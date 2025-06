50 ideias de presentes corporativos para demonstrar apreço aos funcionários

Quando você entra em uma nova organização, provavelmente recebe uma cesta com brindes, como canecas, acessórios para laptop, artigos de papelaria e, às vezes, até mesmo um pacote de lanches opcional. Nossa, isso não faz você se sentir valorizado?!

Os presentes corporativos são uma das melhores maneiras de mostrar aos funcionários que eles são valorizados. Eles envolvem dar presentes de agradecimento aos funcionários, clientes ou parceiros para elevar o moral, expressar gratidão pelo bom trabalho e criar boa vontade para sua empresa.

A cada dia que passa, os presentes corporativos estão se tornando mais pessoais e sustentáveis!

As empresas começaram a se concentrar em presentes que tenham significado para quem os recebe, como experiências incomuns ou personalizadas, produtos artesanais locais, itens de autocuidado, brindes ecológicos, etc.

A tecnologia também desempenha um papel importante, com cartões-presente digitais que oferecem opções flexíveis e fáceis de usar remotamente. O importante é pensar em gestos que deixem uma impressão positiva e duradoura.

É por isso que presentes padronizados estão fora de moda! A entrega de presentes corporativos personalizados está ganhando força porque empodera os destinatários. Uma abordagem personalizada cultiva a gratidão, aumenta a motivação e garante que os presentes sejam apreciados. É uma situação em que todos ganham, tanto as empresas quanto os destinatários.

Se você está procurando inspiração para presentes corporativos, este guia irá ajudá-lo a descobrir as 50 melhores ideias que coletamos de nossos próprios colegas (e profissionais de presentes).

Também listaremos os prós e contras dos presentes que você precisa considerar e as ferramentas que o ajudarão a planejar adequadamente o presente corporativo perfeito.

50 ideias de presentes corporativos que os funcionários vão realmente adorar

Os presentes corporativos têm tudo a ver com personalização. Você pode comprar um ou vários presentes para criar uma cesta e agradecer aos seus funcionários, clientes valiosos e parceiros estratégicos.

Antes de começar a organizar suas ideias exclusivas de presentes corporativos para os funcionários, é uma boa prática determinar primeiro o número de pessoas que receberão os presentes.

Além disso, você também pode considerar levar em conta a opinião de todos por meio de enquetes ou formulários de pesquisa antes de começar a comprar seus presentes!

Dica profissional: Use um software de engajamento de funcionários para realizar pesquisas e descobrir quais presentes seus funcionários mais apreciariam!

Vamos mergulhar nos melhores presentes corporativos!

1. Carregadores sem fio personalizados

via Access

Faça com que seus funcionários abandonem os cabos e adotem uma mesa ou mesinha de cabeceira organizada com um elegante carregador sem fio. Basta colocar o celular, fones de ouvido ou smartwatch no carregador e ver como ele carrega sem precisar procurar cabos.

Este é um presente atencioso para seus funcionários que dependem muito de dispositivos inteligentes durante o dia de trabalho. Ele garantirá que eles nunca fiquem sem bateria.

2. Óculos com filtro de luz azul

Este par de óculos em particular ajuda a combater o cansaço visual e melhorar o sono. Além disso, são um acessório elegante!

Esses óculos filtram a luz azul prejudicial emitida pelas telas, que perturba os padrões de sono e causa dores de cabeça. Eles são perfeitos para quem passa muitas horas na frente do computador ou do celular.

Você também pode enviar formulários de pesquisa aos seus funcionários para que eles possam personalizar seus óculos, escolhendo entre várias opções de cores, tipos de lentes e graduação.

3. Fones de ouvido com cancelamento de ruído

via Remoters

Este excelente brinde corporativo pode ajudar os funcionários a bloquear distrações e aumentar o foco.

Este é um dos melhores presentes para aumentar a produtividade — uma revolução para quem trabalha em ambientes de escritório abertos ou precisa se concentrar durante viagens. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído criam um ambiente tranquilo, permitindo que as pessoas trabalhem ou relaxem sem interrupções.

Considere fazer parcerias com diferentes marcas para obter o melhor preço em pedidos de brindes corporativos em grandes quantidades. Além disso, pergunte aos seus funcionários sobre suas preferências em termos de cor e compatibilidade com smartphones/gadgets.

4. Garrafas de água personalizadas

Ecológica e prática, uma garrafa de água reutilizável de alta qualidade incentiva a hidratação e reduz a dependência de plásticos descartáveis.

Escolha uma garrafa com canudo ou bico de aço embutido para facilitar o consumo e considere um isolamento para manter as bebidas quentes ou frias por longos períodos.

Inscreva sua empresa em um programa de compra em grandes quantidades. Você também pode personalizar as garrafas com o logotipo da sua empresa e os nomes dos funcionários.

5. Alto-falantes inteligentes

via CNN

Com um alto-falante inteligente, seus funcionários podem controlar luzes inteligentes, tocar música e ouvir podcasts. Esses alto-falantes também oferecem informações sem uso das mãos.

Seus funcionários também podem usar esses alto-falantes para relaxar, dar festas em casa e aproveitar um merecido tempo de folga!

6. Cartões-presente para cafeterias

Um cartão-presente personalizado para cafeterias é um presente corporativo muito procurado. Ao programar seus cartões-presente para épocas festivas ou feriados, você oferece aos funcionários um benefício atencioso que os ajuda a economizar dinheiro enquanto se divertem!

Esses cartões-presente podem ser usados para comprar grãos de café, chás especiais, doces variados ou até mesmo itens para o almoço. Essa opção de presente atende a muitas preferências, garantindo que haja algo para todos os gostos.

Combine-os com uma cesta de lanches saudáveis, cake pops, mini cupcakes ou produtos promocionais, como uma caneca de viagem ou uma garrafa térmica com monograma para personalizá-la.

7. Pacotes de dia de spa

via Mountain Mist Spas

Um pacote de um dia no spa é o presente perfeito para proporcionar aos seus funcionários uma experiência luxuosa de alívio do estresse.

Este presente indulgente permite que eles relaxem com massagens calmantes, tratamentos faciais rejuvenescedores ou outros tratamentos de beleza. Tenha a certeza de que seus funcionários voltarão ao trabalho revigorados, prontos para enfrentar qualquer desafio.

8. Fugidas de fim de semana

Surpreenda sua equipe com uma escapada de fim de semana para uma charmosa pousada ou um resort luxuoso. Essa fuga da rotina diária permitirá que eles criem memórias duradouras com seus entes queridos.

Uma escapada de fim de semana criará uma sensação de bem-estar e gratidão. Seus funcionários podem explorar uma cidade pitoresca com galerias de arte, desfrutar de tratamentos de spa que os deixarão mimados ou simplesmente relaxar na piscina com uma bebida refrescante.

9. Passeios de degustação de vinhos

Ofereça aos seus funcionários uma experiência de degustação guiada em um vinhedo local. Este passeio sofisticado proporcionará uma ótima experiência de aprendizado, permitindo que você prove diferentes vinhos, desenvolva um paladar refinado e aprecie a arte da vinificação. Eles também podem comprar uma coleção de vinhos totalmente personalizada.

Este presente também oferece uma oportunidade única de integração da equipe, permitindo que seus funcionários desenvolvam camaradagem e criem uma experiência compartilhada memorável.

10. Caixas de presente premium com bebidas alcoólicas

via Cheers Sweetie

Bebidas alcoólicas premium são um presente sofisticado que você pode oferecer à alta administração da sua empresa.

Bebidas alcoólicas premium são sinônimo de luxo e exclusividade. Com uma seleção especial de uísques sofisticados, bourbons produzidos em pequenos lotes ou tequilas envelhecidas, você pode demonstrar gratidão pelas contribuições inestimáveis da alta liderança para o crescimento e o sucesso da organização.

11. Cestas de alimentos gourmet

Cestas de alimentos deliciosos são sempre um presente apreciado! Agrade o paladar e as preferências da sua equipe com uma cesta com guloseimas gourmet cuidadosamente selecionadas.

Você pode incluir queijos artesanais, chocolates gourmet ou lanches especiais nas cestas de presentes. Este presente atencioso mostra seu esforço para recompensar o trabalho árduo de seus funcionários.

12. Aulas de culinária virtuais com um chef famoso

Os funcionários que adoram cozinhar vão adorar um presente que lhes permita conhecer seu chef favorito!

Você pode reservar uma aula de culinária online com um chef renomado. Pense em Nigella Lawson, Jamie Oliver ou qualquer pessoa que possa proporcionar aos seus funcionários uma experiência única na vida!

Esta experiência interativa permitirá que seus funcionários aprendam novas habilidades culinárias, explorem cozinhas emocionantes e criem uma refeição deliciosa juntos (virtualmente!). É uma atividade divertida e envolvente de formação de equipes que promove a criatividade, a colaboração e a realização.

13. Relógios artesanais

Ao selecionar um relógio artesanal, leve em consideração o estilo e o gosto dos seus funcionários. Para o executivo clássico, um relógio social com design minimalista e pulseira de couro de alta qualidade pode ser a escolha perfeita.

Para aqueles que preferem uma estética mais moderna, um relógio de piloto com mostrador arrojado e ponteiros luminosos pode ser uma ótima opção.

Você também pode levar em consideração os hobbies e interesses deles. Por exemplo, um nadador pode preferir um relógio resistente à água e com cronógrafo.

Independentemente da preferência, um relógio artesanal é um presente que será apreciado por muitos anos, especialmente se for dado durante o retorno de um funcionário ou à alta administração como presente de fim de ano.

14. Kits de golfe de luxo

via Esquire

Um kit de golfe personalizado com monograma é um presente corporativo atencioso e exclusivo, especialmente para seus clientes e parceiros.

Você também pode personalizar este presente incluindo bolas de golfe personalizadas, ingressos para um campo de golfe, aulas de golfe personalizadas com um profissional, uma bolsa de golfe de alta qualidade ou um upgrade do conjunto de tacos.

15. Kits de autocuidado selecionados

Mime seus funcionários com kits de cuidados pessoais personalizados. Crie caixas lindamente embaladas com bombas de banho luxuosas, velas de aromaterapia, óleos essenciais ou produtos de alta qualidade para a pele.

Como esses kits atendem às preferências individuais, faça uma pesquisa para obter insights e programe seus esforços de presente para ocasiões como o Dia Internacional da Mulher ou do Homem. Esses presentes corporativos populares incentivam o relaxamento e o bem-estar, demonstrando que você se preocupa com a saúde e a felicidade de seus funcionários.

16. Assinaturas personalizadas de livros

via Hom egrow n

Cultive o amor pela leitura dos seus funcionários com assinaturas personalizadas de livros.

Para os funcionários que amam história, você pode presentear com best-sellers de ficção histórica de autores como Ken Follett. Pessoas que amam cozinhar podem receber livros de receitas de mestres da culinária, como Yotam Ottolenghi.

Você pode contribuir com um valor extra para personalizar essas caixas, adicionando acessórios como velas, fanfics, marcadores de livro ou artigos de papelaria personalizados, como agendas com monogramas e canetas gravadas.

17. Assinaturas de museus ou galerias de arte

Ofereça aos seus funcionários um mundo de cultura com uma assinatura de museu ou galeria de arte.

Dê a eles ingressos ou assinaturas para explorar as últimas exposições em um museu ou um tour por instalações de arte contemporânea.

Essas associações cultivam a criatividade e as oportunidades de aprendizado, permitindo que sua força de trabalho aproveite o tempo livre.

18. Cartões-presente para restaurantes

via Impressoras de plástico

Presenteie seus funcionários com cartões-presente para restaurantes sofisticados. Você pode distribuí-los pouco antes das festas de fim de ano, permitindo que eles se deliciem com a família e os amigos.

Você também pode recarregar esses cartões-presente antes das festas de fim de ano ou para os aniversários dos funcionários. Com esses cartões-presente, ofereça aos seus funcionários boa comida e momentos agradáveis com seus entes queridos.

19. Doações para instituições de caridade

Cause um impacto significativo doando para uma instituição de caridade em nome de sua força de trabalho. Peça aos seus funcionários que escolham uma causa pela qual sejam apaixonados.

As causas podem incluir voluntariado para salvar o meio ambiente com organizações como The Nature Conservancy ou promover o bem-estar animal com a ASPCA (Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais).

Esse gesto atencioso permite que eles contribuam para uma causa nobre com a qual se importam, ao mesmo tempo em que demonstra o compromisso da sua empresa com a responsabilidade social e cria um impacto social positivo.

20. Caixas de assinatura/associações

Ajude seus funcionários a expandir suas habilidades com uma caixa de assinatura ou uma assinatura de curso online que ensine novas habilidades.

Aplicativos como Duolingo, Coursera, Google e Meta e serviços como Skillshare Kits ou KiwiCo oferecem experiências personalizadas para aprender programação, fotografia, idiomas estrangeiros e muito mais.

Essas experiências pré-pagas fornecem os materiais e recursos necessários para ajudar seus funcionários a embarcar em uma jornada de aprendizado.

21. Conjuntos de roupões e chinelos de luxo

via Pinterest

Adicione um luxuoso conjunto de roupão e chinelos à rotina pós-trabalho dos seus funcionários. Você pode escolher roupões felpudos feitos de materiais macios e respiráveis, como algodão ou lã.

Esses roupões geralmente têm gola xale, bolsos práticos e capuzes aconchegantes para aquecer. Combine os roupões com chinelos confortáveis forrados com pele sintética ou espuma viscoelástica.

Essa combinação proporcionará o relaxamento tão necessário aos seus funcionários e os ajudará a desestressar no conforto de suas casas.

22. Ingressos para shows ou eventos esportivos

Crie espírito de equipe oferecendo ingressos para eventos esportivos ou shows a diferentes departamentos ou equipes.

Faça seus funcionários torcerem pelo time de beisebol favorito ou cantarem junto com sua banda favorita em um show.

Essas experiências serão frutíferas na construção de um espírito de camaradagem na equipe, que se traduzirá em um ambiente de trabalho positivo dentro do escritório.

23. Bolas antiestresse com a marca da empresa

via Good Housekeeping

As bolas antiestresse aliviam o clima no trabalho, permitindo que os funcionários canalizem o estresse. Você pode presentear bolas antiestresse com a marca da empresa para ajudar as pessoas a encontrar uma válvula de escape física para a ansiedade durante o horário de trabalho.

Você pode fazer uma compra em grande quantidade de bolas antiestresse personalizadas com logotipos ou missões da empresa, adicionando um toque de diversão e promovendo o reconhecimento da marca.

24. Inscrições em academias

Invista na saúde e no bem-estar dos seus funcionários com uma inscrição em uma academia.

Seja uma rede de academias local ou uma academia boutique, esse benefício pré-pago incentiva os funcionários a priorizarem sua boa forma física.

Essas associações ajudarão seus funcionários a gerenciar o estresse, levando a uma força de trabalho mais produtiva e motivada.

25. Serviços de refeições no escritório

Simplifique agendas lotadas e promova uma alimentação saudável com uma assinatura de serviço de refeições no escritório.

Algumas empresas oferecem descontos para pedidos em grandes quantidades e entregam refeições personalizadas e pré-porcionadas.

Ao servir refeições no escritório, os funcionários podem economizar tempo e dinheiro valiosos que, de outra forma, seriam gastos com pedidos de almoço diários ou com a procura de restaurantes nas proximidades.

A conveniência e a variedade de opções oferecidas pelos serviços de refeições incentivam os funcionários a fazer escolhas saudáveis ao longo do dia de trabalho, promovendo o bem-estar geral.

26. Kits de chocolate quente DIY

via Refinery29

Outra ótima ideia de presente é um kit de chocolate quente DIY. Você também pode dar caixas temáticas, especialmente durante as comemorações do Dia de Ação de Graças ou da Páscoa.

Você pode incluir cacau em pó gourmet, marshmallows, bastões de doces triturados e granulados coloridos. Você também pode distribuir cartões com receitas de diferentes sabores, como chocolate quente com hortelã-pimenta ou chocolate quente mexicano com um toque de pimenta-caiena.

27. Cestas de café/chá artesanais

Ofereça cestas de café/chá artesanais aos funcionários que adoram essas bebidas. Inclua os melhores cafés artesanais do mundo, como grãos recém-torrados da Counter Culture Coffee ou chás exóticos a granel da Harney & Sons.

Suas caixas de presente também podem conter acompanhamentos gourmet, como mel aromatizado, biscoitos amanteigados ou biscotti.

Um presente como esse vai além da experiência típica de uma caixa de café, melhorando a experiência do funcionário durante o intervalo. Também permite que eles relaxem e recarreguem as energias durante o dia de trabalho.

28. Projetores portáteis

via Techradar

Melhore a experiência de entretenimento doméstico dos seus funcionários oferecendo-lhes um projetor portátil com alto-falantes integrados.

Marcas como Anker ou XGIMI oferecem projetores compactos e leves, perfeitos para noites de cinema, apresentações ou sessões de videogame. Este gadget versátil permite projetar conteúdo em qualquer parede ou superfície, criando uma experiência divertida e envolvente em casa.

29. Aparelhos de fitness/monitores de atividade física

via Gearz

Capacite seus funcionários a assumir o controle de suas metas de saúde e condicionamento físico com uma pulseira ou monitor de fitness.

Opções populares incluem Fitbit ou Apple Watch, que oferecem recursos como contagem de passos, monitoramento de calorias, monitoramento da frequência cardíaca e análise do sono.

Essa tecnologia permite que eles acompanhem seu progresso, mantenham a motivação e tomem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Ao adotar um estilo de vida mais ativo, seus funcionários podem contribuir diretamente para a construção de uma força de trabalho mais saudável e feliz.

30. Caixas de presente deluxe DIY

Personalize sua abordagem com caixas de presente de luxo DIY. Adapte o presente aos interesses e preferências específicos dos funcionários.

Para funcionários que adoram tecnologia, um carregador sem fio, um suporte para celular para carro e óculos com filtro de luz azul são boas opções.

Por outro lado, você pode selecionar uma variedade de grãos de café aromatizados, uma prensa francesa e uma caneca de viagem para quem gosta de café.

Essa abordagem permite que você crie presentes exclusivos que destacam sua consideração pelas suas equipes. Ao adicionar um toque pessoal que vai além das cestas de presentes pré-montadas, você torna o gesto ainda mais significativo para seus funcionários.

31. Caixas de assinatura para hobbies

As empresas de pesquisa oferecem uma vasta seleção de caixas de assinatura com produtos selecionados, focadas em hobbies como pintura, marcenaria ou fabricação de cerveja artesanal.

Essas caixas entregam um pacote surpresa mensal, cheio de materiais de alta qualidade e instruções para projetos. Os funcionários se sentem incentivados a explorar novos interesses, aprender novas habilidades e seguir atividades criativas fora do trabalho.

32. Cadeiras ergonômicas para escritório

via Effydesk

Invista no bem-estar e conforto a longo prazo dos seus funcionários com uma atualização para cadeiras ergonômicas de escritório.

Substitua a cadeira antiga por uma opção ergonômica de alta qualidade para promover uma boa postura, reduzir dores nas costas e melhorar o conforto geral durante o dia de trabalho.

Esse investimento demonstra seu compromisso com a saúde e a segurança deles, levando a um aumento na produtividade no trabalho.

33. Sessões de terapia gratuitas

via Cosmos Magazine

Priorize a saúde mental e o bem-estar emocional de sua equipe com um presente de sessões de terapia gratuitas. A parceria com um serviço de telessaúde, como Talkspace ou BetterHelp, permite que os funcionários se conectem remotamente com terapeutas licenciados, oferecendo uma maneira conveniente e confidencial de lidar com o estresse, a ansiedade ou outras questões de saúde mental.

Este benefício valioso demonstra o compromisso da sua empresa em apoiar o bem-estar dos seus funcionários e criar um ambiente de trabalho que prioriza a saúde.

34. Cartões-presente para reforma da casa

Alivie a carga de trabalho dos seus funcionários e capacite-os a lidar com as tarefas do fim de semana com um cartão-presente para reformas domésticas.

Algumas opções populares incluem H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's ou até mesmo lojas de ferragens especializadas em necessidades específicas, como encanamento ou materiais elétricos.

Este cartão-presente oferece flexibilidade para comprar materiais para projetos de reforma, permitindo que personalizem seu espaço e realizem tarefas que estavam adiando.

35. Conversores de mesa em pé

Promova o movimento e combata os efeitos adversos de ficar sentado por longos períodos com um conversor de mesa para trabalhar em pé.

Esta ferramenta versátil permite que os funcionários convertam facilmente sua mesa existente em uma estação de trabalho em pé, oferecendo flexibilidade para alternar entre sentar e ficar em pé ao longo do dia.

Mesas para trabalhar em pé podem melhorar a postura, reduzir dores nas costas e aumentar os níveis de energia, levando a um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Dica profissional: enquanto recompensa os seus melhores colaboradores com presentes exclusivos, melhore os seus programas de reconhecimento com o melhor software de reconhecimento de funcionários!

36. Workshops/aulas de habilidades

Incentive o trabalho em equipe e a criatividade com ingressos para um workshop ou aula sobre uma habilidade específica, como cerâmica, marcenaria ou joalheria.

Estúdios locais populares ou plataformas online, como o Skillshare, oferecem workshops envolventes para iniciantes e alunos experientes.

Isso ajudará os funcionários a aprender novas habilidades e a adquirir um senso de realização enquanto participam de atividades de integração. É uma excelente maneira de criar laços com os colegas em um ambiente divertido e interativo.

37. Plantas de mesa e guias de cuidados

via Palmers Garden Centre

Se você deseja melhorar a qualidade do ar interno em seu local de trabalho, opte por plantas de mesa e acompanhe-as com guias de cuidados detalhados.

Opções populares incluem suculentas de baixa manutenção ou plantas purificadoras do ar, como sansevierias e lírios da paz.

Os guias de cuidados ajudarão os funcionários a cuidar das plantas e mantê-las vivas. Isso reforçará o comportamento responsável e alegrará o ambiente de trabalho.

38. Sessões de coaching para desenvolvimento profissional

Invista no crescimento profissional da sua força de trabalho e incentive-os a atingir seu potencial máximo com uma sessão de coaching de desenvolvimento profissional.

Uma sessão com coaches certificados pode ajudá-los a identificar objetivos de carreira, criar um plano de desenvolvimento personalizado e construir confiança em suas habilidades profissionais.

39. Óculos de sol personalizados

via Etsy

Presenteie seus funcionários com um par de óculos de sol personalizados e personalize-os de acordo com seus estilos de armação, tonalidades de lentes e opções de gravação preferidos.

Procure marcas que permitam personalização, garantindo um ajuste perfeito e um toque personalizado.

Este presente atencioso irá proteger os olhos do sol, ao mesmo tempo que funciona como um acessório elegante que podem usar fora do trabalho. Considere marcas que oferecem óculos de sol desportivos para obter um bom negócio.

40. Teclados ergonômicos e apoios para os pulsos

Promova o conforto a longo prazo e evite lesões por esforço repetitivo com um teclado ergonômico e apoio para os pulsos.

Empresas como a Logitech e a Microsoft oferecem teclados ergonomicamente projetados com layouts divididos e recursos ajustáveis. Isso garante o posicionamento correto das mãos e dos pulsos durante a digitação.

Um apoio para os pulsos reduz a pressão e a tensão, criando uma experiência de trabalho mais confortável e produtiva.

41. Sessões de fotos profissionais

Invista em sessões profissionais de fotos para seus funcionários, para ajudá-los a expressar suas personalidades únicas e criar marcas pessoais para si mesmos.

Este presente oferece a eles fotografias de alta qualidade que podem ser usadas em seus perfis online, currículos e páginas do LinkedIn.

Uma foto profissional criará uma boa primeira impressão para seus funcionários, ajudando-os a se destacar no mundo profissional. Contrate os serviços de um fotógrafo profissional que possa ajudá-lo a aperfeiçoar o local da sessão fotográfica e a estética visual.

42. Lâmpadas de mesa personalizadas

via Wayfair

Ajude seus funcionários a melhorar o foco com uma lâmpada de mesa personalizada com brilho e temperatura de cor ajustáveis.

Opções populares incluem lâmpadas de marcas como BenQ ou Philips, que têm recursos que imitam a luz natural e reduzem o cansaço visual. Essas lâmpadas criam um ambiente de trabalho propício à produtividade dos funcionários.

Por exemplo, temperaturas de cor mais frias podem aumentar o foco durante tarefas que exigem concentração, enquanto tons mais quentes podem criar uma atmosfera mais relaxante para leitura ou brainstorming.

43. Ventiladores de mesa de alta qualidade ou purificadores de ar portáteis

via Poshure

Investir em ventiladores de mesa ou purificadores de ar portáteis de alta qualidade promove o conforto e o bem-estar dos funcionários.

Os ventiladores de mesa são convenientes durante o tempo quente, e os purificadores de ar melhoram a qualidade do ar interior, reduzindo os alérgenos.

Essas soluções criam um ambiente de trabalho mais confortável e saudável, aumentando a produtividade e o foco. Você pode personalizar esses presentes de acordo com o clima do seu escritório e as necessidades dos funcionários.

44. Exames médicos gratuitos

Ao oferecer exames médicos completos gratuitos, você prioriza a saúde dos seus funcionários e destaca o seu compromisso com o bem-estar deles.

Considere fazer uma parceria com um prestador de serviços de saúde local para oferecer aos seus funcionários opções de cuidados preventivos, ajudando-os a identificar problemas de saúde precocemente.

Ofereça-lhes uma viagem internacional patrocinada pela empresa para criar uma camaradagem duradoura entre seus funcionários. Esta recompensa única para funcionários pode ser dada aos melhores desempenhos pela conclusão de um projeto de um cliente.

Você pode enviá-los para explorar as ruínas antigas de Roma, vivenciar a cultura vibrante de Tóquio ou apreciar paisagens de tirar o fôlego na Islândia.

Essas viagens criarão um forte espírito de equipe, ampliarão perspectivas e proporcionarão uma experiência verdadeiramente inesquecível.

46. Conjuntos de coquetéis/mocktails DIY

via Jetsetter

Um conjunto de coquetéis DIY é uma maneira bonita de agradecer aos seus funcionários. Você também pode considerar presentear os funcionários que não bebem álcool com um conjunto de coquetéis sem álcool.

Pesquise empresas que oferecem caixas com bebidas alcoólicas premium, misturas, guarnições e cartões com receitas para preparar coquetéis ou mocktails deliciosos em casa.

Os funcionários encontrarão aqui oportunidades únicas para explorar o mundo da mixologia, experimentar novos sabores e impressionar os convidados em reuniões em casa.

47. Kits de viagem inteligentes

via Forbes

Ofereça aos seus funcionários a oportunidade de viajar de forma mais inteligente com um kit de viagem inteligente. Marcas como Samsonite ou Briggs & Riley oferecem conjuntos de malas com portas USB integradas e localizadores GPS.

Em seus pacotes de presentes, você também pode incluir outros gadgets inteligentes para viagem, carregadores sem fio, fones de ouvido com cancelamento de ruído e hotspots Wi-Fi portáteis.

Este presente atencioso tornará as viagens mais convenientes e eficientes para seus funcionários.

Isso também os equipará com todas as ferramentas essenciais para uma experiência de viagem tranquila e agradável.

48. Cartões-presente para eletrodomésticos

Alivie a carga doméstica dos seus funcionários e melhore o espaço onde vivem com um cartão-presente para eletrodomésticos.

Escolha cartões-presente entre opções populares, incluindo varejistas como Best Buy ou Lowe's. Essas lojas têm muitos eletrodomésticos à venda, como cafeteiras, liquidificadores e eletrodomésticos inteligentes para cozinha.

Esses cartões-presente podem ajudar os funcionários a economizar dinheiro em eletrodomésticos caros.

49. Cartões-presente para compras de luxo

Um cartão-presente de luxo é um símbolo do seu apreço. Ofereça luxo aos seus parceiros ou clientes, presenteando-os com cartões-presente para uma loja de departamento sofisticada ou um varejista online.

Lojas como Nordstrom, Bloomingdale's e Neiman Marcus oferecem uma ampla seleção de roupas de grife, acessórios e produtos de beleza. Os funcionários podem se entregar a uma maratona de compras e se presentear com algo especial.

50. Tábuas de charcutaria com tudo incluído

via Pelikan Transport

Ofereça aos seus parceiros de negócios uma experiência culinária gourmet com uma tábua de charcutaria com tudo incluído, entregue diretamente no escritório ou em casa.

Confira empresas como Hickory Farms ou Mouth Crafted, que oferecem tábuas de charcutaria requintadas com queijos artesanais, carnes curadas, compotas gourmet, azeitonas e biscoitos salgados.

Esperamos que esta lista de ideias para presentes dê um toque positivo aos seus esforços, fazendo com que seus funcionários, parceiros e clientes se sintam bem recompensados.

Agora, vamos explorar as vantagens e desvantagens das opções de presentes corporativos, pois elas exigem consideração e planejamento cuidadosos.

Prós e contras dos presentes corporativos

Os presentes corporativos vão além de uma simples transação; eles ajudam a construir relações de trabalho sólidas, recompensando regularmente sua força de trabalho. Vejamos seus muitos benefícios.

Prós

Maior reconhecimento e valorização dos funcionários: Um presente bem escolhido mostra aos funcionários que você valoriza o trabalho árduo e as contribuições deles, o que cria um senso de pertencimento e os motiva a se esforçar ainda mais

Maior engajamento e bem-estar dos funcionários: Presentes que promovem o bem-estar destacam seu compromisso com a saúde física e mental. Presentes ou experiências relacionadas a hobbies podem inspirar os funcionários a perseguir paixões fora do trabalho, levando a uma força de trabalho mais engajada e completa

Melhoria da cultura da empresa: Os presentes corporativos cultivam uma cultura de generosidade e gratidão dentro da empresa. Os funcionários que se sentem valorizados colaboram de forma mais eficiente e constroem relações mais fortes com os colegas

Relações mais fortes e lealdade: Um presente na hora certa pode solidificar parcerias existentes e construir confiança com clientes em potencial

Maior reconhecimento e notoriedade da marca: Um presente com a marca reflete o seu compromisso em manter a sua marca no topo. Isso é particularmente impactante para clientes novos e de longa data

Melhoria na comunicação e colaboração: Presentes corporativos exclusivos podem servir como tema para iniciar conversas, especialmente durante reuniões com clientes ou eventos do setor

Melhor experiência no evento: Presentes para os participantes, como sacolas com brindes da conferência ou garrafas de água personalizadas, criam uma experiência mais memorável e agradável no evento

Maior promoção da marca: Os presentes promocionais permitem que você divulgue sua marca e crie consciência e reconhecimento entre os participantes. Esses presentes geralmente incluem itens práticos que podem ser usados por muito tempo após o evento, mantendo sua marca em destaque

Melhores oportunidades de networking: Os brindes de eventos podem servir como quebra-gelos entre os participantes. Isso pode facilitar oportunidades de networking e levar a conexões comerciais valiosas

Embora os presentes corporativos ofereçam inúmeras vantagens, existem algumas desvantagens potenciais que você deve considerar:

Contras

Seleção equivocada: um presente mal escolhido pode sair pela culatra, transmitindo a mensagem errada ou parecendo impessoal

Preocupações orçamentárias: Os presentes corporativos podem ser caros, especialmente quando se considera um grande número de destinatários

Suborno percebido: Em alguns casos, presentes luxuosos podem ser interpretados erroneamente como tentativas de influenciar decisões comerciais

Inveja e injustiça: práticas inconsistentes de presentes podem levar a sentimentos de inveja ou ressentimento entre os funcionários

Questões de sustentabilidade: Presentes desnecessários ou que geram desperdício contribuem para problemas ambientais

Veja como você pode superar essas desvantagens:

A personalização é fundamental: reserve um tempo para personalizar os presentes com base nas preferências, interesses ou restrições alimentares dos destinatários

Priorize experiências: Presentes como workshops, aulas ou ingressos para eventos criam memórias duradouras

Defina diretrizes claras: desenvolva uma política de presentes corporativos que descreva as limitações orçamentárias, os tipos de presentes apropriados e as categorias de destinatários

Concentre-se na consideração: escrever uma nota sincera aumenta significativamente o valor de um presente simples

Abrace a caridade: faça uma doação em nome do destinatário para uma instituição de caridade com a qual ele se identifica, demonstrando responsabilidade social

Como gerenciar a entrega de presentes corporativos

Manter o controle de vários destinatários, ocasiões, alocações de orçamento e detalhes dos presentes pode ser demorado e exaustivo, especialmente com planilhas manuais ou e-mails espalhados.

Além disso, garantir que seus presentes sejam atenciosos e personalizados requer pesquisa cuidadosa e esforço. Certificar-se de que as pessoas recebam seus presentes no prazo também é uma tarefa extremamente essencial para gerenciar adequadamente.

Mas você pode gerenciar todos esses esforços facilmente com o ClickUp!

Com as ferramentas robustas e a tecnologia de ponta do ClickUp, você pode tornar os presentes corporativos gratificantes e impactantes.

Vamos entender como usar melhor essas funcionalidades para melhorar seus esforços em presentes corporativos.

1. Pesquise e planeje sua estratégia de presentes corporativos

Os presentes corporativos exigem pesquisa, como fazer listas de funcionários, listar preferências individuais, registrar detalhes de contato, alocar orçamentos, garantir a entrega no prazo e personalizar os itens. Você pode simplificar essas tarefas com o software de gerenciamento de projetos ClickUp!

Planeje iniciativas de presentes corporativos com o software de gerenciamento de projetos ClickUp

Você pode transformar seu processo de presentes em uma experiência simplificada e impactante. Para cada iniciativa de presente (aniversários de funcionários, agradecimento a clientes ou presentes de fim de ano), crie um projeto dedicado no ClickUp. Isso centraliza todas as tarefas, documentos, bate-papos e acompanhamento do progresso relacionados ao ciclo de presentes.

Você pode usar mais de 15 visualizações flexíveis do ClickUp para visualizar todos os presentes corporativos da sua empresa da maneira que desejar. Com a visualização em tabela, crie um banco de dados completo com nomes de funcionários ou clientes, detalhes de contato, preferências de presentes e datas de entrega, e até mesmo registre presentes corporativos enviados a eles no passado.

A melhor parte é que a Visualização de atividades permite acompanhar o trabalho dos membros da sua equipe em Lista, Pasta, Espaço ou Área de trabalho. Você pode monitorar quais presentes foram entregues, ainda estão na fila de entrega ou ainda não foram encomendados.

Você também pode ver rapidamente comentários, edições e atualizações, acompanhar o andamento dos presentes corporativos da sua equipe de RH e gerenciar com eficiência questões imprevistas.

Reúna conversas dispersas em um só lugar com a Visualização de bate-papo do ClickUp

Use a Visualização de Chat do ClickUp para se comunicar em tempo real, designar membros da equipe para pesquisar fornecedores, discutir orçamentos e acompanhar suas metas para cada ocasião de presente. Você também pode compartilhar links para ideias de presentes, enviar imagens das melhores ofertas e compartilhar videoclipes detalhados sobre comparações de preços de presentes.

2. Alinhe os recursos para acompanhar o processo de entrega de presentes

Agora que você planejou, pesquisou e anotou o que presentear seus funcionários, é hora de alocar orçamentos, rastrear fornecedores, adquirir os presentes, definir um mecanismo de entrega e garantir que os presentes sejam enviados a tempo e sem danos.

Utilize o software de gerenciamento de recursos ClickUp com o criador de formulários para coletar informações sobre as preferências dos funcionários

O ClickUp vem com um criador de formulários que pode ajudá-lo a criar e enviar formulários para funcionários, clientes, parceiros e até mesmo fornecedores de presentes corporativos para cumprir várias funções:

Colete informações sobre as preferências de presentes, endereços, outros detalhes de contato e o prazo esperado para o recebimento dos presentes

Dê aos seus clientes algumas opções de presentes para escolherem com enquetes dinâmicas ou perguntas de múltipla escolha

Colete informações pessoais dos parceiros para gravar em monogramas nos presentes corporativos

Obtenha cotações, orçamentos, opções de presentes corporativos e recursos de personalização enviando formulários aos seus fornecedores

Crie formulários de feedback sobre a satisfação dos funcionários, clientes e parceiros com os presentes corporativos enviados

Acompanhe as despesas diretamente à medida que os presentes são comprados, com campos personalizados. Os membros da equipe designados para tarefas de compra podem enviar recibos e vinculá-los ao destinatário específico do projeto ou à categoria de presente.

Utilize os painéis do ClickUp para obter informações em tempo real sobre a alocação do seu orçamento e as tendências de gastos. Você pode monitorar facilmente quanto foi gasto em cada categoria e identificar áreas para possíveis ajustes, a fim de permanecer dentro do seu orçamento geral para presentes.

3. Simplifique a entrega de presentes corporativos para a equipe de RH

Com uma plataforma de suporte de RH dedicada, como o software de gestão de RH ClickUp, organize todo o seu processo de recrutamento, avaliação de desempenho, estratégias de presentes e aquisição de talentos.

Use o software de gestão de RH ClickUp para acompanhar o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários com visualizações personalizáveis que facilitam o alinhamento da sua força de trabalho. Software de gestão de RH ClickUp

Veja tudo o que este software de RH pode fazer por você:

Planeje, alcance e monitore suas metas de RH em um só lugar

Envolva os melhores talentos com um sistema que organiza candidatos, inscrições e divulgação

Economize tempo com modelos de RH, status personalizados e automações que movem os candidatos pelo seu pipeline para você

Capacite os novos contratados a causar um impacto mais rápido com uma solução de integração que os prepara para o sucesso

Otimize o treinamento com tarefas rastreáveis, documentos, comentários para colaboração e feedback

Combine esta plataforma com o ClickUp Docs para debater e registar ideias de presentes com a sua equipa em tempo real. Também pode utilizá-la para armazenar informações sobre os prazos de entrega dos fornecedores (quanto tempo demoram a satisfazer as encomendas) e o histórico de encomendas anteriores de cada fornecedor. Isto ajuda no planeamento e evita surpresas de última hora.

Aceite presentes corporativos com o ClickUp

Quando feito com cuidado, dar presentes corporativos vai além de uma simples caixa e um laço!

Isso se torna uma ferramenta estratégica para cultivar a gratidão, fortalecer a lealdade e deixar uma impressão positiva duradoura. Seus funcionários se sentem valorizados e motivados quando recebem um presente bem escolhido que reconhece seu trabalho árduo e suas contribuições.

Seus clientes se sentem valorizados e são mais propensos a continuar uma parceria de sucesso com sua organização.

No entanto, gerenciar um programa de presentes corporativos bem-sucedido pode ser um desafio, especialmente para organizações maiores. Lidar com orçamentos, acompanhar detalhes e garantir a entrega pontual a vários destinatários pode rapidamente se tornar uma tarefa exaustiva.

O ClickUp permite que você crie projetos dedicados para cada ciclo de presentes. A plataforma gerencia com eficácia o processo, desde o brainstorming de ideias para presentes, o acompanhamento da entrega e a avaliação da satisfação dos destinatários até a colaboração entre os membros da equipe.

Além disso, use a plataforma para comunicação com fornecedores e garanta que você permaneça dentro do orçamento com seus recursos integrados de gerenciamento de recursos.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Quais são as tendências em presentes corporativos para 2024?

As tendências mais populares em presentes para 2024 incluem presentes empresariais com produtos sustentáveis, compra de presentes de pequenas empresas, seleção de presentes de autocuidado e muito mais.

2. O que é um brinde corporativo?

Um brinde corporativo é um presente simbólico que as empresas oferecem aos seus clientes, funcionários ou parceiros como um gesto de boa vontade, geralmente com o logotipo ou a marca da empresa.

3. O que é um presente comercial aceitável?

Um presente empresarial adequado leva em consideração a posição do destinatário e suas preferências culturais, além de estar alinhado com as políticas da empresa sobre a entrega de presentes. Os presentes não devem ser extravagantes nem levar a conflitos de interesse.