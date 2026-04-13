Como consolidar ferramentas sem perder dados

Em média, uma organização opera aproximadamente 275 aplicativos SaaS.

E para empresas maiores? Esse número sobe para uma média de 660.

Embora essas ferramentas tenham sido criadas para resolver problemas, elas geraram uma “carga de fragmentação” — em que as equipes gastam mais tempo alternando entre abas do que concluindo tarefas. O maior obstáculo para resolver essa confusão? O medo de perder os dados históricos e o contexto presos dentro desses aplicativos obsoletos.

Este guia orienta você sobre como transferir suas operações para um único espaço de trabalho unificado sem perder uma única linha de dados.

🧠 Curiosidade: Um “silo” era originalmente um poço ou estrutura literal para armazenar grãos. Só mais tarde se tornou a metáfora perfeita para equipes e dados isolados do resto da empresa.

Por que as migrações entre várias ferramentas apresentam risco de perda de dados

A consolidação de ferramentas só funciona se todas as tarefas, comentários, anexos e campos personalizados forem transferidos. Se faltar um, você perderá dados e o contexto imediato do trabalho.

O problema: cada ferramenta armazena dados à sua maneira, e nenhuma delas se comunica com as outras de forma nativa. Isso é o que chamamos de dispersão de contexto. Seu trabalho está espalhado por tantos sistemas que nenhum deles contém o panorama completo. Sua equipe acaba alternando entre aplicativos, procurando arquivos e reinserindo a mesma atualização em três lugares diferentes apenas para verificar o status de um projeto.

É essa mesma desconexão que faz com que os dados desapareçam durante uma migração. Veja o que você enfrenta:

Modelos de dados incompatíveis significam campos perdidos : um “projeto” em uma ferramenta não existe em outra. Campos personalizados, hierarquias e metadados não sobrevivem à migração

Anexos e comentários não migram juntos : os arquivos ficam nas unidades, os comentários dentro dos documentos e as conversas presas no chat. Eles raramente migram como um pacote

Registros duplicados criam versões conflitantes : a mesma tarefa existe em vários sistemas com status, responsáveis ou prazos diferentes. Você não saberá qual deles está correto

As automações param de funcionar sem aviso prévio : os fluxos de trabalho que conectam duas ferramentas falham silenciosamente no momento em que uma delas desaparece

Sem uma fonte única de verdade, não há responsabilização: quando os dados estão espalhados por toda parte, ninguém sabe o que está atualizado e nada é confiável

O restante deste guia mostra como neutralizar cada um desses riscos antes que seus dados saiam do sistema de origem.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar enterrado em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho em uma única plataforma unificada. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, o ClickUp Chat, o ClickUp Docs e o ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar enterrado em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho em uma única plataforma unificada. Com recursos como o ClickUp Email Project Management, o ClickUp Chat, o ClickUp Docs e o ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. Substitua mais de 20 ferramentas por um único espaço de trabalho poderoso dentro do ClickUp 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Você precisa de um inventário completo de todas as ferramentas, tipos de dados e fluxos de trabalho com os quais sua equipe trabalha antes de exportar um único arquivo. Pular essa etapa é o que leva as equipes a descobrirem, no meio da migração, que um trimestre inteiro de notas de clientes estava em uma ferramenta que ninguém se lembrou de incluir.

Veja como realizar a auditoria:

Liste todas as ferramentas em uso ativo , incluindo aplicativos oficiais e TI paralela, como quadros pessoais e planilhas pontuais. Pergunte diretamente a cada equipe, em vez de confiar na lista de licenças do departamento de TI. As pessoas criam soluções alternativas que nunca são documentadas

Catalogue quais dados cada ferramenta contém : tarefas, projetos, documentos, comentários, anexos, registros de tempo, campos personalizados, automações e integrações. Se estiver na ferramenta, deve constar na lista

Identifique a fonte de verdade para cada tipo de dado : se duas ferramentas monitoram o status do projeto, decida agora qual delas prevalecerá. A ambiguidade nesse ponto gera registros duplicados posteriormente

Classifique cada ferramenta como “manter”, “consolidar” ou “descontinuar” : nem tudo precisa ser migrado. Alguns dados estão simplesmente obsoletos, e transferi-los apenas prolonga a confusão

Designe um responsável para cada ferramenta: você precisa de uma pessoa de contato para cada ferramenta que possa verificar se os dados estão completos após a migração. Sem um responsável, as lacunas passam despercebidas

Essa auditoria também revela a proliferação de ferramentas — o acúmulo de aplicativos sobrepostos que fragmentam o contexto e atrasam as equipes. Não é possível consolidar o que não foi catalogado. 🛠️

💡 Dica profissional: Antes da migração, gere um relatório de “última atividade” em cada ferramenta. A maioria das plataformas mostra quando um registro foi editado pela última vez. Qualquer item que não tenha sido alterado há mais de seis meses é candidato a arquivamento, não à migração. Isso reduz o escopo da migração e diminui o volume de trabalho que sua equipe terá no novo sistema.

Mapeie modelos de dados e fluxos de trabalho entre plataformas

Cada ferramenta tem seu próprio vocabulário.

O que um aplicativo chama de “Seção” pode ser um “Grupo” em outro e uma “Lista” em um terceiro. O mapeamento de campos é o processo de associar cada propriedade em suas ferramentas de origem ao seu equivalente no destino.

Mapeamento do modelo de dados

Mapeamento campo a campo: Relacione cada campo personalizado, status, tag e propriedade com seu equivalente na plataforma de destino usando uma planilha

Mapeamento de hierarquia: Documente como projetos, tarefas e subtarefas se traduzem entre os sistemas (a profundidade de aninhamento varia de acordo com a ferramenta)

Mapeamento de relações e dependências: tarefas vinculadas, bloqueadores e conexões pai-filho precisam de tratamento explícito, ou eles irão falhar silenciosamente

Mapeamento de fluxo de trabalho e automação

Liste todas as automações ativas: gatilhos, condições e ações por ferramenta

Identifique as integrações que conectam as ferramentas: conexões de middleware, integrações nativas, sincronizações baseadas em API

Decida quais automações de fluxo de trabalho devem ser reconstruídas e quais devem ser descontinuadas: alguns fluxos de trabalho existem apenas devido a limitações das ferramentas e não serão necessários após a consolidação

💟 Vantagem do ClickUp: Quer reconstruir seus fluxos de trabalho de forma sistemática? Use as automações do ClickUp. Elas oferecem um único painel para visualizar todas as automações ativas e inativas em seu espaço de trabalho, por localização. E se você preferir não começar do zero, o ClickUp Brain, a camada de IA mais contextual, permite que você descreva o que deseja automatizar em linguagem simples. Ele pode então criar campos de IA personalizados para você! Personalize os detalhes que você deseja monitorar em seus projetos com os campos de IA do ClickUp

📚 Leia mais: Por que as pequenas empresas adoram o ClickUp

Limpe e deduplique seus dados antes de transferi-los

Migrar dados incorretos apenas transfere a desorganização para um novo local, e é por isso que manter a higiene adequada dos dados é essencial. A deduplicação de dados significa localizar e mesclar registros que aparecem em vários lugares, para que você transfira apenas uma única versão limpa.

Remova registros obsoletos: projetos arquivados sem valor de referência futura, tarefas de teste, entradas provisórias

Unir registros duplicados: Escolha a versão mais completa quando a mesma tarefa existir em várias ferramentas

Padronize as convenções de nomenclatura: nomes de projetos e rótulos de status inconsistentes causam falhas no mapeamento durante a importação

Normalize os valores dos campos: as datas devem usar um único formato, e as opções do menu suspenso devem corresponder às opções da plataforma de destino

Verifique a integridade dos anexos: Confirme se os arquivos vinculados ainda existem e estão acessíveis — links quebrados não sobreviverão à migração

🛑 A parte mais assustadora de uma auditoria de ferramentas Quando terminar de listar todas as planilhas isoladas e quadros de projetos fragmentados, você provavelmente perceberá que está pagando por dezenas de aplicativos desconectados. Se sua auditoria revelar uma pilha de tecnologias gigantesca — e você sabe que sua empresa está em crescimento — comece com o ClickUp Small Business Suite. Em vez de simplesmente transferir dados antigos para novos silos, a Suite permite que você consolide suas operações em um único Converged AI Workspace. Resumindo: Substitua mais de 6 aplicativos instantaneamente: Projetos, Documentos, Chat, Quadros Brancos, CRM e Controle de Horas estão todos integrados nativamente em um único lugar, oferecendo à sua equipe uma verdadeira Projetos, Documentos, Chat, Quadros Brancos, CRM e Controle de Horas estão todos integrados nativamente em um único lugar, oferecendo à sua equipe uma verdadeira fonte única de verdade

Pare de pagar por IA independente: não há necessidade de auditar ou gerenciar ferramentas de IA separadas que custam US$ 20 por mês. Você tem acesso instantâneo a modelos premium como Claude, Gemini e ChatGPT diretamente dentro do seu espaço de trabalho

Obtenha ajuda para migração de nível empresarial: você não precisa gerenciar a transição sozinho. O pacote inclui horário de suporte dedicado e orientação para integração Veja como esta pequena empresa consolidou mais de seis aplicativos:

Escolha uma estratégia de migração que minimize as interrupções

Um plano de migração de dados define quando e como os dados serão transferidos das ferramentas antigas para a nova plataforma. A melhor opção depende do tamanho da sua equipe, do volume de dados e da tolerância ao tempo de inatividade:

Big Bang Transfira tudo de uma só vez durante um curto período de transição Equipes pequenas com dados simples Mais importante ainda: se algo der errado, tudo será afetado Fásico/incremental Migre uma ferramenta ou equipe por vez ao longo de várias semanas Organizações maiores, várias ferramentas de origem Custo por fase: requer sistemas paralelos temporariamente Execução paralela Execute os sistemas antigo e novo simultaneamente e, em seguida, faça a transição Fluxos de trabalho essenciais Menor risco para os dados: maior sobrecarga operacional Híbrido Combine abordagens por ferramenta com base na complexidade Consolidações de múltiplas ferramentas com complexidade variada Moderado: requer um planejamento claro para cada ferramenta

Seja qual for a sua escolha, tenha em mente estas práticas recomendadas para migração de dados:

Sempre faça um teste piloto primeiro: escolha uma equipe ou uma ferramenta, migre-a, valide e use as lições aprendidas para refinar o processo

Defina um plano de reversão: Defina exatamente como você reverteria se a migração falhar, incluindo manter o acesso à ferramenta de origem ativo

Comunique o cronograma: use um use um modelo de gestão de mudanças para que todas as partes interessadas saibam quando sua ferramenta ficará em modo somente leitura e quando a nova plataforma entrará em operação

Se você precisa de uma estrutura pronta para uso para manter sua migração nos trilhos, use o modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as fases da sua migração com o modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Ele é estruturado em torno do modelo ADKAR, uma das estruturas mais utilizadas para gerenciar mudanças organizacionais. Cada etapa — Conscientização, Desejo, Conhecimento, Capacidade e Reforço — corresponde diretamente à fase em que sua equipe se encontra no processo de migração.

O modelo vem pré-carregado com grupos de tarefas para Avaliação e Planejamento, Execução da Mudança e Monitoramento e Melhoria da Mudança. Cada grupo contém suas próprias tarefas, subtarefas, responsáveis e prazos, de modo que cada fluxo de trabalho tenha um responsável e um prazo.

Proteja seus dados durante a exportação, transferência e importação

É durante a migração propriamente dita (exportação, transferência, importação) que a perda de dados ocorre fisicamente. Os arquivos são truncados durante a exportação, a codificação é corrompida durante a transferência e incompatibilidades de campos eliminam registros silenciosamente durante a importação.

Medidas de segurança para exportação:

Faça backup completo de todas as ferramentas de origem antes da exportação — armazene os backups separadamente para ter uma cópia limpa caso a importação corrompa os dados

Exporte no formato mais rico disponível (a exportação via API preserva mais metadados do que o CSV)

Verifique se a exportação está completa comparando o número de registros com os totais da ferramenta de origem

Medidas de segurança para a transferência:

Use métodos de transferência criptografados para dados confidenciais

Evite copiar e colar manualmente para qualquer coisa além de conjuntos de dados triviais, pois isso introduz erros humanos em grande escala

Medidas de segurança para importação:

Execute primeiro uma importação de teste com um pequeno conjunto de dados para verificar o mapeamento de campos e a vinculação de anexos

Use as ferramentas de importação nativas da plataforma de destino, quando disponíveis, pois elas lidam melhor com casos extremos do que uploads genéricos

Registre todos os erros de importação em vez de ignorá-los — erros ignorados resultam em perda de dados invisível

👀 Você sabia? No Relatório de Tendências de TI da Auvik, 61% das organizações afirmaram descobrir aplicativos SaaS não autorizados pelo menos uma vez por mês, e 23% afirmaram fazê-lo semanalmente. Isso significa que uma auditoria de migração frequentemente revela ferramentas que nunca foram listadas na pilha oficial.

A migração não termina quando a importação é concluída. A reconciliação é o processo de confirmar se todos os registros, anexos e relações foram transferidos intactos, geralmente utilizando uma lista de verificação de auditoria interna.

Compare o número de registros: Total de tarefas, projetos e documentos na origem versus no destino — discrepâncias indicam registros perdidos Verifique aleatoriamente os registros críticos: abra manualmente os projetos de alta prioridade para verificar se todos os campos, comentários e subtarefas foram transferidos corretamente Automações de teste: acione todas as automações reconstruídas e confirme se elas são executadas corretamente com dados reais Analise os logs de exceções: verifique linha por linha se há registros ignorados, avisos de truncamento de campos e incompatibilidades de formato Obtenha a aprovação das partes interessadas: peça ao responsável por cada ferramenta que confirme se os dados de sua equipe estão completos antes de descontinuar a fonte

Faça isso enquanto as ferramentas de origem ainda estiverem acessíveis. Depois de desativar as contas antigas, recuperar dados perdidos fica muito mais difícil.

💡 Dica profissional: Verificar aleatoriamente milhares de registros migrados, linha por linha, é uma maneira infalível de deixar algo passar despercebido. Em vez de perder horas procurando campos em branco ou fluxos de trabalho com falhas, utilize um Super Agente do ClickUp para fazer o trabalho pesado por você. Como esses agentes específicos de departamento (como os Superagentes de Gerenciamento de Projetos ) têm acesso completo ao contexto da área de trabalho, você pode pedir que eles identifiquem as anomalias nos dados importados. Isso transforma uma auditoria manual meticulosa, que levaria dias, em uma conversa rápida, garantindo que seu novo espaço de trabalho esteja impecável antes que o resto da equipe se junte a você.

Alinhe sua equipe e evite a proliferação futura de ferramentas

Mesmo uma migração tecnicamente perfeita fracassará se você não tiver uma estratégia de gestão de mudanças para ajudar a equipe a adotar a nova plataforma. E a proliferação de ferramentas voltará a ocorrer, a menos que você implemente a governança de dados desde o primeiro dia.

Adoção e gestão da mudança:

Comunique o “porquê” desde o início: compartilhe os custos decorrentes da dispersão de contextos — tempo perdido alternando entre aplicativos, trabalho duplicado, atualizações perdidas — para que a migração seja vista como um alívio

Realize treinamentos práticos: permita que as pessoas criem seus próprios fluxos de trabalho em um permita que as pessoas criem seus próprios fluxos de trabalho em um espaço de trabalho colaborativo , em vez de assistirem à demonstração de outra pessoa

Designe responsáveis pela migração em cada equipe: uma pessoa de referência que possa responder às perguntas nas primeiras semanas

Governança para evitar a proliferação de sistemas:

Estabeleça uma governança de TI e um processo de aprovação de ferramentas: novas solicitações de aplicativos passam por uma análise para confirmar que a necessidade ainda não foi atendida novas solicitações de aplicativos passam por uma análise para confirmar que a necessidade ainda não foi atendida

Agende revisões trimestrais da pilha de tecnologias: Verifique se ferramentas paralelas voltaram a ser utilizadas para evitar os Verifique se ferramentas paralelas voltaram a ser utilizadas para evitar os custos ocultos da proliferação de aplicativos

Desative as ferramentas antigas com um prazo rígido: Manter as ferramentas legadas ativas “por precaução” garante que alguns membros da equipe continuarão a usá-las

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho impulsionados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho impulsionados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto. Passe da dispersão de tarefas para fluxos de trabalho convergentes com o ClickUp

A migração de várias ferramentas para uma única plataforma sem perda de dados é mais simples quando o destino já abrange todas as funções que suas ferramentas antigas realizavam separadamente.

Consolide todo o seu trabalho em um único lugar com o espaço de trabalho convergente de IA do ClickUp. Ele combina gerenciamento de projetos, documentos, chat e relatórios. Além disso, possui IA contextual e agentes integrados a cada um dos seus fluxos de trabalho.

Veja como cada etapa do processo acima funciona no ClickUp:

1. Preserve as hierarquias com importadores nativos

O ClickUp oferece importadores nativos para Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike, Todoist e Basecamp.

Mapeamento detalhado: sincroniza automaticamente painéis, status, responsáveis, campos personalizados, comentários e anexos, mantendo seu histórico intacto

Compatibilidade universal: use o Importador de Planilhas para arquivos Excel, CSV ou JSON, com mapeamento guiado, para oferecer suporte a ferramentas sem API direta

2. Espelhe dados complexos com campos personalizados

Reproduza perfeitamente sua estrutura de dados existente. Antes de importar, recrie seus pontos de dados exclusivos usando os Campos Personalizados do ClickUp.

Replique estruturas de dados exclusivas antes da importação com os Campos Personalizados do ClickUp

Paridade de dados: recrie menus suspensos, fórmulas, datas e relações para garantir que seus dados legados tenham um destino perfeito no novo sistema

Criação automática: O importador do Jira, por exemplo, detecta seus campos existentes no Jira e cria os campos correspondentes no ClickUp para você durante a migração

3. Reconstrua fluxos de trabalho com automações nativas

Elimine a necessidade de middleware de terceiros e transferências manuais. Use o ClickUp Automations para dar vida aos seus dados migrados.

Automatize transferências e ative fluxos de trabalho migrados com o ClickUp Automations

Lógica herdada: defina gatilhos no nível do Espaço ou da Pasta para aplicar regras automaticamente a todas as tarefas migradas, economizando horas de configuração manual

Transferências contínuas: altere automaticamente os responsáveis ou as prioridades com base nas atualizações de status, imitando o comportamento de suas antigas ferramentas especializadas

4. Centralize o conhecimento com o ClickUp Docs

Acabe com o cansaço de ficar alternando entre abas. Em vez de manter um aplicativo de documentação separado, traga seu conteúdo diretamente para o ClickUp Docs.

Centralize o conhecimento da equipe e reduza a necessidade de alternar entre abas com o ClickUp Docs

Conhecimento contextual: Incorpore documentos em Wikis e vincule-os às Incorpore documentos em Wikis e vincule-os às tarefas do ClickUp às quais eles se referem

Incorporação de mídia avançada: importe seu conteúdo do Notion ou do Google Docs sem perder a formatação, vídeos incorporados, permissões ou tabelas dinâmicas

📚 Leia também: Consolidação de SaaS

5. Acelere a integração com o ClickUp Brain

Minimize a fase pós-migração de “onde está tudo?”. O ClickUp Brain, nossa IA contextual integrada, conecta as pessoas, o trabalho e o conhecimento do seu espaço de trabalho.

Resumo e pesquisa inteligentes: use IA para sintetizar meses de comentários migrados em resumos instantâneos e utilize linguagem natural para localizar decisões ocultas em documentos importados ou no histórico de bate-papo

Geração automática: gere instantaneamente descrições de tarefas ou listas de subtarefas com base nas notas não estruturadas que você transferiu das ferramentas antigas

6. Verifique a integridade com os painéis do ClickUp

Confie, mas verifique. Crie um Painel de Reconciliação para monitorar o andamento da sua migração em tempo real.

Controle de qualidade: Crie cartões visuais nos Crie cartões visuais nos painéis do ClickUp para comparar o número esperado de registros com as importações reais e sinalizar tarefas com metadados ausentes

Relatórios para as partes interessadas: exporte seus relatórios de progresso da migração e de integridade dos dados em PDF para manter a liderança informada sobre o status da transição

Verifique a qualidade da migração e relate o progresso com os painéis do ClickUp

O verdadeiro valor não está apenas em ter um destino para seus dados — está no fato de que a convergência de software elimina a causa principal da proliferação de ferramentas.

Quando o gerenciamento de projetos, os documentos, a comunicação e a IA estiverem reunidos em um único lugar, você não precisará mais fazer esse tipo de migração.

Comece a usar o ClickUp e execute todo esse processo de consolidação em um único espaço de trabalho. ✨

Perguntas frequentes

Equipes pequenas com dados organizados que estão passando por uma consolidação de SaaS podem concluir o processo em poucos dias, enquanto organizações maiores que realizam migrações em fases entre departamentos podem precisar de várias semanas.

A migração radical transfere todos os dados de uma só vez durante uma única janela de transição: mais rápida, mas mais arriscada. A migração em fases transfere os dados de forma incremental, uma ferramenta ou equipe por vez, permitindo que você identifique e corrija problemas entre as etapas.

Ferramentas automatizadas lidam com a maior parte da transferência de dados estruturados de forma confiável, mas a revisão manual ainda é necessária para casos específicos, como mapeamentos complexos de campos e verificação de anexos.

Restaure a partir do backup completo que você criou antes de iniciar, analise os logs de erros de importação para identificar quais registros falharam, corrija a causa raiz e execute novamente a importação apenas para o conjunto de dados afetado.