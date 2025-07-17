บล็อก ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ฟรี เพื่อจัดระเบียบงาน

17 กรกฎาคม 2568

ในที่สุดคุณก็นั่งลงเพื่อจัดการงานประจำวันของคุณ แต่กลับพบว่าใช้เวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรมากกว่าการลงมือทำจริง

นั่นคือจุดที่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก หากคุณใช้ Asana แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีของมันมีวิธีรวดเร็วในการจัดระเบียบลำดับความสำคัญประจำวัน งานที่ต้องส่งของทีม หรือเป้าหมายส่วนตัว

แต่ถ้าคุณเคยรู้สึกว่างานที่ต้องทำในแต่ละวันมีมากกว่าเวลาที่มี คุณไม่ได้คิดไปเองหรอก อ่านต่อจนจบ แล้วคุณจะพบว่ามีวิธีจัดการทุกอย่างให้ฉลาดขึ้นด้วยClickUp 🤩

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana คืออะไร?

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana คือการตั้งค่าโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การติดตามงานใน Asana เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มันให้พื้นที่ทำงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งงานต่าง ๆ จะถูกจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายการตามโครงการ คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันครบกำหนด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ได้ในตารางเดียวที่สามารถปรับแต่งได้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะที่ดี?

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดจะสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการตั้งค่าซ้ำๆ สำหรับงานประจำวัน พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการ

นี่คือรายละเอียดขององค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานระยะยาวของทีมคุณ 👀

  • ส่วนกลาง: จัดตั้งคอลัมน์ที่มีโครงสร้าง เช่น ต้องทำ กำลังทำ และเสร็จแล้ว เพื่อติดตามสถานะของงานและทำให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามลำดับ
  • ข้อมูลงานโดยละเอียด: ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, งานย่อย, และแท็กภายในแต่ละงานเพื่อลดความไม่ชัดเจนและติดตามงาน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบมีโครงสร้าง: ใช้ฟิลด์สำหรับลำดับความสำคัญ สถานะ หรือความพยายาม โดยใช้ฟิลด์มาตรฐานจากไลบรารีเพื่อให้ง่ายต่อการกรองและรายงาน
  • ระบบอัตโนมัติและการพึ่งพา: ใช้กฎที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือกำหนดลำดับงาน ช่วยปรับปรุงการส่งต่องานและความแม่นยำของกระบวนการทำงาน
  • มุมมองหลายแบบ: นำเสนอรูปแบบรายการ บอร์ด ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณสามารถสลับมุมมองได้ตามความต้องการของงาน
  • การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ: อัปเดตเทมเพลตตามข้อเสนอแนะของทีมและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ Asana ฟรี

นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างระบบการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น

1. แผ่นงานรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์สำหรับอาสนะ

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana: จัดระเบียบลำดับความสำคัญและงานประจำสัปดาห์เพื่อให้คุณติดตามงานระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านทางAsana

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์นี้มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ยืดหยุ่นให้คุณจัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน และวางแผนสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย ใช้กระดานคัมบังเพื่อจัดเรียงงานตามวันในสัปดาห์ มอบหมายเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อให้งานข้ามสายงานสอดคล้องกัน เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป เพียงลากและวางงานเพื่อจัดลำดับใหม่

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือบุคคลที่ต้องจัดการหลายงานพร้อมกันตลอดทั้งสัปดาห์

2. แผนงานประจำวันแบบแอสซานา

เทมเพลตวางแผนประจำวัน: วางแผนและติดตามวันของคุณเป็นรายชั่วโมง พร้อมงานที่ต้องทำ บันทึก และช่วงเวลาที่กำหนด

ผ่านทางAsana

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนแต่ละวันอย่างมีโครงสร้างมากกว่าการจดบันทึกงานเพียงอย่างเดียว คุณสามารถจัดลำดับงานที่ต้องทำพร้อมบริบทที่ครบถ้วน—เช่น ความสำคัญ ระดับความพยายาม กรอบเวลา และกำหนดส่ง

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กและจัดเรียงงานตามที่คุณต้องการ และ งานของฉัน เพื่อดูแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงงานที่คุณต้องทำ

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคล ที่จัดการงานปริมาณมากในวันที่งานเร่งด่วน

3. แผนเป้าหมายระยะสั้นของอาสนะ

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana สำหรับเป้าหมายระยะสั้น: กำหนดและจัดการเป้าหมายระยะสั้นพร้อมงานที่ชัดเจน กำหนดเวลา และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผ่านทางAsana

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะนี้ช่วยให้คุณแยกเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นที่มุ่งเน้น ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและบรรลุได้มากขึ้น เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระยะยาว และสร้างแรงผลักดันด้วยตัวชี้วัดความคืบหน้าที่มองเห็นได้

เทมเพลตนี้ยังมอบแผนที่ทางให้ทีมของคุณได้ปฏิบัติตาม ช่วยให้คุณสามารถติดตามงาน ปรับแผน และก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสหรือเป้าหมายระยะสั้นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม

🔍 คุณรู้หรือไม่? ว่ากล่องที่ไม่ได้ทำในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณที่คอยหลอกหลอนคุณอยู่? นักจิตวิทยาเรียกมันว่าZeigarnik Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สมองของเรามักจดจ่อกับงานที่ยังไม่เสร็จมากกว่าที่จะเฉลิมฉลองงานที่เราทำเสร็จแล้ว

4. แผ่นงานตรวจสอบการเริ่มต้นธุรกิจ Asana

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการเริ่มต้นธุรกิจ: เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจของคุณด้วยรายการตรวจสอบการเริ่มต้นธุรกิจแบบทีละขั้นตอน

ผ่านทางAsana

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับอาสนะนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแต่รู้สึกหนักใจกับความคิดนั้น หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ไม่ต้องกังวล มันมาพร้อมกับส่วนต่างๆ ที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว รวมถึง กลยุทธ์, การจดทะเบียนธุรกิจ, การสร้างแบรนด์และการตลาด, และ โลจิสติกส์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณดำเนินการแต่ละขั้นตอนในลำดับที่ถูกต้อง โดยปราศจากความเครียด

แต่ละส่วนประกอบด้วยการติดตามความคืบหน้า, งบประมาณที่ประมาณการไว้กับที่เสนอ, และพื้นที่สำหรับปรับเปลี่ยนเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันงานกับผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ร่วมงานเพื่อแบ่งเบาภาระและระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างแผนงานปฏิบัติการแรก ตั้งแต่การจดทะเบียนจนถึงการเปิดตัว

5. แม่แบบ Asana Eisenhower Matrix

แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้เมทริกซ์งานสี่ช่อง

ผ่านทางAsana

สร้างขึ้นจากวิธีการ Eisenhower Matrix, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณแยกงานออกเป็นสี่หมวดหมู่ที่ชัดเจนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ: ทำ, กำหนดเวลา, มอบหมาย, และ ลบ.

เค้าโครงแบบใช้ซ้ำได้ช่วยให้คุณสามารถลากและวางงานไปยังช่องที่ถูกต้องได้ แนบบริบทกับงานเหล่านี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพิ่มเอกสารหรือบันทึก ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น และวนกลับไปยังเพื่อนร่วมทีมสำหรับงานที่มอบหมาย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานรายสัปดาห์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

6. แบบฟอร์มบันทึกการทำงานของอาสนะ

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana: ติดตามชั่วโมงทำงาน, โครงการ, และความคืบหน้าทุกวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ

ผ่านทางAsana

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะนี้ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมประจำวันตามสถานะได้อย่างง่ายดาย สังเกตได้ทันทีว่าคุณวางแผนอะไรไว้ อะไรที่ทำเสร็จแล้ว และแต่ละงานใช้เวลานานเท่าไร

ไม่เหมือนกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทั่วไป ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดแท็กงานด้วยบริบท เช่น ประเภทการเรียกเก็บเงิน ระดับความพยายาม และความสำคัญ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองเห็นรูปแบบ ติดตามเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และปรับกระบวนการทำงานได้ทันที

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการติดตามผลงานประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา การเรียกเก็บเงิน และแนวโน้มการผลิต

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในโครงการแบบลีนหรืออไจล์ ลองใช้วิธีจัดลำดับงานตามน้ำหนัก (Weighted Shortest Job First) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานโดยพิจารณาจากผลตอบแทน หารต้นทุนที่เกิดจากการล่าช้ากับขนาดของงานแต่ละชิ้น แล้วคุณจะทราบได้ทันทีว่างานใดให้ผลตอบแทนสูงสุด (ROI)

7. แผนโครงการออกแบบอาสนะ

แบบแผนโครงการออกแบบ: จัดการบรีฟสร้างสรรค์, การตรวจสอบ, และเอกสารส่งมอบสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นการออกแบบ

ผ่านทางAsana

ต้องการจะก้าวจากรายการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ไปสู่ แผนโครงการที่มีโครงสร้าง สำหรับกระบวนการออกแบบหรือไม่?

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและติดตามสินทรัพย์สร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแบนเนอร์เว็บ กราฟิกโซเชียล และภาพประกอบอีเมล เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ

คุณสามารถจัดระเบียบงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เช่น เอกสารอ้างอิง, ทรัพย์สินเว็บ, ทรัพย์สินโซเชียล และอื่นๆ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุประเภทหรือสถานะของทรัพย์สิน ทีมงานยังสามารถใช้เป็นรายการวัสดุในการทำงานสำหรับโครงการที่ต้องประสานงานข้ามสายงาน ซึ่งการประสานงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การเปิดตัวแคมเปญความปลอดภัยทางไซเบอร์

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ที่ประสานงานสื่อภาพข้ามช่องทางกับผู้ร่วมงานหลายคน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดการกับงานที่สำคัญที่สุด (และมักจะน่ากลัวที่สุด) เป็นอย่างแรกในตอนเช้า วิธี "กินกบตัวนั้นก่อน" จะช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันตั้งแต่ต้น ทำให้งานที่เหลือของวันรู้สึกเบาลง

8. แบบฟอร์มเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana: จัดความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของบริษัทกับงานและเจ้าของงานเพื่อความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์

ผ่านทางAsana

เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยช่วยให้การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การกำหนดเส้นตาย และการแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถวัดผลได้ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ผ่านการใช้ OKR หรือกรอบการทำงานที่คล้ายคลึงกัน

คุณสามารถจัดเรียงทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายรายได้และตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึงเป้าหมายการจ้างงานได้ในที่เดียว ใช้เพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ ติดตามการมีส่วนร่วมของทีม และให้ทุกคนเห็นภาพรวมว่างานของพวกเขาสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอย่างไร

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำที่แปลงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนการดำเนินงานข้ามทีม

9. แบบฟอร์มความร่วมมือของเอเจนซีอาซานา

เทมเพลตความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน: ประสานงานไทม์ไลน์ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และการสื่อสารระหว่างโครงการของลูกค้า

ผ่านทางAsana

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ Asana มอบความโปร่งใสให้กับทีมภายในและเอเจนซี่เกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึง งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่อยู่ในขั้นตอนของลูกค้า แต่ละส่วน เช่น การวางแผนสิ่งที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ต้องส่งมอบในอนาคต ช่วยให้เห็นชัดเจนว่าอะไรต้องได้รับความสนใจ ภายในเวลาใด และจากใคร

นอกจากนี้ ยังรักษาเส้นเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้การอนุมัติไม่หยุดชะงัก

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดหรือทีมปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับเอเจนซี่และต้องการปรับปรุงแคมเปญ, กำหนดเวลา, และการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. แผนโครงการข้ามสายงานด้วย Asana

แบบแผนโครงการข้ามสายงาน: รักษาความพยายามของทีมข้ามสายงานให้อยู่ในเส้นทางด้วยเป้าหมาย, งาน, และกำหนดเวลาที่แบ่งปันร่วมกัน

ผ่านทางAsana

เมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาจสูญหายได้ง่ายระหว่างเครื่องมือและกล่องจดหมายต่างๆแม่แบบการจัดการโครงการ Asanaนี้จะช่วยให้การวางแผนข้ามสายงานเป็นศูนย์กลาง โดยให้การมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ: การวางแผน, จุดสำคัญ, ขั้นตอนถัดไป, และ แผนการสื่อสาร

มันช่วยให้คุณมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบไทม์ไลน์สไตล์แกนต์ และปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเมื่อตารางเวลาเปลี่ยนแปลง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่บริหารจัดการโครงการร่วมกับหลายแผนกซึ่งมีกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana

เป็นความจริงที่แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของ Asana สามารถช่วยให้ทีมเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม่แบบเหล่านี้มักมีข้อจำกัดหลายประการที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายงาน

นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • ขอบเขตโครงการจำกัด: เทมเพลตถูกจำกัดไว้สำหรับโครงการแต่ละโครงการเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำในภายหลังจะไม่ส่งผลย้อนกลับไปยังสำเนาที่มีอยู่แล้ว
  • การตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ: ผู้ใช้ต้องกำหนดกฎการทำซ้ำใหม่ทุกครั้งที่ใช้เทมเพลตซ้ำ ซึ่งเพิ่มงานที่ทำซ้ำกัน
  • ช่องว่างในการทำงานอัตโนมัติของงานย่อย: กฎมักจะข้ามงานย่อยไป เว้นแต่จะมีการตั้งค่าขั้นตอนเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ไขปัญหา
  • พื้นที่จัดเก็บแม่แบบที่จำกัด: จำกัดจำนวนแม่แบบงานที่บันทึกไว้ต่อโครงการ โดยไม่มีการจัดการแม่แบบแบบรวมศูนย์
  • พฤติกรรมของฟิลด์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างโปรเจกต์: ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งไม่ได้เพิ่มผ่านไลบรารีฟิลด์ไม่สามารถซิงค์หรือรายงานได้อย่างน่าเชื่อถือในมุมมองข้ามโปรเจกต์

ข้อจำกัดปัจจุบันของ Asana ในด้านความยืดหยุ่นของเทมเพลต ความลึกของการรายงาน และการผสานปฏิทิน นำมาซึ่งความท้าทาย เทมเพลตจำนวนมากของเราต้องแก้ไขด้วยตนเอง และกฎการทำงานอัตโนมัติอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อปรับใช้กับโครงการจำนวนมาก

โดยสรุปแล้ว แม่แบบของ Asana มักทำงานแยกส่วนกัน ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการเดียว แต่จะท้าทายในการปรับให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ โดยไม่เกิดการทำซ้ำ

เทมเพลตอาสนะทางเลือก

ClickUpแก้ไขข้อจำกัดของ Asana ด้วยเทมเพลตที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และรายการตรวจสอบเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันในฐานะซอฟต์แวร์จัดการงาน มันช่วยให้มองเห็นงานร่วมกันในเทมเพลตต่างๆ ได้โดยไม่กระทบต่อการควบคุมในระดับงาน

ระบบอัตโนมัติมีประโยชน์มาก และการใช้แม่แบบสำหรับงานและรายการต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ชอบเลยการจัดวางและการปรับแต่งได้ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองต่างๆ

นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งผสานโครงสร้างของรายการที่ต้องทำเข้ากับความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ 🧰

1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp

จัดการงานที่เปลี่ยนแปลงและธุระส่วนตัวด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการงานที่เปลี่ยนแปลงและงานส่วนตัวด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการงานและมอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณวางแผนวันและติดตามสิ่งที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทางเลือกแทน Asana นี้ คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคอลัมน์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า สลับรูปแบบตามสไตล์ของคุณ และอัปเดตความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณมีความเฉียบแหลมและเป็นระเบียบ:

  • สลับระหว่าง มุมมองบอร์ด สำหรับช่องทางงานแบบภาพ และ มุมมองรายการ สำหรับรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง
  • ใช้สถานะที่มีอยู่สองสถานะ ต้องทำ และ เสร็จแล้ว เพื่อรักษาความสะอาดและสามารถดำเนินการได้ในระบบของคุณ
  • เพิ่มและแก้ไขงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยากด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังจัดการงานส่วนตัวหรือหน้าที่การงานในชีวิตประจำวัน และต้องการโครงสร้างที่เบาเพื่อจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว

📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลเร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

2. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบโครงสร้างให้กับวันของคุณ ซึ่งเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณ มันช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ เพื่อให้การวางแผนประจำวันรู้สึกเหมือนเป็นจังหวะมากกว่าการเริ่มต้นใหม่

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างความสม่ำเสมอด้วย ตัวนับสถิติต่อเนื่อง เพื่อติดตามนิสัยประจำวัน
  • จัดเรียงงานโดยใช้ฟิลด์ หมวดหมู่ และ สถานที่ เพื่อจัดกลุ่มงานที่บ้าน ที่ทำงาน หรือธุระต่างๆ
  • ดูวันของคุณใน มุมมองปฏิทิน หรือสลับระหว่าง มุมมองปริมาณงาน และ มุมมองแกนต์ เมื่อวางแผนข้ามทีม

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องจัดการหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันตลอดทั้งวัน และต้องการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงในแต่ละชั่วโมง

3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับศูนย์กลางที่กรองงานตามบทบาทและหมวดหมู่ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

หากตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองใช้เทมเพลต ClickUp Calendar To-Do Listเพื่อช่วยให้คุณจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะเปลี่ยนรายการงานของคุณให้เป็นปฏิทินแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณวางแผน มองเห็นภาพรวม และปรับปริมาณงานของคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย

นี่สามารถใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ได้ด้วย และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่รายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญด้วย มุมมองตามบทบาท ที่กรองงานตามความรับผิดชอบ

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจน:

  • ดูงานทั้งหมดบนไทม์ไลน์โดยใช้ มุมมองตารางเวลา สำหรับการวางแผนรายสัปดาห์หรือรายเดือน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, และ ระดับประสิทธิผล เพื่อประเมินบริบทของงานได้อย่างรวดเร็ว
  • วางแผนการประชุมอย่างมีจุดประสงค์ผ่าน มุมมองคำขอประชุม ที่ซิงค์รายการที่ต้องทำก่อนการประชุม

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมและฟรีแลนซ์ที่จัดการงานตามกำหนดเวลาที่ต้องการการแบ่งเวลาอย่างแม่นยำและการจัดตารางงานแบบมองเห็นภาพ

🔍 คุณรู้หรือไม่? เบนจามิน แฟรงคลินมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำเนินชีวิตตามคุณธรรมส่วนตัว 13 ประการ รายการสิ่งที่ต้องทำของเขาไม่ได้เป็นเพียงรายการหัวข้อย่อยเท่านั้น แต่ยังถูกจัดระเบียบตามชั่วโมงอีกด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 5 โมงเช้าด้วย 'ตื่น ล้างหน้า และมุ่งสู่ความดีอันทรงพลัง'

4. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp

รักษาแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพด้วยเทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพด้วยเทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUp

เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณตามประเภท (งานลูกค้า, งานธุรการ, งานประชาสัมพันธ์) บันทึกข้อมูลสำคัญโดยตรงในบัตรงาน และช่วยระบุความล่าช้าหรืออุปสรรคได้ทันที

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณควบคุมการทำงานตลอดสัปดาห์ได้:

  • เพิ่มรายละเอียดที่เต็มไปด้วยบริบทโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทงาน, หมายเหตุสำคัญ, และความถี่
  • วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วย มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ และสลับไปยัง มุมมองรายเดือน เพื่อการวางแผนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
  • รักษาการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นระเบียบด้วยฟิลด์เช่น อีเมลติดต่อ และ ทรัพยากร

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานและหัวหน้าทีมที่ต้องการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการได้อย่างชัดเจน

5. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp

ติดตามกิจกรรมข้ามหลายชั้น—โครงการ, ตัวชี้วัด, ผู้รับผิดชอบ—ด้วยเทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามกิจกรรมข้ามหลายชั้น—โครงการ, ตัวชี้วัด, ผู้รับผิดชอบ—ด้วยเทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUp

เทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินอยู่หลากหลายประเภทในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์และมุมมองเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมโยงกิจกรรมกับโครงการ บทบาทหน้าที่ และตัวชี้วัดความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร:

  • กำหนดความเป็นเจ้าของด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองผู้จัดการโครงการ และ ชื่อโครงการ ใน ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยใช้ช่องความคืบหน้าในการทำงาน
  • จัดการชุดกิจกรรมขนาดใหญ่ด้วยงานย่อยแบบซ้อนและมุมมองหลากหลาย เพื่อประสานงานไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนและปรับสมดุลความสามารถของทีม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมบริการลูกค้า, หรือใครก็ตามที่ดูแลกระบวนการทำงานแบบหลายชั้นที่ต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบแบบเส้นตรง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดลำดับความสำคัญตามความรู้สึกส่วนตัวกรอบงาน RICEจะช่วยให้คุณประเมินงานแต่ละอย่างโดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ขอบเขต (Reach), ผลกระทบ (Impact), ความมั่นใจ (Confidence) และความพยายาม (Effort)—เพื่อให้คุณรู้ว่างานไหนควรทำก่อนอย่างแท้จริง วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องอธิบายเหตุผลในการจัดลำดับความสำคัญและแสดงให้เห็นว่าตัดสินใจอย่างไร

6. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญและวางแผนงานได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เมื่อทุกอย่างดูเร่งด่วนเท่ากันทั้งหมดแม่แบบการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดเรียงงานตามผลกระทบและกำหนดเวลาได้ คุณจะได้รับโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน ซึ่งจัดระเบียบงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน: รายการที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และ งานค้าง

อะไรทำให้เทมเพลตนี้เป็นการอัปเกรดการจัดการงาน? มาดูกัน:

  • กำหนดขอบเขตและมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดโดยใช้ Team View เพื่อแสดงภาพความรับผิดชอบของแต่ละงาน
  • ติดตามรายละเอียดงานที่สำคัญได้ทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่โหลดไว้ล่วงหน้า เช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และเวลาที่ประมาณการ
  • สลับมุมมองโดยใช้หกมุมมองแบบไดนามิก รวมถึงมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามแบบคัมบัง และมุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกที่ต้องการประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการงาน

7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายงาน

เทมเพลตรายการตรวจสอบการย้าย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการย้ายบ้านอย่างไร้กังวลด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายบ้านของ ClickUp

การประสานงานการย้าย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงาน อาจรู้สึกเหมือนการจัดการโครงการย่อยหลายร้อยโครงการพร้อมกันเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งทุกงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใดเลย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • เปิด มุมมองขั้นตอนการย้าย เพื่อกำหนดแผนแต่ละขั้นตอนของการย้าย
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลัง บรรจุ, กำหนดไว้, หรือ เสร็จสิ้น
  • มอบหมายความรับผิดชอบและจัดเรียงงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เจ้าของ, สถานที่, หรือ ระดับความเร่งด่วน

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปหรือผู้จัดการสำนักงานภายในที่ดูแลการจัดการโลจิสติกส์การย้ายที่อยู่โดยละเอียด

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp

สร้างโครงสร้างให้กับความปรารถนาของคุณด้วยเทมเพลตลิสต์เป้าหมายจาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างโครงสร้างให้กับความปรารถนาของคุณด้วยเทมเพลตลิสต์เป้าหมายจาก ClickUp

เทมเพลตลิสต์สิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUpเป็นระบบติดตามเป้าหมายสำหรับบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนความฝันอันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรม มันช่วยให้คุณ:

  • จัดกลุ่มและกรองไอเดียด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ทวีป, จุดหมายปลายทาง, ผู้เกี่ยวข้อง, และความพึงพอใจ
  • เก็บความทรงจำไว้ในบริบทโดยใช้ช่อง รูปภาพ เพื่อแนบแรงบันดาลใจทางภาพหรืออัปโหลดหลังจากประสบการณ์
  • จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโดยใช้ มุมมองตามคะแนน หรือกรองการเดินทางและโครงการตามผู้ที่เข้าร่วมผ่าน มุมมองตามบุคคล
  • วางแผนตามภูมิศาสตร์หรือธีมโดยใช้ มุมมองตามทวีป และแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการติดตามความทะเยอทะยานส่วนตัว เป้าหมายการพัฒนาทักษะ หรือแรงบันดาลใจสำหรับประสบการณ์ระยะยาว

9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานใน ClickUp Class
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การจัดการงานวิชาการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUp

การจัดการแผนการสอน การให้คะแนน และการตรวจสอบนักเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานในชั้นเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ที่กระจัดกระจาย

ด้วยสถานะงานสำเร็จรูป 12 แบบ, มุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น รายการตามวันที่ครบกำหนด หรือ เอกสาร และฟิลด์สำหรับ เกรด, ประเภทงาน, และ หัวข้อที่ครอบคลุม คุณจึงสามารถมองเห็นภาพรวมได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทุกภาคการศึกษา

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • ตั้งการแจ้งเตือนการให้คะแนนโดยใช้ClickUp งานที่เกิดซ้ำ เพื่อให้งานระยะยาวไม่หลุดรอดสายตาของคุณ
  • ติดตามความก้าวหน้าตลอดภาคการศึกษาด้วยมุมมองไทม์ไลน์ที่เน้นเป้าหมายการสอนรายสัปดาห์และภาระงานการให้คะแนน

📌 เหมาะสำหรับ: ครู, ทีมวิชาการ, หรือผู้ปกครองที่สอนที่บ้านในการติดตามหลักสูตร, การส่งงาน, และรอบการให้คะแนน

10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done

เทมเพลต ClickUp Getting Things Done
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบระบบงานของคุณเพื่อผลลัพธ์สูงสุดด้วยเทมเพลต ClickUp Getting Things Done

สร้างขึ้นโดยอิงตามวิธีการ GTD ของ David Allen,แม่แบบ ClickUp Getting Things Doneช่วยให้คุณจับประเด็น, ชัดเจน, และดำเนินการงานต่างๆ โดยการแยกงานออกเป็น 7 รายการ GTD ที่พร้อมใช้งาน เช่น การกระทำถัดไป, รอการดำเนินการ, และแฟ้มเตือน.

  • ติดแท็กงานตามสภาพแวดล้อมและเวลา/พลังงานที่ต้องการ
  • เข้าถึงรายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเจ็ดรายการที่ตรงกับแต่ละขั้นตอนของ GTD ตั้งแต่การจับงานเข้าไปจนถึงการทบทวนประจำสัปดาห์
  • ปักหมุด GTD Doc View เพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOPs), บันทึกการประชุม หรือคู่มือ GTD แบบใช้งานได้จริงสำหรับทีมของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้วิธี GTD เพื่อแยกแยะแนวคิด จัดลำดับความสำคัญของงาน และนำงานไปสู่การปฏิบัติ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การสลับบริบททำลายประสิทธิภาพการทำงานจัดกลุ่มงานของคุณตามประเภท เช่น งานธุรการ งานที่ต้องใช้สมาธิสูง หรือการตอบกลับอย่างรวดเร็ว และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละประเภทอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน ลองกำหนดเป็น วันจันทร์ประชุม หรือ วันพุธเขียนงาน

11. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp

ติดตามงานปรับปรุงบ้านให้ทันด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามงานปรับปรุงบ้านให้ทันด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUp

กำลังพยายามจัดการการปรับปรุงบ้านระหว่างการประชุม Zoom และอีเมลดึกๆ อยู่หรือเปล่า?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น มันแบ่งโครงการปรับปรุงของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและให้คุณวางแผนงานตามห้อง กำหนดผู้รับเหมา และเรียงลำดับงานที่ต้องทำตามลำดับ ดังนั้นคุณจะไม่กำหนดเวลาทาสีก่อนการเดินท่อประปา

  • ใช้ มุมมองบอร์ด เพื่อจัดระเบียบงานในแต่ละขั้นตอน เช่น การออกแบบ, การจัดซื้อจัดจ้าง, และการ ดำเนินการ
  • เพิ่ม ช่องติดตามต้นทุน เพื่อตรวจสอบแรงงานและวัสดุตามงาน
  • มอบหมายงานให้กับผู้รับเหมาหรือผู้ขายพร้อมกำหนดเส้นตายและเครื่องหมายสถานะ

📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาที่วางแผนปรับปรุงบ้าน จัดการงบประมาณ และประสานงานกับผู้ขายหรือทีมงาน

⚙️ โบนัส: จับคู่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้กับพลังของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่เข้าใจบริบทของ ClickUp คุณสามารถขอให้จัดลำดับความสำคัญของงาน แนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย!

ค้นหางานที่ต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลาด้วย ClickUp Brain
ขอให้ ClickUp Brain แนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละชิ้นและจัดลำดับความสำคัญของงานคุณให้ดีขึ้น

12. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp

วางแผนขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUpมอบเค้าโครงเอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดในทุกขั้นตอนสำคัญ คุณสามารถกรอกรายละเอียดผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดส่ง และไฟล์สำคัญต่างๆ ได้โดยตรงในเอกสาร

นี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่เปิดตัว, แผนก, และธงความเสี่ยง เพื่อติดตามบริบทของงาน
  • ฝังการบันทึกหน้าจอผ่านClickUp Clipsและความคิดเห็นแบบร่วมมือเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว
  • จับคู่กับClickUp AutomationsหรือสรุปจากClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ซ้ำซ้อนและการส่งต่องาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หรือทีมพัฒนาที่ติดตามการอัปเดตฟีเจอร์, รายการงานค้าง, และเป้าหมายการปล่อยเวอร์ชัน

13. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ใน ClickUp

เทมเพลตวางแผนงานปาร์ตี้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แบ่งกิจกรรมของคุณออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อจัดงานสังสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ สร้างและจัดการรายชื่อแขกและข้อมูลผู้ขาย เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่ง กำหนดเวลา และงานจิปาถะที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย คุณสามารถทำเครื่องหมายสิ่งที่กำลังดำเนินการ สิ่งที่อยู่ในระหว่างรอ และสิ่งที่ยังต้องตัดสินใจ เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี:

  • จัดเรียงงานเป็น ขั้นตอนของเหตุการณ์ เพื่อบันทึกความคืบหน้าทางสายตาและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ ถูกบล็อก เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังดำเนินการและอะไรต้องการความสนใจ
  • ติดตามอาหาร การตกแต่ง และการเตรียมความบันเทิงในมุมมองแยกต่างหาก เช่น กระดานผู้ขาย หรือ รายการตรวจสอบการตกแต่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมา

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานที่ประสานงานการเฉลิมฉลองที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว เช่น การจัดเลี้ยงและการตกแต่ง

14. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp

วางแผนกิจวัตรการดูแลตนเองรายวันและรายสัปดาห์ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนกิจวัตรการดูแลตนเองรายวันและรายสัปดาห์ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบเช่นเดียวกับที่คุณใช้กับงานหรือความสำคัญในทีม คุณสามารถสร้างแผนเฉพาะบุคคลเพื่อดูแลจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณ พร้อมสถานะที่ติดตามได้เพื่อระบุรูปแบบและรับผิดชอบต่อตนเอง

เทมเพลตนี้ช่วยคุณจัดการงานส่วนตัวอย่างไร?

  • จัดหมวดหมู่พฤติกรรมโดยใช้ หมายเหตุ, อ้างอิง, ประเภทการดูแลตนเอง, และ ประเภทสุขภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่, ไม่เป็นไปตามแผน, และอยู่ระหว่างรอ
  • วางแผนกิจวัตรโดยใช้มุมมองปฏิทินหรือจัดกลุ่มตามประเภทด้วย มุมมองประเภทการดูแลตนเอง

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีชีวิตยุ่งและต้องการสร้างนิสัยดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

15. แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp

เพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการ QA ของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการ QA ของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUpช่วยให้คุณระบุช่องว่าง แจ้งปัญหา และบันทึกผลลัพธ์ในที่เดียว ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ขั้นตอนการทดสอบ, ระดับวิกฤต, ระดับความสำคัญ, และผลลัพธ์, คุณสามารถจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้ทันที

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการควบคุมคุณภาพ:

  • บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและระดับความรุนแรงด้วยแปดส่วน รวมถึง ผลลัพธ์, ระดับวิกฤต, และขั้นตอนการทดสอบ
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น อนุมัติใหม่ หรือ ปฏิเสธ เพื่อแสดงสถานะของแต่ละรายการในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
  • สลับระหว่าง มุมมองรายการโครงการ และ มุมมองตาราง เพื่อจัดการการตรวจสอบตามวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด

📌 เหมาะสำหรับ: ทีม QA และหัวหน้าฝ่ายผลิตที่ดูแลการผลิต การตรวจสอบกระบวนการ หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

16. แม่แบบรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมการค้นหาด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์ SEO ของ ClickUpติดตามแท็กชื่อ, ข้อมูลโครงสร้าง, การเชื่อมโยงภายใน และการปรับแต่งเฉพาะหน้าสำหรับเนื้อหาของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น หน้าแรก, หน้ารายละเอียดสินค้า, หน้าคำถามที่พบบ่อย, และ ความสำคัญ คุณสามารถแบ่งงานได้อย่างง่ายดายตามตำแหน่งที่ตั้งและผลกระทบที่งานเหล่านั้นมี

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเช็กลิสต์ SEO นี้โดดเด่น:

  • ติดตามสถานะการปรับปรุงเส้นทางโดยใช้แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ หรือ พักไว้
  • ใช้มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่น SEO Checklist และ Team Capacity เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและขีดความสามารถของทีม
  • เพิ่มข้อมูลอ้างอิงหรือบันทึกการตรวจสอบโดยตรงในช่อง ข้อมูลอ้างอิง เพื่อการรวมศูนย์

📌 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, หรือนักการตลาดที่ติดตามการแก้ไขทางเทคนิคและการปรับแต่งระดับหน้าเว็บในขนาดใหญ่

17. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp

ติดตามทุกจุดสัมผัสของผู้สมัครด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์การจ้างงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกจุดสัมผัสของผู้สมัครด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์การจ้างงานของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร จัดการสัมภาษณ์ และจัดระเบียบขั้นตอนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะ กำหนดเวลา และความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองรายการช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใสสำหรับทีมของคุณ ในขณะที่งานย่อยที่ซ้อนกันและเธรดความคิดเห็นช่วยให้การทำงานร่วมกันและการติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบการจ้างงานนี้:

  • ใช้ฟิลด์ แหล่งที่มาของผู้สมัคร และ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ เพื่อติดตามว่าผู้สมัครแต่ละคนมาจากที่ไหนและได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นตอนใดแล้ว
  • บันทึกผลตอบรับจากการคัดกรองประวัติและตัดสินใจขั้นสุดท้ายในแต่ละงานโดยตรงผ่านช่อง บันทึกการสัมภาษณ์และผลลัพธ์การจ้างงาน
  • จัดเรียงผู้สมัครตามแผนกหรือบทบาทโดยใช้มุมมองที่กรองแล้ว เช่น Pipeline เฉพาะบทบาท หรือ ความคืบหน้าการจ้างงานตามแผนก

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากรและทีมทรัพยากรบุคคลที่จัดการตำแหน่งงานว่าง การสัมภาษณ์งาน และงานปฐมนิเทศ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:รักษาลิสต์ลำดับความสำคัญเดียวที่ครอบคลุมทุกงานและไอเดียที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณ จากนั้นทุกเช้า ให้ดึงงาน 3-5 รายการเข้าสู่ลิสต์ประจำวันตามลำดับความสำคัญและระดับพลังงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป

18. แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp

จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUpไม่ใช่รายการตรวจสอบโครงการทั่วไป มันช่วยให้คุณติดตามลำดับ สถานะ และผลกระทบของแต่ละงาน ทำให้การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนระหว่างแผนกหรือทีมต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

นี่คือวิธีที่รายการตรวจสอบการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงาน:

  • ระบุช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้ฟิลด์ ความเสี่ยงตามความก้าวหน้า และ ประเภทของเฟส
  • ทำให้การส่งต่องานข้ามแผนกเป็นอัตโนมัติโดยใช้ความสัมพันธ์ของงานใน ClickUpพร้อมทริกเกอร์ในตัว
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ใน มุมมองไทม์ไลน์โครงการ
  • ตรวจพบช่องว่างของทรัพยากรบนพื้นผิวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วย มุมมองสรุปการจัดสรรทีม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำภาระงานที่มากเกินไปในโครงการที่ดำเนินการพร้อมกัน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่จัดการโครงการหลายระยะซึ่งต้องการการจัดลำดับ การติดตามสถานะ และความโปร่งใสทั่วทั้งทีม

19. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp

ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์วันหยุดของ ClickUp เพื่อวางแผนเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่และเพลิดเพลินกับการไม่อยู่ที่ออฟฟิศ
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์วันหยุดของ ClickUp เพื่อวางแผนเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่และเพลิดเพลินกับการไม่อยู่ที่ออฟฟิศ

ไม่มีใครอยากใช้เวลาวันหยุดไปกับการกังวลเรื่องที่ชาร์จลืมหรือการจองนาทีสุดท้ายเลยแม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบทุกอย่าง ตั้งแต่การยืนยันการจองไปจนถึงการเตือนให้เตรียมครีมกันแดดและรองเท้าผ้าใบ เพื่อให้คุณสนุกกับวันหยุดโดยไม่ต้องตรวจสอบกระเป๋าซ้ำไปซ้ำมาสิบครั้ง

คุณสามารถติดตามสิ่งที่ยังต้องซื้อ สิ่งที่จัดเตรียมไว้แล้ว และแม้กระทั่งมอบหมายงานเตรียมการเดินทางให้กับคู่ของคุณ ลูก ๆ หรือเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางเป็นกลุ่ม

นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้:

  • แยกหมวดหมู่สิ่งของสำหรับการเดินทางเป็น ต้องจัดเตรียม, จัดเตรียมแล้ว, และ ต้องซื้อ โดยใช้สถานะงาน
  • จัดหมวดหมู่สิ่งของจำเป็นด้วย ประเภทรายการ, การเดินทางพักผ่อน, และ จำนวน เพื่อเตรียมการได้รวดเร็วขึ้น
  • นำทางระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น รายการที่จะซื้อ และสถานะรายการ เพื่อตรวจพบช่องว่างได้ทันที

📌 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนและนักเดินทางบ่อยที่จัดระเบียบสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทาง การจัดกระเป๋า และตารางเวลา

20. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์การเกษียณ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบชีวิตหลังเกษียณของคุณด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเกษียณของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Retirement Checklistเป็นศูนย์กลางการวางแผนที่มีโครงสร้างภายในClickUp Docsที่ช่วยให้คุณรวบรวมเอกสาร ลิงก์ บันทึก และไทม์ไลน์ต่างๆ ไว้ที่เดียว หากคุณกำลังเลื่อนงานสำคัญออกไป เช่น การโอนเงินจาก 401(k) หรือการตั้งค่าสวัสดิการหลังเกษียณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการด้วยแผนที่มั่นคง

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพ:

  • วางแผนเป้าหมายก่อนเกษียณด้วยการจัดกลุ่มงาน เช่น การเตรียมการเงิน, ความพร้อมทางกฎหมาย, และการวางแผนไลฟ์สไตล์
  • ใช้ลิงก์อ้างอิงและส่วนฝังเอกสารเพื่อเก็บแบบฟอร์ม รายละเอียดนโยบาย และข้อมูลผู้ให้บริการไว้ในที่เดียว
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับรายการที่มีความสำคัญต่ำแต่ต้องดำเนินการตามเวลา เช่น การสมัคร Medicare หรือกำหนดเวลาการลดขนาดทรัพย์สิน

📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง ติดตามเป้าหมายสำคัญ เช่น การวางแผนการเงิน การจัดตั้งสวัสดิการ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดส่งด้วย ClickUp

แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ช่วยจัดระเบียบงานที่เรียบง่าย แต่เมื่อวันของคุณต้องจัดการกับกำหนดส่งที่เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือข้ามสายงาน หรือภารกิจส่วนตัว มันก็ง่ายที่จะรู้สึกว่าแม่แบบเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp มอบมุมมองที่ปรับแต่งได้ ชื่องานที่ละเอียด ฟิลด์การติดตามที่ลึกซึ้ง และกรอบงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ SEO ไปจนถึงการดูแลตนเอง ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสร้างระบบงานที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณ! ✅