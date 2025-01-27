De 6 bästa alternativen och konkurrenterna till Toodledo (funktioner, begränsningar, priser)

Toodledo är en fantastisk app för att-göra-listor som marknadsför sig själv som ”mer än en att-göra-lista”.

Tyvärr innebär det "mer" att du får några grundläggande funktioner för uppgiftshantering gratis.

Och här är ett annat problem.

Varje team behöver en app för uppgiftshantering som kan göra mer än bara grundläggande anteckningar.

Är Toodledo verkligen mer än bara en att göra-lista? 🤷

På grund av detta har många team börjat säga ”toodles!” till Toodledo, precis som du!

I den här artikeln går vi igenom vad Toodledo är och varför du behöver ett alternativ. Därefter presenterar vi sex alternativ till Toodledo som hjälper dig att göra det bästa valet.

Låt oss ta en titt på några intressanta alternativ till Toodledo. 📝

Varför du behöver ett alternativ till Toodledo

Via Toodledo

Toodledo är en app för uppgiftshantering som hjälper individer och team att hantera sina dagliga uppgifter och vissa komplexa projekt.

Här är några av de saker du kan göra med Toodledo:

Skapa att göra-listor

Skapa uppgifter och deluppgifter

Använd den inbyggda timern för att registrera tiden som spenderas på ett projekt.

Ställ in påminnelser

Registrera dina framsteg i grafer och diagram

Även om dessa funktioner låter fantastiska har Toodledo fortfarande några begränsningar:

1. Begränsad gratisversion

Toodledos gratisversion har endast grundläggande funktioner för projektledning och teamsamarbete. Till exempel erbjuder gratisversionen inte deluppgifter eller grafer för att följa framsteg.

Dessutom erbjuder gratisversionen endast enkla alarm och begränsar dig till en samarbetspartner.

Vi vet inte vad som är mest frustrerande: att bara ha en teammedlem eller att inte kunna välja egna alarm! ⏰

2. Begränsade projektvyer

Flera projektvyer ger dig en unik perspektiv på ditt arbete, vilket är viktigt för agila team.

Och med Toodledo går du miste om kanban-tavlor.

Problemet?

Kanban-tavlor hjälper dig att visualisera dina projekt, hantera resurser och flytta uppgifter med lätthet. Dessutom erbjuder Toodledo inte Gantt-diagram, som är nödvändiga för alla team som vill spåra framsteg.

Utan sådana vyer har du inte flexibiliteten att se ditt arbete på det sätt du vill.

Dessutom, vem vill vara begränsad till en enda vy?

3. Dålig datasynkronisering

Ändringarna som görs i Toodledos mobilappar synkroniseras ibland inte med ändringarna som görs i desktop-appen.

Om du till exempel skapar deluppgifter på din telefon kanske de inte visas på din bärbara dator.

Dålig datasynkronisering innebär att du måste slösa tid på att återskapa en uppgift som du redan har skapat på din telefon.

Och vem vill ha ett verktyg för uppgiftshantering som gör att man slösar tid och blir ännu mer glömsk? 🤷

De 6 bästa alternativen till Toodledo

Här är sex alternativ till Toodledo som definitivt bör finnas med på din lista: 📝

ClickUp är en av världens högst rankade appar för produktivitet och uppgiftshantering som används av högproduktiva team i små och stora företag.

ClickUp hjälper dig att hantera både dina affärsprojekt och personliga uppgifter.

Från att hjälpa dig att slutföra uppgifter till funktioner som hjälper dig att hantera kalenderhändelser för att enkelt planera överraskningsfödelsedagsfester, ClickUp är det ultimata verktyget för uppgiftshantering.

Hur ClickUp hjälper dig att hantera dina dagliga uppgifter

Det är lätt att glömma något i en uppgift som består av många olika steg.

Checklistor i ClickUp ger dig möjlighet att skapa tydliga översikter över hela uppgiften, så att du aldrig glömmer ett steg igen!

Checklistor är enkla att göra-listor som du hittar i dina uppgifter, dokument och anteckningar. Du kan skapa anpassade checklistor och bocka av punkter i listan när de är klara.

Behöver du lägga till fler detaljer i din checklista?

Lägg bara till underpunkter till din checklista.

På så sätt vet du exakt vad du behöver göra, in i minsta detalj! 🔎

Du kan också ändra ordningen på objekten i valfri checklista genom att dra och släppa objekt mellan dina listor.

Vill du spara ännu mer tid?

Skapa checklista-mallar för alla tänkbara uppgifter.

Du kan sedan återanvända dessa mallar för att enkelt beta av uppgifter. 🥊

Du kan också tilldela specifika uppgifter till en enskild mottagare om åtgärder krävs.

Alltid på språng? 🏃

Oroa dig inte, du kan också ha dina dagliga uppgifter med dig via webben, datorn eller mobilappen.

Andra viktiga funktioner i ClickUp

Anteckningsblock : har du just fått en lysande idé?💡Skriv ner dina idéer, tankar eller till och med din veckomeny så att du inte hamnar i att äta skräpmat 🍟 har du just fått en lysande idé?💡Skriv ner dina idéer, tankar eller till och med din veckomeny så att du inte hamnar i att äta skräpmat 🍟

Uppgiftsprioriteringar: använd flaggor för att ange om en uppgift är brådskande, har hög prioritet, normal prioritet eller låg prioritet, så att teammedlemmarna vet var de ska börja 🚩

Återkommande uppgifter: ställ in upprepade scheman för allt som behöver göras om och om igen, till exempel en veckolista för matinköp 🛒

Påminnelser : få påminnelser om kommande uppgifter. Du kan välja att få påminnelser från fem minuter upp till tre dagar innan uppgiften ska utföras, så att du inte hamnar i panik när du försöker hinna i tid.

Kalendersynkronisering: integrera din Google- och Outlook-kalender med ClickUp. Du kan också synkronisera åtgärder mellan din Apple-kalender, mobila enhet eller valfri kalenderapp som låter dig prenumerera med ett URL-flöde 🗓

Vyer : visa dina uppgifter i en lista, kanban-tavla, Gantt-diagram eller valfri projektstil visa dina uppgifter i en lista, kanban-tavla, Gantt-diagram eller valfri projektstil

Tidslinjevy: planera dina dagliga uppgifter över tid. Denna vy är perfekt för att visa din offentliga färdplan, hålla kunderna uppdaterade och för allt annat som kräver planering i förväg.

Kalendervy : planera, schemalägg och hantera din tid och planera, schemalägg och hantera din tid och dina resurser så att du inte tar på dig för mycket:

Fördelar med ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Ingen tidslinjevy i mobilversionen (ännu)

Kolla in ClickUps roadmap för att se hur vi åtgärdar sådana nackdelar.

Och glöm inte att utforska alla spännande funktioner som detta gratisalternativ till Toodledo har att erbjuda!

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder tre prisplaner:

Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk)

Obegränsad plan (bäst för små team, 5 USD/medlem per månad)

Business Plan (bäst för medelstora team, 12 dollar/medlem per månad)

Business Plus-plan (bäst för flera team (19 USD/medlem per månad)

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Via Todoist

Todoist är en app för uppgiftshantering som passar både för personlig användning och teamarbete.

Appen har en cool funktion som heter Todoist Karma som belönar dig med poäng för att du slutför uppgifter och upprätthåller sträckor.

Den kostnadsfria versionen har dock inte automatisk säkerhetskopiering, så om du väljer att använda den här appen och förlorar några dokument...

Todoists viktigaste funktioner

Med funktionen för snabb tillägg kan du lägga till detaljer om dagliga uppgifter på några sekunder.

Återkommande förfallodatum

Lägg till kommentarer till uppgifter så att alla håller sig uppdaterade

Avsnitt och deluppgifter för uppgiftsorganisation

Fördelar med Todoist

Prioritering av uppgifter hjälper dig att få saker gjorda i rätt ordning

Delegera uppgifter till kollegor eller familjemedlemmar

Lägg till en uppgiftslista-widget till din Android- och iOS-enhet

Todoists begränsningar

Ingen inbyggd tidsspårare (endast via externa integrationer)

Påminnelser är endast tillgängliga i Todoists premiumplan.

Om du av misstag markerar en uppgift som klar kan du inte få tillbaka den.

Priser för Todoist

Todoist har tre prissättningsplaner:

Gratisplan: Upp till 80 projekt Upp till 5 personer per projekt Återkommande förfallodatum Uppgiftsprioriteringar Och mer

Premium-abonnemang (4 $/månad): Upp till 300 projekt Upp till 25 personer per projekt Påminnelser Kommentarer och filuppladdningar Och mycket mer

Affärsplan (6 $/månad): 500 projekt per användare 50 personer per projekt Teaminkorg Administratörs- och medlemsroller Och mer

Todoist kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Här är de bästa Todoist-alternativen.

Via Evernote

Evernote är en anteckningsapp som hjälper dig att samla in och hitta information när du är på språng. Evernotes avancerade sökfunktion låter dig även söka efter ord i dina handskrivna anteckningar.

Men med ett begränsat gratispaket, kommer du att använda Evernote förevigt?

Låt oss ta reda på det:

Evernotes viktigaste funktioner

Skapa checklistor

Lägg till text, bilder, ljud, skanningar, PDF-filer och dokument till dina anteckningar

Fäst en klisterlapp med viktig information på skrivbordet

Mallar för anteckningar

Fördelar med Evernote

Kraftfulla appar för iOS och Android

Fånga idéer, bilder och spela in ljud med din mobila enhet eller iPad när du är offline.

Spara viktiga e-postmeddelanden och dela dina anteckningar utan att lämna Gmail

Begränsningar med Evernote

Den kostnadsfria planen har en månatlig uppladdningsgräns på 60 MB.

Begränsade anpassningsmöjligheter när det gäller textstil och formatering

Inget lösenordsskydd för desktopversionen

Priser för Evernote

Evernote har tre prisplaner:

Gratis plan 60 MB nya uppladdningar per månad Klipp ut webbbilder, webbsidor och PDF-filer Få åtkomst till anteckningar offline från skrivbordsappen Synkronisera mellan två enheter Och mer

Premium (7,99 $/månad): Synkronisera obegränsat antal enheter Komma åt anteckningar offline Skapa anpassade mallar Kommentera PDF-filer Och mycket mer

Business (14,99 $/månad): Samarbeta i delade utrymmen Se ditt teams aktivitetshistorik Central användaradministration 20 GB månatlig uppladdningsgräns Och mycket mer

Evernote-kundbetyg

G2 : 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6000 recensioner)

Läs fler av våra artiklar om Evernote: Evernote vs OneNote och Evernote vs Bear

Via Google Tasks

Google Tasks är en enkel app för att-göra-listor. Med appen kan du dra ett e-postmeddelande från valfri plats i Gmail till sidofältet i Google Tasks för att omedelbart omvandla det till en uppgift.

En av nackdelarna med denna påminnelseapp är att dess enkelhet kan göra den till en ineffektiv uppgiftshanteringsapp för team som fokuserar på komplexa projekt.

Visst, ibland är det enkla det bästa, men ibland är ett projekt helt enkelt inte så enkelt. 🤷

Google Tasks viktigaste funktioner

Skapa flera listor

Lägg till uppgifter och deluppgifter för att organisera dina uppgifter

Lägg till påminnelser i Google Task från Google Kalender

Ordna om uppgifter eller flytta dem till en annan lista med en lättanvänd dra-och-släpp-funktion.

Fördelar med Google Tasks

Helt gratis

Integreras med Google Apps

Sortera din uppgiftslista efter skapandedatum eller förfallodatum

Begränsningar i Google Tasks

Kan inte spåra tiden som en viss uppgift tar

Har inte avancerade funktioner för uppgiftshantering som arbetsbelastningshantering , agila vyer eller uppgiftsberoenden.

Kan inte ställa in uppgiftsprioriteringar

Priser för Google Tasks

Google Tasks är gratis.

Kundbetyg för Google Tasks

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

Prova dessa alternativ till Google Task!

5. Microsoft To Do

Via Microsoft To Do

Microsoft To Do, tidigare Wunderlist, är ett program för uppgiftshantering som hjälper dig att hantera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Detta samarbetsverktyg har en cool funktion som ger dig en översikt över idag, imorgon och veckan i dina planerade listor.

Appen låter dig dock inte ställa in förfallodatum eller lägga till detaljer till dina deluppgifter.

Microsoft To Do – viktigaste funktionerna

Ställ in påminnelser för att hålla koll på uppgifter

Skapa smarta listor baserade på uppgifter och markerade e-postmeddelanden

Lägg till förfallodatum till dina uppgifter

Schemalägg en återkommande uppgift

Fördelar med Microsoft To Do

Dela att göra-listor med kollegor och familjemedlemmar

Integreras med Outlook-uppgifter

Synkroniseras mellan iPhone, Android, Windows 10 och webbappen

Begränsningar i Microsoft To Do

Begränsad kompatibilitet med produkter som inte är från Microsoft

Saknar avancerad uppgiftsprioritering (du kan bara markera prioriterade uppgifter med en stjärna)

Inga Gantt-diagram för uppgiftsschemaläggning

Priser för Microsoft To Do

Microsoft To Do är gratis att använda.

Kundbetyg för Microsoft To Do

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft To Do!

6. DGT GTD

Via DGT GTD

DGT GTD är en app för uppgiftshantering som automatiskt skapar uppgifter när du missar ett samtal. 📞

Appen är ett bra val för att hantera enkla uppgifter som inköpslistor och åtaganden.

Tyvärr är appen inte tillgänglig för iOS-enheter, på datorer eller på webben.

DGT GTD:s viktigaste funktioner

Uppgiftslistor

Återkommande uppgifter

Påminnelser och alarm

Organisera uppgifter efter mapp, sammanhang, plats, taggar, stjärnor och deluppgifter

DGT GTD-fördelar

Snabbt skapande av uppgifter med hjälp av röstigenkänning

Ljusa och mörka teman som passar din stil

Massredigeringsläge

DGT GTD-begränsningar

Endast tillgänglig som Android-app.

Föråldrad användargränssnitt

Begränsade integrationer (integreras endast med Toodledo, Dropbox och FTP)

DGT GTD-priser

DGT GTD är gratis att använda.

DGT GTD kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

Bonus: Att göra-listor för Mac

Dags att säga ”Toodle-oo” till Toodledo 👋

Att ha rätt app för uppgiftshantering kan förbättra dina tidshanteringsfärdigheter och öka din produktivitet.

Men kom ihåg att om du vill hantera uppgiftshantering effektivt behöver du mer än bara att-göra-listor och anteckningar.

Tyvärr har Toodledo inte tillräckligt för att hjälpa dig att vara så produktiv som möjligt.

Det finns dock några verktyg som kan ta dig till den produktivitetsnivån.

Och även om vi nämnde några bra alternativ till Toodledo, är ClickUp det överlägset mest omfattande alternativet.

ClickUp är den ultimata produktivitetsappen som hjälper dig att sätta upp och följa upp dina personliga mål och låter dig spåra den tid du lägger på dagliga uppgifter.

Använd ClickUp gratis för att komma ihåg alla dina dagliga uppgifter och glöm Toodledo!