12 melhores ferramentas sem código para gerentes de produto em 2025

No atual mundo acelerado do gerenciamento de produtos, ter as ferramentas certas à sua disposição pode fazer toda a diferença em sua capacidade de criar e fornecer produtos excepcionais. Ferramentas sem código surgiram como um divisor de águas, capacitando os gerentes de produtos a simplificar seus fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e dar vida às suas ideias sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado.

Nesta postagem, exploraremos as melhores ferramentas sem código para gerentes de produtos, analisando seus principais recursos, benefícios e limitações, além de discutir como escolher a solução perfeita para suas necessidades específicas! 🚀

O que são ferramentas sem código para gerentes de produto?

Você está tentando fazer malabarismos com roteiros de produtos, com feedback do cliente, colaboração da equipe e priorização, tudo isso com o objetivo de oferecer a melhor experiência de usuário para o seu produto?

Administrar uma equipe de gerenciamento de produtos bem-sucedida não é pouca coisa.

Com o cenário de tecnologia em constante evolução, os gerentes de produtos precisam se manter atualizados com as últimas tendências e ferramentas e, ao mesmo tempo, manter o foco no usuário final.

O grande volume de tarefas e responsabilidades pode ser esmagador e impedir que até mesmo os gerentes de produtos mais experientes, com excelente habilidades de gerenciamento de produtos e, portanto, não conseguem atingir suas metas com eficiência.

E, convenhamos, não é possível fazer tudo manualmente, por mais capacitada que seja a sua equipe. É por isso que você precisa das melhores ferramentas sem código em seu arsenal.

Ferramentas com pouco código, como o Power Apps, podem ser usadas por pessoas sem nenhum conhecimento de codificação. No entanto, o problema é que você ainda precisará de um desenvolvedor para fechar o negócio em algum momento.

Benefícios das ferramentas sem código para gerentes de produto

A adoção de ferramentas sem código pode ser um divisor de águas para os gerentes de produtos, transformando a maneira como eles abordam suas tarefas diárias e objetivos de longo prazo. Aqui estão alguns dos principais benefícios que as ferramentas sem código trazem para os gerentes de produtos:

1. Desenvolvimento acelerado

As ferramentas sem código permitem que os gerentes de produtos liberem protótipos, iterem rapidamente e lancem produtos com mais rapidez - ainda mais acelerado com modelos de lançamento de produtos sem depender de recursos de desenvolvimento. Isso reduz significativamente o tempo de lançamento no mercado e ajuda a manter o ritmo com as necessidades dos clientes em constante mudança.

2. Colaboração aprimorada

As plataformas sem código promovem uma melhor comunicação e colaboração entre equipes multifuncionais . Ao romper as barreiras entre as partes interessadas técnicas e não técnicas, essas ferramentas garantem que todos estejam na mesma página, resultando em um processo de desenvolvimento de produtos mais coeso.

3. Criatividade capacitada

Com as ferramentas sem código, os gerentes de produtos podem experimentar novos ideias e conceitos sem se preocupar com restrições técnicas. Essa liberdade estimula a inovação e ajuda os gerentes de produtos a oferecer experiências de usuário excepcionais.

4. Eficiência de custos

Ao minimizar a necessidade de codificação e desenvolvimento extensivos, as ferramentas sem código podem reduzir significativamente o custo geral do desenvolvimento de produtos, permitindo que os gerentes de produtos aloquem recursos com mais eficiência.

5. Escalabilidade e flexibilidade

As plataformas sem código oferecem aos gerentes de produtos a capacidade de escalonar seus aplicativos e fazer alterações em tempo real com facilidade. Essa flexibilidade garante que os produtos possam se adaptar à evolução das demandas do mercado e aos requisitos dos usuários.

A incorporação de ferramentas sem código em seu kit de ferramentas de gerenciamento de produtos pode melhorar drasticamente a eficiência, a comunicação e a inovação, resultando em produtos melhores e clientes mais satisfeitos.

Não perca a oportunidade de levar o gerenciamento de produtos para o próximo nível com essas ferramentas poderosas!

Bônus:_ Ferramentas de codificação de IA

O que faz uma boa ferramenta sem código para gerentes de produto?

Selecionar a ferramenta sem código correta é essencial para maximizar os benefícios que ela oferece aos gerentes de produtos. Porém, com tantas opções disponíveis, é fundamental saber quais fatores fazem com que uma ferramenta sem código se destaque das demais.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados ao avaliar ferramentas sem código para gerentes de produtos:

✅ Interface intuitiva

funcionalidade abrangente

integrações perfeitas

personalização e extensibilidade

segurança e conformidade robustas

comunidade e suporte ativos

Ao manter esses fatores em mente, você pode selecionar com confiança uma ferramenta sem código que capacitará você e sua equipe de gerenciamento de produtos a obter melhores resultados com mais rapidez e eficiência. ⚡️

12 melhores ferramentas sem código para gerentes de produtos em 2024

Vamos nos aprofundar nas principais ferramentas sem código para gerentes de produtos que o ajudarão a otimizar seu fluxo de trabalho, tomar decisões informadas e levar seu produto a novos patamares. 📈

1. ClickUp #### Melhor ferramenta sem código para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em seu gráfico de Gantt personalizado linha do tempo do projeto com a visualização do gráfico de Gantt

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de gerenciamento de projetos desenvolvida para melhorar a colaboração da equipe e a produtividade, oferecendo recursos avançados para reunir todo o trabalho da sua equipe em um local centralizado.

O que torna o ClickUp um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos hoje é sua plataforma totalmente personalizável, fácil de usar e sem código. Isso significa que equipes de todos os tamanhos, incluindo empreendedores individuais, pequenas empresas, grandes corporações e tudo o mais, podem configurar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho e preferências exclusivas e ajustá-lo à medida que sua empresa cresce - não são necessárias habilidades técnicas e de codificação. 👏

Quanto aos gerentes e equipes de produtos, o ClickUp pode ajudá-lo com o seguinte:

Planejamento de estratégia : Crie um visual do seu plano, mapeie ideias e conecte-as a fluxos de trabalho e tarefas com Quadros brancos ClickUp Roadmaps e Gerenciamento de produtos: Crie roteiros claros para sua equipe com mapas mentais, linha do tempo, gráfico de Gantt, lista ou exibição de tabela

: Crie um visual do seu plano, mapeie ideias e conecte-as a fluxos de trabalho e tarefas com Quadros brancos ClickUp Metas : Alinhe objetivos e metas e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goals

: Alinhe objetivos e metas e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goals Colaboração da equipe : Troque feedback, obtenha atualizações em tempo real e mantenha-se informado com a visualização de bate-papo, comentários e muito mais

: Troque feedback, obtenha atualizações em tempo real e mantenha-se informado com a visualização de bate-papo, comentários e muito mais Rastreamento de bugs e problemas : Organize o feedback e as prioridades esimplifique o rastreamento de bugs e problemas Fluxos de trabalho e automação : Crie um fluxo claro,fluxos de trabalho ágeis e faça sprint no desenvolvimento com automações

: Organize o feedback e as prioridades esimplifique o rastreamento de bugs e problemas relatórios em tempo real e acompanhamento do progresso : Acompanhe o desempenho e o progresso das metas com os ClickUp Dashboards

: Acompanhe o desempenho e o progresso das metas com os ClickUp Dashboards Integração de todas as suas ferramentas de feedback e desenvolvimento : Crie ciclos de feedback do cliente para informar as decisões sobre o produto com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket

: Crie ciclos de feedback do cliente para informar as decisões sobre o produto com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket Crie seu próprio ClickApp personalizado com a API do ClickUp: A API do ClickUp permite que você crie suas próprias integrações personalizadas e ClickApps para integrar a funcionalidade da ferramenta em aplicativos de terceiros

Use os quadros brancos do ClickUp com objetos, tarefas, relacionamentos e adesivos para colaborar visualmente com sua equipe

Além disso, qualquer gerente de produto e equipe também pode iniciar qualquer trabalho e economizar tempo com o ClickUp modelos para lançamentos de produtos e planejamento estratégico, juntamente com outros modelos de gerenciamento de produtos e modelos de marketing de produtos .

O modelo de lista de verificação de lançamento de produto da ClickUp inclui status personalizados, campos personalizados, código de cores e muito mais para ajudar a visualizar e acompanhar todos os elementos do seu processo de lançamento

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

: Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais Mais de 15 exibições personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, gráfico de Gantt e muito mais

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, gráfico de Gantt e muito mais Funcionalidade de arrastar e soltar : Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas

: Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas Capacidades de automação : Acelere qualquer processo com a automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação

: Acelere qualquer processo com a automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação Documentação : Armazene todos os projetos,escopo do trabalhoe arquivos relacionados à empresa com o ClickUp Docs

: Armazene todos os projetos,escopo do trabalhoe arquivos relacionados à empresa com o ClickUp Docs Gerenciamento de recursos : Monitore seus recursos com o Workload View

: Monitore seus recursos com o Workload View Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho Disponível em todos os dispositivos : Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador

: Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador Guia do gerente de produto : Saiba como maximizar o ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo

: Saiba como maximizar o ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo Biblioteca de modelos: Escolha entre mais de 1.000 modelos para cada caso de uso e equipe, inclusive para produtos, desenvolvedores de software , marketing,

Limitações

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos

Alguns cartões do Dashboard não podem ser exportados no plano gratuito

Algumas exibições não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços

Free Forever: Plano gratuito rico em recursos

Plano gratuito rico em recursos Ilimitado: US$ 5 por mês/usuário

US$ 5 por mês/usuário Business: $12 por mês/usuário

$12 por mês/usuário Business Plus: $19 por mês/usuário

$19 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 5.680 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 5.680 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.540 avaliações)

2. Feathery

Melhor ferramenta sem código para criar formulários avançados

Criando um formulário personalizado com o Feathery Feathery é um poderoso criador de formulários para equipes de produtos. Essa ferramenta permite que as equipes de produtos criem fluxos no aplicativo para integração de usuários , pagamentos , aplicativos e muito mais, sem recursos de desenvolvedor.

Os usuários podem criar formulários totalmente personalizáveis com um editor visual semelhante ao Webflow, um poderoso construtor de lógica e mais de 5.000 integrações, incluindo ferramentas como Segment, Stripe e Firebase.

Melhores recursos

Formulários nativos da marca : Crie formulários personalizados que correspondam à identidade visual de sua marca

: Crie formulários personalizados que correspondam à identidade visual de sua marca Editor de arrastar e soltar : Crie e edite layouts facilmente com uma interface fácil de usar

: Crie e edite layouts facilmente com uma interface fácil de usar Suporte a lógica avançada : Implemente lógica condicional complexa para criar formulários e fluxos de trabalho dinâmicos

: Implemente lógica condicional complexa para criar formulários e fluxos de trabalho dinâmicos Integrações de aplicativos : Conecte-se e interaja com mais de 5.000 aplicativos para ampliar a funcionalidade

: Conecte-se e interaja com mais de 5.000 aplicativos para ampliar a funcionalidade Reagir eSDKs de Javascript: Utilize kits de desenvolvimento de software fáceis de usar pelo desenvolvedor para validação avançada e lógica personalizada

Limitações

Demora mais para começar do que um construtor de formulários simples como o Google Forms

As integrações avançadas, como o Plaid, exigem um plano pago

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Básico: US$ 50 por mês

US$ 50 por mês Pro: US$ 400 por mês

US$ 400 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

Product Hunt: 4,7 de 5 (mais de 20 avaliações)

3. Amplitude

Melhor ferramenta sem código para análise de produtos

Visualização de dados no Amplitude para tomar decisões de negócios melhores e mais informadas Amplitude é uma poderosa plataforma de análise de produtos que ajuda os gerentes de produtos a tomar decisões orientadas por dados, analisando o comportamento do usuário e compreendendo o impacto dos recursos no envolvimento do usuário.

O fornecimento de uma visão holística das interações com os clientes permite que as equipes identifiquem gargalos, identifiquem recursos bem-sucedidos e criem estratégias eficazes.

Além disso, seus recursos de análise preditiva oferecem insights sobre o comportamento futuro do usuário, permitindo que os gerentes de produtos fiquem à frente da curva. Essa ferramenta é fundamental para os gerentes de produtos que desejam otimizar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento.

Melhores recursos

Análise do comportamento do usuário : Acompanhe e analise como os usuários interagem com seu produto para obter insights valiosos

: Acompanhe e analise como os usuários interagem com seu produto para obter insights valiosos Análise de coorte e segmentação : Agrupe usuários com base em características ou comportamentos compartilhados e analise esses segmentos para obter insights mais direcionados

: Agrupe usuários com base em características ou comportamentos compartilhados e analise esses segmentos para obter insights mais direcionados Relatórios em tempo real : Acesse dados e insights atualizados à medida que eles ocorrem para tomar decisões oportunas

: Acesse dados e insights atualizados à medida que eles ocorrem para tomar decisões oportunas Testes A/B e experimentação: Teste diferentes versões do seu produto ou recursos e compare o desempenho deles para otimizar a experiência e o envolvimento do usuário

Limitações

Curva de aprendizado mais acentuada para iniciantes

Recursos limitados de exportação de dados

O preço pode ser caro para equipes maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Growth: Solicite uma demonstração

Solicite uma demonstração Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (1.964 avaliações)

4,5 de 5 (1.964 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (52 avaliações)

4. Fluxo da Web

Melhor ferramenta sem código para criação de sites

Criação de um site personalizado com o Webflow Webflow é um site responsivo ferramenta de web design que permite que os gerentes de produtos projetem, criem e lancem sites visualmente impressionantes sem escrever nenhum código.

Ela combina os elementos visuais do design com os aspectos técnicos do desenvolvimento, fornecendo uma plataforma holística para a criação de sites profissionais e funcionais.

Com seus recursos de CMS e comércio eletrônico, o Webflow também simplifica o processo de gerenciamento do conteúdo do site e das transações on-line. Essa ferramenta é indispensável para os gerentes de produtos que desejam criar experiências interativas e envolventes na Web.

Melhores recursos

Editor visual 2D : Utilize uma interface gráfica para projetar e editar seu projeto em um espaço bidimensional

: Utilize uma interface gráfica para projetar e editar seu projeto em um espaço bidimensional Ferramentas de design responsivo : Crie designs que se ajustam automaticamente e ficam ótimos em qualquer dispositivo, de desktops a telefones celulares

: Crie designs que se ajustam automaticamente e ficam ótimos em qualquer dispositivo, de desktops a telefones celulares CMS : Gerencie o conteúdo do site, como postagens de blog e outras coleções, com facilidade

: Gerencie o conteúdo do site, como postagens de blog e outras coleções, com facilidade Interações e animações personalizadas: Crie interações e animações exclusivas para aprimorar o envolvimento e a experiência do usuário

limitações do ####

Recursos nativos de comércio eletrônico limitados

Restrito à hospedagem do Webflow

Preços

Plano inicial: Gratuito

Gratuito Básico: $18 por mês

$18 por mês CMS: $29 por mês

$29 por mês Business: $49 por mês

$49 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,4 de 5 (469 avaliações)

4,4 de 5 (469 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (18 avaliações)

5. Moldura

Melhor ferramenta sem código para prototipagem

Crie e publique sites responsivos com o Framer Framer é uma ferramenta sem código que permite que os gerentes de produtos criem protótipos interativos de alta fidelidade sem qualquer codificação.

Ele preenche a lacuna entre o design e o desenvolvimento, permitindo uma colaboração perfeita entre os dois.

Com sua rica biblioteca de componentes e amplas opções de personalização, o Framer oferece um ambiente versátil para a criação de protótipos e testes de usuários. Essa ferramenta é perfeita para gerentes de produtos que desejam simplificar o processo de desenvolvimento de produtos processo de design e melhorar a usabilidade do produto.

Melhores recursos

Componentes interativos : Utilize componentes pré-criados ou personalizados que respondem às ações do usuário, aprimorando a interatividade dos seus designs

: Utilize componentes pré-criados ou personalizados que respondem às ações do usuário, aprimorando a interatividade dos seus designs Colaboração e compartilhamento : Trabalhe de forma integrada com os membros da equipe, compartilhe seus designs e obtenha feedback dentro da plataforma

: Trabalhe de forma integrada com os membros da equipe, compartilhe seus designs e obtenha feedback dentro da plataforma Integrações com ferramentas de design : Conecte-se a softwares de design populares para obter um fluxo de trabalho de design mais suave e para importar ou exportar ativos

: Conecte-se a softwares de design populares para obter um fluxo de trabalho de design mais suave e para importar ou exportar ativos Sistema de design incorporado: Aproveite uma estrutura existente de padrões e componentes de design para manter a consistência em seus designs

limitações do ####

Suporte limitado para animações avançadas

Pode exigir conhecimento básico de codificação para recursos avançados

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Mini: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Basic: $20 por mês

$20 por mês Pro: $30 por mês

$30 por mês Business: Preços personalizados

Avaliações de clientes

G2: 4,4 de 5 (55 avaliações)

4,4 de 5 (55 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (16 avaliações)

6. Bolha

Melhor ferramenta sem código para criar aplicativos da Web

Crie aplicativos interativos e multiusuários para navegadores da Web para desktop e dispositivos móveis com o Bubble Bubble é uma plataforma sem código que permite aos gerentes de produtos projetar, desenvolver e lançar aplicativos da Web com recursos completos com facilidade.

Seu editor visual e fluxos de trabalho personalizáveis permitem a prototipagem e o desenvolvimento rápidos, reduzindo o tempo e o esforço normalmente necessários.

Além disso, os sólidos recursos de integração do Bubble o tornam uma solução abrangente para a criação de aplicativos complexos sem a necessidade de codificação. Essa ferramenta é ideal para gerentes de produtos que buscam uma plataforma de desenvolvimento robusta e completa.

Melhores recursos

Editor de arrastar e soltar : Use uma interface intuitiva para projetar e organizar elementos com facilidade, sem necessidade de codificação

: Use uma interface intuitiva para projetar e organizar elementos com facilidade, sem necessidade de codificação Criador de banco de dados visual : Crie e gerencie bancos de dados visualmente, simplificando o processo de organização e manipulação de dados

: Crie e gerencie bancos de dados visualmente, simplificando o processo de organização e manipulação de dados Fluxos de trabalho personalizáveis : Adapte os fluxos de processos para atender aos requisitos exclusivos de sua empresa, aumentando a produtividade e a eficiência

: Adapte os fluxos de processos para atender aos requisitos exclusivos de sua empresa, aumentando a produtividade e a eficiência Rico ecossistema de plug-ins: Aproveite uma grande variedade de plug-ins para obter funcionalidades adicionais e integração perfeita com outras ferramentas ou plataformas

Limitações

Desempenho limitado para aplicativos de grande escala

Curva de aprendizado mais acentuada

Não é adequado para dispositivos móveis nativosdesenvolvimento de aplicativos Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Mini: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Basic: $20 por mês

$20 por mês Pro: $30 por mês

$30 por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,4 de 5 (55 avaliações)

4,4 de 5 (55 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (16 avaliações)

7. Retool

Melhor ferramenta sem código para criar ferramentas internas

Crie ferramentas internas com o Retool Retool é uma plataforma sem código que permite que os gerentes de produtos criem ferramentas internas personalizadas rapidamente, conectando-as a seus bancos de dados e APIs existentes.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar e os componentes pré-construídos facilitam a criação de ferramentas adaptadas às suas necessidades comerciais exclusivas.

Além disso, os robustos recursos de segurança do Retool garantem que seus dados permaneçam protegidos. Essa ferramenta é uma solução poderosa para gerentes de produtos que buscam simplificar seus processos internos e aumentar a eficiência.

Melhores recursos

Construtor de UI do tipo arrastar e soltar : Esse recurso permite projetar e organizar elementos em sua interface de usuário com facilidade, sem necessidade de codificação

: Esse recurso permite projetar e organizar elementos em sua interface de usuário com facilidade, sem necessidade de codificação Componentes pré-construídos : Use elementos prontos para acelerar o processo de desenvolvimento e manter a consistência em seu design

: Use elementos prontos para acelerar o processo de desenvolvimento e manter a consistência em seu design I ntegração com bancos de dados e APIs populares : Conecte-se perfeitamente a uma variedade de bancos de dados e APIs, permitindo que você busque, manipule e exiba dados de diferentes fontes

: Conecte-se perfeitamente a uma variedade de bancos de dados e APIs, permitindo que você busque, manipule e exiba dados de diferentes fontes Controle de acesso baseado em funções: Implemente diferentes níveis de acesso com base nas funções do usuário, garantindo que os usuários possam acessar apenas as informações e os recursos relevantes para suas funções

limitações do ####

Personalização limitada do design

O preço pode ser caro para empresas e equipes maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Equipe: $10 por mês

$10 por mês Empresa: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (159 avaliações)

4,7 de 5 (159 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (69 avaliações)

8. Mesa de ar

Melhor ferramenta sem código para armazenamento de dados

Usando o recurso de relatórios do Airtable para gerenciar um pipeline de vendas Airtable é uma ferramenta flexível de banco de dados sem código que combina a facilidade de uso de uma planilha com a funcionalidade de um banco de dados.

Ele permite que os gerentes de produtos organizem e visualizem os dados de várias maneiras, aprimorando a colaboração e a tomada de decisões.

Com seus formulários incorporados e recursos de automação, Airtable também simplifica a coleta e o processamento de dados. Essa ferramenta é uma ótima opção para gerentes de produtos que desejam aprimorar o gerenciamento de dados e otimizar os fluxos de trabalho.

Melhores recursos

Visualizações personalizáveis : Adapte a exibição e a organização de seus dados para atender às suas necessidades específicas, facilitando a análise e a interpretação.

: Adapte a exibição e a organização de seus dados para atender às suas necessidades específicas, facilitando a análise e a interpretação. Formulários e automações incorporados : Utilize formulários prontos para coletar dados e configure automações para simplificar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência.

: Utilize formulários prontos para coletar dados e configure automações para simplificar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência. Rico ecossistema de integração : Conecte-se perfeitamente a uma variedade de outras ferramentas e plataformas, aprimorando a funcionalidade e criando um fluxo de trabalho unificado.

: Conecte-se perfeitamente a uma variedade de outras ferramentas e plataformas, aprimorando a funcionalidade e criando um fluxo de trabalho unificado. Colaboração e compartilhamento: Trabalhe junto com a sua equipe em projetos compartilhados, compartilhe dados facilmente e obtenha feedback, tudo dentro da plataforma.

limitações do ####

Recursos limitados de relatórios e análises

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com as planilhas tradicionais

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Plus: US$ 12 por assento/mês

US$ 12 por assento/mês Pro: US$ 24 por assento/mês

US$ 24 por assento/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,6 de 5 (2.126 avaliações)

4,6 de 5 (2.126 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (1.782 avaliações)

9. Zapier

Melhor ferramenta sem código para automação de fluxo de trabalho

Conecte serviços da Web e automatize tarefas repetitivas com o Zapier Zapier é uma plataforma de automação que permite que os gerentes de produtos conectem e automatizem tarefas entre vários aplicativos, simplificando seus fluxos de trabalho.

Com sua interface fácil de usar e amplas integrações de aplicativos, ele permite que as equipes automatizem tarefas repetitivas e economizem um tempo valioso.

Além disso, seus Zaps de várias etapas oferecem a flexibilidade para criar fluxos de trabalho complexos. O Zapier é uma ferramenta inestimável para produtos gerentes que buscam aumentar a produtividade e otimizar as operações .

Melhores recursos

Interface fácil de usar : Esse recurso oferece um layout fácil de usar e controles intuitivos, tornando simples para qualquer pessoa navegar e usar a plataforma

: Esse recurso oferece um layout fácil de usar e controles intuitivos, tornando simples para qualquer pessoa navegar e usar a plataforma Zaps de várias etapas : Configure sequências de ações automatizadas em diferentes aplicativos, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos e automatizados com facilidade

: Configure sequências de ações automatizadas em diferentes aplicativos, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos e automatizados com facilidade Fluxos de trabalho personalizáveis: Projete e ajuste seus fluxos de processo para atender às suas necessidades específicas, aumentando a produtividade e a eficiência

limitações do ####

Suporte limitado para automações complexas

Pode ser caro para uso robusto

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Plus: US$ 12 por assento/mês

US$ 12 por assento/mês Pro: US$ 24 por assento/mês

US$ 24 por assento/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (1.085 avaliações)

4,5 de 5 (1.085 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (2.577 avaliações)

10. Landbot

Melhor ferramenta sem código para criar chatbots

Crie chatbots de conversação, páginas de destino e sites de conversação, pesquisas interativas, bots de geração de leads e muito mais com a Landbot Landbot é um construtor de chatbot sem código que ajuda os gerentes de produtos a criar interfaces de conversação para seus produtos e serviços.

Seu construtor de arrastar e soltar e os modelos pré-construídos facilitam a criação de chatbots envolventes e alimentados por IA.

Além disso, os recursos de análise e relatórios da Landbot fornecem insights sobre as interações com os clientes, ajudando a melhorar o envolvimento e a satisfação do cliente. Essa ferramenta é perfeita para gerentes de produtos que desejam aprimorar a comunicação com o cliente e suporte.

Melhores recursos

Construtor de arrastar e soltar : Com esse recurso, você pode projetar e organizar facilmente os elementos em sua interface sem precisar de nenhuma habilidade de codificação.

: Com esse recurso, você pode projetar e organizar facilmente os elementos em sua interface sem precisar de nenhuma habilidade de codificação. Modelos pré-construídos : Use modelos prontos para acelerar o processo de criação e, ao mesmo tempo, garantir uma aparência profissional e consistente.

: Use modelos prontos para acelerar o processo de criação e, ao mesmo tempo, garantir uma aparência profissional e consistente. Integrações com plataformas populares : Conecte-se perfeitamente a várias outras ferramentas e plataformas populares, aprimorando a funcionalidade da ferramenta e permitindo um fluxo de trabalho unificado.

: Conecte-se perfeitamente a várias outras ferramentas e plataformas populares, aprimorando a funcionalidade da ferramenta e permitindo um fluxo de trabalho unificado. Análises e relatórios: Acesse insights valiosos e gere relatórios detalhados para acompanhar o desempenho e tomar decisões informadas.

limitações do ####

Recursos limitados de processamento de linguagem natural

Não há suporte para chatbot baseado em voz

O preço pode ser caro para planos de nível superior

Preços

Sandbox: Plano gratuito

Plano gratuito Start: $39 por mês

$39 por mês Pro: $99 por mês

$99 por mês Business: $300 por mês

Avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (259 avaliações)

4,7 de 5 (259 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (66 avaliações)

11. Deslizamento

Melhor ferramenta sem código para desenvolvimento de aplicativos móveis

Crie aplicativos móveis, personalize interfaces e muito mais com o Glide Glide é uma plataforma sem código que permite que os gerentes de produto criem aplicativos móveis visualmente atraentes usando dados do Google Sheets.

Seu criador de aplicativos intuitivo e a sincronização de dados em tempo real com o Google Sheets permitem que os gerentes de produtos criem e mantenham aplicativos com facilidade.

Além disso, os modelos personalizáveis e a rica biblioteca de componentes do Glide permitem a criação de experiências móveis exclusivas e fáceis de usar. Essa ferramenta é uma opção fantástica para gerentes de produtos que desejam desenvolver e implantar rapidamente aplicativos móveis sem a necessidade de escrever código.

Melhores recursos

Construtor de aplicativos intuitivo : Esse recurso oferece uma interface fácil de usar que simplifica o processo de criação de aplicativos, não exigindo habilidades de codificação

: Esse recurso oferece uma interface fácil de usar que simplifica o processo de criação de aplicativos, não exigindo habilidades de codificação Sincronização de dados em tempo real com o Google Sheets : Sincronize seus dados com o Google Sheets em tempo real, garantindo que seu aplicativo sempre exiba as informações mais atualizadas

: Sincronize seus dados com o Google Sheets em tempo real, garantindo que seu aplicativo sempre exiba as informações mais atualizadas Modelos personalizáveis : Aproveite os modelos prontos que podem ser modificados para atender às suas necessidades, acelerando o processo de criação e mantendo uma aparência profissional

: Aproveite os modelos prontos que podem ser modificados para atender às suas necessidades, acelerando o processo de criação e mantendo uma aparência profissional Rica biblioteca de componentes: Utilize uma biblioteca abrangente de componentes pré-construídos, permitindo que você adicione diversos recursos e funcionalidades ao seu aplicativo com facilidade

limitações do ####

Limitado ao Google Sheets como fonte de dados

Não há suporte para recursos de aplicativos nativos

Escalabilidade limitada para aplicativos grandes

Preços

Pro: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Business: $249 por mês

$249 por mês Enterprise: $799 por mês

Avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (359 avaliações)

4,7 de 5 (359 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (92 avaliações)

12. Coda

Melhor ferramenta sem código para documentação

Combine documentos, planilhas e ferramentas de construção em uma única plataforma com o Coda Coda é uma plataforma versátil sem código que permite que os gerentes de produtos criem documentos, planilhas e aplicativos colaborativos, tudo em uma única interface.

Ao romper as barreiras entre as ferramentas tradicionais de produtividade, o Coda permite um ambiente de trabalho mais flexível e colaborativo.

Com seus componentes personalizáveis e recursos de automação, ele facilita os fluxos de trabalho simplificados e o gerenciamento eficiente de tarefas. Essa ferramenta é essencial para os gerentes de produtos que desejam aumentar a colaboração e a produtividade de suas equipes.

Melhores recursos

Tela flexível para documentos e planilhas : Esse recurso permite mesclar perfeitamente texto, dados e componentes interativos em uma única tela, criando um espaço de trabalho mais dinâmico e envolvente.

: Esse recurso permite mesclar perfeitamente texto, dados e componentes interativos em uma única tela, criando um espaço de trabalho mais dinâmico e envolvente. Componentes e modelos personalizáveis : Aproveite uma variedade de elementos e modelos modificáveis para projetar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades específicas.

: Aproveite uma variedade de elementos e modelos modificáveis para projetar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades específicas. Automação e integrações : Automatize tarefas repetitivas e conecte-se perfeitamente a uma variedade de outras ferramentas, aprimorando a funcionalidade e simplificando os fluxos de trabalho.

: Automatize tarefas repetitivas e conecte-se perfeitamente a uma variedade de outras ferramentas, aprimorando a funcionalidade e simplificando os fluxos de trabalho. Recursos de colaboração e compartilhamento: Trabalhe em conjunto com sua equipe em projetos compartilhados, compartilhe dados facilmente e obtenha feedback, tudo dentro da plataforma.

limitações do ####

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel

Curva de aprendizado mais acentuada para iniciantes

O desempenho pode ser lento com documentos maiores

Preços

Gratuito: Plano gratuito

Plano gratuito Pro: $12 por mês

$12 por mês Team: US$ 36 por mês

US$ 36 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (393 avaliações)

4,7 de 5 (393 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (87 avaliações)

Envie mais rápido com ferramentas sem código

Essas ferramentas sem código oferecem uma variedade de recursos e funcionalidades para ajudar os gerentes de produtos a otimizar seus fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e desenvolver produtos inovadores. Sejam aplicativos de gerenciamento de projetos sem código, criadores de formulários ou ferramentas de automação sem código, essas plataformas sem código podem transformar a maneira como você trabalha.

Ao avaliar os melhores recursos e limitações de cada ferramenta, você pode tomar uma decisão informada sobre qual delas é a mais adequada para suas necessidades e requisitos específicos.

Pronto para revolucionar a maneira como você gerencia seu processo de desenvolvimento de produtos? Descubra o ClickUp, a plataforma multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos, perfeita para gerentes de produtos que desejam acelerar o desenvolvimento de produtos, aprimorar a colaboração e gerenciar melhor seus produtos.

Escritor convidado:

Michael Kilcullen é um líder de crescimento com mais de 5 anos em B2B SaaS. Quando não está em sua mesa, ele pode ser encontrado surfando, jogando golfe ou pickleball ao sol da Flórida