De 6 ferramentas para 1: como a Path8 Productions economizou tempo e reduziu custos com aplicativos

O crescimento de uma pequena empresa raramente é um processo simples e linear. Normalmente, isso acontece por acaso.

Você assume um projeto, depois outro, e, de repente, já não é mais apenas um freelancer.

Para Pat Henderson, fundador da Path8 Productions, com sede em Boston, a transição para uma agência de produção de vídeo em grande escala veio acompanhada de um custo oculto: a proliferação de ferramentas.

Para acompanhar a demanda, a Path8 se viu tendo que lidar com uma pilha de tecnologias enorme e desorganizada. Eles usavam o SmartSheet para gerenciamento de projetos, o Toggl para controle de tempo, o Dropbox Paper para documentos e o Slack para comunicação. As ferramentas estavam se acumulando, mas a eficiência estava caindo.

Veja como a Path8 saiu da rotina exaustiva, consolidou sua pilha de tecnologias no ClickUp e recuperou sua semana.

O problema com uma pilha de tecnologias “Frankenstein”

Quando uma equipe está trabalhando em ritmo acelerado, muitas vezes se adquire software para resolver um problema imediato de cada vez. O resultado? Uma rede de aplicativos que se recusam a se comunicar entre si.

O maior ponto de atrito para a Path8 era a desconexão entre onde o trabalho era planejado e onde as conversas realmente aconteciam.

À medida que a empresa crescia, eu simplesmente adicionava ferramentas. Nós fazíamos o planejamento de projetos no SmartSheet, mas ninguém da equipe realmente verificava o SmartSheet. As pessoas ficavam só mandando mensagens no Slack: “Ei, como estamos indo com isso?” Então você acaba tendo que atualizar as informações em dois lugares.

À medida que a empresa crescia, eu simplesmente adicionava ferramentas. Nós fazíamos o planejamento de projetos no SmartSheet, mas ninguém da equipe realmente verificava o SmartSheet. As pessoas ficavam só mandando mensagens no Slack: “Ei, como estamos indo com isso?” Então você acaba tendo que atualizar as informações em dois lugares.

À medida que a empresa crescia, eu simplesmente adicionava ferramentas. Nós fazíamos o planejamento de projetos no SmartSheet, mas ninguém da equipe realmente verificava o SmartSheet. As pessoas ficavam só mandando mensagens no Slack: “Ei, como estamos indo com isso?” Então você acaba tendo que atualizar as informações em dois lugares.

Como essas listas e rastreadores separados não conseguiam se comunicar entre si, a equipe se viu obrigada a gerenciar silos de informação desconectados, tornando quase impossível manter o fluxo de trabalho sincronizado sem atualizações manuais constantes.

Essa dupla entrada de dados atingiu seu pico durante um projeto gigantesco de 30 vídeos, que levou as ferramentas legadas da Path8 além do seu limite. O escopo do trabalho era simplesmente grande e complexo demais para ser gerenciado de forma eficaz no SmartSheet.

📖 Leia mais: As melhores alternativas e concorrentes do SmartSheet para gerenciamento de projetos

O desafio do Slack: superando a fidelidade ao aplicativo

As transições de ferramentas geralmente fracassam quando as equipes se recusam a abandonar seus aplicativos de comunicação favoritos.

Quando Pat percebeu que a equipe precisava de uma única fonte de verdade, o ClickUp foi a escolha óbvia. O único grande obstáculo que impedia a adoção? A lealdade da equipe ao Slack.

O mais importante para mim era o Slack. O Slack era incrível. Nossa equipe adora o Slack. E eu pensava: podemos usar o ClickUp para gerenciamento de projetos, mas continuaremos usando o Slack porque todo mundo adora usá-lo. Então, quando entrei no ClickUp e vi o chat, pensei: ok, isso é basicamente o Slack. Vamos dar um jeito nisso.

O mais importante para mim era o Slack. O Slack era incrível. Nossa equipe adora o Slack. E eu pensava: podemos usar o ClickUp para gerenciamento de projetos, mas continuaremos usando o Slack porque todo mundo adora usá-lo. Então, quando entrei no ClickUp e vi o chat, pensei: ok, isso é basicamente o Slack. Vamos dar um jeito nisso.

O verdadeiro divisor de águas? Eles não precisaram sacrificar seu histórico nem a cultura da equipe para fazer a mudança.

A equipe conseguiu importar todo o seu Slack: importações, canais e conversas, incluindo até mesmo as pequenas reações com emojis. 💪🏽

A equipe conseguiu importar todo o seu Slack: importações, canais e conversas, incluindo até mesmo as pequenas reações com emojis. 💪🏽

Trabalhando de forma mais inteligente: gerenciando mais de 50 projetos

A consolidação das ferramentas não serviu apenas para economizar nas taxas de assinatura.

Isso mudou radicalmente a capacidade de produção dessa equipe enxuta. Em vez de procurar um briefing em um aplicativo, encontrar os registros de tempo em outro e solicitar atualizações em um terceiro, a Path8 centralizou tudo. Ouça o que a equipe tem a dizer. 👇🏼

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Tornando-se “nativo de IA”: sem a curva de aprendizado

O mundo da tecnologia está obcecado por IA, mas para um pequeno empresário focado em produção de vídeo, dominar comandos complexos de IA não é algo realista.

A abordagem de Pat em relação à IA era totalmente pragmática.

Admito que sou muito iniciante. Até ter o ClickUp, eu não tinha nenhum aplicativo de IA no meu celular.

Admito que sou muito iniciante. Até ter o ClickUp, eu não tinha nenhum aplicativo de IA no meu celular.

Em vez de usar ferramentas de IA externas, Pat utilizou a IA interna do ClickUp para resolver um problema operacional muito específico: responder a perguntas repetitivas da equipe.

Ele criou um agente de IA para atuar como base de conhecimento interna da empresa. Em seguida, configurou um canal de mensagens diretas dedicado para que a equipe interagisse com ele, batizando carinhosamente o bot de “Sr. Sistemas”.

Agora, sempre que um membro da equipe tem uma dúvida sobre um processo ou fluxo de trabalho, basta enviar uma mensagem direta para o Mr. Systems. O bot obtém instantaneamente a resposta correta diretamente da documentação da empresa, tirando Pat completamente do circuito e eliminando a “carga de interrupções” diárias em sua agenda.

📖 Leia mais: Por que as pequenas empresas adoram o ClickUp

Como replicar o sucesso da Path8: 5 exemplos rápidos do ClickUp

Você não precisa de um orçamento de nível empresarial para consolidar sua pilha de tecnologias e criar um espaço de trabalho altamente eficiente.

Com o ClickUp Small Business Suite , você pode replicar exatamente o manual da Path8 para criar seu próprio centro de comando centralizado.

Veja como criar um fluxo de trabalho simplificado e orientado para o valor para sua própria equipe:

1. Capacite sua equipe com agentes de IA

Comece com os procedimentos operacionais padrão (SOPs) e wikis da sua empresa. Com o Agents no ClickUp, você pode transformá-los em bases de conhecimento interativas e de autoatendimento.

Use o Agent Builder para descrever suas necessidades em linguagem simples e criar um agente personalizado que fica diretamente no seu espaço de trabalho. Ou ative os agentes de respostas automáticas no seu espaço de trabalho.

Quando um membro da equipe tem uma dúvida sobre um processo, basta enviar uma mensagem direta ao agente para obter uma resposta precisa e imediata, extraída diretamente de seus próprios documentos internos. Isso permite que sua equipe encontre informações de forma independente e protege o valioso tempo de foco da liderança.

2. Acelere a produção com IA contextual

Além dos agentes independentes, o verdadeiro poder do Small Business Suite está em ter o ClickUp Brain integrado diretamente onde seu trabalho realmente acontece.

Em vez de percorrer manualmente longas conversas para se atualizar, você pode gerar instantaneamente atualizações de IA dentro de tarefas individuais para ver exatamente o que mudou enquanto você estava ausente.

Você pode até mesmo reunir essas informações para gerar resumos de alto nível diretamente nos painéis de gerenciamento de projetos e nas visualizações de lista, oferecendo à liderança uma visão clara da saúde de todo o portfólio em segundos. Se você perder o rastro de um arquivo ou conversa específica, a Pesquisa Empresarial com inteligência artificial permite que você encontre exatamente o que precisa em todas as suas tarefas, documentos e chats, bastando fazer uma pergunta de forma natural.

Por fim, você pode transformar suas conversas em ações imediatas com o AI Notetaker, que resume suas reuniões e extrai automaticamente os principais pontos em tarefas prontas para serem executadas.

Cada conversa, ação e tarefa pode ser pesquisada com IA no ClickUp

3. Conecte o chat diretamente ao seu trabalho

Manter sua equipe perfeitamente alinhada não é uma tarefa impossível! Tudo o que você precisa fazer é levar as conversas para onde os resultados reais estão.

Ao integrar sua comunicação diária ao ClickUp Chat, cada mensagem, atualização rápida e gravação de tela fica vinculada à tarefa relevante.

Isso garante que qualquer pessoa que entre em um projeto possa ler instantaneamente o histórico e entender o contexto, eliminando o trabalho de cruzar informações entre aplicativos de mensagens separados para encontrar informações que faltam.

4. Crie um fluxo de projetos autônomo

Quer criar um fluxo de trabalho visual e automatizado que se adapte facilmente a dezenas de projetos simultâneos?

Comece mapeando suas fases operacionais exatas usando Status Personalizados (como “Elaboração de roteiro”, “Em edição” ou “Revisão do cliente”). Em seguida, utilize uma Visualização de Quadro de alto nível nas Tarefas do ClickUp para que a liderança possa avaliar instantaneamente o andamento de cada projeto com uma rápida olhada.

Por fim, incorpore automações para que, quando uma tarefa mudar de status, o membro da equipe apropriado seja automaticamente designado e notificado, garantindo transferências de tarefas sem atritos.

Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho para Vendas em ação. 🧰

5. Unifique as operações com o controle de horas nativo

Acompanhe como você está gastando seu tempo com o ClickUp Time Tracking

Com o controle de horas integrado à plataforma ClickUp, seus funcionários e freelancers podem registrar suas horas diretamente nas tarefas que estão realizando.

Essa integração perfeita fornece dados altamente precisos para o planejamento de capacidade, simplifica o faturamento dos clientes e garante que cada minuto de trabalho árduo seja contabilizado em um único hub central.

📖 Leia mais: Mais de 15 melhores aplicativos para pequenas empresas para simplificar seu trabalho

Conclusão: Pare de ficar trocando de software

Para uma equipe enxuta que busca superar suas expectativas, perder horas atuando como um operador de central de software não é uma opção.

A Path8 Productions provou que expandir seus negócios não deve significar apenas acumular mais aplicativos.

Ao abandonar sua pilha de tecnologias “Frankenstein” e consolidar seis ferramentas desconectadas em uma única, eles criaram um hub otimizado e alimentado por IA que cuida do trabalho pesado.

Agora, as tarefas rotineiras estão automatizadas, a equipe está totalmente alinhada e Pat pode finalmente voltar a fazer o que realmente faz de melhor: criar vídeos incríveis!