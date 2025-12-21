As 11 melhores alternativas ao Attio para experimentar em [ano]

Os primeiros dias da construção de um negócio já são complicados o suficiente sem que seu CRM contribua para o caos. Você carrega seus leads, configura alguns campos, envolve sua equipe... e então algo dá errado. Uma coluna não sincroniza, um campo não pode ser renomeado ou metade dos seus dados desaparece em uma pasta que você jura não ter criado.

Se você experimentou o Attio durante esta fase, talvez se identifique com isso.

Quando os dados dos seus clientes se tornam mais difíceis de gerenciar dentro do seu CRM do que eram dentro da sua planilha, é um sinal de que você deve começar a procurar alternativas ao Attio.

Nesta postagem do blog, compilamos uma lista de alternativas ao Attio com seus pontos fortes, pontos fracos e preços, e para quem elas são mais adequadas. Vamos começar a busca! 🔭

Por que escolher alternativas ao Attio?

Muitos usuários do Attio relatam ter encontrado obstáculos durante a implementação do CRM, incluindo integração mais lenta, fluxos de trabalho interrompidos e limitações na personalização.

Vejamos algumas razões comuns pelas quais as equipes procuram alternativas ao Attio:

Upload e processamento de dados não confiáveis: Não consegue fazer o upload e processar dados de leads de maneira confiável (mesmo quando dentro dos limites da conta), resultando em registros perdidos, atributos ignorados e perda de tempo durante fluxos de trabalho de alta pressão.

Flexibilidade limitada com atributos de objetos do sistema: atributos essenciais como Empresas, Pessoas e outros não podem ser renomeados, o que restringe a melhoria do processo de vendas para equipes com fluxos de trabalho de nicho ou não tradicionais.

Falta suporte de idioma para recursos importantes de IA: transcrição de chamadas, enriquecimento e outros recursos baseados em IA atualmente não oferecem suporte ao francês, forçando equipes multilíngues a gerenciar essas tarefas manualmente.

Falta de profundidade por trás da interface: Alguns usuários acham que, embora o Attio tenha uma interface amigável, ele carece de recursos essenciais de CRM, como IA, modelagem de dados ou análises e automação avançadas.

Lacunas nas integrações que importam: A falta de conexões com várias ferramentas, como o Amplitude, pode criar obstáculos para equipes orientadas por produtos ou dados que dependem de fluxos de trabalho de análise contínuos.

🧠 Curiosidade: O CRM moderno tem dois pioneiros: Robert e Kate Kestnbaum, que introduziram o “marketing de banco de dados” na década de 1980. Essa foi a primeira vez que as informações dos clientes foram armazenadas digitalmente para divulgação direcionada.

11 alternativas ao Attio em resumo

Veja como esses softwares de CRM se comparam entre si:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de gerenciamento de trabalho unificado, pipelines personalizáveis e colaboração conectada entre projetos. CRM integrado com pipelines personalizáveis, campos personalizados, metas, insights alimentados por IA com o ClickUp Brain, automações para atualizações de estágio e lembretes, chat em tempo real, colaboração em documentos, pesquisa empresarial e painéis visuais. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. HubSpot CRM Equipes de vendas e marketing que precisam de dados compartilhados, automação de entrada e acompanhamento do ciclo de vida do cliente. Comunicação multicanal com chat ao vivo e chatbots, pontuação de leads por IA, linha do tempo de atividades com sincronização automática de e-mails/chamadas/registros, modelos de e-mail, sequências, CMS e automação de marketing por meio de hubs complementares, redator de conteúdo por IA. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 50/usuário/mês Folk Equipes focadas em relacionamentos que gerenciam pipelines de pessoas, divulgação calorosa e fluxos de trabalho de CRM leves. Campos inteligentes e mágicos para engajamento personalizado, campanhas e sequências automatizadas, listas de contatos e notas compartilhadas, captura com um clique do LinkedIn/Gmail/navegador. Planos pagos a partir de US$ 25/usuário/mês Pipedrive Equipes de vendas que utilizam pipelines visuais, gerenciamento de negócios e fluxos de trabalho orientados por atividades Assistente de vendas com IA, pipelines personalizáveis, formulários web e chatbots, agendamento de calendário, aplicativo móvel, rastreamento de atividades, sincronização de e-mail e calendário Planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês Affinity Equipes orientadas para redes, como empresas de capital de risco e de investimento, que dependem de apresentações e inteligência de relacionamento. AI Notetaker, mapeamento de relacionamentos, conexões inferidas, dados enriquecidos de contatos/empresas, campos de fórmula para cálculos personalizados, licenças de colaborador Planos pagos a partir de US$ 2.000/usuário/ano Bigin by Zoho CRM Pequenas empresas e freelancers que precisam de pipelines simples e otimizados Telefonia integrada, WhatsApp/SMS/canais sociais, pipelines personalizáveis, aplicativos móveis, automações baseadas em estágios, painéis visuais, controles de acesso baseados em funções e registros de auditoria. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Capsule CRM Usuários individuais e equipes pequenas que desejam um gerenciador de contatos e vendas simples Perfis de Pessoas e Organização, Faixas para sequências de tarefas automatizadas, Pipeline Kanban, relatórios de vendas e atividades, organização de contatos por meio da extensão Magical. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 21/usuário/mês Salesflare Equipes que desejam captura automatizada de dados e entrada manual mínima Enriquecimento automático de dados a partir de e-mails/calendários/perfis sociais, pipeline de arrastar e soltar, rastreamento de engajamento, sequências de e-mail, pontuação de leads por IA e alertas de interesse. Planos pagos a partir de US$ 39/usuário/mês EngageBay Equipes preocupadas com o orçamento que desejam CRM + automação de marketing + ferramentas de serviço em um único sistema Agendamento de compromissos, páginas de destino e pop-ups, segmentação e pontuação, Power Dialer e gravação de chamadas, pipelines de arrastar e soltar, relatórios multimódulos, emissão de tickets e chat ao vivo. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,99/usuário/mês Keap Empresas baseadas em serviços que dependem de acompanhamentos altamente automatizados e fluxos de trabalho de clientes Segmentação baseada em tags, jornadas automatizadas, faturamento e pagamentos integrados, formulários de checkout, cronogramas de atividades e Assistente de Conteúdo com IA. Preços personalizados monday.com Indivíduos e equipes que precisam de fluxos de trabalho personalizáveis em um sistema operacional de trabalho flexível. Quadros visuais, acompanhamento de pipelines, caixas de entrada compartilhadas, integração perfeita com o Google Workspace e o Outlook, resumos de cronogramas com IA, gatilhos de automação, painéis de previsão. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês

👀 Dica útil: Nem todos os pipelines de vendas são iguais. Adapte as etapas do seu pipeline para se adequar ao seu processo de vendas — por exemplo, as etapas típicas incluem Qualificação de leads → Chamada de descoberta → Proposta enviada → Negociação → Fechado-ganho/perdido. Confira estes modelos gratuitos de pipeline de vendas para começar a construir o seu rapidamente.

As melhores alternativas ao Attio para usar

Cada uma das ferramentas desta lista oferece sua própria abordagem para gerenciar dados de clientes, integrar clientes, rastrear pipelines e dar suporte às equipes de vendas ou atendimento ao cliente:

1. ClickUp (melhor plataforma unificada para CRM, projetos e colaboração)

O gerenciamento moderno do relacionamento com o cliente significa acompanhar negócios por meio de pipelines de vendas complexos e automatizar fluxos de trabalho de acompanhamento. Isso requer coordenação entre as equipes de marketing e vendas, documentação das interações com os clientes e manutenção de uma única fonte de verdade sobre cada relacionamento.

Quando seu CRM existe separadamente de onde sua equipe gerencia projetos, armazena a documentação dos clientes e coordena o trabalho, você fica constantemente alternando entre ferramentas para ter uma visão completa.

Entre no ClickUp!

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Crie seu sistema ideal para armazenar e analisar contatos, clientes e negócios com o ClickUp CRM.

Ele funciona como um poderoso CRM de vendas e uma plataforma completa de gerenciamento de trabalho. Seu pipeline de vendas, dados de clientes, automação de marketing e operações de vendas coexistem com o trabalho real que sua equipe realiza para atender esses clientes.

O ClickUp elimina todas as formas de dispersão de trabalho para fornecer 100% de contexto, não importa onde você esteja. O gerenciamento de pipeline se conecta diretamente à entrega do projeto. As conversas com os clientes são vinculadas a tickets de suporte e solicitações de produtos. A automação de vendas aciona fluxos de trabalho em toda a sua organização, não apenas em uma ferramenta de CRM independente.

O CRM no ClickUp oferece muito mais recursos, então vamos nos aprofundar:

Organize e priorize o trabalho sem esforço

As tarefas do ClickUp ficam no centro do seu espaço de trabalho, oferecendo uma estrutura flexível para centralizar o contexto. Cada tarefa pode representar um lead, negócio, atividade, acompanhamento ou solicitação de suporte, dando visibilidade sobre o que precisa de atenção e quem é o responsável.

Adicione campos personalizados do ClickUp às suas tarefas do ClickUp para classificar e filtrar seus dados de CRM

Com os status personalizados, responsáveis, prazos, listas de verificação e automações de vendas do ClickUp, sua equipe pode transformar cada interação em próximos passos claros.

Incorpore campos personalizados do ClickUp para transformar tarefas em registros de CRM ricos e dinâmicos. Por exemplo, você pode criar:

Valor do negócio (moeda) para acompanhar a receita esperada para cada oportunidade

Fonte do lead (menu suspenso) para categorizar a origem de cada lead (formulário da web, indicação, evento etc.).

Probabilidade de fechamento (porcentagem) para prever a saúde do pipeline com pontuação de confiança

💡 Dica profissional: automatize o cultivo de leads e o acompanhamento de campanhas integrando plataformas como Gmail, HubSpot ou MailChimp com o ClickUp. Acione sequências automatizadas de e-mails quando um lead entrar em um estágio específico (por exemplo, quando um lead passar para “Interessado”, envie um estudo de caso). Armazene interações por e-mail nas tarefas do ClickUp para facilitar a consulta. Reúna todo o seu espaço de trabalho em uma única plataforma com mais de 1000 integrações do ClickUp.

Otimize seus pipelines instantaneamente

O ClickUp Brain, assistente alimentado por IA da plataforma, alivia ativamente sua carga de trabalho. Ele é totalmente contextual, o que significa que compreende suas tarefas, documentos, conversas anteriores e atividades da equipe para lhe dar respostas.

Solicite ao ClickUp Brain que redija mensagens para comunicação com o cliente com base no contexto do seu espaço de trabalho

Seus recursos de gerenciamento de projetos podem revisar seu pipeline, identificar gargalos, escrever atualizações e até mesmo sugerir os próximos passos para negócios ou campanhas.

Por exemplo, se um negócio não avançou em uma semana, o ClickUp Brain o sinaliza, redige um acompanhamento e atualiza o resumo do seu pipeline. Você também pode solicitar que ele prepare um resumo rápido antes da próxima reunião de vendas.

Aqui estão alguns exemplos de prompts: Resuma todas as negociações que não avançaram nos últimos sete dias e sugira as próximas ações.

Elabore uma mensagem de acompanhamento para clientes potenciais na fase de “Negociação” que não responderam esta semana.

Escreva uma atualização de status para a campanha de divulgação do primeiro trimestre com base nas atividades recentes da equipe.

E se você é novo no mundo da IA em vendas ou acha que a maioria dos conselhos sobre IA é exagero, este é o vídeo ideal para você. Vamos explicar de forma clara como usar a IA para vendas: ferramentas específicas, prompts e modelos que funcionam para equipes de vendas como a sua.

Automatize tarefas repetitivas com as automações.

O ClickUp Automations lida com as partes previsíveis e repetitivas do seu fluxo de trabalho com gatilhos personalizados simples que você define. Por exemplo, quando um novo lead é marcado como “Qualificado”, ele automaticamente atribui a tarefa a um representante, adiciona uma tag de “Alta Prioridade” e a move para a próxima etapa.

Crie automações personalizadas do ClickUp com base em comandos simples do tipo “se isso, então faça aquilo”

Aqui estão alguns exemplos de automações que você pode configurar: Mova novos leads para o estágio certo

Notifique automaticamente sua equipe quando o valor de um negócio ultrapassar um determinado limite.

Mantenha os negócios obsoletos visíveis (se uma tarefa não for atualizada por cinco dias).

Como os agentes de IA potencializam os representantes de vendas

Os agentes de IA para vendas são como uma arma secreta em seu kit de ferramentas, para que sua equipe possa se concentrar em construir relacionamentos e estratégias.

Configure gatilhos personalizados para automatizar tarefas repetitivas e demoradas com o ClickUp Autopilot Agents.

Aqui estão os tipos de agentes que você pode configurar:

Agentes de pontuação de leads : avalie e priorize rapidamente os leads com base em insights orientados por dados.

Bots de comunicação : gerencie as interações iniciais com os clientes ou os acompanhamentos

Agentes de análise de dados : compile e analise números para gerar insights acionáveis.

Agentes de inteligência e análise da concorrência : monitore as tendências do mercado e o desempenho dos concorrentes

Agentes de agendamento: coordene reuniões e gerencie sua agenda sem esforço

Monitore o desempenho e os KPIs rapidamente

Os painéis em tempo real fornecem uma visão clara do desempenho das vendas, do andamento das negociações e do envolvimento do cliente. Use widgets de relatórios para acompanhar as principais métricas e identificar gargalos antes que eles afetem os resultados dos negócios.

Os painéis do ClickUp fornecem uma visão geral em tempo real do desempenho do seu pipeline de vendas.

Crie um painel de CRM personalizado com cartões adaptados a KPIs específicos para decisões baseadas em dados

Você pode criar um painel personalizado que se tornará o centro de comando dinâmico da sua equipe com estes cartões:

Gráfico de barras ou funil para o valor do negócio por estágio

Gráfico circular para análise do status dos leads

Cartão calculado para receita prevista

Cartão de lista para renovações futuras

Cartão de controle de tempo para tempos de resposta por e-mail

Você também pode monitorar a duração do ciclo de vendas, o sentimento do cliente, a alocação de recursos, negócios em risco e atribuição de marketing.

💡 Dica profissional: Aproveite as visualizações Lista, Quadro, Tabela e Quadro branco para visualizar seus dados de CRM da maneira que funcionar melhor para sua equipe. Use colunas de Relacionamento para vincular contatos a contas e negócios, tornando a navegação e as atualizações mais fáceis.

Use modelos para configurar seu primeiro CRM rapidamente.

Recorra ao modelo de CRM do ClickUp como ponto de partida para gerenciar contatos, negócios e tarefas em todo o seu pipeline de vendas. Ele oferece 22 status personalizados, como Precisa de aprovação, Qualificado e Agendado, permitindo que você acompanhe com precisão o andamento dos negócios e dos clientes.

Além disso, seus oito campos personalizados, como Tipo de item de CRM, Nome do contato e Cargo, ajudam você a capturar dados detalhados de contato e negócios.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe leads e oportunidades em um pipeline sistemático com o modelo de CRM do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Suas amplas opções de personalização podem ser difíceis para os usuários se acostumarem.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O que mais gosto é o quanto posso centralizar em um único lugar: tarefas, documentos, discussões, prazos e painéis para diferentes projetos e equipes. A hierarquia (Espaços de trabalho → Espaços → Pastas → Listas → Tarefas), campos personalizados e visualizações (Lista, Quadro, Gantt, etc.) me permitem adaptar o ClickUp a fluxos de trabalho muito diferentes sem a necessidade de ferramentas separadas. Também é ótimo para trabalho colaborativo: comentários, comentários atribuídos, listas de verificação e automações tornam muito mais fácil acompanhar quem está fazendo o quê e manter projetos complexos sob controle.

O que mais gosto é o quanto posso centralizar em um único lugar: tarefas, documentos, discussões, prazos e painéis para diferentes projetos e equipes. A hierarquia (Espaços de trabalho → Espaços → Pastas → Listas → Tarefas), campos personalizados e visualizações (Lista, Quadro, Gantt, etc.) me permitem adaptar o ClickUp a fluxos de trabalho muito diferentes sem a necessidade de ferramentas separadas. Também é ótimo para trabalho colaborativo: comentários, comentários atribuídos, listas de verificação e automações tornam muito mais fácil acompanhar quem está fazendo o quê e manter projetos complexos sob controle.

💡 Dica profissional: os gerentes de vendas não precisam compilar relatórios manualmente ou vasculhar registros de CRM para entender a saúde dos negócios ou o desempenho da equipe. O ClickUp BrainGPT fornece respostas instantâneas sobre o status do pipeline, interações com clientes e tendências de vendas com base em todos os seus dados de CRM. Use sua voz para ditar notas, configurar lembretes e pesquisar em todo o seu espaço de trabalho. Veja como: Pesquise em todos os pontos de contato com o cliente : encontre conversas específicas com clientes, termos de contrato ou compromissos anteriores instantaneamente, pesquisando em negócios, tarefas, e-mails, notas de reuniões e documentos.

Informações instantâneas sobre pipelines sem relatórios manuais : pergunte ao BrainGPT “Quais negócios correm o risco de não ser fechados neste trimestre?” e obtenha respostas imediatas com base nos estágios reais dos negócios, registros de atividades e datas de fechamento em todo o seu espaço de trabalho.

Atualizações de CRM por voz em qualquer lugar : use : use o Talk to Text para registrar chamadas de clientes, atualizar estágios de negócios ou adicionar notas após reuniões com clientes enquanto dirige ou entre compromissos.

Selecione o modelo de IA certo para diferentes tarefas: o BrainGPT oferece vários LLMs para que você possa usar o Claude para redigir e-mails personalizados, o ChatGPT para analisar padrões de negócios ou outros modelos para tarefas de vendas específicas.

2. HubSpot CRM (ideal para alinhamento de vendas e marketing em grande escala)

via HubSpot

O HubSpot é uma boa opção para equipes que desejam trabalhar com marketing, vendas e serviços. Comece com um CRM gratuito que abrange o básico: contatos, negócios, e-mails e formulários, e adicione mais recursos apenas se precisar. Além disso, você pode criar um banco de dados CRM compartilhado que garante que todos trabalhem com as mesmas informações do cliente.

A plataforma é construída em torno de uma abordagem inbound, por isso suporta naturalmente a nutrição de leads orientada por conteúdo, automação simples e acompanhamentos organizados. E se suas necessidades mudarem, você pode adicionar Hubs para automação de marketing, sequências de vendas, emissão de tickets, bases de conhecimento, sincronização de dados ou até mesmo recursos de CMS.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Interaja com os visitantes do site com o Live Chat e chatbots que capturam informações de leads.

Use pontuação de leads e insights inteligentes com tecnologia de IA para priorizar clientes potenciais com base em seu engajamento.

Mantenha um registro organizado das comunicações com as Linhas do Tempo de Atividades, que registram automaticamente e-mails, chamadas, reuniões e notas no software de banco de dados de clientes

Acesse um redator de conteúdo com IA para criar rapidamente materiais de marketing.

Limitações do HubSpot CRM

Algumas funções não são flexíveis e personalizáveis o suficiente; por exemplo, você só pode adicionar fontes se tiver conhecimento técnico.

Criar um e-mail dentro da plataforma não é fácil, ao contrário das alternativas ao HubSpot.

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Profissional: US$ 50/mês por usuário

Empresa: US$ 75/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Veja o que um avaliador do G2 disse:

Adoro como o HubSpot Marketing Hub funciona como nossa única fonte de verdade, integrando-se perfeitamente como nossa plataforma de CRM e marketing. Ele me permite gerenciar campanhas de marketing, segmentos, relatórios e e-mails com eficiência, tornando-o indispensável nas operações diárias... Algumas das limitações só ficam claras à medida que você cresce. Por exemplo, dimensionar conteúdo dinâmico ou construir fluxos de trabalho com várias ramificações pode se tornar rapidamente complicado...

Adoro como o HubSpot Marketing Hub funciona como nossa única fonte de verdade, integrando-se perfeitamente como nossa plataforma de CRM e marketing. Ele me permite gerenciar campanhas de marketing, segmentos, relatórios e e-mails com eficiência, tornando-o indispensável nas operações diárias... Algumas das limitações só ficam claras à medida que você cresce. Por exemplo, dimensionar conteúdo dinâmico ou construir fluxos de trabalho com várias ramificações pode se tornar rapidamente complicado...

📮 ClickUp Insight: 16% desejam administrar uma pequena empresa como parte de seu portfólio, mas apenas 7% o fazem atualmente. O medo de ter que fazer tudo sozinho é uma das muitas razões que muitas vezes impedem as pessoas de avançar. Se você é um fundador solo, o ClickUp Brain GPT atua como seu parceiro de negócios. Peça para ele priorizar leads de vendas, redigir e-mails de divulgação ou rastrear o estoque, enquanto seus agentes de IA cuidam do trabalho pesado. Todas as tarefas, desde o marketing dos seus serviços até o atendimento de pedidos, podem ser gerenciadas por meio de fluxos de trabalho com tecnologia de IA, liberando você para se concentrar no crescimento do seu negócio, e não apenas em administrá-lo.

3. Folk (ideal para equipes focadas em relacionamentos que gerenciam ações de divulgação calorosas)

via Folk

O Folk é um CRM colaborativo leve e centrado em relacionamentos, criado para indivíduos e pequenas equipes que desejam uma maneira fácil e flexível de gerenciar pessoas. Ele adota uma abordagem semelhante a uma planilha, familiar em ferramentas como Airtable ou Notion, simplificando a organização de contatos, pipelines e projetos.

A plataforma centraliza todos os tipos de relacionamentos: clientes, candidatos, parceiros, investidores e colaboradores. Dessa forma, ela funciona tão bem para recrutamento e captação de recursos quanto para vendas. Com a captura de contatos com um clique do LinkedIn, Gmail e do navegador, o Folk reduz o atrito de construir e enriquecer sua rede.

Principais recursos do Folk

Priorize leads com Smart Fields e Magic Fields alimentados por IA que classificam os clientes potenciais.

Use Sequências e Campanhas automatizadas para enviar comunicações personalizadas em massa com sugestões de conteúdo geradas por IA.

Compartilhe listas de contatos, notas e cronogramas de interação para dar à sua equipe visibilidade das conversas e evitar contatos duplicados.

Limitações populares

Não possui recursos avançados para relatórios e automação que outras alternativas ao Folk CRM oferecem.

As mensagens diretas do LinkedIn não podem ser integradas à plataforma.

Preços populares

Padrão: US$ 25/mês por usuário

Premium: US$ 50/mês por usuário

Personalizado: a partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários dos usuários

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Folk?

Diretamente de uma avaliação:

Gosto do Folk CRM porque não é complicado. É integrado, oferece integrações e recursos personalizados que facilitam as operações diárias... A integração com o LinkedIn pode ser instável às vezes, mas isso é de se esperar, considerando o quanto o LinkedIn está tentando bloquear players terceirizados, especialmente os menores, como o Folk...

Gosto do Folk CRM porque não é complicado. É integrado, oferece integrações e recursos personalizados que facilitam as operações diárias... A integração com o LinkedIn pode ser instável às vezes, mas isso é de se esperar, considerando o quanto o LinkedIn está tentando bloquear players terceirizados, especialmente os menores, como o Folk...

🔍 Você sabia? Um precursor interessante do CRM (pelo menos para os aficionados por história) foi o Farley File, mantido pelo gerente de campanha do presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, James Farley. Era um arquivo detalhado com dados pessoais e políticos sobre as pessoas que FDR conhecia, incluindo aniversários, detalhes familiares e muito mais. Isso ajudou FDR a parecer muito “próximo” das pessoas.

💡 Dica profissional: antes de personalizar as etapas em um novo CRM, valide sua lógica de qualificação de leads com a estrutura BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, Prazo). Isso evita pipelines superlotados e garante que seu CRM acompanhe o que realmente importa.

4. Pipedrive (ideal para equipes de vendas que dependem de pipelines visuais e acompanhamento de negócios)

via Pipedrive

O Pipedrive é um CRM voltado para vendas, construído em torno de pipelines visuais que ajudam os representantes a manter os negócios em movimento com impulso. Ele não tenta ser uma plataforma completa; em vez disso, concentra-se no que os representantes de vendas precisam, incluindo painéis de negócios organizados, próximas etapas claras e automação leve que elimina o trabalho administrativo.

Seu pipeline no estilo kanban facilita arrastar negócios entre as etapas, identificar gargalos e manter um funil saudável em um piscar de olhos — uma abordagem moldada por sua filosofia de “criado por vendedores”. A plataforma inclui recursos essenciais, como pipelines personalizáveis, gerenciamento de contatos, rastreamento de atividades, sincronização de e-mail e calendário e um aplicativo móvel robusto para vendas em movimento.

Melhores recursos do Pipedrive

Implemente o Assistente de Vendas com IA para sinalizar negócios paralisados, obter ações recomendadas e lidar com tarefas repetitivas.

Capture leads com formulários web personalizados e chatbots.

Agende reuniões com a integração do calendário, incluindo agendamento round robin.

Limitações do Pipedrive

Não possui automação para alertar os responsáveis durante a alocação de tarefas.

Ao contrário das alternativas ao Pipedrive , é difícil criar fluxos de trabalho condicionais com várias etapas.

Preços do Pipedrive

Lite: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 34/mês por usuário

Premium: US$ 64/mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Um revisor disse:

Aprecio o Pipedrive por sua excelente interface de usuário, que melhora muito a usabilidade e torna a interação suave e intuitiva. A facilidade de acesso a partir de vários dispositivos, como telefones e computadores, juntamente com sua natureza baseada em nuvem, facilita operações contínuas, independentemente da localização. Não gosto da maneira como o Pipedrive lida com várias negociações para o mesmo projeto. É difícil separar essas negociações facilmente para evitar duplicatas

Aprecio o Pipedrive por sua excelente interface de usuário, que melhora muito a usabilidade e torna a interação suave e intuitiva. A facilidade de acesso a partir de vários dispositivos, como telefones e computadores, juntamente com sua natureza baseada em nuvem, facilita operações contínuas, independentemente da localização. Não gosto da maneira como o Pipedrive lida com várias negociações para o mesmo projeto. É difícil separar essas negociações facilmente para evitar duplicatas

📖 Leia também: Modelos de integração de funcionários

5. Affinity (ideal para gerenciar negócios orientados por rede e inteligência de relacionamento)

via Affinity

O Affinity é feito sob medida para equipes que dependem muito de redes e apresentações informais, como empresas de capital de risco, equipes de investimento e mesas de negociação. Ele captura automaticamente todos os e-mails e eventos da agenda para criar um mapa dinâmico de quem conhece quem, dando à sua equipe visibilidade das conexões mais fortes.

A plataforma enriquece seus registros de contatos e empresas com dados atualizados, incluindo mudanças de emprego, informações sobre a organização e muito mais. É importante ressaltar que o Affinity apresenta caminhos de introdução cordiais, destacando automaticamente as conexões internas com as principais partes interessadas, o que pode ajudar as equipes a acelerar os negócios.

Melhores recursos do Affinity

Capture e transforme discussões de reuniões em notas com o Affinity Notetaker , alimentado por IA.

Quantifique sua rede com Mapeamento Inteligente de Relacionamentos e Conexões Inferidas

Colabore com sua equipe e parceiros externos usando Collaborator Seats .

Realize cálculos personalizados em conjuntos de dados dentro das Listas de Afinidade usando Campos de Fórmula

Limitações de afinidade

Sem integração direta com o LinkedIn

Recursos de gerenciamento de documentos deficientes que não se conectam às ferramentas existentes em sua pilha de tecnologia

Preços por afinidade

Essencial: US$ 2.000/ano por usuário

Escala: US$ 2.300/ano por usuário

Avançado: US$ 2.700/ano por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários de afinidade

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (avaliações insuficientes)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Affinity?

Veja o que dizia uma avaliação da G2:

Foi desenvolvido especificamente para os casos de uso de um investidor de risco. Integra-se muito bem com seu e-mail e calendário. O bloco de notas e os recursos iniciais de IA funcionam muito bem. O aplicativo móvel não é muito útil. A função de pesquisa precisa de mais melhorias.

Foi desenvolvido especificamente para os casos de uso de um investidor de risco. Integra-se muito bem com seu e-mail e calendário. O bloco de notas e os recursos iniciais de IA funcionam muito bem. O aplicativo móvel não é muito útil. A função de pesquisa precisa de mais melhorias.

🧠 Curiosidade: Anos atrás, com o surgimento da Web 2.0 e das mídias sociais, surgiu um novo paradigma chamado CRM social (ou CRM 2.0). Isso permite que as empresas integrem canais sociais (como Facebook, Twitter) à sua estratégia de CRM.

6. Bigin by Zoho CRM (ideal para pequenas empresas que precisam de pipelines simplificados)

via Bigin

O Bigin foi projetado para pequenas empresas, freelancers e microequipes que desejam um CRM intuitivo sem complexidade excessiva. Ele oferece suporte a vários pipelines personalizáveis, para que você possa acompanhar diferentes tipos de jornadas do cliente (vendas, integração, suporte etc.).

Além disso, a plataforma permite que você acione automações baseadas em estágios. Dessa forma, quando um negócio passa para um estágio específico, você pode enviar e-mails, criar tarefas ou reavaliar campos automaticamente. Você pode fazer e rastrear chamadas diretamente do CRM usando provedores compatíveis por meio do PhoneBridge da Zoho.

Principais recursos do Bigin

Interaja com os clientes usando os canais integrados de telefonia, WhatsApp, SMS e mídias sociais.

Use sua abordagem mobile-first com aplicativos iOS e Android para que sua equipe possa acompanhar seu cronograma de qualquer lugar.

Gere painéis visuais e relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas, os estágios do pipeline e as atividades da equipe.

Proteja informações confidenciais com controles de acesso baseados em funções, registros de auditoria e manuseio seguro de dados (compatível com GDPR, SSO e autenticação multifatorial).

Limitações do Bigin

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros que não fazem parte do pacote Zoho.

Falta flexibilidade nos gatilhos de automação e painéis

Preços do Bigin

Gratuito

Express: US$ 9/mês por usuário

Premier: US$ 15/mês por usuário

Bigin 360: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e comentários da Bigin

G2: 4,6/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bigin?

Insights de um usuário:

*O Bigin by Zoho CRM oferece uma experiência de CRM limpa, intuitiva e leve — perfeita para equipes pequenas e em crescimento. A visualização do pipeline facilita o acompanhamento das negociações, e o aplicativo móvel mantém tudo acessível em qualquer lugar. Embora o Bigin seja ótimo pela simplicidade, ele poderia ter algumas opções mais avançadas de relatórios e personalização do fluxo de trabalho. As integrações com ferramentas de terceiros fora do pacote Zoho são um pouco limitadas.

*O Bigin by Zoho CRM oferece uma experiência de CRM limpa, intuitiva e leve — perfeita para equipes pequenas e em crescimento. A visualização do pipeline facilita o acompanhamento das negociações, e o aplicativo móvel mantém tudo acessível em qualquer lugar. Embora o Bigin seja ótimo pela simplicidade, ele poderia ter algumas opções mais avançadas de relatórios e personalização do fluxo de trabalho. As integrações com ferramentas de terceiros fora do pacote Zoho são um pouco limitadas.

7. Capsule CRM (ideal para usuários individuais e equipes pequenas)

via Capsule CRM

O Capsule CRM foi desenvolvido para pequenas e médias empresas que precisam de um sistema confiável e fácil de usar para gerenciar contatos, tarefas e oportunidades de vendas. No lado dos contatos, ele permite armazenar perfis detalhados, como nomes, detalhes da empresa, notas e até mesmo links sociais, e automaticamente enriquece os perfis com informações adicionais.

O gerenciamento de pipeline é visual e flexível. Você pode arrastar negócios entre as etapas em um quadro Kanban, configurar vários pipelines para refletir diferentes processos de vendas (por exemplo, novos negócios x vendas adicionais) e acompanhar os valores dos negócios e o envolvimento do cliente.

Além disso, seus recursos de relatórios são sólidos, oferecendo uma variedade de relatórios de vendas e atividades (ganhos/perdas, crescimento do pipeline, tamanho médio dos negócios) que você pode filtrar por datas, usuários ou equipes.

Melhores recursos do Capsule CRM

Gerencie oportunidades de vendas nas guias Pessoas e Organizações com fácil importação, marcação e registro de atividades.

Automatize tarefas rotineiras de vendas e projetos com o Tracks , permitindo a ativação sequencial de tarefas.

Capture contatos automaticamente do LinkedIn, WhatsApp, Gmail e Outlook usando a extensão de navegador Capsule “Magical”.

Limitações do Capsule CRM

O aplicativo móvel é lento, tem poucos recursos e é pouco prático.

Você precisará usar um software de terceiros, como o Zapier, para conectá-lo a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia; ele não possui integrações com sistemas como APTEM, Survey Monkey e Force 24.

Preços do Capsule CRM

Gratuito

Inicial: US$ 21/mês por usuário

Crescimento: US$ 38/mês por usuário

Avançado: US$ 60/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Capsule CRM

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Capsule CRM?

Uma perspectiva sobre o Capsule CRM:

Aprecio o modo como o Capsule CRM tem sido fundamental para manter um registro detalhado das conversas e oportunidades com clientes e potenciais clientes. Considero a simplicidade do Capsule CRM sua característica mais marcante; ele simplesmente funciona, sem complicações desnecessárias. Percebo que há muitas funcionalidades no Capsule CRM que provavelmente não estou usando. Seria útil ter vídeos tutoriais para aprender a usar esses recursos adicionais de maneira eficaz.

Aprecio o modo como o Capsule CRM tem sido fundamental para manter um registro detalhado das conversas e oportunidades com clientes e potenciais clientes. Considero a simplicidade do Capsule CRM sua característica mais marcante; ele simplesmente funciona, sem complicações desnecessárias. Percebo que há muitas funcionalidades no Capsule CRM que provavelmente não estou usando. Seria útil ter vídeos tutoriais para aprender a usar esses recursos adicionais de maneira eficaz.

via Salesflare

O Salesflare foi criado para equipes que detestam a entrada manual de dados (e isso é evidente!). A plataforma extrai automaticamente detalhes de contato de e-mails, reuniões de calendário, assinaturas, perfis sociais e até mesmo visitas a sites. Isso o torna especialmente atraente para empresas B2B, onde o contexto e o histórico de relacionamento são essenciais.

Seu pipeline visual facilita o gerenciamento de negócios, enquanto a automação lida com o trabalho repetitivo: lembretes de acompanhamento, movimentos de estágio e sequências de e-mail. O rastreamento de engajamento do Salesflare mostra quem abriu seus e-mails, clicou em links e visitou seu site. Assim, ajudando você a realizar campanhas de nutrição.

Melhores recursos do Salesflare

Visualize seu processo de vendas com um pipeline de vendas do tipo arrastar e soltar.

Automatize fluxos de trabalho de acompanhamento com sequências de e-mails que enviam campanhas personalizadas em várias etapas, acionadas por comportamento.

Use a pontuação de leads e os alertas de interesse baseados em IA para priorizar os clientes potenciais.

Limitações do Salesflare

Não possui automações para enviar documentos diretamente para o CRM e não oferece recursos para relatórios e painéis.

Integrações nativas limitadas, o que significa que você precisa depender do Zapier.

Preços do Salesflare

Crescimento: US$ 39/mês por usuário

Prós: R$ 64/mês por usuário

Empresa: US$ 124/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Salesflare

G2: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesflare?

O que um usuário do G2 disse:

Aprecio a capacidade do Salesflare de extrair dados de e-mails, calendários, mídias sociais e registros telefônicos, o que me poupa muito tempo ao eliminar a necessidade de atualizações manuais... O Salesflare pode parecer um pouco limitado para empresas ou equipes muito grandes. Ele é adequado principalmente para pequenas e médias empresas, e eu gostaria que também pudesse ser usado em grandes empresas.

Aprecio a capacidade do Salesflare de extrair dados de e-mails, calendários, mídias sociais e registros telefônicos, o que me poupa muito tempo ao eliminar a necessidade de atualizações manuais... O Salesflare pode parecer um pouco limitado para empresas ou equipes muito grandes. Ele é adequado principalmente para pequenas e médias empresas, e eu gostaria que também pudesse ser usado em grandes empresas.

🔍 Você sabia? A forma mais antiga de “CRM” era literalmente um Rolodex. Era uma roda giratória de cartões onde os vendedores armazenavam os detalhes dos clientes, inventada por Arnold Neustadter e Hildaur Neilsen, da empresa americana Zephyr, em 1956.

via EngageBay

O EngageBay oferece um conjunto de ferramentas para CRM, automação de marketing, pipelines de vendas e suporte ao cliente. No lado do marketing, inclui fluxos de trabalho visuais para nutrição de leads, segmentação, pontuação e campanhas multicanais. Você pode criar sequências direcionadas que reagem ao comportamento do cliente, permitindo que até mesmo equipes pequenas executem automações sofisticadas.

Por outro lado, seu CRM de vendas oferece pipelines do tipo arrastar e soltar, perfis de contato detalhados, agendamento de compromissos e telefonia integrada. A plataforma também oferece suporte a interações com o cliente em tempo real por meio de chat ao vivo, formulários da web e tickets de suporte, todos alimentando um único registro do cliente.

Melhores recursos do EngageBay

Agende compromissos e automatize o gerenciamento do calendário com links personalizados para reuniões e compartilhamento do calendário com toda a equipe.

Capture e cultive leads por meio de páginas de destino personalizáveis, formulários da web e pop-ups inteligentes.

Integre a telefonia com o Power Dialer , gravação de chamadas e informações em tempo real sobre as chamadas.

Avalie quais canais geram conversões, como os leads progridem e onde ocorrem gargalos com seus relatórios multimódulos.

Limitações do EngageBay

Os usuários reclamam que o aplicativo móvel não possui os recursos da versão para desktop.

Carece de integrações especializadas e recursos de relatórios para recrutamento.

Preços do EngageBay

Gratuito

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Crescimento: US$ 64,99/mês por usuário

Pro: US$ 119,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o EngageBay

G2: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EngageBay?

De um revisor do G2:

Um grande número de consultas de alunos todos os dias, e gerenciar todas elas costumava ser bastante caótico. Com o EngageBay, tudo é mantido organizado: leads, e-mails, formulários e lembretes estão todos em um só lugar. As automações são especialmente úteis para nós... Eu apreciaria se os relatórios oferecessem mais detalhes para melhor atender às necessidades educacionais, como rastrear quais lotes tiveram taxas de conversão mais altas ou monitorar o progresso dos alunos ao longo do ciclo de admissão.

Um grande número de consultas de alunos todos os dias, e gerenciar todas elas costumava ser bastante caótico. Com o EngageBay, tudo é mantido organizado: leads, e-mails, formulários e lembretes estão todos em um só lugar. As automações são especialmente úteis para nós... Eu apreciaria se os relatórios oferecessem mais detalhes para melhor atender às necessidades educacionais, como rastrear quais lotes tiveram taxas de conversão mais altas ou monitorar o progresso dos alunos ao longo do ciclo de admissão.

🔍 Você sabia? Em 1993, Tom Siebel deixou a Oracle para fundar a Siebel Systems, que se tornou pioneira em “Automação da Força de Vendas” (SFA), incluindo rastreamento de leads, automação de tarefas de vendas e gerenciamento de pipelines.

10. Keap (ideal para empresas de serviços que utilizam acompanhamentos com alto nível de automação)

via Keap

O Keap (anteriormente Infusionsoft) é feito sob medida para pequenas empresas, empreendedores individuais e prestadores de serviços. A plataforma compila contatos, marketing por e-mail, faturas, compromissos e pagamentos. Além disso, você pode garantir o gerenciamento de clientes por meio da sincronização integrada de e-mails, registros de chamadas e cronogramas de atividades.

Seu construtor de automação é um destaque. Usando gatilhos e ações, crie jornadas personalizadas para os clientes que enviam acompanhamentos, atribuem tarefas, atualizam campos e iniciam sequências de e-mails com base no comportamento do usuário.

Melhores recursos do Keap

Garanta o gerenciamento de contatos e leads com marcações, perfis detalhados, rastreamento de interações e notas.

Use os recursos integrados de pagamentos e faturamento para criar formulários de checkout, enviar faturas, rastrear pagamentos e automatizar o faturamento.

Segmente contatos com filtragem flexível baseada em tags e gatilhos de automação para enviar mensagens personalizadas.

Aproveite um assistente de conteúdo com tecnologia de IA para gerar textos de marketing personalizados.

Limitações do Keap

Os usuários relatam a falta de recursos, especialmente em áreas como comércio eletrônico e integração de IA, o que os leva a procurar alternativas ao Keap.

Os modelos estão desatualizados e são menos flexíveis

Preços do Keap

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Keap

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,1/5 (mais de 1250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Keap?

Um revisor disse:

Eu realmente aprecio os fluxos de trabalho do Keap; na minha opinião, eles são os melhores disponíveis no setor. Também gosto de usar seus novos recursos de marketing por SMS. Além disso, a capacidade de entrega de e-mails é excelente. O Keap é bastante caro, o que é minha principal crítica ao software. Além disso, pode ser complicado para novos usuários. Embora seja uma plataforma robusta, isso às vezes dificulta o uso.

Eu realmente aprecio os fluxos de trabalho do Keap; na minha opinião, eles são os melhores disponíveis no setor. Também gosto de usar seus novos recursos de marketing por SMS. Além disso, a capacidade de entrega de e-mails é excelente. O Keap é bastante caro, o que é minha principal crítica ao software. Além disso, pode ser complicado para novos usuários. Embora seja uma plataforma robusta, isso às vezes dificulta o uso.

💡 Dica profissional: se sua equipe lida com negócios B2B ou corporativos, configure suas etapas de CRM com base no MEDDIC (métricas, comprador econômico, critérios de decisão, processo de decisão, identificação de dificuldades, campeão). Isso melhora a precisão das previsões e cria oportunidades mais claras e baseadas em insights.

11. monday. com (Ideal para pessoas que desejam fluxos de trabalho personalizáveis em um sistema operacional de trabalho)

O Monday.com oferece personalização flexível em torno de pipelines, fluxos de trabalho e colaboração. Crie painéis visuais usando grupos, colunas e visualizações (tabela, Kanban, linha do tempo) para acompanhar leads, negócios e contatos na estrutura que melhor se adapta à sua equipe.

Você encontrará sequências de e-mails, envios em massa de e-mails, registro de chamadas e reuniões e recursos de automação para tarefas e movimentos de negócios. Seus painéis e ferramentas de previsão permitem que você monitore a saúde do pipeline, o desempenho da equipe e os resultados dos negócios por meio de gráficos de funil, tabelas de classificação e filtros.

Principais recursos do monday.com

Centralize a comunicação com caixas de entrada compartilhadas e ferramentas de colaboração.

Acompanhe as comunicações por e-mail com integrações integradas do Gmail e Outlook, permitindo enviar, receber e acompanhar em tempo real.

Extraia sentimentos, obtenha sugestões personalizadas sobre medidas práticas e preveja o sucesso ou o fracasso de negócios com seus resumos de cronograma alimentados por IA.

Limitações do monday.com

Preços do monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Prós: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 17.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Um usuário do monday.com disse:

Gosto muito da intuitividade e facilidade de uso do monday CRM – ele é muito visual e direto, então toda a nossa equipe pode começar a usá-lo sem precisar de muito treinamento... A única desvantagem para mim é que sinto que o CRM tem muito mais potencial do que estamos usando atualmente, e provavelmente estamos apenas arranhando a superfície com os recursos básicos

Gosto muito da intuitividade e facilidade de uso do monday CRM – ele é muito visual e direto, então toda a nossa equipe pode começar a usá-lo sem precisar de muito treinamento... A única desvantagem para mim é que sinto que o CRM tem muito mais potencial do que estamos usando atualmente, e provavelmente estamos apenas arranhando a superfície com os recursos básicos

