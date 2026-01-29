As 11 melhores alternativas ao Bardeen AI para automação de fluxos de trabalho em [ano]

O Bardeen AI é uma plataforma de automação confiável e sem código para tarefas diárias. É ótimo para ganhos rápidos, como mover dados entre aplicativos e limpar tarefas repetitivas.

Mas, quando sua equipe começa a crescer, a automação deixa de ser um “diferencial” e se transforma em infraestrutura. Você precisa de uma automação inteligente que mantenha o trabalho em andamento, mesmo quando as entradas mudam e o processo não é 100% linear.

E é geralmente aí que as equipes começam a atingir seus limites: integrações que não são suficientemente profundas, automações que falham em casos extremos e IA que não consegue realmente compreender o contexto entre os sistemas.

É por isso que elaboramos esta lista das melhores alternativas ao Bardeen AI.

Cobrimos ferramentas criadas para lidar com fluxos de trabalho mais complexos, transferir dados de forma confiável entre plataformas e escalar com operações reais (não apenas produtividade pessoal).

Venha, vamos ajudá-lo a encontrar a configuração de automação certa para sua equipe! 🛠️

Por que escolher alternativas ao Bardeen AI?

Embora o Bardeen AI seja apreciado por muitas equipes por automatizar tarefas repetitivas e por seus recursos de scraping (amplamente confiáveis), outros usuários consideram-no inadequado para escalar a automação do fluxo de trabalho de IA entre equipes e ferramentas.

Aqui estão algumas das limitações mais frequentemente mencionadas nas avaliações reais:

Dificuldade em lidar com fluxos de trabalho de várias etapas que dependem de mudanças nas condições da página ou da lógica avançada “se isso, então aquilo”.

Resultados de scraping inconsistentes. Alguns campos podem ser ignorados ou extraídos incorretamente, especialmente em páginas com estruturas incomuns.

A falta de integrações nativas e de certas APIs dificulta a automação em todas as ferramentas que as pessoas usam diariamente.

Gatilhos não confiáveis para alguns aplicativos. Por exemplo, gatilhos do Notion como “página criada” ou “página atualizada” nem sempre são acionados de maneira confiável.

Personalização limitada. Renomear variáveis, alterar links de modelos após criar um scraper ou ajustar exemplos, etc., não é tão flexível quanto os usuários gostariam.

🔍 Você sabia? 81% dos profissionais de automação usam produtos de IA em projetos de automação pelo menos algumas vezes por semana.

Alternativas ao Bardeen AI em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das melhores alternativas ao Bardeen AI e o que cada uma oferece:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Inteligência de espaço de trabalho de IA (ClickUp Brain), automações, agentes de IA + superagentes, painéis, pesquisa, integração perfeita Equipes que desejam produtividade interna + automação de tarefas + agentes de IA dentro do mesmo hub de trabalho Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Zapier Zaps em várias etapas, lógica condicional, mais de 8.000 integrações, monitoramento + registros, mapeamento Canvas, agentes de IA + complementos Copilot. PMEs e equipes que desejam a maior biblioteca de integração e fluxos de trabalho estruturados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Criar Cenários de fluxogramas visuais, roteadores + filtros, iteradores, transformação de dados robusta, módulo HTTP, módulos + agentes de IA Desenvolvedores que desejam automação visual e escalabilidade econômica Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,59/mês. n8n Controle de hospedagem própria, JS dentro dos fluxos de trabalho, flexibilidade da API, subfluxos de trabalho/modelos reutilizáveis, orquestração de agentes de IA Equipes técnicas que desejam controle, hospedagem própria e lógica de automação avançada. Os planos pagos começam em 24 € por mês. Workato Receitas empresariais, governança, registros de auditoria, Workbot (Slack/Teams), IA, Genies, conectores de nível empresarial Empresas que precisam de automação segura e controlada em todos os sistemas Preços personalizados Notion Automations Gatilhos de banco de dados, botões de modelo, Notion AI Agents, API e integrações Equipes que utilizam o Notion e desejam automação leve e documentos + tarefas juntos Gratuito para até 100 tarefas; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Integrately Automações com um clique, configuração guiada SmartConnect, criador de IA, grande biblioteca de automações Iniciantes que desejam automações rápidas e fáceis de usar, com baixo esforço de configuração. Gratuito para até 100 tarefas; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. UiPath RPA completo para automação de interface do usuário, confiabilidade empresarial, ecossistema robusto + componentes Organizações com muitas operações que precisam de automação de interface do usuário além das ferramentas de API Os planos pagos começam em US$ 25 por mês. IFTTT Aplicativos simples de gatilho → ação, automações fáceis de usar, configuração fácil Usuários pessoais e de casas inteligentes que desejam automação rápida e leve Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3,99/mês. Tray.io iPaaS de baixo código, fluxos de trabalho com uso intensivo de API, integrações incorporadas, criador de agentes Merlin AI, logs, promoção de ambiente Equipes de produto e engenharia que precisam de integrações empresariais juntamente com automação incorporada Preços personalizados Drift Agente de chat com IA, manuais, encaminhamento, transferência ao vivo, captura após o expediente, agendamento de reuniões no chat Equipes de vendas e receita que precisam de automação de conversão de sites e agendamento instantâneo de reuniões Preços personalizados

As melhores alternativas ao Bardeen AI para usar

Agora, vamos mergulhar diretamente nos detalhes.

1. ClickUp (ideal para produtividade interna da equipe e agentes inteligentes e sensíveis ao contexto)

Experimente o ClickUp gratuitamente Acelere os fluxos de trabalho com Super Agentes personalizados no ClickUp.

A maioria das equipes usa cinco ou seis ferramentas de IA diferentes. Uma para criação de conteúdo, outra para automação de tarefas, outra para resumos, outra para relatórios... e assim por diante. Com o tempo, isso cria o enorme problema da proliferação da IA. Você acaba com muitas ferramentas e modelos de IA que não se comunicam entre si. Seus custos se multiplicam da noite para o dia, enquanto o contexto se torna cada vez mais fragmentado.

Esse é exatamente o problema que o ClickUp resolve. É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, onde todas as suas tarefas, documentos, conversas e projetos ficam em um único sistema, e a IA é construída diretamente sobre essa base.

Veja o que torna esta ferramenta uma alternativa perfeita ao Bardeen AI:

IA que entende o seu trabalho

O ClickUp Brain é uma camada de IA sensível ao contexto que compreende todo o seu espaço de trabalho, incluindo suas tarefas, cronogramas, recursos, dependências e capacidade da equipe.

Priorize tarefas para ação a partir do seu espaço de trabalho usando as respostas contextuais do ClickUp Brain.

Assim, quando você faz uma pergunta ao Brain, ele lhe dá uma resposta pesquisando seu espaço de trabalho real, incluindo as mesmas pastas, listas e projetos que você abriria manualmente, um por um. E como o ClickUp já sabe como você trabalha, quem são suas pessoas, o que cada equipe possui e quais permissões se aplicam, as respostas são contextuais, precisas e conscientes das permissões.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Transforme conversas em trabalho real convertendo discussões, notas e ideias em tarefas com o contexto certo já anexado.

Tome decisões mais inteligentes usando o contexto do projeto em tempo real , levando em consideração prazos, proprietários, dependências e carga de trabalho da equipe automaticamente.

Crie e atualize trabalhos diretamente no ClickUp, desde a elaboração de documentos e comentários até a atualização do status das tarefas.

Tenha visibilidade instantânea do que está acontecendo com respostas em tempo real para perguntas como o que está bloqueado, o que mudou e o que precisa de atenção hoje.

Além disso, o ClickUp Brain MAX (companheiro de desktop do Brain) também oferece acesso a vários modelos de IA, como ChatGPT, Claude ou Gemini. Essa flexibilidade torna o Brain MAX especialmente poderoso para equipes que desejam assistência de IA incorporada às operações diárias, em vez de isolada em aplicativos separados.

Alterne entre os melhores modelos de IA sem sair do ClickUp, com tecnologia BrainGPT.

⭐ Bônus: Fale naturalmente e transforme instruções verbais em atualizações escritas instantaneamente com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX. Esteja você falando durante uma chamada no Zoom, fazendo um brainstorming em voz alta ou compartilhando atualizações rápidas, sua voz se transforma em trabalho utilizável diretamente no ClickUp.

Veja o que é importante instantaneamente com resumos de projetos de IA.

Um dos casos de uso mais práticos do ClickUp Brain são os resumos de projetos com tecnologia de IA. O Brain verifica automaticamente suas tarefas, bate-papos, comentários e atualizações para gerar resumos claros dos projetos, economizando seu tempo e esforço para descobrir manualmente o status dos projetos.

Resuma as atividades em tarefas, listas, pastas e espaços no ClickUp usando o ClickUp Brain.

Com os resumos de projetos de IA, você pode:

Tenha uma visão unificada do andamento do seu projeto , mostrando o que está concluído, em andamento ou atrasado.

Identifique automaticamente bloqueadores e riscos , para que atrasos e dependências não fiquem ocultos em longas sequências de comentários.

Veja claramente a propriedade e a responsabilidade , com destaques sobre quem é responsável por quê e o que precisa de atenção a seguir.

Integre novos stakeholders ou membros da equipe mais rapidamente, sem pedir que eles leiam semanas de histórico de tarefas.

Você pode até mesmo pedir que ele analise seu projeto e sugira maneiras de melhorar o planejamento e a execução do trabalho.

Automatize seus fluxos de trabalho de ponta a ponta

Por que se limitar a receber atualizações sobre seu trabalho com IA? Por que não delegar isso também? No ClickUp, há duas maneiras de fazer isso: ClickUp Automations e ClickUp Super Agents.

O ClickUp Automations ajuda a automatizar trabalhos repetitivos, executando regras simples com base em uma estrutura de gatilho → condição → ação. Você pode automatizar ações como atribuições de tarefas, atualizações de status e acompanhamentos, tornando seus fluxos de trabalho mais eficientes sem o esforço manual.

Por exemplo, se você estiver gerenciando um projeto de conteúdo, pode configurar uma automação em que, assim que uma tarefa passar para “Rascunho pronto”, o ClickUp pode atribuí-la instantaneamente ao editor, aumentar sua prioridade e adicionar um comentário com as próximas etapas; somente se a tarefa já tiver uma data de vencimento.

Crie automações poderosas sem código visualmente com o ClickUp Automations.

💡 Dica profissional: você pode configurar as automações por conta própria usando o construtor sem código do ClickUp ou simplesmente descrever o que deseja em linguagem simples para o ClickUp Brain, e o ClickUp configurará a regra para você.

E aqui está a melhor parte: todas as automações também são registradas, então, se algo não funcionar como esperado, você pode ver exatamente o que aconteceu e ajustá-lo.

Veja isso em ação neste vídeo!

Automação que pensa por si mesma: ClickUp AI Super Agents

Embora a automação alivie bastante o seu trabalho, muitas das tarefas que você deseja automatizar exigem discernimento. É aí que entram os Super Agentes do ClickUp.

Use os agentes de IA no ClickUp para automatizar ações inteligentes e sensíveis ao contexto.

Esses colegas de equipe de IA são 100% ambientais — eles ficam de olho no seu espaço de trabalho e agem com base no que está acontecendo. Por exemplo, se um bug de alta prioridade não for atualizado em 24 horas, um agente pode automaticamente enviar uma notificação ao responsável, escalar o problema ou até mesmo reatribuí-lo.

Você pode configurar agentes para monitorar tarefas atrasadas, SLAs não cumpridos ou palavras-chave específicas em comentários. Eles podem funcionar de acordo com uma programação ou reagir em tempo real e, graças à sua memória e conhecimento infinitos do seu espaço de trabalho, são inteligentes o suficiente para interagir com o ClickUp e suas outras ferramentas por meio de APIs.

Assim como com colegas de equipe humanos, você pode enviar mensagens diretas, mencionar e atribuir tarefas aos Super Agentes.

Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos e opções de personalização do ClickUp pode ser um pouco confuso no início.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador satisfeito compartilha:

A IA nas tarefas é bastante útil, ajuda com resumos, reatribuições, localização de tarefas e, em geral, economiza tempo em pequenas coisas. As automações também são poderosas e podem ajudar a reduzir muitas tarefas repetitivas para atribuir prioridades, etc., e você pode substituí-las por agentes de IA, que são basicamente automações turbinadas.

A IA nas tarefas é bastante útil, ajuda com resumos, reatribuições, localização de tarefas e, em geral, economiza tempo em pequenas coisas. As automações também são poderosas e podem ajudar a reduzir muitas tarefas repetitivas para atribuir prioridades, etc., e você pode substituí-las por agentes de IA, que são basicamente automações turbinadas.

👀 Você sabia? 52% dos desenvolvedores afirmam que as ferramentas e os agentes de IA os ajudam a aumentar a produtividade. E 16,5% já utilizam agentes de IA diariamente no trabalho (com mais usuários semanalmente/mensalmente).

2. Zapier (ideal para integrações extensas de aplicativos e fluxos de trabalho comerciais)

via Zapier

O Zapier é uma das plataformas de automação de fluxo de trabalho sem código mais populares, criada para fluxos de trabalho sistemáticos de várias etapas. Você pode encadear ações e adicionar camadas de lógica para que o fluxo de trabalho se adapte ao que está acontecendo. Por exemplo, você pode direcionar leads de maneira diferente com base no tamanho do negócio, limpar e enriquecer os dados antes de sincronizá-los com outra ferramenta e até mesmo interromper completamente os fluxos de trabalho quando determinadas condições não forem atendidas.

A ferramenta também oferece agentes de IA para automação e um AI Copilot. Em vez de descobrir manualmente cada etapa, você pode descrever o que deseja em linguagem simples e deixar que um agente de IA decida como executá-lo em seus aplicativos.

O AI Copilot também é útil na criação de fluxos de trabalho. Ele sugere etapas, aponta falhas lógicas e acelera o processo, sendo especialmente útil se você não for um especialista em automação. Você pode manter tudo sob controle com permissões, registros de atividades e até mesmo verificações do tipo aprovação para ações confidenciais, para que as automações permaneçam seguras ao lidar com dados confidenciais.

Melhores recursos do Zapier

Conecte mais de 8.000 aplicativos de CRM, marketing, finanças, suporte, análise e ferramentas internas para manter o fluxo automático de dados.

Visualize fluxos de trabalho usando o Zapier Canvas , que permite mapear fluxos de automação como um diagrama e planejar todo o processo antes de criá-lo.

Colabore usando pastas compartilhadas, acesso baseado em funções, controles administrativos e histórico de versões sem se preocupar em interromper as automações ativas.

Monitore a integridade da automação usando histórico de tarefas, registros, alertas de erro, novas tentativas e controles de confiabilidade.

Limitações do Zapier

Os gatilhos podem funcionar mais lentamente do que o esperado e, em certos casos, os fluxos de trabalho podem falhar silenciosamente, sem mensagens de erro claras.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional : a partir de US$ 29,99/mês

Equipe : a partir de US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Ouça a opinião de um avaliador do G2:

O Zapier torna incrivelmente fácil conectar nossas diferentes ferramentas e automatizar tarefas repetitivas. Como uma pequena empresa de coaching, economizamos horas todas as semanas automatizando o envio de formulários, e-mails de integração de clientes e sincronizando dados entre aplicativos como Google Sheets, HubSpot e Google Calendar. É confiável, fácil de usar e não requer conhecimentos de programação — perfeito para uma equipe pequena, mas em crescimento, como a nossa.

O Zapier torna incrivelmente fácil conectar nossas diferentes ferramentas e automatizar tarefas repetitivas. Como uma pequena empresa de coaching, economizamos horas todas as semanas automatizando o envio de formulários, e-mails de integração de clientes e sincronizando dados entre aplicativos como Google Sheets, HubSpot e Google Calendar. É confiável, fácil de usar e não requer conhecimentos de programação — perfeito para uma equipe pequena, mas em crescimento, como a nossa.

🤯 Curiosidade: O termo “automação” foi cunhado na indústria automobilística pelos engenheiros da Ford em 1946 para descrever o uso crescente de dispositivos e controles automáticos nas linhas de produção.

3. Make (ideal para automação de fluxo de trabalho visual e econômica)

via Make

No Make, toda automação é apresentada como um fluxograma, para que você possa ver como os dados se movem de um aplicativo para outro. Você pode dividir um fluxo de trabalho em vários caminhos, executar etapas somente quando determinadas condições forem atendidas e processar itens um por um ao trabalhar com listas.

A ferramenta também oferece suporte a agregadores, o que é útil quando você deseja coletar resultados de várias etapas e reunir tudo de forma organizada antes de avançar. Ela combina automação baseada em agentes com IA. Em vez de definir cada etapa, você descreve o objetivo, e o agente ajuda a determinar as próximas ações com base no contexto, tornando os fluxos de trabalho mais adaptáveis e fáceis de gerenciar em escala.

Com o processamento de dados integrado, você pode limpar textos, lidar com datas ou reformular dados diretamente no fluxo de trabalho, o que facilita muito o manuseio de entradas do mundo real.

Obtenha os melhores recursos

Aproveite integrações mais profundas de aplicativos trabalhando com terminais avançados, chamadas de API personalizadas e configuração detalhada, em vez de etapas básicas de acionamento-ação.

Incorpore módulos de IA do tipo arrastar e soltar para gerar, resumir, classificar ou enriquecer dados diretamente nos fluxos de trabalho, sem scripts ou plug-ins externos.

Reduza os problemas de produção com registros de execução e tratamento de erros que mostram exatamente onde e por que um fluxo de trabalho falhou.

Crie fluxos de trabalho usando prompts em linguagem natural para acelerar a criação de cenários e reduzir o esforço necessário para construir lógicas de automação complexas.

Estabeleça limitações

Os fluxos de trabalho podem se tornar propensos a erros à medida que aumentam de escala, e mensagens de erro pouco claras e ilegíveis para humanos muitas vezes tornam a depuração frustrante.

Definir preços

Gratuito

Core: A partir de US$ 10,59/mês

Prós: A partir de US$ 18,82/mês

Equipes: a partir de US$ 34,12/mês

Empresas: Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Um avaliador do Reddit diz:

O Make é significativamente mais poderoso e o construtor visual de fluxo de trabalho é realmente muito sólido. É muito melhor para automações complexas com várias ramificações, manipulação de dados e tratamento de erros. O preço é mais razoável do que o Zapier para uso intensivo.

O Make é significativamente mais poderoso e o construtor visual de fluxo de trabalho é realmente muito sólido. É muito melhor para automações complexas com várias ramificações, manipulação de dados e tratamento de erros. O preço é mais razoável do que o Zapier para uso intensivo.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word

4. n8n (ideal para automação auto-hospedada com controle técnico)

via n8n

O n8n é ótimo para equipes que desejam controle total sobre como suas automações são executadas... em vez de entregar tudo a uma ferramenta de automação de caixa preta. Você cria fluxos de trabalho visualmente usando nós, ramificações, condições e loops. Se desejar, você pode hospedá-lo completamente, o que significa que suas automações são executadas em seus próprios servidores e seus dados nunca saem da sua configuração.

A ferramenta permite inserir JavaScript diretamente em um fluxo de trabalho, chamar qualquer API desejada ou até mesmo criar seus próprios nós, se necessário. Além disso, os modelos de IA podem ser usados para orientar ativamente os fluxos de trabalho, decidindo o que fazer a seguir, qual ferramenta usar ou como encaminhar os dados.

Melhores recursos do n8n

Orquestre agentes de IA que compreendem as entradas, escolha as ferramentas de IA certas e execute ações em várias etapas usando LLMs, APIs e sistemas internos.

Dimensiona e monitora fluxos de trabalho com registros de execução, novas tentativas, depuração passo a passo e processamento baseado em filas para cargas de trabalho mais pesadas.

Reutilize a lógica de automação dividindo os fluxos de trabalho em subfluxos e modelos de fluxo de trabalho , facilitando a padronização dos processos entre as equipes.

Limitações do n8n

Pequenos erros de configuração podem provocar execuções excessivas ou custos inesperados, especialmente em loops ou fluxos de trabalho de scraping.

Preços do n8n

Teste gratuito

Starter: 24 €/mês (~28 $/mês)

Prós: 60 €/mês (~70 $/mês)

Negócios: 800 €/mês (~936 $/mês)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do n8n

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o n8n:

A melhor coisa sobre o n8n.io é sua incrível flexibilidade para criar automações personalizadas. Você pode conectar diferentes aplicativos, serviços e fontes de dados em fluxos de trabalho fáceis de projetar visualmente. É perfeito para automatizar tarefas repetitivas de web scraping e gerenciamento de dados, especialmente quando combinado com ferramentas como o Apify.

A melhor coisa sobre o n8n.io é sua incrível flexibilidade para criar automações personalizadas. Você pode conectar diferentes aplicativos, serviços e fontes de dados em fluxos de trabalho fáceis de projetar visualmente. É perfeito para automatizar tarefas repetitivas de web scraping e gerenciamento de dados, especialmente quando combinado com ferramentas como o Apify.

5. Workato (ideal para integrações de nível empresarial e automação em escala)

via Workato

A automação no Workato gira em torno de Receitas. Uma única receita pode lidar com várias etapas, condições, caminhos paralelos, aprovações e tratamento adequado de erros. Como você pode limpar dados, validá-los, aplicar regras de negócios e enriquecer registros dentro do próprio fluxo de trabalho, ele é ideal para processos em que a precisão é mais importante do que a velocidade.

Os Copilots da Workato usam IA para ajudar as equipes a criar e gerenciar automações mais rapidamente, além de auxiliar no trabalho com entradas confusas ao projetar fluxos de trabalho. Os agentes de IA da Workato, chamados Genies, podem observar eventos, raciocinar sobre as próximas etapas e, em seguida, executar ações de várias etapas dentro das regras da empresa.

Você também recebe o Agent Studio para criá-las e gerenciá-las, além de uma Base de Conhecimento do Agente para que os Genies possam extrair contexto de informações internas. Além disso, o monitoramento robusto com logs de execução e novas tentativas facilita a detecção precoce de problemas e garante que as automações estejam funcionando corretamente na produção.

Melhores recursos do Workato

Integre-se a sistemas empresariais e legados usando conectores robustos e APIs bidirecionais.

Controle a automação e as ações de IA com acesso baseado em funções, registros de auditoria, separação de ambientes e o Protocolo de Contexto de Modelo Empresarial (MCP) para uma execução segura e contextual da IA

Interaja com fluxos de trabalho por meio do Workbot no Slack ou Microsoft Teams, facilitando o acionamento de automações com IA e mantendo-se informado.

Limitações do Workato

Parece restritivo ao trabalhar com conjuntos de dados muito grandes ou códigos personalizados pesados, especialmente se você estiver comparando com ferramentas iPaaS mais focadas em desenvolvedores.

Preços do Workato

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workato

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workato?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Workato:

Aprecio o Workato por sua capacidade robusta de integração com uma variedade de aplicativos de terceiros, o que melhora significativamente meu fluxo de trabalho. O recurso que mais admiro é a facilidade com que posso configurar gatilhos diários. Essa funcionalidade é crucial para minhas tarefas diárias, permitindo-me automatizar processos com eficiência, como acionar uma chamada de API para buscar dados e, subsequentemente, transferi-los para um banco de dados. Essa automação me poupa tempo e esforço, aumentando minha produtividade e garantindo que minhas tarefas sejam executadas sem problemas.

Aprecio o Workato por sua capacidade robusta de integração com uma variedade de aplicativos de terceiros, o que melhora significativamente meu fluxo de trabalho. O recurso que mais admiro é a facilidade com que posso configurar gatilhos diários. Essa funcionalidade é crucial para minhas tarefas diárias, permitindo-me automatizar processos com eficiência, como acionar uma chamada de API para buscar dados e, subsequentemente, transferi-los para um banco de dados. Essa automação me poupa tempo e esforço, aumentando minha produtividade e garantindo que minhas tarefas sejam executadas sem problemas.

🚨 Alerta estatístico: O relatório State of AI da McKinsey descobriu que 23% das empresas já estão ampliando os sistemas de IA agênica em pelo menos uma área, enquanto outras 39% estão experimentando ativamente.

6. Notion Automations (ideal para equipes de produtividade que centralizam documentos e tarefas)

via Notion

Se sua equipe já utiliza o Notion para notas, wikis, tarefas e rastreadores de projetos, sua API e integrações tornam a automação do gerenciamento de projetos algo natural. Por exemplo, você pode enviar formulários diretamente para um banco de dados de tarefas, atualizar páginas quando algo muda em outra ferramenta ou acionar acompanhamentos quando um novo item é adicionado.

O Notion também possui automações de banco de dados, onde você pode definir gatilhos como “quando uma página é criada” ou “quando uma propriedade é alterada” e, em seguida, automatizar ações como atribuir um proprietário, atualizar o status, definir datas ou enviar lembretes.

Bancos de dados vinculados, relações e rollups mantêm os dados sincronizados automaticamente, para que você não precise atualizar as mesmas informações em diferentes lugares. O Notion Agent ajuda a criar páginas, atualizar bancos de dados, atribuir tarefas e reorganizar o conteúdo em várias páginas de uma só vez.

Melhores recursos do Notion Automations

Execute tarefas com várias etapas dentro do Notion usando o Notion Agent, que pode criar, editar, organizar e atualizar páginas a partir de uma única instrução.

Acelere o raciocínio e a escrita com o Notion AI para resumos, rascunhos, análise de documentos e perguntas e respostas baseadas no espaço de trabalho.

Amplie os fluxos de trabalho usando a API e as integrações do Notion quando precisar que os dados entrem ou saiam de outras ferramentas.

Limitações do Notion Automations

Você precisa contar com ferramentas externas quando precisa de automação entre aplicativos pesados, como ações do navegador ou fluxos de trabalho em vários sistemas.

Ainda não é possível criar agentes personalizáveis no Notion.

Preços do Notion Automations

Gratuito

Mais: US$ 12/membro por mês

Negócios: US$ 24/membro por mês

Empresas: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Notion Automations

G2: 4,6/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion Automations?

Este é o feedback de um avaliador do G2:

Aprecio o fato de o Notion me permitir configurar automações e fórmulas que se conectam a todos os formulários, proporcionando um sistema maleável que se adapta às minhas necessidades. Essa funcionalidade é particularmente útil, pois me ajuda a gerenciar e conectar diferentes projetos de maneira eficiente, especialmente quando lido com restrições de tempo.

Aprecio o fato de o Notion me permitir configurar automações e fórmulas que se conectam a todos os formulários, proporcionando um sistema maleável que se adapta às minhas necessidades. Essa funcionalidade é particularmente útil, pois me ajuda a gerenciar e conectar diferentes projetos de maneira eficiente, especialmente quando lido com restrições de tempo.

via Integrately

O Integrately é uma ferramenta iPaaS que ajuda seus aplicativos a se comunicarem automaticamente com mais de 20 milhões de automações prontas. Na maioria das vezes, basta pesquisar o que você deseja fazer, clicar em uma automação sugerida, conectar seus aplicativos e ativá-la.

A experiência de configuração é muito fácil para iniciantes, pois o SmartConnect o orienta passo a passo. Primeiro, você escolhe a automação, depois conecta seus aplicativos, revisa a configuração e a ativa. Em muitos casos, a ferramenta até pré-mapeia os campos para você, para que você não precise decidir quais dados vão para onde.

O construtor de automação de IA permite que você descreva quais tarefas deseja automatizar com IA em linguagem simples, e ele cria o fluxo de trabalho para você. Ele funciona bem com ferramentas como Shopify, WooCommerce e BigCommerce, e é bom para conectar ferramentas mais antigas ou legadas com aplicativos SaaS modernos. É uma escolha sólida se sua pilha tiver uma mistura de novas ferramentas em nuvem e sistemas mais antigos que não possuem APIs limpas.

Melhores recursos do Integrately

Conecte mais de 1.400 aplicativos em ferramentas de CRM, marketing, comunicação, planilhas, helpdesk e operações.

Incorpore IA generativa aos fluxos de trabalho para adicionar etapas baseadas em IA, como geração de texto, resumo ou enriquecimento de dados.

Programe fluxos de trabalho para serem executados em intervalos fixos, não apenas em resposta a gatilhos em tempo real.

Limitações do Integrately

Automações complexas e com várias etapas podem ser difíceis de configurar, especialmente ao mapear muitos campos personalizados.

Preços do Integrately

Gratuito

Starter: US$ 29,99/mês para 2.000 tarefas

Profissional: US$ 49/mês para 10.000 tarefas

Crescimento: US$ 124/mês para 30.000 tarefas

Negócios: US$ 299/mês para 150.000 tarefas

Avaliações e comentários da Integrately

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Integrately?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Integrately:

Uso o Integrately.com há algum tempo e ele facilitou muito a minha vida. Confio nele para automatizar meus processos internos, gerenciar leads e lidar com tarefas de dados com o Google Sheets. A melhor parte do Integrately é a facilidade de configuração. Não preciso me preocupar com codificação para que meus aplicativos se comuniquem entre si.

Uso o Integrately.com há algum tempo e ele facilitou muito a minha vida. Confio nele para automatizar meus processos internos, gerenciar leads e lidar com tarefas de dados com o Google Sheets. A melhor parte do Integrately é a facilidade de configuração. Não preciso me preocupar com codificação para que meus aplicativos se comuniquem entre si.

8. UiPath (ideal para automação de processos robóticos e equipes de TI corporativas)

via UiPath

O UiPath foi desenvolvido com base na automação robótica de processos (RPA). Os bots não se limitam a transmitir dados por meio de APIs. Eles abrem aplicativos, clicam em botões, leem telas, baixam arquivos e movimentam informações exatamente como um ser humano faria.

Você pode projetar automações no UiPath Studio. Embora seja visual e do tipo arrastar e soltar, você ainda tem controle total sobre condições, ramificações, novas tentativas e tratamento de erros. Quando o fluxo de trabalho está pronto, os robôs UiPath assumem o controle, seja executando tarefas assistidas junto com o usuário ou operando totalmente sem supervisão em segundo plano para execução autônoma.

À medida que as coisas crescem, o UiPath Orchestrator permite que você programe tarefas, gerencie credenciais com segurança, controle o acesso e fique de olho em tudo por meio de logs e histórico de execução.

Melhores recursos do UiPath

Extraia dados úteis de documentos confusos com o Document Understanding, que lê faturas, formulários, e-mails e contratos e permite que você revise qualquer coisa que pareça incerta.

Lide com interfaces não confiáveis ou legadas usando a Visão Computacional, para que os bots possam “ver” botões e campos mesmo quando os seletores ou APIs falham.

Interaja com a automação em linguagem simples por meio de agentes conversacionais e piloto automático, tornando a experiência mais parecida com trabalhar com um assistente de IA.

Incorpore o aprendizado de máquina aos fluxos de trabalho usando o AI Center, permitindo que as automações classifiquem dados, façam previsões e tomem decisões mais inteligentes, em vez de depender apenas de regras fixas.

Limitações do UiPath

Automações baseadas em interface do usuário e fluxos de trabalho agênicos podem ser frágeis, o que significa que alterações no aplicativo ou no layout podem interromper os fluxos de trabalho, a menos que a governança e a manutenção sejam tratadas adequadamente.

Preços da UiPath

Básico: US$ 25/mês

Padrão: Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2: 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UiPath?

Diretamente de um avaliador da Capterra:

O UiPath fornece estruturas para criar um processo automatizado rapidamente. Não requer muito código para ser desenvolvido. É extensível e personalizável. Com uma curva de aprendizado curta, pude aprender sem muita dificuldade.

O UiPath fornece estruturas para criar um processo automatizado rapidamente. Não requer muito código para ser desenvolvido. É extensível e personalizável. Com uma curva de aprendizado curta, pude aprender sem muita dificuldade.

📌 Você sabia? De acordo com o Relatório sobre o Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, 58% dos empregadores acreditam que a robótica e a automação transformarão seus negócios nos próximos cinco anos.

9. IFTTT (ideal para tarefas pessoais simples e automações domésticas inteligentes)

via IFTTT

O IFTTT funciona com uma configuração de automação simples do tipo “um gatilho → uma ação”. Você pode configurar automações como “Se eu chegar em casa (GPS), ligue minhas luzes inteligentes” em poucos minutos. Essas automações são chamadas de Applets.

A ferramenta possui uma enorme biblioteca de Applets prontos para uso, então, na maioria das vezes, basta pesquisar, clicar, conectar suas contas e ela começa a funcionar. Você encontrará Applets para postar automaticamente atualizações sociais, sincronizar notificações, executar ações com base no tempo/localização/status do dispositivo ou criar/atualizar tarefas quando algo muda dentro de outro aplicativo.

O AI Applet Maker permite que você digite o que deseja em inglês simples e cria o Applet para você. Há também um IFTTT Automation Assistant GPT que permite gerenciar ou acionar automações a partir de uma interface amigável no estilo ChatGPT. E se você estiver no plano avançado, o Filter Code ajuda a adicionar lógica, como condições e regras de tempo, para que os Applets não sejam acionados aleatoriamente.

Melhores recursos do IFTTT

Conecte mais de 700 serviços, como Alexa, Google Assistant, Philips Hue, termostatos inteligentes, Fitbit, Twitter/X, Dropbox e muito mais.

Use ferramentas de IA integradas, como AI Social Creator (publicações curtas), AI Content Creator (rascunhos longos, como esboços/blogs) e AI Summarizer (notas de reuniões/resumos de artigos).

Incorpore a IA diretamente nas automações com recursos robustos, como o AI Prompt, para que os gatilhos possam gerar uma resposta/saída inteligente automaticamente antes que a próxima etapa aconteça.

Limitações do IFTTT

Alguns usuários relataram que os Applets podem falhar aleatoriamente e não há um registro detalhado para entender o motivo.

Preços do IFTTT

Gratuito

Prós: US$ 4,99/mês

Pro+: US$ 14,99/mês

Avaliações e comentários do IFTTT

G2 : 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IFTTT?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o IFTTT:

Um recurso que considero realmente excelente é sua flexibilidade para o usuário comum, seja para simplesmente salvar e-mails em um armazenamento na nuvem ou para automações mais complexas usando várias plataformas. O IFTTT atende a todos os níveis de usuários e oferece diversos aplicativos e opções para uso.

Um recurso que considero realmente excelente é sua flexibilidade para o usuário comum, seja para simplesmente salvar e-mails em um armazenamento na nuvem ou para automações mais complexas usando várias plataformas. O IFTTT atende a todos os níveis de usuários e oferece diversos aplicativos e opções para uso.

🚨 Alerta estatístico: A SNS Insider relata que 60,8 milhões de residências nos EUA, o que significa cerca de 41,3% do país, utilizam tecnologia doméstica inteligente.

10. Tray.ai (ideal para desenvolvedores e engenheiros que precisam de integrações API flexíveis)

O Tray.ai é um iPaaS de baixo código de nível empresarial criado para equipes que precisam de automação como infraestrutura, não apenas atalhos rápidos entre aplicativos. Ele oferece um poderoso construtor visual de fluxos de trabalho. Use-o para criar fluxos de várias etapas com ramificações, loops e tratamento de dados.

A ferramenta oferece um forte suporte para integrações incorporadas e compilações orientadas por IA, por isso é uma boa escolha se você deseja uma automação mais profunda do fluxo de trabalho. Com o Tray Embedded, você pode usar a API Call Connector para executar ações de conector dentro do seu próprio produto. Assim, em vez de dizer aos usuários para conectarem essa ferramenta em outro lugar, o seu produto se torna o local onde as integrações acontecem.

O Merlin Agent Builder ajuda a criar agentes de IA que podem entender o contexto, decidir o que fazer a seguir e realizar ações em várias ferramentas. Você também pode integrar a IA aos fluxos de trabalho usando diferentes LLMs, sem ficar preso a apenas um. E para acelerar a criação, o Merlin Build pode gerar automaticamente a documentação do fluxo de trabalho e até mesmo sugerir as melhores práticas para melhorar seus fluxos de trabalho à medida que eles crescem.

Melhores recursos do Tray.ai

Acompanhe os problemas facilmente com registros detalhados, para que você possa ver exatamente onde o fluxo de trabalho falhou e o que causou isso.

Controle as alterações no fluxo de trabalho com o histórico de versões e a configuração de desenvolvimento → preparação → produção usando exportação/importação.

Mantenha os fluxos de trabalho estáveis com novas tentativas e tratamento de erros, para que as automações não sejam interrompidas no meio do processo.

Limitações do Tray.ai

É mais difícil gerenciar fluxos de trabalho complexos — os conectores podem estar desatualizados e falta um controle de versão/visibilidade robustos.

Preços do Tray.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tray.ai

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tray.ai?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O Tray.io é uma ótima ferramenta. A interface do usuário é incrível e muito fácil de entender. Você pode criar fluxos de trabalho para diversos fins e integrá-los a diferentes conectores para APIs específicas. É possível ver os registros imediatamente em uma guia diferente e, no que diz respeito ao suporte à produção, é realmente intuitivo descobrir o que está acontecendo nos fluxos de trabalho.

O Tray.io é uma ótima ferramenta. A interface do usuário é incrível e muito fácil de entender. Você pode criar fluxos de trabalho para diversos fins e integrá-los a diferentes conectores para APIs específicas. É possível ver os registros imediatamente em uma guia diferente e, no que diz respeito ao suporte à produção, é realmente intuitivo descobrir o que está acontecendo nos fluxos de trabalho.

11. Drift (ideal para chatbots baseados em IA e automação de vendas)

via Salesloft

O Drift (agora parte do Salesloft) é uma ferramenta de chat + automação de vendas para sites, criada para a geração de leads. Funciona assim: quando alguém visita seu site (especialmente páginas de preços/produtos), o Drift pode iniciar uma conversa, fazer algumas perguntas inteligentes e levar essa pessoa para a próxima etapa, sem que sua equipe precise procurá-la manualmente.

O mecanismo central por trás disso é o agente de chat com IA da Drift. Ele opera o chat de maneira estruturada, qualifica o visitante, entende o que ele precisa e decide o que fazer a seguir. A Drift usa Playbooks para controlar esses fluxos, para que você possa definir regras como “Se alguém permanecer na página de preços por 30 segundos, exiba uma mensagem oferecendo ajuda e sugira agendar uma demonstração”.

Você também pode segmentar com base em URL, fonte de referência ou até mesmo sinais de CRM. E se alguém da sua equipe de vendas estiver online, o Drift pode facilmente fazer uma transferência de chat ao vivo e encaminhar esse visitante para o representante certo. Quando um visitante está pronto para avançar, o Drift Meetings permite que ele agende uma demonstração diretamente no chat, eliminando as habituais trocas de e-mails.

Melhores recursos do Drift

Sincronize os leads do chat com CRMs como HubSpot e Salesforce para que a equipe de vendas possa fazer o acompanhamento sem perder o contexto.

Capture leads após o expediente usando o chat com IA para não perder visitantes com alta intenção de compra quando sua equipe estiver offline.

Use conversas em linguagem natural e texto aberto para responder a perguntas e manter as interações com os clientes com um toque de realidade.

Acione acompanhamentos por e-mail e vídeo por meio dos fluxos de trabalho do Salesloft para que a conversa continue mesmo após o término do chat.

Limitações do Drift

A criação de fluxos de trabalho pode ser tediosa, e muitas vezes você acaba recriando os mesmos blocos em vez de reutilizá-los nos Playbooks.

Preços do Drift

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Drift

G2 : 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift?

Leia a opinião de um avaliador do Reddit sobre o Drift:

Funciona porque é fácil e agradável de usar, não só para os seus visitantes, mas também para os funcionários, o que os ajuda a querer usá-lo mais e a responder rapidamente. Além disso, é como uma chamada conectada. Você já está conversando com um cliente potencial e evitando troca de mensagens telefônicas. O chatbot também é interessante. Nós o mantemos ativo após o expediente, quando não há ninguém no escritório.

Funciona porque é fácil e agradável de usar, não só para os seus visitantes, mas também para os funcionários, o que os ajuda a querer usá-lo mais e a responder rapidamente. Além disso, é como uma chamada conectada. Você já está conversando com um cliente potencial e evitando troca de mensagens telefônicas. O chatbot também é legal. Nós o mantemos ativo após o expediente, quando não há ninguém no escritório.

