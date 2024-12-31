บล็อก ClickUp

5 อันดับแรกของเทมเพลตปฏิทิน Notion ฟรี

31 ธันวาคม 2567

การใช้แม่แบบปฏิทินที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนเกมได้

พวกเขาช่วยคุณ ติดตามกำหนดเวลา, การประชุม, และเหตุการณ์สำคัญ ทำให้คุณไม่พลาดสิ่งใดในตารางงานที่ยุ่งของคุณ ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและรักษาสมาธิได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ

Notion, แอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย, นำเสนอเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลตปฏิทิน Notion ที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินโนชั่นดี?

เทมเพลตปฏิทิน Notion ที่ดีและเรียบง่ายสามารถปรับแต่งได้และใช้งานง่าย มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

  • การจัดวางอย่างเป็นระบบ: เทมเพลตปฏิทิน Notion ที่ดีควรมีการจัดวางโครงสร้างและรูปแบบอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานและนำทางได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณปรับแต่งหมวดหมู่, แท็ก, สถานะ, และสีให้เหมาะกับความต้องการในการวางแผนและการจัดระเบียบของคุณ
  • คุณสมบัติการติดตาม: ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนกำหนดเวลาและการบ่งชี้สถานะที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามตารางเวลาของคุณและควบคุมงานของคุณได้
  • ความสามารถในการผสานรวม: สามารถผสานรวมกับฐานข้อมูล Notion อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานและบันทึกต่าง ๆ ภายในปฏิทินได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
  • ฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: ทำงานได้ดีบนโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตปฏิทินของคุณได้โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้

5 อันดับแรก เทมเพลตปฏิทิน Notion ฟรี

นี่คือ 5 อันดับแรกของเทมเพลตปฏิทิน Notion ฟรีสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

1. แม่แบบปฏิทินของฉันโดย Notion

แม่แบบปฏิทินของฉัน โดย Notion แม่แบบปฏิทิน Notion
ผ่านทางNotion

จัดระเบียบเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามทุกภาระผูกพันด้วยเทมเพลตปฏิทินของฉันโดย Notion.

เทมเพลตนี้มีแท็บฐานข้อมูลสามแท็บ:

  • ปฏิทินรายเดือน: ช่วยให้คุณจัดตารางงานประจำวันและรายเดือนได้
  • ต้องจัดตารางเวลา: ให้รายการของทุกสิ่งที่คุณต้องจัดตารางเวลา
  • กิจกรรมทั้งหมด: แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดอย่างครบถ้วนพร้อมกำหนดส่งของแต่ละกิจกรรม

ในที่สุด, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดตารางงาน, นัดหมาย, การประชุม, และกิจกรรมได้

เหมาะสำหรับ: การจัดการงานประจำวันและรายเดือน ทั้งส่วนตัวและงานอาชีพ การนัดหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

2. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโดย Notion

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโดย Notion เทมเพลตปฏิทิน Notion
ผ่านทางNotion

วางแผนและจัดระเบียบกลยุทธ์เนื้อหาและตารางการเผยแพร่ของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโดย Notion

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือวางแผนบรรณาธิการและปฏิทินการตลาดแบบครบวงจร เทมเพลตนี้มีแท็บฐานข้อมูลสองแท็บที่เชื่อมต่อกัน:

  • แคมเปญ: ให้ภาพรวมของแคมเปญการตลาดพร้อมรายละเอียดเช่น ชื่อแคมเปญ, ผู้ครอบครอง, สถานะ, วันที่, ระดับความสำคัญ, อัตราการสำเร็จ, เป็นต้น
  • สิ่งที่ต้องส่งมอบ: บันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชิ้นงานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแคมเปญ รวมถึงกำหนดส่ง ประเภทของเนื้อหา สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญ และทำให้ทุกการเผยแพร่สอดคล้องกับแผนงานเนื้อหาของคุณ

เหมาะสำหรับ: การจัดการกลยุทธ์เนื้อหาและกำหนดการเผยแพร่สำหรับหลายแคมเปญการตลาด

3. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย Notion

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย Notion เทมเพลตปฏิทิน Notion
ผ่านทางNotion

ติดตามทุกความต้องการด้านโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียจาก Notion

เทมเพลตนี้มีแท็บที่แตกต่างกันสี่แท็บ:

  • โพสต์ทั้งหมด: แสดงรายการโพสต์ทั้งหมดพร้อมรายละเอียด เช่น ชื่อ วันที่ พื้นที่ แพลตฟอร์ม สถานะ ฯลฯ
  • มุมมองปฏิทิน: กำหนดเวลาโพสต์ของคุณตามวันที่เผยแพร่
  • ต้องการภาพประกอบ: แสดงรายการโพสต์ทั้งหมดที่ต้องการภาพประกอบ
  • แพลตฟอร์มตามสถานะ: แสดงสถานะของโพสต์ (ที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์) สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึง LinkedIn, Instagram, Twitter, และ Facebook

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของคุณได้ในทันทีผ่านมุมมองแดชบอร์ดใน Notion คุณต้องเลือกหมวดหมู่เช่นตามสัปดาห์, แพลตฟอร์ม, หรือพื้นที่ และใช้ตัวกรอง, คอลัมน์, แถบ, และแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ

โดยแก่นแท้แล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและก้าวหน้าอย่างมีกลยุทธ์ในโลกโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: การจัดตารางเวลา, การติดตาม, และการจัดการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นระบบและมีกลยุทธ์

4. แม่แบบปฏิทินกิจกรรมโดย Notion

เทมเพลตปฏิทินกิจกรรมโดย Notion เทมเพลตปฏิทิน Notion
ผ่านทางNotion

รวมศูนย์ข้อมูลกิจกรรมและปรับปรุงกระบวนการสื่อสารกิจกรรมของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินกิจกรรมโดย Notion

เทมเพลตนี้มีแท็บสามแท็บ:

  • ปฏิทิน: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางกิจกรรมของบริษัทได้ ตั้งแต่การแฮ็กกาธอนแบบกลุ่มไปจนถึงการประชุมเพื่อสุขภาพนอกสถานที่บนปฏิทินออนไลน์พร้อมวันที่จัดกิจกรรม
  • ทุกกิจกรรม: แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทพร้อมรายละเอียด เช่น ชื่อกิจกรรม วันที่ ผู้จัดงาน พันธมิตร สถานที่ แท็ก ลิงก์ไปยังหน้าของกิจกรรม เป็นต้น
  • แกลเลอรี: ให้มุมมองแบบบอร์ดคัมบังของกิจกรรมบริษัทพร้อมแท็กเช่นการพบปะ, การเรียนรู้, แฮ็กกาธอน, เป็นต้น

เหมาะสำหรับ: การรวมศูนย์และจัดการกิจกรรมของบริษัทเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วม

5. แม่แบบปฏิทิน GTM โดย Notion

เทมเพลตปฏิทิน GTM โดย Notion เทมเพลตปฏิทิน Notion
ผ่านทางNotion

นำผลิตภัณฑ์ของคุณจากแนวคิดสู่ตลาดด้วยเทมเพลตปฏิทิน GTM โดย Notion

เทมเพลตนี้มีสามมุมมอง:

  • มุมมองไทม์ไลน์: แสดงไทม์ไลน์ในรูปแบบคล้ายแผนภูมิแกนต์ใน Notionสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวตามวันที่กำหนดไว้
  • มุมมองปฏิทิน: ช่วยให้คุณกำหนดเวลาและติดตามงาน กำหนดการสำคัญ และวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนได้
  • ทุกกิจกรรม: แสดงตารางแบบตารางของกำหนดการเปิดตัวสินค้าทั้งหมด พร้อมวันที่ ชื่อของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังกลยุทธ์การเปิดตัวและเอกสาร และข้อมูลอื่น ๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกัน จัดการกำหนดการเปิดตัว และเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ: การประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียดไทม์ไลน์ ตารางเวลา และการติดตามเพื่อให้การแนะนำสู่ตลาดประสบความสำเร็จ

โบนัส:วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ (ฐานข้อมูล, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, CRM)

ข้อจำกัดของการใช้ Notion สำหรับปฏิทิน

แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และแข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบปฏิทินและการจัดการตารางเวลา แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่

นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด: Notion ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนเหตุการณ์อย่างละเอียด การตั้งค่ารูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ เป็นต้น ดังนั้น คุณอาจพบว่าคุณสมบัติของมันค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินอื่น ๆ
  • ปัญหาการซิงค์: แม้ว่า Notion Workspace จะมีการเชื่อมต่อกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar แต่ไม่รองรับการซิงค์แบบเรียลไทม์สองทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและความล่าช้าได้ หากคุณใช้แพลตฟอร์มปฏิทินหลายแห่งในการจัดการตารางเวลาของคุณ
  • ระบบแจ้งเตือนที่จำกัด: ปฏิทินของ Notion ขาดการแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้และมีความสามารถน้อยกว่าแอปอื่นๆ นี่อาจเป็นข้อเสียเมื่อคุณต้องการติดตามกำหนดเวลาและเหตุการณ์สำคัญ
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: การจัดตารางกิจกรรมจำนวนมากในปฏิทินของ Notion อาจทำให้เวลาในการโหลดช้าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ประสิทธิภาพที่ช้าลงนี้ทำให้ Notion ไม่เหมาะสำหรับการจัดการทีมขนาดใหญ่หรือการจัดการข้อมูลจำนวนมาก

ทางเลือกแทนเทมเพลตปฏิทิน Notion

แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลตปฏิทินที่มีประโยชน์ แต่สำหรับผู้ใช้บางรายที่ต้องการประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือฟีเจอร์ขั้นสูงกว่า อาจยังไม่ตอบโจทย์

สำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แอปเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่างClickUpถือเป็นทางเลือกที่โดดเด่นและทรงพลังสำหรับ Notion

เมื่อเปรียบเทียบกับ Notion, ClickUp มอบความสามารถของปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดตารางเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งบุคคลและธุรกิจ

มาดูคุณสมบัติขั้นสูงของเทมเพลตปฏิทินยอดนิยมที่นำเสนอโดย ClickUp กัน

1. แม่แบบแผนผังปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการปฏิทิน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและจัดการกิจกรรม พร้อมติดตามตารางเวลาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner

จัดการกิจกรรมทั้งหมดของคุณ รวมถึงงาน การประชุม และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner

ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย แม่แบบนี้ช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณสร้างปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนสำหรับการจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถทำได้:

  • จัดระเบียบโครงการให้เป็นงานย่อยที่จัดการได้
  • จัดสรรและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิด
  • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
  • ติดตามความคืบหน้าและกระบวนการทำงานโดยรวม

เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบและบริหารงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การประชุม โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและติดตามงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

ติดตามรายการที่ต้องทำรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือนของคุณ ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการที่ต้องทำของ ClickUp

เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของคุณ. มันช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นและติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย.

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:

  • กำหนดตารางงานและจัดระเบียบให้เป็นหมวดหมู่
  • รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของรายละเอียดของแต่ละงาน
  • จินตนาการถึงเป้าหมายและกำหนดเวลาของคุณ
  • จัดระเบียบงานตามสถานะและระดับความสำคัญ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ

เหมาะสำหรับ: การติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลา

3. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากปีของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากปีของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp

วางแผน ติดตาม และจัดการเป้าหมายประจำปีด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp

เมื่อต้นปี บริษัทต่าง ๆ จะตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานไว้เพื่อให้บรรลุภายในสิ้นปี แต่ด้วยภารกิจและหน้าที่มากมายที่ต้องให้ความสนใจ ผู้นำและพนักงานอาจลืมเป้าหมายเหล่านี้ได้ง่าย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีความสำคัญ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • วางแผนและจัดระเบียบงานสำหรับทั้งปี
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
  • ติดตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยสำหรับโครงการริเริ่มและโครงการของทีม
  • ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรได้ดำเนินการไปแล้วและอะไรที่ยังต้องดำเนินการ
  • ติดตามความคืบหน้าสำหรับทุกงานและโครงการที่สำคัญ

เหมาะสำหรับ: การติดตามและจัดการเป้าหมายประจำปี งาน โครงการ และเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประจำปี

4. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้ประโยชน์จากสัปดาห์ของคุณให้เต็มที่ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp

สร้างภาพและจัดระเบียบงานประจำสัปดาห์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงภาระผูกพันส่วนตัวและครอบครัวคล้ายกับแอปปฏิทินครอบครัว

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:

  • ระบุและปรับความขัดแย้งและการทับซ้อนของตารางเวลา
  • ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละงาน
  • ทำภารกิจให้เสร็จก่อนถึงกำหนดเวลาของแต่ละภารกิจ

เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบและบริหารงานประจำสัปดาห์ทั้งส่วนตัวและงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการข้อขัดแย้งด้านตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม

5. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามกลยุทธ์เนื้อหาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

วางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและติดตามตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผน เผยแพร่ และติดตามความคืบหน้าของเนื้อหาของคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนกลยุทธ์ตารางการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการสร้าง แก้ไข และอนุมัติโพสต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ติดตามกำหนดเวลาของเนื้อหา
  • จัดหมวดหมู่โพสต์ตามประเภทของเนื้อหา เช่น บทความบล็อก เนื้อหาเว็บไซต์ วิดีโอ เป็นต้น
  • จัดระเบียบเนื้อหาของคุณตามหัวข้อและช่องทาง
  • ระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

เหมาะสำหรับ: การจัดตารางและจัดการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ติดตามกำหนดเวลาของเนื้อหา, และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การโพสต์

6. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการและบรรลุเป้าหมายด้านบรรณาธิการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

ติดตามงานบรรณาธิการทั้งหมดของคุณโดยใช้เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการตารางเนื้อหาบรรณาธิการและบรรลุเป้าหมายการเผยแพร่ของคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดตารางและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยหมวดหมู่ต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • ชื่อเนื้อหา
  • วันที่เผยแพร่
  • ช่องทาง
  • ประเภทของเนื้อหา (เช่น การอัปเดตของบริษัท, เรื่องราวของลูกค้า, โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน, เป็นต้น)
  • ประเภทการแก้ไข (เช่น การแก้ไขใหญ่หรือการแก้ไขเล็ก)
  • ขั้นตอนการตลาด (เช่น ร่างใหม่, การเขียน, การออกแบบ, การตรวจทาน, การอนุมัติจากลูกค้า, และการเผยแพร่)

เหมาะสำหรับ: การวางแผนและติดตามงานบรรณาธิการตามวันที่เผยแพร่ ประเภทเนื้อหา และขั้นตอนทางการตลาด

7. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp

เทมเพลตปฏิทิน PTO Clickup
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามวันลาพักร้อนของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

บันทึกข้อมูลการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการและติดตามการลา การหยุดพักผ่อน และวันหยุดที่สมาชิกในทีมของคุณได้ใช้ไป

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • คำนวณจำนวนชั่วโมงและวันลาที่หยุดงานอย่างถูกต้อง
  • จัดระเบียบคำขอลาออกตามสถานะ เช่น อยู่ระหว่างการพิจารณา, อนุมัติแล้ว, ปฏิเสธแล้ว เป็นต้น
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของพนักงาน
  • ระบุช่องว่างด้านบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต
  • วางแผนความต้องการด้านบุคลากร
  • ลดความเสี่ยงของการเกิดการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา

เหมาะสำหรับ: การติดตามเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนของสมาชิกในทีมและการจัดการความพร้อมของพนักงาน

8. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

ปฏิทินเนื้อหา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บรรลุเป้าหมายการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

ติดตามเป้าหมายการสร้างเนื้อหาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฉบับนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณเป็นระบบมากขึ้น และรับประกันการส่งมอบและเผยแพร่เนื้อหาอย่างตรงเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบปฏิทินด้วยหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น:

  • สัปดาห์
  • ชื่อของงาน
  • สถานะ (เช่น การบรรยายสรุป, การเขียน, การตรวจทาน, การเสร็จสิ้น, และการเผยแพร่)
  • เนื้อหาหลัก (เช่น อัปเดตวันจันทร์, บทแนะนำวันอังคาร, เคล็ดลับด่วนวันพุธ, สุขสันต์วันพฤหัสบดี, #AMA วันศุกร์, คำรับรองวันเสาร์ และบล็อกวันอาทิตย์)
  • ขั้นตอนการอนุมัติจากลูกค้า (เช่น รออนุมัติ, ต้องการแก้ไข, และอนุมัติแล้ว)
  • วันที่เผยแพร่
  • ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • มูลค่า
  • หมายเหตุ

เหมาะสำหรับ: การวางแผนและจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา รวมถึงการสร้างเนื้อหาและการเผยแพร่ตามเป้าหมายของการประชุม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เร่งการสร้างเนื้อหาและบรรลุเป้าหมายการเผยแพร่ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Brain คุณเพียงแค่ให้คำแนะนำ และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณด้วยโทนและภาษาที่เหมาะสมในหัวข้อหรือธีมที่คุณต้องการ

9. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ควบคุมวันของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

จัดการงานประจำวันของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาด้วยเทมเพลต Daily Planner ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดระเบียบ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดเรียงงานของคุณเป็นหมวดหมู่ เช่น งานส่วนตัว และเป้าหมาย
  • จัดหมวดหมู่และจัดกลุ่มงานตามสถานะ เช่น งานที่ต้องทำและงานที่ทำเสร็จแล้ว
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน

เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน การตั้งเป้าหมาย และการติดตามความก้าวหน้าเพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

10. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp

ตารางทีม
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างและออกแบบตารางการทำงานที่เท่าเทียมสำหรับทีมของคุณด้วยเทมเพลตตารางการทำงานทีมของ ClickUp

สร้างตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสมดุลสำหรับทีมของคุณด้วยเทมเพลตตารางการทำงานของทีมจาก ClickUp.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณชี้แจงว่าใครรับผิดชอบอะไรและลดความสับสนและการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมาชิกในทีม ช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมีความเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างภาพและวางแผนปริมาณงานของทีมคุณ
  • มอบหมายงานให้กับทีมในระดับกลุ่ม
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมในระดับบุคคล
  • กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละทีม
  • ทำการปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการทับซ้อนของตารางเวลาหรือปริมาณงานล้นเกิน

เหมาะสำหรับ: การสร้างตารางการทำงานของทีมที่สมดุลและชัดเจน การมอบหมายงานให้กับทีม และการจัดการการกระจายงานและกำหนดเวลา

จัดระเบียบตารางเวลาและติดตามงานของคุณอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp

เทมเพลตปฏิทินมีบทบาทสำคัญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ—พวกมันช่วยคุณจัดระเบียบตารางเวลาประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน, ติดตามงานของคุณ, และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดี

แม้ว่าเทมเพลตปฏิทินของ Notion จะมีโครงสร้างที่ดี ปรับแต่งได้ และใช้งานง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มขั้นสูงอย่าง ClickUp โดดเด่น ClickUp มีเครื่องมือหลากหลายตั้งแต่เทมเพลตปฏิทินและการจัดการเวลาขั้นสูงที่ปรับแต่งได้อย่างมากไปจนถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและ AI เพื่อทำให้การจัดตารางเวลา การจัดระเบียบ และการจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่าย

สมัครใช้ ClickUpและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด