As falhas na estrutura operacional da sua empresa geralmente só aparecem quando você já tem 35 funcionários e toda decisão que envolve várias equipes exige um convite no calendário.

O Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft revelou que 48% dos funcionários consideram seu trabalho caótico e fragmentado — e esse problema só se agrava à medida que o quadro de funcionários cresce sem uma estrutura clara.

Este guia detalha como deve ser uma estrutura operacional para equipes de 20 a 50 funcionários. Ele aborda quais modelos organizacionais se adequam a diferentes tipos de negócios e como definir proporções entre gerentes e funcionários que não causem esgotamento. Além disso, explica como evitar que todo o sistema fique obsoleto à medida que o número de funcionários aumenta.

O que é uma estrutura operacional?

Uma estrutura operacional é o sistema que determina quem é responsável por quê, quem se reporta a quem e como o trabalho flui entre pessoas e equipes. É o conjunto de regras dinâmico que define como sua empresa toma decisões, compartilha informações e responsabiliza as pessoas.

Não é a mesma coisa que um organograma. Um organograma é um instantâneo — uma representação visual da hierarquia da sua empresa em um determinado momento. Uma estrutura operacional é o sistema vivo por trás disso: como as decisões são tomadas, como as informações fluem e como a responsabilidade é aplicada. Ela determina o que realmente acontece quando dois departamentos discordam, uma tarefa precisa ser transferida ou alguém novo entra para a equipe.

Em empresas com 20 a 50 funcionários, essa estrutura geralmente não existe de forma documentada. Ela fica na cabeça do fundador ou é transmitida como conhecimento tácito durante a integração de novos funcionários.

Essa lacuna é a causa principal da maioria das dificuldades de expansão em empresas desse porte. 👀

Por que o número de 20 a 50 funcionários é um ponto de inflexão para a estrutura da empresa?

Com cerca de 20 pessoas, o fundador não pode mais estar envolvido em todas as decisões. Com 30, a frase “basta perguntar à Sarah” deixa de funcionar como seu sistema de gestão do conhecimento. Quando você se aproxima dos 50 funcionários, é necessária uma camada de gerência intermediária, e as transferências de tarefas entre funções tornam-se eventos diários.

Veja o que costuma dar errado:

Sobrecarga de comunicação: As relações entre as pessoas crescem exponencialmente à medida que o número de funcionários aumenta — uma equipe de 10 pessoas tem 45 canais de comunicação, enquanto uma equipe de 50 tem 1.225

Gargalo do fundador: Um ou dois líderes não podem analisar todas as decisões sem se tornarem o elo mais fraco da cadeia

Ambiguidade de funções: Com 15 funcionários, as pessoas desempenham várias funções, mas com 40, Com 15 funcionários, as pessoas desempenham várias funções, mas com 40, a sobreposição de responsabilidades leva a falhas

Limites de conformidade: certas regulamentações e requisitos de prestação de contas — como a FMLA, que se aplica a partir de 50 funcionários — entram em vigor à medida que você se aproxima ou ultrapassa esse limite

Desvio cultural: sem uma estrutura documentada, os novos contratados absorvem expectativas inconsistentes de diferentes gerentes

Uma boa estrutura operacional nesta fase deve parecer que elimina atritos, e não que aumenta a burocracia.

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Os melhores tipos de estrutura organizacional para empresas com 20 a 50 funcionários

Não existe uma única estrutura organizacional “correta” nesta fase. Sua escolha depende de como o trabalho flui e do que você está buscando otimizar. Antes de entrarmos nos detalhes de cada uma, aqui está uma rápida visão geral:

Tipo de estrutura Ideal para Rapidez na tomada de decisões Principal risco Funcional Equipes especializadas Médio Silos Horizontal Equipes pequenas e experientes Alta Ambiguidade na tomada de decisões Matriz Trabalho multifuncional Médio Confusão de funções Híbrida/Divisional Configurações para múltiplos produtos Médio-Alto Custos de coordenação

Estrutura organizacional funcional

Uma estrutura organizacional funcional agrupa as equipes por especialidade, como engenharia, marketing, vendas, operações e finanças. Cada departamento tem um líder que se reporta ao fundador ou ao CEO. Esse é o padrão mais comum para empresas desse porte, pois reflete a forma como as empresas se organizam naturalmente à medida que contratam especialistas.

Quando funciona melhor:

Especialização clara: Cada equipe aprofunda sua expertise em sua área de atuação

Linhas de reporte simples: Todos sabem quem é seu gerente e em que departamento trabalham

Contratação mais fácil: As descrições de cargos correspondem claramente a um departamento

A principal limitação são os silos funcionais. Quando uma questão do cliente exige a coordenação entre marketing, produto e suporte, ninguém se responsabiliza pelo fluxo de trabalho interfuncional.

Estrutura organizacional horizontal

Uma estrutura plana significa um número mínimo de níveis hierárquicos, amplos escopos de controle (quantas pessoas se reportam a um único gerente) e alta autonomia individual. Muitas startups começam com uma estrutura plana por padrão — não por escolha.

Quando funciona melhor:

Equipes sênior de alta confiança: A maioria dos funcionários é experiente e autônoma

Ciclos de iteração rápidos: O custo de esperar pela aprovação supera o risco de uma decisão errada

Trabalho criativo ou com forte ênfase em P&D: Uma hierarquia rígida sufoca a produtividade de que você precisa

Estruturas planas ficam sobrecarregadas quando ultrapassam cerca de 30 pessoas. Sem responsabilidades claras, as decisões ficam paralisadas porque todos têm algo a dizer e ninguém tem a palavra final — é a paralisia do consenso.

Estrutura organizacional matricial

Em uma estrutura matricial, os funcionários se reportam tanto a um gerente funcional quanto a um gerente de projeto ou de produto. Uma matriz completa é rara em empresas com 20 a 50 funcionários, mas uma versão simplificada é mais comum do que se imagina. Sempre que alguém da equipe de marketing está “integrado” a um time de produto, isso se aproxima de uma estrutura matricial.

Quando funciona melhor:

Empresas com grande volume de projetos: Agências, consultorias ou empresas de produtos que executam várias iniciativas ao mesmo tempo

Entrega multifuncional: Quando o trabalho exige coordenação diária entre departamentos

O risco é a confusão. Sem definições claras de funções, a dupla linha hierárquica gera atritos em relação às prioridades e à responsabilidade.

Estruturas organizacionais divisionais e híbridas

Uma estrutura divisional organiza as equipes em torno de uma linha de produtos, segmento de clientes ou região geográfica, em vez de funções.

Estruturas puramente divisionais são incomuns em empresas com 20 a 50 funcionários, pois não é possível duplicar funções entre divisões. No entanto, modelos híbridos estão se tornando cada vez mais populares — como uma equipe de operações compartilhada que dá suporte a dois times focados em produtos.

Quando funciona melhor:

Empresas com vários produtos: diferentes ofertas exigem estratégias de entrada no mercado distintas

Distribuição geográfica: As equipes regionais precisam de autonomia local para agir com rapidez

O principal risco é a duplicação de recursos. Você não tem recursos para manter várias equipes full-stack nesse porte, então as equipes híbridas introduzem complexidade na coordenação.

📚 Leia também: Como fazer um planejamento organizacional eficaz

Como construir uma estrutura operacional para empresas com 20 a 50 funcionários

Construir uma estrutura operacional não é um projeto pontual. É uma disciplina contínua. A ordem é importante: defina primeiro a estrutura e, em seguida, alinhe as contratações, a tomada de decisões e os fluxos de trabalho a ela. ✨

Defina funções e linhas hierárquicas antes de aumentar o quadro de funcionários

O erro mais comum nesta fase é contratar alguém para uma função antes de decidir onde ela se encaixa na estrutura. Definir primeiro as linhas hierárquicas obriga você a responder a perguntas difíceis: esse novo funcionário se reporta ao vice-presidente de Produto ou ao chefe de Engenharia?

Experimente o seguinte: desenhe o organograma que você precisaria ter com 50 funcionários e, em seguida, trabalhe de trás para frente até o presente. Identifique as lacunas. Isso se tornará tanto seu plano de contratação quanto sua estrutura.

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Defina a proporção adequada entre gerentes e funcionários

A faixa geral que funciona para a maioria das equipes desse porte é de cinco a oito subordinados diretos por gerente. Menos do que isso e você provavelmente terá uma estrutura excessivamente pesada na hierarquia. Mais do que isso, os gerentes não conseguem dar feedback significativo nem remover obstáculos com rapidez suficiente.

O que influencia a proporção certa:

Complexidade do trabalho: O trabalho intelectual autônomo tolera esferas de responsabilidade mais amplas, enquanto equipes operacionais ou juniores precisam de esferas mais restritas

Experiência do gerente: um gerente iniciante com nove subordinados diretos é uma receita para o esgotamento

Distribuição geográfica: equipes remotas geralmente precisam de intervalos de tempo um pouco mais curtos, pois as interações informais não ocorrem naturalmente

Se você está chegando a 50 funcionários e os gerentes têm apenas 2 ou 3 subordinados, provavelmente sua estrutura está muito pesada na hierarquia.

Defina como as decisões multifuncionais são tomadas

O trabalho ultrapassa constantemente as fronteiras entre equipes. Um novo recurso precisa que design, engenharia e marketing estejam alinhados. Uma escalação de cliente envolve vendas, suporte e produto. Sem uma estrutura documentada, nessas situações quem fala mais alto acaba tomando a decisão.

O modelo de documento da Estrutura de Tomada de Decisões do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar de forma rápida e precisa os prós e contras de qualquer decisão e, em seguida, documentá-la e armazená-la. Obtenha um modelo gratuito Melhore a tomada de decisões e a coleta de feedback com o modelo de estrutura de tomada de decisões do ClickUp

Todo fluxo de trabalho recorrente deve definir:

Quem decide: Uma pessoa com autoridade final

Quem é consultado: Colaboradores cuja opinião é necessária antes de uma decisão

Quem é informado: Partes interessadas que precisam de visibilidade, mas não têm poder de veto

Quando todos sabem quem toma as decisões, as reuniões ficam mais curtas e as conversas assíncronas ficam mais tranquilas.

📮ClickUp Insight: 1 em cada 3 funcionários (33%) afirma que a responsabilidade pelas decisões em seu projeto é vaga ou está sempre mudando. Quando a responsabilidade é um alvo em movimento, o progresso pode facilmente se perder na confusão. 🌀 O ClickUp muda isso. Com os Responsáveis nas Tarefas e nos Painéis, a responsabilidade fica inequivocamente clara. Você sempre sabe quem é o responsável, o que está atrasando as coisas e o que vem a seguir.

Revise a estrutura regularmente

Uma estrutura que funciona para 25 funcionários começará a apresentar falhas quando chegar a 40. Revise sua estrutura operacional trimestralmente durante períodos de crescimento rápido e, no mínimo, duas vezes por ano durante períodos estáveis.

Cada revisão deve perguntar:

Onde as decisões estão ficando paralisadas? Se a mesma pessoa está bloqueando cinco fluxos de trabalho, as linhas hierárquicas precisam ser ajustadas

Onde o trabalho está ficando para trás? Transferências de tarefas não concluídas geralmente significam que a responsabilidade não está clara na divisão de funções

Os gerentes são eficazes em seu escopo atual? Se a equipe de um gerente dobrou em seis meses, verifique se ele ainda tem Se a equipe de um gerente dobrou em seis meses, verifique se ele ainda tem capacidade para liderar bem

Empresas que crescem de forma harmoniosa tratam a estrutura como um sistema vivo, e não como uma decisão pontual.

💡 Dica profissional: Use um Super Agente para detectar falhas estruturais antes que elas atrasem o seu trabalho. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp Os Super Agents no ClickUp podem analisar continuamente seus fluxos de trabalho para identificar gargalos, responsabilidades pouco claras e gerentes sobrecarregados. Em vez de esperar pelas revisões trimestrais, você recebe sinais em tempo real sobre onde sua estrutura precisa evoluir — para que possa resolver os problemas enquanto ainda são pequenos.

🎥 Veja como os agentes de IA podem eliminar atritos operacionais para que sua pequena equipe possa se concentrar em trabalhos criativos, estratégicos e de alto impacto.

Como o ClickUp apoia sua estrutura operacional à medida que você cresce

Tudo o que abordamos acima é estratégia. Mas a estratégia desmorona rapidamente quando a execução está dispersa por várias ferramentas.

Quando o contexto da sua equipe está disperso por e-mails, planilhas, aplicativos de chat e soluções pontuais, a estrutura que você projetou no papel desmorona no trabalho diário. Essa fragmentação do trabalho significa que ninguém consegue identificar quem é responsável por quê, o que está em andamento ou o que está bloqueado.

O ClickUp é um espaço de trabalho convergente com IA que reúne gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em uma única plataforma — para que sua estrutura operacional realmente funcione na prática. Para empresas que estão construindo uma estrutura operacional de 20 a 50 funcionários, o ClickUp elimina a dispersão de contextos que impossibilita a clareza.

Visualize seu organograma e os fluxos de trabalho da equipe em um único espaço de trabalho

Todos os membros da equipe devem ser capazes de responder “quem é o responsável por isso?” sem precisar perguntar.

Visualize suas ideias, processos e estruturas de equipe com os Quadros Brancos do ClickUp

Os Quadros Brancos e as Visualizações de Lista do ClickUp permitem que você mapeie visualmente seu organograma, linhas de reporte e estruturas de equipe, exatamente onde o trabalho realmente acontece.

Ao contrário de um diagrama estático enterrado em uma pasta do Google Drive, esses são artefatos dinâmicos. Quando uma função muda ou uma equipe se reestrutura, o organograma é atualizado no mesmo espaço de trabalho que as pessoas abrem todas as manhãs.

Crie uma estrutura escalável usando a Hierarquia do ClickUp com Espaços e Pastas. Os Espaços permitem organizar fluxos de trabalho ou tipos de tarefas por departamento, equipe ou iniciativa, cada um com suas próprias configurações, status e controles de privacidade.

Organize fluxos de trabalho complexos com várias listas dentro de pastas do ClickUp, que ficam dentro de espaços. Seu departamento de engenharia tem seu próprio espaço; projetos multifuncionais ficam em pastas compartilhadas.

Os painéis do ClickUp oferecem aos líderes de operações e fundadores visibilidade sobre a distribuição da carga de trabalho em tempo real, a responsabilidade pelas tarefas e o progresso da equipe, sem a necessidade de agendar uma única reunião de status.

Você pode ver rapidamente quais departamentos estão sobrecarregados, onde o trabalho está parado e se a responsabilidade está clara. A revisão trimestral da estrutura que mencionamos anteriormente? Os painéis de controle transformam isso em uma análise de cinco minutos, em vez de um exercício de coleta de dados de duas horas.

Acompanhe o trabalho entre equipes com os painéis do ClickUp

Automatize as transferências de tarefas e os ritmos operacionais entre os departamentos

A parte mais difícil de uma estrutura operacional não é traçar as linhas — é garantir que o trabalho realmente flua entre elas sem a necessidade de acompanhamento manual. Com 25 a 50 funcionários, você tem equipes suficientes para que uma falha na transferência de tarefas entre design e engenharia, ou entre vendas e integração, custe dias de trabalho. E esses dias se acumulam.

Elimine o trabalho repetitivo de transferência de tarefas com as automações do ClickUp. Cada automação tem três componentes:

Gatilhos (eventos que desencadeiam o processo)

Condições (critérios que devem ser cumpridos)

Ações (o que acontece a seguir)

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

Por exemplo, quando uma tarefa passa de “Design Concluído” para “Pronto para Desenvolvimento”, o responsável, a prioridade e a data de vencimento são atualizados automaticamente por uma automação pré-configurada. Quando um cliente assina um contrato em seu funil de vendas, uma tarefa de integração pode ser iniciada no Espaço de Sucesso do Cliente com o responsável certo já designado.

Ninguém precisa se lembrar de notificar a equipe seguinte. Ninguém precisa copiar e colar detalhes em uma nova tarefa.

💡 Dica profissional: Você pode criar essas automações sem escrever uma única linha de código usando o construtor visual do ClickUp ou o AI Automation Builder, que permite descrever o que você deseja em linguagem simples.

Identifique os gargalos entre as equipes e resuma o status dos projetos em minutos com o ClickUp Brain — a IA nativa, conversacional e contextual disponível em toda a plataforma ClickUp.

Resuma rapidamente as atividades das tarefas e obtenha respostas com o ClickUp Brain

O Brain tem o contexto completo de suas tarefas, documentos e conversas em todo o espaço de trabalho. Ele conecta as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua organização e pode elaborar resumos de projetos em tempo real sem abrir uma única tarefa. Não é um complemento de terceiros; é parte integrante do funcionamento do ClickUp.

💡 Dica profissional: Obtenha uma IA sensível ao contexto que funcione em todo o seu espaço de trabalho, ferramentas conectadas e até mesmo na internet, com o ClickUp Brain MAX. Este agente de IA para desktop tem acesso às suas tarefas, documentos e conversas. Não é necessária nenhuma ferramenta de IA adicional. ✨ Ah, e isso também lhe dá acesso a modelos de IA premium como ChatGPT, Gemini, Claude, etc., tudo no mesmo lugar!

Mantenha as equipes alinhadas e a comunicação clara

Os registros de decisões e a comunicação multifuncional ficam em um único lugar com o ClickUp Docs e o ClickUp Chat. O ClickUp Docs se integra diretamente às tarefas, de modo que a estrutura de tomada de decisão que você definiu (quem decide, quem é consultado, quem é informado) fica ao lado do trabalho que ela rege.

Mantenha as conversas claras e contextualizadas com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat permite que sua equipe se comunique por meio de canais ou mensagens diretas, crie tarefas a partir de mensagens e use IA para resumir conversas — tudo isso sem precisar trocar de ferramenta.

Quando é necessária uma discussão multifuncional, o ClickUp Chat mantém o histórico e a capacidade de pesquisa bem ao lado do trabalho relevante, para que o contexto não se espalhe por e-mails, Slack e notas de reuniões.

📮ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana de trabalho inteira desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! O Small Business Suite da ClickUp unifica todo o seu trabalho — incluindo tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você possa encontrar exatamente o que precisa, quando precisar, sem precisar alternar entre ferramentas.

Crie sua estrutura operacional com o ClickUp

Uma estrutura operacional para uma empresa com 20 a 50 funcionários não se resume a escolher o modelo “certo” de organograma. Trata-se de criar clareza — funções claras, poderes de decisão claros, transferências de responsabilidades claras — para que você possa crescer sem que o fundador se torne o gargalo de tudo.

Mapeie a estrutura necessária para 50 funcionários e trabalhe de trás para frente. Defina proporções realistas entre gerentes e funcionários. Documente quem toma decisões interfuncionais.

Revise-a regularmente, pois uma estrutura que não evolui com a equipe se torna o maior obstáculo ao desempenho. As empresas que navegam bem por essa fase de crescimento tratam a estrutura operacional como um sistema vivo.

O ClickUp torna sua cadência operacional prática porque os dados — carga de trabalho, gargalos, lacunas de responsabilidade, registros de decisões — estão todos em um só lugar. Você não precisa montar uma revisão trimestral a partir de seis ferramentas diferentes e torcer para que os dados batam. Você está lendo o que já foi registrado enquanto suas equipes trabalham. 🙌

Comece a usar o ClickUp gratuitamente. ✨

Perguntas frequentes sobre a estrutura operacional para equipes de 20 a 50 funcionários

Em que difere uma estrutura operacional de um organograma?

Um organograma é um resumo visual de nomes e linhas hierárquicas. Uma estrutura operacional inclui as regras vigentes sobre como as decisões são tomadas, como o trabalho flui entre as equipes e como a responsabilidade é distribuída.

Quando uma empresa em crescimento deve contratar seu primeiro gerente de nível médio?

A maioria das empresas precisa de sua primeira camada de gerência média quando os líderes de equipe têm mais de oito subordinados diretos. Isso geralmente ocorre quando o fundador não consegue mais participar das decisões diárias do departamento — por volta de 20 a 25 funcionários.

Uma empresa com 40 funcionários pode utilizar mais de um tipo de estrutura organizacional ao mesmo tempo?

Sim, muitas empresas desse porte adotam uma abordagem híbrida. Por exemplo, uma estrutura funcional para equipes compartilhadas, como finanças e RH, pode ser combinada com equipes baseadas em projetos para a entrega de produtos.