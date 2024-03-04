ใช้ประโยชน์จาก KPI ของ SaaS เพื่อรับประกันการเติบโตของรายได้และความสำเร็จของลูกค้า

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด, นักขาย, หรือผู้จัดการ, การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะสามารถช่วยคุณเติบโตบริษัท SaaS ของคุณได้เร็วขึ้น.
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางทะเลของ KPI และตัวชี้วัดต่างๆ ที่รอการวัดผลนั้น การระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณมากที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS เนื่องจากพวกเขาดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และการเติบโตและความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้
ตัวชี้วัด KPISaaS ที่สำคัญที่สุดบางตัวเผยให้เห็นความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณและ ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง แม้ว่าการติดตาม KPI SaaS สำหรับความพยายามด้านการขายและการตลาดเท่านั้นจะมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในบทความนี้ เราจะเปิดเผย 10 KPI SaaS ที่จำเป็นสำหรับการติดตามในปี 2024 และสำรวจความท้าทายทั่วไปที่คุณอาจพบเจอในระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณติดตาม KPI SaaS ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
การเข้าใจ KPI และตัวชี้วัดของ SaaS
แม้ว่าอาจฟังดูคล้ายกัน แต่ KPI และตัวชี้วัดของ SaaS ไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกัน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของ SaaS คือ ตัวชี้วัดระดับสูงที่ให้ภาพรวมเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของบริษัท นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่สามารถวัดได้ซึ่งติดตามความคืบหน้าของธุรกิจเมื่อเทียบกับเป้าหมายของมัน
โดยทั่วไปแล้ว KPI เหล่านี้จะประเมินด้านต่างๆ เช่น การเติบโตของรายได้ สถานะของลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น โดยปกติแล้วจะใช้โดยผู้บริหารและผู้จัดการ SaaS รวมถึงทีมความสำเร็จของลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
ในขณะเดียวกัน คำว่า "เมตริก" เป็นคำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึง KPI และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการวัดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่ทุกเมตริกจะเป็น KPI ของ SaaS เมตริกถูกใช้ในวงกว้างโดยสมาชิกทีมการตลาดและทีมขาย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมสนับสนุนลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านธุรกิจที่แตกต่างกัน
โมเดลธุรกิจ SaaS ทำงานอย่างไร และส่งผลต่อการติดตาม KPI อย่างไร?
บริษัทซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ดำเนินงานบนโมเดลธุรกิจเฉพาะ—พวกเขาให้ผู้ใช้เข้าถึงซอฟต์แวร์ของตนโดยเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ตราบเท่าที่ยังคงชำระเงินอยู่ นอกจากนี้ พวกเขามักสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีการผูกมัดด้วยสัญญา
การใช้รูปแบบธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้หมายความว่าธุรกิจ SaaS มีวิธีการวัดประสิทธิภาพที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน เนื่องจากความสำเร็จของบริษัทเหล่านี้ขึ้นอยู่จำนวนการสมัครสมาชิกและผู้ใช้รายเดือน—ผู้ใช้มากขึ้นหมายถึงรายได้ที่มากขึ้น
โดยรวมแล้ว สำหรับธุรกิจ SaaS เป้าหมายหลักคือการรักษาให้รายได้ประจำรายเดือนสูง ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้าไว้เป็นหนึ่งใน KPI หลัก หากคุณต้องการให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญที่จะต้องติดตามจำนวนผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าค่าชีวิตของลูกค้า และ KPI ที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนถัดไป
เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเริ่มติดตามเมตริกการขายและรายได้ของ SaaS ของคุณทันทีใช่ไหม?ใช้เทมเพลต KPI การขายของ ClickUpเพื่อตรวจสอบ KPI และปรับปรุงกระบวนการในทุกขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณจากหน้าต่างเดียว ?
10 ตัวชี้วัด KPI ที่จำเป็นสำหรับ SaaS ที่ต้องติดตาม
มีตัวชี้วัดที่สำคัญหลายสิบตัว แต่การติดตามทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์. แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควร มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเพื่อช่วยให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
มาดู KPI ที่จำเป็นของ SaaS ที่บริษัทของคุณต้องติดตามกัน
1. อัตราการสูญเสียลูกค้า
เนื่องจากธุรกิจ SaaS ขึ้นอยู่กับผู้สมัครสมาชิก การวัดอัตราการยกเลิกการเป็นสมาชิกของลูกค้าจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ชัดเจน. KPI นี้ แสดงจำนวนผู้สมัครสมาชิกที่สูญเสียไปในระยะเวลาที่กำหนด.
เมื่อธุรกิจของคุณพึ่งพาการรักษาลูกค้าและการสูญเสียลูกค้าสูง นั่นหมายความว่าลูกค้าจำนวนมากไม่พอใจกับซอฟต์แวร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม อัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูงขึ้นควรเป็นสิ่งที่คาดหวังได้หากซอฟต์แวร์ของคุณไม่ใช่ทางออกถาวรสำหรับผู้ใช้
อัตราการยกเลิกการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากแนวโน้มของตลาด คู่แข่ง หรือราคา ดังนั้น หากธุรกิจ SaaS ของคุณมีอัตราการยกเลิกการใช้บริการสูงกว่าค่าเฉลี่ย คุณควรทบทวนคุณสมบัติและกลยุทธ์ด้านราคาของคุณใหม่
นี่คือวิธีการคำนวณอัตราการสูญเสียลูกค้า:
ลูกค้าที่สูญเสีย ÷ จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) x 100
2. อัตราการสูญเสียรายได้
การติดตามอัตราการสูญเสียรายได้จากการยกเลิกการสมัครสมาชิกมีความสำคัญยิ่งกว่าการติดตามอัตราการสูญเสียลูกค้า เพราะมันสะท้อนถึง รายได้ที่สูญเสียไปตลอดเวลาเนื่องจากการยกเลิกหรือการลดระดับการสมัครสมาชิก
การติดตาม KPI นี้รายไตรมาสหรือรายเดือนสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้นและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการ
นี่คือวิธีการคำนวณอัตราการสูญเสียรายได้:
รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำที่สูญเสียไปในช่วงเวลา ÷ รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) x 100
3. รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำรายเดือน
รายได้ประจำรายเดือน (MRR) คือ มูลค่ารวมทั้งหมดที่บริษัท SaaS ของคุณสร้างขึ้นจากสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในเดือนหนึ่ง MRR ติดตามยอดขายเพิ่ม, ยอดขายใหม่, การต่ออายุสมาชิก และการยกเลิกสมาชิก ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกกระแสเงินสดรายเดือนของคุณได้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเติบโตของธุรกิจและช่วยให้คุณตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่นการจัดสรร ทรัพยากรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธีการคำนวณ MRR:
สูตรในการคำนวณ MRR อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของ MRR ที่คุณกำลังติดตาม วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการคำนวณ MMR คือ:
MRR = (จำนวนลูกค้า) x (รายได้ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าเหล่านั้น)
หากคุณมีลูกค้า 10 คนที่ชำระเงินให้คุณ $10 ต่อเดือน— MRR ของคุณคือ 10 x 10 = $100 สำหรับเดือนนั้น
ธุรกิจที่มีขนาดการซื้อขายและแผนการที่แตกต่างกันอาจคำนวณโดยใช้สูตรด้านล่าง
MRR = (จำนวนลูกค้า) x (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อลูกค้า)
4. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามผลิตภัณฑ์
ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (PQL) คือจำนวนลูกค้าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในโหมดทดลองใช้ฟรี และได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาอาจกลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
ในขณะที่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL) อิงตามการกระทำเฉพาะ เช่น การคลิกที่ลิงก์ที่ได้รับทางอีเมล PQL จะสะท้อนพฤติกรรมของลูกค้า โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของฟีเจอร์ซอฟต์แวร์บางประการต่อลูกค้าในช่วงทดลองใช้
ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณสมบัติที่ลูกค้าปัจจุบันดูเหมือนจะชื่นชอบมากที่สุด และโฆษณาคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มเติมในเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีของคุณ
นี่คือวิธีการคำนวณอัตราการแปลง PQL เป็นยอดขาย:
จำนวน PQL ที่แปลงเป็นการจ่ายเงินทั้งหมด ÷ PQL ทั้งหมด x 100
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้า (CCR) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเปิดเผย จำนวนผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อที่กลายมาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
ค่า CCR ที่ต่ำบ่งชี้ว่าลูกค้าเป้าหมายอาจสูญเสียความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณอาจระบุสาเหตุที่คุณสูญเสียลูกค้าปัจจุบันได้โดยการตรวจสอบกระบวนการขายแบบ SaaS อย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัท SaaS ส่วนใหญ่ การสูญเสียมักเกิดขึ้นในช่วงการทดลองใช้ฟรี
คุณอาจมีค่า CCR ต่ำหากทีมขายยังคงทำการวิเคราะห์ลูกค้าผิดกลุ่ม หากเป็นเช่นนั้น การวิเคราะห์ค่า CCR ของคุณอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ นอกจากนี้ การติดตามอัตราการแปลงตามที่คุณกำหนดเองสามารถช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดหลาย ๆแคมเปญเพื่อดูว่าแคมเปญใดประสบความสำเร็จมากที่สุด
นี่คือวิธีการคำนวณ CCR:
ยอดการแปลงทั้งหมด ÷ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
6. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
การวัดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้จ่ายเกินตัว ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ CAC ได้แก่ การวิจัย การตลาด และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งอาจสะสมเพิ่มขึ้นหากคุณทุ่มเทความพยายามเพิ่มเติมในการหาลูกค้าใหม่
โปรดทราบว่า CAC พิจารณาเฉพาะต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าโดยการทำให้พวกเขาซื้อบริการของคุณเท่านั้น ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการผลิตซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ KPI นี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าเงินของคุณกำลังถูกใช้ไปที่ไหนและคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อประหยัดเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสูญเสียรายได้ของบริษัทไปกับช่องทางที่ไม่ทำกำไร เป้าหมายคือการทำเงินให้ได้มากกว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่
นี่คือวิธีการคำนวณ CAC:
(ต้นทุนขาย + ต้นทุนการตลาด) ÷ ลูกค้าใหม่ที่ได้มา
7. อัตราการรักษาลูกค้า
หนึ่งใน KPI ที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ SaaS คืออัตราการรักษาลูกค้า (CRR) ซึ่งแสดงถึง จำนวนผู้ใช้ที่ยังคงใช้งานอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตรา CRR ที่สูงหมายความว่าลูกค้ายังคงใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของรายได้ ?
หากคุณมีค่า CRR ต่ำ สาเหตุทั่วไปอาจเป็น:
- ปัญหาทางเทคนิค
- ขาดคุณสมบัติ
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
- ไม่ตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้า
นี่คือวิธีการคำนวณ CRR:
[(ลูกค้า ณ สิ้นงวด – ลูกค้าที่ได้รับเพิ่มในระหว่างงวด) ÷ ลูกค้า ณ ต้นงวด] x 100
การวิเคราะห์ CRR ของคุณสามารถช่วยคุณระบุปัญหาได้ หากมีปัญหา และคิดหาทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมโยง CRR ที่อ่อนแอเข้ากับวัฒนธรรมการจัดการตั๋วที่ไม่ดีของบริษัท SaaS ของคุณ คุณสามารถเริ่มดำเนินการเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าได้ หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ และนำความพยายามเชิงรุกมากขึ้นมาใช้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ?
8. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) ของคุณ คือการประมาณการรายได้รวมที่คุณจะได้รับจากลูกค้าแต่ละรายในขณะที่พวกเขายังคงสมัครใช้บริการของคุณ นี่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้าที่สำคัญที่สุด เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าปัจจุบันของคุณสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับฟีเจอร์ การตลาด และการกำหนดราคาได้
ขณะติดตามค่า CLV คุณควรให้ความสนใจกับค่า CAC หรือต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost) ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ไม่แพงกว่าค่าเฉลี่ยของมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (Average Lifetime Value) ของพวกเขา ในอุดมคติแล้ว ไม่มีธุรกิจใดควรใช้เงินในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่มากกว่าเงินที่ได้รับจากลูกค้าเหล่านั้น
นี่คือวิธีการคำนวณมูลค่าตลอดอายุลูกค้า:
มูลค่าของลูกค้า x อายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า
เคล็ดลับเพิ่มเติม: สร้างภาพประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณในทุกจุดสัมผัสด้วยเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUp วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยการติดตามการรับรู้ การพิจารณา และการเปลี่ยนแปลงบนกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ และระบุพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาได้เร็วขึ้น
9. รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้
การวัดรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้แสดงให้เห็นว่า แต่ละผู้สมัครสมาชิกใช้จ่ายกับบริการของคุณในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด การติดตาม KPI SaaS นี้สามารถช่วยให้คุณกำหนดจำนวนเงินที่คุณได้รับจากผู้ใช้แต่ละคนได้ เพื่อให้คุณสามารถนำรายได้ไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากธุรกิจ SaaS ส่วนใหญ่มีระดับการสมัครสมาชิกและส่วนเสริมในข้อเสนอของพวกเขา จึงมักมีความแตกต่างในค่าใช้จ่ายของลูกค้า อย่างไรก็ตาม KPI นี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าผู้ใช้มักจ่ายเงินสำหรับอะไรและเพราะเหตุใด
นี่คือวิธีการคำนวณ ARPU:
รายได้รวม ÷ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
การคำนวณตัวชี้วัดนี้จะง่ายขึ้นหากคุณใช้เทมเพลตรายงานยอดขายรายวันของ ClickUpเพื่อให้เห็นภาพกิจกรรมและแนวโน้มของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้การประมาณการรายได้มีความแม่นยำมากขึ้น
10. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
การพึ่งพาคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่พึงพอใจกับบริการของคุณ นี่เป็น KPI ที่สำคัญในการวัดผลเนื่องจากจะแสดงให้เห็นว่าบริษัท SaaS ของคุณกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใด หากคะแนนไม่เป็นที่พอใจ จะช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้
รูปแบบ NPS จำเป็นต้องถามลูกค้าของคุณว่าพวกเขามีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัท, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการของคุณให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน. ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนตั้งแต่ 0 (ไม่มีความน่าจะเป็นเลย) ถึง 10 (มีความน่าจะเป็นอย่างมาก).
ผู้ที่ให้คะแนน 9 หรือ 10 ถือเป็นผู้สนับสนุนหรือลูกค้าที่ภักดีซึ่งอาจแนะนำบริการของคุณให้กับผู้อื่น ส่วนผู้ที่ให้คะแนน 0 ถึง 6 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างต่ำต่อบริการ และไม่น่าจะแนะนำหรือใช้บริการของคุณต่อไป
นี่คือวิธีการคำนวณคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ:
เปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริม – เปอร์เซ็นต์ของผู้คัดค้าน
บทบาทของ KPI SaaS ในการวางแผนกลยุทธ์
KPI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกลยุทธ์เนื่องจากสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้และสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง KPI ช่วยให้คุณระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของคุณมากที่สุด วัดผลการดำเนินงานในด้านเหล่านั้น และเปรียบเทียบค่ากับมาตรฐานในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ KPI ยังมีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์โดย:
- ทำให้กระบวนการวางแผนขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น
- การติดตามพารามิเตอร์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการวางแผนกลยุทธ์
- ระบุความท้าทายและโอกาสเพื่อให้คุณสามารถปรับแผนของคุณได้
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้วยการสนับสนุนให้ทีมต่างๆ ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่สร้างรายได้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมความโปร่งใสโดยการวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เปิดเผยปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ SaaS เพื่อให้คุณสามารถออกแบบแผนความสำเร็จในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
คุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างแผนที่เส้นทางธุรกิจ SaaS ของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์! เริ่มวางแผนได้ทันทีด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเพื่อกำหนดและมองเห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงกำหนดตัวชี้วัด SaaS ที่เหมาะสมสำหรับการวัดความก้าวหน้า
ความสำคัญของ KPI งบดุลต่อการเติบโตของ SaaS
นอกเหนือจากประสิทธิภาพแล้ว การติดตามสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของบริษัทและเพื่อให้มีรายได้รายเดือนที่มั่นคง วิธีที่ง่ายที่สุดในการประเมินสุขภาพของบริษัท SaaS ของคุณ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งคือการใช้งบดุล ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจ ศักยภาพในการเติบโต และปัจจัยเสี่ยง
มี KPI ของงบดุลมากมายที่คุณสามารถติดตามได้เพื่อเข้าใจสุขภาพ, ประสิทธิภาพ, และสภาพคล่องของบริษัทคุณได้ดีขึ้น
นี่คือห้า KPI สำคัญที่สุดของงบดุลสำหรับธุรกิจ SaaS:
- อัตราส่วนสภาพคล่อง: เปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทกับหนี้สินหมุนเวียน
- อัตราส่วนสภาพคล่องอย่างรวดเร็ว: วัดสภาพคล่องและความสามารถของธุรกิจในการชำระหนี้สินระยะสั้นโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่อง
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: แสดงให้เห็นว่าคุณใช้หนี้สินมากเพียงใดในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ของบริษัท โดยเปรียบเทียบหนี้สินรวมของบริษัทกับส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น: คำนวณว่าสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย: วัดว่าบริษัทของคุณสามารถชำระดอกเบี้ยจากหนี้สินที่ค้างชำระได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากรายได้ที่บริษัทสามารถทำได้
ความท้าทายในการติดตาม KPI และวิธีเอาชนะ
มาสำรวจความท้าทายทั่วไปบางประการในการติดตาม KPI และเรียนรู้วิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นกัน
การเลือก KPI SaaS ที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของรายได้
เนื่องจากจำนวน KPI ที่คุณสามารถติดตามได้มีจำนวนมาก หลายธุรกิจพบว่าการตัดสินใจเลือก KPI ที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก และสุดท้ายก็มักจะขอให้ที่ปรึกษาเป็นผู้เลือก KPI ให้
อย่างไรก็ตาม การเลือก KPI ที่เหมาะสมต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของคุณ และการทดลองมากมาย คุณต้องคำนึงถึงคำถามต่างๆ เช่น:
- ธุรกิจ SaaS ของคุณอยู่ในขั้นตอนไหน?
- KPI มีศักยภาพที่จะเปิดเผยแนวโน้มที่คุณต้องการหรือไม่?
- ตัวชี้วัดใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบันของคุณมากกว่า?
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
การเลือกเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (BI)ที่ดีที่สุดเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และแสดง KPI ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีซอฟต์แวร์ให้เลือกมากมาย หลากหลายประเภท ในอุดมคติแล้ว เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการแสดงข้อมูลที่ชัดเจน
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
- เครื่องมือ AIเพื่อเร่งการวิเคราะห์ข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้
นอกเหนือจากเครื่องมือ BI แล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการติดตาม KPI ที่แข็งแกร่งของClickUp ได้อีกด้วยโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณติดตาม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มเดียว
การรวบรวมข้อมูล
การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง และจะเป็นฝันร้ายอีกแบบหนึ่งหากคุณต้องทำด้วยตนเอง ในกรณีนี้ คุณจะต้อง ใช้เวลาและความพยายามในการหาวิธีจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารออนไลน์เช่นClickUp Docsเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหานี้ เนื่องจากให้ตำแหน่งศูนย์กลางในการเก็บรักษาข้อมูลและรายงานของคุณ นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ที่คุณใช้และแชร์ทุกอย่างกับทีมของคุณผ่านลิงก์ง่าย ๆ
หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลเชิงคำนวณ ให้ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อจัดเรียงข้อมูลของคุณในรูปแบบคอลัมน์แบบสเปรดชีต คุณสามารถเพิ่มสูตรขั้นสูงให้กับข้อมูลของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและคำนวณ KPI ที่คุณต้องการได้
วิธีติดตามเมตริกและ KPI ที่สำคัญที่สุดของ SaaS
การติดตาม KPI ของ SaaS สามารถทำได้ง่ายตราบใดที่คุณพึ่งพาเครื่องมือ SaaSที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วย ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตามและจัดระเบียบ KPI ที่จำเป็นทั้งหมดของคุณ เพื่อดูว่าตรงตามความคาดหวังด้านประสิทธิภาพของคุณหรือไม่ ⭐
การใช้ClickUp Goalsเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตาม KPI ของ SaaS และความคืบหน้าของมัน คุณสามารถ แบ่งเป้าหมายทั้งหมดของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อย ที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
เมื่อคุณทำเป้าหมายแต่ละข้อสำเร็จ คุณจะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายของคุณมากขึ้น และ ความคืบหน้าของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ⏳
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัดของคุณเพื่อวัดเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครได้ดังนี้:
- ตัวเลข: สำหรับตัวเลขจำนวน เช่น คะแนนและเปอร์เซ็นต์
- จริง/เท็จ: เพื่อติดตามอัตราการเสร็จสิ้นในแง่ของทำเสร็จ/ยังไม่ทำ
- สกุลเงิน: สำหรับเมตริกเช่นอัตราการยกเลิกการใช้บริการและกำไร
- งาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานตามการสำเร็จงาน
เพื่อเริ่มต้นการติดตาม KPI ของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต KPI ของ ClickUp. มันให้มุมมองแบบรายการสรุปของ KPI ทั้งหมดของคุณที่จัดหมวดหมู่ตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าอันไหนคือ:
- อยู่ในเส้นทาง
- ออกนอกประเด็น
- เสี่ยง
- เสร็จสมบูรณ์
มองเห็นความคืบหน้าได้โดยการเปิดมุมมองกระดานคัมบังแบบลากและวาง และเข้าใจกำหนดเวลาของ KPI ได้ดีขึ้นผ่านมุมมองไทม์ไลน์
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ด ClickUpเป็นศูนย์ควบคุม KPI ของคุณได้อีกด้วย แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและให้ภาพรวมของ KPI ทั้งหมดของคุณในมุมมองแบบภาพรวม คุณสามารถเพิ่มการ์ดแบบกำหนดเอง (หรือรายงาน) ที่ติดตามตัวชี้วัดของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม ?
ติดตาม KPI SaaS อย่างมืออาชีพด้วย ClickUp
การติดตาม KPI อย่างถูกต้องและการเติบโตของธุรกิจ SaaS ดำเนินไปควบคู่กัน—การวัดและวิเคราะห์ KPI จะเผยให้เห็นว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใด และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในทิศทางที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่า การติดตามและปรับแต่ง KPI อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อไปในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพื่อให้การเดินทางติดตาม KPI ของคุณเป็นเรื่องง่ายสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต KPIที่มีประโยชน์เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย มองเห็นความคืบหน้าของ KPIและใช้ฟังก์ชัน CRM ในตัวเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต! ?
สรุปคำถามที่พบบ่อย
1. KPI ใน SaaS คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับบริษัท SaaS ทั้งแบบ B2C และB2B ตัวชี้วัด KPI ช่วยให้ติดตามส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหรือเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง เนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจ SaaS ขึ้นอยู่กับผู้สมัครสมาชิกและรายได้ในอนาคตที่พวกเขาสร้างขึ้น ตัวชี้วัด KPI ที่สำคัญที่สุดของ SaaS มักจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
2. ตัวชี้วัด SaaS ที่พบบ่อยคืออะไร?
ตัวชี้วัด SaaS ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ อัตราการสูญเสียลูกค้าและรายได้ อัตราการสูญเสียรายเดือนและรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นประจำรายเดือนและรายปี อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้า ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
3. คุณวัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ SaaS อย่างไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่คุณวัดและวิเคราะห์สามารถบอกคุณได้ว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้านอย่างไร ตัวอย่างเช่น อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) ที่สูงบ่งชี้ว่ามีจำนวนผู้สมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจหมายความว่ารายได้ของคุณก็สูงเช่นกัน