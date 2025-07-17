เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ฟรี เพื่อจัดระเบียบงาน

ในที่สุดคุณก็นั่งลงเพื่อจัดการงานประจำวันของคุณ แต่กลับพบว่าใช้เวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรมากกว่าการลงมือทำจริง
นั่นคือจุดที่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก หากคุณใช้ Asana แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีของมันมีวิธีรวดเร็วในการจัดระเบียบลำดับความสำคัญประจำวัน งานที่ต้องส่งของทีม หรือเป้าหมายส่วนตัว
แต่ถ้าคุณเคยรู้สึกว่างานที่ต้องทำในแต่ละวันมีมากกว่าเวลาที่มี คุณไม่ได้คิดไปเองหรอก อ่านต่อจนจบ แล้วคุณจะพบว่ามีวิธีจัดการทุกอย่างให้ฉลาดขึ้นด้วยClickUp 🤩
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana คืออะไร?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana คือการตั้งค่าโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การติดตามงานใน Asana เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้พื้นที่ทำงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งงานต่าง ๆ จะถูกจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายการตามโครงการ คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันครบกำหนด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ได้ในตารางเดียวที่สามารถปรับแต่งได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะที่ดี?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดจะสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการตั้งค่าซ้ำๆ สำหรับงานประจำวัน พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการ
นี่คือรายละเอียดขององค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานระยะยาวของทีมคุณ 👀
- ส่วนกลาง: จัดตั้งคอลัมน์ที่มีโครงสร้าง เช่น ต้องทำ กำลังทำ และเสร็จแล้ว เพื่อติดตามสถานะของงานและทำให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามลำดับ
- ข้อมูลงานโดยละเอียด: ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, งานย่อย, และแท็กภายในแต่ละงานเพื่อลดความไม่ชัดเจนและติดตามงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบมีโครงสร้าง: ใช้ฟิลด์สำหรับลำดับความสำคัญ สถานะ หรือความพยายาม โดยใช้ฟิลด์มาตรฐานจากไลบรารีเพื่อให้ง่ายต่อการกรองและรายงาน
- ระบบอัตโนมัติและการพึ่งพา: ใช้กฎที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือกำหนดลำดับงาน ช่วยปรับปรุงการส่งต่องานและความแม่นยำของกระบวนการทำงาน
- มุมมองหลายแบบ: นำเสนอรูปแบบรายการ บอร์ด ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณสามารถสลับมุมมองได้ตามความต้องการของงาน
- การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ: อัปเดตเทมเพลตตามข้อเสนอแนะของทีมและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ Asana ฟรี
นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างระบบการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
1. แผ่นงานรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์สำหรับอาสนะ
ผ่านทางAsana
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์นี้มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ยืดหยุ่นให้คุณจัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน และวางแผนสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย ใช้กระดานคัมบังเพื่อจัดเรียงงานตามวันในสัปดาห์ มอบหมายเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อให้งานข้ามสายงานสอดคล้องกัน เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป เพียงลากและวางงานเพื่อจัดลำดับใหม่
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมหรือบุคคลที่ต้องจัดการหลายงานพร้อมกันตลอดทั้งสัปดาห์
2. แผนงานประจำวันแบบแอสซานา
ผ่านทางAsana
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนแต่ละวันอย่างมีโครงสร้างมากกว่าการจดบันทึกงานเพียงอย่างเดียว คุณสามารถจัดลำดับงานที่ต้องทำพร้อมบริบทที่ครบถ้วน—เช่น ความสำคัญ ระดับความพยายาม กรอบเวลา และกำหนดส่ง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กและจัดเรียงงานตามที่คุณต้องการ และ งานของฉัน เพื่อดูแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงงานที่คุณต้องทำ
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคล ที่จัดการงานปริมาณมากในวันที่งานเร่งด่วน
3. แผนเป้าหมายระยะสั้นของอาสนะ
ผ่านทางAsana
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะนี้ช่วยให้คุณแยกเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นที่มุ่งเน้น ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและบรรลุได้มากขึ้น เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระยะยาว และสร้างแรงผลักดันด้วยตัวชี้วัดความคืบหน้าที่มองเห็นได้
เทมเพลตนี้ยังมอบแผนที่ทางให้ทีมของคุณได้ปฏิบัติตาม ช่วยให้คุณสามารถติดตามงาน ปรับแผน และก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสหรือเป้าหมายระยะสั้นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม
🔍 คุณรู้หรือไม่? ว่ากล่องที่ไม่ได้ทำในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณที่คอยหลอกหลอนคุณอยู่? นักจิตวิทยาเรียกมันว่าZeigarnik Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สมองของเรามักจดจ่อกับงานที่ยังไม่เสร็จมากกว่าที่จะเฉลิมฉลองงานที่เราทำเสร็จแล้ว
4. แผ่นงานตรวจสอบการเริ่มต้นธุรกิจ Asana
ผ่านทางAsana
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับอาสนะนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแต่รู้สึกหนักใจกับความคิดนั้น หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ไม่ต้องกังวล มันมาพร้อมกับส่วนต่างๆ ที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว รวมถึง กลยุทธ์, การจดทะเบียนธุรกิจ, การสร้างแบรนด์และการตลาด, และ โลจิสติกส์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณดำเนินการแต่ละขั้นตอนในลำดับที่ถูกต้อง โดยปราศจากความเครียด
แต่ละส่วนประกอบด้วยการติดตามความคืบหน้า, งบประมาณที่ประมาณการไว้กับที่เสนอ, และพื้นที่สำหรับปรับเปลี่ยนเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันงานกับผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ร่วมงานเพื่อแบ่งเบาภาระและระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างแผนงานปฏิบัติการแรก ตั้งแต่การจดทะเบียนจนถึงการเปิดตัว
5. แม่แบบ Asana Eisenhower Matrix
ผ่านทางAsana
สร้างขึ้นจากวิธีการ Eisenhower Matrix, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณแยกงานออกเป็นสี่หมวดหมู่ที่ชัดเจนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ: ทำ, กำหนดเวลา, มอบหมาย, และ ลบ.
เค้าโครงแบบใช้ซ้ำได้ช่วยให้คุณสามารถลากและวางงานไปยังช่องที่ถูกต้องได้ แนบบริบทกับงานเหล่านี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพิ่มเอกสารหรือบันทึก ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น และวนกลับไปยังเพื่อนร่วมทีมสำหรับงานที่มอบหมาย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานรายสัปดาห์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
6. แบบฟอร์มบันทึกการทำงานของอาสนะ
ผ่านทางAsana
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในอาสนะนี้ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมประจำวันตามสถานะได้อย่างง่ายดาย สังเกตได้ทันทีว่าคุณวางแผนอะไรไว้ อะไรที่ทำเสร็จแล้ว และแต่ละงานใช้เวลานานเท่าไร
ไม่เหมือนกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทั่วไป ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดแท็กงานด้วยบริบท เช่น ประเภทการเรียกเก็บเงิน ระดับความพยายาม และความสำคัญ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองเห็นรูปแบบ ติดตามเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และปรับกระบวนการทำงานได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการติดตามผลงานประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา การเรียกเก็บเงิน และแนวโน้มการผลิต
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในโครงการแบบลีนหรืออไจล์ ลองใช้วิธีจัดลำดับงานตามน้ำหนัก (Weighted Shortest Job First) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานโดยพิจารณาจากผลตอบแทน หารต้นทุนที่เกิดจากการล่าช้ากับขนาดของงานแต่ละชิ้น แล้วคุณจะทราบได้ทันทีว่างานใดให้ผลตอบแทนสูงสุด (ROI)
7. แผนโครงการออกแบบอาสนะ
ผ่านทางAsana
ต้องการจะก้าวจากรายการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ไปสู่ แผนโครงการที่มีโครงสร้าง สำหรับกระบวนการออกแบบหรือไม่?
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและติดตามสินทรัพย์สร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแบนเนอร์เว็บ กราฟิกโซเชียล และภาพประกอบอีเมล เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
คุณสามารถจัดระเบียบงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เช่น เอกสารอ้างอิง, ทรัพย์สินเว็บ, ทรัพย์สินโซเชียล และอื่นๆ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุประเภทหรือสถานะของทรัพย์สิน ทีมงานยังสามารถใช้เป็นรายการวัสดุในการทำงานสำหรับโครงการที่ต้องประสานงานข้ามสายงาน ซึ่งการประสานงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การเปิดตัวแคมเปญความปลอดภัยทางไซเบอร์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ที่ประสานงานสื่อภาพข้ามช่องทางกับผู้ร่วมงานหลายคน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดการกับงานที่สำคัญที่สุด (และมักจะน่ากลัวที่สุด) เป็นอย่างแรกในตอนเช้า วิธี "กินกบตัวนั้นก่อน" จะช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันตั้งแต่ต้น ทำให้งานที่เหลือของวันรู้สึกเบาลง
8. แบบฟอร์มเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ผ่านทางAsana
เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยช่วยให้การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การกำหนดเส้นตาย และการแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถวัดผลได้ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ผ่านการใช้ OKR หรือกรอบการทำงานที่คล้ายคลึงกัน
คุณสามารถจัดเรียงทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายรายได้และตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึงเป้าหมายการจ้างงานได้ในที่เดียว ใช้เพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ ติดตามการมีส่วนร่วมของทีม และให้ทุกคนเห็นภาพรวมว่างานของพวกเขาสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอย่างไร
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำที่แปลงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนการดำเนินงานข้ามทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอป AI จัดรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
9. แบบฟอร์มความร่วมมือของเอเจนซีอาซานา
ผ่านทางAsana
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ Asana มอบความโปร่งใสให้กับทีมภายในและเอเจนซี่เกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึง งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่อยู่ในขั้นตอนของลูกค้า แต่ละส่วน เช่น การวางแผนสิ่งที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ต้องส่งมอบในอนาคต ช่วยให้เห็นชัดเจนว่าอะไรต้องได้รับความสนใจ ภายในเวลาใด และจากใคร
นอกจากนี้ ยังรักษาเส้นเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้การอนุมัติไม่หยุดชะงัก
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดหรือทีมปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับเอเจนซี่และต้องการปรับปรุงแคมเปญ, กำหนดเวลา, และการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. แผนโครงการข้ามสายงานด้วย Asana
ผ่านทางAsana
เมื่อมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาจสูญหายได้ง่ายระหว่างเครื่องมือและกล่องจดหมายต่างๆแม่แบบการจัดการโครงการ Asanaนี้จะช่วยให้การวางแผนข้ามสายงานเป็นศูนย์กลาง โดยให้การมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของโครงการ: การวางแผน, จุดสำคัญ, ขั้นตอนถัดไป, และ แผนการสื่อสาร
มันช่วยให้คุณมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบไทม์ไลน์สไตล์แกนต์ และปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเมื่อตารางเวลาเปลี่ยนแปลง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่บริหารจัดการโครงการร่วมกับหลายแผนกซึ่งมีกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana
เป็นความจริงที่แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของ Asana สามารถช่วยให้ทีมเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม่แบบเหล่านี้มักมีข้อจำกัดหลายประการที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายงาน
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- ขอบเขตโครงการจำกัด: เทมเพลตถูกจำกัดไว้สำหรับโครงการแต่ละโครงการเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำในภายหลังจะไม่ส่งผลย้อนกลับไปยังสำเนาที่มีอยู่แล้ว
- การตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ: ผู้ใช้ต้องกำหนดกฎการทำซ้ำใหม่ทุกครั้งที่ใช้เทมเพลตซ้ำ ซึ่งเพิ่มงานที่ทำซ้ำกัน
- ช่องว่างในการทำงานอัตโนมัติของงานย่อย: กฎมักจะข้ามงานย่อยไป เว้นแต่จะมีการตั้งค่าขั้นตอนเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ไขปัญหา
- พื้นที่จัดเก็บแม่แบบที่จำกัด: จำกัดจำนวนแม่แบบงานที่บันทึกไว้ต่อโครงการ โดยไม่มีการจัดการแม่แบบแบบรวมศูนย์
- พฤติกรรมของฟิลด์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างโปรเจกต์: ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งไม่ได้เพิ่มผ่านไลบรารีฟิลด์ไม่สามารถซิงค์หรือรายงานได้อย่างน่าเชื่อถือในมุมมองข้ามโปรเจกต์
ข้อจำกัดปัจจุบันของ Asana ในด้านความยืดหยุ่นของเทมเพลต ความลึกของการรายงาน และการผสานปฏิทิน นำมาซึ่งความท้าทาย เทมเพลตจำนวนมากของเราต้องแก้ไขด้วยตนเอง และกฎการทำงานอัตโนมัติอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อปรับใช้กับโครงการจำนวนมาก
โดยสรุปแล้ว แม่แบบของ Asana มักทำงานแยกส่วนกัน ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการเดียว แต่จะท้าทายในการปรับให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ โดยไม่เกิดการทำซ้ำ
เทมเพลตอาสนะทางเลือก
ClickUpแก้ไขข้อจำกัดของ Asana ด้วยเทมเพลตที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และรายการตรวจสอบเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันในฐานะซอฟต์แวร์จัดการงาน มันช่วยให้มองเห็นงานร่วมกันในเทมเพลตต่างๆ ได้โดยไม่กระทบต่อการควบคุมในระดับงาน
ระบบอัตโนมัติมีประโยชน์มาก และการใช้เทมเพลตสำหรับงานและรายการต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลย ชอบเลยการจัดวางและการปรับแต่งได้ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองต่างๆ
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งผสานโครงสร้างของรายการที่ต้องทำเข้ากับความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ 🧰
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการงานและมอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณวางแผนวันและติดตามสิ่งที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทางเลือกแทน Asana นี้ คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคอลัมน์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า สลับรูปแบบตามสไตล์ของคุณ และอัปเดตความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณมีความเฉียบแหลมและเป็นระเบียบ:
- สลับระหว่าง มุมมองบอร์ด สำหรับช่องทางงานแบบภาพ และ มุมมองรายการ สำหรับรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง
- ใช้สถานะที่มีอยู่สองสถานะ ต้องทำ และ เสร็จแล้ว เพื่อรักษาความสะอาดและสามารถดำเนินการได้ในระบบของคุณ
- เพิ่มและแก้ไขงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยากด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังจัดการงานส่วนตัวหรือหน้าที่การงานในชีวิตประจำวัน และต้องการโครงสร้างที่เบาเพื่อจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลเร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
2. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบโครงสร้างให้กับวันของคุณ ซึ่งเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณ มันช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ เพื่อให้การวางแผนประจำวันรู้สึกเหมือนเป็นจังหวะมากกว่าการเริ่มต้นใหม่
ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างความสม่ำเสมอด้วย ตัวนับสถิติต่อเนื่อง เพื่อติดตามนิสัยประจำวัน
- จัดเรียงงานโดยใช้ฟิลด์ หมวดหมู่ และ สถานที่ เพื่อจัดกลุ่มงานที่บ้าน ที่ทำงาน หรือธุระต่างๆ
- ดูวันของคุณใน มุมมองปฏิทิน หรือสลับระหว่าง มุมมองปริมาณงาน และ มุมมองแกนต์ เมื่อวางแผนข้ามทีม
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องจัดการหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันตลอดทั้งวัน และต้องการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงในแต่ละชั่วโมง
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
หากตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองใช้เทมเพลต ClickUp Calendar To-Do Listเพื่อช่วยให้คุณจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะเปลี่ยนรายการงานของคุณให้เป็นปฏิทินแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณวางแผน มองเห็นภาพรวม และปรับปริมาณงานของคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย
นี่สามารถใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ได้ด้วย และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่รายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญด้วย มุมมองตามบทบาท ที่กรองงานตามความรับผิดชอบ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจน:
- ดูงานทั้งหมดบนไทม์ไลน์โดยใช้ มุมมองตารางเวลา สำหรับการวางแผนรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, และ ระดับประสิทธิผล เพื่อประเมินบริบทของงานได้อย่างรวดเร็ว
- วางแผนการประชุมอย่างมีจุดประสงค์ผ่าน มุมมองคำขอประชุม ที่ซิงค์รายการที่ต้องทำก่อนการประชุม
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมและฟรีแลนซ์ที่จัดการงานตามกำหนดเวลาที่ต้องการการแบ่งเวลาอย่างแม่นยำและการจัดตารางงานแบบมองเห็นภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เบนจามิน แฟรงคลินมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำเนินชีวิตตามคุณธรรมส่วนตัว 13 ประการ รายการสิ่งที่ต้องทำของเขาไม่ได้เป็นเพียงรายการหัวข้อย่อยเท่านั้น แต่ยังถูกจัดระเบียบตามชั่วโมงอีกด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 5 โมงเช้าด้วย 'ตื่น ล้างหน้า และมุ่งสู่ความดีอันทรงพลัง'
4. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณตามประเภท (งานลูกค้า, งานธุรการ, งานประชาสัมพันธ์) บันทึกข้อมูลสำคัญโดยตรงในบัตรงาน และช่วยระบุความล่าช้าหรืออุปสรรคได้ทันที
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณควบคุมการทำงานตลอดสัปดาห์ได้:
- เพิ่มรายละเอียดที่เต็มไปด้วยบริบทโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทงาน, หมายเหตุสำคัญ, และความถี่
- วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วย มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ และสลับไปยัง มุมมองรายเดือน เพื่อการวางแผนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- รักษาการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นระเบียบด้วยฟิลด์เช่น อีเมลติดต่อ และ ทรัพยากร
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานและหัวหน้าทีมที่ต้องการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการได้อย่างชัดเจน
5. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินอยู่หลากหลายประเภทในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์และมุมมองเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมโยงกิจกรรมกับโครงการ บทบาทหน้าที่ และตัวชี้วัดความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร:
- กำหนดความเป็นเจ้าของด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองผู้จัดการโครงการ และ ชื่อโครงการ ใน ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยใช้ช่องความคืบหน้าในการทำงาน
- จัดการชุดกิจกรรมขนาดใหญ่ด้วยงานย่อยแบบซ้อนและมุมมองหลากหลาย เพื่อประสานงานไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนและปรับสมดุลความสามารถของทีม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมบริการลูกค้า, หรือใครก็ตามที่ดูแลกระบวนการทำงานแบบหลายชั้นที่ต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบแบบเส้นตรง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดลำดับความสำคัญตามความรู้สึกส่วนตัวกรอบงาน RICEจะช่วยให้คุณประเมินงานแต่ละอย่างโดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ขอบเขต (Reach), ผลกระทบ (Impact), ความมั่นใจ (Confidence) และความพยายาม (Effort)—เพื่อให้คุณรู้ว่างานไหนควรทำก่อนอย่างแท้จริง วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องอธิบายเหตุผลในการจัดลำดับความสำคัญและแสดงให้เห็นว่าตัดสินใจอย่างไร
6. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เมื่อทุกอย่างดูเร่งด่วนเท่ากันทั้งหมดแม่แบบการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดเรียงงานตามผลกระทบและกำหนดเวลาได้ คุณจะได้รับโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน ซึ่งจัดระเบียบงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน: รายการที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และ งานค้าง
อะไรทำให้เทมเพลตนี้เป็นการอัปเกรดการจัดการงาน? มาดูกัน:
- กำหนดขอบเขตและมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดโดยใช้ Team View เพื่อแสดงภาพความรับผิดชอบของแต่ละงาน
- ติดตามรายละเอียดงานที่สำคัญได้ทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่โหลดไว้ล่วงหน้า เช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และเวลาที่ประมาณการ
- สลับมุมมองโดยใช้หกมุมมองแบบไดนามิก รวมถึงมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามแบบคัมบัง และมุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกที่ต้องการประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการงาน
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายงาน
การประสานงานการย้าย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงาน อาจรู้สึกเหมือนการจัดการโครงการย่อยหลายร้อยโครงการพร้อมกันเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งทุกงานออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใดเลย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เปิด มุมมองขั้นตอนการย้าย เพื่อกำหนดแผนแต่ละขั้นตอนของการย้าย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลัง บรรจุ, กำหนดไว้, หรือ เสร็จสิ้น
- มอบหมายความรับผิดชอบและจัดเรียงงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เจ้าของ, สถานที่, หรือ ระดับความเร่งด่วน
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปหรือผู้จัดการสำนักงานภายในที่ดูแลการจัดการโลจิสติกส์การย้ายที่อยู่โดยละเอียด
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
เทมเพลตลิสต์สิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUpเป็นระบบติดตามเป้าหมายสำหรับบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนความฝันอันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรม มันช่วยให้คุณ:
- จัดกลุ่มและกรองไอเดียด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ทวีป, จุดหมายปลายทาง, ผู้เกี่ยวข้อง, และความพึงพอใจ
- เก็บความทรงจำไว้ในบริบทโดยใช้ช่อง รูปภาพ เพื่อแนบแรงบันดาลใจทางภาพหรืออัปโหลดหลังจากประสบการณ์
- จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโดยใช้ มุมมองตามคะแนน หรือกรองการเดินทางและโครงการตามผู้ที่เข้าร่วมผ่าน มุมมองตามบุคคล
- วางแผนตามภูมิศาสตร์หรือธีมโดยใช้ มุมมองตามทวีป และแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการติดตามความทะเยอทะยานส่วนตัว เป้าหมายการพัฒนาทักษะ หรือแรงบันดาลใจสำหรับประสบการณ์ระยะยาว
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp
การจัดการแผนการสอน การให้คะแนน และการตรวจสอบนักเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานในชั้นเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ที่กระจัดกระจาย
ด้วยสถานะงานสำเร็จรูป 12 แบบ, มุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น รายการตามวันที่ครบกำหนด หรือ เอกสาร และฟิลด์สำหรับ เกรด, ประเภทงาน, และ หัวข้อที่ครอบคลุม คุณจึงสามารถมองเห็นภาพรวมได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทุกภาคการศึกษา
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ตั้งการแจ้งเตือนการให้คะแนนโดยใช้ClickUp งานที่เกิดซ้ำ เพื่อให้งานระยะยาวไม่หลุดรอดสายตาของคุณ
- ติดตามความก้าวหน้าตลอดภาคการศึกษาด้วยมุมมองไทม์ไลน์ที่เน้นเป้าหมายการสอนรายสัปดาห์และภาระงานการให้คะแนน
📌 เหมาะสำหรับ: ครู, ทีมวิชาการ, หรือผู้ปกครองที่สอนที่บ้านในการติดตามหลักสูตร, การส่งงาน, และรอบการให้คะแนน
10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
สร้างขึ้นโดยอิงตามวิธีการ GTD ของ David Allen,แม่แบบ ClickUp Getting Things Doneช่วยให้คุณจับประเด็น, ชัดเจน, และดำเนินการงานต่างๆ โดยการแยกงานออกเป็น 7 รายการ GTD ที่พร้อมใช้งาน เช่น การกระทำถัดไป, รอการดำเนินการ, และแฟ้มเตือน.
- ติดแท็กงานตามสภาพแวดล้อมและเวลา/พลังงานที่ต้องการ
- เข้าถึงรายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเจ็ดรายการที่ตรงกับแต่ละขั้นตอนของ GTD ตั้งแต่การจับงานเข้าไปจนถึงการทบทวนประจำสัปดาห์
- ปักหมุด GTD Doc View เพื่อสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOPs), บันทึกการประชุม หรือคู่มือ GTD แบบใช้งานได้จริงสำหรับทีมของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้วิธี GTD เพื่อแยกแยะแนวคิด จัดลำดับความสำคัญของงาน และนำงานไปสู่การปฏิบัติ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การสลับบริบททำลายประสิทธิภาพการทำงานจัดกลุ่มงานของคุณตามประเภท เช่น งานธุรการ งานที่ต้องใช้สมาธิสูง หรือการตอบกลับอย่างรวดเร็ว และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละประเภทอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน ลองกำหนดเป็น วันจันทร์ประชุม หรือ วันพุธเขียนงาน
11. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp
กำลังพยายามจัดการการปรับปรุงบ้านระหว่างการประชุม Zoom และอีเมลดึกๆ อยู่หรือเปล่า?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น มันแบ่งโครงการปรับปรุงของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและให้คุณวางแผนงานตามห้อง กำหนดผู้รับเหมา และเรียงลำดับงานที่ต้องทำตามลำดับ ดังนั้นคุณจะไม่กำหนดเวลาทาสีก่อนการเดินท่อประปา
- ใช้ มุมมองบอร์ด เพื่อจัดระเบียบงานในแต่ละขั้นตอน เช่น การออกแบบ, การจัดซื้อจัดจ้าง, และการ ดำเนินการ
- เพิ่ม ช่องติดตามต้นทุน เพื่อตรวจสอบแรงงานและวัสดุตามงาน
- มอบหมายงานให้กับผู้รับเหมาหรือผู้ขายพร้อมกำหนดเส้นตายและเครื่องหมายสถานะ
📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาที่วางแผนปรับปรุงบ้าน จัดการงบประมาณ และประสานงานกับผู้ขายหรือทีมงาน
⚙️ โบนัส: จับคู่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้กับพลังของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่เข้าใจบริบทของ ClickUp คุณสามารถขอให้จัดลำดับความสำคัญของงาน แนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย!
12. แม่แบบรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUpมอบเค้าโครงเอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดในทุกขั้นตอนสำคัญ คุณสามารถกรอกรายละเอียดผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดส่ง และไฟล์สำคัญต่างๆ ได้โดยตรงในเอกสาร
นี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่เปิดตัว, แผนก, และธงความเสี่ยง เพื่อติดตามบริบทของงาน
- ฝังการบันทึกหน้าจอผ่านClickUp Clipsและความคิดเห็นแบบร่วมมือเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว
- จับคู่กับClickUp AutomationsหรือสรุปจากClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ซ้ำซ้อนและการส่งต่องาน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หรือทีมพัฒนาที่ติดตามการอัปเดตฟีเจอร์, รายการงานค้าง, และเป้าหมายการปล่อยเวอร์ชัน
13. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการวางแผนงานปาร์ตี้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อจัดงานสังสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ สร้างและจัดการรายชื่อแขกและข้อมูลผู้ขาย เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่ง กำหนดเวลา และงานจิปาถะที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย คุณสามารถทำเครื่องหมายสิ่งที่กำลังดำเนินการ สิ่งที่อยู่ในระหว่างรอ และสิ่งที่ยังต้องตัดสินใจ เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี:
- จัดเรียงงานเป็น ขั้นตอนของเหตุการณ์ เพื่อบันทึกความคืบหน้าทางสายตาและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ ถูกบล็อก เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังดำเนินการและอะไรต้องการความสนใจ
- ติดตามอาหาร การตกแต่ง และการเตรียมความบันเทิงในมุมมองแยกต่างหาก เช่น กระดานผู้ขาย หรือ รายการตรวจสอบการตกแต่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมา
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานที่ประสานงานการเฉลิมฉลองที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว เช่น การจัดเลี้ยงและการตกแต่ง
14. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณจัดสรรเวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบเช่นเดียวกับที่คุณใช้กับงานหรือความสำคัญในทีม คุณสามารถสร้างแผนเฉพาะบุคคลเพื่อดูแลจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณ พร้อมสถานะที่ติดตามได้เพื่อระบุรูปแบบและรับผิดชอบต่อตนเอง
เทมเพลตนี้ช่วยคุณจัดการงานส่วนตัวอย่างไร?
- จัดหมวดหมู่พฤติกรรมโดยใช้ หมายเหตุ, อ้างอิง, ประเภทการดูแลตนเอง, และ ประเภทสุขภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่, ไม่เป็นไปตามแผน, และอยู่ระหว่างรอ
- วางแผนกิจวัตรโดยใช้มุมมองปฏิทินหรือจัดกลุ่มตามประเภทด้วย มุมมองประเภทการดูแลตนเอง
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีชีวิตยุ่งและต้องการสร้างนิสัยดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
15. แม่แบบรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUpช่วยให้คุณระบุช่องว่าง แจ้งปัญหา และบันทึกผลลัพธ์ในที่เดียว ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ขั้นตอนการทดสอบ, ระดับวิกฤต, ระดับความสำคัญ, และผลลัพธ์, คุณสามารถจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้ทันที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการควบคุมคุณภาพ:
- บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารและระดับความรุนแรงด้วยแปดส่วน รวมถึง ผลลัพธ์, ระดับวิกฤต, และขั้นตอนการทดสอบ
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น อนุมัติใหม่ หรือ ปฏิเสธ เพื่อแสดงสถานะของแต่ละรายการในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
- สลับระหว่าง มุมมองรายการโครงการ และ มุมมองตาราง เพื่อจัดการการตรวจสอบตามวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีม QA และหัวหน้าฝ่ายผลิตที่ดูแลการผลิต การตรวจสอบกระบวนการ หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
16. แม่แบบรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์ SEO ของ ClickUpติดตามแท็กชื่อ, ข้อมูลโครงสร้าง, การเชื่อมโยงภายใน และการปรับแต่งเฉพาะหน้าสำหรับเนื้อหาของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น หน้าแรก, หน้ารายละเอียดสินค้า, หน้าคำถามที่พบบ่อย, และ ความสำคัญ คุณสามารถแบ่งงานได้อย่างง่ายดายตามตำแหน่งที่ตั้งและผลกระทบที่งานเหล่านั้นมี
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเช็กลิสต์ SEO นี้โดดเด่น:
- ติดตามสถานะการปรับปรุงเส้นทางโดยใช้แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ หรือ พักไว้
- ใช้มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่น SEO Checklist และ Team Capacity เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและขีดความสามารถของทีม
- เพิ่มข้อมูลอ้างอิงหรือบันทึกการตรวจสอบโดยตรงในช่อง ข้อมูลอ้างอิง เพื่อการรวมศูนย์
📌 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, หรือนักการตลาดที่ติดตามการแก้ไขทางเทคนิคและการปรับแต่งระดับหน้าเว็บในขนาดใหญ่
17. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร จัดการสัมภาษณ์ และจัดระเบียบขั้นตอนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะ กำหนดเวลา และความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว
มุมมองรายการช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใสสำหรับทีมของคุณ ในขณะที่งานย่อยที่ซ้อนกันและเธรดความคิดเห็นช่วยให้การทำงานร่วมกันและการติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบการจ้างงานนี้:
- ใช้ฟิลด์ แหล่งที่มาของผู้สมัคร และ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ เพื่อติดตามว่าผู้สมัครแต่ละคนมาจากที่ไหนและได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นตอนใดแล้ว
- บันทึกผลตอบรับจากการคัดกรองประวัติและตัดสินใจขั้นสุดท้ายในแต่ละงานโดยตรงผ่านช่อง บันทึกการสัมภาษณ์และผลลัพธ์การจ้างงาน
- จัดเรียงผู้สมัครตามแผนกหรือบทบาทโดยใช้มุมมองที่กรองแล้ว เช่น Pipeline เฉพาะบทบาท หรือ ความคืบหน้าการจ้างงานตามแผนก
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากรและทีมทรัพยากรบุคคลที่จัดการตำแหน่งงานว่าง การสัมภาษณ์งาน และงานปฐมนิเทศ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:รักษาลิสต์ลำดับความสำคัญเดียวที่ครอบคลุมทุกงานและไอเดียที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณ จากนั้นทุกเช้า ให้ดึงงาน 3-5 รายการเข้าสู่ลิสต์ประจำวันตามลำดับความสำคัญและระดับพลังงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
18. แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUpไม่ใช่รายการตรวจสอบโครงการทั่วไป มันช่วยให้คุณติดตามลำดับ สถานะ และผลกระทบของแต่ละงาน ทำให้การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนระหว่างแผนกหรือทีมต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือวิธีที่รายการตรวจสอบการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการดำเนินงาน:
- ระบุช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้ฟิลด์ ความเสี่ยงตามความก้าวหน้า และ ประเภทของเฟส
- ทำให้การส่งต่องานข้ามแผนกเป็นอัตโนมัติโดยใช้ความสัมพันธ์ของงานใน ClickUpพร้อมทริกเกอร์ในตัว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ใน มุมมองไทม์ไลน์โครงการ
- ตรวจพบช่องว่างของทรัพยากรบนพื้นผิวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วย มุมมองสรุปการจัดสรรทีม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำภาระงานที่มากเกินไปในโครงการที่ดำเนินการพร้อมกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการที่จัดการโครงการหลายระยะซึ่งต้องการการจัดลำดับ การติดตามสถานะ และความโปร่งใสทั่วทั้งทีม
19. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
ไม่มีใครอยากใช้เวลาวันหยุดไปกับการกังวลเรื่องที่ชาร์จลืมหรือการจองนาทีสุดท้ายเลยแม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบทุกอย่าง ตั้งแต่การยืนยันการจองไปจนถึงการเตือนให้เตรียมครีมกันแดดและรองเท้าผ้าใบ เพื่อให้คุณสนุกกับวันหยุดโดยไม่ต้องตรวจสอบกระเป๋าซ้ำไปซ้ำมาสิบครั้ง
คุณสามารถติดตามสิ่งที่ยังต้องซื้อ สิ่งที่จัดเตรียมไว้แล้ว และแม้กระทั่งมอบหมายงานเตรียมการเดินทางให้กับคู่ของคุณ ลูก ๆ หรือเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางเป็นกลุ่ม
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้:
- แยกหมวดหมู่สิ่งของสำหรับการเดินทางเป็น ต้องจัดเตรียม, จัดเตรียมแล้ว, และ ต้องซื้อ โดยใช้สถานะงาน
- จัดหมวดหมู่สิ่งของจำเป็นด้วย ประเภทรายการ, การเดินทางพักผ่อน, และ จำนวน เพื่อเตรียมการได้รวดเร็วขึ้น
- นำทางระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น รายการที่จะซื้อ และสถานะรายการ เพื่อตรวจพบช่องว่างได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนและนักเดินทางบ่อยที่จัดระเบียบสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทาง การจัดกระเป๋า และตารางเวลา
20. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Retirement Checklistเป็นศูนย์กลางการวางแผนที่มีโครงสร้างภายในClickUp Docsที่ช่วยให้คุณรวบรวมเอกสาร ลิงก์ บันทึก และไทม์ไลน์ต่างๆ ไว้ที่เดียว หากคุณกำลังเลื่อนงานสำคัญออกไป เช่น การโอนเงินจาก 401(k) หรือการตั้งค่าสวัสดิการหลังเกษียณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการด้วยแผนที่มั่นคง
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพ:
- วางแผนเป้าหมายก่อนเกษียณด้วยการจัดกลุ่มงาน เช่น การเตรียมการเงิน, ความพร้อมทางกฎหมาย, และการวางแผนไลฟ์สไตล์
- ใช้ลิงก์อ้างอิงและส่วนฝังเอกสารเพื่อเก็บแบบฟอร์ม รายละเอียดนโยบาย และข้อมูลผู้ให้บริการไว้ในที่เดียว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับรายการที่มีความสำคัญต่ำแต่ต้องดำเนินการตามเวลา เช่น การสมัคร Medicare หรือกำหนดเวลาการลดขนาดทรัพย์สิน
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง ติดตามเป้าหมายสำคัญ เช่น การวางแผนการเงิน การจัดตั้งสวัสดิการ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดส่งด้วย ClickUp
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Asana ช่วยจัดระเบียบงานที่เรียบง่าย แต่เมื่อวันของคุณต้องจัดการกับกำหนดส่งที่เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือข้ามสายงาน หรือภารกิจส่วนตัว มันก็ง่ายที่จะรู้สึกว่าแม่แบบเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp มอบมุมมองที่ปรับแต่งได้ ชื่องานที่ละเอียด ฟิลด์การติดตามที่ลึกซึ้ง และกรอบงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ SEO ไปจนถึงการดูแลตนเอง ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสร้างระบบงานที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณ! ✅