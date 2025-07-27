20 แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมใช้งานช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้คุณเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับทุกงานหรือโครงการนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Notion ซึ่งมีตัวเลือกมากมายที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย
บล็อกนี้รวบรวมเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทุกประเภทของงาน และหากคุณต้องการสิ่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เรามีตัวเลือกจากClickUp ซึ่งเป็นแอปสำหรับทุกการทำงานของคุณ ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของโนชั่นดี?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion มีประสิทธิภาพแตกต่างจากแค่กระดาษโน้ตดิจิทัลธรรมดา? มาดูกันทีละข้อ
- การจัดหมวดหมู่ของงาน: เลือกเทมเพลตที่จัดกลุ่มงานผ่านแท็ก, มุมมองบอร์ด, หรือรายการที่กรองไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- ช่องกำหนดเวลาและช่องเตือนความจำ: มองหาวันที่ครบกำหนดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกการเตือนความจำเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเส้นเวลาที่สำคัญ แม่แบบที่มีช่องเตือนความจำหรือช่องปฏิทินในตัวช่วยให้คุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- การมองเห็นความคืบหน้า: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่มีตัวบ่งชี้แบบภาพ เช่น แถบแสดงความคืบหน้า, แท็กสถานะ และคอลัมน์คัมบัง ที่ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และติดตามสิ่งที่ยังค้างอยู่
- การสนับสนุนบันทึกและลิงก์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สำหรับเพิ่มบันทึก ทรัพยากร หรือลิงก์โดยตรงในแต่ละงานเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- เค้าโครงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และยืดหยุ่น: เลือกโครงสร้างที่ง่ายต่อการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน หรือขยายสำหรับโครงการ เป้าหมาย หรือกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน การมีตารางและมุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ปรับแต่งสำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม
- การผสานการทำงานอย่างรวดเร็ว:เลือกโซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น ผู้จัดการการประชุมและตัวจับเวลา Pomodoro เพื่อการทำงานและการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มหรือแอปนั้นรองรับการใช้งานบนมือถือ หากคุณมีงานจำนวนมาก คุณจำเป็นต้องสามารถปิดงานเหล่านั้นได้ขณะเดินทาง
20 ตัวอย่างเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion
🧠 เกร็ดความรู้: รายการสิ่งที่ต้องทำที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักมีอายุย้อนไปถึงเมโสโปเตเมียโบราณ (ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล) — ถูกเขียนบนแผ่นดินเหนียว ระบุปริมาณเบียร์สำหรับคนงาน!
เมื่อมีแนวคิดเกี่ยวกับเทมเพลต Notionที่ควรให้ความสำคัญแล้ว นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Notion:
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น
1. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์อย่างง่าย
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์แบบง่าย เป็นเครื่องมือติดตามแบบรายการตรวจสอบที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์ได้ในพริบตา คุณสามารถเพิ่มและวางแผนเป้าหมายประจำวันได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างราบรื่น
โครงสร้างที่เรียบง่ายของโซลูชันรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงด้วยการวางแผนรายสัปดาห์ที่ยืดหยุ่น
- ติดตามความคืบหน้าโดยรวมตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยการมองเห็นบนหน้าจอเดียว
- กระโดดเข้าสู่ภารกิจที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการหลายโปรเจกต์ขนาดเล็กพร้อมกัน หรือใครก็ตามที่วางแผนรายสัปดาห์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามงานในที่ทำงาน
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล
คุณต้องการสีสันเล็กน้อยและพื้นที่ว่างมากมายเพื่อช่วยให้มีสมาธิหรือไม่? เทมเพลต รายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ รูปแบบที่เว้นระยะห่างเพียงบรรทัดเดียวช่วยขจัดความยุ่งยากจากการเลื่อนดูรายการ
เทมเพลต Notion ง่าย ๆ นี้มาพร้อมกับช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นและธีมที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ หากคุณต้องการแรงบันดาลใจเริ่มต้น ยังมีพื้นที่สำหรับเขียนคำคมอีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มุ่งเน้นโดยไม่เสียสมาธิด้วยเลย์เอาต์ที่ออกแบบให้เว้นพื้นที่สีขาวอย่างเหมาะสม
- เสริมสร้างนิสัยเชิงบวกด้วยพื้นที่สำหรับบันทึกแรงบันดาลใจ
- เปลี่ยนงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยการเลื่อนน้อยที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, นักเรียน, ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่าย หรือผู้ที่รักในประสิทธิภาพในการจัดการงานที่ต้องการความเรียบหรูและมีประสิทธิภาพ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงสมาธิ: วิธีพัฒนาความตั้งใจ
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันและรายสัปดาห์
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสลับระหว่างการวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำรายวันและรายสัปดาห์ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองที่ซิงค์กันสองแบบ คุณไม่จำเป็นต้องทำซ้ำงาน เพียงสลับระหว่างงานสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย
แผงควบคุมรายวันถูกออกแบบมาเพื่อการดำเนินการที่มุ่งเน้น ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานเร่งด่วนและการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กระดานประจำสัปดาห์จะมอบภาพรวมที่ชัดเจนของเป้าหมายและเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้การทำงานและการประชุมสอดคล้องกันด้วยมุมมองปฏิทินที่เชื่อมโยง
- ตอบสนองต่อการอัปเดตเร่งด่วนได้อย่างราบรื่นด้วยการติดตามแบบสองหน้าต่าง
- รักษาสมาธิท่ามกลางกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการสลับระหว่างวันหรือสัปดาห์อย่างไร้รอยต่อ
🔑 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่วางแผนล่วงหน้าหลายวันแต่ลงมือทำจริงภายในไม่กี่ชั่วโมง
4. แบบฟอร์มรายการของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางแบบแบกเป้
วางแผนจะออกเดินทางที่ไหนสักแห่งใช่ไหม? แม่แบบ รายการของใช้ที่จำเป็นสำหรับการแบกเป้ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวเดินทางขั้นพื้นฐาน รายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้นี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่นักเดินทางควรทำ ตั้งแต่เอกสารการเดินทางไปจนถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมี
รายการงานในเทมเพลตนี้อ่านค่อนข้างง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Notion โดยมีส่วนที่แยกไว้สำหรับการจัดระเบียบ สิ่งจำเป็น เสื้อผ้า และของใช้ในห้องน้ำ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ลดเวลาในการจัดกระเป๋าเดินทางด้วยการจัดทำรายการตรวจสอบที่แบ่งตามหมวดหมู่
- เพิ่มบันทึกและแชร์การอัปเดตกลุ่มด้วยตัวเลือกการแสดงความคิดเห็นในตัว
- ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของงานใหม่ที่ถูกเพิ่มด้วยคำอธิบายหมวดหมู่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางแบ็คแพ็ค, นักเดินทางคนเดียว, และมืออาชีพที่เตรียมตัวสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การประชุมธุรกิจนอกเมืองไปจนถึงการเดินทางไกลที่รอคอยมานาน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion พร้อมบอร์ด Kanban
5. แม่แบบรายการงานสนับสนุน
ทีมที่ต้องการให้ทุกภารกิจขับเคลื่อนเป้าหมายโครงการจะพบว่า รายการงานสนับสนุน เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง รูปแบบของมันช่วยในการแบ่งงานที่ต้องทำ งานที่กำลังจะมาถึง และงานที่ต้องทำทั้งหมดในสัปดาห์
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มระดับความสำคัญและประเภทของงานผ่านแท็กที่มีรหัสสีได้อีกด้วย โดยการนำเสนอทุกงานในรูปแบบของการ์ดแฟลช โซลูชันนี้ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้น้อยที่สุด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุปัญหาเร่งด่วนได้ทันทีด้วยสัญญาณงานที่มองเห็นได้
- จัดการหลายตั๋วได้อย่างง่ายดายด้วยแท็กที่สอดคล้องกับสถานะ
- รักษาความสอดคล้องของทีมให้คมชัดด้วยการมองเห็นงานที่เป็นหนึ่งเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้า SaaS หรือเอเจนซี่ที่จัดการตั๋วบริการจำนวนมาก
6. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว ไม่มีกราฟ
กราฟทำให้คุณเครียดอยู่หรือเปล่า? ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวแบบไม่มีกราฟ มีบอร์ดสไตล์คัมบังที่แสดงรายละเอียดงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่มีแผนภูมิและไม่มีความยุ่งเหยิง
นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนตามเวลาและความชัดเจนทางสายตาโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาปัญหาในรูปแบบต่างๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดการตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดายผ่านช่องทาง Kanban ด้วยการลากและวาง
- จัดการงานที่ทำซ้ำได้โดยไม่มีความวุ่นวายทางสายตาหรือข้อมูลล้นเกิน
- ปรับแต่งลำดับงานได้อย่างง่ายดายด้วยความยืดหยุ่นแบบไม่ต้องใช้กราฟ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนหรือมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวที่ต้องการการติดตามงานที่ตรงไปตรงมา
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทำภารกิจให้สำเร็จจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีน สารเคมีแห่งความสุขในสมอง ยิ่งภารกิจมีความท้าทายมากเท่าไร การหลั่งโดปามีนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นหลังจากทำเสร็จ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
7. แม่แบบรายการงาน
แม่แบบรายการงาน ใน Notion ช่วยให้คุณสร้างและบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานบนกระดานคัมบังถูกแบ่งออกเป็นสถานะที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และกิจกรรมถูกแยกตามวันที่ครบกำหนดและกรอบเวลา
คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากบอร์ด และเพิ่มคำอธิบายและรูปภาพเพื่อให้บริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างแรงผลักดันในงานย่อยด้วยการใช้แท็กตามระยะความคืบหน้า
- จัดการรายการที่ค้างชำระได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการจัดกลุ่มตามวันครบกำหนด
- จัดลำดับความสำคัญของการเพิ่มรายการในนาทีสุดท้ายได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองรายการที่ยืดหยุ่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการทำงานพื้นฐานหรือภารกิจประจำวันให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
8. แม่แบบกำหนดการประจำวันและรายการสิ่งที่ต้องทำ
แม่แบบกำหนดการประจำวันและรายการสิ่งที่ต้องทำ เหมาะสำหรับทีมที่ชอบสร้างงานโดยมีเป้าหมายปลายทางเป็นหลัก แม้ว่าจะมีมุมมองกระดานสไตล์รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่แม่แบบนี้จะเชื่อมโยงแต่ละงานกับวาระการประชุมที่เฉพาะเจาะจง
กำหนดเวลาและบันทึกช่วยให้รายการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และความคืบหน้าจะถูกวัดผลสำหรับแต่ละประเด็นในวาระการประชุม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายการใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดให้สอดคล้องการกระทำรายวันกับผลลัพธ์โดยการเชื่อมโยงวาระการประชุมในภารกิจ
- บันทึกกำหนดเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยบันทึกย่อที่เห็นได้ทันที
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยมุมมองรายสัปดาห์ของงานและกำหนดการที่กำลังจะมาถึง
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานทำงานทางไกลหรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่มีตารางงานแน่น
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน
9. แผ่นวางแผนรายสัปดาห์และแบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำสุดน่ารัก
รักษาความสวยงามและความสงบในการทำงานของคุณด้วย เทมเพลตสมุดวางแผนรายสัปดาห์และรายการสิ่งที่ต้องทำสุดน่ารัก สมุดวางแผนธีมสีพาสเทลนี้มาพร้อมกับลวดลายดอกไม้ โปสเตอร์อนิเมะ และสติกเกอร์สนุก ๆ ที่จะทำให้การติ๊กงานที่เสร็จแล้วเป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีส่วนแยกสำหรับงานส่วนตัวและงานที่ทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สมดุล อีกทั้งเทมเพลตยังให้คุณเก็บหน้าใหม่ รูปภาพ และงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างพื้นที่ทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยองค์ประกอบการมองเห็นที่ติดตั้งไว้
- แยกแยะลำดับความสำคัญส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่แบ่งส่วน
- จัดเก็บแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ควบคู่กับงานด้วยตัวเลือกการจัดเก็บรูปภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, มืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ และบล็อกเกอร์ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบบรรยากาศสวยงาม
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความมีประสิทธิผล
10. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในโรงเรียนแบบง่าย
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของโรงเรียนแบบง่าย เป็นวิธีที่สะดวกในการจัดการงานด้านการเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร และงานส่วนตัวในที่เดียว
จุดเด่นคือรายการตรวจสอบที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับกิจวัตรประจำวัน เช่น การบ้านและกิจกรรมนอกหลักสูตร
เทมเพลตยังมีมุมมองปฏิทินที่แสดงกำหนดส่งงานและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และสำหรับงานที่ต้องทำเพียงครั้งเดียว ตารางรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยบันทึกหัวข้อของงาน วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าล่าสุดของงานทั้งหมด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- นำหน้างานด้วยการตรวจสอบที่เรียบง่ายและมีโครงสร้าง
- จัดสมดุลระหว่างกำหนดส่งงานวิชาการกับงานบ้านด้วยงานย่อยกิจกรรมภายในบ้าน
- ติดตามกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อย่างง่ายดายด้วยตารางงานเฉพาะวิชา
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษาที่จัดการงานในชั้นเรียนและการสอบ
11. แบบฟอร์มรายการหนังสือ
แผนการเรียนรู้ส่วนตัวหรือวิชาชีพของคุณมีการศึกษาหรือการอ่านหนังสืออยู่หรือไม่? เทมเพลตรายการหนังสือ ช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ได้อ่านแล้วและสิ่งที่ยังอยู่ในรายการที่อยากอ่านของคุณ
ด้วยงานแบบแฟลชการ์ด มันยังให้คุณเห็นภาพหน้าปกและคำโปรยสั้นๆ ในแต่ละเล่มได้อีกด้วย
เทมเพลตยังมีช่องสำหรับลิงก์การอ่านหรือการซื้อ ทำให้ง่ายต่อการแชร์หรือกลับมาดูอีกครั้ง นอกจากนี้ ตัวกรองอัจฉริยะยังแสดงสิ่งถัดไปให้คุณเห็น ช่วยให้เป้าหมายการเรียนรู้ของคุณเป็นไปตามแผน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามหนังสือด้วยมุมมองปกการ์ดแบบผสมผสาน
- บันทึกและกลับมาอ่านเนื้อหาสำคัญอีกครั้งด้วยลิงก์ที่บันทึกไว้และบันทึกย่อ
- กรองหนังสือที่กำลังจะออกได้อย่างง่ายดายด้วยระบบจัดเรียงอัจฉริยะ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักอ่านตัวยง, นักเรียน, ผู้จัดกิจกรรมชมรมหนังสือ, หรือนักวิจารณ์หนังสือ
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion สำหรับมืออาชีพ
12. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ (การแบ่งเวลา + โปโมโดโร)
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ (การแบ่งเวลา + โปโมโดโร)ช่วยในการจัดการเวลาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองตารางของมันถูกจัดโครงสร้างด้วยบล็อกเวลา 30 นาทีและช่องสำหรับเพิ่มแผนงาน หากแผนของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตได้ในส่วน 'แผนที่แก้ไขแล้ว' เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ การอัปเดตความคืบหน้าก็ทำได้เพียงคลิกเดียวอย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับจังหวะประจำวันของคุณให้เหมาะสมด้วยตัวเลือกการจัดสรรเวลาที่ยืดหยุ่น
- ทบทวนรูปแบบการผลิตด้วยแผนเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
- ปรับลำดับความสำคัญในช่วงกลางวันได้อย่างง่ายดายด้วยบล็อก Pomodoro ที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, นักเขียนโปรแกรม, นักเขียน, หรือผู้ทำงานทางไกลที่ผสมผสานการวิ่งแบบมีโครงสร้างและเทคนิคการจัดการเวลา.
13. แผนงานสำหรับนักบำบัด/นักบำบัด: รายการที่ต้องทำ & ลูกค้า
จัดการข้อมูลลูกค้า บันทึกการนัดหมาย และงานต่าง ๆ พร้อมกันอยู่ใช่ไหม? เทมเพลตแพลนเนอร์สำหรับนักบำบัด/นักจิตบำบัด: งานที่ต้องทำ & ลูกค้า ใน Notion ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
มันช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ได้ แม่แบบยังมีตารางรายการที่ต้องทำรายสัปดาห์และพื้นที่สำหรับใส่ลูกค้าที่เสร็จสิ้นหรือปิดแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีนาฬิกาแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามเวลาของเซสชั่น ⏰
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดการบันทึกการประชุมและการติดตามผลด้วยโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- รักษาความตรงต่อเวลาในวันที่มีงานยุ่งด้วยตัวจับเวลาเซสชันแบบบูรณาการ
- รักษาบันทึกทางวิชาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างแบบครบวงจร
🔑 เหมาะสำหรับ: นักบำบัด, ที่ปรึกษา, และโค้ชด้านสุขภาพที่ดูแลการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
14. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ Eisenhower Matrix
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ Eisenhower Matrix ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบตารางที่เรียบง่ายพร้อมช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้สามารถจัดเรียงงานตามความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลต Notion นี้ยังมีฟิลด์ในตัวสำหรับวันที่ครบกำหนด สถานะ และแท็กโครงการ เมื่อบันทึกทุกรายละเอียดแล้ว จะช่วยให้ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะทำอะไร กำหนดเวลา มอบหมาย หรือลบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทำให้คุณสามารถติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และมีภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เร่งกระบวนการตัดสินใจด้วยการจัดลำดับแบบแบ่งเป็นสี่ส่วน
- ลดความล้นหลามของงานด้วยการแสดงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่ชัดเจน
- ตรวจพบงานที่มีมูลค่าต่ำได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการ, หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่รู้สึกหนักใจ
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion ฟรี สำหรับการใช้งานส่วนตัว
15. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวพร้อมกราฟ
รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวพร้อมกราฟ เป็นเทมเพลตสำหรับผู้จัดการงานที่ต้องการให้ข้อมูลเมตริกของตนแสดงผลในรูปแบบภาพ เทมเพลตนี้จะแสดงสถานะและความคืบหน้าของงานของคุณด้วยแผนภูมิวงกลมและกราฟแท่ง
เพิ่มและแก้ไขงานในรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียลไทม์ มีคำถามเกี่ยวกับงานหรือต้องการทำเครื่องหมายงานใดว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษหรือไม่ เพียงเพิ่มรายละเอียดเหล่านี้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีกระดานคัมบังให้คุณติดตามสถานะได้อย่างสะดวก
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เริ่มต้นการติดตามได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำในตัวและหน้าทรัพยากร
- เข้าใจลำดับความสำคัญและรายละเอียดของงานด้วยกระดานคัมบังแบบย่อ
- ดำดิ่งสู่แนวโน้มการเสร็จสิ้นงานด้วยตารางสถานะเฉพาะสำหรับแต่ละตัวชี้วัดความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์หรือบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพซึ่งชื่นชอบผลลัพธ์ที่อิงข้อมูล
16. แม่แบบรายการสูตรอาหาร
ต้องการมุ่งเน้นการทำอาหารมากกว่าการเลื่อนดูรายการส่วนผสมของคุณตลอดเวลาใช่ไหม? แม่แบบ รายการสูตรอาหาร เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลต Notion นี้มีช่องข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทอาหารและเมนู เพื่อช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่จานอาหารของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนเมนู ระยะเวลาในการทำอาหาร และการติดตามส่วนผสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นด้วยแท็กเฉพาะสำหรับอาหารและคะแนนเฉลี่ย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบเมนูได้ในไม่กี่วินาทีด้วยแท็กประเภทอาหารและคอร์ส
- เร่งการวางแผนมื้ออาหารด้วยตัวกรองเวลาในการปรุงอาหาร
- เลือกสูตรอาหารได้อย่างง่ายดายด้วยช่องข้อมูลอาหารและระบบให้คะแนน
🔑 เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวประจำบ้าน, บล็อกเกอร์อาหาร, หรือใครก็ตามที่มีสูตรอาหารสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
17. แบบฟอร์มรายการซื้อของชำ
สำหรับผู้ที่วางแผนจะซื้อของสำรองไว้ใช้ แบบฟอร์มรายการซื้อของชำ จะช่วยให้คุณจัดการซื้อของได้ครบถ้วนในครั้งเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ง่ายด้วยแผนมื้ออาหารและตารางสินค้าคงคลังในตัว วางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์ เชื่อมโยงวัตถุดิบกับสินค้าในตู้กับข้าวของคุณ และวัตถุดิบที่ขาดจะถูกเพิ่มลงในรายการช้อปปิ้งโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ รายการรถเข็นที่จัดไว้โดยเฉพาะยังช่วยให้ติดตามและแม้แต่ทำแผนที่ร้านค้าที่แต่ละรายการมีจำหน่ายได้อีกด้วย โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการซื้อของชำง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการบริโภคด้วยช่องข้อมูลการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
- เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อของชำด้วยมุมมองรถเข็นที่แสดงแผนผังร้าน
- วางแผนการช้อปปิ้งรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมแผนมื้ออาหาร
🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่มีชีวิตเร่งรีบ, ทีมจัดซื้อร้านอาหาร, หรือผู้ที่เตรียมอาหารล่วงหน้า
18. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในตอนเช้า 4:30–6:30
ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ตื่นเช้า เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในตอนเช้า 4:30–6:30 นี้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยความตั้งใจ เปิดด้วยภาพปกท้องฟ้าแจ่มใสและแสงแดดเพื่อสร้างระดับพลังงานสำหรับกิจวัตรประจำวันของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีช่องทำเครื่องหมายที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การออกกำลังกายตอนเช้าไปจนถึงนิสัยการกินอาหารเช้า. เทมเพลตนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความชัดเจนทางจิตใจและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ เนื่องจากคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกิจวัตรและเวลาที่แตกต่างกันได้.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณด้วยธีมที่เต็มไปด้วยพลังบวกและอบอุ่นต้อนรับ
- สร้างกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพด้วยตัวเลือกรายการตรวจสอบที่อัปเดตได้ง่าย
- ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจด้วยลำดับกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, คนรักการออกกำลังกาย, หรือผู้ที่หลงใหลในกิจวัตรยามเช้า
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำขั้นสูง
19. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำขั้นสูงสุด
หากคุณไม่ต้องการหยุดเพียงแค่การดูภาพรวมของงาน เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำขั้นสุดยอด จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ ส่วนงานหลักจะติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความสำคัญและหมวดหมู่ของงาน ไปจนถึงงานย่อยที่เชื่อมโยงและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
เทมเพลตนี้มีโน้ตแบบติดหน้าจอทางด้านซ้ายสำหรับรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีส่วนเฉพาะสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดงานย่อยและกิจกรรมที่ค้างอยู่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดการกระบวนการทำงานที่มีปริมาณมากด้วยการออกแบบรายการที่ยืดหยุ่น
- แบ่งงานที่ต้องทำออกเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อย จัดเรียงตามหมวดหมู่ ความเร่งด่วน และความสำคัญ
- ติดตามรายการที่พลาดหรือเกินกำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยแผงสรุปรายการที่เกินกำหนด
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการหรือผู้ใช้ระดับสูงที่มีหลายความสำคัญและตารางงานที่ซับซ้อน
20. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้า
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำล่วงหน้า เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ใช้แนวทางวิเคราะห์เชิงลึก แทนที่จะมีหัวข้อเฉพาะ เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบงานต่างๆ ลงในแท็บต่างๆ
ตารางหลักของมันบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแท็กและลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีแท็บเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่เสร็จสิ้นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น เพิ่มงานและโครงการใหม่ได้ในคลิกเดียว และดูงานของคุณตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือประเภท
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูการพึ่งพาข้ามโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบแท็บ
- เซ็กเมนต์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อการรายงานที่รวดเร็วขึ้นด้วยคลังข้อมูลเฉพาะ
- เพิ่มประสิทธิภาพลำดับความสำคัญที่ดำเนินอยู่ด้วยฟิลด์ความคืบหน้าที่ฝังไว้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษา, หรือผู้ที่หลงใหลในประสิทธิภาพในการจัดการงานที่มีความหลากหลาย
ข้อจำกัดของโนชั่น
แน่นอน Notion มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อเสีย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้มันเป็นซอฟต์แวร์จัดการงาน นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- การสนับสนุนงานที่ทำซ้ำได้จำกัด: ผู้ใช้หลายคนพบว่าการตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้บน Notion เป็นเรื่องน่าเบื่อ ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการระยะยาว
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับเนื้อหาขนาดใหญ่: แพลตฟอร์มอาจทำงานช้าลงหรือไม่ตอบสนองเมื่อจัดการกับเนื้อหาที่มีปริมาณมากหรือฐานข้อมูล Notion ที่ซับซ้อน
- ข้อจำกัดของแอปพลิเคชันมือถือ: เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่พบในเวอร์ชันเดสก์ท็อป และอาจรู้สึกใช้งานยากสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
- การทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อที่จำกัด: เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ Notion มีการทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่จำกัด
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: การปรับแต่งระบบงานและการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แดชบอร์ด Notion อาจใช้เวลามาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ
ทางเลือกแทนเทมเพลต Notion
Notion อาจไม่เหมาะที่สุดหากคุณต้องการการทำงานที่ละเอียดและราบรื่น
เมื่อคุณมองหาทางเลือกอื่นนอกจากNotion คุณจะสังเกตเห็น ClickUp อยู่ในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ทันทีในแง่ของการปรับแต่ง การติดตามงาน และประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ ClickUp:
หลังจากต้องดิ้นรนกับ Notion มาเป็นเวลาสองปี ความสามารถในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นถือเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริง ClickUp ได้เข้ามาแทนที่การสมัครสมาชิกหลายรายการ (Loom, Slack และ Notion) พร้อมมอบระบบที่เป็นระเบียบ มีรายการเฉพาะ โฟลเดอร์ และเอกสารที่ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ทุกอย่างดูเป็นระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติ ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่เคยใช้ไปกับการจัดการพื้นที่ทำงาน และเปิดโอกาสให้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับโปรเจกต์ของลูกค้าจริง ๆ
หลังจากต้องดิ้นรนกับ Notion มาเป็นเวลาสองปี ความสามารถในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นถือเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริง ClickUp ได้เข้ามาแทนที่การสมัครสมาชิกหลายรายการ (Loom, Slack และ Notion) พร้อมมอบระบบที่เป็นระเบียบ มีรายการเฉพาะ โฟลเดอร์ และเอกสารที่ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ทุกอย่างดูเป็นระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติ ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่เคยใช้ไปกับการจัดการพื้นที่ทำงาน และเปิดโอกาสให้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับโปรเจกต์ของลูกค้าจริง ๆ "
ตอนนี้มาเจาะลึกกันว่าเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีจากClickUp มีอะไรให้คุณบ้าง ที่จะทำให้มันโดดเด่นกว่า Notion ทันทีสำหรับชีวิตการทำงานและส่วนตัวของคุณ:
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
ต้องการเริ่มจัดการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จหรือไม่?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณพิมพ์ วางแผน และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวันที่เริ่มต้น กำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบและรายการความสำคัญ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ออกแบบมาสำหรับวันที่คุณต้องการโฟกัสอย่างเต็มที่
แต่ละงานยังมีพื้นที่สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดและการติดตามเวลาในตัว เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในงบประมาณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนด้วยงานที่ต้องให้ความสำคัญสูงและสามารถระบุได้ง่าย
- บริหารจัดการปริมาณงานและความคาดหวังด้วยการประมาณเวลา
- ติดตามงานตามสถานะโดยใช้มุมมองบอร์ดที่มีให้
- รักษาความเป็นระเบียบตลอดทุกโครงการและกิจกรรมของคุณด้วยแท็กที่กำหนดเอง
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, และทีมที่ต้องการวิธีการจัดการงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถติดตามกำหนดเวลาได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสเกือบสองเท่าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ลองคิดดูว่าหากมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่จัดลำดับความสำคัญไว้โดยเฉพาะจะช่วยคุณได้อย่างไร!
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
หากคุณต้องการปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของคุณให้ดีขึ้นClickUp's Daily To-Do List Templateคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. รายการงานย่อยที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจวัตรเช้า, บ่าย, และเย็น จะช่วยให้คุณสามารถรักษา습관ที่ดีต่อสุขภาพไว้ได้.
การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการอัปเดตความคืบหน้าจะช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีหมวดหมู่ที่เต็มไปด้วยอิโมจิ เช่น ความสุข การทำงาน และงานบ้าน เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นการกระทำของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามความสม่ำเสมอด้วยตัวนับสถิติต่อเนื่องในตัว เพื่อเสริมสร้างนิสัยประจำวัน
- วางแผนการเตรียมตัวและเวลาเดินทางของคุณด้วยแท็กตำแหน่งที่ติดตั้งไว้
- ปรับแต่งกิจวัตรสำหรับแต่ละโครงการด้วยคำอธิบายที่สร้างโดย AI ในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ติดตามนิสัย, ผู้วางแผนงานประจำวัน, นักเรียน, และมืออาชีพที่ทำงานทางไกลที่ต้องการการจัดการงานประจำวันที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เบื่อกับการต้องรับมือกับงานที่ไม่คาดคิดและการประชุมกะทันหันหรือไม่? ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและวางแผนการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp ที่โดดเด่นด้วยมุมมองปฏิทินหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยเน้นบทบาทและหมวดหมู่ของงานด้วยรหัสสีที่ชัดเจนและสดใส
นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดตารางเวลาพร้อมรายละเอียด ชื่อ และเวลา เพื่อช่วยในการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเทมเพลตยังมาพร้อมกับแบบฟอร์มคำขอประชุมสำหรับผู้ใช้ในการกรอกคำขอพร้อมหัวข้อวาระการประชุมและระดับความสำคัญ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รักษาการสนทนาให้ราบรื่นและมีประสิทธิผลด้วยช่องสำหรับแนบเอกสารอ้างอิง
- ตอบกลับการประชุมทันทีด้วยการสื่อสารทางอีเมลอัตโนมัติ
- ส่งคำเชิญทางอีเมลและลิงก์การประชุมพร้อมการผสานการทำงานกับ Zoom แบบเนทีฟ
- ติดตามการประชุมและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุมโดยใช้มุมมองคำขอประชุม
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าซึ่งจัดการประชุมจำนวนมากและต้องการเครื่องมือในการจัดระเบียบทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เราได้รวบรวมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชมได้ที่นี่ 👇.
4. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpเป็นเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับทีมในการปรับปรุงงานเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีช่องข้อมูลมากกว่าห้าช่องสำหรับทุกอย่างตั้งแต่ความถี่ของงานไปจนถึงข้อมูลติดต่อ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองปฏิทินรายเดือนและรายสัปดาห์สำหรับผู้จัดการในการขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาว เช่น การจัดการงบประมาณและการติดตามยอดขาย นอกจากนี้ สถานะงานที่ยืดหยุ่นและส่วนบันทึกช่วยในการรวบรวมการตรวจสอบความคืบหน้าและการสื่อสารที่สำคัญไว้ที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เพิ่มบริบทให้กับงานด้วยคุณลักษณะที่กำหนดเอง เช่น หมายเหตุสำคัญ และทรัพยากร
- ดูรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยมุมมองรายการงานเพื่อการวางแผนและติดตามที่ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการอัตโนมัติที่ส่งงานไปยังแผนกที่เหมาะสมเมื่อสถานะหรือประเภทมีการเปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำการดำเนินงานที่จัดการกับงานที่ต้องทำเป็นประจำและมีกำหนดเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดการรายการงานที่ต้องทำของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Brain: มันช่วยให้คุณ:
- สร้างงานหรืองานย่อยสำหรับรายการที่ต้องทำของคุณ เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้วมันจะเพิ่มลงในรายการที่คุณเลือก
- สรุปงานที่ยาวหรือซับซ้อน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาภารกิจเฉพาะ, รายการที่ค้างอยู่, หรือภารกิจที่มอบหมายให้คุณ. นอกจากนี้, คุณสามารถคัดกรองและจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณตามลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, หรือสถานะ.
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับสิ่งที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงาน
5. แม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUp
คาดหวังโครงการใหม่เพิ่มเติมจากงานปัจจุบันของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาชนะความวุ่นวาย ด้วยรูปแบบแม่แบบงาน คุณจะได้รับรายการกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไว้ในรูปแบบย่อยที่จัดการได้ง่ายและรวดเร็ว
สำหรับทีมที่มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ แม่แบบนี้มีรายการตรวจสอบที่ง่ายต่อการเพิ่ม ซึ่งทุกคนต้องทำให้เสร็จก่อนปิดงานใดๆ ส่วนที่ดีที่สุดคือ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป เพียงกด 'แนะนำงานย่อย' และให้ AI ช่วยร่างแผนการดำเนินการของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดลำดับงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดความเชื่อมโยงของงานล่วงหน้า
- ดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแถบแสดงความคืบหน้าการเสร็จสิ้นที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับงานย่อยทั้งหมด
- เพิ่มการอัปเดตและข้อเสนอแนะให้กับสมาชิกทีมด้วยแถบกิจกรรมและส่วนความคิดเห็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม QA, ผู้จัดการสปรินต์ หรือทีมปฏิบัติการที่มีงานหลายอย่างต้องจัดการภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
6. แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpช่วยแบ่งแยกความพยายามด้วยรายการแยกต่างหากสำหรับไอเดีย, รายการที่ต้องดำเนินการ, และงานค้าง, และยังช่วยเพิ่มการจัดลำดับความสำคัญอีกด้วย.
ทุกมุมมองและรายการมาพร้อมกับแถบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดติดขัดและติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มเข้าไปในมุมมองเฉพาะโดยอัตโนมัติ ทำให้การผสานการติดตามงานกับข้อมูลล่าสุดและการอัปเดตต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่ง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มองเห็นศักยภาพของทีมได้ทันทีด้วยแผนภูมิวงกลมที่แสดงรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายและยังไม่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการประจำวันได้อย่างต่อเนื่องด้วยสรุปโครงการประจำวันจากClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งฝังอยู่ในส่วนภาพรวม
- จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีด้วยบุ๊กมาร์กที่เข้าถึงง่ายและเอกสารที่ฝังไว้
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการข้ามสายงาน, และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการหลายโครงการและกำลังมองหาการดูงานแบบศูนย์บัญชาการ
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายงาน
คุณกังวลว่าจะลืมอะไรบางอย่างในวันย้ายบ้านหรือไม่?แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในการย้ายบ้านของ ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายทั้งหมดนั้นให้หมดไป ด้วยมุมมองบอร์ดที่ครอบคลุมทุกวัตถุ กิจกรรม และห้องต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับช่องวันที่และผู้รับผิดชอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนย้ายมืออาชีพที่ต้องบริหารจัดการภาระงานของทีมงาน และหากคุณเป็นครอบครัวที่วางแผนทุกอย่างแบบดิจิทัลอยู่แล้ว เทมเพลตนี้ก็เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- วางแผนทุกขั้นตอนของการย้ายบ้านตั้งแต่การแพ็กของไปจนถึงการตั้งตัวให้พร้อมด้วยช่องรายการสินค้าที่สามารถบันทึกห้อง, จำนวน, และสภาพของสินค้าได้
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อปิดสวิตช์, ชำระเงินผู้รับเหมา, หรือคืนกุญแจ พร้อมการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ และอีเมล
- บันทึกคำแนะนำการจัดการเอกสารที่เปราะบางและคำขอพิเศษโดยใช้ช่องความคิดเห็นที่กำหนดเองซึ่งแนบมากับทุกชิ้นงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวที่ย้ายบ้าน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายที่อยู่, หรือใครก็ตามที่จัดการรายการตรวจสอบการตั้งค่าบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใหม่กับกระดานคัมบังสำหรับการจัดการงานใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เรามีวิดีโอแนะนำที่จะแสดงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ให้คุณดู
8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำในชีวิตของ ClickUp
เทมเพลต Bucket List ของ ClickUpคือพื้นที่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับวางแผนประสบการณ์ที่คุณใฝ่ฝันมาตลอด โดยปราศจากความวุ่นวาย ก่อนที่ความปรารถนาของคุณจะสูญหายไปในความยุ่งเหยิง มันช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งเหล่านั้นตามหมวดหมู่ เช่น อาหารและกิจกรรม
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงหมวดหมู่ย่อยสำหรับเป้าหมายการเดินทาง ความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ และจิตวิญญาณของคุณด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถให้คะแนนแต่ละประสบการณ์ตามลำดับความสำคัญได้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการให้ความสำคัญก่อน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มองเห็นเป้าหมายของคุณด้วยมุมมองรายการสิ่งที่อยากทำแบ่งตามทวีปและกลุ่มคน
- ย้อนชมช่วงเวลาสำคัญด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองในตัวเครื่องสำหรับเก็บภาพถ่ายการเดินทาง
- รักษาเป้าหมายในรายการที่ต้องทำให้น่าสนใจอยู่เสมอด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะเพิ่มคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณทำแต่ละเป้าหมายสำเร็จ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเดินทาง, คู่รักที่มีเป้าหมาย, นักวางแผนดิจิทัล, หรือใครก็ตามที่กำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นแผนการที่เป็นไปได้
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
กำลังจัดการกับคลาสโยนของ, แบบทดสอบ, และกำหนดส่งงานอยู่หรือเปล่า?แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในคลาสของ ClickUpคือผู้ช่วยประจำภาคเรียนของคุณ มันจัดเตรียมโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับทั้งภาคฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเพื่อให้คุณนำทางได้ง่าย
เทมเพลตนี้ยังมีรายการแยกตามวิชา เช่น ภาษาสเปน ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์โลก และคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละวิชาจะมีงานที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งได้
ส่วนที่ดีที่สุด? มันช่วยให้คุณบันทึกได้ว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร มีค่าเท่าใด ลิงก์หนังสือเรียน และทำเครื่องหมายบทที่เกี่ยวข้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- วางแผนอาชีพและหน่วยกิตของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยมุมมองการวางแผนปริญญาที่แสดงว่าวิชาใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว วิชาที่จำเป็น และวิชาที่เลือกได้
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำแนะนำได้อย่างง่ายดายในกลุ่มเรียนของคุณผ่านลิงก์แชร์ส่วนตัวและปลอดภัย
- จดบันทึกขณะเดินทางด้วยการเข้าถึงมุมมองเอกสารเฉพาะวิชาเพียงคลิกเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการติดตามทุกเรื่องในทุกวิชาและทุกภาคการศึกษา
🔍 คุณรู้หรือไม่? MIT มอบประกาศนียบัตรโจรสลัดให้กับนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรยิงธนู, ฟันดาบ, ยิงปืนพก, และแล่นเรือใบ พูดถึงการยกระดับรายการกิจกรรมพละของคุณ!
10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
ต้องการก้าวไปไกลกว่าการวางแผนและลงมือทำจริงหรือไม่?แม่แบบ ClickUp Getting Things Doneคือโฟลเดอร์พร้อมใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า
จุดเด่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดของมันคือฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถบันทึกบริบทได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ภารกิจที่ทำงานและที่บ้าน ไปจนถึงงานที่มอบหมาย โครงการที่ยังเปิดอยู่ และการเงิน
ใหม่กับแนวคิดที่เน้นการลงมือทำก่อนใช่ไหม?เทมเพลตGetting Things Done หรือที่รู้จักกันในชื่อGTDนี้มาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว วิดีโอสอน และงานที่ปักหมุดไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและทันที มันช่วยได้มากในการลดความล่าช้าที่ไม่จำเป็นและความสับสนในความคิด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดเรียงและดำเนินการกับทุกสิ่งที่เข้ามาในกล่องงานของคุณ พร้อมกฎที่เน้นไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูล
- วางแผนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างชาญฉลาด ตั้งแต่ตอนที่สร้างรายการ ด้วยมาตราส่วนลิเคิร์ตสำหรับระดับความพยายาม
- ชี้แจง, ติดตาม, และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยมุมมองการทบทวนรายสัปดาห์
🔑 เหมาะสำหรับ: แฟนคลับ GTD, คนที่หลงใหลในประสิทธิภาพ หรือใครก็ตามที่ต้องการลดความเครียดและทำงานให้เสร็จมากขึ้นก่อนวันศุกร์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว' ด้วยClickUp Custom Statuses.
ทำให้การเสร็จสิ้นงานเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Notion เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปิดกิจกรรมที่ค้างอยู่ ด้วยเทมเพลตงานที่เหมาะสม งานของคุณและอาจรวมถึงชีวิตทั้งหมดของคุณจะปราศจากความยุ่งเหยิงและมีประสิทธิภาพ
หากคุณกำลังเลือกจากเทมเพลต Notion ฟรีที่เราได้กล่าวถึง คุณกำลังเดินมาถูกทางแล้ว แต่ทำไมต้องยึดติดกับรายการตรวจสอบพื้นฐาน ในเมื่อคุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยภาพแสดงข้อมูลขั้นสูงและการติดตามงานที่ใช้งานง่ายของ ClickUp?
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุม, สรุปงานโดย AI, การสร้างเนื้อหาทันที และการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้จากเครื่องมือหรือเทมเพลตใดก็ได้
พร้อมที่จะยกระดับการตรวจสอบงานของคุณแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!