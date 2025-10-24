Por que o ClickUp adora pequenas empresas e por que as pequenas empresas adoram o ClickUp

Na ClickUp, as pequenas empresas não são apenas mais um segmento de clientes. Elas são a razão da nossa existência. Nosso fundador, Zeb Evans, criou a ClickUp como um empreendedor determinado que sentiu pessoalmente o peso da sobrecarga de trabalho. Lidar com muitas ferramentas, trabalho excessivo e pouco tempo para se concentrar no que realmente importa: construir algo grandioso. É por isso que apoiar as pequenas empresas está no centro de tudo o que fazemos.

Como diz Zeb:

As pequenas empresas são o coração das oportunidades. Criamos o ClickUp para que os empreendedores pudessem dedicar menos tempo a tarefas rotineiras e mais tempo a construir seus sonhos. Estamos empenhados em ajudar as pequenas e médias empresas a ter sucesso.

Criado para pequenas empresas dinâmicas

O Small Business Suite do ClickUp foi projetado para os realizadores, os sonhadores e as equipes que fazem as coisas acontecerem. Veja como ajudamos você a transformar o caos em clareza:

Substitua mais de 20 aplicativos por um único espaço de trabalho: Este é o fim da dispersão no trabalho. Chega de alternar entre gerenciamento de projetos, bate-papo, documentos, controle de tempo e uma dúzia de outras ferramentas. O ClickUp reúne tudo em um único Este é o fim da dispersão no trabalho. Chega de alternar entre gerenciamento de projetos, bate-papo, documentos, controle de tempo e uma dúzia de outras ferramentas. O ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho de IA convergente , oferecendo à sua equipe uma única fonte de verdade

Automatize com IA: deixe que deixe que a IA e os agentes do ClickUp cuidem de tarefas repetitivas, lembretes e relatórios. Libere seu tempo para se concentrar no crescimento, não no trabalho pesado

*visibilidade em tempo real: painéis personalizados e relatórios em tempo real significam que você sempre sabe o que está acontecendo em sua empresa. Não é mais necessário vasculhar e-mails ou planilhas para obter as informações importantes de que precisa

O ClickUp oferece um impacto mensurável, desde a economia de tempo até a aceleração da produção em todos os departamentos

Resultados reais de empresas reais

Pat Henderson, fundador e produtor executivo da path8 Productions, compartilha:

Estávamos gastando muito tempo atualizando diferentes sistemas que não se comunicavam entre si. Isso nos atrasava e aumentava a chance de coisas passarem despercebidas

Depois de mudar para o ClickUp, a equipe de Pat substituiu seis ferramentas separadas, reduziu o tempo de reuniões e atualizações em 60% e fez a transição perfeita em menos de oito semanas.

Obtenha o manual que milhares de pequenas e médias empresas estão usando para consolidar sua pilha de tecnologia, recuperar inúmeras horas de tempo precioso e eliminar a dispersão do trabalho. ⬇️

IA que entende o seu negócio

Use o ClickUp Brain para obter instantaneamente insights e ações importantes exatamente onde você trabalha

O ClickUp Brain é o seu assistente comercial sempre disponível. Ele aprende seus fluxos de trabalho, conecta seus dados e ajuda você a automatizar processos exclusivos da sua empresa. Se você precisa gerar relatórios, resumir reuniões ou acionar automações, a IA do ClickUp está à sua disposição.

E é incrivelmente fácil de usar. Entendemos que administrar uma empresa é um trabalho em tempo integral que não deixa tempo para se tornar um especialista em IA. O ClickUp oferece recursos de IA prontos para uso e agentes que agregam valor desde o primeiro dia, sem a necessidade de programação.

Suporte que parece familiar

Sabemos que as pequenas empresas precisam de mais do que apenas software; elas precisam de um parceiro. É por isso que o ClickUp oferece treinamento individual ao vivo, suporte premium e consultas com especialistas para ajudá-lo a configurar seu espaço de trabalho e otimizar suas operações.

É assim que garantimos que você obtenha o máximo valor de cada centavo gasto e que aproveite ao máximo as mais de 20 aplicações de trabalho à sua disposição no pacote que o ClickUp oferece.

🗣️ Opinião do cliente: Veja o que um usuário disse no G2: O Clickup tem muitos recursos exclusivos e complementos que você talvez não encontre em outras opções de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, chat integrado e amplos recursos de gerenciamento de recursos. Se você tem uma pequena empresa ou startup, o Clickup oferece muitos modelos e maneiras fáceis de começar sem precisar investir horas em uma configuração personalizada. Você obtém aquela sensação de personalização em um produto mais acessível. O Clickup tem muitos recursos exclusivos e complementos que você talvez não encontre em outras opções de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, chat integrado e amplos recursos de gerenciamento de recursos. Se você tem uma pequena empresa ou startup, o Clickup oferece muitos modelos e maneiras fáceis de começar sem precisar investir horas em uma configuração personalizada. Você obtém aquela sensação de personalização em um produto mais acessível.

Por que as pequenas e médias empresas estão mudando

De acordo com a McKinsey, as pequenas empresas nos EUA operam com apenas 47% da produtividade das grandes empresas — uma diferença que não se deve ao talento, mas ao acesso a ferramentas e sistemas que permitem escalar. O ClickUp nivela o campo de atuação.

A maneira antiga:

mais de 20 aplicativos desconectados

Processos manuais e repetitivos

Transferências pouco claras e perda de contexto

Crescimento estagnado

O jeito ClickUp:

Um espaço de trabalho unificado

Fluxos de trabalho automatizados e alimentados por IA

Colaboração e visibilidade perfeitas

Crescimento escalável e eficiente

Junte-se a mais de 2 milhões de equipes que estão redefinindo o trabalho

O ClickUp tem a confiança de pequenas empresas e marcas globais, incluindo Siemens, Chick-fil-A, Wayfair e muito mais. Com mais de 25.000 avaliações positivas e uma classificação de 4,6 estrelas, está claro: o ClickUp é a plataforma criada para empresas que querem fazer mais com menos.

*pronto para recuperar seu tempo?

Obtenha gratuitamente o Manual para Pequenas Empresas e veja como o ClickUp pode ajudá-lo a consolidar sua pilha de tecnologia, automatizar seus fluxos de trabalho e liberar todo o potencial da sua empresa.

Pequenas empresas são a nossa paixão. Com o ClickUp, você obtém o poder de mais de 20 aplicativos, a inteligência da IA e o suporte de uma equipe que torce pelo seu sucesso. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente e conheça o futuro do trabalho — feito para você.