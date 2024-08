Como realizar pesquisas com usuários

Imagine criar um produto de software, dedicar horas de trabalho à estratégia, ao design e à funcionalidade e descobrir que ninguém gosta de usá-lo. É frustrante, não é? Frustrante, não é?

É por isso que a pesquisa de usuários é a base para o desenvolvimento bem-sucedido de software. Em média, cada dólar que você investe em UX lhe traz 100 - um ROI de 9.900% !

A pesquisa de usuários reúne informações sobre seu público-alvo para embasar as decisões de design e desenvolvimento. Trata-se de ouvir ativamente os usuários e entender seus pontos problemáticos, objetivos e modelos mentais, em vez de fazer suposições.

Quando bem feita, ela ajuda você:

Identificar as necessidades dos usuários com antecedência e evitar investir tempo e recursos em recursos que os usuários não querem ou não consideram úteis

e evitar investir tempo e recursos em recursos que os usuários não querem ou não consideram úteis Criar um produto que seja intuitivo, eficiente e agradável de usar, levando a uma maior satisfação e retenção do usuário

de usar, levando a uma maior satisfação e retenção do usuário Adapte o seu produto aos problemas específicos dos usuários, aumentando a adesão e a adoção do usuário

Este guia o capacita a decifrar o código das expectativas dos seus usuários, transformando os "porquês" que fazem confusão em momentos de "uau". Mergulhe de cabeça e aprenda a pesquisar os usuários de forma eficaz para poder criar um software que eles vão adorar.

Entendendo os fundamentos da pesquisa de usuários

A pesquisa de usuários eficaz depende de uma abordagem bem definida. Uma boa pesquisa de usuários concentra-se nos objetivos do usuário e não em noções pré-concebidas. Ela usa vários métodos de pesquisa para obter uma compreensão holística e analisa os dados objetivamente para identificar padrões e tendências.

Por outro lado, uma pesquisa de usuário ruim se baseia em suposições ou pontos de dados limitados. Ela usa um único método de pesquisa que pode não capturar o quadro completo e ignora o feedback do usuário que contradiz as crenças iniciais.

Aqui estão outras características que diferenciam as duas:

Características Boa pesquisa de usuário Má pesquisa de usuário Foco Objetivos e pontos problemáticos do usuário Noções ou suposições pré-concebidas Métodos de pesquisa Variedade (por exemplo, entrevistas, pesquisas, testes de usabilidade) Método único (por exemplo, pesquisa) Análise de dados Objetiva, identifica padrões e tendências Tendenciosa, ignora dados conflitantes Seleção da amostra Tem como alvo usuários representativos Usa amostras convenientes (por exemplo, colegas) Perguntas de pesquisa Abertas, exploratórias Perguntas principais com o resultado desejado Papel do pesquisador Facilitador, observador imparcial Defensor de uma solução específica Resultados Um profundo entendimento das necessidades do usuário informa as decisões de design Os produtos erram o alvo, levando a custos de desenvolvimento mais altos devido ao retrabalho Benefícios Cria produtos que os usuários adoram, reduz os custos de desenvolvimento Os produtos erram o alvo; levam a custos de desenvolvimento mais altos devido ao retrabalho

Certifique-se de que está realizando uma boa pesquisa de usuários considerando as seguintes práticas recomendadas:

Refine as perguntas e os métodos de pesquisa com base nas descobertas contínuas

Certifique-se de que sua amostra reflita seu público-alvo

Teste sua abordagem com um pequeno grupo antes de realizar uma pesquisa em grande escala

Garanta uma análise precisa dos dados fazendo anotações e gravações detalhadas

Combine diferentes métodos de pesquisa para validar as percepções

Obtenha feedback durante todo o processo de design e desenvolvimento

A função da pesquisa de usuário no processo de design de UX

A pesquisa do usuário fornece a base para uma abordagem de design centrado no usuário (UCD). O UCD prioriza as necessidades do usuário em todo o processo de design, resultando em produtos funcionais e fáceis de usar.

Ao compreender as necessidades e os pontos problemáticos do usuário, os designers podem criar interfaces intuitivas e fluxos de usuário que atendam a essas necessidades de forma eficaz.

Você pode aproveitar a pesquisa de usuários para definir personas de usuários, criar mapas de jornada do usuário e informar os testes de usabilidade, que são etapas essenciais do processo de UCD.

Valor da pesquisa de usuários no desenvolvimento de produtos

A pesquisa de usuários beneficia o desenvolvimento de produtos de várias maneiras:

Identificação de oportunidades: A pesquisa com usuários ajuda a descobrir necessidades não atendidas dos usuários e a identificar oportunidades de inovação

A pesquisa com usuários ajuda a descobrir necessidades não atendidas dos usuários e a identificar oportunidades de inovação Priorização de recursos: Ao entender as prioridades dos usuários, você pode concentrar os esforços de desenvolvimento nos recursos mais importantes primeiro

Ao entender as prioridades dos usuários, você pode concentrar os esforços de desenvolvimento nos recursos mais importantes primeiro Validação de designs: Permite testar os conceitos de design e obter feedback dos usuários com antecedência e frequência, garantindo que o produto esteja no caminho certo para atender aos pontos problemáticos dos clientes

Como conduzir uma pesquisa de usuário em 5 etapas

Você pode ter os dados demográficos e psicográficos dos seus usuários a partir de cookies do site, inscrições e interações com produtos, fluxos de cliques, reclamações e outros pontos de dados. Mas isso não significa necessariamente que você os conheça por dentro e por fora. A pesquisa de usuários ajuda a vincular esses dados às suas motivações e ao comportamento de compra, fornecendo insights profundos sobre o "porquê" das reações dos seus usuários - não apenas o "o quê" e o "como".

Aqui está um detalhamento das principais etapas para fazer a pesquisa de usuários corretamente:

Etapa 1: Identificar os objetivos

Defina as metas específicas que você pretende alcançar com a sua pesquisa. Identifique os problemas ou as perguntas específicas que você pretende responder com a pesquisa. Essa etapa define a direção de todo o processo.

Use Documentos do ClickUp para debater as metas de pesquisa com sua equipe. Crie, edite e colabore em documentos compartilhados em tempo real, capture ideias e garanta que todos estejam alinhados com os objetivos da pesquisa.

Crie o documento ou wiki perfeito com páginas aninhadas, opções de estilo e modelos usando o ClickUp Docs

Veja como:

Crie um documento e use-o como uma tela colaborativa para instormar os objetivos da pesquisa , listando as possíveis necessidades e pontos problemáticos do usuário. Você pode usar as funcionalidades do ClickUp, como mapas mentais e marcadores, para capturar ideias e categorizá-las

, listando as possíveis necessidades e pontos problemáticos do usuário. Você pode usar as funcionalidades do ClickUp, como mapas mentais e marcadores, para capturar ideias e categorizá-las Use o Docs para compilar informações sobre os produtos da concorrência . Inclua recursos, público-alvo e análises de usuários, no mínimo. Isso ajudará a identificar possíveis lacunas no mercado e a destacar áreas em que seu produto pode se destacar

. Inclua recursos, público-alvo e análises de usuários, no mínimo. Isso ajudará a identificar possíveis lacunas no mercado e a destacar áreas em que seu produto pode se destacar Compile dados de usuários de várias fontes , como personas de marketing ou pesquisas de usuários anteriores. Consolide essas informações em um documento para criar uma persona de usuário completa que reflita os objetivos e as necessidades do seu público-alvo

, como personas de marketing ou pesquisas de usuários anteriores. Consolide essas informações em um documento para criar uma persona de usuário completa que reflita os objetivos e as necessidades do seu público-alvo Use o Docs para refinar de forma colaborativa suas perguntas de pesquisa quantitativa e qualitativa. Ter um local central para discutir e iterar as perguntas garante que elas estejam alinhadas com suas metas gerais e forneçam insights acionáveis

Etapa 2: Desenhar hipóteses

Formule suposições fundamentadas sobre o comportamento do usuário com base no seu entendimento inicial. As hipóteses evitam que você entre na pesquisa às cegas. Elas o ajudam a se concentrar em aspectos específicos do comportamento do usuário que você deseja entender.

Uma boa hipótese é:

Específica: Concentra-se em um aspecto particular do comportamento do usuário ou da funcionalidade do software

Concentra-se em um aspecto particular do comportamento do usuário ou da funcionalidade do software Acionável: Deve ser testável por meio dos métodos de pesquisa escolhidos

Deve ser testável por meio dos métodos de pesquisa escolhidos Mensurável: Você deve ser capaz de definir métricas de sucesso para validar ou refutar a hipótese

Uso Mapas mentais do ClickUp para fazer um brainstorming das frustrações ou desafios comuns dos usuários relacionados ao seu software em tempo real. A visualização das hipóteses traz mais clareza à sua abordagem.

Visualize suas hipóteses de pesquisa de usuários com os mapas mentais compartilháveis do ClickUp

Comece com o objetivo principal da pesquisa no centro do mapa mental. Crie sub-ramos para cada hipótese relacionada a esse objetivo.

Você pode adicionar detalhes a cada hipótese incluindo uma declaração concisa, um grupo de usuários (por exemplo, novos usuários, usuários de dispositivos móveis etc.) e hipóteses individuais relacionadas aos seus objetivos (por exemplo, se oferecermos login de mídia social, o tempo de inscrição diminuirá em 20%).

Considere as metas do usuário: O que os usuários estão tentando alcançar com o seu software? Que obstáculos eles podem enfrentar? Há alguma suposição subjacente sobre o comportamento do usuário? Enquadre-as como hipóteses testáveis.

Use cores ou ícones diferentes para demarcar visualmente os objetivos da pesquisa ou os grupos de usuários.

Etapa 3: Desenvolva um plano de pesquisa de usuário

Um plano bem definido garante que você mantenha o foco e colete os dados necessários para responder às suas perguntas de pesquisa. Esse plano descreve o:

Metodologia de pesquisa

Dependendo dos seus objetivos de pesquisa, escolha as metodologias de pesquisa mais adequadas (pesquisas, entrevistas, etc.).

Dica: As pesquisas são ótimas para coletar uma grande quantidade de dados de um público amplo. São ideais para medir o sentimento, as preferências e as opiniões dos usuários sobre um tópico específico. São eficientes e econômicas, mas carecem de insights aprofundados.

Por outro lado, as entrevistas e os grupos de foco oferecem oportunidades para conversas aprofundadas que proporcionam insights ricos sobre as motivações, os comportamentos e os processos de pensamento dos usuários. Eles podem ser mais úteis para gerar ideias, explorar as percepções dos usuários e identificar temas comuns.

Recrutamento de participantes

Recrute participantes que representem sua base de usuários-alvo. Use plataformas de recrutamento on-line ou sua rede de usuários existente para encontrar participantes adequados.

Use Quadros brancos ClickUp e o Modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp para fazer um brainstorming e definir os critérios de recrutamento de participantes com a sua equipe. Mapeie visualmente o perfil do usuário ideal e discuta estratégias de recrutamento.

Organize todos os dados de sua pesquisa em visualizações claras com o modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

Use o código de cores para diferenciar entre vários canais de recrutamento ou status de participantes (por exemplo, contatados, selecionados, confirmados). Para agilizar o processo, integre o ClickUp às ferramentas de recrutamento que você utiliza.

Use Chat do ClickUp para discutir estratégias de recrutamento com os membros da sua equipe diretamente no quadro branco.

Enquanto o recurso de quadro branco ajuda a focar no brainstorming e na flexibilidade, o modelo de quadro branco de pesquisa oferece uma abordagem estruturada com suas seções pré-construídas.

Coleta de dados

Descreva os métodos que você usará para coletar dados (questionários, notas de observação, testes de usabilidade, classificação de cartões e testes A/B).

Use Formulários ClickUp para criar pesquisas e formulários de feedback fáceis de usar para coletar dados quantitativos. Personalize as perguntas, aplique lógica condicional para estruturar a pesquisa, colete dados anonimamente e analise as respostas no ClickUp.

Personalize pesquisas e questionários com o ClickUp Forms

Simplifique todo esse processo com o Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp .

Obtenha o máximo de valor da pesquisa que você realiza usando o modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp

Este modelo inclui seções para definição de objetivos e métodos, recrutamento de participantes e agendamento de sessões de pesquisa. Preencha essas seções com os detalhes do seu plano de pesquisa específico.

Descreva claramente suas metas de pesquisa na seção designada. Divida suas atividades de pesquisa em Tarefas do ClickUp . Isso pode envolver o recrutamento de participantes, a criação de roteiros de entrevistas, a realização de pesquisas ou a análise de dados.

Atribua prazos a cada tarefa e crie um cronograma realista para o seu projeto de pesquisa. Convide as partes interessadas relevantes para colaborar em tempo real.

Você também pode tentar maneiras diferentes de visualizar seu plano de pesquisa. Use o Visualização de lista para obter um detalhamento linear das tarefas ou o Visualização Kanban no ClickUp para acompanhar o progresso em um sistema Kanban.

Etapa 4: Conduzir e sintetizar

É aqui que você coloca seu plano em ação. Implemente os métodos de pesquisa escolhidos e analise os dados coletados para identificar padrões e percepções.

Condução da pesquisa: Assegure um ambiente confortável e imparcial durante as sessões de pesquisa. Concentre-se na escuta ativa e faça perguntas abertas paraobter insights detalhados sobre o cliente.

Centralize todos os insights coletados com o Modelo de estudos de usuários do ClickUp .

Capture e analise facilmente as informações dos usuários com o modelo de estudos de usuários do ClickUp

O modelo fornece uma estrutura estruturada para reunir insights, analisar sua validade e recomendar ações apropriadas para ajudar a tornar seu software mais fácil de usar

Analisando os dados: Depois de coletar os dados, analise-os para identificar padrões e tendências. Procure temas recorrentes e use-os para concluir seus usuários.

Depois de coletar os dados, analise-os para identificar padrões e tendências. Procure temas recorrentes e use-os para concluir seus usuários. Use o modelo de estudos de usuários do ClickUp como um hub central para documentar as descobertas da pesquisa, as citações dos usuários e as principais conclusões.

Analise dados qualitativos (comentários de usuários) e dados quantitativos (respostas de pesquisas) para entender melhor a experiência do usuário.

Procure padrões e tendências nos dados. Há frustrações comuns que os usuários encontram ao usar um recurso específico? Há problemas de usabilidade que impedem os usuários de atingir suas metas?

Etapa 5: Compartilhe as descobertas

Comunique os resultados da sua pesquisa de forma clara e concisa à sua equipe. Apóie suas descobertas com recursos visuais, como tabelas e gráficos. Visualizações personalizadas do ClickUp pode ser muito útil aqui.

Isso garante que todos na equipe estejam na mesma página e possam aproveitar esses insights durante todo o processo de desenvolvimento.

Organize tarefas com opções flexíveis de classificação, filtragem e agrupamento nas visualizações personalizadas do ClickUp

Crie apresentações atraentes para comunicar sua pesquisa às partes interessadas e aos membros da equipe. Documente os resultados de sua pesquisa em um local central, como um ClickUp Doc, para fácil acesso e referência futura.

Diferentes tipos de metodologias de pesquisa de usuários

No desenvolvimento de software, os métodos de pesquisa de usuários ajudam a entender como as pessoas interagem com o software e o experimentam. Esses métodos podem ser amplamente categorizados em dois tipos principais:

Pesquisa qualitativa

Concentra-se em uma compreensão profunda dos pensamentos, sentimentos e comportamentos dos usuários usando técnicas como:

Entrevistas com usuários: Realização de discussões individuais para entender as necessidades e motivações dos usuários

Realização de discussões individuais para entender as necessidades e motivações dos usuários Grupos de foco: Organização de discussões em grupo para reunir uma série de perspectivas

Organização de discussões em grupo para reunir uma série de perspectivas Classificação de cartões: Os usuários categorizam as informações para entender seus modelos mentais

Os usuários categorizam as informações para entender seus modelos mentais Estudos diários: Os usuários acompanham suas experiências com o software ao longo do tempo

Pesquisa quantitativa

Esse tipo de pesquisa se concentra na coleta de dados mensuráveis para identificar tendências e padrões usando técnicas como:

Pesquisas: Coleta de opiniões e preferências dos usuários por meio de questionários

Coleta de opiniões e preferências dos usuários por meio de questionários Testes de usabilidade: Observação de usuários realizando tarefas para identificar problemas de usabilidade

Observação de usuários realizando tarefas para identificar problemas de usabilidade Teste A/B: Comparação de diferentes versões de um recurso de software para ver qual tem melhor desempenho

Comparação de diferentes versões de um recurso de software para ver qual tem melhor desempenho **Análise: Analisando os dados de comportamento do usuário para entender os padrões de uso

A escolha do método depende dos objetivos da pesquisa e do estágio de desenvolvimento do software. Muitas vezes, é possível combinar esses métodos para entender melhor os usuários.

O papel das personas de UX na pesquisa de usuários

As personas de UX são personagens fictícios que representam segmentos da sua base de usuários-alvo. Com base em dados de pesquisa de usuários, elas ajudam a humanizar seus usuários e a analisar seus requisitos motivações e comportamentos em um nível mais profundo.

Uma persona de UX bem desenvolvida inclui o seguinte:

Demografia: Idade, gênero, ocupação, localização etc.

Idade, gênero, ocupação, localização etc. Objetivos: O que o usuário deseja alcançar com o seu produto

O que o usuário deseja alcançar com o seu produto Necessidades: O que o usuário exige do seu produto para que ele seja bem-sucedido

O que o usuário exige do seu produto para que ele seja bem-sucedido Comportamentos: Como o usuário normalmente interage com produtos e tecnologias

Como o usuário normalmente interage com produtos e tecnologias Pontos de dor: Desafios e frustrações que o usuário experimenta com produtos semelhantes

Desafios e frustrações que o usuário experimenta com produtos semelhantes Citações: Citações diretas de pesquisas com usuários para dar voz à sua persona Personas de usuários desempenham uma função crucial em todo o processo de pesquisa de usuários:

Citações diretas de pesquisas com usuários para dar voz à sua persona Personas de usuários desempenham uma função crucial em todo o processo de pesquisa de usuários: Planejamento da pesquisa: As personas ajudam a definir as metas da pesquisa e orientam a seleção dos métodos de pesquisa apropriados

As personas ajudam a definir as metas da pesquisa e orientam a seleção dos métodos de pesquisa apropriados Recrutamento: As personas ajudam a direcionar seus esforços de recrutamento para garantir que você envolva os grupos de usuários certos em sua pesquisa

As personas ajudam a direcionar seus esforços de recrutamento para garantir que você envolva os grupos de usuários certos em sua pesquisa Análise de dados: É possível usar personas como uma lente para analisar dados de pesquisa de usuários e identificar como eles se relacionam com segmentos específicos de usuários

É possível usar personas como uma lente para analisar dados de pesquisa de usuários e identificar como eles se relacionam com segmentos específicos de usuários Decisões de design: As personas informam as decisões de design, mantendo as necessidades e os comportamentos dos usuários na vanguarda do processo de desenvolvimento

Os métodos mais eficazes para desenvolver personas de usuários são a coleta de dados de pesquisa de usuários, a identificação de segmentos de usuários (com características, necessidades e comportamentos comuns) e o desenvolvimento de perfis de usuários claros.

Use o Modelo de quadro branco da persona do usuário do ClickUp para criar personas de usuário detalhadas .

Crie uma representação do seu cliente-alvo com o modelo de quadro branco ClickUp User Persona

Crie um retrato preciso de seu cliente:

Coleta de informações de pesquisas, entrevistas e questionários

Organizar os dados do usuário em personas significativas

Visualizar cenários de usuários em uma tela de quadro branco

Pesquisa de UX em diferentes estágios do ciclo de vida do produto

A realização de pesquisas com usuários não é uma atividade única; ela deve ser integrada em todo o ciclo de vida do produto. Veja a seguir como a pesquisa de usuários desempenha um papel em cada estágio:

Fase de descoberta do produto: A pesquisa com usuários ajuda a entender as necessidades e os pontos problemáticos dos usuários para identificar possíveis oportunidades de produtos

A pesquisa com usuários ajuda a entender as necessidades e os pontos problemáticos dos usuários para identificar possíveis oportunidades de produtos Fase de desenvolvimento do produto:Desenvolvimento do produto com insights de pesquisa de usuários é crucial para o design centrado no usuário.



Use os resultados da pesquisa comoferramentas para orientar seu projeto e garantir que o produto atenda às necessidades do usuário. Realize testes de usabilidade durante todo o desenvolvimento para identificar e resolver quaisquer problemas de usabilidade logo no início.



UseSoftware de gerenciamento de projetos de equipe ClickUp Software eSoftware de gerenciamento de projetos de design ClickUp para alinhar suas percepções de pesquisa de usuário com o processo de design e desenvolvimento de software

Implemente as descobertas da sua pesquisa de usuário usando o software de gerenciamento de projetos da equipe da ClickUp Software

Manutenção e atualizações do produto com pesquisa contínua do usuário: Continuamente coletar feedback sobre o produto por meio de pesquisas de UX, entrevistas com usuários e tíquetes de suporte para entender como os usuários interagem com o produto e identificar áreas de melhoria.



Use o feedback do usuário para iterar o seu produto e aprimorar a experiência do usuário ao longo do tempo

Os benefícios e os desafios da pesquisa de usuários

A pesquisa com o usuário fornece dados para apoiar as decisões de design e desenvolvimento, resultando em um produto mais bem-sucedido que repercute no seu público-alvo, levando a taxas de adoção mais altas.

Identificar e atender às necessidades do usuário antecipadamente evita o desperdício de esforços de desenvolvimento em recursos que os usuários não desejam.

A pesquisa de usuários é essencial para o sucesso do produto em todos os setores.

Digamos que você queira desenvolver um aplicativo de fitness que se concentre em exercícios divertidos, mas a pesquisa de experiência do usuário revela que as pessoas desejam instruções claras. Então, você adiciona atualizações para priorizar as demonstrações em vídeo, o que deixa os usuários mais felizes.

Um aplicativo de edição de fotos pode parecer perfeito com base nas ideias do designer, mas os testes com usuários mostram que as pessoas têm dificuldade com determinadas ferramentas. Ao simplificar esses recursos, você pode tornar o aplicativo mais fácil de usar e bem-sucedido.

A pesquisa com usuários ajuda o desenvolvimento de software a permanecer no caminho certo, criando produtos que as pessoas realmente desejam e podem usar com facilidade.

No entanto, é importante estar ciente dos seguintes desafios:

Viés do usuário: Esteja ciente do possível viés nos dados de pesquisa do usuário. Os usuários podem nem sempre ser sinceros ou conscientes de suas necessidades.

Use vários métodos de pesquisa para triangular suas descobertas e reduzir o impacto da parcialidade

Esteja ciente do possível viés nos dados de pesquisa do usuário. Os usuários podem nem sempre ser sinceros ou conscientes de suas necessidades. Use vários métodos de pesquisa para triangular suas descobertas e reduzir o impacto da parcialidade Gerenciamento de custos: A pesquisa com usuários pode consumir muito tempo e exigir recursos. Planeje sua pesquisa de forma eficaz para maximizar o retorno sobre o investimento.

Explore métodos econômicos de pesquisa com usuários, como pesquisas on-line ou testes remotos de usabilidade

A pesquisa com usuários pode consumir muito tempo e exigir recursos. Planeje sua pesquisa de forma eficaz para maximizar o retorno sobre o investimento. Explore métodos econômicos de pesquisa com usuários, como pesquisas on-line ou testes remotos de usabilidade Recrutamento de participantes: Encontrar os participantes certos para a sua pesquisa pode ser um desafio, especialmente para públicos-alvo de nicho.

Ofereça incentivos aos participantes para estimular a participação nas atividades de pesquisa de usuários

Criando produtos melhores por meio de pesquisas centradas no usuário

A pesquisa de usuários é uma ferramenta inestimável para a criação de produtos de software bem-sucedidos.

Seguindo as etapas descritas acima e integrando a pesquisa de usuários ao longo de todo o ciclo de vida do produto, é possível entender profundamente os usuários, desenvolver produtos que realmente atendam às necessidades deles e, por fim, obter sucesso a longo prazo.

Usando modelos de planos de pesquisa e as ferramentas de colaboração do ClickUp podem ajudar a simplificar o processo, tornando-o mais eficiente e perspicaz.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!