Melhores alternativas de Retool para desenvolvedores em 2024

O Retool tornou o desenvolvimento de aplicativos acessível e fácil para muitos. É uma plataforma popular e de baixo código que transforma processos complexos de codificação em fluxos de trabalho simplificados por meio de uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

Até mesmo desenvolvedores experientes a utilizam para experimentar e mostrar seus conhecimentos.

No entanto, alguns desenvolvedores de aplicativos e designers de interface têm reservas quanto à recente mudança do Retool para um modelo baseado em assinatura. Outros preferem plataformas com suporte ao cliente mais acessível e ágil.

Se você quiser explorar outras plataformas de desenvolvimento de aplicativos com pouco código, sua pesquisa termina aqui. Compilamos as 8 principais alternativas ao Retool para o desenvolvimento de aplicativos.

Analisamos os recursos e os preços de cada plataforma para ajudá-lo a encontrar a que melhor atenda às suas necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao Retool?

Antes de mergulhar em nossas principais opções de alternativas à Retool, aqui está uma lista selecionada de recursos para orientá-lo:

Experiência intuitiva do usuário: Busque alternativas com uma interface amigável para uma jornada de desenvolvimento de aplicativos fácil e acessível. A plataforma deve capacitar os usuários em todos os níveis de conhecimento de codificação com uma experiência fácil de navegar

Funcionalidade robusta: Procure ferramentas que excedam seus requisitos de desenvolvimento de aplicativos. Interfaces de arrastar e soltar, integrações versáteis e suporte a diversas fontes de dados são recursos valiosos

Flexibilidade sob medida: A alternativa deve permitir que você crie componentes, fluxos de trabalho e interfaces sob medida, adaptando o processo de desenvolvimento às necessidades do seu projeto

Escalabilidade: Escolha uma plataforma que acomode a complexidade e a escala crescentes de seus aplicativos sem comprometer o desempenho

Recursos de colaboração: Opte por alternativas de Retool quefacilitem o trabalho em equipe contínuopermitindo que vários colaboradores trabalhem ao mesmo tempo usando recursos de controle de versão

Preços transparentes: Entenda as implicações de custo de cada alternativa. Use níveis gratuitos ou períodos de teste para procurar plataformas que se alinhem ao seu orçamento

Medidas de segurança reforçadas: Priorize opções com recursos de segurança avançados. A ferramenta deve estar em conformidade com os padrões do setor, especialmente ao lidar com dados confidenciais

Recursos de integração perfeita: Escolha uma plataforma que se integre perfeitamente às suas ferramentas e serviços preferidos. Isso garantirá um fluxo de trabalho coeso e uma troca de dados perfeita

Insights testados pelo usuário: Verifique as avaliações. As experiências reais de outros usuários fornecem perspectivas valiosas sobre os pontos fortes e as possíveis armadilhas de uma plataforma

Melhores alternativas de retool para usar em 2024

Agora que sabemos o que procurar nas alternativas do Retool, vamos dar uma olhada nas 8 melhores alternativas que atingiram o objetivo em 2024.

1. Ply - Melhor para aumento de software

via

Ply

A Ply é uma plataforma de aumento de software que integra soluções personalizadas diretamente aos aplicativos existentes. Atualmente, ela está em sua fase beta inicial.

A Ply é conhecida por usar Ferramentas de codificação de IA para complementar os recursos do seu aplicativo com soluções contextuais e fáceis de adotar sem conhecimento de codificação.

Ply melhores recursos

Adicione botões, recursos personalizados e interfaces em seus aplicativos usando dados internos

Crie notificações com funcionalidade personalizada, conectada a aplicativos e pós-clique

Crie uma barra de comando para trabalhar com seus aplicativos de negócios por meio de um atalho de teclado

Personalize as interações com os clientes substituindo os bate-papos convencionais por recursos no aplicativo alimentados por dados

Limitações do Ply

O software beta não é compatível com todas as configurações de hardware ou outros aplicativos de software

Preços do Ply

Gratuito: Em fase beta

Os usuários beta podem esperar um desconto após a introdução de vários níveis de preços.

Ply ratings and reviews

G2: Não listado

Não listado Capterra: Não listado

O Ply está disponível para um grupo limitado de usuários para testes e feedback. Portanto, as classificações e avaliações não podem ser acessadas publicamente no momento.

2. DronaHQ - Melhor plataforma de baixo código

via

DronaHQ

O DronaHQ é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos com pouco código que permite aos usuários criar, implantar e gerenciar aplicativos de negócios com mínimo esforço de programação e codificação manual .

O DronaHQ simplifica o desenvolvimento de aplicativos por meio de uma interface visual intuitiva e componentes pré-construídos.

Melhores recursos do DronaHQ

Use componentes de arrastar e soltar para projetar interfaces de aplicativos com facilidade

Use conectores pré-construídos para integrar fontes de dados e serviços de terceiros sem problemas

Projete e automatize fluxos de trabalho comerciais compatíveis com várias plataformas

Gerencie aplicativos durante todo o seu ciclo de vida, garantindo uma implementação confiável e dimensionável

Limitações do DronaHQ

Codificação tradicional necessária para personalizações complexas

Otimização inadequada para processamento de dados em tempo real

Preços do DronaHQ

Planos baseados em usuário: A partir de US$ 10/usuário por mês

A partir de US$ 10/usuário por mês Planos baseados em uso: A partir de US$ 100/mês

A partir de US$ 100/mês Planos somente para desenvolvedores: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do DronaHQ

G2: 4,4/5 (mais de 37 avaliações)

4,4/5 (mais de 37 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

3. Superblocks - Melhor para criar ferramentas internas

via

Superblocos

O Superblocks é uma plataforma de baixo código para desenvolvedores que desejam criar facilmente construtores de ferramentas internas, fluxos de trabalho e trabalhos com rapidez.

O foco da Superblocks é a velocidade, a relação custo-benefício e a extensibilidade. A Superblocks permite que os desenvolvedores criem aplicativos sem a necessidade de conhecimento extensivo de front-end ou de aprender linguagens como React, HTML ou CSS.

Melhores recursos da Superblocks

Crie ferramentas 10 vezes mais rápido por uma fração do custo, economizando centenas de horas do desenvolvedor

Conecte-se a diferentes fontes de dados usando REST, GraphQL ou gRPC, promovendo a integração de bancos de dados, aplicativos da Web de terceiros e APIs internas

Automatize fluxos de trabalho e agende tarefas integrando dados de várias fontes

Crie interfaces visualmente atraentes por meio de componentes de arrastar e soltar

Limitações do Superblocks

Desafios da migração HTML

Navegação confusa na barra lateral e construtor de IU

Preços da Superblocks

Gratuito: Para desenvolvedores individuais e pequenas equipes que procuram um construtor de ferramentas internas

Para desenvolvedores individuais e pequenas equipes que procuram um construtor de ferramentas internas Pro uS$ 5/usuário leve por mês uS$ 15/usuário padrão por mês uS$ 49/criador por mês

Enterprise: Preços personalizados

Superblocks avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (57+ avaliações)

4,7/5 (57+ avaliações) Capterra: Não listado

4. OutSystems - Melhor ambiente de desenvolvimento visual

via

OutSystems

Como um aplicativo de baixo código a OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos de baixo código que abrange todo o ciclo de vida do aplicativo em um curto período de desenvolvimento. Ela permite que as organizações criem, implementem e gerenciem aplicativos móveis e da Web de forma rápida e eficiente.

A plataforma usa um ambiente de desenvolvimento visual que permite que os desenvolvedores criem aplicativos com o mínimo de codificação manual e programação manual.

Melhores recursos do OutSystems

Acelere o design de aplicativos, minimizando os esforços de codificação manual para aumentar a eficiência

Forneça aplicativos sem esforço em plataformas da Web, móveis e de desktop, mantendo um processo de desenvolvimento unificado

Adapte-se às variações de tamanho do projeto, garantindo a adequação tanto para projetos de pequena escala quanto para aplicativos corporativos de grande porte

Limitações do OutSystems

Falhas na criação de aplicativos móveis

Altos custos de licenciamento

Preços da OutSystems

Um único aplicativo: Gratuito

Gratuito Múltiplos aplicativos: A partir de US$ 1.513 por mês

A partir de US$ 1.513 por mês Grande portfólio de aplicativos: Preços personalizados

OutSystems ratings and reviews

G2: 4,6/5 (991+ avaliações)

4,6/5 (991+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (376+ avaliações)

5. Appsmith - A melhor alternativa de código aberto

via

Appsmith

Uma alternativa de código aberto ao Retool, o Appsmith é uma estrutura de desenvolvimento da Web que permite criar rapidamente ferramentas internas, painéis de controle e aplicativos de negócios.

Ele se destaca por sua interface intuitiva de arrastar e soltar que ajuda a criar interfaces de usuário e se conecta a vários bancos de dados e APIs para buscar e manipular dados.

Melhores recursos do Appsmith

Crie interfaces atraentes e funcionais sem codificação extensiva ou sem código

Agilize o desenvolvimento de aplicativos com o pré-construídomodelos para casos de uso comuns

Escreva código JavaScript personalizado para adicionar lógica personalizada ou lidar com funcionalidades específicas

Limitações do Appsmith

Elementos limitados da interface do usuário

Navegação desafiadora entre chamadas de função no back-end

Preços do Appsmith

Gratuito: Para desenvolvedores individuais e pequenas equipes

Para desenvolvedores individuais e pequenas equipes Business: US$ 20/usuário por mês

US$ 20/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados para grandes equipes com diversas necessidades de escala e suporte

Avaliações e resenhas do Appsmith

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

4,6/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Appian - Melhor para automação com pouco código

via

Appian

A Appian, uma plataforma de automação com pouco código, é conhecida por ajudar você a desenvolver aplicativos exclusivos rapidamente.

O Appian permite que você crie aplicativos por meio de uma interface visual, reduzindo a necessidade de codificação extensiva.

A Appian simplifica o processo de desenvolvimento, tornando-o mais rápido e acessível para usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

Melhores recursos do Appian

Projete aplicativos compatíveis com dispositivos móveis para aprimorar a experiência do usuário

Integre aplicativos a outros sistemas e fontes de dados para obter uma interoperabilidade perfeita com sua infraestrutura de TI existente

Usar análises eferramentas de geração de relatórios para monitorar e analisar o desempenho dos aplicativos para a tomada de decisões orientada por dados e a melhoria contínua

Limitações do Appian

Personalização limitada da interface do usuário

Suporte inadequado para ramificação e fusão de código

Dificuldade de gerenciar configurações via API

Preços da Appian

Gratuito: Appian Community Edition

Appian Community Edition Aplicativo: Preços personalizados para vários tipos de usuários

Preços personalizados para vários tipos de usuários Plataforma: Preços personalizados para a implantação de muitos aplicativos

Preços personalizados para a implantação de muitos aplicativos Unlimited: Preços personalizados para aplicativos ilimitados

Avaliações e resenhas do Appian

G2: 4,5/5 (mais de 348 avaliações)

4,5/5 (mais de 348 avaliações) Capterra: 4,2/5 (72+ avaliações)

7. UI Bakery - Melhor para UI

via

Padaria UI

O UI Bakery concentra-se principalmente no aspecto da interface do usuário (UI) do desenvolvimento de aplicativos.

A plataforma é útil para indivíduos ou equipes com habilidades limitadas de programação que desejam criar aplicativos da Web funcionais e visualmente atraentes.

melhores recursos do #### UI Bakery

Arrastar e soltar componentes em painéis

Ajuste a aparência dos painéis sem CSS

Integre seu aplicativo Web a qualquer fonte de dados ou API de terceiros sem sair da plataforma

Crie aplicativos da Web no lado do servidorautomação do fluxo de trabalho usando uma plataforma de baixo código sobre uma ou várias fontes de dados

Limitações do UI Bakery

Personalização limitada em componentes pré-construídos

Bugs recorrentes na interface do usuário

Falta de histórico de revisões (snapshots)

Preços da UI Bakery

Gratuito: Para até cinco usuários

Para até cinco usuários Padrão: US$ 5/usuário por mês; US$ 10/desenvolvedor por mês

US$ 5/usuário por mês; US$ 10/desenvolvedor por mês Empresarial: $10/usuário por mês; $40/desenvolvedor por mês

$10/usuário por mês; $40/desenvolvedor por mês Empresarial: Preços personalizados

UI Bakery classificações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Microsoft Power Apps - Melhor para dados padronizados

via

Microsoft Power Apps

O Microsoft Power Apps é um conjunto de aplicativos, conectores e uma plataforma de dados que fornece um ambiente de desenvolvimento rápido de aplicativos para criar aplicativos internos personalizados para sua empresa.

Ele é vantajoso por oferecer um modelo de dados centralizado e padronizado para armazenar e gerenciar informações.

Melhores recursos do MS Power Apps

Agilize o desenvolvimento de aplicativos com a funcionalidade de arrastar e soltar, reduzindo a necessidade de habilidades extensivas de codificação

Conecte-se perfeitamente com conectores pré-construídos para uma comunicação tranquila entre o Power Apps e os sistemas externos

Mantenha a integridade e a consistência dos dados entre os aplicativos usando o Common Data Service

Limitações do MS Power Apps

Desenvolvimento tradicional necessário para aplicativos sofisticados

Baixa capacidade de resposta do aplicativo ao lidar com grandes volumes de dados

Recursos off-line limitados

Codificação personalizada limitada

Preços do MS Power Apps

Plano do desenvolvedor: Gratuito

Gratuito Power Apps Premium: US$ 20/usuário por mês

Avaliações e resenhas do MS Power Apps

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

4,2/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23 avaliações)

Outras ferramentas de desenvolvimento de software

Enquanto o Retool e plataformas semelhantes simplificam os processos de codificação, plataformas abrangentes como o ClickUp otimizam seu fluxo de trabalho criativo, melhoram a colaboração e aumentam a produtividade.

ClickUp

O ClickUp é um gerenciamento de projetos plataforma de produtividade e gerenciamento de projetos que é versátil e usada para várias finalidades, incluindo desenvolvimento de software .

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, acompanhar e colaborar em qualquer projeto - tudo em um só lugar.

O ClickUp preenche efetivamente a lacuna entre as equipes de desenvolvimento, oferecendo todos os recursos essenciais de que elas precisam para gerenciar projetos com eficiência .

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos de software com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Com gerenciamento robusto de tarefas, quadros Agile e gráficos de Gantt, o ClickUp permite que os desenvolvedores planejem, acompanhem e executem seu trabalho com um alto grau de precisão. Sua integração com ferramentas de desenvolvimento populares garante um fluxo de trabalho tranquilo, conectando sistemas de controle de versão.

O ClickUp 3.0 lhe dá a capacidade de transformar e alternar entre diferentes visualizações enquanto edita diretamente as tarefas com o ClickUp AI

Além disso, as opções de personalização do ClickUp permitem que as equipes adaptem a plataforma para atender aos seus processos de desenvolvimento exclusivos.

Mas a plataforma não é apenas para equipes técnicas. Ela promove a colaboração com equipes não técnicas no mesmo ambiente, o que a torna ideal para o desenvolvimento de software, comunicação simplificada, execução eficiente de projetos e sucesso geral.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI ClickUp AI ajuda a gerar resumos de tarefas e tópicos e a criar itens de ação com base no contexto das tarefas. Também é útil para edição de textos e brainstorming.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie e gerencie tarefas para diferentes aspectos do seu projeto de desenvolvimento de software

Organize seu trabalho usando espaços de trabalho e projetos, criando uma estrutura hierárquica para gerenciar todas as fases do processo de desenvolvimento de software

Crie quadros para tarefas e projetos usandoClickUp ClickApps para gerenciamento de trabalho. Isso é particularmente útil para equipes que seguem as metodologias Scrum ou Kanban

Monitore o tempo gasto em cada tarefa e projeto para gerenciar os recursos de forma eficaz

Crie campos, status e fluxos de trabalho personalizados para corresponder ao seu processo específico de desenvolvimento de software usando oFerramentas do ClickUp para equipes de software Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado mais acentuada

Opções de personalização limitadas para recursos específicos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre: Ideal para equipes pequenas ou para quem está explorando os recursos do ClickUp

Ideal para equipes pequenas ou para quem está explorando os recursos do ClickUp Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações

Preços personalizados para grandes organizações ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ avaliações)

4,7/5 (9.201+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.948+ avaliações)

Navigating Retool Alternatives for Streamlined App and Web Development

Explorar as alternativas do Retool é mais do que trocar uma ferramenta por outra. Trata-se de descobrir uma solução que traga valor multifacetado.

Ao pensar em suas escolhas, considere ir além do mero desenvolvimento de aplicativos para criar um fluxo de trabalho ideal que o ajudará com maior eficiência.

O ClickUp e seu conjunto diversificado de recursos o ajudarão a conseguir exatamente isso. Seu desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos e Ferramentas de IA irão aprimorar seu processo de desenvolvimento de aplicativos. Portanto, experimente o ClickUp hoje mesmo! Lembre-se, as melhores ferramentas abordam os desafios atuais e abrem possibilidades imprevistas! 🎉