50+ แม่แบบ Notion ฟรี สำหรับบันทึก, งาน, และอื่นๆ

การใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน—อันหนึ่งสำหรับจดบันทึก อีกอันสำหรับการระดมความคิด อีกอันสำหรับการติดตามงาน และอีกอันสำหรับการแชร์เอกสาร—เป็นเรื่องที่ท่วมท้น การใช้วิธีการที่ไม่เป็นระบบนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด และการใช้เวลาอย่างสูญเปล่า
นั่นคือจุดที่เทมเพลตของ Notion เข้ามาช่วย: พวกมันช่วยรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว 🤝
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เราได้เชื่อมโยงเทมเพลต Notion ฟรีมากกว่า 50 แบบไว้ด้านล่างนี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายการโบนัสเทมเพลตทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับแรกที่มาพร้อมความสามารถในการจัดการงานและการปรับแต่งที่ครอบคลุมอีกด้วย
แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าเทมเพลตของ Notion มีอะไรน่าสนใจบ้าง
เทมเพลต Notion คืออะไร?
เทมเพลต Notion คือเครื่องมือที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ การจดบันทึก การติดตามเป้าหมาย การจัดการงานประจำ และการจัดระเบียบโครงการ ง่ายขึ้น—ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือรวมกันทั้งหมด—ในแพลตฟอร์มเดียว
สร้างโดยชุมชน Notion ครอบคลุมหลายแง่มุมและกรณีการใช้งาน (การจัดระเบียบส่วนบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ การติดตามนิสัย การวางแผนบทเรียน ฯลฯ) สำหรับผู้ใช้ Notion ใหม่ พวกเขาทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาสามารถสร้างระบบและเทมเพลตของตนเองได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบปฏิทินเนื้อหาโดย Notionเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดเนื้อหาหลายแคมเปญและโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ มันให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผนและกำหนดเวลาโพสต์ โดยมีส่วนสำหรับไทม์ไลน์ ไอเดียเนื้อหา และวันที่เผยแพร่ ทั้งหมดแสดงอย่างเป็นระเบียบในมุมมองปฏิทิน—ภายใน Notion Workspace
คุณยังสามารถจัดเรียงงานตามสถานะและความสำคัญได้ โดยสามารถกำหนดการพึ่งพาและการติดตามผลได้ตามต้องการ แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตฟรี แต่ Notion ยังมีเทมเพลตแบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแต่ละเทมเพลตของ Notion คุณต้องเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้พวกมันมีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตโนชั่นดี?
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ นักเรียน หรือฟรีแลนซ์ เทมเพลต Notion ที่ดีควรมีมากกว่า แค่การจดบันทึกทั่วไป นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสนใจ:
- ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณ เช่นเทมเพลตปฏิทิน Notionฟรี สำหรับติดตามเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย
- มีโครงสร้างที่ดี: เลือกเทมเพลตที่มีการไหลของข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีส่วนที่ชัดเจน (เช่น หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และหัวข้อ) และการนำทางที่ใช้งานง่าย
- การปรับแต่ง: ค้นหาเทมเพลตที่อนุญาตให้แก้ไขส่วนต่าง ๆ, สี, และรูปแบบได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อการออกแบบโดยรวม และสามารถทำซ้ำได้สำหรับโครงการต่าง ๆ
- ประสิทธิภาพ: มองหาเทมเพลตที่มีฐานข้อมูล ปฏิทิน และรายการงานในตัว เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- ความร่วมมือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทมเพลตรองรับคุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์และเส้นทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- การผสานรวม: ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเทมเพลตกับระบบ Notion ที่คุณใช้งานอยู่ รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การซิงค์อัตโนมัติกับปฏิทิน Notion ของคุณ
- การออกแบบที่ตอบสนอง: ตรวจสอบว่าเทมเพลตทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต) และขนาดหน้าจอ
50+ แม่แบบ Notion ฟรีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
Notion มีคอลเลกชันเทมเพลตฟรีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทีมงานและผู้สร้างภายนอก ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเครื่องมือสำหรับความต้องการต่างๆ ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมกรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วน:
เอกสารแม่แบบโดย Notion
เทมเพลตเอกสารโดย Notionประกอบด้วยชุดเลย์เอาต์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารง่ายขึ้นสำหรับมืออาชีพเดี่ยวและทีมโครงการ คุณสามารถปรับแต่งเอกสารของคุณได้โดยเพิ่มภาพประกอบ ข้อความ ลิงก์ และแผนภูมิ 📊
จากบันทึกการประชุมและบรีฟสร้างสรรค์ไปจนถึงเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ SWOT Notion มีเทมเพลตเอกสารหลายแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น มาดูตัวอย่างกัน
1. แม่แบบ SOP ของ Notion
เทมเพลตนโยบายและขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) ของ Notionสร้างโปรโตคอลและมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน ที่มีความสำคัญต่อภารกิจและกิจกรรมของบริษัทคุณในโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การบริหารจัดการไปจนถึงการเงิน แนวทางเหล่านี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกแผนกสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
2. เทมเพลตเอกสารการตลาด Notion
ทีมการตลาดสามารถใช้เทมเพลตเอกสารการตลาดเพื่อรวบรวมทรัพยากรสำคัญ เช่น สรุปแคมเปญและแนวทางแบรนด์ไว้ในที่เดียว
3. แม่แบบการวิเคราะห์คู่แข่งของ Notion
เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งของ Notionมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมิน ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจของคุณ, การเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ดีที่สุด, และการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
4. แม่แบบเอกสารกลยุทธ์อิทธิพลของ Notion
กำลังวางแผนที่จะร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงใช่ไหม?แม่แบบเอกสารกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์โดยNotion สามารถช่วยพัฒนาแผนงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การทำความเข้าใจความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงการกำหนดเป้าหมายและการวัดผลตัวชี้วัดสำคัญ
5. แม่แบบแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ Notion
ส่วนสำคัญของการสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้คือการเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้.แบบแผนการเดินทางของผู้ใช้โดยNotion ช่วยให้คุณสามารถ ระบุจุดปวดของลูกค้าผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า.
6. แบบฟอร์มกระบวนการต้อนรับลูกค้า Notion
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้แม่แบบกระบวนการแนะนำลูกค้า (Customer Onboarding Process Flow Template) เพื่อรวบรวม การสาธิต, คู่มือ, คำถามที่พบบ่อย และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าประสบและกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
7. แม่แบบการทบทวนแบบย้อนกลับของ Notion
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว,เทมเพลตการทบทวนของ Notionสามารถช่วยคุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และสร้างแผนที่นำทางสำหรับอนาคต
8. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Notion
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถ ประเมินผลงานส่วนบุคคล และความก้าวหน้าภายในทีม พร้อมทั้งแบ่งปันข้อเสนอแนะโดยละเอียด
9. แม่แบบ RFP สำหรับ Notion Agency
เทมเพลต RFP สำหรับเอเจนซี่ของNotion กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน สำหรับเอกสารที่เฉพาะเจาะจงกับการเสนอราคา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
10. แม่แบบสรุปการประชุมด้วย Notion AI
เทมเพลตสรุปการประชุมด้วย AIของ Notion เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่ง สรุปบันทึกการประชุม วาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ ฯลฯ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
เทมเพลตโครงการโดย Notion
กำลังมองหาวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการแคมเปญ, ฟันเนล, หรือไพพ์ไลน์ของคุณอยู่หรือไม่?
เทมเพลตโครงการโดย Notionนำเสนอรูปแบบการจัดวางที่หลากหลายสำหรับทีมและบุคคลในการจัดระเบียบและดำเนินโครงการ ใช้ฟีเจอร์การมอบหมายงานเพื่อกระจายงานและสร้างแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
1. แม่แบบกฎบัตรโครงการ Notion
สำหรับการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ,แบบฟอร์มกฎบัตรโครงการให้กรอบการทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์, กำหนดระยะเวลา, และจัดสรรทรัพยากร.
2. แม่แบบแผนที่เส้นทางออกแบบ Notion
รักษาความสอดคล้องของทีมข้ามสายงานด้วยเทมเพลตแผนที่การออกแบบ ด้วยตัวกรองและมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถรับ ภาพรวมของหลายโครงการ หรือรายละเอียดเฉพาะของแต่ละงานได้
3. แม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์หลายรายการของ Notion Rippling
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์หลายรายการของ Ripplingช่วยให้ติดตามโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดลำดับงานและการแมปการพึ่งพา บนแผนภูมิแกนต์
4. แม่แบบติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของ Notion
เทมเพลตติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก(OKR) ช่วยให้คุณสามารถสร้างและอัปเดตแต่ละ OKR พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะ, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, และกรอบเวลา ซึ่งช่วยในการกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีสมาธิกับเป้าหมายหลัก
5. แม่แบบติดตามข้อเสนอแนะใน Notion
ด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเทมเพลต Feedback Trackerโดย Notion ช่วยปิดช่องว่างระหว่างลูกค้าและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยวิศวกรโซลูชัน ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น
6. เทมเพลตศูนย์กลางผู้ให้บริการด้านการตลาด Notion
เมื่อทำงานกับผู้ขายหลายราย ให้ใช้แม่แบบศูนย์กลางผู้ขายการตลาดเพื่อ รวบรวมเอกสารและการสื่อสารไว้ในที่เดียว
7. เทมเพลตรายงานข้อผิดพลาดของ Notion
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การรายงานไปจนถึงการแก้ไข ด้วยเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของ Notion เทมเพลตนี้ยังมี ฐานข้อมูลสำหรับเก็บบันทึกและติดตามการแก้ไข
8. เทมเพลต CRM สำหรับพันธมิตร Notion
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต CRM สำหรับพันธมิตรโดย Notionจัดหมวดหมู่พันธมิตรตามอุตสาหกรรม, ภูมิภาค, เป็นต้น, และบริหารจัดการทุกอย่างผ่านพอร์ทัลเฉพาะ
9. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย Notion
ต้องการเสริมสร้างการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียของ Notionเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม มองเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นแนวคิดไปจนถึงการเผยแพร่ บนกระดานสไตล์คัมบังเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
10. เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานใน Notion
กำลังจ้างงานหลายตำแหน่งอยู่หรือไม่?ใช้เทมเพลตติดตามผู้สมัครของ Notionเพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอนของการจ้างงาน สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสรรหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว หรือดูรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างฟอร์มใน Notion
แม่แบบวิกิโดย Notion
หมวดหมู่แม่แบบ Wiki โดย Notionประกอบด้วยแม่แบบ Notion ที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้มอบวิธีการที่ใช้งานง่ายในการรวมความรู้ของคุณไว้ที่เดียว เปลี่ยนเอกสารที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ
เทมเพลต Notion ฟรีเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างฐานความรู้และคำสั่งงาน คุณสามารถอัปเดตเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งรูปแบบ และเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมยังสามารถมีส่วนร่วมและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจะทันสมัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
1. แบบฟอร์มคู่มือพนักงานพื้นฐาน Notion
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานพื้นฐานครอบคลุม การปฏิบัติตนในที่ทำงาน, สิทธิประโยชน์, การแต่งกาย, และข้อบังคับด้านความปลอดภัย, เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
2. เทมเพลตวิกิการขาย Notion
สร้างคลังข้อมูลทรัพยากรการขายแบบรวมศูนย์ เช่น การ์ดกลยุทธ์, สคริปต์, และเทมเพลตอีเมลด้วยเทมเพลตวิกิการขายของ Notionเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
3. เทมเพลตวิกิสำหรับวิศวกรรมโนชั่น
สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมวิศวกรรมของคุณด้วยเทมเพลตวิกิวิศวกรรมจาก Notion ด้วยการ บันทึกกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เทมเพลตนี้ยังช่วยในการรับพนักงานใหม่และทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
4. แม่แบบไดเรกทอรีทีม Notion
เทมเพลตรายชื่อทีมของ Notionช่วยให้ จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด ในคลังข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากการทำให้การจัดการบุคลากรง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในทีมเชื่อมต่อกันได้ง่าย ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
5. เทมเพลตวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ Notion
คำแถลงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร.แบบแผนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์โดย Notionเป็นเครื่องมือที่มอบความชัดเจนอย่างสมบูรณ์แก่พนักงานเกี่ยวกับ คุณค่าและความปรารถนาของบริษัท ตัวชี้วัดความก้าวหน้า และตัวชี้วัดความสำเร็จ.
6. เทมเพลตปฏิทินกิจกรรม Notion
จากวันครอบครัวและการแสดงความสามารถไปจนถึงพิธีมอบรางวัลและกิจกรรมนอกสถานที่ มีหลายกิจกรรมที่คุณอาจกำลังทำงานด้วยใช้แม่แบบปฏิทินกิจกรรมโดย Notionเพื่อช่วยให้คุณแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมให้กับทีมงานของคุณทราบ และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ผู้สนับสนุน สถานที่ ลิงก์ รูปภาพ และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
7. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ Notion
การสัมภาษณ์อาจเป็นเรื่องน่ากลัว ช่วยให้ผู้สมัครรู้สึกผ่อนคลายโดยช่วยให้พวกเขาเข้าใจกระบวนการ สิ่งที่คาดหวัง รายละเอียดของคำอธิบายงาน ขั้นตอนต่างๆ ของการสัมภาษณ์ และทรัพยากรของบริษัทเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยเทมเพลตคู่มือการสัมภาษณ์ของ Notion
8. แม่แบบรายการสื่อโนชั่น
ติดตามสิ่งที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับบริษัทของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆด้วยเทมเพลตรายการสื่อของ Notion ใช้ฐานข้อมูลสองชุดที่เชื่อมโยงกันเพื่อ แผนที่การรายงานข่าวกับนักข่าวและแพลตฟอร์มต่าง ๆ
9. แบบฟอร์มชุดข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนของ Notion
สร้างชุดสินทรัพย์แบรนด์และภาพลักษณ์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำ ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การควบรวมกิจการ และการรายงานข่าวจากสื่อด้วยเทมเพลตชุดสื่อประชาสัมพันธ์ของ Notion อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเพิ่มและแบ่งปันข้อมูลกับสาธารณชนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
10. แม่แบบคำถามที่พบบ่อยภายใน Notion
ส่งเสริมความโปร่งใสและความไว้วางใจภายในองค์กรโดยใช้เทมเพลตคำถามที่พบบ่อยภายในของ Notion ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถสอบถาม คำถามเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และอื่นๆ ได้ในฐานความรู้กลางที่ครอบคลุมทั้งองค์กร
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์วิกิเพื่อรวบรวมข้อมูลระดับองค์กรและระดับโครงการไว้ในที่เดียวสำหรับพนักงาน และสร้างคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
เทมเพลตการทำงานโดย Notion
เทมเพลตการทำงานของ Notionมีหลากหลายรูปแบบและประเภท คุณสามารถใช้เพื่อจัดการบล็อกส่วนตัว ติดตามการเงินส่วนบุคคล หรือพัฒนาไอเดียธุรกิจของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปปฏิบัติ
มาสำรวจแม่แบบงานที่ดีที่สุดบางแบบที่มีรูปแบบปรับได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
1. เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย Notion
ต้องการมุมมองที่ละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่?แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ Notionช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณ มองเห็นสปรินต์บนกระดาน Scrum และ Kanban เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับไทม์ไลน์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
โบนัส:แม่แบบการจัดการโครงการ Notion!
2. แบบชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion
เทมเพลตชุดเริ่มต้นธุรกิจเป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลสำหรับการจัดการการดำเนินงานธุรกิจข้ามแผนก ด้วย ส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลลูกค้า, ปฏิทินโซเชียลมีเดีย, เอกสารภายใน, และการติดตามงาน, มันเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานภายใน
3. เทมเพลตโปรเจกต์และงานใน Notion
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน และกระดานคัมบังเทมเพลตโครงการและงานโดย Notionมอบ การแบ่งรายละเอียดอย่างละเอียดของไทม์ไลน์ ความรับผิดชอบ และ ความสัมพันธ์ระหว่างงานสำหรับทุกงานในโครงการ
4. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Notion
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ Notionช่วยให้กระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ข้อมูลพนักงานจะถูกเพิ่มลงในบัตรพร้อมป้ายกำกับเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ง่าย คุณยังสามารถ สลับระหว่างมุมมองเพื่อแสดงข้อมูล สำหรับแผนกหรือสถานะการปฐมนิเทศเฉพาะได้อีกด้วย
5. เทมเพลตกระบวนการขาย Notion พร้อมระบบอัตโนมัติ
ขับเคลื่อนโดยระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ,เทมเพลต Sales Pipeline พร้อมระบบอัตโนมัติ โดย Notionช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ คุณยังสามารถทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองในเทมเพลตนี้ได้
6. เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอออกแบบ Notion
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบช่วยให้คุณรวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของคุณไว้ในพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่สามารถแชร์กับลูกค้าที่มีศักยภาพได้เพียงคลิกเดียว คุณยังสามารถ เพิ่มบันทึกที่ละเอียดในแต่ละการออกแบบ เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกระบวนการพัฒนาของมัน
7. เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและจัดการข้อมูลลูกค้าเทมเพลต Sales CRM ของ Notionเหมาะสำหรับคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเพิ่มบันทึกโดยละเอียดสำหรับการโต้ตอบในจุดสัมผัสต่างๆ และเพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายได้
8. เทมเพลตบอร์ดอารมณ์สำหรับการออกแบบ Notion
กำลังมองหาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์อยู่หรือเปล่า? สร้างคอลลาจของสีและพื้นผิวในเทมเพลตบอร์ดอารมณ์การออกแบบอย่างง่ายของ Notionเพื่อสำรวจไอเดียใหม่ๆ และ กำหนดโทนสำหรับโปรเจกต์ออกแบบครั้งต่อไปของคุณ
9. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ Notion
สร้างแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาที่ปรับแต่งได้และแสดงภาพกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ Notion คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน กำหนดวันเผยแพร่ จัดหมวดหมู่เนื้อหาตามประเภท ติดตามความคืบหน้า และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้จากที่เดียว
10. เทมเพลตหน้าแรกสำหรับคอร์สออนไลน์ใน Notion
เทมเพลตหน้าแรกสำหรับคอร์สออนไลน์ของ Notionช่วยออกแบบหน้าแรกสำหรับคอร์สออนไลน์และเอกสารการฝึกอบรมพนักงานอย่างมืออาชีพ คุณสามารถใช้เพื่อ แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ตารางเวลา ระยะเวลา ระดับความยาก วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และอื่น ๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดเวลาหลายอย่างพร้อมกันหรือประสานงานกับทีมเหล่านี้ เทมเพลตเหล่านี้จะมอบระบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทุกคน (และทุกสิ่งทุกอย่าง) อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Notionเพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตส่วนตัวโดย Notion
ตอนนี้เมื่อเรื่องงานเรียบร้อยแล้ว มาพูดคุยเกี่ยวกับแม่แบบส่วนบุคคล (ชีวิต) โดย Notionที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น แม่แบบเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงบประมาณ การวางแผนมื้ออาหาร ไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำและตัวติดตามนิสัยที่เป็นประโยชน์
1. แม่แบบรายการอ่าน Notion
ต้องการบันทึกหนังสือ, บทความ, โพสต์บล็อก, จดหมายข่าว, ฯลฯ ที่คุณอ่านแล้วและที่จะอ่านในอนาคตไว้ในที่เดียวหรือไม่?รับเทมเพลตรายการอ่านเพื่อสร้างรายการที่จะอ่านของคุณ
2. แม่แบบใบสมัครงาน Notion
ใช้แบบฟอร์มติดตามการสมัครงานเพื่อติดตามการสมัครงานของคุณและ กำหนดเวลาติดตามผล กับผู้จัดการฝ่ายสรรหาอย่างทันท่วงที
3. แม่แบบแพลนเนอร์การเดินทาง Notion
ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม หรือแผนการเดินทางแม่แบบวางแผนการเดินทางช่วยให้คุณเก็บเอกสารการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว
4. แม่แบบติดตามการเงินส่วนบุคคล Notion
ด้วยระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติเป็นแกนหลัก,แบบฟอร์มติดตามการเงินส่วนบุคคลของ Notionช่วยให้การเดินทางทางการเงินของคุณราบรื่นขึ้นด้วยการอัปเดตแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มรายได้หรือค่าใช้จ่ายใหม่
5. แม่แบบบันทึกประจำวัน Notion
ต้องการสมุดบันทึกส่วนตัวแบบครอบคลุมทุกอย่างหรือไม่?ใช้เทมเพลตสมุดบันทึกของ Notionเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมวันที่และจัดระเบียบด้วยแท็ก ช่วยส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพด้วยการ ติดตามนิสัยและเป้าหมายอย่างง่ายดาย
6. แม่แบบวางแผนมื้ออาหารและรายการของใช้ในครัว
กำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้การวางแผนมื้ออาหารของคุณง่ายขึ้นอยู่หรือเปล่า?นี่คือเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารและรายการซื้อของใน Notion ที่จะช่วยคุณ จัดระเบียบมื้ออาหารประจำสัปดาห์ เพิ่มสูตรอาหารโปรดของคุณ และเตรียมรายการซื้อของ
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำรายสัปดาห์แบบเรียบง่าย
รับมุมมองที่ชัดเจนของ งานที่สำคัญที่สุดของคุณในสัปดาห์นี้ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำรายสัปดาห์แบบง่าย ด้วยกำหนดการที่ชัดเจน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เทมเพลตปฏิทินของฉันใน Notion
สร้างปฏิทินส่วนตัวด้วยเทมเพลต My Calendar ของ Notion และ ไม่ต้องลืมนัดสำคัญ หรือวันเกิดของคนที่คุณรักอีกต่อไป! 🎂
9. แม่แบบผู้จัดการบุ๊กมาร์ก Notion
เก็บสิ่งที่คุณพบในอินเทอร์เน็ตไว้ใกล้ตัวด้วยการ บันทึกหน้าเว็บที่สำคัญเป็นบุ๊กมาร์ก ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ และจัดหมวดหมู่ตามประเภทด้วยเทมเพลตผู้จัดการบุ๊กมาร์ก
10. เทมเพลตเรซูเม่มืออาชีพสำหรับ Notion
โดดเด่นในตลาดงานด้วยการ สร้างประวัติย่อที่มีโครงสร้างชัดเจน ที่นำเสนอประสบการณ์ คุณสมบัติ และความสำเร็จของคุณให้ผู้สรรหางานเห็นได้ทันทีด้วยเทมเพลตประวัติย่อแบบมืออาชีพจาก Notion
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตสมุดวางแผนรายวันเพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของคุณให้สอดคล้องกับงานสำคัญ และลดความวุ่นวายในวันที่ยุ่ง
เทมเพลต Notion ฟรีเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นระเบียบและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงหรือสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น คุณอาจพบข้อจำกัดบางประการเมื่อใช้ Notion
ข้อจำกัดของโนชั่น
ใช้เทมเพลตธุรกิจ Notion ฟรีเพื่อจัดระเบียบงานและทีมของคุณอยู่หรือเปล่า? หรือใช้เทมเพลตส่วนตัวฟรีเพื่อปรับกิจวัตรประจำวันให้ราบรื่นขึ้น? มาดูข้อเสียของรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้กัน:
- การผสานการทำงานที่จำกัด: แม่แบบ Notion ฟรีมีตัวเลือกการผสานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามน้อยกว่า ซึ่งทำให้การทำงานที่ราบรื่นและการซิงค์ข้อมูลเป็นเรื่องท้าทาย
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ฟีเจอร์ขั้นสูงส่วนใหญ่จะถูกจำกัดไว้เฉพาะในเทมเพลตแบบชำระเงินเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงการปรับแต่งที่ครอบคลุมมากขึ้นถูกจำกัด
- ข้อจำกัดของไฟล์: แม่แบบ Notion ฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากหากคุณต้องจัดการกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือชุดเอกสารจำนวนมาก
- การร่วมมือในทีมขั้นพื้นฐาน: คุณสมบัติสำหรับการร่วมมือในทีมและการอนุญาตในเทมเพลตฟรีมีลักษณะพื้นฐานมากขึ้น ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเทมเพลต Notion ฟรีในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน
มาสำรวจทางเลือกของ Notionที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการและกระบวนการที่ซับซ้อนกันเถอะ
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
เมื่อมองหาตัวเลือกในการจัดการงานขั้นสูงมากขึ้นClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ดี
นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีเทมเพลตหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะจัดการงาน โครงการ หรือเป้าหมายส่วนตัว
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และการเชื่อมโยงงาน, รูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้การจัดการการร่วมมือของทีม, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, และอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลยังมีแดชบอร์ดที่ละเอียดสำหรับการติดตามทุกอย่างตั้งแต่ KPI ไปจนถึงเป้าหมายส่วนตัว สำรวจด้านล่างนี้กับสิบอันดับแม่แบบฟรีที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
1. แม่แบบเอกสารทีม ClickUp
เทมเพลตเอกสารทีม ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ บันทึกโน้ต การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม ทั้งหมดไว้ในที่เดียวClickUp Whiteboardsช่วยให้มองเห็นแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้การระดมความคิดและการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและร่วมมือกัน
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ สร้างวิกิของทีม เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ของบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำหรับบันทึกเหตุการณ์สำคัญของโครงการ คุณสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตเหล่านี้กับหน้า ClickUp อื่น ๆ ของคุณ (เช่น ตัวติดตามงบประมาณ) เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวก
เหมาะสำหรับ: ผู้นำทีมที่ต้องการสร้างวิกิกลางสำหรับทีมเฉพาะของตน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้แน่ใจว่าไอเดียของคุณถูกบันทึกไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เลือกแอปจดบันทึกที่เหมาะสม ตรวจสอบรีวิวแอปจดบันทึกยอดนิยม 10อันดับของเราเพื่อประเมินเครื่องมือที่คุณใช้อยู่หรือค้นหาแอปใหม่
2. แม่แบบเอกสารโครงการ ClickUp
กำลังมองหาการจัดระเบียบที่ดีขึ้นในกระบวนการทำงานของโครงการของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลตเอกสารโครงการของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว กรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะรวบรวมทุกแง่มุมของโครงการของคุณไว้ได้ ตั้งแต่การสร้างภาพรวม การตั้งเป้าหมาย การมอบหมายงาน ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว
คุณสามารถ กำหนดขอบเขตของโครงการและแผนการจัดการ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า งบประมาณ และความเสี่ยงได้ แม่แบบนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการติดแท็กงานและความคิดเห็นที่มอบหมาย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างแผนงานและเอกสารโครงการที่ชัดเจน
3. แม่แบบวิกิ ClickUp
วิกิเป็นเหมือนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทีมของคุณ และเทมเพลตวิกิของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างและดูแลฐานความรู้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
มันนำเสนอโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล พร้อมตัวเลือกสำหรับหน้าย่อยและรูปแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
เทมเพลตนี้ผสาน เอกสารวิกิเข้ากับคุณสมบัติการจัดการงาน ให้คุณสามารถเชื่อมโยงหน้าวิกิกับงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้า ซึ่งช่วยให้เอกสารของคุณยังคงเกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมโยงภายในไปยังหน้าวิกิที่เกี่ยวข้อง และการฝังเอกสาร รูปภาพ และสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงถึงกัน
เหมาะสำหรับ: วิกิโครงการหรือวิกิทีม ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบวิกิฟรี: ทางลัดสู่การจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
4. แม่แบบวิกิสำหรับบริษัทใน ClickUp
เวอร์ชันเฉพาะของเทมเพลตวิกิ คือเทมเพลตวิกิสำหรับบริษัทใน ClickUp ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งบริษัท มันให้ ศูนย์กลางที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบันทึกค่านิยมทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และนโยบายของบริษัท ทำให้พนักงานของคุณสามารถรับข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ด้วยโครงสร้างแบบลำดับชั้น เทมเพลตนี้รองรับการสร้างหน้าย่อยสำหรับแต่ละส่วน เช่น จดหมายข่าวบริษัท นโยบายทรัพยากรบุคคล และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้และพัฒนา ฟังก์ชันการค้นหาในตัวช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเพิ่มการแบ่งแยกทางสายตาได้เช่นกัน เช่น ตาราง, แผนภูมิ, และแบบฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือการสอบถามของพนักงาน
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครือข่ายประสาทของClickUp Brain ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด เพื่อเขียน แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหาสำหรับหน้าวิกิของคุณ หากคุณหมดไอเดีย ให้ป้อนคำสั่งและเตรียมร่างแรกของคุณให้พร้อมภายในไม่กี่วินาที
5. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญของการประชุมได้อย่างง่ายดายในที่เดียว มีส่วนสำหรับบันทึกประเด็นการดำเนินการที่สำคัญและประเด็นการสนทนา ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยไปแล้วและสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปได้อย่างชัดเจน
คุณสามารถ สร้างและมอบหมายงานติดตามผลได้โดยตรงภายในเทมเพลตโดยการติดแท็กผู้เข้าร่วม และกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้พวกเขาเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
เทมเพลตยังมีส่วนเฉพาะสำหรับ 'สรุปการประชุม' พร้อมการทบทวนประเด็นสำคัญที่สร้างโดย AI ช่วยประหยัดเวลาของคุณจากการต้องอ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด
เหมาะสำหรับ: จดบันทึกอย่างรวดเร็วจากการประชุมทีม การประชุมลูกค้า ฯลฯ
6. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
ออกแบบมาเพื่อเอกสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการ,แบบบันทึกโครงการ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับโครงการใด ๆ ได้ ด้วยฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้, คุณสามารถจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่ขอบเขตของโครงการและสรุปไปจนถึงการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
คุณยังสามารถ ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเป้าหมายที่ควรตั้งไว้ พร้อมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการ ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้เอกสารของคุณครอบคลุมและมีทิศทางที่ชัดเจน
คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรของโครงการได้โดยตรง เช่น ไฟล์, เอกสาร, และงานต่าง ๆ ภายในเทมเพลตเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบแท็กที่ช่วยให้คุณจัดเรียงงานทั้งหมดตามลำดับความสำคัญและระยะของโครงการได้ และด้วยประวัติเวอร์ชันที่มีให้บริการ คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายและดูว่าแผนของคุณได้พัฒนาไปอย่างไรตลอดเวลา
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาแม่แบบเอกสารโครงการที่แข็งแกร่ง
7. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล,แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการงานและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ. มีคุณสมบัติ รายการสิ่งที่ต้องทำ, การติดตามเป้าหมาย, และการตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อให้คุณเป็นระเบียบและมีสมาธิ.
กำหนดหมวดหมู่กว้างๆ ให้กับงานของคุณ (เช่น 'สิ่งที่ต้องเรียนรู้', 'สิ่งที่ต้องซื้อ', หรือ 'ติดต่อ') จากนั้นแบ่งย่อยเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้—ด่วน, สูง, ปกติ, และต่ำ—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังจัดการกับงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
ใช้บอร์ดวิชั่นในตัวเพื่อดูแผนที่เส้นทางผลิตภาพของคุณ (คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกเช่น Figma และ Google Workspace) เทมเพลต ยังมีคุณสมบัติการบันทึก ที่ให้คุณเพิ่มบันทึก, ไฮไลต์รายการ, และเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและบรรลุเป้าหมายของตนเอง
8. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้สัปดาห์ของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งแพลนเนอร์นี้ให้แสดงเป็นมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ตามความต้องการของคุณ
เทมเพลตนี้ผสานองค์ประกอบของไดอารี่และปฏิทินเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณติดตามงาน รักษาความรับผิดชอบ และบันทึกกิจกรรมที่ผ่านมาได้ จดรายการต่างๆ ลงบนกระดาษโน้ตแล้วติดไว้ในสมุดวางแผนของคุณ หรือเพิ่มรูปภาพเพื่อปรับแต่งให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสีขาวสะอาดช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานและนัดหมายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการกระจายงานไปยังแต่ละวัน ช่วยปรับสมดุลปริมาณงานของคุณตลอดทั้งสัปดาห์
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการที่ทำงานคนเดียวที่ต้องการวางแผนสัปดาห์ล่วงหน้า
9. แม่แบบวางแผนโครงการ ClickUp
เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ ClickUpช่วยในการวางแผนโครงการอย่างละเอียด มันทำหน้าที่เป็นเอกสารแบบเรียลไทม์ที่ ติดตามขอบเขตของโครงการของคุณ สื่อสารความคาดหวัง และจัดการตารางเวลา นอกจากนี้ยังบันทึกสมมติฐานและการตัดสินใจในการวางแผนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกัน
ด้วยรูปแบบนี้ คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่างานย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง สูตรที่สร้างขึ้นในตัวจะติดตามระยะเวลาของโครงการและงบประมาณ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการที่ต้องการสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการกำหนดขอบเขตและการวางแผนโครงการของพวกเขา
10. แม่แบบฐานความรู้ ClickUp
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยให้คุณสร้างศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์สำหรับบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าห้องสมุดเอกสารและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย ตั้งแต่ คำถามที่พบบ่อยและคู่มือแก้ไขปัญหา ไปจนถึงวิดีโอสอนและนโยบายของบริษัท
จัดหมวดหมู่และติดแท็กเนื้อหาเพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้หน้าแบบกำหนดเองที่ซ้ำกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกบทความในฐานความรู้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความรู้และทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังสร้างคลังข้อมูลส่วนกลาง
จัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์ที่คุณหลงใหลหรือดูแลแคมเปญธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp มีตัวเลือกหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ
แม้ว่า Notion จะยอดเยี่ยม แต่แม่แบบของ ClickUp มอบฟีเจอร์เฉพาะที่ล้ำหน้าและการปรับแต่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถเข้าถึงและใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ฟรี 💸
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น