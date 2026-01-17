Como escolher plataformas de eventos virtuais que promovam o engajamento

Os eventos virtuais se tornaram um formato padrão para alcançar públicos globais.

As empresas contam com elas para lançamentos de produtos, webinars, reuniões internas e conferências em grande escala. À medida que os eventos virtuais se tornam cada vez mais importantes, a escolha da plataforma é muito mais relevante do que era há alguns anos.

À primeira vista, a maioria das ferramentas promete o mesmo: configuração rápida, baixo custo e uma maneira fácil de entrar ao vivo.

Mas, na realidade, um software de eventos virtuais DIY pode lidar com a transmissão, mas ter dificuldades com tudo o que a rodeia. Problemas técnicos, baixo envolvimento e relatórios limitados podem reduzir o impacto de um evento muito tempo depois de este ter terminado.

Abaixo, mostramos como escolher uma plataforma de eventos virtuais que vai além de apenas fornecer suporte técnico. Ela transforma um evento virtual em uma experiência envolvente, segura e mensurável.

O que é uma plataforma de eventos virtuais?

Uma plataforma de eventos virtuais é um software que permite às organizações hospedar, gerenciar e avaliar eventos online.

Em um nível básico, uma plataforma de eventos virtuais funciona como um local virtual. Ela permite que os participantes se inscrevam, participem de sessões ao vivo ou pré-gravadas, interajam por meio de bate-papos, enquetes ou perguntas e respostas e façam a transição perfeita entre as sessões, assim como fariam em um evento presencial.

As plataformas mais avançadas vão além da transmissão. Elas oferecem recursos para engajamento do público, moderação de eventos, análises, integrações com ferramentas de marketing ou CRM e relatórios pós-evento, ajudando as equipes a entender o que funcionou e o que precisa ser melhorado.

📌 Exemplo de uma plataforma de eventos virtuais em ação Imagine uma equipe de marketing organizando uma conferência virtual global para lançar um novo produto. Uma plataforma moderna de eventos virtuais permite que eles: Realize várias sessões ao vivo e sob demanda em diferentes fusos horários sem problemas de desempenho.

Envolva os participantes usando chat ao vivo, enquetes, perguntas e respostas e salas de discussão.

Controle a experiência com ferramentas de moderação, gerenciamento de palestrantes e locais virtuais com a marca da sua empresa.

Acompanhe o desempenho do evento por meio de dados de participação, engajamento nas sessões e pontos de desistência.

Integre-a com ferramentas de marketing e CRM para capturar leads e acionar acompanhamentos pós-evento. O resultado: os participantes permanecem envolvidos, as sessões decorrem sem problemas e obtém informações sobre como melhorar futuros eventos virtuais e presenciais.

Por que é importante escolher a plataforma de eventos virtuais certa?

A questão fundamental ao avaliar uma plataforma de eventos virtuais é simples: ela melhora a experiência tanto para os participantes quanto para os organizadores?

Veja por que é importante escolher a plataforma de eventos virtuais certa.

Impacta o envolvimento e a retenção do público

Uma plataforma de eventos virtuais robusta faz mais do que transmitir vídeo. Ela mantém os participantes ativamente envolvidos.

📌 Exemplo: Durante um webinar de lançamento de produto, a plataforma permite enquetes ao vivo, perguntas e respostas moderadas e prompts de bate-papo que incentivam a participação em vez da visualização passiva.

Os participantes podem alternar entre sessões, interagir com os palestrantes e permanecer envolvidos durante todo o evento.

Determine a escalabilidade do evento e a qualidade da experiência

À medida que o número de participantes cresce, pequenas limitações técnicas tornam-se grandes problemas.

A plataforma de eventos virtuais certa lida com um punhado de participantes, bem como com centenas deles, sem atrasos, problemas de áudio ou falhas nas sessões. Ela suporta várias sessões simultâneas, transições de palestrantes e moderação em tempo real sem interromper a experiência.

🌍 Visão geral: Além do custo e do alcance, os eventos virtuais também reduzem o impacto ambiental. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que as conferências virtuais emitem 66% menos CO2 do que os eventos presenciais. via Universidade de Michigan

✅ Verificação dos fatos: Quase um terço dos participantes de webinars voltam para assistir ao conteúdo sob demanda, mesmo depois de assistirem ao vivo. Seu público pode usar reprises sob demanda para revisitar os principais pontos, assistir a segmentos perdidos e compartilhar momentos valiosos com outras pessoas, estendendo o impacto dos eventos virtuais muito além da sessão ao vivo.

Afeta o ROI e os insights pós-evento

Os eventos virtuais não terminam quando a sessão é encerrada. Seu valor vem do que você aprende depois.

Plataformas avançadas rastreiam a participação, o envolvimento nas sessões, os pontos de desistência e os níveis de interação em todo o evento. Você pode descobrir que as sessões paralelas retêm os participantes por mais tempo do que as palestras principais, ou que as sessões com muitas perguntas e respostas levam a mais solicitações de acompanhamento.

Essas informações ajudam as equipes a refinar eventos futuros, melhorar os formatos de conteúdo e justificar os gastos com eventos com base em dados.

Influencia a percepção da marca e o profissionalismo

O ambiente do evento virtual reflete sua marca. Um fluxo de registro tranquilo, um local virtual com a marca, streaming confiável e sessões bem gerenciadas demonstram profissionalismo e atenção aos detalhes.

Por outro lado, problemas de login, moderação inadequada ou falhas técnicas podem minar rapidamente a confiança.

Para eventos externos, essa percepção afeta diretamente a forma como os clientes em potencial veem seu produto ou empresa. Para eventos internos, ela afeta a confiança e a participação dos funcionários.

Critérios-chave para avaliar plataformas de eventos virtuais

Uma rápida olhada no G2 mostra que existem 210 plataformas de eventos virtuais! Impressionante, não é?

Como você vai restringir sua busca pela plataforma certa? 👇

Recursos de engajamento do público: verifique se a plataforma oferece suporte a bate-papo ao vivo, enquetes, perguntas e respostas moderadas, salas de discussão e interação em nível de sessão.

Escalabilidade e confiabilidade de desempenho: teste o desempenho da plataforma à medida que o número de participantes aumenta. Além disso, avalie como a plataforma lida com falhas — reconexões automáticas, recuperação de sessões e transmissões de backup são importantes quando algo dá errado ao vivo.

Flexibilidade para várias sessões e agendas: procure suporte para sessões simultâneas, trocas de palestrantes e alterações na agenda sem atrapalhar a experiência dos participantes. Isso é fundamental para conferências virtuais e eventos híbridos.

Profundidade de análise e relatórios: avalie se a plataforma rastreia o envolvimento na sessão, pontos de desistência, respostas a enquetes, participação em perguntas e respostas e visualizações sob demanda para ajudar a medir a eficácia do evento.

Informações e acesso a dados pós-evento: certifique-se de poder exportar ou integrar dados de engajamento em suas ferramentas de CRM ou marketing. Essas informações impulsionam acompanhamentos, reutilização de conteúdo e relatórios de ROI.

Experiência do usuário para anfitriões e participantes: avalie a facilidade com que os participantes podem ingressar nas sessões e os organizadores podem gerenciar palestrantes, moderação e alterações ao vivo sem atritos técnicos.

Suporte e confiabilidade durante eventos ao vivo: pergunte sobre o suporte em tempo real durante os eventos. Quando algo dá errado no meio da sessão, tempos de resposta rápidos são mais importantes do que listas de recursos.

⭐ Bônus: quanto você deve pagar pela plataforma de eventos virtuais?

Seu investimento será baseado no tamanho do evento, frequência, necessidades de engajamento e profundidade dos relatórios.

Planos básicos: Grátis – US$ 100 por mês

Útil para equipes pequenas que realizam webinars ocasionais ou eventos internos.

Esse nível normalmente inclui:

Transmissão de vídeo ao vivo

Bate-papo básico e perguntas e respostas

Limite de participantes

Branding mínimo

Relatórios básicos de participação

✅ Ideal para: Reuniões internas, pequenos webinars ou programas de eventos em fase inicial. Não oferecem recursos avançados de engajamento e insights pós-evento.

Planos profissionais: US$ 100 a US$ 500 por mês

Projetada para organizações em crescimento que realizam eventos virtuais regularmente.

Esse nível geralmente adiciona:

Limites mais altos de participantes

Recursos interativos, como enquetes e perguntas e respostas moderadas

Gravação de sessões e acesso sob demanda

Páginas personalizadas de branding e registro

Análises mais aprofundadas e integrações com ferramentas de marketing

✅ Ideal para: Lançamentos de produtos, webinars para clientes ou programas de treinamento se enquadram nessa faixa de preço.

Plataformas empresariais: mais de US$ 1.000 por mês ou preços personalizados

Criada para conferências em grande escala, eventos com várias trilhas e programas de marketing empresarial.

Os preços para empresas incluem:

Limites ilimitados ou muito altos de participantes

Eventos com várias sessões e vários dias

Ferramentas avançadas de engajamento e moderação

Análise detalhada dos participantes e do envolvimento

Integrações de CRM e relatórios de atribuição

Suporte dedicado e SLAs

✅ Ideal para: Conferências virtuais globais, programas de crescimento orientados para eventos e organizações onde os eventos corporativos virtuais são um canal fundamental para o pipeline, a marca ou o envolvimento dos funcionários.

💡 Dica profissional: Ao comparar plataformas de eventos virtuais, crie um quadro de avaliação no ClickUp usando campos de IA para obter insights automaticamente. A AI Fields pode gerar resumos, categorizar requisitos ou sinalizar pontos fortes e fracos da plataforma com base nos seus critérios (por exemplo, recursos de engajamento, profundidade analítica, integrações).

Como escolher a plataforma de eventos virtuais certa

Não sabe por onde começar? Comece aqui. 👇

Etapa 1: Defina os objetivos do seu evento e o público-alvo

Antes de comparar ferramentas, defina por que você está realizando o evento e para quem ele é destinado. Faça perguntas como:

O evento está focado na geração de leads, educação do cliente, treinamento ou comunicação interna?

Como é o sucesso: inscrições, participação ao vivo, engajamento, impacto no pipeline ou compartilhamento de conhecimento?

Qual o nível de interatividade que o evento precisa ter?

Será um evento único ou um programa repetível?

Você está organizando um webinar, uma conferência virtual, um workshop ou um evento híbrido?

💡 Dica profissional: anote de 3 a 5 critérios de sucesso mensuráveis nesta fase. Exemplos de objetivos do evento: 25% dos participantes participam de enquetes ou sessões de perguntas e respostas

As visualizações sob demanda superam a participação ao vivo em 14 dias

A equipe de vendas entra em contato com todos os participantes engajados em até 48 horas.

Etapa 2: Avalie os principais recursos da plataforma

Avalie as plataformas de eventos virtuais com base no tipo de evento que você está realmente realizando. Divida-as em recursos essenciais e recursos opcionais.

📌 Exemplo: seu objetivo principal é gerar mais leads qualificados para sua marca. Sua plataforma deve facilitar a captura, o enriquecimento e a ação com base nos dados dos participantes.

Recursos indispensáveis:

Formulários de inscrição integrados ou integrações nativas de CRM

Acompanhamento da participação e do envolvimento ao nível dos participantes

Exportação ou sincronização automatizada de dados para fluxos de trabalho de acompanhamento

Recursos desejáveis:

Páginas de destino ou temas personalizáveis

CTAs com a marca durante ou após as sessões

Gamificação leve para aumentar a participação

📌 Exemplo: Seu evento é focado em networking e construção de comunidade. Aqui, a qualidade da interação é mais importante do que a qualidade da transmissão.

Recursos indispensáveis:

Networking por vídeo individual ou em pequenos grupos

Fácil correspondência entre participantes ou networking baseado em mesas

Moderação clara e controle de tempo

Recursos desejáveis:

Perfis e interesses dos participantes

Ferramentas de mensagens pós-evento ou acompanhamento

Etapa 3: Avalie os recursos de integração e automação

Os eventos virtuais não existem isoladamente. Eles se conectam aos fluxos de trabalho de marketing, vendas, RH e operações antes e depois do evento.

Avalie:

Os dados de inscrição e participação são sincronizados com seu CRM ou ferramentas de marketing?

Os sinais de engajamento (enquetes, perguntas e respostas, tempo de exibição) podem desencadear ações de acompanhamento?

Você consegue segmentar os participantes com base no comportamento?

As integrações são nativas ou dependem de exportações manuais?

O acesso à API ou ao webhook está disponível se você precisar de personalização?

O que torna as integrações uma parte essencial dos recursos do software de gerenciamento de eventos? Elas garantem que os dados do evento sejam transferidos para acompanhamentos, relatórios e planejamentos futuros.

🚀 Vantagem do ClickUp: enquanto sua plataforma de eventos virtuais cuida da experiência ao vivo, o ClickUp para equipes de marketing atua como a espinha dorsal operacional por trás dela. As equipes utilizam o ClickUp para: Coordene o planejamento, as aprovações e os cronogramas do evento

Gerencie a preparação dos palestrantes, a criação de conteúdo e os ensaios

Acompanhe as ações pós-evento, como acompanhamento, reutilização de conteúdo e relatórios.

Automatize as transferências entre marketing, vendas e operações para que nada seja esquecido. Faça brainstorming, planeje e execute seus programas de marketing com o ClickUp para equipes de marketing. Em vez de juntar planilhas, threads de e-mail e ferramentas de tarefas, o ClickUp mantém todo o trabalho do evento — e as ações impulsionadas pelos dados do evento — em um único espaço de trabalho conectado.

Etapa 4: analise a experiência do usuário e o suporte

Além dos recursos e funcionalidades, você vai querer que ela seja fácil de usar.

Faça um teste piloto e veja se é fácil para os participantes se inscreverem sem atritos. A plataforma deve ter uma interface intuitiva tanto para os anfitriões quanto para os moderadores.

📌 Teste recomendado: antes de se comprometer, faça um teste ao vivo com palestrantes reais e um público pequeno. Teste o fluxo de participação, os controles do moderador e como a plataforma lida com problemas inesperados durante a sessão.

Etapa 5: Considere o orçamento, a escalabilidade e o ROI

Por fim, avalie o custo em relação ao valor a longo prazo.

Olhe além do preço mensal e pergunte:

A plataforma pode ser dimensionada à medida que o número de participantes aumenta?

Ela fornece insights que ajudam a melhorar eventos futuros?

Isso reduzirá o esforço manual ou criará novas despesas operacionais?

💰 O ROI que sua liderança valoriza quando você organiza eventos virtuais:

Custo por participante engajado, não apenas custo por inscrição

Impacto no pipeline ou na conversão para eventos voltados para o público externo

Valor da reutilização de conteúdo de gravações, replays e clipes

Economia de tempo na configuração, moderação, relatórios e acompanhamento

Principais plataformas de eventos virtuais a serem exploradas

Veja a lista das plataformas de eventos virtuais mais populares. 👇

1. ClickUp

Em comparação com outras ferramentas desta lista que ajudam você a realizar o evento virtual, o ClickUp é a espinha dorsal das operações. O primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo é o lugar onde você planeja, coordena, acompanha, automatiza e mede o trabalho que torna essas experiências ao vivo bem-sucedidas.

Veja como você pode usar o software de gerenciamento de eventos da ClickUp 👇

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp.

Planeje e estruture eventos dentro de um espaço de trabalho dedicado

Comece criando um Espaço ClickUp dedicado a eventos virtuais ou campanhas de eventos. Esse Espaço se tornará o centro de comando para tudo relacionado ao planejamento e à execução.

Cada evento é gerenciado como uma lista dentro do Espaço. Adicione tarefas individuais que abranjam atividades como contato com palestrantes, finalização da agenda, conteúdo promocional, ensaios e acompanhamentos.

Organize seus cronogramas, coordenação de palestrantes, aprovações, ativos e acompanhamentos pós-evento na Hierarquia de Projetos do ClickUp.

Os campos personalizados rastreiam detalhes críticos, como tipo de evento, público, proprietário, região e data do evento. Os status personalizados representam etapas como admissão, planejamento, promoção, dia do evento e pós-evento.

Essa hierarquia facilita o gerenciamento de eventos únicos ou programas repetíveis em grande escala.

Capture solicitações e contribuições usando formulários

Padronize a forma como os eventos entram no sistema usando os formulários do ClickUp. As equipes de marketing, RH ou internas enviam solicitações com objetivos claros, detalhes do público, cronogramas e métricas de sucesso.

Cada envio de formulário cria automaticamente uma tarefa estruturada para o evento, com campos, proprietários e status predefinidos. Isso garante que cada evento comece com clareza e elimina idas e vindas antes do início do trabalho.

Os formulários também são usados após o evento para coletar feedback dos participantes, retrospectivas internas ou avaliações dos palestrantes, alimentando o espaço de trabalho diretamente com insights.

Use agentes de IA e BrainGPT para planejamento e análise

Os Super Agents e o BrainGPT da ClickUp adicionam inteligência contextual ao longo do ciclo de vida do evento.

Durante o planejamento, as equipes usam o Brain para resumir os requisitos, elaborar documentos de execução do evento ou identificar riscos com base nas dependências das tarefas.

Os Super Agentes podem então lidar com fluxos de trabalho de ponta a ponta, desde a geração de textos promocionais e resumos de feedback até a análise de dados de desempenho pós-evento diretamente dentro de tarefas e documentos.

Use Super Agentes pré-construídos ou personalizados para o seu caso de uso.

Como o Brain é sensível ao contexto, ele responde a perguntas como “Quais eventos estão em risco este mês?” ou “Quais foram os principais fatores de engajamento em nosso último webinar?” usando dados reais do espaço de trabalho.

Revele dados contextuais do seu espaço de trabalho e aplicativos conectados usando o ClickUp Brain.

Automatizando a execução de eventos com ClickUp AI e Automations

No centro do sistema de gerenciamento de eventos do ClickUp estão suas automações sem código. Juntas, elas lidam com o trabalho repetitivo de coordenação, permitindo que sua equipe se concentre no planejamento e na execução de alto impacto.

Depois que o funil do seu evento estiver definido, o ClickUp Automations avança o trabalho automaticamente com base em gatilhos reais, em vez de atualizações manuais.

📌 Exemplo: quando um formulário de ideia de evento é enviado, o ClickUp cria automaticamente uma nova tarefa de evento e define seu status como “Recebido”.

Quando todas as subtarefas pré-evento forem marcadas como concluídas, a tarefa principal passa para Promoção em andamento sem que ninguém precise fazer nada.

Após a data do evento, o ClickUp atualiza o status para “Acompanhamento pós-evento” e atribui tarefas de coleta de feedback e relatórios internos.

A IA do ClickUp também ajuda na atribuição e programação inteligentes de tarefas.

Se sua equipe gerencia eventos em várias regiões, as tarefas para eventos nos EUA podem ser encaminhadas para um responsável, enquanto os eventos no Reino Unido vão para outro. A IA pode até definir automaticamente datas de vencimento para tarefas e subtarefas, para que todos os prazos fiquem alinhados com o cronograma do evento.

Assista a este vídeo para saber como o ClickUp ajuda na atribuição inteligente de tarefas 👇

Use o modelo de plano de projeto de evento virtual do ClickUp para centralizar o planejamento.

Depois de escolher a melhor plataforma de eventos virtuais, o próximo desafio é colocar seus planos em ação sem caos. Apresentamos: o modelo de plano de projeto de evento virtual do ClickUp.

Este modelo serve como um manual estruturado para todo o ciclo de vida do seu evento, consolidando todas as tarefas, cronogramas, responsáveis e resultados em um único espaço de trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Seja para hospedar um webinar, podcast ou conferência online, use o modelo de plano de projeto de evento virtual do ClickUp para planejar e executar eventos virtuais de sucesso.

Com este modelo, você pode:

Defina marcos importantes, como confirmações de palestrantes, ensaios e datas de lançamento.

Organize tarefas para logística, criação de conteúdo, marketing e configuração técnica.

Defina dependências para que nada comece antes que os pré-requisitos sejam concluídos.

Acompanhe a responsabilidade e os prazos em uma visualização centralizada

Coordene o trabalho multifuncional entre produção, marketing e operações.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp SyncUps para a preparação dos palestrantes, ensaios, simulações internas e reuniões pós-evento. Capture notas automaticamente e converta decisões em tarefas sem precisar alternar entre ferramentas.

Acompanhe a conclusão de tarefas, prazos futuros, acompanhamentos e carga de trabalho em vários eventos em uma única visualização com os painéis do ClickUp

Durante a fase inicial de planejamento, os quadros brancos do ClickUp ajudam você a mapear visualmente as agendas dos eventos, os fluxos das sessões, as jornadas do público e os planos de contingência.

O ClickUp Chat mantém as conversas do evento contextualizadas. As mensagens ficam ao lado das tarefas, documentos e cronogramas, para que as decisões não se percam em threads do Slack ou cadeias de e-mails.

Limitações do ClickUp

Um conjunto abrangente de recursos pode ser complicado para um novo usuário.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Ouça o depoimento de um cliente da ClickUp:

O ClickUp permite que todos nós trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante a pré-produção, mas também no dia do evento, podemos executar sabendo que todos os nossos detalhes estão em um só lugar.

O ClickUp permite que todos nós trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante toda a pré-produção, mas também no dia do evento, podemos executar sabendo que todos os nossos detalhes estão em um só lugar.

2. Zoom Events

via Zoom Events

O Zoom Events é uma plataforma de eventos virtuais completa. Ele ajuda você a realizar eventos online imersivos, desde pequenas sessões até eventos virtuais de grande escala, como conferências de vários dias e cúpulas corporativas.

Ela combina registro, emissão de ingressos, networking e gerenciamento de sessões em um único ambiente de evento virtual.

As ferramentas do Zoom facilitam a participação e a interação dos participantes, e os recursos avançados oferecem suporte ao engajamento e à análise, ajudando os organizadores a entender o comportamento e os resultados do público.

Melhores recursos do Zoom Events

Centros de eventos com registro, emissão de ingressos e networking no lobby para um fluxo contínuo de participantes

Gerenciamento de eventos com várias sessões e com marca para grandes conferências virtuais

Resumos alimentados por IA e ferramentas de automação para otimizar o acompanhamento do envolvimento e os insights.

Limitações do Zoom Events

Embora os participantes possam participar do Zoom Events sem uma conta Zoom, o organizador ou anfitrião normalmente precisa de um plano Zoom pago (por meio do Workplace) com uma licença Meetings antes de poder comprar ou ativar os recursos do Zoom Events.

Preços do Zoom Events

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês

Negócios: US$ 21,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Observação: estes são os preços do Zoom Workplace.

Avaliações e comentários sobre o Zoom Events

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom Events?

Ouça o depoimento de um usuário do G2:

A melhor parte do Zoom é como ele se integra a outras plataformas para transcrever reuniões. Usamos o Fellow para gravar nossas chamadas corporativas e não tivemos nenhum problema para configurá-lo. Também gosto de todas as opções de filtro e configuração, outras plataformas simplesmente não se comparam.

A melhor parte do Zoom é como ele se integra a outras plataformas para transcrever reuniões. Usamos o Fellow para gravar nossas chamadas corporativas e não tivemos nenhum problema para configurá-lo. Também gosto de todas as opções de filtro e configuração, outras plataformas simplesmente não se comparam.

3. Goldcast

via Goldcast

Você pode usar o Goldcast.io para hospedar webinars, conferências virtuais com várias sessões, eventos híbridos e séries contínuas. A plataforma vai além das sessões ao vivo, ajudando as equipes a reutilizar o conteúdo do evento e ampliar o alcance do público.

Com ferramentas que permitem capturar a intenção comportamental e integrar-se à sua pilha de tecnologia, a Goldcast ajuda a transformar o envolvimento no evento em um impacto mensurável no pipeline.

O Goldcast permite que você promova o engajamento com enquetes, perguntas e respostas em vídeo, GIFs e muito mais.

Como organizador de eventos, você pode utilizar o painel do Goldcast para obter informações sobre o desempenho do evento. Você tem acesso a análises avançadas, incluindo distribuição de participação e distribuição da empresa, entre outras.

Melhores recursos do Goldcast

Reutilize o conteúdo do evento em grande escala com o Content Lab, usando IA para transformar sessões em clipes curtos, blogs e recursos prontos para redes sociais que ampliam o ROI do evento.

Grave e produza sessões de alta qualidade com o Estúdio de Gravação integrado para podcasts, demonstrações e palestras pré-gravadas.

Automatize a análise e a otimização de conteúdo com agentes de IA que revelam os melhores momentos e geram insights.

Limitações do Goldcast

Se o seu principal caso de uso for webinars pequenos e frequentes ou reuniões internas, o Goldcast pode parecer um exagero.

Preços do Goldcast

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Goldcast

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Goldcast?

Ouça o depoimento de um usuário do G2:

Ela pode hospedar um grande número de eventos simultâneos. A temporização dos eventos simplifica o fluxo de trabalho de tempo na produção.

Ela pode hospedar um grande número de eventos simultâneos. A temporização dos eventos simplifica o fluxo de trabalho de tempo na produção.

4. Livestorm

via Livestorm

A Livestorm é uma plataforma de eventos virtuais baseada em navegador, projetada para hospedar webinars, reuniões online e eventos virtuais de grande escala de forma integrada. Os participantes e organizadores de eventos não precisam fazer downloads adicionais nem configurações complexas.

Ela oferece ferramentas de engajamento flexíveis, análises claras e integrações robustas que ajudam as equipes a realizar eventos sofisticados e coletar insights acionáveis.

O Livestorm combina recursos interativos com fortes conexões de marketing e CRM, tornando-o adequado para webinars recorrentes, demonstrações de produtos e programas de educação do cliente.

Seus recursos de IA e transmissão ao vivo oferecem suporte à criação e distribuição eficientes de conteúdo, ajudando as equipes a ampliar o valor de cada evento.

Melhores recursos do Livestorm

Obtenha resumos automatizados, transcrições e recomendações de conteúdo com a IA da Livestorm.

Expanda o alcance com a retransmissão integrada, permitindo que os organizadores transmitam sessões ao vivo simultaneamente para vários destinos e capturem públicos mais amplos.

Adicione identidade visual personalizada (cores, logotipo e imagem de fundo) a cada sala de evento.

Limitações do Livestorm

Opções avançadas de personalização e branding estão disponíveis em planos de nível superior.

Preços do Livestorm

Pro: € 105/mês (cobrado anualmente)

Negócios: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Livestorm

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Livestorm?

Ouça o depoimento de um usuário do G2:

Eu uso o Livestorm para realizar reuniões online, webinars e eventos virtuais, pois é a nossa plataforma preferida para apresentações ao vivo e sessões de treinamento interativas. Gosto da forma como a melhor plataforma de eventos virtuais equilibra simplicidade com o nível certo de funcionalidade. A configuração inicial do Livestorm foi bastante simples e direta. Além disso, ao usar o Livestorm em conjunto com outras ferramentas, as integrações ajudam a otimizar nosso fluxo de trabalho.

Eu uso o Livestorm para realizar reuniões online, webinars e eventos virtuais porque é a nossa plataforma preferida para apresentações ao vivo e sessões de treinamento interativas. Gosto da forma como a melhor plataforma de eventos virtuais equilibra simplicidade com o nível certo de funcionalidade. A configuração inicial do Livestorm foi bastante simples e direta. Além disso, ao usar o Livestorm em conjunto com outras ferramentas, as integrações ajudam a otimizar nosso fluxo de trabalho.

5. Airmeet

via Airmeet

A Airmeet é uma plataforma de eventos virtuais projetada para equipes que realizam webinars interativos, conferências e eventos híbridos que exigem engajamento e controle operacional.

Ela ajuda os organizadores a entender o que está funcionando por meio do AirIntel, que revela tendências de engajamento, comportamento dos participantes e métricas de desempenho. Esses dados informam o planejamento futuro e os acompanhamentos.

As sessões ao vivo são produzidas através do AirStudio, uma interface de nível profissional que oferece aos anfitriões controle preciso sobre layouts, mídia e elementos de streaming.

Nos bastidores, o AirControl centraliza a configuração do evento, o gerenciamento de acesso, a programação e a moderação em tempo real.

Melhores recursos do Airmeet

Aumente a inclusão com suporte de acessibilidade integrado, garantindo que legendas, navegação por teclado e recursos assistivos estejam disponíveis para todos.

Otimize as operações do evento usando o AX360, a plataforma de experiência unificada da Airmeet que reúne planejamento, execução e análise em um só lugar.

Ofereça ambientes virtuais totalmente personalizados com recursos de marca branca.

Limitações do Airmeet

O processo de integração no Airmeet pode ser complicado para novos usuários, especialmente para palestrantes ou participantes com menos conhecimentos técnicos.

Preços do Airmeet

Webinars Premium: a partir de US$ 199/mês

Eventos: Preços personalizados

Eventos gerenciados: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airmeet

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airmeet?

Ouça o depoimento de um usuário do G2:

O que mais gosto é o recurso de networking — poder alternar entre mesas virtuais e ter conversas em vídeo em tempo real dá uma sensação única, semelhante a uma conferência. Ele reproduz a experiência presencial melhor do que a maioria das outras plataformas.

O que mais gosto é o recurso de networking — poder alternar entre mesas virtuais e ter conversas por vídeo em tempo real dá uma sensação única, semelhante a uma conferência. Ele reproduz a experiência presencial melhor do que a maioria das outras plataformas.

Erros comuns a evitar ao escolher uma plataforma de eventos virtuais

Aqui estão algumas armadilhas comuns a serem observadas:

❌ 1. Supervalorizar recursos que você não vai usar

Muitas plataformas parecem impressionantes nas demonstrações porque mostram todos os recursos possíveis. Na prática, você depende de um pequeno subconjunto que oferece suporte direto aos objetivos do evento.

Comprar uma plataforma porque ela faz tudo muitas vezes leva a complexidade, baixa adoção e confusão durante eventos ao vivo. Recursos que não se encaixam nas suas métricas de sucesso da Etapa 1 não devem influenciar a decisão.

❌ 2. Ignorar os fluxos de trabalho pós-evento

As equipes costumam se concentrar muito na experiência ao vivo e esquecem que o verdadeiro valor dos eventos virtuais muitas vezes vai além da sessão em si.

Se uma plataforma dificulta o acesso a dados de engajamento, a segmentação de participantes, o acionamento de acompanhamentos ou a reutilização de gravações, você está limitando o ROI.

❌ 3. Subestimar as lacunas de integração

Algumas plataformas afirmam oferecer integrações, mas dependem muito de exportações manuais ou sincronizações parciais de dados.

Essas lacunas atrasam os acompanhamentos, distorcem os relatórios e criam trabalho extra para as equipes de marketing, vendas ou RH. Com o tempo, essa fragmentação reduz a confiança nos dados do evento e enfraquece a tomada de decisões.

❌ Negligenciar a experiência móvel

Uma parte significativa dos participantes participa de eventos virtuais a partir de dispositivos móveis. Se a experiência móvel da plataforma for complicada ou difícil de navegar, o engajamento cai rapidamente.

🧠 Curiosidade: a reunião anual do Fórum Econômico Mundial é um dos eventos mais caros do mundo, com ingressos padrão custando cerca de US$ 40.000 por pessoa. Esse evento atrai líderes mundiais, bilionários e altos executivos, tornando-o um dos encontros de negócios mais exclusivos.

Dicas bônus ao escolher sua ferramenta

Com base em nossa experiência, aqui estão algumas dicas extras que você pode usar:

1. Teste a jornada do participante do início ao fim

Uma experiência tranquila para os participantes pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu evento. Veja o que você deve verificar:

Registro > Confirmação > Acesso ao evento (teste esse fluxo tanto no desktop quanto no celular)

Verifique se há pontos de atrito, como requisitos de login, downloads de aplicativos e navegação confusa.

Avalie a velocidade de entrada após clicar em “Participar do evento”.

Participe da experiência para diferentes tipos de navegadores

Lembre-se: se o processo exigir mais do que 2 ou 3 cliques, o número de desistências aumentará significativamente.

📊 Visão estratégica: Os estandes virtuais mudam a forma como os compradores avaliam os fornecedores. Em eventos físicos, as visitas aos estandes são motivadas pela localização, pelo tráfego de pessoas e pela dinâmica social. Em eventos virtuais, as visitas aos estandes são motivadas pela intenção. Os participantes clicam nos estandes quando algo se alinha com uma sessão que acabaram de assistir, um problema que estão pesquisando ou um acompanhamento que desejam explorar. Isso resulta em menos interações com estandes virtuais, mas significativamente mais qualificadas.

2. Realize um teste de estresse para verificar a qualidade da transmissão em todos os dispositivos

Faça um teste de estresse com sua própria equipe. Verifique o desempenho da transmissão durante os horários de pico, cenários de baixa largura de banda, hotspots móveis, alterações no navegador etc. Avalie cuidadosamente:

O áudio apresenta atrasos?

Com que rapidez o vídeo se estabiliza?

Existem mecanismos de contingência para conexões de internet ruins?

💡 Dica profissional: peça o mapa de distribuição CDN da plataforma. Se eles não usarem nós CDN globalmente, os participantes internacionais podem enfrentar problemas de buffering.

3. Avalie a profundidade real da integração

A plataforma escolhida pode listar 50 integrações, mas 80% delas são unidirecionais. Por exemplo, você deve verificar:

Os dados do CRM são sincronizados nos dois sentidos?

Quais campos de pós-análise você pode inserir em seu banco de dados?

A plataforma oferece sincronização em tempo real?

As métricas de engajamento estão mapeadas para os registros de contato?

Lista de verificação: o que fazer e o que não fazer na avaliação da plataforma

✅ Faça isso ❌ Não faça isso Defina objetivos claros para o evento antes de selecionar as ferramentas Comece as demonstrações sem saber como será o sucesso Combine as plataformas virtuais com o tipo de evento (webinar, conferência, híbrido) Suponha que uma plataforma funcione igualmente bem para todos os formatos de eventos Priorize recursos de engajamento vinculados aos seus objetivos Escolha ferramentas com base em recursos chamativos que você não usará Realize um piloto realista com palestrantes e fluxos de trabalho reais. Confie apenas em demonstrações de vendas bem elaboradas Teste o fluxo de participação dos participantes e os controles do moderador. Ignore a experiência do organizador do evento sob pressão ao vivo Avalie as análises além dos números de participação Considere o registro e a participação como métricas suficientes. Valide as integrações de CRM e marketing durante os testes Suponha que “integra” signifique fluxo de dados contínuo. Avalie a escalabilidade para eventos futuros, não apenas para os eventos atuais. Otimize apenas para o tamanho atual do público Leve em consideração o esforço operacional e os custos ocultos Compare as plataformas apenas pelo preço Planeje os fluxos de trabalho e acompanhamentos pós-evento Trate os eventos como execuções únicas

Realize eventos virtuais de alto impacto com o ClickUp

Descobrir como escolher plataformas de eventos virtuais resume-se, em última análise, a uma coisa: encontrar uma ferramenta que facilite o trabalho da sua equipe.

Você precisa de uma plataforma que ofereça suporte a todo o trabalho que ocorre antes, durante e depois do evento.

A ClickUp faz isso da melhor maneira possível.

Enquanto o seu software de eventos virtuais lida com a experiência ao vivo, o ClickUp reúne planejamento, coordenação, automação e medição em um só lugar.

Com IA, automações e agentes integrados em um único espaço de trabalho, o ClickUp se torna a espinha dorsal operacional para eventos virtuais de qualquer tamanho. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

Perguntas frequentes

Os recursos indispensáveis de uma plataforma de eventos virtuais incluem: transmissão ao vivo confiável, interação integrada com o público, como bate-papo, enquetes e perguntas e respostas, controles flexíveis de registro e acesso, gravação de sessões com visualização sob demanda e análises avançadas.

As plataformas de eventos virtuais se integram a ferramentas de marketing e CRM. Isso é feito por meio de integrações nativas, APIs ou webhooks. Essas integrações permitem que os dados de inscrição, participação e engajamento sejam sincronizados automaticamente. Isso é importante porque facilita a segmentação dos participantes, o acionamento de acompanhamentos e o rastreamento de resultados sem exportações manuais.

Algumas métricas críticas que você deve acompanhar incluem níveis de engajamento, retenção de sessões, ações de acompanhamento, como solicitações de demonstração ou downloads de conteúdo, e visualizações sob demanda. Você também pode calcular o custo por participante engajado e avaliar como os insights do evento melhoram os formatos futuros, as mensagens e o desempenho geral.

As plataformas de webinar são projetadas para eventos de networking mais simples, com uma única sessão. Elas transmitem conteúdo com interação básica. As plataformas de conferência virtual oferecem suporte a várias sessões, agendas complexas, gerenciamento de palestrantes e um envolvimento mais rico entre as trilhas. Se o seu evento incluir sessões paralelas ou se estender por vários dias, uma plataforma de conferência geralmente é a melhor opção.

O ClickUp ajuda as equipes a gerenciar tudo o que envolve o evento virtual. Enquanto a plataforma de eventos lida com a hospedagem e o engajamento, o ClickUp oferece suporte ao planejamento de cronogramas, coordenação de palestrantes, aprovações, colaboração e acompanhamento pós-evento em um único espaço de trabalho, tornando a execução do evento mais consistente e fácil de dimensionar.