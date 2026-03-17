72% dos consumidores afirmam que as listas de desejos facilitam as compras de fim de ano, e 64% também gostam de receber presentes das listas de desejos.

Mas as listas de desejos de Natal muitas vezes dão errado porque ficam espalhadas por conversas de chat, aplicativos de notas e lembretes mentais que desaparecem no momento em que você precisa deles. Este artigo apresenta sete modelos gratuitos de lista de desejos de Natal — desde simples listas de verificação para impressão até agendas digitais completas com colaboração em tempo real.

Use-as para organizar ideias de presentes, compartilhar preferências com a família e realmente lembrar o que cada um quer quando dezembro chegar. 🎄

7 modelos gratuitos de lista de desejos de Natal em resumo

💡 Dica profissional: Coordenar uma troca de presentes para uma família grande ou no escritório pode ser estressante. Você precisa lidar com orçamentos, várias listas de destinatários, prazos de compras e planos de eventos em diferentes aplicativos, planilhas e chats em grupo. Essa dispersão de contexto — a fragmentação de informações essenciais entre aplicativos e plataformas desconectados — faz com que detalhes cruciais se percam, levando a compras duplicadas acidentais e a um orçamento estourado antes mesmo das festas de fim de ano começarem. O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, elimina esse problema ao reunir tudo em um só lugar. Com todas as suas listas, tarefas de compras e prazos, agendas de eventos e chat da equipe em um só lugar, com IA integrada, fica mais fácil do que nunca manter tudo sob controle!

Os melhores modelos gratuitos para criar sua lista de desejos de Natal

Entre festas de escritório, reuniões familiares e trocas de presentes do Amigo Secreto, as listas de presentes de dezembro se multiplicam rapidamente — e raramente se comunicam entre si. Isso leva a presentes duplicados, itens esquecidos e a sensação incômoda de que você está gerenciando um projeto gigantesco em vez de aproveitar a época festiva.

Os modelos da nossa lista incluem formatos diferentes — escolha aquele que melhor se adapta à sua maneira de fazer compras e compartilhar. Alguns são ideais para uso pessoal, enquanto outros se destacam para a coordenação em equipe ou em família.

1. Modelo de planejador de festas de fim de ano da ClickUp

Baixe o modelo gratuito Gerencie o planejamento das suas atividades de fim de ano em um só lugar com o modelo de planejador de fim de ano do ClickUp

Acabe com o caos do planejamento das festas de fim de ano com um modelo abrangente que vai além de uma simples lista de desejos. Reúna o acompanhamento de presentes, a gestão do orçamento e o agendamento em um único espaço de trabalho com o Modelo de Planejador de Festas de Fim de Ano da ClickUp — um centro de comando completo para suas operações de fim de ano.

Em vez de lidar com informações dispersas, você tem uma única fonte de referência que mantém todos alinhados e no caminho certo.

Por que você vai gostar:

⚡️Ideal para: Usuários avançados de planejamento de festas de fim de ano que desejam um único local para coordenar presentes, orçamentos e datas importantes sem perder o controle dos detalhes.

📮Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

📮Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

2. Modelo de lista do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Com o modelo de lista do ClickUp, você pode economizar tempo, reduzir o estresse e realizar mais tarefas com facilidade.

Sua lista de desejos pessoal é uma bagunça desorganizada em um aplicativo de notas ou, pior ainda, uma longa e confusa conversa por mensagem de texto impossível de pesquisar. Quando alguém pergunta o que você quer, você envia uma lista desorganizada, e a pessoa não faz ideia de qual “suéter azul” você estava se referindo. Essa ambiguidade estraga a surpresa quando a pessoa precisa pedir um link direto, o tamanho ou a cor preferida.

Por que não substituir anotações desorganizadas e mensagens intermináveis por um criador de lista de desejos digital, limpo e compartilhável? Registre e compartilhe suas ideias em um único espaço organizado com o modelo de lista do ClickUp. Ele transforma seus pensamentos dispersos em uma lista clara e prática que você pode atualizar rapidamente e compartilhar com qualquer pessoa, garantindo que você receba os presentes que realmente deseja.

Por que você vai gostar:

Organize com facilidade: use a funcionalidade simples de arrastar e soltar para reordenar os itens por prioridade à medida que seus desejos mudam ao longo da temporada

Adicione links diretos para os produtos: Acabe com as suposições adicionando hiperlinks para os produtos exatos que você deseja. Quem vai presentear pode clicar diretamente no item, tornando a experiência de compra mais prática

Registre detalhes importantes: adicione informações específicas, como faixa de preço, nível de prioridade ou sua cor e tamanho preferidos. Isso dá a quem vai presentear todo o contexto necessário, sem precisar perguntar

Compartilhe com qualquer pessoa, em qualquer lugar: gere um link público compartilhável do ClickUp para sua lista que qualquer pessoa pode visualizar, mesmo sem uma conta no ClickUp. Envie-o para familiares e amigos para que eles sempre tenham acesso aos seus desejos atualizados

⚡️Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma lista de desejos pessoal, organizada e compartilhável, com links e detalhes para que quem vai presentear possa comprar o presente certo rapidamente.

📚 Leia também: Dicas para evitar o esgotamento nesta época de festas

3. Modelo de lista de tarefas do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Transforme uma lista de desejos de Natal em uma lista prática com responsáveis, usando o modelo de lista de tarefas do ClickUp

Você pode ter uma lista de desejos, mas será que ela se traduz em um plano de compras concreto? Você sabe o que quer comprar para os outros, mas não tem um sistema para acompanhar quem vai comprar, quando precisa ser comprado ou se já foi comprado e embrulhado.

Essa falta de coordenação leva ao pânico das compras de última hora e ao clássico problema das festas de fim de ano: duas pessoas comprando o mesmo presente para alguém.

Transforme sua lista de desejos passiva em um projeto de compras prático com um modelo focado em tarefas. Trate cada ideia de presente como uma tarefa a ser realizada — completa com subtarefas, prazos e responsáveis — usando o modelo de lista de tarefas do ClickUp.

Essa abordagem transforma sua lista de uma simples coleção de ideias em um plano colaborativo com responsabilidades claras. Ela garante que todos os presentes sejam comprados a tempo e sem repetições.

Por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso com caixas de seleção: Sinta a satisfação de marcar os itens à medida que você conclui a compra e o embrulho. O acompanhamento de conclusão do modelo oferece uma visão clara do que já foi feito e do que ainda falta fazer

Delegue com precisão: Evite presentes duplicados usando a função Evite presentes duplicados usando a função “Responsáveis pela tarefa” no ClickUp para atribuir cada tarefa de compra a um membro específico da família. Dessa forma, todos sabem exatamente o que devem comprar

Organize suas compras: Estabeleça prazos para evitar a correria de última hora. Você pode distribuir suas compras ao longo de várias semanas, tornando o processo menos estressante

Divida presentes complexos em etapas mais simples: Para presentes que exigem mais esforço, crie Para presentes que exigem mais esforço, crie Subtarefas no ClickUp para acompanhar etapas de pesquisa como “comparar preços”, “verificar tamanhos” ou “encontrar um código de desconto”

⚡️Ideal para: Famílias ou equipes que coordenam a compra de presentes e precisam de responsáveis definidos, prazos e acompanhamento do andamento para evitar presentes duplicados.

📚 Leia também: Ideias de presentes corporativos para demonstrar apreço aos funcionários

4. Modelo de lista de verificação do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Acompanhe as tarefas de compras de fim de ano com o modelo de lista de verificação do ClickUp

Às vezes, você só quer uma lista simples e direta, sem a complexidade de orçamentos, responsáveis ou várias visualizações. Você está cansado de ferramentas excessivamente sofisticadas para o que deveria ser uma tarefa simples: listar itens e marcá-los como concluídos. Essa frustração faz com que você volte a usar listas em papel (que você perde) ou um aplicativo básico de notas (que não oferece estrutura).

O modelo de lista de verificação do ClickUp oferece a satisfação de uma lista simples sem abrir mão da conveniência digital. A lista organizada, no estilo de caixas de seleção, mantém as coisas simples e cria listas que você pode usar no celular ou imprimir para colocar na geladeira. É ótimo para listas de desejos pessoais rápidas, ideias de presentes para crianças ou compras.

Por que você vai gostar:

Design minimalista: O modelo se concentra em apenas duas coisas: o item e uma caixa de seleção. Não há curva de aprendizado, permitindo que você o abra, adicione itens e comece a marcar as coisas imediatamente

Fácil de duplicar: crie listas de verificação separadas e idênticas para cada membro da família em segundos, mantendo os desejos de todos organizados e distintos

Layout otimizado para impressão: Se você preferir uma lista física, o layout é otimizado para impressão e fácil de usar offline

Agrupe itens para facilitar o planejamento: adicione uma camada de organização agrupando itens em categorias com adicione uma camada de organização agrupando itens em categorias com as Listas de Verificação Aninhadas do ClickUp . Por exemplo, você pode criar sublistas de verificação para “Presentes para a mamãe”, “Presentes para meias de Natal” ou “Amigo Secreto do trabalho”

⚡️Ideal para: Minimalistas que querem apenas uma lista rápida para marcar itens, que possam usar no celular ou imprimir, sem o trabalho extra de planejamento.

💡 Dica profissional: Se você estiver coordenando uma lista de presentes em família ou um Amigo Secreto no trabalho, experimente usar um Super Agente do ClickUp como seu “coordenador de festas de fim de ano”. ” Configure-o para enviar um resumo rápido diário ou semanal dos presentes que ainda estão na fase de Ideia, sinalize itens que pareçam duplicados e lembre a todos o que precisa ser comprado antes dos prazos finais de envio. Dessa forma, a lista fica atualizada sem trocas de mensagens desnecessárias, e você evita compras duplicadas de última hora. Aprenda hoje mesmo a criar seu primeiro Super Agente no ClickUp!

5. Modelo de lista de desejos de Natal da TheGooDocs

via GooDocs

Você vive e respira o Google Docs e não quer o trabalho de aprender uma nova plataforma só para fazer uma lista de Natal. Você precisa de algo que pareça familiar, seja fácil de compartilhar com outros usuários do Google e tenha um toque festivo sem exigir nenhum trabalho de design da sua parte.

Este modelo de lista de desejos de Natal baseado no Google Docs, da TheGooDocs, é perfeito para usuários que buscam uma opção rápida, decorativa e familiar. Ele vem com um design festivo pré-definido, pronto para ser preenchido, compartilhado via Google Drive ou impresso.

Por que você vai gostar:

Design festivo incluído: O visual natalino já está pronto para você, então pode se concentrar em adicionar seus itens sem se preocupar com a formatação

Compartilhamento com familiares: use as permissões padrão do Google Drive para controlar quem pode visualizar ou editar o documento

Campos de texto editáveis: adicione facilmente nomes de itens, descrições e notas sobre onde comprar cada presente

Totalmente personalizável: Baixe e personalize o texto e o layout como quiser

Embora seja prático para uso pessoal, lembre-se de que se trata de um documento estático. Ele não possui recursos dinâmicos, como status de compra em tempo real ou notificações, o que o torna menos ideal para coordenar uma troca de presentes com vários participantes.

⚡️Ideal para: Fãs do Google Docs que desejam uma lista de desejos festiva e fácil de compartilhar, que possam preencher e imprimir sem nenhuma configuração.

💡 Dica profissional: Quando estiver fazendo compras (ou pensar em uma ideia de presente enquanto navega), use o ClickUp Talk to Text para registrar a ideia na hora, em vez de tentar lembrar mais tarde. Basta ditar uma atualização rápida como “Adicionar suéter azul aconchegante para a mamãe, tamanho M, abaixo de US$ 50” ou “Marcar a caneca do Amigo Secreto como comprada” e, em seguida, colar o texto diretamente na sua lista de desejos ou tarefa de presente. É uma maneira rápida de manter links, tamanhos e o status dos presentes atualizados em qualquer lugar, mesmo quando você tem apenas uma mão livre. Trabalhe 4 vezes mais rápido do que digitando com o ClickUp Talk to Text

6. Apresentação de lista de desejos de Natal da Slidesgo

via Slidesgo

Uma lista em texto simples parece sem graça, especialmente quando você está tentando deixar as crianças animadas ou compartilhar ideias criativas com a família. Você quer uma maneira de tornar sua lista de desejos mais visual e envolvente, quase como um catálogo pessoal de presentes.

Crie uma lista de desejos visualmente rica, em formato de slides, com a Apresentação de Lista de Desejos de Natal da Slidesgo para o Google Slides ou PowerPoint. Ela foi projetada para ser uma apresentação ilustrada e compartilhável, o que é especialmente divertido para quem gosta de dar presentes criativos ou para ajudar as crianças a mostrar à família o que elas estão esperando.

Por que você vai gostar:

Designs ilustrados para as festas: Escolha entre vários layouts festivos de slides para criar sua apresentação

Ótimo para imagens: Adicione fotos dos presentes desejados ao lado das descrições para maior clareza

Fácil de compartilhar: Apresente-a ao vivo ou exporte-a como um PDF que qualquer pessoa pode baixar e visualizar facilmente

Cores personalizáveis: ajuste as cores e as fontes para combinar com seu estilo pessoal de festas de fim de ano

Não foi criado para acompanhar compras ou gerenciar um orçamento, mas com certeza torna o compartilhamento de uma lista de desejos mais memorável.

⚡️Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma lista de desejos visual, no estilo de um lookbook (especialmente para crianças ou presentes criativos), com imagens em destaque.

7. Modelo festivo de lista de desejos de Natal da WordLayouts

via WordLayouts

Talvez você seja fã da tradicional lista de desejos física — algo que você pode imprimir, preencher à mão e colar na geladeira. Você não precisa de recursos digitais; você só quer um documento bem elaborado e imprimível que seja fácil de usar para crianças, atividades em sala de aula ou simples listas familiares.

O modelo de lista de desejos de Natal festivo da WordLayouts é um modelo imprimível do Microsoft Word com um design clássico, divertido e adequado para crianças. É a escolha perfeita para quem deseja uma lista de desejos tradicional para imprimir e preencher.

Por que você vai gostar:

Dicas úteis: Ao oferecer espaços para você anotar o que deseja e precisa, bem como o que lê e veste, o modelo ajuda na criação de ideias para presentes

Edição familiar: Como se trata de um documento do Word, você pode editá-lo facilmente em um programa que a maioria das pessoas já tem instalado

Layout pronto para impressão: O modelo está formatado para impressão, então basta preencher os campos em branco e pronto

Por se tratar de um documento estático do Word, ele não possui recursos de colaboração digital, como atualizações em tempo real ou links clicáveis para produtos. É mais adequado para uso pessoal offline do que para uma troca de presentes coordenada entre várias pessoas.

⚡️Ideal para: Pessoas que preferem uma lista de desejos para preencher e imprimir para uso em casa, na sala de aula ou em atividades infantis, em vez de um registro digital.

Se você estiver cuidando dos presentes corporativos ou para clientes nesta época do ano, aqui está um vídeo útil com ideias práticas para selecionar presentes empresariais adequados que fortaleçam as relações profissionais:

💡 Dica profissional: Está organizando as compras de Natal para uma família grande ou equipe? Coloque tudo no ClickUp Docs para manter tudo sob controle. Crie um documento simples de fim de ano com seções para cada pessoa e, em seguida, insira links para a lista de desejos ou tarefas correspondentes, para que tudo fique organizado e fácil de compartilhar. Tem alguma dúvida sobre alguma delas? Basta perguntar ao ClickUp Brain para obter respostas em segundos, sem precisar vasculhar várias listas! Reúna todas as suas listas de compras em um só lugar com o ClickUp Docs

Comece hoje mesmo sua lista de desejos de Natal

Um bom modelo de lista de desejos de Natal reduz a repetição de presentes e simplifica o compartilhamento de preferências — seja para coordenar uma troca de presentes em família ou manter suas próprias ideias organizadas. Embora os modelos para impressão sejam ótimos para crianças ou listas pessoais rápidas, os modelos digitais com compartilhamento em tempo real e links de produtos são muito melhores para a coordenação em grupo. Um modelo dedicado com colaboração e acompanhamento de compras mantém todos alinhados. Comece sua lista com antecedência — 32% dos consumidores começam as compras de fim de ano antes de novembro — compartilhe-a amplamente e atualize-a à medida que novas ideias surgirem. ✨Pronto para organizar seus presentes de fim de ano? Comece gratuitamente com o ClickUp e mantenha todas as listas de desejos, tarefas de compras e ideias de presentes em um só lugar.

Perguntas frequentes

Sim — compartilhe por meio de um link público ou e-mail para que familiares ou colegas de trabalho possam visualizar ou editar em tempo real. A maioria dos modelos digitais, como os do ClickUp, oferece essa funcionalidade. Para uma lista de desejos de Natal do trabalho ou para o Amigo Secreto, um modelo compartilhado mantém as listas de todos em um só lugar, sem intermináveis mensagens em grupo.

PDF e Word (.docx) são os formatos mais confiáveis para uma lista de desejos de Natal imprimível gratuita. Os PDFs mantêm a formatação perfeita em todos os dispositivos, enquanto os arquivos do Word permitem que você edite o texto antes de imprimir.

Facilite a vida de quem vai dar presentes ao encontrar os produtos exatos usando um modelo digital que suporte hiperlinks, como o Modelo de Lista do ClickUp. Basta colar a URL do produto em um Campo Personalizado ou na descrição do item para que quem vai dar presentes possa clicar diretamente na loja online.