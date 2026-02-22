10 modelos gratuitos de sistemas de gestão empresarial

A organização média utiliza 305 aplicações SaaS. 🤯

É por isso que os modelos de sistemas de gestão empresarial são essenciais. Não apenas porque oferecem estrutura, mas porque os modelos certos se conectam diretamente à forma como o trabalho é atribuído, acompanhado, documentado e revisado.

Com um modelo de sistema de gestão empresarial, você pode reduzir o conjunto de ferramentas diárias e orientar o trabalho na direção certa dentro de um sistema maior.

Nesta postagem do blog, veremos os melhores modelos de sistemas de gestão empresarial criados para facilitar um pouco o seu trabalho!

O que é um modelo de sistema de gestão empresarial?

Um modelo de sistema de gestão empresarial é um espaço de trabalho pronto a usar que pode utilizar para executar as operações diárias num único local. Proporciona-lhe uma estrutura consistente para organizar pessoas, projetos, processos e acompanhamento do desempenho, para que o trabalho não fique disperso em documentos, folhas de cálculo e conversas desorganizados.

Esses modelos geralmente incluem:

Estrutura organizacional e funções/responsabilidades

Procedimentos operacionais padrão (SOPs)

Documentação de políticas

Processe fluxos de trabalho e documentação

Medidas de controle de qualidade

Protocolos de comunicação

Métricas de desempenho e KPIs

O que procurar em modelos de gestão empresarial

Ao escolher modelos de gestão empresarial, você deve procurar:

Flexibilidade de personalização: seus fluxos de trabalho são únicos. Você consegue modificar facilmente campos, status e visualizações para se adequar à forma como sua equipe opera, ou o modelo tem uma estrutura rígida e imutável?

Visibilidade multifuncional : o trabalho não acontece em departamentos isolados. Seu modelo deve oferecer suporte a várias equipes e mostrar como as iniciativas se conectam em toda a empresa

Recursos de automação : tarefas administrativas repetitivas prejudicam a produtividade. Procure modelos que estejam em uma plataforma que permita automatizar atualizações de status, notificações e atribuições de tarefas sem esforço manual

Escalabilidade: este modelo continuará a funcionar quando a sua equipe duplicar de tamanho? Procure estruturas que possam crescer com a sua empresa, em vez de se tornarem um obstáculo

Suporte à integração: o modelo deve existir dentro de uma plataforma que se conecte às suas ferramentas existentes, como Figma e Google Drive

10 modelos gratuitos de sistemas de gestão empresarial

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, oferece uma biblioteca com mais de 1.000 modelos prontos para uso, para você administrar sua empresa sem precisar combinar dezenas de ferramentas diferentes.

E a melhor parte é que os modelos não ficam em uma pasta acumulando poeira. Quando você escolhe um modelo de sistema de gestão empresarial, ele pode ficar ao lado do trabalho que ele impulsiona: tarefas, documentos, visualizações, painéis, agentes e muito mais, tudo conectado e alimentado por IA.

Vamos dar uma olhada nos melhores modelos de sistemas de gestão empresarial 👇

1. Modelo ClickUp Book of Work

Obtenha o modelo gratuito Analise os compromissos, esforços e demandas orçamentárias da equipe em um único documento com o modelo ClickUp Book of Work.

O modelo ClickUp Book of Work oferece aos gerentes um documento independente para revisar o que a equipe está se comprometendo a fazer durante um período específico, com visibilidade do esforço e da demanda orçamentária em todas as iniciativas. Ele está organizado em duas categorias, Projetos essenciais e Projetos opcionais, para que você possa separar o trabalho que deve ser feito do trabalho que depende da capacidade de carga de trabalho.

Use-o para apresentar um “livro” organizado para sua empresa, com um cabeçalho para detalhes importantes, como nome da empresa e informações de contato. Em seguida, agrupe projetos para tornar as discussões sobre priorização mais fáceis e consistentes.

Por que você vai gostar deste modelo:

Divida o trabalho planejado em Projetos Essenciais e Projetos Opcionais para facilitar a priorização e as compensações durante os ciclos de planejamento

Mantenha as revisões da liderança mais organizadas com um único formato no estilo Doc que resume os compromissos para um período de tempo definido

Mantenha a execução vinculada ao planejamento criando tarefas do ClickUp para cada projeto e movendo-as pelos status personalizados do ClickUp à medida que o trabalho avança

✅ Ideal para: gerentes de PMO e líderes de operações que coordenam portfólios de projetos entre equipes.

2. Modelo de melhores práticas gerais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Siga uma lista de verificação de adoção pronta e crie hábitos consistentes com o modelo de melhores práticas gerais do ClickUp

O modelo ClickUp General Best Practice contém uma lista de verificação pronta para configurar fluxos de trabalho ideais em sua empresa e criar hábitos consistentes em toda a equipe. Ele foi projetado para orientar a adoção por meio de etapas que as equipes podem seguir ao começar a usar o ClickUp Workspace diariamente.

Dentro do modelo, as melhores práticas são organizadas em categorias claras e vinculadas às funções responsáveis pela execução do trabalho, para que as tarefas de implementação continuem fáceis de atribuir, revisar e concluir.

Você também pode personalizar ainda mais o modelo de acordo com suas necessidades.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o trabalho de adoção por categoria, como treinamento, comunicação e configuração, mantendo as orientações fáceis de seguir à medida que você implementa o ClickUp

Marque as tarefas por função, incluindo Colaboradores Individuais, Gerentes e Administradores, para garantir que todos saibam quais as melhores práticas que se aplicam a eles

Divida a configuração em etapas práticas com tarefas e subtarefas que abrangem ações essenciais, como criação de tarefas, atribuições, prazos e prioridades

✅ Ideal para: Administradores de espaços de trabalho e gerentes de operações que lideram a implementação.

🚀 Vantagem do ClickUp: Recorra aos Super Agentes do ClickUp quando você estiver cansado de uma IA que só lhe dá respostas. Os Super Agentes são criados para viver dentro do seu espaço de trabalho ClickUp como colegas de equipe ambientais com contexto completo do espaço de trabalho. Na verdade, eles podem executar fluxos de trabalho de várias etapas, 24 horas por dia, usando as ferramentas, gatilhos, conhecimento e memória que você lhes fornece. Essa é a diferença entre pedir ajuda à IA e delegar o trabalho a algo que pode realizá-lo. Saiba mais sobre o Super Agents neste vídeo que criamos especialmente para você 👇

3. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize dependências e prazos de entrega usando o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp consolida todo o seu plano de projeto em um único cronograma, apresentando gráficos de Gantt que ilustram a conexão entre as etapas do trabalho, desde o início até a entrega. É um ponto de partida sólido quando seu projeto tem dependências, fases sobrepostas e prazos que exigem uma coordenação mais rigorosa.

Depois que o cronograma é mapeado, o modelo também oferece um local para acompanhar os números e sinais que influenciam a entrega, desde a movimentação do orçamento até a gravidade do problema.

Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje e ajuste cronogramas com os gráficos de Gantt do ClickUp , incluindo relações entre tarefas e sequências no estilo de marcos

Armazene métricas críticas do projeto usando atributos personalizados, como custo planejado, custo real, orçamento restante, nível de problema e fase do projeto, para manter o contexto financeiro e de entrega próximo ao trabalho

Monitore a execução rapidamente com tarefas agrupadas por status e responsáveis, mantendo a propriedade e o progresso visíveis durante todo o ciclo de vida do projeto

✅ Ideal para: gerentes de projetos PMO e líderes de implementação que lidam diretamente com os clientes e executam projetos em várias fases.

4. Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe a configuração do projeto e os principais detalhes em um só lugar com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp apresenta as principais configurações necessárias para cada projeto antes do início da execução, com um único local para registrar o gerente de projeto, a equipe do projeto, o nome do projeto e o status de conclusão em andamento.

Ele abre com uma lista de tarefas pronta para uso que abrange os fundamentos da maioria das tarefas em um projeto, desde a definição do conceito e dos objetivos até o orçamento, o planejamento de riscos e as comunicações.

E quando os detalhes do projeto circularem por vários locais, use o ClickUp Brain MAX, o companheiro de IA para desktop mais completo. Ele ajuda você a obter o contexto certo instantaneamente e o transforma em próximas etapas. E isso pode ser qualquer coisa — desde a elaboração de um plano de comunicação até a geração de um briefing inicial do projeto a partir do seu espaço de trabalho.

Reúna o contexto disperso do projeto e elabore as próximas etapas com o ClickUp Brain MAX

Além disso, você pode usar diferentes LLMs para os diferentes tipos de perguntas que tiver, tudo a partir de um único aplicativo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Comece com uma lista de verificação estruturada que abrange as principais etapas do planejamento, como mapeamento do cronograma, orçamento, configuração do organograma, gerenciamento de riscos e planejamento de comunicações

Mantenha as informações básicas do projeto visíveis na parte superior com campos para Gerente de Projeto, Equipe do Projeto, Nome do Projeto e Status de Conclusão

Divida o trabalho de planejamento em subtarefas para que cada etapa da configuração tenha um responsável, um progresso e um acompanhamento claros

✅ Ideal para: gerentes de projeto e líderes de implementação que estão iniciando novos projetos internos ou com novos clientes.

📮 ClickUp Insight: 45% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que mantêm abas de pesquisa relacionadas ao trabalho abertas por semanas. Para outros 23%, essas abas valiosas incluem conversas de chat com IA repletas de contexto. Basicamente, a grande maioria está terceirizando a memória e o contexto para abas frágeis do navegador. Repita conosco: abas não são bases de conhecimento. 👀 O ClickUp Brain MAX muda o jogo aqui. Este super aplicativo de IA permite pesquisar seu espaço de trabalho, interagir com vários modelos de IA e até mesmo usar comandos de voz para recuperar o contexto a partir de uma única interface. Como o MAX fica no seu PC, ele não compete por espaço na barra de abas e pode salvar conversas até que você as exclua!

5. Modelo de integração de software ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as integrações de software, desde a admissão até o acompanhamento de pagamentos, com o modelo de integração de software ClickUp.

O modelo de integração de software ClickUp organiza seu trabalho de integração como um pipeline de tarefas passo a passo, com cada solicitação rastreada desde o recebimento até a conclusão. Ele foi criado para rastreamento de ponta a ponta, desde verificações iniciais, como disponibilidade e preços, até a seleção de fornecedores, pedidos de compra e acompanhamento de pagamentos.

O modelo também separa os esforços de integração em listas dedicadas, incluindo Integrações de dados, Integrações de sistemas e Integrações de processos. Isso ajuda a manter diferentes fluxos de trabalho visíveis, sem misturar requisitos ou cronogramas.

E quando as integrações envolvem várias ferramentas, o ClickUp Integrations garante que todos os seus fluxos de trabalho e ferramentas estejam conectados ao seu espaço de trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as solicitações por meio de etapas definidas, como Necessita de Informações, Em Andamento e A Fazer, mantendo os bloqueadores e as próximas etapas visíveis em todo o pipeline

Gerencie vários fluxos de trabalho com listas separadas para integrações de dados, sistemas e processos

Ofereça suporte a fluxos de trabalho do tipo aquisição com detalhes de tarefas, como responsáveis, prazos e prioridade, além de espaço para referências importantes, como QPA, PO e PR

✅ Ideal para: gerentes de operações de TI e especialistas em implementação que coordenam lançamentos de vários sistemas.

⭐ Leitura bônus: Como praticar estratégias de comunicação centralizadas

6. Modelo de comunicação com funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Padronize as atualizações internas com o modelo de comunicação com funcionários do ClickUp

O modelo de comunicação com funcionários do ClickUp oferece um local central para mapear como as atualizações internas devem fluir entre as equipes. Adicione seus fluxos de comunicação recorrentes e preencha o Método e o Público para cada um deles, a fim de tornar as expectativas claras e repetíveis.

Combine-o com o ClickUp Docs para transformar seus padrões de comunicação em um wiki ativo, bloquear o acesso com as permissões certas e vincular o Doc diretamente às tarefas ou locais onde as equipes trabalham. Quando alguém precisar da política no meio do projeto, você pode indicar a seção exata usando links de página ou até mesmo um link de bloco.

Transforme os padrões de comunicação em um wiki dinâmico com permissões e links diretos usando o ClickUp Docs

Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie a comunicação por equipe e objetivo com seções como Reuniões Internas, Soluções e Marketing

Acompanhe o tempo gasto na preparação de comunicações, reuniões e atualizações com o ClickUp Time Tracking

quando uma atualização deve ocorrer antes de outra (por exemplo: nota da liderança → anúncio da equipe) Adicione dependências do ClickUp quando uma atualização deve ocorrer antes de outra (por exemplo: nota da liderança → anúncio da equipe)

✅ Ideal para: Gerentes de operações de pessoal e líderes de comunicação interna que definem normas de comunicação em toda a empresa.

7. Modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Execute bugs e sprints em etapas definidas com o modelo de gerenciamento ClickUp Agile Scrum

O modelo ClickUp Agile Scrum Management funciona como um sistema operacional para equipes de engenharia dentro de uma estrutura de gestão empresarial mais ampla. Ele organiza a execução de bugs e sprints em etapas definidas, como Aberto, Triagem, Informações necessárias e Em desenvolvimento, proporcionando à liderança uma visão consistente do progresso e dos marcos alcançados.

Nos bastidores, ele também se integra ao ClickUp for Agile Teams para oferecer suporte ao planejamento de sprints, visibilidade do backlog e coordenação multifuncional.

Por que você vai gostar deste modelo:

Encaminhe as questões recebidas por meio de um fluxo de trabalho consistente, usando status como Aberto, Triagem, Necessita de Informações e Em Desenvolvimento

Padronize as decisões de triagem com campos para Prioridade (P0–P4), Gravidade (S1–S3), Origem, Ambiente e Tipo de relatório

Mantenha a execução do sprint mensurável com Sprints e Pontos de Sprint, além de visualizações como Bugs Relatados, Por Recurso e Meus Envios de Bugs

✅ Ideal para: Scrum masters e gerentes de engenharia que gerenciam a entrega de sprints e a triagem de defeitos.

💡 Dica profissional: O ClickUp foi criado para equipes ágeis modernas que desejam planejar, entregar e aprender em um único espaço de trabalho (sem a dispersão do trabalho 😵‍💫). Assista a este vídeo para ver como o ClickUp oferece suporte à execução ágil moderna de ponta a ponta, do backlog ao lançamento, sem a necessidade de alternar entre ferramentas.

8. Modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todas as implementações dos clientes com o modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp

O modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp organiza as implementações dos clientes em um único sistema, com cada cliente acompanhado por etapas como Solicitado e Serviço em andamento.

Quando você precisar de visibilidade do portfólio em todas as implementações, use os painéis do ClickUp para reunir status, prazos e sinais de receita em uma única visualização. Os cartões de IA do ClickUp adicionam uma camada de visualização rápida, resumindo todas as informações necessárias sem precisar examinar cada linha do cliente.

Resuma o progresso do cliente rapidamente com os cartões de IA nos painéis do ClickUp

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe cada interação com o cliente por status, com seções separadas para Solicitado e Serviço em andamento

Armazene campos essenciais para a implementação, como nível de suporte, segmento, receita esperada, solicitação de serviço e contrato de vendas, juntamente com datas e prioridades

Analise todos os serviços em um só lugar usando Todos os Serviços e, em seguida, use Painéis e Cartões de IA para revelar sinais de carga de trabalho e risco em todo o portfólio

✅ Ideal para: gerentes de sucesso do cliente e líderes de implementação que gerenciam várias implementações de clientes.

9. Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina o escopo do projeto antecipadamente em um documento estruturado com o modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

O modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp oferece um documento pronto para uso para definir o escopo antes do início do trabalho, com uma estrutura clara que mantém todos alinhados sobre o que o projeto irá entregar. Ele começa com o título do projeto, o gerente do projeto e a data do relatório, e depois percorre as partes que a maioria das equipes geralmente se esforça para documentar posteriormente.

Neles, você encontrará seções dedicadas a Declaração do Problema, Declaração da Oportunidade, Objetivos do Projeto, Escopo/Fora do Escopo do Projeto e Aprovação, facilitando o estabelecimento de limites desde o início e protegendo o projeto de surpresas de última hora.

Por que você vai gostar deste modelo:

Capture o escopo em um único documento com seções guiadas para Problema, Oportunidade, Metas e Dentro do Escopo/Fora do Escopo

Reduza mal-entendidos com uma seção de aprovação que formaliza a autorização antes do início da execução

Use o ClickUp Automations para manter o acompanhamento após as aprovações, como atualizar status ou atribuir responsáveis quando o escopo for aprovado

✅ Ideal para: gerentes de projeto e líderes de entrega que gerenciam projetos com muitas partes interessadas.

10. Modelo Vertex42 CRM para pequenas empresas

Para equipes de pequenas empresas que ainda não estão prontas para um CRM completo, este modelo de CRM para pequenas empresas da Vertex42, baseado em planilhas, oferece uma maneira simples de acompanhar o relacionamento com os clientes e os pipelines de vendas.

É uma opção leve para gerenciar dados de clientes sem um sistema complexo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha detalhes importantes, como informações de contato e nome da empresa, prontamente disponíveis, armazenando todas as informações de seus clientes e prospects em uma planilha organizada

Acompanhe a evolução das negociações, desde o contato inicial até o fechamento do negócio, monitorando suas negociações à medida que elas passam por diferentes estágios

Mantenha um histórico claro do seu relacionamento registrando todas as suas interações e agendando tarefas de acompanhamento para cada contato

✅ Ideal para: Fundadores individuais e coordenadores de vendas de pequenas empresas que acompanham leads e follow-ups.

Crie o centro de comando perfeito para sua empresa com o ClickUp

Um modelo de sistema de gestão empresarial é um excelente ponto de partida, mas o verdadeiro valor advém do que acontece depois de o configurar.

As pessoas realmente o utilizam todos os dias? As atualizações são mantidas em dia? As decisões ficam em um único lugar? Os líderes podem ver o que está acontecendo sem precisar ficar atrás do status?

Essa é a diferença entre uma biblioteca de modelos e um sistema de gestão.

O ClickUp ajuda você a transformar modelos em um fluxo de trabalho dinâmico. Você pode documentar como o trabalho é executado, atribuir responsabilidades e manter as prioridades visíveis em um único espaço de trabalho, com IA e modelos na camada.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes

Um modelo de gerenciamento de projetos concentra-se em uma única iniciativa com uma data de início e término definidas. Um modelo de gerenciamento empresarial abrange operações contínuas e interdepartamentais, como alocação de recursos e padronização de processos.

Sim, esses modelos são altamente eficazes para equipes de pequenas empresas. Eles fornecem estrutura e visibilidade essenciais desde o início, melhorando a eficiência operacional e evitando o caos que muitas vezes acompanha o crescimento.

A IA transforma modelos estáticos em sistemas dinâmicos. Por exemplo, o ClickUp Brain pode gerar automaticamente relatórios de status a partir dos dados do seu modelo ou resumir o progresso entre departamentos, eliminando o trabalho manual.