10 modelos gratuitos do Notion para planejamento de eventos para facilitar a organização

Os eventos aproximam as pessoas e abrem portas para novas oportunidades.

Na verdade, quase 90% dos profissionais de marketing acreditam que os eventos ajudam a sua empresa a se destacar da concorrência, enquanto 89% os consideram essenciais para o crescimento dos negócios.

Mas criar eventos de sucesso requer mais do que entusiasmo. Com o modelo certo de planejamento de eventos, você pode ficar por dentro dos pequenos detalhes e tornar todo o processo mais leve.

Neste artigo, apresentaremos os principais modelos de planejamento de eventos do Notion que podem ajudá-lo a gerenciar seus eventos com sucesso.

Os melhores modelos de planejamento de eventos em resumo

Aqui está um resumo de todos os modelos de planejamento de eventos do Notion e do ClickUp que estamos apresentando:

O que torna um modelo de planejamento de eventos do Notion bom?

Como gerente de eventos, adoro o fato de o Notion me oferecer um espaço centralizado e personalizável para gerenciar todos os detalhes de um evento. Desde a estratégia de alto nível até a logística granular, posso criar listas de verificação dinâmicas, acompanhar orçamentos, atribuir tarefas e armazenar todos os documentos relevantes em um único lugar.

Essa avaliação do G2 resume bem. Um bom modelo de planejamento de eventos do Notion funciona como um único local para tudo o que você precisa, desde objetivos gerais até os mínimos detalhes logísticos.

Aqui estão algumas características que você deve procurar:

✅ Cronograma e lista de verificação para manter as tarefas e os prazos claros do início ao fim

✅ Rastreador de orçamento para monitorar gastos e manter o controle financeiro

✅ Gerenciamento de fornecedores para organizar contatos, orçamentos, pagamentos e contratos

✅ Sistema de gerenciamento de convidados para acompanhar RSVPs, preferências e lugares

✅ Central para armazenar notas, documentos e links em um único local acessível

10 modelos gratuitos de planejamento de eventos do Notion

De conferências a casamentos e pequenas reuniões, o modelo certo pode eliminar o estresse de lembrar de cada pequeno detalhe. Aqui estão alguns modelos gratuitos de planejamento de eventos do Notion para acompanhar os detalhes e manter o cronograma.

1. Calendário de eventos da Notion

via Notion

O modelo de calendário de eventos do Notion oferece um calendário compartilhado onde você pode organizar os próximos eventos e adicionar todos os detalhes importantes, como datas, horários e links para confirmação de presença.

O que o destaca é a forma como funciona também como um espaço de comunicação. Você pode anexar documentos, adicionar notas rápidas ou compartilhar links diretamente no calendário.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Compartilhe os detalhes do evento com toda a equipe em um único espaço simples

Planeje workshops, eventos externos ou sessões comunitárias com visibilidade clara

Planeje as datas dos eventos da conferência e as confirmações de presença

Crie um registro de eventos anteriores para orientar o planejamento futuro

✨ Ideal para: Equipes e organizações que desejam uma maneira simples de manter todos alinhados sobre os próximos eventos.

👀 Curiosidade: O Primavera Sound bateu recordes em Barcelona. O festival atraiu cerca de 293.000 pessoas para sua 23ª edição, tornando-se o evento de uma semana com maior público de todos os tempos. Artistas como Charli XCX, Troye Sivan e Sabrina Carpenter ajudaram a esgotar os ingressos em janeiro. O evento gerou mais de € 300 milhões em impacto econômico para a cidade.

2. Planejador de presentes de Natal da Notion

Em Home Alone 2, Kevin planeja cuidadosamente sua ida à loja de brinquedos, certificando-se de saber exatamente o que precisa antes de sair. Se sua família tivesse planejado as férias com o mesmo cuidado, eles poderiam ter evitado o caos no aeroporto.

O Planejador de Presentes de Natal da Notion ajuda você a fazer exatamente isso.

Este modelo torna a escolha de presentes menos complicada e mais um processo cuidadoso. Você pode registrar ideias de presentes ao longo do ano, acompanhar orçamentos e marcar as compras à medida que elas são feitas.

Este modelo de planejamento de eventos é exatamente o que você precisa para lembrar dos detalhes mais específicos: da cor favorita de um amigo ao hobby de um colega, tudo fica registrado e pronto quando você precisar.

Além disso, você pode definir lembretes para pedidos online, acompanhar remessas e personalizar categorias para se adequar ao seu estilo, quer você faça compras com meses de antecedência ou prefira achados de última hora.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todos da sua lista, desde familiares e amigos até colegas de trabalho e clientes

Organize ideias para presentes com notas sobre preferências, alergias ou hobbies

Planeje vários feriados ou ocasiões em um único local centralizado

Defina lembretes para prazos de envio e fique por dentro das entregas

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira transformar as compras de fim de ano de uma correria estressante em uma experiência organizada e cuidadosa.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Notion

3. Planejador de orçamento para eventos da Notion

Os preços têm subido em todos os lugares. Para quem está planejando um evento, o aumento da inflação significa que os locais, o catering e os suprimentos muitas vezes custam mais do que o esperado.

O Planejador de Orçamento para Eventos da Notion foi criado para lhe dar tranquilidade em momentos como este, ajudando você a planejar com responsabilidade para que a celebração nunca ultrapasse o orçamento.

Este modelo definitivo de planejamento de eventos traz estrutura para uma das partes mais complicadas do planejamento de eventos: as finanças. Você pode registrar despesas, categorizá-las e acompanhar pagamentos, tudo isso enquanto vê resumos automáticos que calculam os orçamentos restantes.

O que o torna útil é a sua escalabilidade. Esteja você planejando o lançamento de um produto, um casamento ou uma campanha de arrecadação de fundos, este planejador de orçamento para eventos ajuda você a equilibrar ambição e praticidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os orçamentos de vários eventos em um espaço organizado

Registre despesas com categorias, valores e status de pagamento

Calcule totais e fundos restantes com fórmulas automáticas

Mantenha todos os detalhes financeiros conectados ao processo de planejamento mais amplo

✨ Ideal para: Planejadores de eventos e equipes que desejam gerenciar custos de forma clara, mantendo o foco em experiências inesquecíveis.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 32% dos trabalhadores afirmam ter dificuldade em reservar tempo para si mesmos, mas apenas 14% realmente bloqueiam esse tempo em seus calendários. A verdade é que, se não estiver programado, raramente será protegido. 📆Com o Calendário do ClickUp, você pode reservar um espaço para si mesmo da mesma forma que faz para reuniões. Sincronize-o com seus calendários externos, defina blocos recorrentes para o trabalho e para o tempo pessoal e arraste e solte tarefas ou eventos conforme os planos mudam. É uma maneira simples de impedir que trabalhos de última hora invadam suas horas livres. 💫 Resultados reais: a Lulu Press relatou uma economia de 1 hora por dia por funcionário com o ClickUp Automations, levando a um aumento de 12% na eficiência geral.

4. Planejador de aniversários estético da Notion

Quase um em cada quatro adultos espera mais pelos aniversários do que por qualquer outro evento anual.

Faz sentido. Os aniversários nos dão um motivo para fazer uma pausa, reunir as pessoas de quem gostamos e comemorar de uma forma que nos seja pessoal.

O Planejador de Aniversários Estético da Notion foi criado para ajudar você a dar vida a essa alegria. Este modelo combina charme com praticidade. Você pode planejar a comida, as atividades, as listas de convidados e a configuração perfeita do local em um só lugar, tudo em um layout elegante e animador.

O que torna este modelo do Notion especial é a facilidade com que pode ser personalizado. Quer esteja a organizar uma grande festa ou um jantar tranquilo, pode ajustar as secções para corresponder à sua visão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize listas de convidados com notas sobre preferências ou necessidades especiais

Planeje a alimentação, a decoração e as atividades em um formato acessível

Acompanhe os orçamentos sem deixar de adicionar toques especiais

Salve fotos e lembranças do evento junto com o plano para inspiração futura

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar aniversários elegantes, organizados e cheios de toques pessoais.

👀 Curiosidade: O Donauinselfest, em Viena, é um dos maiores festivais de música gratuitos do mundo. Atrai mais de 3 milhões de pessoas anualmente e é um ótimo exemplo de como eventos comunitários de grande escala podem ser planejados.

5. Acompanhamento de treinamento para meia maratona pela Notion

Há uma grande mudança acontecendo na corrida atualmente. Muitos corredores agora preferem treinar com outras pessoas ou compartilhar seu progresso em aplicativos sociais, em vez de correr sozinhos.

Basta observar a tendência da geladeira Strava que dominou as redes sociais, transformando o treinamento em algo que as pessoas compartilham tanto quanto acompanham.

O Half Marathon Training Tracker da Notion se encaixa perfeitamente nessa vibe, oferecendo uma estrutura clara e compartilhada para suas metas de corrida.

Este modelo oferece suporte a você por meio de um programa de 8 semanas originalmente criado para a Meia Maratona de Berlim, mas é flexível o suficiente para qualquer corrida ou rotina. Ele equilibra corridas, dias de descanso e metas de quilometragem, mantendo tudo visível em uma única tela clara.

A melhor parte é que você pode registrar distâncias, acompanhar ganhos semanais e até mesmo fazer um diário após cada corrida. Há também um plano de torcida para organizar o apoio dos amigos no dia da corrida, o que adiciona um toque humano atencioso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Siga um plano claro de 8 semanas com corridas, descansos e marcadores de progresso

Acompanhe a quilometragem e os ganhos semanais para ver a evolução ao longo do tempo

Reflita sobre cada sessão de treinamento com anotações em seu diário de corrida

Organize um plano de torcida para que seus torcedores saibam quando e onde estar

✨ Ideal para: Corredores que estão treinando para sua primeira meia maratona ou qualquer pessoa que queira bater seu recorde pessoal com estrutura e incentivo.

📖 Leia também: Perguntas para pesquisa de feedback sobre eventos

6. Eventos comunitários pela Notion

Os encontros comunitários estão voltando à moda. Na verdade, aplicativos como o Meetup registraram um aumento nas inscrições (totalizando mais de 60 milhões de usuários registrados!) para eventos locais, à medida que as pessoas buscavam maneiras de reconstruir conexões offline.

O modelo de eventos comunitários da Notion oferece uma maneira clara de capturar essa energia e destacar as pessoas que tornam cada encontro especial.

Este modelo é simples, mas poderoso. Você pode destacar os participantes, listar suas funções e vincular seus perfis para que todos saibam quem está envolvido.

Em vez de se concentrar apenas na logística, ele celebra as pessoas que estão no centro de um evento. Você pode incluir nomes de empresas, perfis sociais e detalhes pessoais que transformam uma lista de participantes em um diretório vivo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Apresente os participantes com funções, organizações e links em um único espaço

Use-o para feiras comunitárias, eventos estudantis ou encontros profissionais

Ajude os participantes a se conectarem por meio de interesses em comum antes e depois do evento

Crie um registro de eventos passados que destaque as pessoas que os tornaram possíveis

✨ Ideal para: Organizadores que desejam colocar as pessoas no centro de seus eventos e tornar as conexões mais fáceis e memoráveis.

7. Plano de eventos da Notion

Em Jogos Vorazes, cada arena é projetada nos mínimos detalhes, desde o layout da paisagem até o tempo dos desafios. Nenhum detalhe é esquecido. O modelo de plano de eventos da Notion pega esse mesmo nível de estrutura e o aplica a encontros do mundo real.

Este modelo orienta você passo a passo pelo processo de planejamento. Você pode registrar todos os detalhes essenciais do evento, desde definir metas e o público-alvo até criar uma programação completa do evento.

O que torna este modelo de evento especialmente valioso é a profundidade com que aborda a logística. Você pode planejar a configuração do local, acompanhar orçamentos, listar as necessidades de equipamentos e até mesmo delinear estratégias de marketing e promoção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas, público-alvo e cronograma em um espaço estruturado

Alocar e acompanhar orçamentos com clareza e facilidade

Planeje a montagem do local, o catering, os equipamentos e o transporte

Defina estratégias de marketing e promoção para garantir o sucesso do evento

✨ Ideal para: Equipes e organizadores que desejam um plano claro e estruturado que equilibre criatividade e logística essencial.

📖 Leia também: Como planejar um evento de conferência virtual

8. Planejador de Natal completo da Notion

Faltam dois dias para o Natal, o concerto de fim de ano da escola das crianças é amanhã, a festa do escritório é no dia seguinte e você acabou de perceber que esqueceu de comprar papel de embrulho. Aquela corrida frenética ao Target às 21h é uma história familiar para muitas famílias.

O Planejador de Natal All-in-One da Notion ajuda você a evitar aquelas correria estressantes de última hora para que possa realmente aproveitar a temporada.

Este modelo ajuda você a acompanhar tudo em um espaço organizado. Você pode listar ideias de presentes, gerenciar listas de compras e criar um calendário que distribua suas tarefas de fim de ano.

Em vez de correr por lojas lotadas ou esquecer itens importantes, você pode passar pela temporada com facilidade e confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna e organize ideias de presentes para familiares, amigos e colegas

Planeje refeições festivas e acompanhe as compras de supermercado junto com as receitas

Use calendários semanais e mensais para evitar o estresse de última hora

✨ Ideal para: Famílias, casais ou qualquer pessoa que queira se manter organizada e aproveitar a temporada sem o estresse das festas de fim de ano.

9. O Wedding Planner Hub da Notion

O amor não reconhece barreiras. Ele salta obstáculos, pula cercas, atravessa paredes para chegar ao seu destino cheio de esperança.

Mas será que ele dá conta do planejamento de um casamento?

Brincadeiras à parte, planejar um casamento costuma ser exaustivo. Mas o Wedding Planner Hub da Notion ajuda a aliviar esse peso, para que a jornada seja alegre.

Este modelo foi projetado para simplificar o processo de planejamento sem perder a alegria. Você pode acompanhar locais, orçamentos, decoração e música em um só lugar, além de armazenar suas inspirações.

Em vez de se estressar com a logística essencial, você pode usá-lo para delegar tarefas, gerenciar listas de convidados e se concentrar em criar eventos inesquecíveis.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie orçamentos, contratos e detalhes de fornecedores em um único hub

Organize listas de convidados e acompanhe as confirmações de presença com facilidade

Reúna inspirações para decoração, roupas e música em um só lugar

Planeje a logística essencial, como a montagem do local e o serviço de bufê, sem perder o controle

✨ Ideal para: Casais que desejam uma maneira descomplicada de planejar um casamento, sem deixar de aproveitar o lado criativo do processo.

10. Planejador/Organizador de Festas Simples da Notion

Há uma frase famosa em The Office em que Andy diz

Gostaria que houvesse uma maneira de saber que você está nos bons velhos tempos antes de realmente deixá-los para trás. ”

O modelo Simple Party Planner/Hosting da Notion ajuda você a criar esses momentos com menos estresse e mais intenção.

Este modelo reúne tudo o que você precisa para organizar um evento em um espaço tranquilo e claro. Você pode configurar convites com links para RSVP, organizar o menu, acompanhar bebidas e decoração e garantir que o orçamento esteja dentro do planejado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie convites e acompanhe as respostas de forma simples e compartilhável

Planeje alimentos, bebidas e decoração em um espaço organizado

Gerencie listas de convidados e fique de olho no orçamento da festa

Ajuste o modelo facilmente para reuniões, grandes ou pequenas

✨ Ideal para: Anfitriões que desejam planejar encontros com facilidade e se concentrar mais nas memórias do que na logística.

Limitações do Notion

“Decepcionado.”

Foi assim que um usuário descreveu sua experiência com o Notion, dizendo que

Embora ofereça uma ampla gama de possibilidades, a configuração pode parecer desafiadora, e os modelos nem sempre atendem às expectativas.

O Notion não é isento de falhas, e vale a pena ter isso em mente antes de confiar nele como sua principal ferramenta de planejamento:

A curva de aprendizado pode parecer íngreme, especialmente para iniciantes que querem apenas algo simples e pronto para usar

O suporte offline continua limitado, tornando mais difícil trabalhar sem uma conexão estável com a internet

Os recursos de IA são promissores, mas ainda são decepcionantes em comparação com os concorrentes, especialmente quando se trata de precisão e facilidade de uso

A colaboração pode ser inconsistente, com equipes tendo dificuldade para manter layouts e visualizações sincronizados entre as páginas

A interface pode parecer um pouco complicada, com muitas opções que às vezes diminuem a produtividade em vez de aumentá-la

📖 Leia também: Melhores softwares gratuitos para planejamento de eventos

Alternativas aos modelos do Notion

Um dos maiores desafios que as equipes enfrentam hoje é a dispersão do trabalho. As tarefas são atribuídas em uma ferramenta, enquanto as equipes trabalham em três outras plataformas. Naturalmente, essa fragmentação consome tempo e energia.

O Notion, embora flexível, não resolve totalmente a dispersão do trabalho. Sua falta de gerenciamento de processos consistente, suporte offline e integrações perfeitas significa que os detalhes muitas vezes são perdidos.

O ClickUp foi projetado para preencher essas lacunas. Como um espaço de trabalho de IA convergente, ele reduz a dispersão ao reunir tarefas, documentos, metas, bate-papos e automação em um único sistema conectado.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus modelos e recursos para entender como ele facilita muito o gerenciamento de eventos e projetos.

1. Modelo de resumo de projeto de evento do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tenha um único espaço onde a história do evento toma forma com o modelo de resumo do projeto de evento do ClickUp

Dizem que a primeira impressão é a que fica, e isso não poderia ser mais verdadeiro para eventos. Se a visão não estiver clara desde o início, o planejamento se torna confuso.

O modelo de resumo do projeto de evento do ClickUp ajuda a causar uma boa primeira impressão, reunindo todos os detalhes essenciais em um só lugar desde o início.

Com este modelo, você pode definir os objetivos do seu evento, registrar detalhes importantes, como datas, locais, orçamentos e número de participantes, e garantir que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento. Ele transforma a fase inicial de planejamento em um roteiro claro que toda a equipe pode seguir com confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina objetivos e alinhe as partes interessadas em um único documento compartilhado

Registre detalhes do evento, como orçamentos, locais e horários, sem perder o controle

Atribua responsabilidades e monitore marcos em um espaço de trabalho conectado

Mantenha conversas, arquivos e atualizações diretamente vinculados ao plano

✨ Ideal para: Planejadores de eventos e equipes que desejam um ponto de partida sólido que mantenha todos alinhados desde o primeiro dia.

👀 Curiosidade: Embora os formatos virtuais e híbridos tenham explodido durante a pandemia, cerca de 60% dos eventos agora voltaram a ser totalmente presenciais, com as grandes empresas preferindo a conexão face a face. Os eventos virtuais ainda têm espaço, mas não no mesmo volume.

2. Modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um cronograma claro com o gráfico de Gantt e mantenha as tarefas dentro do prazo usando o modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp

A turnê Eras da Taylor Swift foi a primeira a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares. Imagine o quanto de planejamento foi necessário para realizar algo tão grande.

É claro que a maioria de nós não está organizando visitas a estádios, mas mesmo eventos menores podem parecer complicados sem o modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp.

Este modelo permite definir seu orçamento, criar um cronograma e atribuir tarefas à sua equipe com clareza. Você pode planejar todas as etapas do evento, desde a reserva dos locais até o gerenciamento dos fornecedores.

Enquanto isso, a visualização de gráficos de Gantt do ClickUp facilita a visualização dos prazos, enquanto o resumo do evento e as atas das reuniões mantêm todas as discussões documentadas e acessíveis.

Além disso, você pode acompanhar o progresso, atualizar status e compartilhar informações importantes em um só lugar. Isso elimina a incerteza do planejamento em grande escala e lhe dá confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Atribua responsabilidades aos membros da equipe e monitore o progresso em todas as visualizações

Acompanhe orçamentos, logística e recursos para evitar erros dispendiosos

Use resumos de eventos e atas de reuniões para manter as partes interessadas atualizadas

✨ Ideal para: Equipes que planejam eventos de grande escala e precisam de clareza, estrutura e visibilidade em tempo real de todas as partes envolvidas.

Se você quiser ver este modelo em ação e entender como ele se adapta a diferentes casos de uso, confira este vídeo:

📖 Leia também: Exemplos de marketing de eventos para destacar o seu evento

3. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todos os custos do evento em um único espaço de trabalho simples com o modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Lembre-se do filme O Pai da Noiva, em que o personagem de Steve Martin quase enlouquece com os custos dos balões e dos pães de cachorro-quente? Grande ou pequeno, é isso que acontece quando os orçamentos ficam fora de controle.

É aí que o modelo de orçamento para eventos do ClickUp se torna sua rede de segurança.

Este modelo permite definir um orçamento realista, acompanhar todas as despesas e ter uma visão geral antes que surpresas apareçam. Você pode planejar o catering, os locais, os equipamentos e a decoração em um espaço organizado, mantendo um controle rigoroso sobre quanto já gastou.

Você pode detalhar custos, atualizar status e ajustar seu plano sem se perder em planilhas dispersas, graças às visualizações integradas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina orçamentos claros para catering, locais e fornecedores para permanecer dentro dos limites

Identifique economias de custos antecipadamente e evite gastos desnecessários

Mantenha as partes interessadas informadas com um acompanhamento preciso e em tempo real das despesas

✨ Ideal para: Planejadores de eventos e equipes que desejam gerenciar cada centavo com clareza, evitar surpresas de última hora e manter a confiança desde o planejamento até a execução.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de programação de eventos no Excel e ClickUp

4. Modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha os orçamentos sob controle e monitore as despesas em um só lugar com o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

Imagine o seguinte: você está organizando o lançamento de um produto para sua startup. O local está reservado, mas a equipe de catering ainda precisa dos números finais. Enquanto isso, seu CEO está pedindo um roteiro finalizado até amanhã.

Gerenciar tantas variáveis sem um sistema centralizado é quase impossível.

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp oferece um único centro de controle. Você pode definir metas, criar cronogramas, atribuir tarefas e manter os orçamentos sob controle. Com visualizações como mapas, listas e cronogramas, você terá uma visão clara do progresso e da logística.

Seja um lançamento, uma conferência ou um evento interno fora do escritório, este modelo garante que sua equipe possa se concentrar em criar uma experiência fantástica, em vez de ficar atrás de atualizações.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Fique por dentro de todas as tarefas e prazos com cronogramas claros

Atribua responsabilidades aos membros da equipe e acompanhe o progresso deles em tempo real

Colabore facilmente com fornecedores, funcionários e partes interessadas

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que gerenciam eventos complexos e precisam de clareza, colaboração e tranquilidade para que nada seja esquecido.

💡 Dica profissional: quando você está gerenciando um evento, os menores detalhes podem passar despercebidos na confusão. Uma atualização tardia de um fornecedor ou uma anotação perdida de uma ligação de planejamento podem se transformar em pânico de última hora. É aí que o ClickUp Brain parece um colega de equipe extra. Com o ClickUp Brain, suas notas de reunião se transformam instantaneamente em tarefas, agendas e acompanhamentos. Você pode fazer perguntas como “O que mudou em nosso plano de catering esta semana?” e ele irá buscar a resposta em seu espaço de trabalho em segundos. Em média, as equipes economizam cerca de 1,1 dia por semana ao deixar o Brain cuidar do trabalho pesado. Esse é um tempo que você pode dedicar ao planejamento criativo ou simplesmente para descansar. Transforme atualizações de eventos em respostas instantaneamente com o ClickUp Brain

5. Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use listas de verificação personalizáveis para manter as tarefas de planejamento em dia usando o modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

52% dos planejadores de eventos afirmam que aumentar a participação é seu maior obstáculo, mais do que questões relacionadas ao local ou à produção. Isso mostra como é fácil para as pessoas se inscreverem, mas poucas realmente comparecem.

Fazer com que os participantes inscritos realmente compareçam requer um planejamento cuidadoso nos bastidores. É aí que você precisa do modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp.

Em vez de procurar em e-mails ou notas adesivas, você pode usar listas de verificação integradas para marcar as tarefas à medida que são concluídas. Dessa forma, seja para garantir licenças, confirmar o sistema de som ou gerenciar o catering, você tem um local claro para acompanhar tudo.

Esta lista de verificação para planejamento de eventos é especialmente útil para colaboração. Os membros da equipe podem comentar diretamente nas seções e atualizar o status das tarefas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize os principais detalhes do evento, como local, catering e entretenimento, em um único documento

Atribua responsabilidades para que cada pessoa saiba claramente qual é o seu papel

Documente aprovações, atualizações e notas para facilitar o alinhamento das partes interessadas

✨ Ideal para: equipes que desejam um centro de planejamento simples que capture todos os detalhes e torne a execução mais tranquila.

💡 Dica profissional: Registre atualizações quatro vezes mais rápido com o Talk to Text Não deixe que as notas sobre a visita ao local ou as ações pós-chamada desapareçam. O Talk to Text do ClickUp transforma sua voz em tarefas, e-mails ou atualizações de documentos refinados, onde quer que seu cursor esteja. Basta falar naturalmente e deixar que a IA cuide da formatação, dos links e das @menções. Exemplo: Digamos, “Criar tarefa: Confirmar fornecedor de AV até sexta-feira. Atribuir a Priya. Adicionar lista de verificação — 4 microfones de mão, 2 lapelas, divisor HDMI, teste do monitor do palco. Vincular o roteiro do evento e as notas da reunião de ontem. ” → O Talk to Text cria a tarefa, insere a lista de verificação e vincula automaticamente os documentos certos. Planejando em trânsito? Dite os acompanhamentos logo após uma visita ao local e mantenha o ritmo sem precisar digitar. Dite tarefas, notas e e-mails em mais de 50 idiomas usando o Talk to Text do ClickUp

6. Modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Atribua tarefas, anexe recursos e mantenha as aprovações em um só lugar com o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Nos últimos anos, muitas empresas reduziram os orçamentos de marketing em 10% a 20%, enquanto o custo médio por clique aumentou significativamente. Essa redução significa que todas as campanhas precisam trabalhar mais e permanecer bem organizadas para terem sucesso.

O modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp ajuda você a fazer isso, transformando ideias em um plano claro que você pode seguir no dia a dia.

Comece escrevendo os objetivos do evento e o público que você deseja atingir. Adicione os principais detalhes do evento que você promoverá, como data, hora, local e links de inscrição. Mapeie seus canais em um calendário para que as publicações e os e-mails cheguem nos momentos certos.

Você também pode acompanhar os orçamentos por canal para ver onde o dinheiro está indo e mudar rapidamente se algo não estiver funcionando. Acompanhe os resultados à medida que eles chegam para que você possa repetir o que aumenta o interesse dos participantes e pausar o que não funciona.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas, público-alvo e mensagens para que a comunicação dos principais detalhes do evento permaneça consistente

Planeje uma programação simples por e-mail, redes sociais e parceiros para impulsionar a promoção bem-sucedida do evento

Acompanhe orçamentos e resultados por canal para que você possa fazer ajustes antecipadamente e proteger seus gastos

✨ Ideal para: equipes que desejam um sistema simples e confiável para planejar ações de divulgação, gerenciar o trabalho e preencher a sala.

💡 Dica profissional: Quando as campanhas e promoções de eventos começam a se acumular, encontrar respostas enterradas em planilhas, e-mails e quadros de projetos desperdiça um tempo valioso. O ClickUp Brain Max atua como seu centro de comando de IA, reunindo informações do ClickUp e de suas ferramentas conectadas em um único lugar. Você pode falar ou digitar perguntas naturalmente, e o ClickUp Brain Max retornará respostas claras e citadas. Imagine pedir ao ClickUp Brain Max para mostrar as inscrições da semana passada, resumir quais canais tiveram melhor desempenho e sugerir onde realocar o orçamento. Em vez de pesquisar manualmente, você obtém um instantâneo claro com detalhes de apoio e até mesmo um rascunho de plano de ação que pode ser refinado com sua equipe.

7. Modelo de promoção de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as taxas de resposta e ajuste as campanhas conforme necessário com o modelo de promoção de eventos do ClickUp

Pense na rapidez com que algo pode se tornar viral no TikTok ou no Instagram. Uma postagem inteligente ou um vídeo cativante pode atrair milhares de olhares para um produto ou até mesmo para uma loja pop-up local em questão de horas.

Esse mesmo tipo de energia é o que a promoção de eventos precisa, e o modelo de promoção de eventos do ClickUp ajuda você a chegar lá.

Você pode definir metas para o seu evento, traçar o cronograma de promoção e atribuir tarefas para publicações nas redes sociais, divulgação à imprensa ou coordenação de influenciadores. Todos os recursos, desde rascunhos de pôsteres até textos de e-mails, podem ser armazenados com a tarefa relacionada, para que sua equipe sempre saiba onde procurar.

Agora, em vez de se esforçar para verificar várias planilhas e conversas, você tem um único espaço para monitorar o desempenho e fazer ajustes em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um cronograma claro para a promoção de eventos em todos os canais

Atribua tarefas para publicações nas redes sociais, divulgação por influenciadores e cobertura da imprensa

Mantenha arquivos de design, cópias e aprovações anexados às tarefas para facilitar o acesso

✨ Ideal para: Planejadores de eventos e profissionais de marketing que desejam promover eventos com estrutura, consistência e um toque de liberdade criativa.

📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos para eventos

8. Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro dos prazos e atualizações com o modelo de plano de projeto de eventos do ClickUp

Nada funcionará a menos que você faça.

Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de planejar eventos, onde a magia que os convidados veem é, na verdade, o resultado de uma preparação detalhada nos bastidores.

O modelo de plano de projeto de eventos do ClickUp oferece a estrutura necessária para dar vida a essa preparação. Você pode mapear cada etapa do seu evento com clareza, atribuir responsabilidades à sua equipe e acompanhar fornecedores, orçamentos e logística, tudo em um único espaço de trabalho.

Com as visualizações Linha do tempo, Lista e Calendário, é mais fácil identificar o que precisa de atenção e quando. Em vez de se apressar, você pode seguir em frente com a tranquilidade de saber que tudo está sob controle.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie cronogramas que mostram todas as etapas do processo do evento

Atribua tarefas e responsabilidades com prazos para garantir a prestação de contas

Acompanhe orçamentos, fornecedores e logística usando campos personalizados

✨ Ideal para: Equipes que desejam transformar ideias de eventos em planos viáveis com cronogramas claros, responsabilidades e acompanhamento do progresso.

9. Modelo simples de planejamento de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie atividades, instalações e tarefas de faturamento facilmente usando o modelo simples de planejamento de eventos do ClickUp

Imagine o seguinte: você está planejando uma festa de formatura para um amigo próximo. A lista de convidados continua a crescer, alguém sugere um novo serviço de bufê e, de repente, você percebe que está acompanhando tudo em três aplicativos diferentes.

É aí que o estresse realmente começa.

Com o modelo simples de planejamento de eventos do ClickUp, você pode acompanhar o local, o orçamento, a lista de convidados e até mesmo pequenos detalhes, como decoração ou música, sem perder de vista o panorama geral.

O modelo inclui visualizações flexíveis, como Lista, Quadro e Calendário, para que você possa escolher a configuração que melhor se adapta ao seu estilo.

Além disso, você tem todas essas listas pré-salvas para atividades, instalações e faturamento, o que torna ainda mais fácil manter tudo sob controle. E quando chegar a hora de compartilhar atualizações, o ClickUp Docs oferece um espaço colaborativo para registrar informações de patrocinadores, contratos com fornecedores ou apenas notas de discussões da equipe.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize locais, orçamentos e listas de convidados em visualizações estruturadas.

Alterne entre os layouts Lista, Quadro e Calendário, dependendo do seu fluxo de trabalho.

Adicione detalhes importantes com campos personalizados e acompanhe o progresso com status.

✨ Ideal para: equipes que desejam uma maneira simples e confiável de gerenciar eventos sem precisar lidar com várias ferramentas desconectadas.

📖 Leia também: Melhores softwares gratuitos para planejamento de eventos

10. Modelo avançado de planejamento de eventos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha toda a comunicação do evento centralizada com o modelo avançado de planejamento de eventos do ClickUp.

A PwC descobriu que 98% das empresas afirmam que as ferramentas digitais melhoraram a visibilidade de ponta a ponta em suas operações. Isso representa quase todas as empresas e nos diz algo importante.

Quanto maior e mais complexa for a operação, mais você precisará de uma única fonte de informações para manter todas as partes visíveis. O planejamento de grandes eventos funciona da mesma maneira.

O modelo avançado de planejamento de eventos do ClickUp foi criado para lhe dar essa visibilidade. Você pode reservar locais, gerenciar o catering e coordenar listas de convidados, tudo isso enquanto controla os orçamentos.

Com várias visualizações, campos personalizados e mais de duas dezenas de status, ele permite que você tenha uma visão completa do seu evento do início ao fim.

Não importa o que você tenha em mãos — uma conferência com várias sessões paralelas ou uma série de roadshows corporativos —, este modelo permite que você monitore o progresso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie todas as etapas do planejamento de eventos com 29 status personalizados para acompanhamento detalhado.

Use automações para otimizar tarefas repetitivas, como lembretes ou check-ins de fornecedores.

Visualize cronogramas com seis visualizações integradas, incluindo calendários e gráficos de Gantt.

Acompanhe orçamentos e pagamentos com campos personalizados projetados para atualizações em tempo real.

✨ Ideal para: equipes que realizam eventos grandes e complexos e precisam de visibilidade, estrutura e automação.

Esteja à altura da ocasião com o ClickUp

Não vamos nos enganar. Planejar um evento é intenso.

Há orçamentos a equilibrar, cronogramas a acompanhar, convidados a gerenciar e a preocupação constante de esquecer algo pequeno que acaba se tornando grande.

E é por isso que você precisa das ferramentas certas. ⚙️

Quando você analisa todas as opções disponíveis, o ClickUp se destaca discretamente. Ele não se limita a fornecer um calendário ou uma lista de verificação e pronto. Ele oferece estrutura quando você precisa de clareza, flexibilidade quando os planos inevitavelmente mudam e um único espaço onde toda a sua equipe pode ter uma visão geral.

E aqui está a melhor parte: os modelos do ClickUp tornam o planejamento mais acessível.

Seja para gerenciar conferências ou organizar festas, você terá todas as informações essenciais em um só lugar. Isso significa menos estresse, mais confiança e um processo de planejamento que realmente é agradável.

Se você está pronto para tornar seu próximo evento mais tranquilo, calmo e um pouco mais divertido de planejar, inscreva-se gratuitamente no ClickUp!