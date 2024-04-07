Bear vs. Evernote: 2025-recension (funktioner, priser)

Bear vs Evernote, vilket ska du välja?

Att hitta rätt verktyg för anteckningar kan vara en svår uppgift.

Det är ju trots allt inte så att du kan klara dig utan någon av dem.

Så säg adjö till klisterlappar och välkomna digitala anteckningsböcker.

I den här artikeln hjälper vi dig att välja den perfekta anteckningsappen genom att jämföra Bear och Evernote. Som en extra bonus presenterar vi även ett utmärkt alternativ till båda.

Låt duellen börja!

Observera: Vi går först igenom vad Bear och Evernote är och beskriver deras funktioner för att ge dig en bättre bild av varje verktyg. Om du bara vill jämföra dem, klicka här för att hoppa till det avsnittet.

Vad är Bear?

Bear är en standardapp för anteckningar som låter dig göra snabba anteckningar eller skriva långa texter.

Du kan även dela anteckningar med andra eller bara mellan dina egna enheter.

via Bear

Låt oss ta en titt på några av Bears viktigaste funktioner:

1. Specialsökningar

Hittar du inte dina anteckningar när du behöver dem som mest?

Bears specialsökningar gör jobbet åt dig.

Några av de specialsökningar som ingår är:

@task: visar anteckningar med ett eller flera visar anteckningar med ett eller flera upp gifter

@today: visar anteckningar som du har ändrat idag

@images: visar anteckningar med bilder i

@code: visar anteckningar som innehåller minst ett kodavsnitt.

Du kan lägga till nyckelord eller termer tillsammans med dessa specialsökningar för att få specifika resultat.

2. Flera exportalternativ

En cool funktion i Bear är möjligheten att exportera anteckningar till olika format.

Du får rich text-format, ren text, PDF, Bear-anteckningsformat, markdown-stöd... listan är ganska omfattande.

3. Krypterade anteckningar

Bear förstår att vissa anteckningar behöver skyddas på grund av all känslig information de kan innehålla.

Nu kan du inte skriva "lämna mig ifred" och förvänta dig att det är säkert!

Men du kan skydda dina anteckningar med ett lösenord.

När du har ställt in det krypteras dina anteckningar och andra typer av text, och ingen annan än du har tillgång till dem.

4. Fokusläge

Har du en koncentrationsförmåga som en guldfisk? 🐟

Oroa dig inte.

Du är inte ensam. Men du behöver hjälp för att behålla din uppmärksamhet.

Och med hjälp menar vi Bear-appens fokusläge. Denna funktion döljer allt på skärmen så att du kan fokusera helt på dina anteckningar.

När du använder din iPhone eller iPad trycker du bara på anteckningen som du vill redigera, så försvinner sidofältet och anteckningslistan med ett puff!

Vad är Evernote?

Evernote har funnits i evigheter och är fortfarande starkt!

Den har vuxit genom åren och blivit en kraftfull anteckningsapp som också är ett lättviktigt projektledningsverktyg.

via Evernote

Men är Evernote det bästa valet för dig? Kolla in vår omfattande Evernote-recension med alternativ för att få en bättre uppfattning.

Låt oss ta en titt på några av Evernotes viktigaste funktioner:

1. Mallar

Evernote har massor av mallar för alla typer av anteckningar, inklusive kreativt skrivande, marknadsföring och försäljning, möten och mycket mer.

Mallarna är mycket anpassningsbara och du kan använda dem för att spara tid och få mer gjort.

2. Web Clipper

Har du hittat en intressant artikel om hur du kan marknadsföra ditt företag på webben? Spara den som en skärmdump med hjälp av Evernotes webbläsartillägg Web Clipper.

Använd den här funktionen för att klippa ut en del av en webbsida eller hela sidan utan irriterande rubriker och annonser.

Det är förmodligen den bästa webbklipparen på marknaden idag.

Fråga vilken Evernote-konkurrent som helst, så kommer de troligen att hålla med.

3. Sparad sökning

Om du har en anteckning som du öppnar varje dag, till exempel en dagbok eller checklista, behöver du inte söka efter den upprepade gånger. Spara bara sökningen i Evernote så slipper du leta efter anteckningen manuellt.

Dessutom kan du komma åt dina sparade sökningar på alla dina enheter tack vare funktionen för synkronisering mellan enheter.

4. Ljudanteckningar

Vad är bättre och snabbare än att skriva en textanteckning?

En ljudanteckning!

Denna funktion är en välsignelse för dem som har svårt med tangentbordet, särskilt i snabba möten.

Och om du alltid har varit fascinerad av diktafoner kommer du att älska detta...

Bear och Evernote jämförda sida vid sida

Dessa två appar är mycket lika på många sätt. Till att börja med älskar de båda djur.

Vad?

Titta bara på deras logotyper. Den ena är en björn och den andra är en elefant!

Men det finns självklart mer än så.

Bear och Evernote låter dig klippa ut webbsidor; båda anteckningsapparna låter dig organisera dem, stöder synkronisering mellan alla enheter och så vidare.

De skiljer sig dock åt på några viktiga punkter.

Så här gör du:

1. OS-stöd

Vi anser att alla appar ska fungera på alla operativsystem.

Håller du med? Evernote håller också med, men Bear gör det inte.

A. Bear

Bear är utan tvekan ett utmärkt verktyg för anteckningar och markdown-redigering. Men det blir problematiskt när man inser att Bear endast stöder Apple-enheter.

Så iPhone-, iPad- och i princip alla iOS- och Mac-användare kan nu strutta omkring.

Det gör det till ett bättre alternativ till Apple Note än något annat.

Vi ber om ursäkt till alla Windows- och Android-användare.

B. Evernote

Evernote är däremot inkluderande och fungerar på iOS, Android och Windows!

Tyvärr har de utelämnat Linux-användare.

Så nära, Evernote, så nära!

2. Sök

Sökfunktionen i alla anteckningsappar ska hjälpa dig att hitta det du letar efter.

Om vi ville göra det svårt att hitta anteckningar eller text skulle vi ju använda en anteckningsbok och slösa tid på att bläddra igenom den.

Den goda nyheten är att sökfunktionen i båda dessa appar är ganska avancerad och effektiv.

Men det finns mer än så. Låt oss ta en titt.

A. Bear

Bear-appen använder taggar för att organisera dina anteckningar. Du lägger till dessa taggar själv, var som helst i anteckningen, beroende på relevans.

Tar du mötesanteckningar om budgeten för december? Din tagg kan vara #decemberbudget.

Visste du att du till och med kan skapa en ny anteckning från en tagg?

Och för att spara tid på sökning och organisering kan du ta bort och lägga till taggar till flera anteckningar.

B. Evernote

Du kan också lägga till taggar i Evernote-anteckningar, men det finns skillnader här.

Och det är här anteckningsböckerna kommer in i bilden.

Denna app organiserar dina anteckningar i anteckningsböcker för att underlätta sökningen. Det kan vara svårt att hitta en specifik anteckningsbok om du har massor av dem.

I sådana fall skriver du bara ”notebook:infoga anteckningsbokens titel” och voila, du är där du vill vara.

3. Priser

Den största skillnaden mellan Evernote och Bear ligger i prissättningen. Evernote var appen som erbjöd så mycket utan kostnad. Men nu är den känd för sina dyra prisalternativ. Bear, å andra sidan, är mycket prisvärd. Men kom ihåg att den endast är tillgänglig för Apple-användare!

Här är en översikt över deras priser:

A. Bear

Bear erbjuder två prisalternativ:

Bear gratis : exportalternativ, taggar och bilagor

Bear pro (1,49 $/månad): skrivteman, krypterade anteckningar och iCloud-synkronisering mellan iPhone, iPad och Mac.

B. Evernote

Evernote erbjuder tre prisalternativ:

Evernote gratis: ljudanteckningar, webbklippare och anteckningar på upp till 25 MB

Evernote premium (7,99 $/månad) : PDF-anteckningar , textsökning i PDF-filer och anteckningar på upp till 200 MB.

Evernote Business (14,99 $/användare per månad): visning av teamets aktivitetshistorik, teamhantering och 20 GB uppladdningsgräns per månad.

4. Integrationer

I dagens läge är integrationer oerhört viktiga för att öka produktiviteten och koppla ihop dina anteckningar med dina e-postmeddelanden, kalendrar osv.

Stöder Bear och Evernote integrationer? Låt oss ta reda på det.

A. Bear

Integrationslistan för Bear är mycket kort. Några av de mest framstående är Things, Bear Power Pack och Workflow.

Det finns inte mycket mer!

B. Evernote

Evernote älskar integrationer mycket mer än Bear.

Här är en snabb överblick över några av dess integrationer:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Bear vs Evernote. När man söker på Bear vs Evernote på Reddit är många användare överens om att Evernote har många funktioner , men om man letar efter ett enklare verktyg är Bear ett utmärkt alternativ:

”Bear är en förenklad version av de enklaste funktionerna i Evernote (vilket är precis lagom för vissa människor).”

För andra Reddit-användare som letar efter något mer än bara ett grundläggande verktyg är Evernote det bättre alternativet:

”Evernote har otroligt många funktioner, men är också löjligt kraftfullt. Det finns vissa funktioner som du kanske aldrig kommer att använda, men de finns där för att hjälpa dig när du växer in i den rollen.”

Bear vs Evernote: Slutsats

Även om det finns tydliga visuella likheter, såsom ett gränssnitt med tre kolumner, är Bear en mycket mer prisvärd app än Evernote, men den är endast tillgänglig för iOS-plattformen.

Å andra sidan har Evernote betydligt fler integrationer än Bear, men det känns mycket mer som ett traditionellt produktivitetsverktyg jämfört med Bears eleganta och minimalistiska användargränssnitt.

Så har vi en vinnare i denna kamp mellan anteckningsapparna?

Om du behöver en prisvärd skrivapp med elegant design rekommenderar vi Bear. 🐻

Det förutsätter att du är iOS- eller Mac-användare.

Och om du vill ha integration med några av de vanligaste och viktigaste apparna som Gmail, Google Drive etc., tillsammans med en av de bästa webbklipparna på marknaden, är Evernote svaret.

Men vänta, ser du vad vi ser? 👀

En av dem är snål med integrationer och fungerar inte med alla operativsystem.

Det andra alternativet kräver en stor budget. 💰

Oroa dig inte. Låt oss presentera det perfekta alternativet till Evernote och Bear App.

Vilket är det bästa verktyget för anteckningar?

Det är inte helt enkelt att svara på den frågan.

Och vi förstår det.

Det finns alldeles för mycket att mäta.

Men här är något att tänka på:

Du tar anteckningar, och sedan då…? 💭

Dina anteckningar har ett syfte. Du använder dem för att skapa åtgärder, tilldela uppgifter, lägga till deadlines och förfallodatum... du fattar.

Tänk om vi berättade att det finns en app som kan göra allt detta och dessutom skapa dina anteckningar?

Säg hej till ClickUp!

Ladda ner ClickUp på valfri enhet och få tillgång till ditt arbete var du än befinner dig.

ClickUp är världens högst rankade projektledningsverktyg som används av högproduktiva team.

Vänta, ett projektledningsprogram?

Ja, ett alternativ som låter dig ta anteckningar och hantera projekt, uppgifter och resurser helt gratis!

Kommer du ihåg hur Bear bara gav sina björnkramar till iOS -användare och Evernote stödde alla plattformar utom Linux?

ClickUp är det rätta valet.

Vi stöder alla plattformar.

Men låt oss gå vidare till det mest spännande.

Dessa viktiga funktioner i ClickUp kan göra allt som Evernote och Bear kan, och mer därtill!

1. Fånga upp obegränsat med idéer med Notepad

Har du en extra kreativ dag? På ClickUp tror vi att det inte finns något som heter ”för många idéer”.

Det är därför ClickUps anteckningsblock låter dig skapa obegränsat med anteckningar. Lägg till rich text-redigeringar till dina anteckningar, såsom rubriker, kursiv stil, numeriska listor etc., med slashkommandon.

Och du kan göra mer än bara skriva ner text.

Konvertera dina anteckningar till uppgifter direkt från anteckningsblocket och tilldela dem sedan till teammedlemmarna.

Leta bara efter +-symbolen på den anteckning du vill göra till en uppgift.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps anteckningsblock.

Klicka på den och välj en lista eller mapp för att lägga till en ny uppgift.

Titeln på din anteckning blir uppgiftens titel.

Notens text blir uppgiftens beskrivning.

Därefter kan du lägga till mer information om uppgiften, till exempel prioritet, förfallodatum och ansvariga.

2. Skapa kunskapsbaser med Docs

När du har för mycket att skriva och en anteckning inte räcker, välj Docs.

I Docs kan du lägga till inbäddade sidor, infoga emojis, låta dina dokument indexeras av Google och mycket mer!

Dina dokument kan ha obegränsat antal sidor och du kan dela dem med dina kollegor eller personer utanför din arbetsplats.

Anpassa ditt dokument efter dina arbetsbehov med en mängd funktioner och verktyg, inklusive:

Dokumentstilar : välj den dokumentstil som bäst representerar ditt arbete – kunskapsbaserad stil, klassisk stil eller bloggstil.

Relationer : länka enkelt relaterade uppgifter och sidor inom Doc-sidan

Rich Text Formatting : justera teckenstorlek (liten, medelstor, stor) och välj mellan olika teckensnitt och markeringsfärger för att framhäva viktiga detaljer.

Författare : lägg till flera författare och få en tydlig översikt över vem som har bidragit till dokumentet

Redigering i realtid : redigera ett dokument tillsammans med andra teammedlemmar för att maximera samarbetet

Samarbetsdetektering: se när en teammedlem visar, kommenterar eller redigerar ett dokument

Redigera i realtid tillsammans med ditt team med ClickUp Docs

Använder du samma innehåll om och om igen, till exempel mötesanteckningar eller projektbeskrivningar? Omvandla det till en dokumentmall och spara tid och energi.

Med ClickUp kan du också ladda ner dokument som markdown-, HTML- och PDF-filer.

Och när du funderar på PDF-filer behöver du inte leta längre, eftersom ClickUp också har funktioner för PDF-anteckningar. 😎

3. Ta visuella anteckningar med Mind Maps

Vill du ha ett ställe där du kan skissa upp din spelplan och dina mål?

Prova ClickUps tankekartor.

Skapa, redigera och dela flödesscheman enkelt med funktioner som ClickUp Mind Maps.

Använd det för att rita dina projektplaner, definiera strukturen och direkt skapa, redigera och ta bort uppgifter från Mind Maps.

ClickUp förstår också att du kanske har favoriter när det gäller appar. Och det är därför det integreras med en massa av dem, inklusive Evernote!

Detta var bara funktioner som kan hjälpa dig att ta bättre och mer värdefulla anteckningar. Men ClickUp kan göra så mycket mer för dig.

Här är en glimt av några av de funktioner vi har skapat med kärlek:

Behöver du fler alternativ? Kolla in de 10 bästa anteckningsapparna .

Vinnare i jämförelsen

Kampen mellan Evernote och Bear kan pågå i evighet. Båda dessa appar har sina fördelar och nackdelar när det gäller de flesta av samma funktioner.

Kom dock ihåg att det här bara är anteckningsappar.

De hjälper dig inte att hantera uppgifter, resurser eller tid.

Det är uppgiften för en kraftfull allt-i-ett-app för projektledning.

Med andra ord: ClickUp.

Det övervinner Bear och Evernotes brister och ger dig mer än bara ändamålsenliga anteckningar. Dessutom är det gratis för alltid!

Så vad väntar du på?

Säg adjö till vanliga anteckningsappar och skaffa ClickUp gratis idag!

Relaterad läsning: