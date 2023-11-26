Loom vs. Vidyard: Vem vinner kampen om videoverktygen?

Minns du 70-talet när radio var det senaste inom sändningar? Videoklipp har gjort mer än bara "dödat radiostjärnan" – de har tagit över våra skärmar och våra hjärtan! Enligt statistik om videomarknadsföring från 2022 spenderade människor i genomsnitt 100 minuter per dag på att titta på videoklipp online. Det är nästan två timmar!

Bland de videoprogram som finns på marknaden är Loom och Vidyard två anmärkningsvärda lösningar. Från livestreaming till videokonferenser har båda verktygen blivit det självklara kommunikationsmediet för både företag och privatpersoner. Nu är den verkliga frågan: hur tar du reda på vilket som passar bäst för dina behov?

Vår jämförelse mellan Loom och Vidyard hjälper dig att reda ut den invecklade väven mellan dessa videogiganter. Vi analyserar deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att hitta den ultimata lösningen för dina videoprojekt.

Vad är Loom?

Loom är ett mångsidigt verktyg för videokommunikation som förvandlar skapandet och distributionen av videomeddelanden till en smidig upplevelse. Dess mission? Att möjliggöra friktionsfri asynkron kommunikation genom att förenkla processen för inspelning och delning av videor.

Med Loom kan du spela in videor antingen via din webbkamera, skärm eller båda samtidigt! Det har en rad funktioner, inklusive anpassningsbar skärmbildsstorlek, ritverktyg, kommentarer i realtid, emoji-reaktioner och videomeddelanden för feedback.

Oavsett om det gäller affärsvärlden, utbildning eller personliga kontakter har Loom positionerat sig som ett pålitligt val för fjärrsamarbete, onlinepresentationer och visuellt berättande. 📖

Det har också blivit en av de mest populära videoplattformarna för företag som vill förlita sig på videoprestanda.

Loom-funktioner

Marknaden är översvämmad av Loom-alternativ som skickar ut länkar till klipp. Så vad ger Loom en fördel framför sina konkurrenter? Låt oss utforska dess utmärkande funktioner! 🔍

1. Spela in och dela

Looms funktioner är banbrytande när det gäller att spela in och dela asynkrona videomeddelanden. Oavsett om du spelar in från din skärm, webbkamera eller båda samtidigt, med eller utan voiceover, är processen enkel.

Spela in video från valfri applikation på din enhet och anpassa resultatet via ett rullgardinsmeny. Du kan anpassa:

Inspelningsläge: Skärm och kamera, Endast skärm eller Endast kamera Storlek: Helskärm, Fönster eller Anpassad storlek

Loom förenklar också delningsprocessen, vilket gör det enkelt att sprida information och insikter. Du kan enkelt distribuera ditt innehåll på olika plattformar och enheter genom att skapa en direktlänk, skicka den via e-post eller bädda in videon på en webbplats.

Den kostnadsfria versionen av Loom stöder inspelningsfunktioner med upp till 720p-kvalitet, vilket garanterar en skarp visningsupplevelse för din publik. Men för dem som söker ultimat visuell klarhet är uppgradering till HD eller 4K bara ett klick bort.

Loom ger dig möjlighet att utnyttja konsten att redigera video för att skapa träffande handledningar och videomeddelanden för team, studenter och andra målgrupper.

Att trimma, uppdatera och finslipa ditt budskap blir lika enkelt som några få klick. Använd ritverktyget för att hitta alternativ för att lyfta fram viktiga detaljer i videon, tillföra en touch av humor och skapa en personlig kontakt med tittaren.

Via Loom

Klipp eller sammanfoga klipp för att skapa en engagerande Loom utan missöden. Om du skapar en utbildningsvideo har du möjlighet att lägga till externa länkar till lärresurser.

Och när en video inte räcker till kan du enkelt sätta ihop flera Looms för att skapa ett delbart meddelande i ett enkelt och lättsmält format. Sammanfattningsvis har du videoredigeringens kraft i dina händer, och du behöver inte ha en examen i filmografi för att få det att fungera! 🎥

3. Reaktionen i realtid

Loom låter din publik göra mer än bara titta! De kan aktivt delta och interagera med ditt innehåll i realtid! 😍

Via Loom

Genom att lägga upp kommentarer med tidsstämpel och reaktioner med emojis behöver tittarna inte bara vara passiva observatörer. Du kan se när din publik är entusiastisk, nyfiken eller kanske till och med förbryllad – precis i det ögonblick det händer.

Svaren och kommentarerna fungerar som verktyg i realtid för att samla in feedback och förbättra dina meddelanden. Men det är inte bara en enkelriktad process. Looms skärminspelningsprogramvara tar din videointeraktion till nästa nivå genom att göra det lika roligt och engagerande att svara på kommentarer!

Looms priser

Starter : Gratis

Företag : 12,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Kontakta företaget

Vad är Vidyard?

Har du någonsin funderat på att skaffa en pålitlig videopartner för att förbättra dina marknadsförings- och försäljningsinsatser? Då är Vidyard något för dig! Det öppnar dörrarna till att skapa interaktiva videor, anpassa innehåll och förbättra meddelanden genom att fördjupa sig i analyser.

Vidyard är tillgängligt via antingen en Chrome-tillägg eller en desktop-app, som båda är utrustade med en bekväm, inbyggd videoredigerare och videomeddelandefunktioner.

Plattformen gör det möjligt att omedelbart dela ditt arbete med en global publik och ger till och med realtidsnotiser när någon interagerar med ditt innehåll. Det är ett komplett videomarknadsföringspaket som är utformat för att ge dig en professionell fördel. 💼

Vidyard-funktioner

Låt oss fokusera på de viktigaste funktionerna som skiljer Vidyard från liknande verktyg på marknaden. 👇

1. Inbyggd videoredigerare med omedelbar delning

Vill du göra din försäljning till en succé? Oavsett om det är din första presentation, en demo, en övertygande pitch eller ett övertygande förslag, så har Vidyard allt du behöver.

Med det får du tillgång till färdiga videoskript som är utformade för att skapa innehåll med stor genomslagskraft för varje steg i försäljningscykeln. 🎞️

Men här är det Vidyard som tar det ett steg längre: dess AI-funktion kan skapa personliga videoskript, vilket säkerställer att ditt budskap når fram till din målgrupp.

Dessutom möjliggör det smidiga integrationer så att du kan dela dessa videor direkt från plattformar som Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn och många fler. Du möter dina potentiella kunder där de befinner sig, vilket gör det enkelt för dem att ta del av ditt innehåll!

2. Avancerad videoanalys

Med Vidyard får du en kristallkula som ger dig en inblick i hur bra ditt videoinnehåll presterar. Det erbjuder djupgående insikter och videoanalyser som är oumbärliga för marknadsförings- och försäljningsstrategier. 🔮

Du kan till exempel spåra tittarnas engagemang in i minsta detalj och se exakt när tittarna slutar titta eller tittar om på specifika segment. Denna data är en guldgruva för att förstå vad som fängslar din publik och vad som kanske behöver justeras lite.

Vidyard kan till och med hjälpa dig att ta reda på vilka som tittar på dina videor, vilket innehåll de engagerar sig i och hur länge de tittar.

3. Marknadsföring och SEO-support

De flesta alternativ till Vidyard är inte inriktade på marknadsföringsbehov. Men med Vidyard skapar du inte bara marknadsföringsinnehåll av högsta kvalitet, utan bygger också varaktiga kundrelationer genom mer övertygande konverteringsstrategier.

Med videohostinghantering kan du ladda upp allt ditt marknadsföringsinnehåll, såsom reklamfilmer, demovideor och kundberättelser, på en central plats som kallas Video Hub. Välj layouter och lägg till företagets varumärkeselement för att skapa en samling av kundinriktat videoinnehåll. Denna videoplattform utmärker sig med sina personliga videomeddelanden och anpassnings- eller grundläggande redigeringsfunktioner.

Utnyttja dessutom personlig interaktion och nå tittarna på ett mer personligt plan genom att bädda in call-to-action-videor (CTA) i e-postmeddelanden eller var som helst på webben. Du kan också aktivera SEO-metataggar i de allmänna inställningarna i hubben för att möjliggöra indexering i sökmotorer och därmed öka synligheten för dina videor.

Vidyards prissättning

Gratis

Pro : 19 $/månad per användare

Plus : 59 $/månad per användare

Företag: Kontakta företaget

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Loom vs. Vidyard: Jämförelse av funktioner

Nu tillbaka till vår jämförelse: Loom vs. Vidyard. Båda är exceptionella videoverktyg med sina egna unika funktioner och egenskaper för att anpassa videor. Loom utmärker sig genom sin enkelhet och snabba videoproduktion, vilket gör det till ett favoritverktyg för skärminspelningar, delning av videor och snabba videomeddelanden. Vidyard, å andra sidan, är känt för sina robusta videomarknadsföringsfunktioner, perfekta för företag som vill engagera och konvertera kunder genom anpassat videoinnehåll.

För att kunna fatta ett välgrundat beslut ska vi titta närmare på hur dessa verktyg presterar inom tre centrala områden: videoinspelning, verktyg för gemensam redigering och analys. 👀

Specifikationer för videoinspelning

Både Loom och Vidyard erbjuder bekvämligheten att spela in via webbläsartillägg och skrivbordsappar, vilket gör det enkelt att skapa videor. Men det finns tydliga skillnader mellan dem.

Vidyard tar ledningen genom att erbjuda inspelningskvalitet på upp till 1080p i alla abonnemang, och för dem som söker högsta möjliga skärpa låser dess desktop-app till och med upp 4K-magin. Å andra sidan erbjuder Loom 4K-kvalitet exklusivt i sina betalda abonnemang, medan gratiskonton begränsas till fortfarande respektabla 720p.

När det gäller antalet videor du kan skapa med ett gratis konto ligger Vidyard och Loom jämsides, med upp till 25 videor per användare. Tyvärr går det inte att spela in obegränsat med videor i gratisversionerna av Vidyard och Loom!

Men mellan Vidyard och Loom – och här blir det intressant – begränsar Looms gratiskonto varje video till en kortvarig längd på 5 minuter. Vidyard utökar däremot din berättarram med en imponerande inspelningsgräns på 30 minuter för ditt videobibliotek. ⏲️

Videoredigering och samarbete

Videoinspelning kan vara en liten nackdel för Loom, men det kompenseras av dess fantastiska redigeringsverktyg. Det fungerar som en bra plattform för visuellt samarbete med alternativ för att:

Sätt ihop Looms som skapats av flera medarbetare Integrera Looms för mobiler och datorer Lägg till återanvändbart innehåll (som en CTA-klipp) till nyskapade videor Infoga ett klipp i Loom (till exempel om något du glömde att nämna)

Vidyard har sina styrkor inom videoredigering och anpassning av miniatyrbilder och erbjuder en gedigen uppsättning funktioner. Men när det gäller samarbetsredigering är det Loom som tar hem segern. 👑

Analyser och insikter

Låt oss säga att du är marknadschef för ett växande teknikföretag och att du just har lanserat en serie reklamfilmer. Ditt team använder både Vidyard och Loom för att dela dessa filmer med potentiella kunder. Vilken videoengagemangsanalys kan du förvänta dig?

Loom erbjuder grundläggande analyser som visar vem som har tittat på videorna och när. Något i stil med: ”Din produktdemovideo har fått 100 visningar på en vecka. ”

Men när du väljer Vidyard får du djupare insikter. Du får inte bara reda på vem som tittade, utan också exakt hur länge de tittade. Du upptäcker att medan 100 personer tittade på demonstrationen, såg 60 av dem hela videon, vilket tyder på ett stort intresse.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du vill fatta datastödda beslut med mer omfattande analyser är Vidyard det bästa valet. 🥇

Loom vs. Vidyard på Reddit

Reddit-användare är kända för sina uppriktiga och passionerade diskussioner om olika ämnen, och videoprogramvara är inget undantag. Loom och Vidyard har båda gjort avtryck inom videoverktyg, vilket har fått Reddit-användare att uttrycka sina åsikter, dela sina erfarenheter och ge insikter. 📢

Den allmänna uppfattningen är att Loom är ett mer populärt verktyg än Vidyard, men det senare erbjuder en bättre upplevelse för outreach-ändamål, även om dess gränssnitt kanske inte är det bästa för att dela videor.

Här är vad en användare som provat båda produkterna hade att säga:

”Jag ser definitivt att Loom används mycket oftare. Jag provade Vidyard för ett tag sedan, men tyckte att det var buggigt/inkonsekvent, så jag slutade använda det.”

Vidyard har ändå många anhängare tack vare sina försäljningsbaserade funktioner – så här uttryckte sig en användare:

”Jag använder ofta Chrome-plugin (Vidyard Go) för försäljning – dessa 30–60 sekunder långa videomeddelanden har varit effektiva för oss. Jag har inte provat CTA:erna i pro-versionen, men enligt vad jag har hört kan de fungera mycket bra – beroende på hur man använder dem.”

En användare i samma tråd ansåg att Vidyard kanske bara fungerar för små företag:

”Fungerar bra i små och medelstora företag, men inte lika bra i medelstora och stora företag på grund av IT-brandväggar. ”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Loom vs. Vidyard

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

Både Vidyard och Loom är utmärkta som fristående skärminspelningsverktyg, men de har sina nackdelar. Loom är till exempel ett bra verktyg för lärare, men dess begränsade gratispaket gör att många inte kan dra nytta av fördelarna. Vidyard har å andra sidan de funktioner som behövs, men har många brister när det gäller användbarhet.

Lyckligtvis finns det ett annat gratis skärminspelningsprogram som gör det enkelt att spela in och dela videor: ClickUp! 🤩

ClickUp är en allt-i-ett-lösning som är utformad för alla typer av företag, oavsett om de verkar inom utbildning eller marknadsföring. Den erbjuder en smidig plattform för videoproduktion, utrustad med specialfunktioner för klipphantering, realtidssamarbete, support för försäljningspipeline och uppgiftshantering.

Låt oss utforska hur ClickUp ger en ny perspektiv på videomeddelanden, skapande, delning och samarbete!

1. Använd Clip by ClickUp för att dela skärmvideor med kunder och anställda på ett smidigt sätt.

Dela ditt videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver någon nedladdning och kan visas direkt efter inspelningen.

Clip by ClickUp är en funktionsspäckad skärminspelare i appen som är tillgänglig för alla som registrerar sig på plattformen! Och när vi säger att den är generös, menar vi:

Inga tidsbegränsningar för inspelningar – oavsett om du spelar in en kunddemo eller en lång utbildningsvideo , så har Clip din rygg!

Inspelningar utan vattenstämpel , även med gratisabonnemanget

Kristallklar röstinspelning

Plattformen låter dig spela in hela skärmen, appfönstret eller webbläsarflikar. Dela inspelningen direkt med kollegor, kunder eller externa tittare med hjälp av säkra e-postmeddelanden, offentliga eller privata länkar. Du behöver inte ladda ner, ladda upp eller exportera något – videon spelas upp direkt i webbläsaren! Förutom inspelningar kan du också klippa ut webbsidor och ta skärmdumpar med hjälp av ClickUps Chrome-tillägg.

När det gäller användbarhet kan du komma igång på några sekunder. Allt du behöver göra är att starta ClickUp och öppna alternativet Spela in klipp i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen. 📹

Alla inspelade klipp är av hög kvalitet och kan bäddas in med hjälp av ClickUps inbäddningsvy. Men det bästa är att du kan förvandla dina videor till praktiska uppgifter, ge information om nästa steg och tilldela dem till tittarna. Det är som att förvandla varje meddelande till en vänlig uppmaning till handling!

Sammantaget är detta ett praktiskt verktyg om du vill ersätta möten eller långa e-posttrådar med innehållsrika videor. ClickUp integreras med över 1 000 programvaror, inklusive Zoom, Microsoft Teams och Slack, vilket gör det ännu enklare att dela innehåll!

2. Revolutionera teamarbetet med ClickUps funktioner för samarbete i realtid

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

ClickUp tar realtidssamarbete till nästa nivå, oavsett bransch eller mål. 💖

Låt oss säga att du arbetar med ett outreach-projekt – utnyttja ClickUps mångsidiga funktioner för att samarbeta och arbeta mot framgångsrika resultat.

De mycket interaktiva ClickUp Whiteboards ger dina videoprojekt en ny nivå av samarbets effektivitet. Använd klisterlappar, kopplingar och texter för att utbyta perspektiv i realtid med ditt team. Ännu bättre är att du får en samling Whiteboard-mallar som stöd för uppgifter som brainstorming av marknadsföringsidéer, processkartläggning eller skrivande av videoutkast.

Letar du efter ett verktyg för samarbete inom videoprojektledning? Med ClickUp kan du:

ClickUp kan vara ett viktigt verktyg för säljteam som vill effektivisera sina pipelines och attrahera fler leads. Med flera vyer för att övervaka dina viktigaste intressenter kan du snabbt identifiera möjligheter för anpassad kundkommunikation och outreach!

3. Kontrollera ditt arbetsflöde och klara av dina uppgifter med ClickUp!

Hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

ClickUps uppgiftshantering är ett verkligt kraftpaket för alla företag – oavsett om du hanterar ett videoprojekt eller leder ett agilt team kan du anpassa dina arbetsflöden för alla typer av projekt!

Med över 35 ClickApps till ditt förfogande kan du automatisera manuella uppgifter, köra Sprint-cykler och starta skärminspelningar med ett klick! Skapa uppgifter med anpassade ID:n och tilldela dem till en eller flera mottagare. Inkorporera anpassade fält för att lägga till attribut till uppgifter – du kan till exempel lägga till en länk till en Clip-tutorial i ett anpassat fält så att mottagaren utan problem kan utföra uppgiften.

Du kan till och med tilldela kommentarer som åtgärdspunkter, så att ingenting faller mellan stolarna! 🤠

För att hantera komplexa videoprojekt kan du använda funktionen Task Dependency för att logiskt dela upp uppgifter i deluppgifter som Granska manus eller Testa målgrupper. Visualisera dem från olika vinklar och redigera dem i bulk med Bulk Action Toolbar. Och med återkommande uppgifter och påminnelser missar du aldrig en viktig produktionsdeadline!

ClickUp är mer än bara ett videoverktyg!

Både Loom och Vidyard är utmärkta verktyg för videostrategier, men för många team kan användningen av dessa produkter med begränsad funktionalitet göra ett stort hål i budgeten. ClickUp kan vara ett mer ekonomiskt alternativ, särskilt för små och medelstora team som behöver både skärminspelning och projektledningsfunktioner i ett och samma verktyg.

Genom att registrera dig för ett gratis ClickUp-konto får du tillgång till en värld av strömlinjeformade, obegränsade videohandledningar och verktyg för samarbetsbaserad uppgiftshantering – en vinst för både dig och ditt team! 🏆