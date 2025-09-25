Não muito tempo atrás, para criar um assistente pessoal virtual, você precisava de:

Um modelo personalizado de processamento de linguagem natural (NLP) treinado em dados específicos do domínio

Infraestrutura de back-end para lidar com conversas, intenções e entidades

Várias integrações de terceiros para habilitar voz, lógica e gerenciamento de tarefas

Suporte DevOps para implantá-lo e dimensioná-lo em várias plataformas

Pense na Siri ou na Alexa. Sistemas enormes criados por equipes de pesquisadores, engenheiros e cientistas de dados ao longo de anos.

Hoje, as coisas parecem muito diferentes. Tudo graças à tecnologia de IA.

Com ferramentas como o ChatGPT, criar um assistente virtual não requer mais escrever milhares de linhas de código ou entender modelos de transformadores. Você pode:

Crie conversas com prompts em linguagem natural

Integre seu assistente a aplicativos, sites ou fluxos de trabalho usando APIs fáceis de usar

Personalize seu comportamento com instruções simples

Se você deseja criar seu assistente pessoal virtual usando o ChatGPT, nós fizemos o trabalho preliminar para você. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a fazer isso. Implante seu assistente, personalizado para o seu caso de uso. E isso em poucas horas, não meses.

Como criar um assistente virtual com o ChatGPT?

Aqui estão três maneiras simples de criar um assistente pessoal virtual com o ChatGPT:

1. Converse com o ChatGPT como seu assistente

Se você não quiser se preocupar com configurações pré-definidas ou criar algo totalmente novo, basta instruir ou treinar o ChatGPT para ser seu assistente. É isso.

Veja como o ChatGPT funciona:

Para acessar o ChatGPT, basta abrir o site chat.openai.com e começar a conversar com uma instrução simples

Escreva uma mensagem simples e direta indicando o que você gostaria que ele fizesse

E a ferramenta começará a agir como seu assistente

Vamos entender isso com um exemplo. Imagine que você solicita ao ChatGPT o seguinte:

via ChatGPT

O ChatGPT responderá com algo como:

E assim, você terá um assistente virtual à sua disposição.

Você pode usá-lo para:

Defina lembretes: “Lembre-me de marcar uma chamada com a equipe às 14h de amanhã” (conecte o ChatGPT ao seu aplicativo de calendário para garantir que ele seja acionado!)

Responda às perguntas: “Qual é a melhor maneira de organizar minha caixa de entrada?”, ou

Escreva e-mails: “Escreva um e-mail resumido para um cliente”

O ChatGPT também pode gerar respostas para perguntas de clientes, perguntas frequentes ou instruções de integração. Você pode até treiná-lo para lidar com tarefas específicas, como redigir atualizações de status, gerar faturas ou definir modelos de agenda.

Basta fornecer o contexto e os requisitos adequados, e o ChatGPT se ajustará às suas necessidades.

🤝 Lembrete amigável: este método funciona mesmo com a versão gratuita do ChatGPT. Não é necessário assinar, a menos que você queira recursos avançados ou acesso a GPTs personalizados.

2. Encontre um assistente pronto para uso em “Explore GPT”

Você também pode escolher entre um grupo de assistentes pessoais virtuais pré-construídos criados pela OpenAI e outros. É uma opção útil se você não deseja construir nada do zero, mas ainda assim quer um assistente pessoal personalizado e bem treinado.

Veja como fazer isso:

Abra o ChatGPT (você precisará do ChatGPT Plus para isso)

Clique em “Explorar GPTs” na barra lateral esquerda

Depois de fazer isso, o ChatGPT Plus abrirá um diretório de assistentes, conforme mostrado abaixo:

Clique no assistente de sua escolha e comece a conversar. Se não encontrar o que precisa, digite o requisito, como “ajudante de codificação”, “treinador físico” ou “planejador de viagens”, na barra “Pesquisar GPTs” e você obterá uma mina de ouro de exemplos de assistentes pessoais do ChatGPT

A grande vantagem desses assistentes virtuais de IA é que eles são treinados e testados para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, vamos supor que você precise de um assistente virtual de codificação; quando você pesquisa por “assistente virtual de codificação”, eis o que o ChatGPT apresenta:

Suponha que você selecione “PyCharm Expert”. Uma janela semelhante à imagem abaixo será exibida. Você pode ver instantaneamente as classificações, a descrição, a categoria e muito mais do GPT.

Tudo o que você precisa fazer é clicar em “Iniciar bate-papo”. E um assistente de codificação usando o ChatGPT estará pronto para ajudá-lo com sua respectiva tarefa.

3. Crie seu assistente personalizado

Por que você deve criar seu assistente pessoal virtual usando o ChatGPT?

Para começar, é uma ferramenta que se adapta ao seu fluxo de trabalho, não um chatbot genérico. Ao integrar o ChatGPT às suas ferramentas ou APIs, você pode personalizar como ele fala, de quais conhecimentos ele extrai e quais tarefas ele realiza, seja respondendo a perguntas frequentes, resumindo notas ou redigindo respostas.

Como ele lembra suas preferências ou interações anteriores, você não precisa se repetir constantemente.

Aqui está um passo a passo para criar seu assistente personalizado usando o ChatGPT:

Faça login no ChatGPT Plus e acesse “Explorar GPTs”

Clique em “Criar” no canto superior direito, conforme mostrado abaixo:

Ao clicar em “Criar”, o ChatGPT Plus abre em uma nova janela

O espaço “Criar” é onde você insere suas necessidades e requisitos. Ele ajudará você a criar exatamente o assistente virtual que você procura

Vamos supor que você deseja criar um assistente virtual que escreva threads ousados e diretos no Twitter para marcas Web3. Você deve começar definindo o básico.

A primeira coisa que você precisa para o seu assistente virtual é um nome. Então, pense em algumas ideias. Como estamos escrevendo threads, vamos nomear o assistente de “Thread Alchemist”

Agora, passemos à descrição. Aqui, você deve “descrever” o que deseja que ele faça. Por exemplo, esta poderia ser uma descrição curta e concisa para o “Thread Alchemist”: “Ajuda criadores do Twitter/X, empreendedores individuais e agências a transformar ideias em threads virais com ganchos inteligentes, narrativa e redação adequada à plataforma.”

Em seguida, você precisará anotar todas as instruções, o que fazer e o que não fazer, que deseja que o assistente virtual (neste caso, o “Thread Alchemist”) siga

Para ajustar nosso “Thread Alchemist”, adicionamos um conjunto de instruções para o bot de inteligência artificial seguir. Por exemplo, quer que ele ajude na geração de ideias? Adicione isso às suas instruções de prompt: “Gere três ângulos para um tweet sobre os riscos do DeFi”

💡 Dica profissional: Não se limite a indicar o que o seu assistente deve fazer. Adicione também o que ele não deve fazer. Se, por exemplo, você não quer que ele faça piadas ou inclua emojis, certifique-se de que o seu prompt indica isso.

Depois de fazer isso, vá para “Conversation Starter” (Iniciador de conversa), que é um prompt predefinido ou exemplo de pergunta que aparece para o usuário quando ele abre o assistente

Para o nosso exemplo, vamos supor que usamos os seguintes prompts: Converta este blog em um tópico do Twitter para minha marca Web3. Escreva três ideias atraentes para um tópico sobre prevenção de fraudes em fintech. Transforme essas estatísticas em uma série de tweets

Converta este blog em um tópico do Twitter para minha marca Web3

Escreva três ideias interessantes para um tópico sobre prevenção de fraudes em fintech

Transforme essas estatísticas em uma série de tweets

Converta este blog em um tópico do Twitter para minha marca Web3

Escreva três ideias interessantes para um tópico sobre prevenção de fraudes em fintech

Transforme essas estatísticas em uma série de tweets

Depois disso, vem a seção “Conhecimento”. Aqui você pode enviar arquivos, documentos ou quaisquer referências que deseja que o assistente siga. Artigos e referências Web3 bem avaliados refinariam o “Thread Alchemist” para produzir conteúdo semelhante

A próxima seção, “Capacidades”, permite que você selecione as habilidades que deseja que o assistente virtual tenha. Elas podem variar desde rastrear a web até gerar imagens. Esta é uma seção importante, pois decide o que o assistente pode ou não fazer

Por fim, você definirá como seu assistente se conecta a outras ferramentas para otimizar as operações. Primeiro, escolha a autenticação correta (como chave API ou login). Em seguida, carregue ou cole o esquema API para que o ChatGPT saiba como usá-lo. Adicione exemplos de prompts e vincule uma política de privacidade, se necessário

Depois de preencher todas as seções, clique em “Criar novamente” e uma janela como esta será exibida:

Clique em “Salvar” e o assistente virtual (neste caso, “Thread Alchemist”) estará ativo!

Ao clicar em “Exibir GPT”, uma janela como esta será exibida:

Você pode manter seu assistente virtual de IA privado ou compartilhá-lo com os membros da sua equipe, clientes e outros usuários do ChatGPT para acessar

🧠 Curiosidade: Nos primeiros dois meses após o lançamento dos GPTs personalizados, mais de 3 milhões de versões personalizadas do ChatGPT foram criadas até janeiro de 2024.

Limitações da criação de um assistente virtual com o ChatGPT

O ChatGPT é, sem dúvida, um assistente virtual confiável, mas há certas limitações que devem ser levadas em consideração:

Não pode ajudar com gerenciamento de projetos: Não pode ser executado em segundo plano ou notificá-lo sobre reuniões futuras, prazos, etc., a menos que seja programado para isso por meio de lógica externa ou um agendador

Falta de recursos colaborativos: As sessões do ChatGPT são, em sua maioria, interações isoladas para um único usuário. Além disso, o ChatGPT pode gerar ou editar documentos, mas apenas para um usuário por vez

Sem execução de tarefas ou acompanhamento do fluxo de trabalho: o ChatGPT pode sugerir etapas de ação, mas não pode acompanhar se elas foram concluídas. É aí que você precisará o ChatGPT pode sugerir etapas de ação, mas não pode acompanhar se elas foram concluídas. É aí que você precisará contratar um assistente virtual ou usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Sem centro de conhecimento centralizado: o ChatGPT pode exibir informações, mas não armazena conhecimento ou SOPs e só pode processar um idioma por vez

Sem fluxos de trabalho ou automações recorrentes: o ChatGPT não lembra rotinas nem aciona ações repetidas

Sem assistente de voz ou entrada de sensor (a menos que adicionado separadamente): O ChatGPT não processa nativamente dados de voz, câmera ou localização. Você precisa de ferramentas adicionais (como o Whisper para entrada de voz ou APIs externas para GPS) para simular essas experiências

👀 Você sabia? Passar dados confidenciais para o ChatGPT é arriscado. Ele não possui criptografia nativa, o que significa que as informações podem vazar facilmente, ser usadas indevidamente ou falhar nas verificações regulatórias, a menos que você tenha envolvido o modelo em um backend seguro e compatível. O ChatGPT não está em conformidade com regulamentos como GDPR, SOC-2, HIPAA e PCI DSS. Se você estiver usando a API da OpenAI (ou qualquer provedor de modelo hospedado), seus dados serão enviados e processados em servidores externos. O que fazer em vez disso? Se o seu assistente lida com dados confidenciais: Mantenha dados confidenciais fora das solicitações, sempre que possível. Use IDs ou tags simbólicas e resolva-as com segurança em seu backend

Criptografe dados em repouso e em trânsito em sua própria infraestrutura

Use um proxy seguro ou uma camada intermediária que higienize as entradas/saídas do modelo

Adicione controles de acesso e registro para monitorar quem usa o assistente e quando

Use ferramentas como o Azure OpenAI ou LLMs totalmente auto-hospedados ao lidar com dados protegidos e precisar de conformidade regulatória

Fatores a serem considerados ao procurar um assistente virtual: Compatibilidade: ele se integra aos seus dispositivos e pilha de tecnologia existentes?

Interface do usuário: procure uma interface amigável para reduzir a carga cognitiva associada ao uso de uma nova ferramenta

Segurança: Ele está em conformidade com as regulamentações locais e específicas do setor?

Custo: Você está procurando uma ferramenta gratuita ou uma que tenha um custo inicial, mas que ajude você a se tornar mais produtivo?

📚 Leia também: IA no local de trabalho para melhorar a produtividade

Crie um assistente virtual com o ClickUp: uma alternativa mais inteligente ao ChatGPT

Se você quiser evitar os desafios de usar o ChatGPT para criar seu assistente virtual (mencionados acima), temos uma solução alternativa para você.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, oferece um caminho mais tranquilo. Com o poder combinado do Autopilot Agents e do ClickUp Brain, você obtém uma IA que age, não apenas responde. Embora recomendemos que você experimente por conta própria, aqui está um guia básico sobre como usar assistentes virtuais pré-construídos e personalizados no ClickUp!

Agentes ClickUp Autopilot: seus colegas de equipe de IA que executam tarefas para você

Os Autopilot Agents são entidades de IA criadas dentro do seu espaço de trabalho ClickUp que se adaptam às mudanças, raciocinam sobre o contexto e tomam medidas reais em seu nome — para que você não precise fazer isso.

Explore o ClickUp Autopilot Agents para realizar mais tarefas automaticamente

Eles podem:

Acompanhe a atividade do espaço de trabalho e acione fluxos de trabalho quando as condições forem atendidas

Crie tarefas, publique atualizações, envie relatórios e responda a perguntas

Execute dentro dos seus chats, espaços, pastas ou listas do ClickUp, para que a ajuda esteja sempre onde você estiver trabalhando

Você pode começar com Agentes pré-construídos para necessidades comuns (como relatórios diários ou semanais ou respostas a perguntas frequentes) ou criar Agentes personalizados para seus fluxos de trabalho exclusivos usando um construtor suspenso simples.

Os Agentes Autopilot pré-construídos são agentes prontos para uso que você pode ativar. Eles respondem a gatilhos específicos com dados das suas Tarefas, Documentos ou Chats do ClickUp. Os Agentes Autopilot personalizados permitem que você defina seus próprios gatilhos, condições e instruções — e até mesmo os conecte ao conhecimento do seu espaço de trabalho para que eles ajam com contexto real.

📌 Imagine seu “Agente de Atualização Semanal” agindo como um assistente virtual. Todas as sextas-feiras, ele verifica as tarefas concluídas pela sua equipe, extrai os destaques do Docs e publica um resumo refinado no chat do seu projeto, sem que você precise fazer nada. Em vez de ficar procurando por atualizações, seu agente as entrega proativamente, assim como um assistente real faria.

Aqui estão as instruções em vídeo para configurar seu primeiro agente no ClickUp!

💡 Dica profissional: como os Autopilot Agents podem raciocinar (em vez de apenas seguir regras rígidas), eles são ideais quando você precisa que a IA lide com ambiguidades, gere conteúdo ou decida entre opções.

ClickUp Brain: seu poderoso assistente virtual que o orienta

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp, também conhecido como o assistente de IA contextual mais completo do mundo para o trabalho. Ele entende seus projetos e tarefas, o que significa que pode fornecer respostas contextuais relacionadas aos seus projetos do ClickUp e aos aplicativos conectados que você integrou ao seu espaço de trabalho do ClickUp.

Use o ClickUp Brain para resumir dados de suas tarefas, documentos, bate-papos e muito mais no ClickUp

Desde gerar resumos de projetos (como acima) até extrair tarefas importantes e atribuí-las aos respectivos membros da equipe, a poderosa IA do ClickUp pode fazer tudo isso.

Você pode usá-lo para resumir suas reuniões, conversas e até mesmo transcrever seus clipes gravados no ClickUp.

Como seu assistente virtual pronto para uso, o Brain possui um recurso de IA CatchUp que extrai atualizações de suas conversas no ClickUp Chat na hora certa, por exemplo, de períodos específicos em que você está ausente.

Fique por dentro das conversas perdidas em seus canais de bate-papo com o ClickUp Brain

Você também pode pedir à IA para resumir outras atualizações do seu espaço de trabalho — o que aconteceu, quais tarefas foram concluídas, quanto os membros da sua equipe realizaram e quais documentos foram criados ou atualizados na sua ausência.

🧠 Curiosidade: O ClickUp Brain pode até mesmo ajudá-lo a criar agentes autopilot personalizados, transformando suas instruções em linguagem natural em lógica estruturada. Na seção Instruções do criador de agentes, você pode clicar em “Peça ajuda ao Brain” e repetir a conversa até que o prompt seja refinado e esteja pronto para uso. O Brain é o assistente com quem você conversa, enquanto os Autopilot Agents são os assistentes que agem por você. De qualquer forma, você pode criar seu próprio assistente de IA no ClickUp!

ClickUp Brain vs. ChatGPT como assistente virtual: resumo

Recursos e capacidades ChatGPT ClickUp Gerenciamento de projetos ❌ ✅ Colaboração ❌ ✅ Execução de tarefas e acompanhamento do fluxo de trabalho ❌ ✅ Centro de conhecimento centralizado ❌ ✅ Automações ❌ ✅ Execute tarefas com sua voz ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores acreditam que a automação economizaria apenas alguns minutos por vez, mas 19% afirmam que ela poderia liberar de 3 a 5 horas por semana. A realidade é que mesmo as menores economias de tempo se acumulam a longo prazo. Por exemplo, economizar apenas 5 minutos por dia em tarefas repetitivas pode resultar em mais de 20 horas recuperadas a cada trimestre, tempo que pode ser redirecionado para um trabalho mais valioso e estratégico. Com o ClickUp, automatizar pequenas tarefas, como atribuir prazos ou marcar colegas de equipe, leva menos de um minuto. Você tem agentes de IA integrados para resumos e relatórios automáticos, enquanto agentes personalizados lidam com fluxos de trabalho específicos. Recupere seu tempo!💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Benefícios do ClickUp Brain

Maior produtividade: a integração com seus projetos, tarefas, documentos, quadros brancos, listas de afazeres etc. significa que você não precisa alternar entre ferramentas ou fluxos de trabalho ao usar a integração com seus projetos, tarefas, documentos, quadros brancos, listas de afazeres etc. significa que você não precisa alternar entre ferramentas ou fluxos de trabalho ao usar IA para aumentar a produtividade . Isso reduz a mudança de contexto e controla a proliferação de IA , que faz com que as equipes parem de usar ou investir em ferramentas de IA

Configuração fácil: Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no ClickUp e você poderá começar a usar o Brain como seu assistente virtual. Não é necessário realizar etapas adicionais para criar seu assistente

Segurança de nível empresarial: seus dados estão em conformidade com padrões de segurança como GDPR, HIPAA e AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: seu superaplicativo de IA para desktop

Se você deseja ter a assistência virtual do Brain em seu desktop, baixe o ClickUp Brain MAX!

Comande seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain Max — use texto ou sua voz para criar, resumir e gerenciar tarefas

produtividade com prioridade para a voz : Ele oferece o Talk to Text converte suas ideias faladas em mensagens, descrições de tarefas ou prompts refinados, sem a necessidade de digitação

Ele suporta vários modelos de linguagem grandes (LLMs) em uma única interface: o Brain MAX permite alternar entre ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini e outros, mantendo o contexto do seu espaço de trabalho ClickUp

Por estar profundamente conectado ao seu espaço de trabalho e aplicativos externos, o Brain MAX não é apenas uma área de bate-papo, mas um assistente inteligente que age de acordo com seus comandos. Pesquise em suas ferramentas, revele contextos, gere conteúdo ou crie tarefas, tudo por voz ou texto

Vamos também dar uma olhada nos outros recursos do ClickUp que aumentam sua produtividade no trabalho.

ClickUp Docs: edição colaborativa

Enquanto o Brain fornece resumos instantâneos, atualizações e insights sobre tarefas, o ClickUp Docs garante que o conhecimento da sua equipe permaneça organizado, acessível e editável — tudo em um só lugar.

Seja para redigir notas de reuniões, criar conteúdo, incluindo SOPs, ou escrever resumos de projetos, os documentos no ClickUp são colaborativos por padrão. Você pode coeditar em tempo real, deixar comentários e atribuir itens de ação diretamente de qualquer documento. Sem precisar trocar de ferramenta.

Gere conteúdo novo ou edite conteúdo existente usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

O ClickUp Brain também funciona dentro do Docs. Você pode usá-lo para:

Resuma instantaneamente documentos longos

Gere ideias para posts de blog e quaisquer outros recursos em suas campanhas de marketing digital

Sugira edições ou melhore a clareza na criação de conteúdo e no gerenciamento de e-mails

Extraia os principais pontos de ação e converta-os em tarefas

Faça traduções de idiomas para diferentes materiais de marketing

Assim, em vez de usar o ChatGPT para gerar conteúdo e depois movê-lo manualmente para outra ferramenta, você pode criar, editar, resumir e agir dentro do ClickUp Docs.

ClickUp para execução de tarefas e acompanhamento do fluxo de trabalho

Enquanto o ChatGPT, como assistente virtual, pode sugerir etapas de ação, com o ClickUp Tasks, você pode transformá-las em tarefas estruturadas e rastreáveis.

Os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp permitem dividir projetos em etapas gerenciáveis, atribuir responsáveis, definir prazos e monitorar o progresso.

Como o Brain funciona dentro do ClickUp Tasks, veja o que você pode fazer:

Crie novas tarefas diretamente a partir de documentos, comentários ou resumos de bate-papos

Preencha automaticamente nomes de tarefas, descrições, datas de vencimento e responsáveis

Sugira subtarefas ou itens de lista de verificação com base no contexto do projeto

Identifique bloqueadores e tarefas atrasadas, para que nada passe despercebido

Crie tudo, desde listas de tarefas simples até fluxos de trabalho complexos com subtarefas aninhadas, listas de verificação, prioridades, dependências e muito mais.

Pesquisa de IA empresarial: centro de conhecimento centralizado

Toda equipe tem “aquele documento”. Aquele com informações desatualizadas, enterrado em quatro pastas e impossível de encontrar quando você mais precisa.

O ClickUp resolve essa confusão com um centro de conhecimento conectado que não apenas armazena seus SOPs, notas e guias, mas também os conecta diretamente ao seu trabalho.

A Pesquisa de IA Empresarial do ClickUp permite que você pesquise em tudo — documentos, tarefas, comentários e até mesmo campos personalizados — e obtenha exatamente o que precisa, instantaneamente.

Torne o conhecimento coletivo da sua equipe pesquisável, estruturado e escalável com os recursos de gerenciamento de conhecimento de IA do ClickUp

Ao combiná-lo com o ClickUp Brain, você não está apenas pesquisando, mas também fazendo perguntas e obtendo respostas baseadas em IA a partir do conhecimento real da sua equipe.

Pergunte: “Qual é a nossa política de reembolso?” → O Brain encontra e resume o documento certo

Insira um resumo aproximado do projeto → O Brain o organiza e sugere as etapas que faltam

Quer ver como funcionou uma campanha anterior? → Pesquise e obtenha o tópico completo sobre tarefas + documentos

O que você também precisa saber é que o Enterprise AI Search fica mais inteligente quanto mais você o usa.

Crie, personalize e comande: crie seu assistente no ClickUp

Sem dúvida, você concordará que usar a assistência de IA do ClickUp — com Brain e Autopilot Agents — é muito mais fácil do que criar seu assistente virtual do zero.

Você não precisa ser um programador. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no ClickUp, tornar-se um usuário do ClickUp e pronto. Você terá seu assistente pessoal virtual que trabalha na sua ferramenta de gerenciamento de projetos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a economizar mais de um dia por semana!