De 11 bästa alternativen till Flowlu för företagsledning 2025

Flowlu är ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning som kombinerar projekt- och uppgiftshantering, CRM, fakturering, kunskapsbas och samarbetsfunktioner i en enda plattform. Det är särskilt populärt bland små team och växande företag som behöver en centraliserad arbetsplats.

Men även om Flowlu täcker många områden är det kanske inte det perfekta valet för alla team. Oavsett om du behöver mer avancerad anpassning, bättre integrationer, ett enklare gränssnitt eller bara en annan prisstruktur kan du genom att utforska Flowlu-alternativ hitta ett verktyg som passar bättre för ditt arbetsflöde och dina mål.

I den här bloggen utforskar vi de bästa alternativen till Flowlu som är värda att överväga, med en genomgång av vad du bör utvärdera innan du byter.

Varför söker proffs efter alternativ till Flowlu?

Flowlu erbjuder ett brett utbud av funktioner i en enda plattform, men det passar inte alltid alla team. Här är några vanliga skäl till varför yrkesverksamma letar efter alternativ:

Begränsad flexibilitet i användargränssnittet: Vissa användare tycker att gränssnittet är rörigt eller inte så intuitivt, särskilt för icke-tekniska team.

Grundläggande CRM och automatisering: Det inbyggda CRM-systemet fungerar för enkla pipelines, men saknar den djup och automatisering som finns i dedikerade Det inbyggda CRM-systemet fungerar för enkla pipelines, men saknar den djup och automatisering som finns i dedikerade CRM-verktyg.

Fakturering passar inte alla regioner: Flowlus finansiella verktyg är inte helt anpassade efter globala skatte- eller efterlevnadskrav.

Begränsningar för mobilappar: Team som är starkt beroende av mobil åtkomst rapporterar ofta begränsad funktionalitet eller brist på smidig upplevelse.

Brant inlärningskurva för nya användare: Allt-i-ett-konfigurationen kan vara överväldigande för mindre team eller enskilda användare som behöver en enklare konfiguration.

Färre inbyggda integrationer: Jämfört med andra plattformar har Flowlu ett mer begränsat integrationssystem, vilket kan vara ett hinder för team med komplexa teknikstackar.

Vad ska du leta efter i Flowlu-alternativ?

Innan du väljer ett alternativ bör du fundera över vad ditt team verkligen behöver för att arbeta bättre. Här är några viktiga funktioner att utvärdera:

Projekt- och uppgiftshantering: Verktyg som stöder uppgiftsberoenden, Verktyg som stöder uppgiftsberoenden, projektplaner , Kanban-tavlor och Gantt-diagram för bättre planering och genomförande.

⚡️ Mallarkiv: 11 gratis mallar för uppgiftshantering i arbetet

CRM-funktionalitet: Kontaktadministration, affärsuppföljning, försäljningspipelines och automatisering för effektiv hantering av kundrelationer.

Teamsamarbete: Kommentarer i realtid, delade dokument, aviseringar och chatt för att hålla alla uppdaterade.

Fakturerings- och ekonomiverktyg: Inbyggd fakturering, utgiftshantering eller integrationer med verktyg som QuickBooks eller Xero.

Anpassning och skalbarhet: Flexibla arbetsflöden, roller och instrumentpaneler som kan anpassas efterhand som ditt team eller företag växer.

Integrationer och API:er: Kompatibilitet med dina befintliga verktyg och tillgång till API:er för mer avancerad anpassning.

Användarvänlighet och support: Ett intuitivt gränssnitt, Ett intuitivt gränssnitt, snabb klientonboarding och responsiv kundsupport som hjälper ditt team att komma igång direkt.

Olika typer och storlekar av företag kan väga dessa faktorer olika. Små team prioriterar ofta användarvänlighet och kostnad, medan större organisationer kanske fokuserar mer på anpassningsbarhet och integrationsdjup.

De 11 bästa alternativen till Flowlu i korthet

Verktygets namn Bästa funktioner Bäst för Priser* Varför är det ett bra alternativ till Flowlu? ClickUp AI-assistent (Brain MAX), projektledning, dokument, mål, whiteboards, över 1 000 integrationer Team av alla storlekar som söker en flexibel allt-i-ett-arbetsplats Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Kombinerar uppgifter, dokument, CRM och AI – allt som Flowlu erbjuder, men med större skalbarhet. Nifty Projektplaner, dokument och diskussioner, tidrapportering Fjärrbaserade och kundorienterade team Gratis för 2 användare; betalda planer från 39 $/månad (10 användare) Perfekt för projektöversikt och kundsamarbete med milstolpar Monday. com Anpassade arbetsflöden, CRM-mallar, instrumentpaneler Tvärfunktionella små och medelstora företag och byråer Gratis plan; Betalda planer från 9 $/användare/månad Inbyggt CRM + projektarbetsflöden, ett modernare användargränssnitt än Flowlu Zoho CRM Kontaktadministration, automatisering, analys, support för flera kanaler Säljteam, små och medelstora företag och Zoho-användare Gratis plan; Betalda planer från 14 $/användare/månad Kraftfullt CRM med integrationer och finansiella verktyg som liknar Flowlu. Agiled Offert- och fakturering, CRM och kundportal, tidrapportering Frilansare och egenföretagare Betalda abonnemang från 30 $/månad Kraftfull kombination av CRM och fakturering för enskilda användare – liknande Floulus finansverktyg. Bitrix24 CRM + uppgiftshantering, kommunikationsverktyg, kontaktcenter Team som behöver internt samarbete och samarbete med kunder Gratis plan; Betalda planer från 49 $/månad (5 användare) Allt-i-ett-arbetsyta med ett starkare CRM- och försäljningsfokus Freshsales Inbyggd CRM, AI-leadscoring, affärsspårning Säljteam och tjänsteleverantörer Gratis plan; Betalda planer från 9 $/användare/månad CRM-intensiva team får Flowlu-liknande funktioner med mer avancerade försäljningsfunktioner. Asana Uppgiftsautomatisering, tidslinjevy, rapportering Växande team med strukturerade processer Gratis plan; Betalda planer från 10,99 $/användare/månad Byggt för arbetsflöden, med integrationer som täcker CRM-behov i Flowlu-stil. Wrike Automatisering av arbetsflöden, korrekturverktyg, avancerad rapportering Medelstora till stora företag Perfekt för utvecklingsgrupper som behöver djupgående problemspårning, mindre CRM, men ett stabilt projektflöde. Perfekt för team som behöver komplexa arbetsflöden, spårning och kundsynlighet. Trello Kanban-tavlor, Power-Ups, enkel användargränssnitt Visuella team och nystartade företag Gratis plan; Betalda planer från 5 $/användare/månad Enkel uppgiftshantering med CRM-tillägg via Power-Ups Jira Agila tavlor, sprintplanering, ärendehantering Programvaru- och produktutvecklingsteam Gratis plan; Betalda planer från 7,75 $/användare/månad Perfekt för utvecklingsgrupper som behöver djupgående problemspårning, mindre CRM men stabilt projektflöde.

De bästa Flowlu-alternativen för växande team

Olika typer av företag och teamstrukturer behöver olika funktioner. Här är specialiserade alternativ som passar specifika prioriteringar:

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bästa anpassningsbara allt-i-ett-plattformen för uppgifter, CRM, dokument och samarbete)

Kom igång med ClickUp Övervaka projektuppdateringar, hantera risker och arbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är ett kraftfullt allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som hjälper team av alla storlekar att hålla ordning och få saker gjorda snabbare.

Verktyget samlar alla dina arbetsbehov i en kontextuell, AI-driven arbetsyta.

Uppfyll alla dina behov av innehållsskapande och dokumentation med ClickUp Docs . Använd ClickUps egenutvecklade AI, ClickUp Brain, eller AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini för att skriva, redigera och koda direkt från din ClickUp-arbetsyta.

Skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, ange prioriteringar och deadlines och mycket mer med ClickUp Tasks . Här kan du helt enkelt fråga ClickUp Brain eller använda din röst med Talk to Text för att ställa in detaljerade, kompletta arbetsflöden, helt handsfree!

Sätt upp mål för dina team på lång, medellång och kort sikt och följ upp dem med ClickUp Goals.

Chatta med teammedlemmar för kommunikation i realtid, hoppa in i videosamtal med Syncups, skapa uppgifter, whiteboards och mycket mer direkt från ditt ClickUp Chat -fönster.

Samarbeta, brainstorma och skapa AI-genererad konceptkonst med ClickUp Whiteboards

Hitta all viktig information om dina projekt med ClickUp Dashboards. Få anpassade rapporter och sammanfattningar i instrumentpanelen med AI-kort som uppdateras i realtid.

Jämfört med Floulus mer segmenterade tillvägagångssätt ger ClickUp dig en verkligt sammankopplad arbetsyta. Oavsett om du är ett litet team eller ett företag med hundratals anställda är det enkelt att använda och tillräckligt flexibelt för att passa dina behov.

Du kan planera projekt med ClickUp Gantt-diagram, spåra framsteg med ClickUp Dashboards och växla mellan vyer som listor, tavlor eller kalendrar.

Med allt från sprintplanering till kunskapsdelning under ett och samma tak ger ClickUp teamen möjlighet att planera, samarbeta och leverera snabbare, utan att behöva jonglera med flera olika verktyg.

ClickUps bästa funktioner:

Flexibilitet i arbetsflödet: Hitta information direkt med sökning i naturligt språk. Få tillgång till Hitta information direkt med sökning i naturligt språk. Få tillgång till över 15 anpassningsbara vyer med obegränsade anpassningsbara fält och teamspecifika statusar.

AI-produktivitetsassistent: Använd : Använd ClickUp Brain för AI-innehållsskapande, dokumentsammanfattningar, automatisering av uppgifter och frågor och svar i arbetsytan. Omvandla chattar till uppgifter och få smarta förslag medan du arbetar.

📌 Bonus: Om du byter från Flowlu för att få bättre samarbete, smartare automatisering eller en mer enhetlig arbetsyta kan ClickUp Brain MAX vara ett genombrott. Det är ClickUps AI-app för datorer som är djupt integrerad i hela din arbetsyta. Den förstår dina uppgifter, dokument, möten och verktyg, så att du kan söka i din anslutna arbetsyta och på webben eller använda din röst för att ställa frågor, automatisera åtgärder och få arbetet gjort snabbare. Oavsett om du planerar sprints, sammanfattar dokument eller omvandlar chattar till uppgifter, lägger Brain Max till ett intelligent lager till ditt arbetsflöde, vilket hjälper dig att undvika kontextväxlingar och hålla fokus. Få jobbet gjort smidigt med ClickUp

Omfattande CRM: Hantera kundlivscykler med anpassningsbara pipelines och centraliserad kommunikation i Hantera kundlivscykler med anpassningsbara pipelines och centraliserad kommunikation i ClickUps CRM-lösning . Spåra affärer, automatisera uppföljningar och visualisera försäljningsdata.

💡 Proffstips: För att förenkla kundspårning och hantering av säljprocessen utan att behöva bygga ett system från grunden kan du börja med den färdiga ClickUp CRM-mallen. Den är utformad för att hjälpa dig att organisera leads, affärer, kontakter och uppföljningar på ett och samma ställe. Med fördefinierade vyer, statusar och automatiseringsalternativ kan du komma igång direkt och fokusera mer på att avsluta affärer än på att konfigurera verktyg. Få en gratis mall Håll koll på din värdefulla kundinformation med ClickUp CRM-mallen.

Samarbetsplattform: Koppla samman ditt team med inbyggd chatt, trådade kommentarer och redigering i realtid . Skapa dedikerade utrymmen samtidigt som du behåller sammanhanget mellan olika projekt.

Automatiseringsfunktioner: Få uppdateringar med ett klick från AI-projektledaren. Spara tid med över 50 fördefinierade automatiseringsrecept för allt från uppgiftsskapande till aviseringar.

Tidshantering: Planera din dag med precision med hjälp av Planera din dag med precision med hjälp av tidsblockering , uppskattningar av uppgiftsomfattning och smart schemaläggning. Håll fokus med påminnelser, kalendrar och inbyggd tidsspårning

Integration med CRM- och faktureringsverktyg: Anslut till populära verktyg som Salesforce, : Anslut till populära verktyg som HubSpot QuickBooks och Xero för att effektivisera kundhanteringen, automatisera faktureringen och centralisera arbetsflödena.

Begränsningar för ClickUp:

Det funktionsrika gränssnittet kan kräva en viss inlärningskurva för nya användare.

Mobilappen har färre funktioner än desktopversionen.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg:

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp har förändrat vår projektledning. Vi har halverat vår teknikstack och sparat tusentals dollar årligen samtidigt som vi har förbättrat synligheten mellan avdelningarna. Anpassningsalternativen gör att varje team kan arbeta på sitt sätt samtidigt som organisationen hålls samordnad.

ClickUp har förändrat vår projektledning. Vi har halverat vår teknikstack och sparat tusentals dollar årligen samtidigt som vi har förbättrat synligheten mellan avdelningarna. Anpassningsalternativen gör att varje team kan arbeta på sitt sätt samtidigt som organisationen hålls samordnad.

2. Nifty (Bäst för kundfokuserad projektledning med milstolpar)

via Nifty

Nifty är utvecklat för team som vill ha struktur utan komplexitet. Till skillnad från Floulus allt-i-ett-gränssnitt, som ibland kan vara överväldigande, håller Nifty fokus och kombinerar projektplaner, uppgifter och teamkommunikation i en arbetsyta som är lätt att navigera i från dag ett.

Det som gör Nifty så speciellt är dess milstolpsbaserade approach till projektplanering. Du kan skapa övergripande mål, dela upp dem i uppgifter och visualisera allt i en tidslinje med hjälp av interaktiva Gantt-diagram.

Det är särskilt användbart för byråer eller kundorienterade team. Funktionen kundportal ger externa intressenter en tydlig bild av framstegen, utan att de behöver hantera behörigheter eller navigera i hela arbetsytan.

Om ditt team värdesätter visuell planering, enkel samverkan och ett rent användargränssnitt som fortfarande stöder avancerade arbetsflöden, erbjuder Nifty en utmärkt balans mellan användarvänlighet och kraftfullhet.

De bästa funktionerna:

Visuella roadmaps: Förändra projektplaneringen med interaktiva Gantt-diagram som visualiserar tidslinjer och beroenden.

Inbyggd chatt: Slipp byta plattform med kontextuella diskussioner som är direkt kopplade till projekten.

Dokumentsamarbete: Skapa en omfattande Skapa en omfattande kunskapsbas med redigering i realtid och versionskontroll.

Tidrapportering: Registrera fakturerbara timmar med integrerade timers som kopplas direkt till uppgifter och projekt.

Automatiserade arbetsflöden: Effektivisera processer med regelbaserade automatiseringar som utlöser åtgärder när uppgifter ändrar status.

Kundhantering: Centralisera Centralisera kundkommunikationen med dedikerade portaler som visar projektets framsteg och leveranser.

Resursallokering: Optimera teamets kapacitet med arbetsbelastningsvyer som visualiserar tillgänglighet över projekt och tidsramar.

⚡️ Mallarkiv: Gratis mallar för kapacitetsplanering för team och projekt

Begränsningar:

Begränsad CRM-funktionalitet jämfört med Flowlu

Färre ekonomistyrningsverktyg för fakturering och budgetering

Förmånliga priser:

Gratis: Grundläggande funktioner för små projekt

Startpaket: 39 $/månad

Pro: 79 $/månad

Företag: 124 $/månad

Nifty-betyg:

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nifty?

En recension på G2 säger:

Nifty har förändrat vår projektplanering med sina intuitiva roadmaps. Den visuella tidslinjevyn ger våra intressenter omedelbar klarhet om projektstatus utan att det krävs detaljerade förklaringar.

Nifty har förändrat vår projektplanering med sina intuitiva roadmaps. Den visuella tidslinjevyn ger våra intressenter omedelbar klarhet om projektstatus utan att det krävs detaljerade förklaringar.

3. Monday.com (Bäst för visuellt arbete och arbetsflöden för projektuppföljning)

Monday.com är en mycket visuell arbetshanteringsplattform som är utformad för att hjälpa team att skapa arbetsflöden som passar deras arbetssätt.

Medan Flowlu erbjuder en fast struktur med inbyggda verktyg som CRM och fakturering, har Monday en mer flexibel approach som låter dig anpassa allt från projektpaneler till instrumentpaneler.

Det som gör Monday unikt är hur det kombinerar drag-and-drop-byggstenar med kraftfulla kodfria automatiseringar och dynamiska vyer (som tidslinje, Kanban, kalender och arbetsbelastning).

Det är särskilt populärt bland marknadsförings-, produkt- och driftsteam som vill hantera olika typer av arbete – projekt, kampanjer och innehållskalendrar – anpassade efter deras arbetsflöde.

Måndagens bästa funktioner:

Visuella instrumentpaneler: Förbättra projektets synlighet med Förbättra projektets synlighet med instrumentpaneler i realtid som visar framstegsmätvärden, resursallokering och tidslinjestatus i en överskådlig vy.

Mallbibliotek: Snabba upp projektuppsättningen med över 200 färdiga mallar för alla affärsfunktioner, från marknadsföringskampanjer till produktlanseringar.

Automatiseringar: Eliminera repetitiva uppgifter med anpassningsbara regelbaserade arbetsflöden som utlöser åtgärder när status ändras, deadlines närmar sig eller uppdrag uppdateras.

Anpassning av arbetsflöden: Skräddarsy din arbetsyta med flexibla tavelstrukturer som anpassas efter ditt teams unika processer och metoder.

Teamsamarbete: Centralisera kommunikationen med kontextuella kommentarer, @omnämnanden och fildelning direkt i uppgifter och projekt.

Rapporteringsverktyg: Skapa användbara insikter med anpassningsbara rapporter som visualiserar produktivitetstrender, flaskhalsar och teamets prestanda.

Mobil tillgänglighet: Hantera arbetet på språng med en fullfjädrad mobilapp som har alla funktioner som finns i desktopversionen.

Begränsningar på måndagar:

Mindre robust ekonomihantering än Flowlu

Kan bli visuellt rörigt med flera komplexa projekt.

Priser för Monday.com

Gratis

Basic: 12 $/månad per plats

Standard: 14 USD/månad per licens

Pro: 24 $/månad per plats

Enterprise: Anpassade priser

Monday. com-betyg

G2: 4,7/5,0 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 5 400 recensioner)

Vad säger användarna om Monday.com?

En Capterra-användare delar med sig:

Det har gjort det möjligt för oss att automatisera tråkiga uppgifter, från arbetsbelastningsbalansering, tidrapportering, spårning av KPI:er och milstolpar till automatisering av hela onboarding-/offboardingprocessen. En sak jag inte gillar med Monday.com är att vissa funktioner är uppdelade mellan olika planer.

Det har gjort det möjligt för oss att automatisera tråkiga uppgifter, från arbetsbelastningsbalansering, tidrapportering, spårning av KPI:er och milstolpar till automatisering av hela onboarding-/offboardingprocessen. En sak jag inte gillar med Monday.com är att vissa funktioner är uppdelade mellan olika planer.

📚 Läs också: Har du måndagsdepression? Vi har de perfekta måndagsalternativen för dig 🙌

4. Zoho CRM (Allt-i-ett-CRM med automatisering, analys och multikanalkommunikation)

via Zoho

Om CRM är den främsta anledningen till att du använder Flowlu är Zoho CRM ett tydligt uppgraderingsalternativ. Det är specialutvecklat för att hjälpa säljteam att avsluta affärer snabbare, med bättre leadspårning, djupare automatisering och smartare insikter.

Zoho CRM försöker inte vara en allt-i-ett-arbetsplats. Istället fokuserar det på att göra en sak riktigt bra: hantera kundrelationer i varje steg av försäljningsprocessen. Från att tilldela leads och ställa in uppföljningar till att automatisera e-postmeddelanden och generera rapporter – allt är utformat för att minska manuellt arbete och förbättra översikten.

Det som också gör Zoho CRM så unikt är dess flexibilitet. Du kan börja med bara grunderna eller bygga en helt anpassad konfiguration med hjälp av arbetsflöden, poängregler och integrationer med den bredare Zoho-sviten (som Zoho Books, Desk eller Campaigns).

Zoho CRM:s bästa funktioner:

Lead scoring: Prioritera försäljningen med AI-driven poängsättning som rangordnar potentiella kunder efter engagemang och beteende.

E-postkampanjer: Utforma och distribuera riktade sekvenser direkt från ditt CRM-system.

Försäljningsprognoser: Skapa exakta prognoser med Skapa exakta prognoser med AI-analys av historiska data , pipeline och affärshastighet.

Kontaktadministration: Centralisera kundinformation med omfattande profiler som spårar alla interaktioner.

Affärspipeline: Visualisera försäljningsmöjligheter med anpassningsbara steg som speglar din unika försäljningsprocess.

Automatisering av arbetsflöden: Eliminera repetitiva uppgifter med regelbaserade triggers som utför åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Mobil åtkomst: Hantera kundrelationer när du är på språng med en fullfjädrad mobilapp.

Zoho CRM:s begränsningar:

Begränsade projektledningsfunktioner jämfört med Flowlu.

Mindre robusta funktioner för dokumentsamarbete

Priser för Zoho CRM:

Standard: 14 $/användare/månad

Professional: 23 $/användare/månad

Enterprise: 40 $/användare/månad

Ultimate: 52 $/användare/månad

Zoho CRM-betyg:

G2: 4,1/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

En recension på Capterra säger:

Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja alla möjligheter behöver du utvecklare som ser till att du kan uppnå det du vill med automatiserade processer.

Zoho CRM är ett bra CRM-system, men om du verkligen vill utnyttja alla möjligheter behöver du utvecklare som ser till att du kan uppnå det du vill med automatiserade processer.

5. Agiled (Bäst för ensamföretagare med fakturering, offerter och en kundportal)

via Agiled

Agiled är en plattform för företagsledning som är utformad för tjänstebaserade företag som vill ha allt, från CRM och projekt till fakturering och kontrakt, under ett och samma tak.

Om du använder Flowlu för dess breda funktionsuppsättning men vill ha något lite mer intuitivt och kundfokuserat är Agiled värt att överväga.

Agiled utmärker sig verkligen genom hur det kopplar samman dina interna processer med kundorienterade verktyg. Du kan hantera leads och kunder med det inbyggda CRM-systemet, skicka offerter och kontrakt med ditt varumärke, spåra fakturerbara timmar och få betalt via integrerad fakturering.

⚡️ Mallarkiv: Gratis mallar för kommersiella fakturor som förenklar faktureringen

Det är särskilt användbart för frilansare, byråer och konsulter som hanterar flera kunder och behöver ett system som hanterar både projektarbete och administrativa uppgifter. Kundportalens funktion är en bonus som ger kunderna tillgång till tidslinjer, fakturor och filer på ett och samma ställe.

Agiled bästa funktioner:

Kundportaler: Skapa varumärkesanpassade utrymmen där kunderna kan se framsteg, godkänna leveranser och få tillgång till dokument.

HR-verktyg: Hantera personalen med medarbetarprofiler, Hantera personalen med medarbetarprofiler, närvarospårning och prestationsmått.

Finansiella funktioner: Integrera fakturering, utgiftshantering och betalningshantering i ett enda system.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Skapa visuella analysdisplayer som visar viktiga mätvärden och projektstatus på ett överskådligt sätt.

Dokumentsamarbete: Dela, redigera och hantera filer med versionskontroll och behörighetsbaserad åtkomst.

Tidrapportering: Övervaka fakturerbara timmar med automatiska timers som integreras direkt med faktureringen.

Automatiserade arbetsflöden: Skapa regelbaserade processer som utlöser åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Agiled-begränsningar:

Begränsad anpassning i projektledningsvyer

Färre integrationer från tredje part

Agiled-prissättning:

Gratis: Grundläggande funktioner för små team

Pro: 25 $/månad

Premium: 49 $/månad

Företag: 83 $/månad

Agiled-betyg:

G2: 4,7/5 (över 380 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 330 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Agiled?

En recension på Capterra säger:

Agiled har förändrat hur vi hanterar både kunder och teammedlemmar. De varumärkesspecifika kundportalerna har höjt vår professionella image, medan HR-verktygen har effektiviserat våra interna processer avsevärt.

Agiled har förändrat hur vi hanterar både kunder och teammedlemmar. De varumärkesspecifika kundportalerna har höjt vår professionella image, medan HR-verktygen har effektiviserat våra interna processer avsevärt.

6. Bitrix24 (Bästa arbetsytan för teamsamarbete och kundkommunikation)

via Bitrix

Bitrix24 är en omfattande plattform för företagsledning som täcker allt från uppgiftshantering och CRM till intern kommunikation, HR och till och med webbplatsbyggande.

Om Floulus allt-i-ett-koncept tilltalar dig men du letar efter djupare samarbete och företagsomfattande funktioner, erbjuder Bitrix24 ett bredare verktygsset.

En av Bitrix24:s främsta styrkor är den inbyggda kommunikationssviten, som inkluderar teamchatt, videosamtal, nyhetsflöden från företaget och ett socialt intranätliknande gränssnitt. Detta gör att det känns mer som ett virtuellt kontor än bara ett projektverktyg.

Du får också tillgång till ett fullfjädrat CRM-system, automatiseringsverktyg och dokumenthantering inom samma plattform.

Det är särskilt användbart för medelstora till stora team som behöver struktur, samarbete och intern transparens mellan avdelningarna.

Bitrix24:s bästa funktioner:

Teamchatt: Effektivisera kommunikationen med integrerad meddelandehantering som kombinerar text-, röst- och Effektivisera kommunikationen med integrerad meddelandehantering som kombinerar text-, röst- och videokonferenser i ett enda arbetsutrymme.

CRM: Visualisera hela din försäljningspipeline med omfattande affärsspårning, kontaktadministration och intelligenta automatiserade uppföljningar.

Dokumenthantering: Centralisera kunskapen med säker lagring med versionskontroll, behörighetsbaserad åtkomst och verktyg för samarbete i realtid.

Automatisering av arbetsflöden: Eliminera repetitiva uppgifter med anpassningsbara triggers som utför åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Mobil tillgänglighet: Hantera projekt på språng med en fullfjädrad mobilapp som har samma funktionalitet som desktopversionen.

Tidrapportering: Övervaka fakturerbara timmar med integrerade timers som kopplas direkt till projekt och rapportering.

Anpassade fält: Skräddarsy din arbetsyta med obegränsade datapunkter som fångar exakt det som är viktigt för ditt team.

Bitrix24-begränsningar:

Många funktioner kan göra inlärningskurvan brantare.

Gränssnittet kan kännas rörigt när alla funktioner är aktiverade.

Priser för Bitrix24:

Gratis: Grundläggande funktioner för upp till 12 användare

Grundläggande: 49 $/månad (5 användare)

Standard: 99 $/månad (50 användare)

Professional: 199 $/månad (100 användare)

Bitrix24-betyg:

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

En recension på G2 säger:

Bitrix24 har förändrat vårt kommunikationsflöde. Att ha chatt, videosamtal och dokumentdelning på ett och samma ställe har eliminerat det ständiga bytet mellan appar som tidigare splittrade vår arbetsdag.

Bitrix24 har förändrat vårt kommunikationsflöde. Att ha chatt, videosamtal och dokumentdelning på ett och samma ställe har eliminerat det ständiga bytet mellan appar som tidigare splittrade vår arbetsdag.

7. Freshsales (Bästa försäljningsinriktade CRM-plattformen med lead scoring och AI-insikter)

via Freshworks

Freshsales är ett CRM-system utvecklat för säljteam som vill arbeta snabbare, hålla ordning och avsluta fler affärer – med mindre manuellt arbete. Om du använder Flowlu främst för dess CRM-funktioner men behöver något mer fokuserat, modernt och automatiseringsklart är Freshsales ett utmärkt alternativ.

Det som utmärker Freshsales är dess inbyggda AI-drivna lead scoring, smarta arbetsflöden och inbyggda telefon- och e-postverktyg. Du kan spåra leads, hantera din pipeline visuellt, skicka personliga e-postmeddelanden och till och med få insikter om när potentiella kunder är mest benägna att engagera sig.

Det är särskilt användbart för växande säljteam som behöver bättre översikt, renare automatisering och ett system som fungerar utan att kräva en omfattande installation. Dessutom integreras det väl med resten av Freshworks-paketet, så det kan enkelt skalas upp i takt med att dina behov växer.

Om Floulus CRM känns för grundläggande eller sträcker sig över för många användningsfall, erbjuder Freshsales en mer fokuserad, försäljningsinriktad upplevelse som hjälper ditt team att hålla sig skarpt och avsluta affärer snabbare.

Freshsales bästa funktioner:

AI-assistent: Förändra försäljningsbeslut med Freddy AI som analyserar interaktioner, identifierar köpsignaler och rekommenderar nästa steg.

Kontaktpoängsättning: Prioritera försäljningen med AI-driven poängsättning som rangordnar potentiella kunder efter engagemang och beteende.

Visualisering av pipeline: Se din Se din försäljningspipeline tydligt med anpassningsbara vyer som visar affärsstadier, värden och sannolikheter.

E-postautomatisering: Utforma och distribuera riktade e-postsekvenser som triggas baserat på kundernas åtgärder och engagemang.

Konversationsintelligens: Spela in och analysera säljsamtal med AI-transkription som identifierar viktiga ämnen och stämningar.

Mobil CRM: Få tillgång till hela din försäljningsdatabas när du är på språng med en fullfjädrad mobilapp.

Territoriell förvaltning: Organisera försäljningsregioner med geografiska uppdrag som optimerar täckningen och kundfördelningen.

Begränsningar för Freshsales

AI-funktionerna är kraftfulla, men deras noggrannhet beror på kvaliteten och kvantiteten på tillgängliga data.

Vissa avancerade funktioner, såsom anpassade rapporter och komplexa integrationer, kan kräva en brantare inlärningskurva.

Priser för Freshsales

Tillväxt : 9 $/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

Freshsales-betyg:

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6 = 5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales?

En recension på G2 lyder:

Plattformens pipeline- och kontaktadministration har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det fanns ingen chans att jag skulle använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle vara distraherande att försöka lära mig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.

Plattformens pipeline- och kontaktadministration har förbättrat hur vi hanterar våra kundrelationer. Framför allt gillar jag att Freshsales ger mig de verktyg jag behöver utan att överväldiga mig med för mycket. Till exempel hade ett annat CRM-system jag övervägde över 45 appar, men det fanns ingen chans att jag skulle använda dem alla. På sätt och vis kände jag att det skulle vara distraherande att försöka lära mig dem, så jag valde Freshsales eftersom det ger mig allt jag behöver.

8. Asana (bra för strukturerad uppgifts- och projektledning med automatisering)

via Asana

Asana är en plattform för uppgifts- och projektledning som är utvecklad för team som värdesätter struktur, överskådlighet och smidigt samarbete.

Medan Flowlu försöker göra allt på ett ställe – CRM, fakturering, kunskapsbas – håller Asana sitt fokus skarpt: att hjälpa team att hantera arbetet på ett tydligt och effektivt sätt.

Det som utmärker Asana är dess rena, visuella gränssnitt som låter dig organisera uppgifter i listor, Kanban-tavlor, kalendrar eller tidslinjer (Gantt-diagram). Det är enkelt att skapa arbetsflöden, tilldela arbete, sätta prioriteringar och spåra framsteg.

Asana stöder även automatisering av återkommande uppgifter, godkännandeprocesser och projektmilstolpar, vilket gör det till ett utmärkt val för marknadsförings-, produkt- och tvärfunktionella team som behöver transparens och ansvarsskyldighet utan överbelastning av funktioner.

Asanas bästa funktioner:

Uppgiftsberoenden: Visualisera projektrelationer med intuitiv beroendemappning som visar uppgiftskopplingar och effekter.

Formulär: Effektivisera förfrågningar med anpassningsbara formulär som automatiskt skapar strukturerade uppgifter.

Arbetsbelastningsvy: Optimera resurserna med Optimera resurserna med kapacitetsplaneringsverktyg som visualiserar teamets bandbredd över olika projekt.

Avancerad rapportering: Skapa omfattande insikter med anpassningsbara instrumentpaneler som spårar projektets framsteg och teamets prestanda.

Automatiseringsregler: Eliminera manuellt arbete med anpassningsbara triggers som utför åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Tidrapportering: Övervaka projekttimmar med integrerade timers som kopplas direkt till uppgifter och fakturering.

Anpassade fält: Samla in exakt den information du behöver med flexibla datapunkter som anpassar sig efter dina unika arbetsflöden.

Asanas begränsningar:

Ingen inbyggd CRM-funktionalitet

Begränsade verktyg för ekonomisk förvaltning

Asanas priser:

Basic: Gratis för upp till 15 användare

Premium: 10,99 $/användare/månad

Företag: 24,99 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Asana-betyg:

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger användarna om Asana?

En G2-användare säger:

Asana erbjuder den perfekta balansen mellan enkelhet och funktionalitet. Det är otroligt enkelt att lägga till nya användare, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa, tvärfunktionella projekt. Tidslinjen (Gantt-vy) är utmärkt för planering, och de anpassade fälten låter oss spåra allt från beroenden till prioritetsnivåer.

Asana erbjuder den perfekta balansen mellan enkelhet och funktionalitet. Det är otroligt enkelt att lägga till nya användare, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa, tvärfunktionella projekt. Tidslinjen (Gantt-vy) är utmärkt för planering, och de anpassade fälten låter oss spåra allt från beroenden till prioritetsnivåer.

9. Wrike (bra för arbetshantering i företag och komplexa teamarbetsflöden)

via Wrike

Wrike är specialutvecklat för team som hanterar komplexa projekt över flera avdelningar eller kunder. Jämfört med Floulus bredare funktionsuppsättning går Wrike djupare in i arbetshantering och erbjuder den struktur, kontroll och översikt som större team ofta behöver.

Det som utmärker Wrike är dess förmåga att hantera detaljerade arbetsflöden i stor skala. Du kan kartlägga hela projekt med Gantt-diagram, automatisera repetitiva uppgifter med anpassade regler och använda realtidsdashboards för att följa framstegen i olika team.

Dess förfrågningsformulär, arbetsbelastningsvyer och rollbaserad åtkomst är särskilt användbara för drift-, marknadsförings- eller PMO-team som förlitar sig på standardiserade processer och resursplanering.

Wrikes bästa funktioner:

Resurshantering: Visualisera arbetsbelastningen mellan avdelningarna med kapacitetsplaneringsverktyg som förhindrar flaskhalsar.

Anpassade arbetsflöden: Skapa skräddarsydda processer med Wrikes visuella redigerare som utformar statusbaserade framstegsvägar.

Företagssäkerhet: Skydda känslig information med avancerade funktioner som tvåfaktorsautentisering och rollbaserade åtkomstkontroller.

Översikt över flera team: Få fullständig översikt över alla projekt med hjälp av omfattande instrumentpaneler som visar beroenden.

Automatisering av godkännanden: Effektivisera granskningscykler med automatiserad vidarebefordran som meddelar berörda parter när input behövs.

Tidrapportering: Övervaka projekttimmar med integrerade timers som kopplas direkt till uppgifter och fakturering.

Dokumentgranskning: Granska och godkänn kreativa tillgångar med Granska och godkänn kreativa tillgångar med anteckningsverktyg som ger kontextuell feedback.

Wrike-begränsningar:

Komplex onboarding för nya användare

Begränsade CRM-funktioner jämfört med Flowlu

Wrike-priser:

Gratis: Grundläggande funktioner för små team

Team: 10 $/användare/månad

Företag: 25 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike-betyg:

G2: 4,2/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,34/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger användarna om Wrike?

Här är en G2-recension av Wrike:

Wrike förenklar projektledning och gör det enkelt att följa upp framsteg. En viktig fördel är möjligheten att tilldela uppgifter till specifika användare och övervaka deras status inom en och samma plattform.

Wrike förenklar projektledning och gör det enkelt att följa upp framsteg. En viktig fördel är möjligheten att tilldela uppgifter till specifika användare och övervaka deras status inom en och samma plattform.

10. Trello (bra för enkelhet och Kanban-tavlor)

via Trello

Trello är ett visuellt projektledningsverktyg som bygger på enkelhet. Om Flowlu känns för funktionsrikt eller komplicerat för dina behov erbjuder Trello ett mycket enklare sätt att organisera arbetet, särskilt för små team, nystartade företag och personliga projekt.

I grunden använder Trello Kanban-liknande tavlor där uppgifter representeras som kort som flyttas mellan anpassningsbara listor. Det är idealiskt för att hantera uppgifter, spåra framsteg och hålla sig uppdaterad utan att behöva en komplett affärssvit.

För team som vill förenkla sin konfiguration och fokusera på tydlighet och användarvänlighet är Trello ett utmärkt alternativ till Flowlu, särskilt när projektledning är din huvudprioritet.

Trellos bästa funktioner:

Power-Ups: Utöka funktionaliteten med över 200 integrationer som ansluter till befintliga verktyg och lägg till kalendervyer, tidsspårning och rapportering.

Automation Butler: Effektivisera repetitiva uppgifter med regelbaserade triggers som automatiskt flyttar kort, tilldelar medlemmar och skickar aviseringar.

Checklistor: Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara delar med hjälp av kapslade checklistor som spårar framsteg och Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara delar med hjälp av kapslade checklistor som spårar framsteg och identifierar flaskhalsar

Etiketter och filter: Organisera visuellt med färgkodade etiketter som kommunicerar prioritet, status eller kategori för snabb informationsgenomgång.

Kortmallar: Skapa standardiserade processer med återanvändbara kortstrukturer som upprätthåller konsekvens mellan projekt och team.

Board-vyer: Växla mellan Kanban-, tidslinje-, tabell- och kalenderperspektiv för att visualisera arbetet i det mest relevanta formatet.

Avancerade bilagor: Dela filer direkt från Google Drive, Dropbox och OneDrive med automatisk förhandsgranskning.

Trellos begränsningar:

Begränsade rapporteringsfunktioner

Inga inbyggda CRM- eller faktureringsfunktioner

Trellos priser:

Gratis: Grundläggande funktioner med obegränsat antal kort

Standard: 5 $/användare/månad

Premium: 10 $/användare/månad

Enterprise: 17,50 $/användare/månad

Trello-betyg:

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 000 recensioner)

Vad säger användarna om Trello?

Här är en Capterra-användares åsikt:

Trellos dra-och-släpp-funktion och visuella tavlor gör det enkelt att organisera uppgifter och övervaka framsteg. Trello är utmärkt för grundläggande projektledning, men saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra verktyg, såsom Gantt-diagram eller tidsspårning.

Trellos dra-och-släpp-funktion och visuella tavlor gör det enkelt att organisera uppgifter och övervaka framsteg. Trello är utmärkt för grundläggande projektledning, men saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra verktyg, såsom Gantt-diagram eller tidsspårning.

11. Jira (bäst för utvecklingsteam och integrationer)

via Jira

Jira är en arbetshanteringsplattform som är särskilt utvecklad för mjukvaruutveckling och teknikteam. Medan Flowlu erbjuder en blandning av projektlednings-, CRM- och ekonomiverktyg för allmän affärsanvändning, fokuserar Jira på agil projektuppföljning, ärendehantering och utvecklingsarbetsflöden.

Jira är utformat för att stödja Scrum, Kanban och hybridramverk och gör det enkelt att skapa och hantera sprints, spåra buggar och övervaka releaser med detaljerade rapporter.

Dess anpassade arbetsflöden, automatiseringsregler och inbyggda integration med verktyg som Bitbucket och Confluence gör det idealiskt för tekniska team som behöver precision, spårbarhet och kontroll.

För team som hanterar mjukvaruprojekt eller komplexa produktutvecklingscykler är Jira ett specialbyggt alternativ till Flowlu som erbjuder mycket mer djup i planering, genomförande och iterativ leverans.

Jiras bästa funktioner:

Agila verktyg: Förändra utvecklingsplaneringen med anpassningsbara Scrum- och Förändra utvecklingsplaneringen med anpassningsbara Scrum- och Kanban-tavlor som visualiserar arbetsförloppet.

Problemspårning: Hantera mjukvaruutveckling med omfattande Hantera mjukvaruutveckling med omfattande spårning av buggar och funktioner som ger perfekt insyn i utvecklingsstatusen.

Rapportering: Generera detaljerade insikter med burndown-diagram, hastighetsrapporter och kumulativa flödesdiagram som identifierar flaskhalsar.

Planering av roadmap: Visualisera tidslinjer för produktutveckling med strategiska planeringsverktyg som anpassar teamets prioriteringar.

Automatiseringsregler: Eliminera repetitiva uppgifter med anpassningsbara triggers som utför åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

DevOps-integration: Koppla samman utveckling och drift med Koppla samman utveckling och drift med inbyggd CI/CD-pipeline -synlighet och spårning av distribution.

Avancerad sökning: Hitta alla problem direkt med JQL (Jira Query Language) som skapar kraftfulla anpassade filter och sparade vyer.

Jiras begränsningar:

Brantare inlärningskurva för icke-tekniska team

Begränsade CRM- och ekonomistyrningsfunktioner

Jira-priser:

Gratis: Upp till 10 användare

Standard: 7,75 $/användare/månad

Premium: 15,25 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Jira-betyg:

G2: 4,3/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger användarna om Jira?

En Capterra-användare delar med sig:

Det är ganska enkelt att skapa ett projekt. Jag gillar att Jira stöder många integrationer och appar från tredje part... Men det är svårt att hitta saker. Till exempel tar det mycket längre tid än det borde att hitta hur man lägger till ett nytt värde i rullgardinsmenyn för ett anpassat fält.

Det är ganska enkelt att skapa ett projekt. Jag gillar att Jira stöder många integrationer och appar från tredje part... Men det är svårt att hitta saker. Till exempel tar det mycket längre tid än det borde att hitta hur man lägger till ett nytt värde i rullgardinsmenyn för ett anpassat fält.

📚 Läs mer: Tycker du att Jira är för begränsande för dina projekt? Kolla in dessa Jira-alternativ!

Gå vidare med rätt verktyg för ditt arbetsflöde

Att välja rätt plattform beror på hur väl den passar ditt teams struktur och processer. Den bästa lösningen är den som passar dina specifika behov, inte den som erbjuder flest funktioner.

Tänk på hur programvaran stöder dina primära aktiviteter. Projektfokuserade team drar nytta av verktyg med stark uppgiftshantering, medan kundserviceorganisationer behöver robusta CRM-funktioner.

Många team tycker att ClickUp erbjuder en balanserad lösning med anpassningsbara arbetsflöden, samarbetsfunktioner och skalbar prissättning. Med deras Free Forever-abonnemang kan du testa funktionerna utan att behöva betala något i förväg.

För att utforska hur ClickUp kan stödja ditt arbetsflöde, prova ClickUp gratis idag !

Vanliga frågor (FAQ)

Vilket alternativ erbjuder de bästa projektledningsfunktionerna?

ClickUp erbjuder omfattande projektledning med anpassningsbara vyer, uppgiftsberoenden och tidsspårning. Dessa funktioner anpassar sig efter olika projekttyper och teamstrukturer.

Finns det några Flowlu-alternativ med ett bättre CRM?

Ja. Om du behöver ett mer kraftfullt och flexibelt CRM-system än Flowlu erbjuder, kan du överväga Zoho CRM eller Freshsales. Dessa plattformar erbjuder avancerad automatisering, lead scoring, e-postspårning och integrationer som är idealiska för att skala upp säljteam. Kolla in vår lista över de bästa CRM-programvarorna.

Vilken programvara liknar Flowlu och har bättre samarbetsfunktioner?

ClickUp är ett av de bästa alternativen till Flowlu för teamsamarbete. Det kombinerar uppgifter, dokument, chatt, whiteboards, mål och instrumentpaneler på ett och samma ställe. Funktioner som redigering i realtid, tilldelade kommentarer, samarbetsdokument och chatt i uppgiften gör tvärfunktionellt teamarbete enkelt och effektivt.

Flera projektledningsverktyg erbjuder Kanban-tavlor som liknar Flowlu, men med mer avancerade funktioner. ClickUp utmärker sig med sina helt anpassningsbara Kanban-vyer, swimlanes, uppgiftsstatusar och AI-drivna förbättringar, vilket gör det till ett idealiskt val för team som behöver mer än bara visuell uppgiftspårning. Trello är ett annat populärt val, känt för sin enkelhet och intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt.

Vilket Flowlu-alternativ är bäst för små team eller frilansare?

För mindre team eller enskilda yrkesverksamma är ClickUp, Nifty eller Agiled bra alternativ. De är enklare att installera, prisvärda och erbjuder precis rätt mix av projektuppföljning, kundsamarbete och faktureringsfunktioner.

Vilka är de bästa alternativen till Flowlu för marknadsföringsteam?

ClickUp för marknadsföringsteam är ett av de bästa alternativen till Flowlu för marknadsföringsproffs. Det kombinerar kampanjplanering, innehållskalendrar, uppgiftshantering, dokument och automatisering i ett enda arbetsutrymme. Med anpassningsbara vyer, funktioner för teamsamarbete och inbyggd AI hjälper ClickUp marknadsföringsteam att effektivisera arbetsflöden och hålla sig samordnade, något som Flowlu saknar i stor skala.

Finns det något gratisalternativ till Flowlu?

Ja. Flera verktyg erbjuder generösa gratispaket. ClickUp, Trello, Asana och Zoho CRM erbjuder alla gratispaket med grundläggande funktioner. Du kan dock behöva uppgradera för att få tillgång till avancerade verktyg som automatisering, tidrapportering eller rapportering.

Kan jag migrera mina kunddata säkert från Flowlu?

Ja, de flesta alternativ stöder säker datamigrering. Plattformar som ClickUp tillhandahåller verktyg för att överföra kontakter, projekt och poster samtidigt som dataintegriteten och sekretessen upprätthålls.

Hur lång tid tar det vanligtvis att byta från Flowlu?

De flesta team slutför den grundläggande migreringen på 1–2 veckor. Fullständig implementering, inklusive optimering av arbetsflöden och utbildning av teamet, tar vanligtvis 30–60 dagar, beroende på organisationens storlek och komplexitet.