20 modelos de listas de desejos para presentes, objetivos e muito mais em 2025

Nem todas as listas precisam ficar em um pedaço de papel ou enterradas em um aplicativo de notas.

Um modelo de lista de desejos simples e visual faz mais do que organizar ideias: torna-as visíveis, compartilháveis e fáceis de acompanhar.

Esteja você planejando presentes de Natal, materiais para a sala de aula ou recompensas para a equipe, ter uma lista flexível que você pode personalizar em qualquer lugar ajuda a economizar tempo e reduzir idas e vindas.

🧠 Curiosidade: Mais da metade dos consumidores (55%) no Reino Unido usa listas de desejos para conseguir ofertas de suas marcas favoritas, esperando por quedas nos preços ou notificações de descontos.

Este blog apresenta modelos de listas de desejos, permitindo que você edite, compartilhe e acompanhe as atualizações de qualquer lugar. Funciona tão bem para uso pessoal quanto para planejamento em grupo. Vamos começar!

O que são modelos de lista de desejos?

Os modelos de lista de desejos são layouts pré-concebidos que facilitam aos utilizadores organizar e apresentar os itens que pretendem receber, comprar ou alcançar. Estes recursos de modelos são frequentemente estruturados como listas editáveis com espaços reservados para texto, imagens, caixas de seleção ou prioridades.

Por exemplo, um professor pode usar um modelo para listar os materiais necessários para a sala de aula durante o semestre, enquanto um pai pode acompanhar os presentes para aniversários ou feriados. Ao contrário de uma lista básica, um modelo de lista de desejos também oferece um formato visual e categorizado que economiza tempo e mantém a consistência das informações.

O que torna um modelo de lista de desejos bom?

Um bom modelo de lista de desejos vai além da estética — ele torna a organização e o compartilhamento dos itens da lista rápidos, claros e sem frustrações. Seja para planejar férias, metas pessoais ou coordenação de equipe, o layout certo deve facilitar o acompanhamento, a atualização e o compartilhamento.

Aqui estão os recursos que você deve procurar:

Design simples: selecione modelos de listas de desejos que evitam a desorganização e mantêm os itens da lista fáceis de visualizar rapidamente

Seções editáveis: escolha um modelo que permita adicionar, remover ou reordenar itens sem precisar reformatar rapidamente

Formato compartilhável: Explore modelos que você pode enviar para outras pessoas instantaneamente por meio de ferramentas como Google Slides ou exportação para PDF

Opção de lista de verificação: escolha modelos com listas de verificação para marcar itens concluídos e acompanhar o progresso com clareza

Espaços reservados para mídia: escolha modelos de lista de desejos que permitem adicionar fotos ou vídeos de produtos para sugestões ou referências, tornando sua lista mais visual

Etiquetas personalizadas: Pesquise modelos que permitem renomear campos para se adequarem ao seu objetivo específico (por exemplo, “prioridade”, “preço”, “data de vencimento”)

Pronto para colaboração: opte pelo modelo de lista de desejos onde outras pessoas podem sugerir, comentar ou atualizar em tempo real

Seções codificadas por cores: Escolha modelos que mostram categorias separadas visualmente ou níveis de urgência codificados por cores para acessar mais rapidamente sua coleção

20 modelos de listas de desejos que você precisa conhecer

Um modelo de lista de desejos bem projetado facilita a organização, seja para coletar ideias de presentes, acompanhar as necessidades de um grupo ou planejar compras futuras.

Reunimos alguns dos melhores modelos de lista de desejos para ajudá-lo.

1. Modelo de lista de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e personalize os itens da lista de desejos com o modelo de lista de tarefas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas do ClickUp foi projetado para simplificar o acompanhamento, seja para gerenciar tarefas diárias ou compilar uma lista de desejos de presentes em várias categorias. É um espaço digital flexível, onde você pode criar listas de desejos usando tarefas de arrastar e soltar, tags de status e campos personalizados.

O que o destaca é a velocidade: ele carrega como um documento pronto para uso, para que você possa começar a adicionar itens à lista imediatamente. Você pode até mesmo incorporar links, fazer upload de imagens de produtos ou atribuir itens a diferentes usuários, tornando-o uma escolha sólida para o planejamento em grupo. Além disso, a estrutura do ClickUp também significa que sua lista de desejos pode evoluir para um sistema mais complexo sem a necessidade de mudar para outra plataforma.

⭐Por que você vai adorar este modelo:

Priorize por urgência, importância ou prazo com etiquetas coloridas

Agrupe tarefas em categorias como “Pessoal”, “Compras” ou “Presentes”

Adicione itens à lista com datas de vencimento, etiquetas ou campos personalizados

Atribua itens específicos a familiares ou colegas de equipe

🔑Ideal para: Planejar o fluxo de trabalho das férias, incluindo compras, troca de presentes entre colegas ou listas de desejos compartilhadas com a família.

Veja o que Darya Krakovyak, líder de comunicações da HYPERVSN, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro pesadelo antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um só lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro pesadelo antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um só lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

2. Modelo de lista hierárquica ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Classifique os itens da lista de desejos por prioridade com o modelo de lista hierárquica do ClickUp

Organiza suas listas de desejos por valor ou urgência? O modelo de lista hierárquica do ClickUp foi criado para facilitar a tomada de decisões. Em vez de uma lista de verificação básica, ele oferece uma maneira de classificar os itens da lista de desejos em categorias hierárquicas, ideal para planejar compras de alto valor, uma lista de recursos de projeto ou pedidos de presentes em grande quantidade.

Você pode arrastar itens entre níveis personalizados, usar o rastreamento de status integrado e até mesmo atribuir classificações com base na urgência ou no custo. Isso é especialmente útil quando você precisa comparar ou priorizar vários itens antes de fazer uma compra. A classificação visual mantém sua lista organizada, enquanto os painéis do ClickUp permitem que você acompanhe o que está no Nível 1 e o que pode esperar.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Classifique os itens da lista de desejos por importância usando níveis de arrastar e soltar

Acompanhe o status e a movimentação dos itens em categorias personalizadas

Use painéis para comparar o progresso em diferentes níveis

Colabore em listas compartilhadas para decisões em grupo ou trocas de presentes

🔑 Ideal para: Organizar grandes listas de presentes, comparar a prioridade dos itens ou classificar as compras para planejar o orçamento.

📮 ClickUp Insight: Menos de 5% das pessoas em nossa pesquisa recente estão trabalhando ativamente para alcançar objetivos importantes na vida, como comprar uma casa, viajar pelo mundo ou abrir um negócio. Por quê? Porque esses grandes sonhos muitas vezes parecem muito difíceis ou distantes para começar a planejar. 🔭 Mas com o modelo de plano de vida ou o modelo de metas anuais do ClickUp, você pode transformar esses sonhos de longo prazo em etapas viáveis. Divida suas metas em marcos, visualize seu progresso ao longo de meses ou até anos com a visualização de linha do tempo e mantenha-se no caminho certo com prazos claros. Transforme aquele “um dia” em um plano de ação!

3. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Obtenha um modelo gratuito Planeje prazos e cronogramas para listas de desejos com o modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Quando os itens da sua lista de desejos têm prazos, o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp pode ajudar. Ele oferece uma visão estruturada das suas tarefas por dias, semanas e meses, permitindo que você vincule os itens da sua lista de desejos a prazos específicos.

Esteja você coordenando uma lista de materiais para a sala de aula ou planejando a compra de presentes com datas de entrega, este modelo ajuda você a visualizar e agir de acordo com as prioridades baseadas no tempo. Visualizações de calendário integradas, recursos de agendamento e atualizações de status mantêm tudo em movimento sem perder o controle de datas importantes. Várias visualizações, como “Por função” e “Por categoria”, permitem que você classifique a lista exatamente como necessário.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Visualize os itens da lista de desejos em calendários diários, semanais ou mensais

Classifique e acompanhe os itens da lista usando visualizações e filtros personalizados

Integre com lembretes para nunca perder um objetivo

Acompanhe a conclusão com opções claras de status “Aberto” e “Concluído”

🔑 Ideal para: Gerenciar listas de desejos com prazo determinado, como compras de fim de ano, necessidades da sala de aula ou planejamento de itens para projetos.

💡 Dica profissional: Divida sua lista de desejos em quatro categorias: Indispensável, Desejável, Opcional e Não vou comprar (por enquanto). Originalmente uma técnica de gerenciamento de projetos, esse método ajuda a definir expectativas realistas e evitar que a lista de desejos fique muito grande, tornando-o especialmente útil durante o planejamento do orçamento ou a compra de presentes de fim de ano.

Quer levar o planejamento para o próximo nível? Marque no Calendário ClickUp!

4. Modelo de lista de desejos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme os sonhos da lista de desejos em metas acompanhadas com o modelo de lista de desejos do ClickUp

De paraquedismo a começar um clube do livro, o modelo de lista de desejos do ClickUp foi projetado para sonhadores com um plano. Você não apenas registra suas aspirações, mas também as mapeia para capturá-las em um layout estruturado e inspirador.

Criado com campos personalizados para localização, pessoas, nível de satisfação e muito mais, ele adiciona profundidade a cada entrada. Você pode agrupar itens por continente, atribuir tarefas ou visualizar o progresso por status. Ao contrário de uma simples nota, este modelo oferece uma estrutura visual agradável para tornar cada ideia viável e digna de ser acompanhada.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Organize os objetivos da lista de desejos por continente, categoria ou acompanhantes

Utilize visualizações como Lista, Classificação e Por Pessoas para ordenar ideias

Use tarefas recorrentes para revisitar objetivos sazonais, como viagens ou feriados

Adicione fotos, tags de localização ou links de assuntos para se inspirar

🔑 Ideal para: Amantes de aventura, pessoas que estabelecem metas e aprendem ao longo da vida, visualizando e organizando objetivos de lista de desejos, planos de viagem ou conquistas pessoais que trazem alegria.

📚 Leia também: Como otimizar seu fluxo de trabalho durante as férias

5. Modelo de listas de verificação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os itens da lista de desejos passo a passo com o modelo de listas de verificação do ClickUp

O modelo de listas de verificação do ClickUp é perfeito para dividir uma lista de desejos em etapas simples e práticas. Em vez de gerenciar uma única lista confusa, esse formato permite agrupar itens relacionados em títulos claros, facilitando o gerenciamento de compras em andamento, o planejamento de conjuntos de presentes ou a organização de suprimentos em várias categorias.

Cada lista de verificação pode ser usada para uma pessoa, evento ou tema diferente. Por ser uma configuração baseada no ClickUp Docs, é rápida de editar, fácil de duplicar e se adapta naturalmente aos fluxos de trabalho pessoais e em equipe.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Crie listas de verificação individuais para diferentes categorias de listas de desejos ou destinatários

Marque os itens concluídos para acompanhar o progresso

Adicione contexto ou notas abaixo de cada item para maior clareza

Atribua datas de vencimento, anexos ou lembretes por item

🔑 Ideal para: Criar listas de desejos organizadas e categorizadas para planejamento pessoal, eventos ou compras para várias pessoas.

6. Modelo de lista de verificação semanal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se consistente com o planejamento da lista de desejos usando o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Quer transformar uma lista de desejos semanal em um plano que se torne um hábito? O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp é uma opção sólida para quem gerencia necessidades recorrentes da lista de desejos, especialmente quando os itens mudam de semana para semana. Seja para acompanhar presentes para um evento em andamento, alternar necessidades de suprimentos ou simplesmente dividir sua lista de desejos em partes semanais, este modelo oferece flexibilidade e estrutura.

Inclui visualizações de tarefas, como Calendário Semanal e Tarefas Concluídas, para que você nunca fique na dúvida sobre o que fazer a seguir. Use campos personalizados, como “Me sentindo bem” ou “Sequência”, para manter as coisas envolventes e interessantes. Não se trata apenas de criar uma lista de verificação, mas de estabelecer um ritmo que mantenha sua lista de desejos fluindo sem perder o foco nas prioridades.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Crie itens recorrentes para a lista de desejos para cada dia da semana

Atribua temas diferentes para cada dia (por exemplo, sexta-feira fitness, segunda-feira dos presentes)

Categorize e priorize tarefas com rótulos e filtros personalizados

Acompanhe o progresso usando status visuais e lembretes recorrentes

🔑 Ideal para: Pessoas que estabelecem metas semanais, planejadores e usuários preocupados com a produtividade que gerenciam tarefas contínuas ou com prazo determinado, como compras semanais, presentes rotativos para a equipe ou acompanhamento de metas.

Tem uma lista de desejos para você ou para seus entes queridos — presentes, experiências ou grandes objetivos? Basta adicioná-los ao ClickUp Brain, que organizará tudo em tarefas claras e práticas. Você pode definir lembretes, acompanhar o progresso e até mesmo dividir grandes desejos em etapas menores, para que nada seja esquecido. Com o Brain MAX, fica ainda mais fácil. Diga em voz alta a sua lista de desejos — seja uma viagem dos sonhos, uma surpresa de aniversário ou um novo gadget que você está de olho — e o Brain MAX registrará todos os detalhes. Ele pode ajudar você a definir prazos, criar listas de compras, planejar orçamentos e agendar acompanhamentos, transformando seus desejos em planos reais e rastreáveis. Chega de ideias esquecidas ou correria de última hora — o Brain e o Brain MAX garantem que sua lista de desejos se torne realidade.

7. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Classifique, atribua e priorize itens da lista de desejos com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp foi projetado para usuários que precisam de mais do que uma lista básica. Se sua lista de desejos envolve vários colaboradores, prazos ou categorias, este é o modelo ideal. Ele vem com seis visualizações diferentes, incluindo Lista, Quadro, Caixa e Calendário, para que você possa planejar as tarefas da lista de desejos sob todos os ângulos.

Você pode atribuir itens a pessoas, anexar arquivos, definir prioridades e criar um fluxo completo, desde “Ideias” até “Concluído”. Os campos personalizados permitem registrar tudo, desde detalhes do orçamento até links de produtos. É robusto, mas fácil de adaptar ao fluxo da sua lista de desejos.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Organize os itens da lista de desejos por status, urgência ou pessoa responsável

Acompanhe as compras de presentes, objetivos de vida e projetos sazonais em um formato limpo e estruturado

Suporte para marcação, dependências, campos personalizados e painéis para manter o progresso visível

Colabore em objetivos de listas de desejos compartilhadas com amigos ou familiares

🔑 Ideal para: usuários avançados, listas de desejos em equipe e planejadores de projetos que gerenciam listas de desejos em equipe, planejamento colaborativo ou rastreamento de itens em várias etapas.

8. Modelo de quadro branco virtual ClickUp Virtual White Elephant

Obtenha um modelo gratuito Planeje e organize uma troca de listas de desejos festiva com o modelo de quadro branco virtual ClickUp White Elephant

O modelo ClickUp Virtual White Elephant é uma versão divertida do planejamento de listas de desejos. Projetado como um quadro interativo, este modelo oferece uma visualização única para que todos possam compartilhar ideias de presentes corporativos, se inscrever para participar e seguir as regras do jogo.

Ele foi criado para diversão em grupo, mas com estrutura suficiente para manter a organização. Seja para coordenar uma equipe remota ou planejar uma reunião familiar digital, este modelo ajuda a evitar confusão e mantém todos informados. Arraste, solte, troque e divirta-se — sem necessidade de aplicativos extras ou listas em papel.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Planeje grupos de presentes, acompanhe os itens reivindicados e randomize facilmente a ordem dos participantes

Configure uma troca de presentes totalmente virtual com colaboração em tempo real

Adicione nomes, sugestões de presentes e notas diretamente no quadro

Acompanhe as trocas, regras e o andamento do jogo em um só lugar

🔑 Ideal para: Organizar trocas de presentes digitais, ideias para presentes de Natal ou jogos de listas de desejos em grupo remotamente.

10. Modelo de proposta de projeto para oferta de presentes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cada detalhe da sua lista de presentes com o modelo de proposta de projeto para presentes da ClickUp

O modelo de proposta de projeto de presentes da ClickUp é ideal para mapear uma lista de desejos com estrutura, especialmente quando envolve vários destinatários, orçamentos ou prazos. Em vez de anotar ideias dispersas, este modelo ajuda você a planejar cada etapa, desde definir um orçamento até atribuir tarefas como pesquisa, compra e entrega.

Você pode acompanhar despesas, adicionar preferências dos destinatários e colaborar com outras pessoas, tudo em um único documento. As visualizações integradas de propostas e planejamento ajudam a organizar sua lista de desejos como um projeto completo, não apenas como uma nota rápida.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Mapeie ideias de presentes de acordo com orçamentos, prazos e preferências dos destinatários

Atribua tarefas relacionadas a presentes a outras pessoas e acompanhe o progresso em tempo real

Use as visualizações de proposta e guia para planejar e executar cada detalhe

Planeje com fornecedores e voluntários usando atribuições de tarefas

🔑 Ideal para: equipes de RSE, organizações sem fins lucrativos e planejadores de projetos sazonais que organizam planos detalhados de presentes para feriados, aniversários, eventos ou presentes corporativos.

➡️ Leia mais: Os melhores presentes de produtividade para seus amigos altamente produtivos

11. Modelo de definição de metas individuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme os objetivos da lista de desejos em ação com o modelo de definição de metas do ClickUp Individuals

Comece o novo ano — ou qualquer marco importante — com uma visão pessoal, rastreável e inspiradora. O modelo de definição de metas individuais do ClickUp foi criado para converter esperanças vagas em objetivos claramente definidos. Projetado para o desenvolvimento pessoal focado, ele oferece seções categorizadas para metas de curto, médio e longo prazo.

O modelo suporta metas SMART, acompanhamento do progresso e pontuação do esforço pessoal — tudo em um formato que o mantém responsável. Você pode visualizar cronogramas de metas, atribuir prioridades e dividir cada meta em etapas gerenciáveis. Com visualizações integradas e atualizações de status, você saberá exatamente o que está em andamento, o que está em espera e o que foi concluído.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Divida as metas da lista de desejos em etapas com planilhas de metas SMART

Acompanhe os níveis de motivação, desafios e conclusão de marcos importantes

Adicione notas no estilo de um diário para reflexões e revisões mensais

Use visualizações para acompanhar o crescimento e manter o foco

🔑 Ideal para: Pessoas proativas, estudantes e qualquer pessoa que esteja criando um rastreador de metas do tipo “segundo cérebro” vinculado ao crescimento, experiências ou conquistas.

12. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e acompanhe os objetivos da lista de desejos com o modelo de objetivos anuais do ClickUp

O modelo de metas anuais do ClickUp foi criado para quem deseja gerenciar metas de lista de desejos com estrutura a longo prazo. Desde economizar para grandes compras até planejar um ano de experiências significativas, ele ajuda você a dividir suas intenções maiores em ações gerenciáveis e rastreáveis.

Você pode definir prazos, agrupar itens relacionados e monitorar o desempenho usando visualizações como Lista, Calendário e Gantt. É fácil acompanhar o progresso com os status das tarefas e painéis visuais, para que você não apenas defina metas, mas também avance em direção a elas com clareza.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Defina e acompanhe as metas da lista de desejos ao longo de um ano inteiro

Use visualizações e painéis para visualizar prazos e marcos importantes

Configure a automatização para revisões recorrentes ou resumos mensais

Divida metas de longo prazo em tarefas menores e mais fáceis de alcançar

🔑 Ideal para: Planejadores anuais, entusiastas da produtividade pessoal e criadores de mapas de vida que planejam metas de listas de desejos que exigem planejamento, orçamento ou consistência ao longo do ano.

📚 Leia também: Ideias estéticas para listas de tarefas que aumentam a produtividade

13. Modelo de gerenciamento de ideias inovadoras da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna e priorize ideias para listas de desejos com o modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

Capture a inspiração antes que ela desapareça. O modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp é perfeito para armazenar ideias da lista de desejos para melhorias pessoais ou profissionais. Esteja você planejando compras futuras, atualizações da lista de desejos ou ideias para presentes em grupo, este modelo oferece espaço para brainstorming, categorização e refinamento de todos os conceitos.

Inclui campos personalizados para custo, impacto e tipo de ideia, facilitando a classificação e comparação. Você pode mover ideias por etapas como Nova, Avaliação e Aprovada, enquanto ferramentas de colaboração ajudam as equipes a avaliar antes que as decisões finais sejam tomadas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Envie e guarde ideias para listas de desejos num formulário específico

Registre e refine ideias com acompanhamento por categoria e estágio

Classifique as ideias por custo, relevância ou categoria para facilitar a comparação

Acompanhe cada ideia, desde a proposta até a revisão e aprovação

🔑 Ideal para: Inovadores, empreendedores e equipes que fazem brainstorming e gerenciam ideias de listas de desejos entre equipes, temporadas ou projetos compartilhados.

💡 Dica profissional: faça o teste 10/10/10 com os itens: ainda vou querer isso daqui a 10 minutos, 10 dias ou 10 meses? Isso força um pensamento de longo prazo.

14. Modelo de doações ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as contribuições da lista de desejos com o modelo de doações do ClickUp

Quer gerenciar campanhas de doação ou itens de listas de desejos para fins beneficentes? O modelo de doações do ClickUp oferece um espaço integrado para listar, acompanhar e executar metas baseadas em doações, especialmente para eventos em grupo, campanhas de arrecadação de fundos ou iniciativas comunitárias de doação. Esse modelo permite que você acompanhe quem está doando o quê, quanto foi prometido e o que ainda precisa ser preenchido.

Útil para pessoas que planejam presentes para a comunidade ou equipes que coordenam iniciativas de impacto social, ele é estruturado para oferecer visualizações personalizadas, como Calendário e Prioridades, ajudando você a ficar por dentro dos prazos, agradecimentos e atribuições de tarefas.

Cada entrada de doação pode incluir campos para informações sobre o doador, tipo de doação, valor e status, garantindo que nada seja esquecido.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Registre as contribuições da lista de desejos de indivíduos, grupos ou parceiros

Acompanhe prazos, follow-ups de doadores e metas orçamentárias em um só lugar

Use as visualizações de calendário e lista para acompanhar o status e as próximas etapas

Suporta atualizações em tempo real, relatórios e logística colaborativa

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, escolas e voluntários que gerenciam esforços de doações recorrentes para campanhas de fim de ano, necessidades de salas de aula, eventos comunitários ou campanhas baseadas em presentes.

15. Modelo de planejador de férias ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje itens da lista de desejos, viagens e detalhes de presentes com o modelo de planejador de férias do ClickUp

O modelo de planejador de feriados do ClickUp traz ordem ao caos das festas de fim de ano. Mais do que uma simples lista de verificação festiva, ele ajuda você a planejar eventos sazonais, trocas de listas de desejos, viagens e orçamentos, tudo em um só lugar. Seja para comprar presentes, controlar a decoração, planejar o cardápio ou coordenar as confirmações de presença, todos os detalhes são meticulosamente mapeados para uma temporada sem estresse.

Com campos personalizados para tipo de feriado, localização e datas, você pode atribuir tarefas, acompanhar listas de presentes e planejar viagens sem perder de vista detalhes importantes. Visualizações como Calendário e Férias ajudam você a manter-se dentro do cronograma, enquanto as atualizações de status mantêm todos sincronizados.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe listas de desejos para feriados, tarefas de compras e itinerários de viagem

Segmente o planejamento em temas como viagens, presentes, comida e decoração

Anexe arquivos como convites, menus e informações de envio

Controle os orçamentos com campos integrados para acompanhamento financeiro

🔑 Ideal para: Anfitriões de festas, famílias e coordenadores de eventos no local de trabalho que planejam tarefas de listas de desejos durante as festas de fim de ano, gerenciam viagens em grupo ou coordenam a logística de presentes.

16. Modelo de história do Instagram para lista de desejos de aniversário da Canva

via Canva

O modelo de história do Instagram para lista de desejos de aniversário da Canva é uma maneira simples e atraente de organizar e compartilhar seus planos de aniversário. Com um fundo neutro texturizado, ele oferece seções claramente identificadas para tudo o que você precisa, deseja e quer fazer, desde presentes e roupas até comida e local.

Cada item é apresentado numa bolha moderna desenhada à mão com traços suaves em tons pastel, conferindo-lhe um toque divertido e pessoal. Foi concebido para edições rápidas e partilha instantânea, quer esteja a dar uma dica sobre a sua lista de desejos ou apenas a capturar o ambiente para o grande dia.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Destaque os itens da lista de desejos por categoria com fontes elegantes escritas à mão

Edite texto, cores e layout diretamente na interface otimizada para dispositivos móveis do Canva

Partilhe instantaneamente nas histórias do Instagram ou descarregue como um convite digital

🔑 Ideal para: Criar uma publicação pessoal com uma lista de desejos de aniversário, um convite digital ou um teaser informal para um evento nas redes sociais.

17. Lista de desejos de Ano Novo para Instagram Stories da Canva

via Canva

Expresse intenções que vão além dos presentes com o modelo de história do Instagram para lista de desejos de Ano Novo da Canva. Com um design clean e minimalista e um fundo neutro acentuado por sombras suaves, ele permite que você se concentre em valores como paz, criatividade e amor próprio. Criado para refletir novos começos, este modelo traz clareza visual para resoluções, compras ou desejos importantes.

Cada palavra é apresentada em um layout estilo caixa de seleção, permitindo que os visualizadores marquem mentalmente o que desejam abraçar no novo ano. Personalize seções para crescimento pessoal, experiências e itens indispensáveis para orientar seu ano com um toque compartilhável.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Liste itens da lista de desejos com base em intenções, com um estilo visual calmo e estético

Adicione filtros, afirmações e citações favoritas

Use fontes elegantes e predefinições de layout para garantir a consistência

🔑 Ideal para: Compartilhar metas de crescimento pessoal ou itens de lista de desejos focados na mentalidade no início do ano novo.

💡 Dica profissional: em vez de listar apenas o que você quer, liste coisas que você queria, mas agora está feliz por não ter comprado ou feito. Isso proporciona uma nova perspectiva e ajuda a refinar sua lista atual, removendo itens que perderam a graça com o tempo.

18. Modelo de lista de desejos de Natal para escolas da Template.net

O modelo de lista de desejos de Natal para escolas da Template.net é um recurso visual pronto para compartilhar que ajuda os educadores a destacar as necessidades da sala de aula em um formato festivo.

Com um estilo semelhante a uma página de caderno, com fundo verde e imagens temáticas natalinas, ele categoriza os itens em três seções claras: Necessidades da sala de aula, Presentes para os alunos e Escolha do professor. Isso facilita para os doadores ou comunidades escolares identificarem o que é mais necessário. O design editável também permite que os professores personalizem os itens com base na série ou nas prioridades sazonais rapidamente.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Reúna rapidamente os detalhes das listas de desejos de vários alunos

Edite diretamente para refletir as necessidades em tempo real e compartilhe digitalmente ou impresso

Use durante campanhas em sala de aula ou campanhas de doação sazonais

🔑 Ideal para: Professores, associações de pais e mestres ou organizadores escolares que gerenciam doações sazonais ou campanhas de arrecadação de presentes.

19. Modelo de lista de desejos de Natal da Template.net

O modelo de lista de desejos de Natal da Template.net apresenta ilustrações alegres e um formato claro, facilitando a listagem das preferências de presentes de uma forma divertida e acessível.

O grande presente verde no centro, emoldurado por luzes de corda, chama imediatamente a atenção, enquanto a lista de desejos em si é apresentada de forma organizada, usando marcadores em forma de estrela para dar um toque temático de Natal. O estilo é casual e pessoal, perfeito para crianças, adolescentes ou qualquer pessoa que queira compartilhar ideias de presentes com clientes, familiares ou amigos sem complicar muito.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Inclua seções de lista de desejos para diferentes pessoas

Baixe instantaneamente nos formatos DOC, PDF ou Google Drive para compartilhar com o público adequado

O layout editável permite personalizar o texto, as fontes e as ideias de presentes para os clientes

🔑 Ideal para: Listas de desejos pessoais de Natal para indivíduos, crianças ou familiares.

20. Lista de desejos do Book Reader da Plan Print Land

via Plan Print Land

A Lista de Desejos do Leitor de Livros da Plan Print Land é um modelo minimalista, no estilo de uma lista de verificação, criado para leitores assíduos que precisam de uma maneira simples e confiável de acompanhar os livros que desejam comprar. Inclui espaço para anotar o título, autor, preço e até mesmo uma caixa para marcar quando um livro foi comprado.

O modelo com design simples inclui campos para título, autor, gênero e notas. Use-o para planejar compras de livros, pedidos de empréstimo ou discussões do clube do livro.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Adicione títulos de livros com preços, autores e acompanhamento de compras

Inclui oito cores vibrantes e dois tamanhos fáceis de imprimir

Use-os em agendas, fichários ou registros de leitura

🔑 Ideal para: Leitores ávidos, membros de clubes do livro ou qualquer pessoa que organize suas compras de livros

Planeje, acompanhe e compartilhe todas as listas de desejos com o ClickUp

Esteja você organizando uma troca de presentes em família, definindo metas pessoais ou reunindo materiais para a sala de aula, o modelo de lista de desejos certo pode simplificar o processo e facilitar a colaboração.

Os modelos do ClickUp não são apenas editáveis, mas também adaptáveis a qualquer finalidade, desde o planejamento de presentes até o acompanhamento de metas e tudo mais.

Em vez de ficar alternando entre vários aplicativos ou notas espalhadas, use o ClickUp para reunir todos os seus modelos de lista de desejos em um único espaço organizado. Atribua tarefas, defina lembretes, visualize cronogramas e até acompanhe contribuições, sem precisar alternar entre abas.

Pronto para otimizar o planejamento da sua lista de desejos em casa, no trabalho ou na escola? Cadastre-se gratuitamente para começar a usar os modelos gratuitos de lista de desejos do ClickUp hoje mesmo!