Conheça os 15 melhores GPTs para SEO em [ano]

A otimização para mecanismos de busca hoje, como você bem sabe, não se resume mais apenas aos links azuis. É uma interação complexa entre visões gerais de IA, citações de LLM e resultados hiperpersonalizados.

Criar manualmente grupos de palavras-chave ou tentar adivinhar a intenção de busca já não funciona. Você precisa de ferramentas que possam lidar com parte do trabalho pesado. O ChatGPT é útil, mas é um pouco genérico. GPTs personalizados, treinados especificamente para tarefas específicas, são a sua escolha ideal.

O desafio? Encontrar os melhores GPTs para essa tarefa.

Nesta publicação do blog, compilamos uma lista dos melhores GPTs para SEO para ajudar você a economizar tempo e aumentar a eficiência. Estes são GPTs personalizados que realmente valem seus créditos de API para auditorias técnicas, autoridade temática e classificação. 🎯

Nome da ferramenta Ideal para Principais recursos Preços Guia de SEO para Avaliadores de Qualidade Alinhando o conteúdo com os padrões E-E-A-T do Google Avaliação E-E-A-T, análise detalhada das diretrizes para avaliadores de qualidade, feedback estruturado de auditoria Preços personalizados GPT para criação de links de SEO Prospecção escalável de backlinks e automação de divulgação Identificação de oportunidades de links, rascunhos de divulgação, análise de lacunas de backlinks Preços personalizados Julian Goldie GPT Estratégias de link building comprovadas e manuais de SEO baseados em IA Estruturas avançadas de link building, otimização de palavras-chave, sugestões de divulgação escaláveis Preços personalizados É um fator de classificação GPT? Esclarecendo os sinais reais de classificação do Google versus os mitos de SEO Avaliação de fatores de classificação, análises detalhadas de atualizações de SEO, priorização de otimização Preços personalizados Analisador de consultas de pesquisa Decifrando a intenção da SERP e os padrões de classificação das páginas Análise por tipo de página de classificação, identificação de intenção, análise de padrões estruturais Preços personalizados Ferramenta de otimização da intenção de pesquisa Alinhando a intenção do conteúdo com as expectativas de qualidade do Google Identificação de intenção primária/secundária, análise de discrepância entre rascunho e SERP, alinhamento de qualidade Preços personalizados Gráfico de dispersão das mudanças no ranking de palavras-chave do GSC Visualizando o impacto da atualização do algoritmo no desempenho das palavras-chave Comparação de posições antes/depois, visualização em gráfico de dispersão, detecção de valores atípicos Preços personalizados Criador de esboços de conteúdo para blogs de SEO GRATUITO Criando rapidamente estruturas de blog alinhadas com a SERP Esboços focados em SEO, estruturas de títulos baseadas em padrões de classificação, sugestões de aprofundamento temático Preços personalizados Criador de mapas temáticos de SEO Construindo autoridade temática estruturada em seu nicho Criação de mapas temáticos, agrupamento TOFU/MOFU/BOFU, suporte a links internos Preços personalizados Ferramenta de agrupamento de palavras-chave Prevenção da canibalização de palavras-chave em grande escala Agrupamento semântico de palavras-chave, redução de duplicações, fortalecimento da autoridade temática Preços personalizados Assistente de implementação do GA4 Corrigindo configurações confusas do GA4 e lacunas no rastreamento Diagnóstico da configuração do GA4, recomendações sobre a estrutura de eventos, clareza na atribuição Preços personalizados Post Cheetah SEO Análise instantânea do desempenho de SEO no nível da página Avaliação do alinhamento de palavras-chave, lacunas de SEO na página, avaliação da qualidade do conteúdo Preços personalizados Ela Sabe Texto Alternativo Otimização de imagens escalável e com foco na acessibilidade Geração de texto alternativo sensível ao contexto, acessibilidade + equilíbrio de palavras-chave, otimização em lote Preços personalizados Engenheiro de Desempenho Web Melhorando os Core Web Vitals e o desempenho técnico Diagnóstico do Core Web Vitals, recomendações de otimização de recursos, correções com foco na experiência do usuário Preços personalizados Schema Advisor GPT Implementação de marcação de esquema precisa e orientada para o impacto Recomendações personalizadas do Schema.org, elegibilidade para resultados enriquecidos, alinhamento de dados estruturados Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Como os GPTs se encaixam nos fluxos de trabalho de SEO

Um GPT personalizado é um assistente de IA personalizado desenvolvido com base no ChatGPT da OpenAI, projetado para realizar tarefas específicas. Ele possui três componentes principais:

Recurso O que ele faz Instruções Um conjunto permanente de “regras” que orientam a IA sobre como agir, qual tom usar e quais etapas seguir (para que você não precise repetir suas instruções todas as vezes) Conhecimento Você pode enviar seus próprios arquivos (PDFs, planilhas, documentos) que o GPT priorizará em relação aos seus dados de treinamento gerais Recursos Você pode ativar ou desativar recursos específicos, como Navegação na Web, DALL-E (geração de imagens) ou Interpretador de Código (análise de dados).

Para o SEO, os GPTs são ferramentas essenciais para otimizar conteúdo, criar textos ricos em palavras-chave e aumentar o engajamento do usuário com sugestões de conteúdo perspicazes e contextualmente relevantes.

Como benefício adicional, você pode enviar suas diretrizes de marca, listas de palavras-chave e exemplos do tipo de conteúdo que prefere. O GPT personalizado gera então resultados que atendem aos padrões da sua marca e de SEO, sem que você precise explicar tudo novamente.

⚙️ Bônus: Aprenda a citar o ChatGPT com precisão em seus relatórios de SEO e garantir a atribuição correta em suas pesquisas.

📖 Leia também: Casos de uso do ChatGPT com exemplos de prompts e sugestões de uso

O que torna um GPT bom para SEO

Um GPT de SEO de alta qualidade não se limita a escrever textos; ele segue uma lógica estratégica específica. Ele produz consistentemente resultados alinhados à pesquisa, sensíveis à intenção e estruturalmente sólidos que realmente melhoram a classificação e geram tráfego.

Os modelos de melhor desempenho produzem conteúdo contextualmente relevante, geram meta descrições e auxiliam na marcação de esquema e em dados estruturados.

As principais características que tornam um modelo GPT excelente para SEO incluem:

Geração e otimização de conteúdo : produz posts de blog, : produz posts de blog, descrições de produtos e artigos otimizados para SEO que agradam tanto aos usuários quanto aos mecanismos de busca

Pesquisa e estratégia de palavras-chave : identifica palavras-chave relevantes, incluindo frases de cauda longa, e analisa o conteúdo dos concorrentes para definir estratégias de segmentação

Assistência em SEO on-page : cria metatags e títulos, além de sugerir melhorias para aumentar a legibilidade e as pontuações de E-E-A-T (Experiência, Especialização, Autoridade e Confiabilidade)

Suporte técnico de SEO: Ele pode gerar dados estruturados ou marcação de esquema, escrever trechos de código para desenvolvedores web e melhorar a estrutura do site para facilitar o rastreamento

Eficiência e escalabilidade: economiza tempo ao automatizar tarefas rotineiras de SEO, como a geração de metadados ou a análise de conteúdo para melhorias

Considerações importantes:

Limitações: os modelos GPT não oferecem métricas detalhadas, como volume de pesquisa e dificuldade de palavras-chave, exigindo, portanto, o uso de ferramentas específicas em conjunto com eles

Supervisão humana: Os melhores resultados são obtidos com o uso da IA para pesquisa e redação, seguido de edição manual para garantir qualidade, voz da marca e precisão

Os 15 melhores GPTs para SEO (assistentes de IA para melhorar as classificações)

Nem todos os GPTs valem a pena para SEO. Estes são os que realmente funcionam.

Observação: Os preços das ferramentas de SEO baseadas em GPT geralmente são personalizados e dependem do uso, dos recursos e da escala.

1. Guia de SEO para Avaliadores de Qualidade (Ideal para alinhar o conteúdo com os padrões E-E-A-T do Google)

via ChatGPT

Posicionar-se em nichos competitivos significa atender aos padrões de qualidade do Google. Este GPT ajuda você a pensar como um avaliador de qualidade, não apenas como um redator de conteúdo.

Ele analisa seu conteúdo com base nos princípios E-E-A-T e sinaliza o que está faltando. O resultado? Páginas mais fortes e confiáveis, criadas para se destacarem nas classificações.

Guia de SEO do Quality Raters: melhores recursos

Divide as diretrizes de avaliação de qualidade do Google em critérios práticos que você pode aplicar à redação de blogs, páginas de produtos e páginas de destino

Avalia o conteúdo com base nos princípios E-E-A-T (Experiência, Especialização, Autoridade e Confiabilidade) e destaca as lacunas

Ajuda você a refinar a estratégia de conteúdo para setores regulamentados ou sensíveis, utilizando feedback contextual claro

Gera feedback estruturado que você pode usar em auditorias de SEO, relatórios para clientes e análises internas para agências

Limitações do Guia de SEO do Quality Raters

Não fornece métricas em tempo real, como volume de pesquisa, dificuldade de palavras-chave ou dados do Google Analytics

Funciona melhor como uma camada de revisão qualitativa, portanto, você ainda precisará de pesquisa de palavras-chave dedicada e ferramentas técnicas de SEO

Preços do Guia de SEO para Avaliadores de Qualidade

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Guia de SEO do Quality Raters

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Escreva com elegância usando o ClickUp Brain MAX. Você pode ditar o conteúdo no Talk to Text, em vez de digitar tudo manualmente. Brain MAX: Transcreve e corrige automaticamente palavras de preenchimento

Simplifica frases complexas e confusas para melhorar a legibilidade

Adapta o tom e a voz — seja um estilo acadêmico para um artigo de pesquisa, informal para uma postagem de discussão ou conciso para anotações de estudo

📖 Leia também: Como usar o ChatGPT para marketing

2. GPT para criação de links de SEO (Ideal para prospecção escalável de backlinks e automação de divulgação)

via ChatGPT

Os backlinks ainda são importantes, mas o trabalho manual de divulgação não é escalável. Este GPT ajuda você a transformar a construção de links em um processo repetível.

Ele identifica oportunidades, estrutura listas de clientes potenciais e redige mensagens de contato. Isso significa uma execução mais rápida sem perder o foco.

Principais recursos do GPT para SEO Link Building

Identifica oportunidades de links com base em pesquisas de nicho e palavras-chave

Gera rascunhos de divulgação alinhados com sua marca e os objetivos da campanha

Estrutura listas de clientes potenciais para agências de grande volume

Ajuda você a analisar lacunas de backlinks e dados da concorrência

Limitações do GPT para construção de links de SEO

Não substitui rastreadores de backlinks dedicados ou pacotes completos de SEO para análises aprofundadas

O outreach ainda requer supervisão humana para manter a qualidade e evitar sinais de spam

Preços do GPT para Link Building em SEO

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre GPTs para SEO e link building

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮 ClickUp Insight: 88% das pessoas já utilizam IA de alguma forma, com impressionantes 55% usando-a várias vezes ao dia. À medida que a IA se torna uma ferramenta cotidiana para profissionais, seu papel na pesquisa, gestão de tarefas e tomada de decisões continua a crescer. O ClickUp aprimora esses fluxos de trabalho impulsionados por IA ao incorporar inteligência diretamente em seu espaço de trabalho. Ele extrai insights essenciais de documentos densos, compila atualizações de projetos em tempo real e transforma discussões em tarefas passíveis de execução. Ele simplifica processos complexos, permitindo que você se concentre em trabalhos de alto impacto.

3. Julian Goldie GPT (Ideal para estratégias de link building comprovadas e manuais de SEO baseados em IA)

via ChatGPT

Se você busca estratégias comprovadas de SEO, este GPT é a solução. Ele foi desenvolvido com base em estruturas e manuais práticos de link building, como o E-book Link Building Mastery.

Você recebe orientações estruturadas, não apenas dicas superficiais. Isso facilita o planejamento, a execução e a ampliação do que realmente funciona.

Julian Goldie: os melhores recursos do GPT

Analisa estruturas avançadas de link building para agências

Ajuda você a refinar estratégias de otimização de palavras-chave e de construção de autoridade

Oferece ideias de prompts prontas para uso para ampliar a criação de conteúdo e o alcance

Conecta a construção tática de links com uma estratégia de conteúdo mais ampla e metas de classificação

Julian Goldie Limitações do GPT

Concentra-se fortemente na aquisição de links, portanto, você ainda precisará de ferramentas separadas para análises aprofundadas e auditorias técnicas

Funciona melhor quando combinado com seus próprios dados de desempenho e contexto de nicho

Julian Goldie Preços do GPT

Preços personalizados

Julian Goldie: avaliações e comentários sobre GPTs

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Como realizar pesquisas com usuários

4. É um fator de classificação GPT (Ideal para esclarecer os sinais reais de classificação do Google em comparação com os mitos de SEO)

via ChatGPT

O SEO está repleto de opiniões. Este GPT ajuda você a separar os fatos do ruído.

Ele explica o que realmente influencia as classificações e o que não influencia. Assim, você pode concentrar seus esforços onde eles realmente fazem diferença.

É um fator de classificação? Principais recursos do GPT

Avalia se elementos específicos influenciam as classificações do Google

Analisa as atualizações de SEO em insights práticos

Ajuda você a priorizar esforços de otimização com base em fatores de classificação comprovados

Oferece suporte ao planejamento estratégico para criação de conteúdo e SEO técnico

É um fator de classificação? Limitações do GPT

Não substitui plataformas de auditoria completas ou ferramentas de análise práticas

Focado na validação de classificações, e não em pesquisas mais amplas de palavras-chave ou aquisição de links

É um fator de classificação? Preços do GPT

Preços personalizados

É um fator de classificação? Avaliações e comentários do GPT

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🤝 Lembrete: A IA aprende com os dados existentes, o que significa que pode herdar preconceitos. Sempre analise os resultados de forma crítica e esteja ciente de possíveis imprecisões, especialmente ao lidar com temas delicados.

5. SEO: Search Query Analyzer (Ideal para decifrar a intenção da SERP e os padrões de classificação das páginas)

via ChatGPT

Antes de criar conteúdo, você precisa entender a SERP. Este GPT detalha o que já está bem posicionado e por quê.

Ele mostra intenções, formatos e padrões nos principais resultados. Isso significa que você pode criar conteúdo que se encaixa no que o Google está valorizando.

Principais recursos do Search Query Analyzer

Analisa os tipos de páginas classificadas para consultas específicas

Identifica intenções comerciais, informativas ou transacionais

Destaca padrões estruturais comuns nos principais resultados

Apoia a criação de conteúdo mais inteligente, alinhada aos fatores de classificação

Limitações do Search Query Analyzer

Focado na análise de SERP, não em análises completas do site ou auditorias

Não substitui ferramentas de pesquisa de palavras-chave aprofundadas

Preços do Search Query Analyzer

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Search Query Analyzer

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Ferramenta de otimização da intenção de pesquisa GPT (Ideal para alinhar a intenção do conteúdo com as expectativas de qualidade do Google)

via ChatGPT

Um bom SEO começa com a correspondência da intenção. Este GPT ajuda você a alinhar seu conteúdo com o que os usuários realmente desejam.

Isso vai além da otimização superficial de palavras-chave e destaca as lacunas entre o seu rascunho e a SERP. Como resultado, suas páginas parecem mais relevantes e têm um desempenho melhor.

Principais recursos da Search Intent Optimization

Identifica a intenção de pesquisa primária e secundária por trás das palavras-chave alvo

Alinha o conteúdo aos padrões de qualidade e avaliação do Google

Destaca as lacunas entre o seu rascunho e as expectativas da SERP

Reforça o planejamento estratégico para a redação de blogs, páginas de destino e conteúdo comercial

Limitações da otimização da intenção de pesquisa

Não substitui plataformas de análise aprofundada nem rastreadores completos de SERP

Focado no alinhamento de intenções, em vez da descoberta de palavras-chave em geral

Preços do GPT de otimização da intenção de pesquisa

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Search Intent Optimization GPT

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🤝 Lembrete importante: os GPTs podem gerar referências acadêmicas convincentes, mas inexistentes. Sempre verifique duas vezes as fontes geradas por IA para garantir a precisão antes de citá-las em pesquisas.

via ChatGPT

Quando o tráfego muda, você precisa de clareza rapidamente. Este GPT transforma seus dados do Search Console em visuais claros.

Você pode identificar rapidamente ganhos, quedas e valores atípicos. Isso facilita responder às atualizações de algoritmos com confiança.

Principais recursos do gráfico de dispersão de mudanças no ranking de palavras-chave do GSC

Compara as posições das palavras-chave antes e depois das atualizações do Google

Visualiza a volatilidade das classificações usando análise de gráfico de dispersão

Destaca os valores atípicos que precisam de uma investigação mais aprofundada

Oferece suporte a avaliações de impacto de atualizações em vários sites

Limitações do gráfico de dispersão de mudanças na classificação de palavras-chave do GSC

Requer exportações de dados do Search Console limpas e precisas

Focado na variação de posições, não em análises técnicas ou de conteúdo completas

Gráfico de dispersão das alterações no ranking de palavras-chave do GSC

Preços personalizados

GSC: Mudanças na classificação de palavras-chave – Gráfico de dispersão de avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Criador de esboços de conteúdo para blogs de SEO GRATUITO (Ideal para criar rapidamente estruturas de blog alinhadas com a SERP)

via ChatGPT

Este GPT ajuda você a passar da palavra-chave ao esboço em poucos minutos. Chega de ansiedade diante da página em branco.

Ele cria estruturas organizadas e otimizadas para SEO com base no que está bem posicionado. Dessa forma, você pode escrever mais rápido sem deixar de incluir seções importantes.

Principais recursos do SEO Blog Content Outline Creator

Gera esboços de blogs focados em SEO com base em palavras-chave-alvo

Estrutura títulos com base em padrões de classificação e estratégias de SEO

Oferece sugestões para reforçar a profundidade e a autoridade do conteúdo

Oferece suporte a fluxos de trabalho escaláveis para agências que gerenciam vários sites

Limitações do SEO Blog Content Outline Creator

Não substitui uma análise aprofundada das lacunas da concorrência nem ferramentas completas de análise

Requer refinamento humano em termos de tom, conhecimento especializado e posicionamento da marca

Preços do SEO Blog Content Outline Creator

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SEO Blog Content Outline Creator

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. SEO Topical Map Maker (Ideal para construir autoridade temática estruturada em seu nicho)

via ChatGPT

SEO não se resume apenas a publicações individuais. Este GPT ajuda você a planejar conjuntos de tópicos completos, para que você construa uma visibilidade que se acumule ao longo do tempo.

Ele funciona como um gerador de autoridade temática, mapeando sua estratégia de conteúdo em torno de um pilar central. Isso garante que seus sites enviem sinais claros de relevância aos mecanismos de busca.

Principais recursos do SEO Topical Map Maker

Cria mapas temáticos estruturados em torno de palavras-chave principais

Organiza o conteúdo TOFU, MOFU e BOFU em grupos lógicos

Fortalece a estrutura de links internos e a profundidade temática

Oferece suporte a estratégias de otimização de SEO de longo prazo focadas no aumento da autoridade

Limitações do SEO Topical Map Maker

Não substitui auditorias técnicas ou análises de desempenho

Requer priorização manual com base nas metas de negócios e nos recursos

Preços do SEO Topical Map Maker

Preços personalizados

Avaliações e comentários do SEO Topical Map Maker

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Como usar IA em marketing com exemplos eficazes

10. Ferramenta de agrupamento de palavras-chave (Ideal para evitar a canibalização de palavras-chave em grande escala)

via ChatGPT

Mais conteúdo nem sempre é melhor. Se as páginas se sobrepõem, elas competem entre si.

Este GPT agrupa palavras-chave relacionadas em conjuntos claros. Assim, seu conteúdo permanece focado, organizado e mais fácil de ser compreendido pelos mecanismos de busca.

Principais recursos da ferramenta de agrupamento de palavras-chave

Agrupa palavras-chave semanticamente semelhantes em conjuntos claros

Reduz a duplicação e a concorrência interna entre sites

Apoia um planejamento mais inteligente da estratégia de conteúdo

Reforça a autoridade temática no âmbito de estratégias mais amplas de SEO

Limitações da ferramenta de agrupamento de palavras-chave

Não substitui ferramentas avançadas de pesquisa de volume ou tendências de palavras-chave

Requer revisão humana para alinhamento comercial e nuances da intenção de pesquisa

Preços da ferramenta de agrupamento de palavras-chave

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a ferramenta de agrupamento de palavras-chave

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para marketing para manter a produtividade

11. Assistente de Implementação do GA4 (Ideal para corrigir configurações confusas do GA4 e lacunas no rastreamento)

via ChatGPT

A maioria das equipes instala o GA4. Poucas o configuram corretamente. Este GPT ajuda você a transformar sua configuração do Google Analytics em uma fonte confiável de insights para a tomada de decisões.

Ele identifica lacunas e sugere estruturas de eventos mais adequadas, para que seus dados se tornem algo em que você possa realmente confiar.

Principais recursos do Assistente de Implementação do GA4

Diagnostica configurações incompletas ou incorretas do GA4

Recomenda estruturas de eventos mais claras e alinhadas com os objetivos de negócios

Ajuda a alinhar o acompanhamento com estratégias de SEO focadas em conversão

Melhora a clareza da atribuição em vários canais

Limitações do Assistente de Implementação do GA4

Não substitui a depuração manual no Tag Manager ou no código

Requer acesso a detalhes precisos de implementação e dados do site

Preços do Assistente de Implementação do GA4

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o GA4 Implementation Assistant

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Como as agências de marketing de IA podem transformar sua estratégia digital

12. Post Cheetah SEO (Ideal para análise instantânea do desempenho de SEO no nível da página)

via ChatGPT

Às vezes, tudo o que você precisa é de um diagnóstico rápido e prático. Este GPT oferece uma verificação rápida e prática de SEO para qualquer página.

Ele detalha como uma página se alinha às palavras-chave alvo, à intenção de pesquisa e aos sinais de SEO on-page. Isso permite que você priorize melhorias sem precisar realizar uma auditoria técnica completa.

Principais recursos do Post Cheetah SEO

Avalia o alinhamento de palavras-chave e a correspondência de intenção

Identifica lacunas nas estratégias de SEO on-page

Destaca a qualidade do conteúdo e as oportunidades de otimização

Oferece suporte a iterações mais rápidas para agências que gerenciam vários sites

Limitações do Post Cheetah SEO

Focado na análise de SEO no nível da página, e não em rastreamentos técnicos aprofundados

Não substitui ferramentas de análise ou de backlinks de nível empresarial

Preços do Post Cheetah SEO

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Post Cheetah SEO

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

13. She Knows Alt Text (Ideal para otimização de imagens escalável e com foco na acessibilidade)

via ChatGPT

O texto alternativo costuma ser deixado de lado. Este GPT ajuda você a fazer isso da maneira certa, sempre.

Ele gera descrições claras e contextuais para suas imagens, a fim de melhorar a acessibilidade e o SEO. Isso fortalece a forma como seu site se comunica com os usuários e os mecanismos de busca.

Principais recursos do She Knows Alt Text

Gera texto alternativo descritivo alinhado com o contexto da página

Equilibra os padrões de acessibilidade com a otimização inteligente de palavras-chave

Acelera a otimização de imagens em blogs e redes sociais

Oferece suporte a fluxos de trabalho consistentes de criação de conteúdo para agências

Ela conhece as limitações do texto alternativo

Requer revisão manual para verificar o tom e as nuances da marca

Não substitui estratégias mais amplas de SEO on-page

Preços do She Knows Alt Text

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o She Knows Alt Text

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Engenheiro de Desempenho Web (Ideal para melhorar os Core Web Vitals e o desempenho técnico)

via ChatGPT

A velocidade do seu site afeta diretamente a experiência dos usuários e a forma como os mecanismos de busca o avaliam. Este GPT ajuda você a identificar o que está causando lentidão.

Ele analisa problemas de desempenho e sugere soluções para melhorar os tempos de carregamento, a capacidade de resposta etc. Assim, seu site carrega mais rápido, funciona com mais fluidez e tem um desempenho melhor no geral.

Principais recursos do Web Performance Engineer

Diagnostica problemas de desempenho que afetam os Core Web Vitals

Analisa oportunidades de otimização para imagens, scripts e recursos

Alinha correções técnicas com fatores reais de classificação

Oferece uma experiência do usuário mais sólida e estratégias de SEO focadas na conversão

Limitações do engenheiro de desempenho web

Requer acesso a relatórios de desempenho reais e dados no nível do site

Focado em engenharia de desempenho, não em estratégia de conteúdo completa

Preços do Web Performance Engineer

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Engenheiros de Desempenho Web

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

15. Schema Advisor GPT (Ideal para implementar marcação de esquema precisa e orientada para o impacto)

via ChatGPT

Para agências e profissionais de marketing técnico, este GPT é uma camada estratégica dentro do seu conjunto de ferramentas de IA. Ele ajuda você a adicionar dados estruturados que aumentam a visibilidade nas buscas — sem sobrecarregar com marcações desnecessárias.

Ele também orienta você sobre qual esquema usar e como usá-lo. Tudo é adaptado ao seu modelo de negócios, conteúdo e metas de SEO. O resultado? Os mecanismos de busca entendem melhor o seu site, e suas páginas têm mais chances de ter um bom desempenho.

Principais recursos do Schema Advisor GPT

Recomenda marcação Schema.org personalizada para tipos específicos de páginas

Alinha dados estruturados com a intenção de pesquisa e a estrutura do conteúdo

Oferece maior visibilidade por meio da qualificação para resultados avançados

Fortalece os fundamentos técnicos de SEO com uma lógica de implementação clara

Limitações do Schema Advisor GPT

Não substitui auditorias técnicas completas ou ferramentas de teste de validação

Requer contexto preciso da página e detalhes sobre o posicionamento da empresa

Preços do Schema Advisor GPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Schema Advisor GPT

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Existem dezenas de ferramentas GPT para tarefas específicas de SEO. Por exemplo, a Ferramenta de Agrupamento de Palavras-chave terá uma finalidade diferente da do Schema Advisor GPT. Mas quando você adiciona ferramentas demais, acaba entrando no ciclo tedioso da proliferação de IA.

É aí que uma plataforma completa de gerenciamento de fluxo de trabalho como o ClickUp se destaca. Em vez de tratar a IA como um conjunto de ferramentas isoladas, o ClickUp a transforma em um sistema integrado.

O espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp mantém tarefas, discussões, pesquisa de palavras-chave, análises e acompanhamento de entregas interligados. Em vez de ficar alternando entre GPTs, documentos e planilhas, você pode gerenciar tudo em um só lugar — da pesquisa à execução.

Veja como funciona.

Organize a pesquisa de palavras-chave com o ClickUp Brain

Comece pelo início com o ClickUp Brain, a IA integrada ao ClickUp. Peça para ele analisar tendências, dados da concorrência e intenção de busca, além de gerar uma lista de palavras-chave de alto impacto para o seu nicho.

Ao contrário das ferramentas GPT e de sua abordagem limitada, o ClickUp Brain consolida insights sobre palavras-chave. Isso ajuda você a determinar quais termos priorizar, como estruturá-los dentro do conteúdo e onde eles se encaixam na sua estratégia geral de SEO.

Resposta do ClickUp Brain à pesquisa aprofundada de palavras-chave para esta publicação no blog

🦸🏻‍♀️ Experimente o Agente de Pesquisa Automática de Palavras-chave no ClickUp. Basta fornecer ao agente um tópico, a URL de um concorrente ou um conjunto de palavras-chave iniciais, e ele retorna um plano de palavras-chave estruturado, pontuado e agrupado que, de outra forma, exigiria um analista em tempo integral trabalhando por dias. Acelere seu processo de SEO com o Keyword Research Automator Agent

Escreva melhor com o ClickUp Brain

Da redação à edição e ao aprimoramento com elementos de SEO, o ClickUp Brain é um poderoso parceiro criativo baseado em IA.

Escreva melhor com o AI Writer do ClickUp Brain

O assistente de redação com IA pode ajudar a elaborar seu primeiro rascunho. O corretor ortográfico pode corrigir seus erros de digitação com delicadeza. O Brain também pode ajudá-lo a criar meta descrições, títulos, links internos e melhorar a legibilidade.

E o melhor de tudo? Como ele conhece o contexto do seu trabalho, ele aprende com seu histórico de desempenho em SEO. Suas recomendações são adaptadas às suas metas e objetivos de SEO, tornando as otimizações mais estratégicas.

💡 Dica profissional: Use os Super Agents do ClickUp para manter o acompanhamento das tarefas consistente. Os Super Agents são colegas de equipe do ClickUp movidos a IA, projetados para executar fluxos de trabalho com várias etapas usando o contexto do seu espaço de trabalho. São agentes ambientais que podem trabalhar continuamente, mantendo o acesso controlado. Você pode @mencioná-los, atribuir tarefas e enviar mensagens diretamente para eles. Monte uma equipe de agentes para gerenciar cada etapa do seu fluxo de trabalho, desde a pesquisa de palavras-chave e a criação de briefings até a análise de SERP, a redação de conteúdo e a geração de meta descrições.

Veja como um Super Agent pode assumir a tarefa de gerar títulos de blog otimizados para SEO em grande escala!

Os Super Agents podem realizar análises de lacunas de palavras-chave, auditar elementos na página, monitorar perfis de backlinks e gerar recomendações de otimização priorizadas. Confira nosso conjunto completo de Super Agents de SEO pré-configurados!

Centralize o trabalho de SEO disperso em documentos do ClickUp que podem ser compartilhados

A maior parte do trabalho de SEO acaba ficando fragmentada — listas de palavras-chave em planilhas, esboços em documentos, feedback nos comentários e versões finais em outro lugar.

Reúna seus briefings, pesquisas e conteúdos em um só lugar com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs reúne tudo isso. Você pode criar briefings, redigir conteúdos, incorporar pesquisas e colaborar com sua equipe em um único lugar. Tudo permanece conectado às Tarefas do ClickUp, para que a execução não se desvie do planejamento.

Isso também facilita a iteração. Você pode atualizar o conteúdo, acompanhar as alterações e manter seus recursos de SEO atualizados sem precisar vasculhar várias ferramentas.

📚 Leia também: Os melhores softwares para agências de SEO para ampliar seu tráfego orgânico

Acompanhe seus dados em um só lugar com os painéis do ClickUp

Os dados de SEO costumam estar dispersos — classificações em uma ferramenta, tráfego em outra, tarefas em outro lugar. Isso dificulta ter uma visão completa.

Veja o que está funcionando (e o que não está) com os painéis do ClickUp em tempo real

Os painéis do ClickUp reúnem tudo em um só lugar. Você pode acompanhar o progresso do conteúdo, monitorar as principais métricas de SEO e visualizar o desempenho em um único local.

Isso torna a geração de relatórios mais rápida e a tomada de decisões mais clara. Em vez de procurar por atualizações, você pode ver instantaneamente o que precisa de atenção e onde se concentrar em seguida.

Modelo de Pesquisa e Gerenciamento de SEO do ClickUp

Um bom SEO requer a combinação certa de pesquisa, planejamento e implementação — mas, sem as ferramentas adequadas, isso pode ser difícil.

É por isso que o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp é um recurso tão valioso. Ele oferece tudo o que você precisa para monitorar e controlar suas iniciativas de SEO, incluindo:

Recursos de pesquisa de palavras-chave

Ferramentas de análise competitiva

Recursos flexíveis de gerenciamento de tarefas

📚 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho de SEO com o ClickUp

Simplifique a otimização para mecanismos de busca com o ClickUp

Hoje em dia, a otimização para mecanismos de busca não se limita às ferramentas. Como você viu, as ferramentas de IA podem ajudá-lo a pesquisar palavras-chave, analisar SERPs e otimizar textos em questão de minutos.

A verdadeira lacuna está na execução. Quando você trabalha com várias ferramentas desconectadas, o contexto se perde e os insights se esvaem.

Os GPTs ajudam você a realizar tarefas específicas de SEO com mais eficácia. O ClickUp ajuda você a conectar essas tarefas em um sistema que realmente gera resultados. Ele reúne suas pesquisas, conteúdos, tarefas e decisões em um único lugar, para que seu trabalho de SEO realmente avance.

O que você está esperando? Experimente o ClickUp hoje mesmo, de graça!

Perguntas frequentes sobre GPTs para SEO

Qual é o melhor GPT para SEO?

Não existe um único GPT “melhor” para SEO. A escolha certa depende do seu fluxo de trabalho — se você precisa de pesquisa de palavras-chave, estruturação de conteúdo, auditorias técnicas ou esquema. A maioria das agências combina GPTs especializados para dar suporte a diferentes partes de suas estratégias de SEO.

Não. Os GPTs complementam ferramentas como Ahrefs e SEMrush, mas não as substituem. As plataformas tradicionais fornecem dados proprietários, índices de backlinks e métricas de volume de pesquisa. Os GPTs ajudam a interpretar esses dados, gerar insights e otimizar os fluxos de trabalho de criação de conteúdo

Qual é o grau de precisão das recomendações de SEO geradas por IA?

As recomendações geradas por IA podem ser extremamente úteis para a concepção e estrutura, especialmente no que diz respeito a palavras-chave e SEO on-page. No entanto, a precisão depende do contexto e da qualidade dos dados inseridos. A validação humana e a análise de desempenho real continuam sendo essenciais para decisões estratégicas.

Como os GPTs se encaixam na estratégia de SEO de longo prazo?

Os GPTs atuam como camadas de aceleração dentro de estratégias de SEO de longo prazo. Eles auxiliam na pesquisa, otimização e desenvolvimento de estratégias de conteúdo, mas classificações sustentáveis ainda dependem de fundamentos sólidos — integridade técnica, construção de autoridade e execução consistente baseada em dados.