาะเพื่อบันทึกและติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละงานปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบประมาณที่แม่นยำและการมองเห็นการใช้จ่าย
- จัดกลุ่มและจัดระเบียบงานตามพื้นที่ต่างๆ ของบ้าน เช่น ห้องครัว ห้องเด็ก หรือห้องน้ำ เพื่อจัดการงานที่ดำเนินไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มงานย่อยหรือบันทึกสำหรับรายละเอียด เช่น คำแนะนำสำหรับผู้รับเหมาหรือความพร้อมของวัสดุ โดยไม่ทำให้รายการงานหลักของคุณรก
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน, นักออกแบบภายใน, หรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้การปรับปรุงบ้านง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้น พร้อมความชัดเจนทางค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, และงานที่ต้องทำ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ฟรี เพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
12. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUpช่วยให้ง่ายขึ้นตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการออกแบบไปจนถึงการบรรจุและการส่งเสริมการขาย
แทนที่จะจัดการเครื่องมือที่แยกจากกันหรือโน้ตที่ติดอยู่, เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบทุกอย่างในรูปแบบเอกสารที่สามารถแชร์ได้เพียงหนึ่งเดียว และสามารถปรับแต่งได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของคุณและประเภทโครงการที่เฉพาะเจาะจง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- วางแผนสำหรับสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หนังสือทำงาน, แผ่นงาน, แบบจำลอง, หรือสไลด์, ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าของคุณ
- ติดตามงานสร้างสรรค์ทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาโซเชียลมีเดียตามแต่ละแพลตฟอร์ม การสมัครรับข้อมูล และสินทรัพย์อีเมล
- ใช้ช่องทำเครื่องหมายสำหรับงานเช่นการสร้างแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าและคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมช่องทางการขายของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์, ผู้สร้างคอร์สออนไลน์, หรือโค้ชที่ต้องการเช็กลิสต์ที่มีโครงสร้างเพื่อเปิดตัวและโปรโมตสินค้าดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) มีรายการสิ่งที่ต้องทำแยกกันสามรายการ:
- รายการสั้นประจำวัน (3–5 งานสำคัญ)
- รายการระยะยาวสำหรับโครงการขนาดใหญ่ และ
- รายการประจำวันสำหรับนิสัยประจำวัน เช่น ยาหรืออาหาร
13. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUpช่วยให้การประสานงานงานปาร์ตี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดระเบียบงานอีเวนต์ของคุณออกเป็นสามขั้นตอนหลัก: การเตรียมงาน, วันงาน, และการปิดงาน
มันมาพร้อมกับรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการตลาดงานอีเวนต์ การลงทะเบียน การออกแบบสร้างสรรค์ และงานปิดท้าย ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งหรือขยายเพิ่มเติมได้ทั้งหมด คุณยังสามารถกำหนดไทม์ไลน์แยกต่างหากสำหรับแต่ละงานได้ (เช่น งานเลี้ยงรับรองช่วง 17.00–22.00 น. หรืองานเลี้ยงซ้อมช่วง 18.00–21.00 น.) เพื่อป้องกันตารางงานชนกัน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ใช้ตัวบ่งชี้ทางสายตาและงานย่อยเพื่อจัดการงานที่ดำเนินอยู่และให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่สถานที่จัดงานและอาหารไปจนถึงการชำระเงินขั้นสุดท้ายด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละด้านของงาน
- ติดตามค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
✅ เหมาะสำหรับ: การจัดการงานอีเวนต์ เช่น งานหมั้น งานฉลองทีม หรือความสำเร็จที่สำคัญ ซึ่งต้องการการวางแผนและประสานงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงของงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ไอเดียลิสต์สิ่งที่ต้องทำแบบสวยงามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
14. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาการสร้างกิจวัตรการดูแลตนเองที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยบำรุงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUpคือตัวช่วยวางแผนที่คุณไม่ควรพลาด
เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนี้ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทของสุขภาพ กำหนดหมวดหมู่การดูแลตนเอง และติดตามความก้าวหน้าของคุณโดยใช้ป้ายสถานะหกแบบ เช่น 'เป็นไปตามแผน' 'นอกแผน' และ 'กำลังทำได้ดี'
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดกลุ่มงานของคุณภายใต้ 'จิตใจ', 'ร่างกาย', หรือ 'จิตวิญญาณ' และจำแนกย่อยตามประเภทกิจกรรม เช่น 'เวลาหน้าจอ', 'ความงาม', 'สุขภาพ', หรือ 'งานอดิเรก'
- ใช้คอลัมน์อ้างอิงและบันทึกเพื่อแนบการเตือนความจำ, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, หรือคำกระตุ้นที่เชื่อมโยงกับแต่ละกิจกรรม
- เข้าใจได้ทันทีว่าด้านใดของความเป็นอยู่ของคุณต้องการความสนใจผ่านการจัดวางแบบสีที่ง่ายต่อการสแกน
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างกิจวัตรการดูแลตนเองที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะกับตนเอง พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามความก้าวหน้า
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
15. แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมปริมาณของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดก่อนที่จะถูกปล่อยออกมา
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการอัปเดตสถานะ การจัดหมวดหมู่ และบันทึกข้อความ ช่วยให้ทีมมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการผลิตที่สำคัญหรือการแก้ไขเล็กน้อย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดหมวดหมู่แต่ละงานว่าเป็นงานเล็กน้อย งานใหญ่ หรืองานวิกฤต เพื่อเป็นแนวทางในการโฟกัสของทีมและเส้นทางการส่งต่อปัญหา และใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'รอการอนุมัติ' 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' หรือ 'อนุมัติแล้ว' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
- ใช้กฎการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อกระตุ้นการอัปเดตตามการเสร็จสิ้นงานหรือข้อเสนอแนะ เพื่อกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- บันทึกข้อสังเกต ผลลัพธ์ และขั้นตอนการทดสอบในฟิลด์ที่กำหนดเองโดยเฉพาะเพื่อการจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์และการตรวจสอบย้อนกลับได้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม QA และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการระบบที่แข็งแกร่งเพื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
16. แม่แบบรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUpมอบภาพรวมที่มีโครงสร้างชัดเจนของกลยุทธ์ SEO ทั้งหมดของคุณ ช่วยให้คุณแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายในหลายหน้า เช่น รายการสินค้า บล็อก และแบบฟอร์มติดต่อ
ตั้งแต่การจัดการ SEO บนหน้าเว็บและการแก้ไขลิงก์ที่เสีย ไปจนถึงการติดตามคุณภาพของเมตาดาต้า ระบบนี้มีการจัดหมวดหมู่ที่ยืดหยุ่นและการติดตามแบบภาพที่ช่วยให้ปรับขนาดได้ตามกระบวนการทำงานของคุณ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างคอลัมน์รายการตรวจสอบสำหรับประเภทหน้า SEO เฉพาะ เช่น หน้าแรก หน้าคำถามที่พบบ่อย หน้าสินค้า และอื่นๆ เพื่อการปรับแต่งที่ตรงเป้าหมาย
- สลับระหว่างมุมมองความจุของทีมและมุมมองรายการตรวจสอบ SEO เพื่อประเมินปริมาณงานของทีมและช่องว่างในกระบวนการ
- ป้อนประเภทเมตาดาต้า ระดับความสำคัญ และความรุนแรงของปัญหาเพื่อประเมินลำดับความสำคัญของงานและรับรองการปฏิบัติตามหลัก SEO
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และทีมการตลาดที่ต้องการเครื่องมือที่รวมศูนย์และเหมาะสมสำหรับการจัดการงาน SEO บนหน้าเว็บและงานเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ
📌 โบนัส: ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน SEO ของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? ใช้เทมเพลตพร้อมกลยุทธ์อัจฉริยะเหล่านี้:
- มอบหมายงานวิจัยคำค้นหา, การอัปเดตเนื้อหา, และการตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับให้กับทีมของคุณพร้อมลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และติดตามงาน SEO ทั้งในหน้าและนอกหน้าได้ในที่เดียว
- กำหนดวันครบกำหนดและข้อพึ่งพาเพื่อติดตามการแก้ไขทางเทคนิคและการอัปเดตอัลกอริทึม
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพ SEO การใช้งานคีย์เวิร์ด และผลกระทบต่อปริมาณการเข้าชม
- จับคู่กับClickUp Brainเพื่อสร้างเมตาแท็ก โครงร่างบล็อก หรือค้นหาช่องว่าง SEO ในเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ
17. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตรายละเอียดการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นทุกขั้นตอน ประกอบด้วยรายการตรวจสอบสำหรับทุกขั้นตอนตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งงานการจ้างออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การสรรหา การคัดกรอง การสัมภาษณ์ และการจัดทำเอกสาร
นอกจากนี้ ด้วยส่วนแสดงความคิดเห็นในตัว, ไฟล์แนบ, และการติดตามสถานะ, ทำให้การสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะรวมศูนย์ในที่เดียว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp และทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
- แนบประวัติย่อ, เพิ่มความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์, และรักษาข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
- ใช้ป้ายกำกับเช่น สูง กลาง และ ต่ำ เพื่อเน้นบทบาทที่ต้องการความเร่งด่วนและรายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการการจ้างงานที่ต้องการจัดการกระบวนการทำงานของผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นระบบ ปราศจากข้อผิดพลาด
👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจระดับโลกจากบริษัทกว่า 40,000 แห่งใน 42 ประเทศ พบว่า74% ของนายจ้างกำลังประสบปัญหาในการหาบุคลากรที่มีทักษะ รายการตรวจสอบการจ้างงานที่เรียบง่ายสามารถช่วยสร้างโครงสร้างได้ มันช่วยให้คุณ:
- มาตรฐานกระบวนการของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดขั้นตอนหรือการตัดสินใจที่เร่งรีบ
- เร่งกระบวนการจ้างงาน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
- มอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้สมัคร โดยการสื่อสารอย่างทันท่วงทีและระบุข้อกำหนดของตำแหน่งงานอย่างชัดเจน
18. แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUpนำความเป็นระเบียบและความชัดเจนมาสู่โครงการที่วุ่นวายที่สุดด้วยแนวทางที่เน้นรายการตรวจสอบเป็นสำคัญ
ด้วยมุมมองรายการที่ละเอียด แถบแสดงความคืบหน้า และขั้นตอนการอนุมัติ คุณจะได้รับภาพที่ชัดเจนราวกับคริสตัลของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไป นอกจากนี้ยังรองรับการปรับแต่งอย่างละเอียดด้วยการพึ่งพา การติดแท็กความสำคัญ และการติดตามเวลา เพื่อช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- แยกแยะงานหลักและงานรองได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน
- ป้องกันการเริ่มต้นก่อนกำหนดโดยการกำหนดความสัมพันธ์ของงานเพื่อให้แน่ใจถึงลำดับที่ถูกต้องของการดำเนินการ
- ใช้การติดตามเวลาและกำหนดเวลาที่สามารถแก้ไขได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและปรับปรุงความคล่องตัวของโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าของงาน, จุดติดขัด, และปริมาณงานด้วย ClickUp Dashboards ที่แสดงผลอย่างชัดเจนซึ่งรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการดำเนินการ ติดตาม และเสร็จสิ้นโครงการอย่างมีประสิทธิภาพข้ามแผนก
📚 อ่านเพิ่มเติม: รายการตรวจสอบการจัดการโครงการ
19. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของClickUpคือผู้ช่วยวางแผนการเดินทางของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้น ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว
ช่วยให้คุณจัดการทุกภารกิจก่อนการเดินทางในที่เดียว พร้อมสถานะรายการที่ชัดเจนและรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ประเภทการพักผ่อน และหมวดหมู่การเดินทาง การมองเห็นสิ่งที่ยังค้างอยู่ สิ่งที่จัดเตรียมแล้ว หรือสิ่งที่ต้องซื้อ จะช่วยสร้างความเป็นระเบียบให้กับความวุ่นวายในการจัดกระเป๋า
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดหมวดหมู่รายการโดยใช้ฟิลด์ 'ทริปพักผ่อน' เพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ภายใต้หมวดชายหาด, แคมป์ปิ้ง, ทริปขับรถ หรือประเภททริปที่กำหนดเอง
- จัดกลุ่มตามประเภทของสิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า, ของใช้ในห้องน้ำ) และติดตามจำนวนสิ่งของด้วยช่อง 'จำนวน' เพื่อไม่ให้จัดของน้อยเกินไปหรือมากเกินไป
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpเพื่อกระจายงานบรรจุหรือเตรียมงานให้กับสมาชิกในกลุ่มและกำหนดเส้นตายก่อนออกเดินทาง
✅ เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ต้องการจัดกระเป๋าแบบกลุ่มอย่างชาญฉลาดและรักษาความเป็นระเบียบสำหรับทริปหลากหลายประเภทโดยไม่มีความเครียด
20. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเกษียณของ ClickUpเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกแง่มุมของการวางแผนการเกษียณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือส่วนบุคคล
ด้วยหน้าเฉพาะสำหรับกิจกรรมทางการเงินและการเกษียณอายุ ผู้ใช้สามารถป้อนเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดเอง ตั้งกรอบเวลาการเกษียณอายุ และจัดระเบียบทุกงานและเอกสารได้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกวัตถุประสงค์ เช่น รายได้จากบำนาญ การลงทุน และยอดคงเหลือในบัญชี ภายใต้รายการตรวจสอบที่ชัดเจน
- เพิ่มแผนการเดินทาง งานอดิเรก และกิจกรรมหลังเกษียณในหมวดเฉพาะ เพื่อมองเห็นภาพไลฟ์สไตล์ในวัยเกษียณที่คุณปรารถนา
- เพิ่มลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือคู่รักที่ต้องการวางแผนเป้าหมายทางการเงินและแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเป็นระบบ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp เทียบกับ Monday.com
จัดระเบียบวันของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp ฟรี
ในขณะที่ Monday.com มีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่มั่นคง ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยความยืดหยุ่น ความลึกซึ้ง ความง่ายในการใช้งาน และฟังก์ชันขั้นสูง
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แดชบอร์ด, มุมมองที่กำหนดเอง, การติดตามเวลา, และแม้กระทั่ง AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ClickUp ช่วยลดความกดดันและมอบวิธีการที่ชาญฉลาดกว่าในการจัดการกับสิ่งที่ต้องทำของคุณ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เติบโตไปพร้อมกับงานของคุณ (และชีวิตของคุณ) ต้องยอมรับว่าเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp นั้นยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!