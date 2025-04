Potencialize Seu Tráfego: 10 Melhores Softwares de SEO em 2025

Você está tentando manter um olho na aquisição de clientes, outro no gerenciamento do relacionamento com os clientes existentes, outro em gerenciar projetos de SEO e equipes, e ainda outro sobre como levar sua agência ao próximo nível no futuro?

Administrar uma agência de SEO eficaz não é uma tarefa simples. Há mais recursos de SERP, mecanismos de pesquisa, expectativas dos clientes e atualizações de algoritmos para acomodar do que nunca.

O grande volume de trabalho pode ser esmagador e distrair até mesmo os profissionais de SEO mais experientes do que realmente importa. Além disso, não é possível fazer tudo manualmente, independentemente do tamanho da sua equipe.

É por isso que você precisa do melhor SEO software de agência em sua pilha de tecnologia. Portanto, vamos explorar as melhores ferramentas para agências de SEO para ajudá-lo a tomar decisões informadas e levar sua agência a novos patamares. 🚀

O que é software para agências de SEO?

Software para agências de SEO é um termo usado para descrever ferramentas de SEO que podem ajudá-lo a administrar sua agência como uma máquina bem lubrificada, reunir informações sobre mecanismos de pesquisa, promover a colaboração eficaz entre as equipes e gerenciar projetos de SEO para seus clientes. É fundamental para o crescimento de um negócio de agência altamente eficaz. 👌

Administrar uma agência de SEO não se trata apenas de habilidades ou conhecimentos de SEO. Como em qualquer outra empresa, você também precisa organizar sua equipe, colaborar em tempo real ou de forma assíncrona e acompanhar o progresso.

De fato, é bastante comum que os líderes e gerentes de agências de SEO usem muitos chapéus diariamente. 🧢

Eles auditam, criam estratégias, pesquisam, escrevem, otimizam e se comunicam de forma multifuncional dentro da organização, bem como com equipes e clientes externos.

Portanto, a capacidade de automatizar o trabalho o máximo possível e ainda ter tempo para proporcionar uma experiência humanizada aos clientes é fundamental.

É nesse ponto que o software de agência de SEO preenche a lacuna.

Essas plataformas simplificam e automatizam os esforços internos e externos das agências de SEO.

Em outras palavras, elas permitem que você:

criar fluxos de trabalho eficientes para gerenciar campanhas de SEO

gerenciar calendários de conteúdo mantenha o controle de várias campanhas

movimentar os clientes pelos funis de vendas

controlar os escopos dos projetos

melhorar a colaboração da equipe

...e muito mais.

10 melhores softwares para agências de SEO em 2024

De pesquisa e otimização de palavras-chave a relatórios e gerenciamento de projetos, vamos analisar o software que pode ajudá-lo a administrar sua agência de SEO como um profissional. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos de SEO

Quando sua empresa de SEO começa a se expandir, o mesmo acontece com sua equipe. E a melhor maneira de gerenciar uma equipe de SEO e uma base de clientes em crescimento é eficaz gerenciamento de projetos .

Talvez você já tenha algumas ferramentas de SEO antigas e caras que adotou no início, mas que podem não ser as mais adequadas para uma agência de SEO em rápido crescimento. Você precisa de um ferramenta de gerenciamento de projetos para acompanhar todas as suas iniciativas de marketing, otimizar seu fluxo de trabalho e permitir que suas equipes colaborem entre si, mesmo quando estiverem trabalhando remotamente.

É para isso que serve o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos completa, com recursos avançados e flexíveis para oferecer o que você precisa para administrar uma agência de SEO bem-sucedida.

Então, por que essa ferramenta é útil para as agências de SEO? Aqui estão alguns motivos:

1️⃣ Gerenciamento de projetos: Ela oferece um conjunto de recursos de gerenciamento de projetos, como Documentos do ClickUp para wikis, SOPs , resumos de conteúdo e outras necessidades de documentação. Use quadros brancos colaborativos para brainstorming e planejamento estratégico, como link building e estratégia de SEO, e escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seus projetos, incluindo a visualização de lista para gerenciar tarefas de pesquisa de palavras-chave, blog, otimização de conteúdo e muito mais.

2️⃣ Gerenciamento de conteúdo SEO: Permite que sua equipe se reúna em um só lugar para planejar, gerenciar e rastrear o conteúdo de SEO visualize seu calendário editorial em Visualização do calendário do ClickUp e muito mais.

3️⃣ Plataforma totalmente personalizável: Toda a plataforma é personalizável, permitindo que você crie o ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas e mantê-lo organizado, especialmente ao gerenciar e acompanhar várias campanhas, projetos e clientes simultaneamente.

Essa flexibilidade é exatamente o que você precisa à medida que sua empresa cresce, o que faz do ClickUp a melhor opção para agências de marketing digital que desejam ampliar seus esforços. 📈

4️⃣ Biblioteca de modelos: Se você precisar de ajuda para começar ou estiver interessado em atualizar seu processo, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de gerenciamento de projetos para cada caso de uso, a fim de estabelecer um fluxo de trabalho tranquilo e aprimorar as operações de sua agência.

Por exemplo, o Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO da ClickUp permite atribuir prazos, definir ETAs e acompanhar as classificações SERP em uma única exibição, enquanto o Modelo de gerenciamento de projetos de SEO da ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar projetos de SEO do início ao fim.

E para garantir que nenhuma tarefa crucial de SEO passe despercebida, você pode usar o Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp para mantê-lo no topo de sua lista de tarefas, desde garantir que as tags de título estejam configuradas corretamente até a verificação de links quebrados e muito mais.

O SEO requer muitas partes móveis e colaboradores. Com o ClickUp, você pode definir facilmente prazos, status, estimativas de tempo, acompanhar e gerenciar suas classificações - tudo em um só lugar

Organize e gerencie as tarefas de SEO na visualização de lista com o modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp

Melhores recursos

Visualizações personalizadas : mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do seu jeito, incluindo a visualização Embed

: mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do seu jeito, incluindo a visualização Embed Visualização incorporada : Obtenha uma visão panorâmica clara reunindo diferentes fontes de dados. Com a função Visualização incorporada por exemplo, você pode obter insights do Google Sheets, dos quadros brancos do Miro ou do Google Data Studio diretamente no ClickUp. Isso ajuda sua equipe a ter uma visão geral e descobrir novas oportunidades.

: Obtenha uma visão panorâmica clara reunindo diferentes fontes de dados. Com a função Visualização incorporada por exemplo, você pode obter insights do Google Sheets, dos quadros brancos do Miro ou do Google Data Studio diretamente no ClickUp. Isso ajuda sua equipe a ter uma visão geral e descobrir novas oportunidades. Metas do ClickUp : Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

: Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso Automação personalizada : Crie automação personalizada ou use receitas pré-criadas no ClickUp para colocar tarefas manuais e repetitivas no piloto automático

: Crie automação personalizada ou use receitas pré-criadas no ClickUp para colocar tarefas manuais e repetitivas no piloto automático Campos personalizados : Adicione campos personalizados para manter informações importantes visíveis o tempo todo

: Adicione campos personalizados para manter informações importantes visíveis o tempo todo Tarefas recorrentes : Economize o tempo que seria gasto em muitas tarefas diárias de rotina. Com o recursos recorrentes no ClickUp, por exemplo, você pode ter uma tarefa diária definida para monitorar o Feedly em busca de atualizações de SEO. Ou uma tarefa semanal para auditar as classificações de SEO de um site

: Economize o tempo que seria gasto em muitas tarefas diárias de rotina. Com o recursos recorrentes no ClickUp, por exemplo, você pode ter uma tarefa diária definida para monitorar o Feedly em busca de atualizações de SEO. Ou uma tarefa semanal para auditar as classificações de SEO de um site Dependências de tarefas : Com dependências de tarefas você pode garantir que determinadas tarefas sejam executadas em uma ordem específica. Por exemplo, se uma página ainda não estiver ativa, você pode impedir que os membros da equipe criem links para ela a partir das outras páginas em que estão trabalhando

: Com dependências de tarefas você pode garantir que determinadas tarefas sejam executadas em uma ordem específica. Por exemplo, se uma página ainda não estiver ativa, você pode impedir que os membros da equipe criem links para ela a partir das outras páginas em que estão trabalhando Painéis personalizados com relatórios em tempo real : Crie seu painel ideal para obter uma visão geral de alto nível de suas tarefas, progresso e muito mais

: Crie seu painel ideal para obter uma visão geral de alto nível de suas tarefas, progresso e muito mais Aplicativo móvel : Acesse o ClickUp de qualquer lugar e a qualquer momento

: Acesse o ClickUp de qualquer lugar e a qualquer momento Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para trazer todo o seu trabalho para um único lugar e otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para trazer todo o seu trabalho para um único lugar e otimizar seu fluxo de trabalho ClickUp AI: UseAI como uma ferramenta de SEO para pesquisa de palavras-chave, otimização de conteúdo e muito mais

Limitações

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos

Os painéis não podem ser exportados

Algumas exibições não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços

Grátis para sempre : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 5 por mês/usuário

: uS$ 5 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Business Plus : $19 por mês/usuário

: $19 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 5.680 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 5.680 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.540 avaliações)

2. Ahrefs

Melhor para análise de SEO

Aumente o tráfego de pesquisa e otimize sites com a Ahrefs Ahrefs é um software completo de otimização de mecanismos de pesquisa que oferece uma ampla gama de recursos, como auditorias de concorrentes, pesquisa de palavras-chave, criação de links e rastreamento de classificação.

Ele rastreia continuamente a Web para monitorar e reunir uma grande quantidade de dados sobre sites novos e existentes.

Melhores recursos

Site Explorer : Essa ferramenta integra três relatórios de SEO para exibir o desempenho do site em uma única visualização, incluindo análise de backlinks, tráfego de promoções pagas e visitas orgânicas

: Essa ferramenta integra três relatórios de SEO para exibir o desempenho do site em uma única visualização, incluindo análise de backlinks, tráfego de promoções pagas e visitas orgânicas Keywords Explorer : Essa ferramenta de palavras-chave é excelente para identificar palavras-chave, pois permite que você explore sugestões de palavras-chave, avalie sua dificuldade de classificação e estime o tráfego que elas podem trazer

: Essa ferramenta de palavras-chave é excelente para identificar palavras-chave, pois permite que você explore sugestões de palavras-chave, avalie sua dificuldade de classificação e estime o tráfego que elas podem trazer Site Audit : O recurso Site Audit permite examinar o SEO on-page de um site para detectar problemas que possam estar impedindo que ele tenha uma classificação mais alta nas SERPs

: O recurso Site Audit permite examinar o SEO on-page de um site para detectar problemas que possam estar impedindo que ele tenha uma classificação mais alta nas SERPs Visualização : Esse recurso permite que você visualize o desempenho SERP de um site em um formato visual. Você pode visualizar métricas como classificação média, número de visitas e distribuição de classificação

: Esse recurso permite que você visualize o desempenho SERP de um site em um formato visual. Você pode visualizar métricas como classificação média, número de visitas e distribuição de classificação Pesquisa da concorrência: Compare o progresso de SEO dos sites de seus clientes com o de seus adversários em um período de tempo

limitações do ####

Mudanças recentes nos preços tornaram o software de SEO da Ahrefs mais caro do que antes

Algumas ferramentas essenciais, como SEO local, estão faltando

A pesquisa e as sugestões de palavras-chave poderiam ser melhores e mais abrangentes do que as dos concorrentes

As classificações de palavras-chave e os volumes de pesquisa não são atualizados diariamente

Preços

Lite : uS$ 83 por mês

: uS$ 83 por mês Standard : uS$ 166 por mês

: uS$ 166 por mês Avançado : uS$ 333 por mês

: uS$ 333 por mês Agência: uS$ 833 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 450 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 480 avaliações)

3. **Console de pesquisa do Google

Melhor para SEO técnico

Meça o desempenho e o tráfego do site e mantenha a presença do seu site com o Google Search Console (Imagem via Software Advice)

Uma das primeiras etapas de qualquer projeto de SEO é garantir que os mecanismos de pesquisa possam encontrar e indexar o site do seu cliente. Isso faz parte do SEO técnico básico e inclui fatores como links internos, meta tags e mapas de sites .

E é provável que você já saiba qual é o melhor lugar para começar: Console de pesquisa do Google . Usando esse software gratuito de SEO do Google, você pode saber se o site do seu cliente está sendo rastreado ou se está enfrentando problemas.

Melhores recursos

Análise de desempenho : Esse recurso oferece dados valiosos sobre o desempenho do seu site nas pesquisas do Google, incluindo a divisão do tráfego por países, consultas e páginas

: Esse recurso oferece dados valiosos sobre o desempenho do seu site nas pesquisas do Google, incluindo a divisão do tráfego por países, consultas e páginas Envio de site : Enviar sitemaps e URLs. Além disso, verifique a cobertura do índice para garantir que o Google tenha a visão geral mais atualizada do site do seu cliente

: Enviar sitemaps e URLs. Além disso, verifique a cobertura do índice para garantir que o Google tenha a visão geral mais atualizada do site do seu cliente Notificações por e-mail : Receba alertas quando o Google identificar problemas no site do seu cliente, para que você possa corrigi-los imediatamente

: Receba alertas quando o Google identificar problemas no site do seu cliente, para que você possa corrigi-los imediatamente Ferramenta de inspeção de URL : Obtenha insights abrangentes relacionados a rastreamento e indexação sobre as páginas do seu cliente, incluindo dados estruturados, AMP e vídeo

: Obtenha insights abrangentes relacionados a rastreamento e indexação sobre as páginas do seu cliente, incluindo dados estruturados, AMP e vídeo Análise de usabilidade móvel: Com esse relatório, você pode avaliar e aprimorar a capacidade de resposta móvel do seu site com dados analíticos personalizados

limitações do ####

A interface pode ser confusa para iniciantes, pois está repleta de uma grande variedade de funções e jargões de SEO

Não fornece informações em tempo real, fazendo com que os usuários aguardem no mínimo um dia para obter relatórios de status do site

Os dados são limitados a 1.000 linhas. Você precisará de plug-ins pagos para extrair mais informações

Preços

Gratuito

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 140 avaliações)

4. Sapo gritando

Melhor para auditorias de SEO

Auditoria de backlinks e raspagem de dados de sites com o Screaming Frog, uma ferramenta de auditoria de sites de SEO Screaming Frog está entre os melhores softwares de agência de SEO disponíveis no mercado. Ele permite que você examine as páginas do site e audite o SEO técnico e na página.

Basicamente, é um software de SEO para extração de dados que rastreia e cataloga um site completo, incluindo seu texto, meta descrições, recursos visuais, textos alternativos e todos os outros aspectos importantes para SEO.

Ele também organiza as informações em um formato tabular, tornando-as apresentáveis para seus clientes potenciais e clientes.

Melhores recursos

Identificação de links quebrados : Os links mortos podemafetar seu SEO ao influenciar o tempo de permanência no site, as taxas de rejeição e a autoridade do domínio. O Screaming Frog examina seu site rapidamente e detecta erros de servidor e links mortos (404s)

: Os links mortos podemafetar seu SEO ao influenciar o tempo de permanência no site, as taxas de rejeição e a autoridade do domínio. O Screaming Frog examina seu site rapidamente e detecta erros de servidor e links mortos (404s) Examine os títulos e as meta tags : Avalie os títulos e as meta-descrições durante a varredura e detecte instâncias em que eles são longos, sem detalhes, ausentes ou usados repetidamente em seu site

: Avalie os títulos e as meta-descrições durante a varredura e detecte instâncias em que eles são longos, sem detalhes, ausentes ou usados repetidamente em seu site Verifique os redirecionamentos : Detecte redirecionamentos permanentes e de curta duração, identifique loops e cadeias de redirecionamento ou transfira um catálogo de links para verificação durante uma transição de site

: Detecte redirecionamentos permanentes e de curta duração, identifique loops e cadeias de redirecionamento ou transfira um catálogo de links para verificação durante uma transição de site Produza arquivos sitemap.xml : Gera mapas de sites e mapas de sites de imagens no formato XML. Você pode incluir parâmetros como prioridade, frequência de alteração e data da última atualização para cada URL

: Gera mapas de sites e mapas de sites de imagens no formato XML. Você pode incluir parâmetros como prioridade, frequência de alteração e data da última atualização para cada URL Localizar texto repetitivo : Localize os permalinks precisos com conteúdo duplicado ou componentes parcialmente repetitivos, como cabeçalhos, metatags ou títulos, e descubra páginas da Web com informações insuficientes

: Localize os permalinks precisos com conteúdo duplicado ou componentes parcialmente repetitivos, como cabeçalhos, metatags ou títulos, e descubra páginas da Web com informações insuficientes Integrações: Você pode se conectar ao Google Search Console, ao Google Analytics e aoPageSpeed Insights. O Screaming Frog pode então extrair insights de visitantes e tráfego para todas as suas páginas em uma varredura para uma melhor compreensão do desempenho do site

limitações do ####

Quando o banco de dados é grande para raspar, muitas vezes consome muito tempo, trava ou congela

A interface do usuário é antiquada e não é amigável para iniciantes. Ela pode sobrecarregar os novos usuários

Requer muito armazenamento para funcionar, digitalizar e armazenar informações. Não há alternativas baseadas em nuvem disponíveis

Preços

Versão gratuita: Boa para rastrear até 500 URLs

Boa para rastrear até 500 URLs Versão paga: US$ 259 por ano/licença

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 85 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (mais de 100 avaliações)

5. Clearscope

Melhor para preparar resumos de conteúdo de SEO

Otimize seu conteúdo para direcionar o tráfego para seu site com a Clearscope

Como você sabe, um ótimo SEO precisa de um ótimo conteúdo. Mas desenvolver esse conteúdo não é fácil, especialmente quando se trata de analisar os 10 principais resultados de pesquisa para ver por que eles estão em uma classificação tão alta ou identificar o que você poderia fazer melhor.

Felizmente, existem ferramentas como Clearscope . É um software de agência de SEO baseado em IA que permite otimizar cada parte do conteúdo que você cria.

Desde a pesquisa de palavras-chave e a contagem de palavras até o esboço e a finalização do rascunho, ele ajuda você a ver como seu conteúdo se compara aos 10 principais resultados de pesquisa do Google.

E também faz recomendações sobre quais palavras ou frases você deve incluir em seu artigo.

Melhores recursos

Relatório de palavras-chave : Insira uma palavra-chave e obtenha uma análise completa dos 10 principais e dos próximos 20 resultados de pesquisa para a palavra-chave no Google

: Insira uma palavra-chave e obtenha uma análise completa dos 10 principais e dos próximos 20 resultados de pesquisa para a palavra-chave no Google Editor de texto : Use um editor de texto intuitivo que classifica seu conteúdo com relação a SEO, legibilidade, contagem de palavras e muito mais

: Use um editor de texto intuitivo que classifica seu conteúdo com relação a SEO, legibilidade, contagem de palavras e muito mais Briefing e esboço : Crie resumos e esboços com foco em SEO para começar com o pé direito e compartilhar expectativas claras com os redatores e outras pessoas envolvidas

: Crie resumos e esboços com foco em SEO para começar com o pé direito e compartilhar expectativas claras com os redatores e outras pessoas envolvidas Integrações : Você pode integrar facilmente o Clearscope ao seu fluxo de trabalho atual com recursos como um complemento do Google Docs, relatórios compartilhados e um plug-in do WordPress

: Você pode integrar facilmente o Clearscope ao seu fluxo de trabalho atual com recursos como um complemento do Google Docs, relatórios compartilhados e um plug-in do WordPress Análise de intenção de pesquisa: Descubra novas palavras-chave e seus resultados de pesquisa para entender a intenção de cada palavra-chave e modificar seu plano de conteúdo de acordo

limitações do ####

Planos com preços altos. Mesmo o plano de menor custo não é acessível para pequenas empresas

A interface do usuário muitas vezes pode levá-lo a gerar acidentalmente um relatório quando, na verdade, você deseja apenas verificar uma palavra-chave

Preços

Essenciais: US$ 170 por mês para um usuário

US$ 170 por mês para um usuário Business: Preços personalizados para cinco usuários

Preços personalizados para cinco usuários Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.9 de 5 (mais de 80 avaliações)

: 4.9 de 5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (mais de 55 avaliações)

6. BuzzSumo

Melhor para inteligência de conteúdo

Obtenha acesso instantâneo a histórias de tendências em todo o mundo e descubra o conteúdo de melhor desempenho com o BuzzSumo

Entre as melhores maneiras de obter uma classificação elevada nos mecanismos de pesquisa está a identificação de tópicos e ângulos que provavelmente ganharão o maior número de backlinks e sinais sociais. É aí que entra o BuzzSumo entra.

Essa ferramenta é valiosa para o link building, pois permite que você encontre facilmente ideias que já estão gerando buzz no nicho do cliente.

Além disso, você obtém insights sobre o conteúdo existente do seu cliente ou de seus concorrentes, como quais títulos estão obtendo mais engajamento na mídia social.

Melhores recursos

Descoberta de conteúdo : Com esse recurso, as agências de SEO podem encontrar os tópicos e as tendências que mais repercutem no público de seus clientes

: Com esse recurso, as agências de SEO podem encontrar os tópicos e as tendências que mais repercutem no público de seus clientes Pesquisa de conteúdo : Obtenha insights valiosos sobre o conteúdo de melhor desempenho, como compartilhamentos de mídia social, tráfego e backlinks

: Obtenha insights valiosos sobre o conteúdo de melhor desempenho, como compartilhamentos de mídia social, tráfego e backlinks Encontrar influenciadores : Descubra os principais influenciadores e jornalistas de um nicho que têm maior probabilidade de criar links para o seu conteúdo ou compartilhá-lo nas mídias sociais

: Descubra os principais influenciadores e jornalistas de um nicho que têm maior probabilidade de criar links para o seu conteúdo ou compartilhá-lo nas mídias sociais **Monitoramento da marca : Acompanhe quando seu cliente, um concorrente ou um evento importante é mencionado na Web. Assim, você pode aproveitar as oportunidades para envolver o público deles ou lidar com uma crise antes que ela se espalhe ainda mais

: Acompanhe quando seu cliente, um concorrente ou um evento importante é mencionado na Web. Assim, você pode aproveitar as oportunidades para envolver o público deles ou lidar com uma crise antes que ela se espalhe ainda mais Inteligência do concorrente: Monitore o que está funcionando para os concorrentes do seu cliente e roube a estratégia de criação ou distribuição de conteúdo deles ou melhore o que eles estão fazendo

limitações do ####

Com base em seus requisitos, pode ser caro

A interface pode ser difícil de usar e sobrecarregada para iniciantes

Os dados geralmente não são tão relevantes quanto o esperado e exigem muita filtragem

Preços

Básico : uS$ 95 por mês para um usuário

: uS$ 95 por mês para um usuário Criação de conteúdo : uS$ 199 por mês para cinco usuários

: uS$ 199 por mês para cinco usuários RP & Comms : uS$ 199 por mês para cinco usuários

: uS$ 199 por mês para cinco usuários Suite : uS$ 319 por mês para 10 usuários

: uS$ 319 por mês para 10 usuários Enterprise: $999 por mês para 30 usuários

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 90 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 135 avaliações)

7. Mailshake

Melhor para divulgação de link building

Envie e-mails personalizados em escala e gerencie alcance do e-mail campanhas com o Mailshake

Não faz sentido criar um conteúdo épico se ninguém o vê. E para expô-lo a um público amplo, você precisa de um alcance de e-mail e ferramenta de link building. Isso é o que Mailshake é uma plataforma de e-mail frio para promover seu conteúdo de SEO.

Com o Mailshake, você pode executar campanhas personalizadas de mala direta com e-mails de acompanhamento automático. Além disso, você também pode fazer chamadas telefônicas e envolver o público do seu cliente nas mídias sociais.

Melhores recursos

Entrega de e-mail personalizada : Além dos endereços de e-mail, você pode carregar detalhes pessoais dos seus contatos, como nome, site etc., para dar um toque humano aos seus e-mails

: Além dos endereços de e-mail, você pode carregar detalhes pessoais dos seus contatos, como nome, site etc., para dar um toque humano aos seus e-mails Acompanhamentos automáticos : Crie e programe mensagens de acompanhamento para sua campanha apenas uma vez, e o Mailshake continuará enviando-as em seu nome até obter uma resposta

: Crie e programe mensagens de acompanhamento para sua campanha apenas uma vez, e o Mailshake continuará enviando-as em seu nome até obter uma resposta Análise de dados : Você pode visualizar métricas como taxas de abertura e resposta para ver e comparar o desempenho de todas as suas campanhas de e-mail

: Você pode visualizar métricas como taxas de abertura e resposta para ver e comparar o desempenho de todas as suas campanhas de e-mail Gerenciamento de campanhas ao vivo : Isso significa que você pode ajustar as configurações da sua campanha enquanto ela está sendo executada para corrigir erros ou aplicar melhorias prontamente

: Isso significa que você pode ajustar as configurações da sua campanha enquanto ela está sendo executada para corrigir erros ou aplicar melhorias prontamente Modelos pré-escritos: A Mailshake tem uma extensa biblioteca de mensagens comprovadas para vários casos de uso que você pode usar imediatamente

Limitações

A versão atual só é compatível com as caixas de entrada do G Suite e do Gmail

É um pouco mais caro do que outros softwares semelhantes

Preço

Plano Email Outreach : uS$ 58 por mês/usuário

: uS$ 58 por mês/usuário Plano de engajamento de vendas: uS$ 83 por mês/usuário

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 99 avaliações)

8. BrightLocal

Melhor para SEO local

Melhore a classificação, aumente sua reputação e crie citações com a BrightLocal (Imagem via Software Advice)

Para empresas com lojas físicas, o SEO local é uma maneira altamente eficaz de promovê-las na Web. BrightLocal é um software tudo-em-um de citação local e SEO que fornece dados valiosos para a empresa do cliente.

Com a BrightLocal, você pode obter uma visão geral abrangente das classificações em uma determinada área, identificar problemas de SEO e aproveitar relatórios personalizados e de marca e portais de acesso do cliente.

Melhores recursos

Reputation Manager : Essa solução permite que você cultive, acompanhe e trate das avaliações dos compradores em vários sites. Ela também permite que você converta o feedback favorável em prova social convincente

: Essa solução permite que você cultive, acompanhe e trate das avaliações dos compradores em vários sites. Ela também permite que você converta o feedback favorável em prova social convincente Auditoria de SEO local : Com essa ferramenta, você pode analisar a presença local do seu cliente e identificar problemas de SEO que exigem atenção e recomendações de melhoria

: Com essa ferramenta, você pode analisar a presença local do seu cliente e identificar problemas de SEO que exigem atenção e recomendações de melhoria Citation Builder : Esse programa envia e rastreia de forma rápida e precisa a listagem de seu cliente em citações locais e plataformas agregadoras de dados

: Esse programa envia e rastreia de forma rápida e precisa a listagem de seu cliente em citações locais e plataformas agregadoras de dados Local Rank Tracker : Você pode obter uma visão geral abrangente das classificações locais na Web e identificar as formas mais eficazes de melhorá-las

: Você pode obter uma visão geral abrangente das classificações locais na Web e identificar as formas mais eficazes de melhorá-las **Tudo com rótulo branco : Cause uma boa impressão como especialista em SEO local com documentos de SEO com marca. Cada documento pode ser totalmente personalizado para exibir os indicadores de desempenho mais importantes

: Cause uma boa impressão como especialista em SEO local com documentos de SEO com marca. Cada documento pode ser totalmente personalizado para exibir os indicadores de desempenho mais importantes Integração de mídia social: Com suas conexões de terceiros com o Facebook e o Twitter, você pode acompanhar o progresso dos sites dos clientes na Web. Por exemplo, você pode monitorar um aumento no número de visualizações, seguidores e curtidas. Isso ajuda seus clientes a aumentar o envolvimento e fortalecer os sinais sociais

limitações do ####

A plataforma e seu sistema de análise podem ser lentos e apresentar falhas às vezes.

A ampla variedade de integrações torna a interface um pouco assustadora

Não é possível incorporar várias regiões e suas palavras-chave em um único relatório de classificação

Preços

Negócio único : uS$ 24,17 por mês

: uS$ 24,17 por mês Múltiplas empresas : uS$ 40,83 por mês

: uS$ 40,83 por mês SEO Pro: uS$ 65,83 por mês

Classificações e avaliações de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 190 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 230 avaliações)

9. Zoom

Melhor para comunicação entre equipe e cliente

Colabore com equipes e clientes de qualquer lugar com o Zoom

Dependendo da concorrência, uma estratégia de SEO bem-sucedida pode levar de meses a anos para que os resultados apareçam. Isso faz com que seja crucial para as empresas de SEO manter contato constante com seus parceiros. Zoom está entre as opções mais conhecidas para escolher uma plataforma de videoconferência confiável para sua agência.

O Zoom oferece uma variedade de recursos de videoconferência baseados na nuvem, como vídeo de alta definição e recursos de voz, discador telefônico e Zoom Rooms. O Zoom também oferece VOIP ilimitado com chamadas gratuitas em mais de 60 países.

Melhores recursos

Transcrições de áudio : Se preferir manter um registro escrito das discussões de uma reunião, a função Transcrever do Zoom pode criar um registro escrito das vozes da sua conferência e salvá-lo como um arquivo .VTT

: Se preferir manter um registro escrito das discussões de uma reunião, a função Transcrever do Zoom pode criar um registro escrito das vozes da sua conferência e salvá-lo como um arquivo .VTT Fundo virtual : Selecione a partir de uma coleção de cenários embutidos ou utilize suas próprias imagens de fundo para dar uma impressão profissional

: Selecione a partir de uma coleção de cenários embutidos ou utilize suas próprias imagens de fundo para dar uma impressão profissional Compartilhamento de tela : Você pode participar de conferências com duas pessoas ou com equipes maiores e transmitir sua tela. Além disso, se estiver fazendo uma apresentação, você tem a opção de mostrar a tela inteira ou janelas específicas

: Você pode participar de conferências com duas pessoas ou com equipes maiores e transmitir sua tela. Além disso, se estiver fazendo uma apresentação, você tem a opção de mostrar a tela inteira ou janelas específicas Gravação : Você pode gravar reuniões para referência posterior. E as gravações podem ser salvas localmente ou na nuvem

: Você pode gravar reuniões para referência posterior. E as gravações podem ser salvas localmente ou na nuvem Login único : Com o recurso de logon único, o login em conferências torna-se um processo contínuo e consistente para todos os funcionários da sua empresa

: Com o recurso de logon único, o login em conferências torna-se um processo contínuo e consistente para todos os funcionários da sua empresa Quadros brancos: O Zoom fornece um quadro branco compartilhável que permite que o administrador e, com acesso autorizado, os participantes façam anotações. Esse recurso é perfeito para discussões em grupo e trabalho conjunto em projetos

Limitações

O aplicativo móvel não é tão fácil de usar quanto o aplicativo da Web

Ocasionalmente, há atrasos e interrupções no áudio e no vídeo

Interface de usuário um pouco desatualizada

Preços

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 149,90 por ano/usuário

: uS$ 149,90 por ano/usuário Business : uS$ 199,90 por ano/usuário

: uS$ 199,90 por ano/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 52.500 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 52.500 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 13.400 avaliações)

10. Proporcionar

Melhor para criar propostas de SEO

Acesse o conteúdo pré-aprovado e crie belas propostas com o Proposify

Fazer e compartilhar propostas é uma das partes mais trabalhosas do ciclo de vendas de uma agência de SEO. Proposify pode vir em seu socorro. Ele permite que os profissionais de vendas produzam, entreguem, monitorem e assinem eletronicamente contratos, acordos e propostas.

Com esse software de agência de SEO, você pode obter dados valiosos para otimizar seu fluxo de trabalho, conduzir interações rápidas, fazer previsões precisas e proporcionar uma experiência de assinatura tranquila para seus clientes.

Como resultado, seus funcionários podem economizar muitas horas que, de outra forma, seriam gastas em atividades tediosas e se concentrar em seu principal ponto forte: fechar negócios.

Melhores recursos

Biblioteca de conteúdo : Essa plataforma oferece um repositório de exemplos prontos, imagens e outros conteúdos. Os usuários podem organizar resumos de produtos, histórias de sucesso, segmentos e recursos visuais por pastas e filtros para permitir o acesso fácil de todos

: Essa plataforma oferece um repositório de exemplos prontos, imagens e outros conteúdos. Os usuários podem organizar resumos de produtos, histórias de sucesso, segmentos e recursos visuais por pastas e filtros para permitir o acesso fácil de todos Editor de design : Com esse recurso, você pode dar às suas propostas a marca e o design distintos de sua agência. Desde a escolha da fonte até fotos e vídeos, sua identidade permanece consistente e pronta para causar impacto

: Com esse recurso, você pode dar às suas propostas a marca e o design distintos de sua agência. Desde a escolha da fonte até fotos e vídeos, sua identidade permanece consistente e pronta para causar impacto Gerenciamento de funções : Conceda permissões apenas para as informações necessárias, permitindo que os agentes preparem as negociações com mais rapidez e minimizando significativamente o risco de erros dispendiosos.

: Conceda permissões apenas para as informações necessárias, permitindo que os agentes preparem as negociações com mais rapidez e minimizando significativamente o risco de erros dispendiosos. Métricas : Obtenha dados valiosos sobre o envolvimento de clientes potenciais com seus contratos e identifique possíveis obstáculos que impedem uma negociação bem-sucedida. Determine quais segmentos da sua proposta estão recebendo mais atenção e quais podem exigir mais melhorias

: Obtenha dados valiosos sobre o envolvimento de clientes potenciais com seus contratos e identifique possíveis obstáculos que impedem uma negociação bem-sucedida. Determine quais segmentos da sua proposta estão recebendo mais atenção e quais podem exigir mais melhorias Notificações e lembretes: Receba notificações em tempo real quando sua proposta tiver mais engajamento, o que lhe permite determinar o momento ideal para a próxima etapa. Você pode receber atualizações sobre o processamento de pagamentos, assinaturas, visualizações e assim por diante

Limitações

Muitas vezes há problemas comedição e salvamento de documentos. Às vezes, a interface pode parecer complicada e complicada

A duplicação de partes específicas, como copiar e colar tabelas, pode ser difícil

Preços

Plano de equipe : uS$ 49 por usuário/mês

: uS$ 49 por usuário/mês Plano comercial: A partir de US$ 590 por mês para 10 usuários

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 260 avaliações)

Use as ferramentas de SEO para melhorar seu fluxo de trabalho e seus esforços de marketing

A otimização de mecanismos de busca (SEO) pode consumir muito tempo e ser difícil de gerenciar se você estiver trabalhando com vários clientes ao mesmo tempo.

Mas a boa notícia é que você pode escolher entre as opções acima e usar o software de agência de SEO que fizer mais sentido para a sua equipe.

Ao usar essas ferramentas para otimizar seu fluxo de trabalho, acompanhar seu progresso e ficar por dentro das práticas recomendadas mais recentes do setor, você poderá oferecer melhores resultados aos clientes e aumente sua agência.

E se estiver procurando uma solução para gerenciar todos os seus projetos internos e de clientes em um só lugar, ClickUp pode ajudá-lo a fazer isso e muito mais.

É uma ferramenta poderosa para ajudar suas equipes a gerenciar facilmente os projetos do início ao fim e melhorar a produtividade geral. Para começar, é grátis - dê ClickUp e veja a diferença que ele pode fazer para sua agência de SEO. 🧑‍💻⚡️

Escritor convidado: _

Hitesh Sahni é consultor de marketing, redator e fundador da Smemark a Smemark Inc., uma premiada agência de marketing de conteúdo, SEO e PPC para marcas no espaço B2B/SaaS.