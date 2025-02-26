รีวิว monday.com พร้อมข้อดีและข้อเสีย

เราทุกคนต่างพึ่งพาเครื่องมือ—ไม่ว่าจะเป็นกระดาษโน้ต, สเปรดชีต, หรือแอปพลิเคชันง่าย ๆ—เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถตามทันกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด, และการประสานงานของทีมได้ นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามโครงการในระดับใหญ่
หนึ่งในผู้แข่งขันชั้นนำคือ monday.com ซึ่งได้รับการยกย่องในด้านความยืดหยุ่นในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่หลากหลายและการบริหารโครงการ แต่แม้กระทั่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อจำกัด
หากคุณเป็นผู้นำธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการที่กำลังพิจารณาใช้monday.com หรือทางเลือกอื่น ๆ บทวิจารณ์ monday.com นี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ อ่านเกี่ยวกับจุดแข็ง ข้อเสียของ Monday และเหตุผลที่คุณอาจพิจารณาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังมากขึ้น เช่นClickUp
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปของ monday.com และทางเลือกอื่น ๆ:
- monday.com เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและดึงดูดสายตา พร้อมด้วยบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย
- มันมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งผ่านอินเตอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- แดชบอร์ดและฟีเจอร์การรายงานช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของทีมและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Slack และ Google Drive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แผนการกำหนดราคาเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีไปจนถึงระดับองค์กร โดยมีคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
- ข้อดีได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน การแสดงผลที่ชัดเจน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย แต่สำหรับผู้ใช้บางรายอาจขาดโครงสร้างที่ชัดเจน
- ClickUpเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมมากกว่า โดยนำเสนอแนวทาง "แอปทุกอย่าง" พร้อมด้วย AI ขั้นสูง (ClickUp Brain) และการปรับแต่งระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง
- ด้วยคุณสมบัติเช่นแชทแบบบูรณาการ, การร่วมมือเอกสารที่แข็งแกร่ง, และการผสานรวมที่หลากหลายมากขึ้น, ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการโครงการ แต่ยังจัดการชีวิตการทำงานของคุณทั้งหมดในเครื่องมือเดียว
ภาพรวมของ monday.com ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ
monday.com โดดเด่นในบรรดาซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีบนคลาวด์มากมายด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ มันถูกจัดระเบียบเป็นพื้นที่ทำงาน ทีม กระดาน และรายการย่อย เมื่อคุณมองเห็นงานในรูปแบบตารางของ Monday คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ที่สอดคล้องกันเพื่อติดตามข้อมูลงาน รวมถึงการอัปเดตสถานะ กำหนดเวลา และแท็กต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการจัดการงานพื้นฐานพร้อมตัวเลือกการดู 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคันบัน, ปฏิทิน, แผนที่, และภาพรวม. ตัวเลือกการดูเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากหลายมุมมองพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์. งานถูกจัดหมวดหมู่ด้วยสีเพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย ทำให้การติดตามความคืบหน้าสามารถทำได้ในพริบตา.
คอลัมน์ในแต่ละมุมมองสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น งบประมาณ กำหนดเวลา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ คุณสามารถแชร์บอร์ดกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ monday.com ผ่านลิงก์การเข้าถึงแบบดูเท่านั้นสำหรับแขก ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องมีบัญชีแยกต่างหาก
monday.com ยังมีห้องสมุดบทเรียนที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ มาดูฟีเจอร์ต่างๆ ของ monday.com และดูวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับคุณกัน
🧠เกร็ดความรู้: เฮนรี แกนต์ เป็นผู้คิดค้นแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึง 1950 แผนภูมินี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการต่อเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และนับแต่นั้นมาก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านการบริหารโครงการ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน monday.com
อัตโนมัติภารกิจและกระบวนการ
monday.com ให้บริการโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติและกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้คำสั่งเมื่อ-แล้ว หรือเลือกจากเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง
ผู้ช่วยกระบวนการทำงาน AI ในวันจันทร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำภารกิจต่าง ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือน, การอัปเดตสถานะ, การสร้างรายการใหม่, และการมอบหมายให้สมาชิกทีม เมื่อเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้รับการปฏิบัติตาม
ติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณ
แดชบอร์ดของ monday.com ช่วยให้คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดได้ในรูปแบบเดียว ด้วยวิดเจ็ตและแอปที่มีให้เลือกมากกว่า 30 รายการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ งบประมาณ และประมาณปริมาณงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเลือกและจัดกลุ่มจากบอร์ดต่าง ๆ มาไว้ในแดชบอร์ดเดียวได้ ทำให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียว และใช้วิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ในทันที
ติดตามและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
monday.com มีฟีเจอร์การติดตามเวลาที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูช่วงเวลาและสถานะความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกเข้าไปในช่องติดตามเวลาเฉพาะ คุณสามารถแก้ไขรายการทั้งหมดในบันทึกการติดตามเวลาได้ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการบล็อกเวลาอีกด้วย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่จัดการได้ มุ่งเน้นไปที่งานเดียวในแต่ละครั้ง และรักษาการทำงานที่มีโครงสร้างตลอดทั้งวัน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
จัดระเบียบงานเป็นกลุ่มและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือทั้งทีมได้อย่างง่ายดาย คอลัมน์ "บุคคล" ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับบุคคล ทีมทั้งหมด หรือทีมย่อยได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มประมาณเวลาและความสำคัญให้กับงานเพื่อการจัดการภาระงานที่ดีขึ้นใน monday.com
มุมมองปริมาณงานช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามปริมาณงานของสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ ฟองสีน้ำเงินแสดงถึงปริมาณงาน และฟองสีแดงบ่งชี้ถึงปริมาณงานที่อาจมากเกินไป
ผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามอื่น ๆ
monday.com ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Google Drive, Microsoft Teams และ Salesforce ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติผ่านแอปอย่าง Zapier รองรับการซิงค์ข้อมูลแบบสองทางกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ด้วย API แบบเปิด ผู้ใช้สามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองเพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในหลายแพลตฟอร์ม
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การผสานการทำงานกับ ClickUp Mondayเพื่อตรวจสอบการเต้นใหม่ในวันจันทร์และสร้างงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
monday.com ราคา
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- แผนมาตรฐาน: $14/ที่นั่งต่อเดือน
- แผนโปร: 24 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
ข้อดีของ monday.com
👀 คุณรู้หรือไม่? monday.comก่อตั้งขึ้นในปี 2012โดย Roy Mann, Eran Kampf และ Eran Zinman โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า Dapulse บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น monday.com ในปี 2017
monday.com เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดเวลาที่เร่งด่วน ทำงานร่วมกับทีมต่างแผนก หรือติดตามทรัพยากร ระบบนี้มีชุดเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและลดความวุ่นวายลง
ฉันเคยใช้ Monday ในสองบริษัทที่แตกต่างกันและชอบมาก แน่นอนว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกอยากให้มากกว่านี้ แต่ฉันคิดว่ามันคงเกิดขึ้นกับระบบใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Monday คือ 'ใครก็ได้' สามารถตั้งค่า 'กระบวนการทำงาน' อะไรก็ได้ในนั้น
แต่สิ่งใดที่ทำให้มันเป็นที่นิยม? นี่คือข้อดีบางประการของการใช้ monday.com
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการออกแบบที่สวยงาม
- ความสามารถในการปรับแต่งการแสดงผลของโครงการและงานต่างๆ โดยใช้มุมมอง สี และตัวเลือกสไตล์ที่หลากหลาย
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหลายตัวหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันโดยไม่มีปัญหา
- แหล่งข้อมูลช่วยเหลือและบทแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้
- ความสามารถในการซิงค์งานกับปฏิทินของคุณและติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันชอบที่ monday.com เน้นความเป็นชุมชนมาก ด้วยตลาดแอปและการเข้าถึง API ที่เปิดเผย ทำให้สามารถปรับแต่งบัญชี monday.com ของคุณได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่นมาก
ข้อเสียของ monday.com
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่รีวิวออนไลน์ของ monday.com อธิบายถึงจุดที่ยังขาดอยู่:
- ตัวเลือกการปฏิบัติตาม HIPAA ที่จำกัดสำหรับความต้องการขนาดเล็ก
- คุณสมบัติการอัตโนมัติเพิ่มเติมมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สูตรสามารถปรับปรุงได้เพื่อการจัดเรียงและการกรองข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
- การสนทนาแชท คลิปวิดีโอ และวิกิแยกออกจากโปรเจกต์ของคุณ
ใช้เมื่อวันจันทร์ที่องค์กรเก่าของฉัน ไม่ชอบเลย–สิ่งพื้นฐานมากๆ ก็ยังทำยาก ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเยอะมาก
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งคือความยืดหยุ่นที่จำกัดของแพลตฟอร์มในการรายงานขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติ
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการรายงาน การสามารถสร้างรายงานเพื่อการติดตามในระดับไมโครนั้นเป็นเรื่องยาก ไม่ใช่ทุกมุมมองการรายงานที่อนุญาตให้เจาะลึกระดับที่ฉันคาดหวังไว้สำหรับการติดตามเวลาหรือการจัดกลุ่ม
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งเสริมว่า,
แอปมือถือของ monday.com แม้ว่าจะได้รับการปรับปรุงตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก แต่ก็ยังขาดความยืดหยุ่นอยู่
ทางเลือกแทน monday.com
ในขณะที่ Monday.com เป็นเครื่องมือที่มั่นคง ทีมหลายทีมมองหาโซลูชันที่สมบูรณ์มากขึ้น—เช่นClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp รวมการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, เอกสาร, วิกิ, และการแชทของทีมไว้ในที่เดียว ขณะที่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวจะทำงานหนักขึ้นเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยแผน Unlimited ของ ClickUp ทีมงานจะได้รับงานไม่จำกัด แดชบอร์ดไม่จำกัด และฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังและคุ้มค่าสำหรับทีมที่ใช้ Agile
ฉันจำรายละเอียดที่แน่ชัดไม่ได้ แต่ฉันใช้เวลาค่อนข้างมากในการดูทั้งสองอย่างและสรุปว่าวันจันทร์นั้นเน้นสไตล์มากกว่าเนื้อหาจริงๆ ฉันประทับใจ ClickUp มาก
มาเปรียบเทียบ monday.com และ ClickUp กันอย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|monday. com
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง
|ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา
|มุมมองและเค้าโครง
|มุมมองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ ตาราง กระดานคัมบัง ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และอื่นๆ
|15+ การดู รวมถึง Gantt, Kanban และปฏิทิน
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงยิ่งขึ้น, กระบวนการทำงานหลายขั้นตอน, และการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงต้องเสียค่าใช้จ่าย
|การจัดการงาน
|เชื่อมต่องานและงานแบบอะซิงโครนัสด้วยแชทในตัว การโทรด้วยเสียง และการประชุมวิดีโอ
|การสนทนาและงานต่างๆ มีอยู่แยกจากกัน ทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|คุณสมบัติของ AI
|ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ (ClickUp Brain) ในราคา $7/ผู้ใช้/เดือน สำหรับแผนการชำระเงินใด ๆ; ทดลองใช้ฟรีมีให้บริการ
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการสร้างเนื้อหา; ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้าสำหรับผู้ใช้ระดับ Pro และ Enterprise
|สปรินต์
|การจัดการและการรายงานการวิ่งแบบสปรินต์ในตัว
|ไม่มีการจัดการการวิ่งระยะสั้นในตัว
|ความร่วมมือ
|เอกสารที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อความรับผิดชอบ, กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด, และการแชทที่เชื่อมต่อ
|แสดงความคิดเห็น, ระบุชื่อผู้ใช้, แชร์บอร์ด ไม่มีความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อความรับผิดชอบ
|การผสานรวม
|1,000+ การผสานรวมแอปเนทีฟ; ผสานรวมกับแอปเพิ่มเติมผ่าน Zapier
|การผสานรวมแอปเนทีฟมากกว่า 200 รายการ; ผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ผ่าน Zapier
|การจัดเก็บ
|แผนฟรีมีขีดจำกัด 100MB
|แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 500 MB
|แอปพลิเคชันมือถือ
|ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ
|ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นจำกัด
|ราคา
|แผนฟรีที่ใจกว้างพร้อมทุกฟีเจอร์ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้Business: $12/ผู้ใช้Enterprise: กำหนดเองClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก/พื้นที่ทำงาน
|แผนฟรีแบบจำกัดพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน Basic: $12/ที่นั่ง, Standard: $14/ที่นั่ง, Pro: $24/ที่นั่ง, Enterprise: กำหนดเอง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์
|ทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและมีการทำงานอัตโนมัติที่ดี
ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับClickUp เทียบกับ monday.com กัน
การจัดการเป้าหมายและงาน
เริ่มต้นด้วยClickUp มอบการจัดการงานขั้นสูงด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่น งานย่อย รายการตรวจสอบ การติดตามเวลา และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งพร้อมใช้งานในทุกแผน รวมถึงแผนฟรี คุณสามารถสร้างงานได้จากหลากหลายที่ เช่น ภายในแชทหรือบนไวท์บอร์ด โดยผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
monday.com ให้บริการการสร้างและมอบหมายงานที่เข้าใจง่าย แต่ต้องการแผนระดับสูงกว่าสำหรับฟีเจอร์เช่นแผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลา
ฉันจำรายละเอียดที่แน่ชัดไม่ได้ แต่ฉันใช้เวลาค่อนข้างมากในการดูทั้งสองอย่างและสรุปว่าวันจันทร์มีสไตล์มากกว่าเนื้อหาจริงๆ ฉันประทับใจ ClickUp มาก
ใน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้รายการและบอร์ดที่ปรับแต่งได้เอง จัดเรียงงานตามความสำคัญหรือสถานะ งานที่ซับซ้อนสามารถแบ่งย่อยเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อความชัดเจน กำหนดลำดับความสำคัญของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันและความรับผิดชอบในงาน
คุณยังสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญในภารกิจผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงได้อีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบความสามารถในการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมด้วยการค้นหา, ตัวกรอง, กระแสกิจกรรม และการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณติดตามภารกิจและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับ monday.com, ClickUp โดดเด่นกว่าเพียงแค่เครื่องมือจัดการงาน— มันเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ความสามารถในการสร้างงานทั้งแบบส่วนตัวและแบบร่วมมือกันช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
ClickUp Goalsนำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ และติดตามอย่างแม่นยำ
กำหนดวัตถุประสงค์ระดับสูงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณโดยใช้กรอบการทำงาน เช่น OKRs, สปรินต์ หรือสกอร์การ์ด คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ เช่น งาน หลักชัยที่เป็นตัวเลข หรือผลลัพธ์ที่เป็นจริง/เท็จ ClickUp ยังมีฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์พร้อมแถบความคืบหน้าที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้คุณติดตามการบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่ ClickUp มีฟีเจอร์ครบครัน Monday.com ใช้เพียงวิดเจ็ตง่าย ๆ สำหรับเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตที่ละเอียดสำหรับการตั้งเป้าหมายทุกประเภท แต่เป็นทางเลือกที่พื้นฐานกว่ามากเมื่อเทียบกับการติดตามที่ละเอียด การนำเสนอ OKR และการปรับแต่งลึกของ ClickUp
ตัวอย่างง่าย ๆ คือ การใช้ Goal widget ใน monday.com ต้องการให้คุณเพิ่มคอลัมน์ตัวเลขลงในบอร์ดของคุณและกรอกค่าตัวชี้วัดหลักลงไป การติดตามค่าที่ไม่เป็นตัวเลขเป็นความท้าทาย ต่างจากใน ClickUp ที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้สี่ประเภท: ตัวเลข, จริง/เท็จ, สกุลเงิน, และงาน
การร่วมมือและการจัดการเอกสาร
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารและวิกิที่หลากหลายได้ ด้วยหน้าเพจที่ซ้อนกัน, แม่แบบ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับความต้องการต่าง ๆ ตั้งแต่แผนงานไปจนถึงฐานความรู้ ไม่เหมือนกับ monday.com's Workdocs ที่ทำงานคล้ายกับแอปจดบันทึกแบบร่วมมือกัน และยังไม่ให้คุณจัดระเบียบความรู้ของบริษัท ในรูปแบบวิกิ ClickUp Docs สามารถใช้สร้างฐานความรู้กลางหรือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ของคุณ
ระบบอัตโนมัติ
ในขณะที่ Monday.com มีเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง แต่จะเน้นไปที่สถานการณ์อัตโนมัติที่ตรงไปตรงมาเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้โดยเลือกทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่แพลตฟอร์มอาจไม่รองรับความซับซ้อนและการปรับแต่งในระดับเดียวกับ ClickUp
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติใน monday.com จะถูกจำกัดในแผนระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่ ClickUp มีเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่มีให้ในทุกแผน รวมถึงแผนฟรีด้วย
โบนัส: ClickUp ยังให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp Brain ได้อีกด้วย!
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง ClickUp และ monday.com มีฟีเจอร์ AI ที่ช่วยสรุปงานและสร้างรายการดำเนินการ แต่ ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Brain ซึ่งให้คำตอบทันทีตามบริบทจากทุกสิ่งภายในและที่เชื่อมต่อกับ ClickUp วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปัญหา และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการของคุณ
ClickUp's AI agents ที่ทรงพลังสามารถช่วยคุณทำนายความเสี่ยงและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างงานอัตโนมัติจากแชทของคุณ เชื่อมโยงงานกับโปรเจ็กต์ เขียนรายงานสแตนด์อัพให้คุณ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ PRDs ไปจนถึงแคมเปญการตลาด
นอกจากนี้การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpยังช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วจากแอปที่เชื่อมต่อกัน เช่น Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box และอื่นๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด การตกต่ำนี้อาจเกิดจากการใช้เวลาและพลังงานในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถ 'สรุปให้คุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที
และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมไว้ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search. ด้วย ClickUp's Knowledge Management การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณก็ง่าย! 💁
เทมเพลต
จุดแข็งอีกประการหนึ่งของ ClickUp คือมีเทมเพลตการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงแคมเปญการตลาดดิจิทัล เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับงาน สถานะ และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUp มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ โดยนำทีมของคุณตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้น
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: แม่แบบมีสถานะต่างๆ เช่น "เปิด," "ดำเนินการอยู่," และ "ถูกบล็อก," เพื่อให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน
- มุมมอง: ด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เช่น กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, ปฏิทิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย, มุมมองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: สร้างฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ บันทึกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและดำเนินการโครงการได้ดีขึ้น
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
การบรรจบกันอย่างแท้จริงระหว่างงานและการสนทนาของคุณ
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการจัดการงาน ClickUp,ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถจัดการการอัปเดตของทีมได้โดยตรงภายในงาน.
ต่างจาก monday.com ที่แยกแชทออกจากระบบจัดการงาน ClickUp Chat ผสานการสนทนาเข้ากับการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานได้ทันที มอบหมายงานได้ทันที และติดตามความคืบหน้า (ทั้งหมดนี้ภายในหน้าต่างแชทเดียวกัน)
การสนทนายังคงสามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเธรดเข้ากับงานเฉพาะได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญจะไม่สูญหายไปในการสลับบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอในตัว การสร้างงานด้วย AI และการแชทบนมือถือ ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับบริบท ทำให้ทีมมีสมาธิและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Inboxรวมการสื่อสารทั้งหมดของโครงการไว้ในที่เดียว ทำให้ข้อความสำคัญและการอัปเดตสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมความชัดเจนและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม เมื่อเปรียบเทียบกับ Monday.com ที่ใช้การแจ้งเตือนเพื่อเน้นการอัปเดต ซึ่งอาจถูกฝังอยู่ท่ามกลางการแจ้งเตือนอื่นๆ ได้ง่าย
ClickUp มีระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ ในขณะที่ monday.com มีมากกว่า 200 ระบบ ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการผสานเข้ากับระบบของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp Integrationsเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom และ Microsoft Teams การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถรวมเวิร์กโฟลว์ไว้ที่เดียว ลดการสลับบริบท และขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
คุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับทีมของคุณอยู่หรือไม่
นี่คือสิ่งที่หนึ่งในผู้ใช้ของเราวินเซอร์ เอสปินัล ได้กล่าวถึง ClickUp หลังจากที่ได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ:
หลงรัก ClickUp มันเหมือนกับ Monday หรือ Asana แต่ดีกว่า ไม่ล้อเล่นนะ ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการติดตามสิ่งที่ต้องทำมากมายโดยไม่มีแอป ดังนั้นการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในประสิทธิภาพการทำงานของฉันทำให้ฉันอารมณ์ดี
อ่านเพิ่มเติม:ClickUp เป็นทางเลือกอันดับ 1 แทน monday.com
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ClickUp: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพียงตัวเดียวที่คุณต้องการ
ประสิทธิภาพของทีมใด ๆ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่พวกเขาใช้เป็นอย่างมาก ขณะที่ monday.com ให้บริการอินเตอร์เฟซที่เรียบหรูและใช้งานง่าย ClickUp มอบความยืดหยุ่นและการผสานรวมที่ monday.com ไม่สามารถเทียบเคียงได้
ไม่เหมือนกับ Monday.com ที่อาจต้องใช้เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างของฟีเจอร์ มันรวมการโต้ตอบของโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความสับสนที่มักเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ:40.9% ของลูกค้าที่ใช้ClickUp ได้ลดจำนวนเครื่องมือในชุดเทคโนโลยีของพวกเขาลง 3 ชิ้นหรือมากกว่านั้นหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp!
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน ทำงานร่วมกันในเอกสาร อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ หรือสื่อสารกับทีมของคุณ ClickUp มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ