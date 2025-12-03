Como construir uma estratégia de marca que se destaque

Todos nós conhecemos o debate Apple x Android. Mas você já parou para pensar por que algumas marcas inspiram uma lealdade tão forte?

Sim, os produtos da Apple são conhecidos por seu design elegante e desempenho impecável. Mas o que realmente os diferencia é a experiência que proporcionam aos usuários, desde o momento em que são desembalados até a sincronização perfeita entre os dispositivos.

É mais do que uma compra; é pertencer a um ecossistema bem projetado.

Esse tipo de fidelidade não acontece por acaso. Cerca de 81% dos clientes compram apenas de marcas em que confiam, e essa confiança é construída por meio de uma estratégia de marca clara e consistente que conecta emoção com experiência.

Neste artigo, exploraremos o que torna uma estratégia de marca verdadeiramente eficaz e como ela ajuda as pessoas a se conectarem com sua marca em um nível mais profundo.

O que é uma estratégia de marca?

Uma estratégia de marca é o plano de longo prazo para definir como sua marca deve ser posicionada, percebida e vivenciada pelo seu público.

Uma estratégia de marca bem executada oferece uma visão geral de como você deseja que as pessoas vejam, sintam e falem sobre sua marca. Ela orienta tudo, desde as palavras que você usa até a aparência e a sensação dos seus produtos.

Uma estratégia forte conecta seus valores fundamentais, seu propósito e a maneira única como você se relaciona com seu público-alvo, apoiada por uma identidade visual consistente. Ela molda a história da sua marca, sua personalidade e as emoções que as pessoas associam a você.

Importância da estratégia de marca para o crescimento dos negócios

Então, por que uma estratégia de marca é tão importante para o crescimento?

De acordo com a Pesquisa de Confiança Empresarial da Forrester, 77% dos clientes potenciais e influenciadores de compra consideram o reconhecimento da marca ao decidir se confiam ou não em uma organização. A maneira como as pessoas veem e se sentem em relação ao que sua marca representa geralmente determina se elas optam por se conectar com você.

Uma estratégia de marca bem pensada pode ser a diferença entre ser apenas mais um nome no mercado e se tornar uma marca que as pessoas lembram e procuram novamente. Isso é feito da seguinte forma:

Criar uma identidade de marca clara e consistente que gere familiaridade e confiança ao longo do tempo

Moldando a experiência do cliente para que cada interação pareça intencional e alinhada com os valores da sua marca

Dê à sua empresa uma visão de longo prazo que apoie o crescimento, a adaptabilidade e um público-alvo fiel

A diferença entre estratégia de marca e estratégia de marketing

Sua estratégia de marketing de marca é a forma como você divulga sua marca, seja publicando fotos apetitosas de croissants no Instagram, veiculando um anúncio local ou organizando um evento de degustação gratuita.

Veja o que você deve observar para identificá-los corretamente:

Aspecto Estratégia de marca Estratégia de marketing Foco Constrói confiança, molda a percepção e cria uma identidade de marca forte Promova produtos ou serviços para alcançar e envolver seu público-alvo Objetivos Estabeleça uma reputação de longo prazo e valores de marca Gere leads, aumente as vendas e apoie os objetivos de curto prazo Abordagem Defina o posicionamento da marca, a história da marca, o tom de voz e a identidade visual Utiliza canais como mídias sociais, publicidade, relações públicas e eventos para executar campanhas Prazo A longo prazo, evolua lentamente para manter a consistência da marca De curto prazo ou baseada em campanhas, muda de acordo com as necessidades e tendências do negócio

Elementos-chave de uma estratégia de marca forte

Sua marca é uma história que se desenrola em todos os pontos de contato com o cliente.

– citado por Jonah Sachs

Cada interação que alguém tem com sua marca adiciona uma nova página a essa história. Uma estratégia de marca bem-sucedida garante que essas páginas se encaixem, criando uma experiência memorável para seu público-alvo. Aqui estão os elementos essenciais que ajudam a moldá-la:

Objetivo: Seja claro sobre o motivo pelo qual sua marca existe, além de gerar receita. Esse motivo mais profundo deve orientar suas escolhas, inspirar sua equipe e ressoar com as pessoas que você atende

📌 Exemplo: a missão da Patagonia de proteger o planeta está entrelaçada na história da marca, desde a doação de lucros para causas ambientais até a criação de produtos duradouros que reduzem o desperdício

Flexibilidade: seja adaptável o suficiente para responder às mudanças culturais, às oscilações do mercado e às novas oportunidades, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais. A flexibilidade mantém sua marca atualizada e relevante, sem perder sua essência

Envolvimento dos funcionários: sua equipe é uma das mais poderosas embaixadoras da sua marca. Certifique-se de que suas equipes internas compreendam a voz, os valores e a promessa ao cliente da sua marca, para que possam oferecer uma experiência consistente em todas as interações

Emoção: dê às pessoas um motivo para sentir algo pela sua marca, não apenas pensar nela. São as emoções que transformam compradores casuais em fãs leais que defenderão a sua marca

Consistência: mantenha a mensagem, o tom e a identidade visual da sua marca alinhados em todos os pontos de contato, desde o seu site e embalagens até as redes sociais e o atendimento ao cliente. A consistência gera familiaridade, e a familiaridade gera reconhecimento da marca

Lealdade: recompense e cultive os clientes potenciais que continuam voltando. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas ficam mais propensas a permanecer com você, recomendá-lo e contribuir para o sucesso da sua marca

Diferentes tipos de estratégias de marca (com exemplos)

Branding não é um exercício de teoria abstrata.

Essa percepção de um tópico do Reddit nos lembra que branding tem a ver com histórias que carregam significado. Vamos examinar algumas maneiras comuns pelas quais as marcas aparecem em nossas vidas e o que torna cada uma delas especial, com alguns exemplos de estratégia de marca para dar vida a isso.

1. Branding do produto

Trata-se de dar personalidade a um único produto para que as pessoas saibam instantaneamente o que ele é e por que é importante.

Quando bem feita, a marca de um produto pode fazer com que um único item pareça indispensável, mesmo em um mercado saturado. Ela é especialmente poderosa quando você deseja criar uma forte conexão emocional que transforme compradores em fãs leais.

🧠 Você sabia: a Liquid Death pegou algo tão simples como água enlatada e a tornou inesquecível. O design ousado dá a sensação de ser uma bebida energética rebelde, e o humor em seu marketing faz com que as pessoas comentem. Essa abordagem ousada ajudou a empresa a arrecadar US$ 75 milhões em 2021 e a construir uma base de fãs apaixonados.

2. Branding de serviços

Aqui, o foco não está apenas no que você oferece, mas em como você oferece.

A marca do serviço cria uma sensação que as pessoas passam a esperar sempre que interagem com você. Seja pessoalmente, por telefone ou online, o objetivo é fazer com que cada ponto de contato seja consistente e atencioso.

Uma marca de serviços forte torna algo intangível memorável e autêntico.

📌 Exemplo: a Merit Beauty foi lançada com apenas alguns produtos, mas a experiência do cliente é semelhante a uma conversa pessoal. Embalagens bem pensadas, mensagens gentis e imagens acolhedoras criam a sensação de uma marca que se preocupa genuinamente. As pessoas dizem que é como receber um presente de um amigo, o que as faz querer voltar.

3. Branding corporativo (mestre)

A estratégia corporativa emprega um único nome e identidade para todos os produtos e serviços que uma empresa oferece.

Essa estratégia oferece às pessoas uma história única para lembrar, independentemente do produto ou serviço que estejam usando. Quando as pessoas confiam na marca líder, essa confiança se estende naturalmente às novidades que você cria.

Isso também facilita a expansão para novos mercados, pois a reputação da marca acompanha você.

📌 Exemplo: a Virgin Airlines usou seu logotipo vermelho divertido e seu espírito aventureiro em companhias aéreas, música, academias de ginástica e muito mais. Pessoas em todos os lugares reconhecem a marca e a associam a ideias divertidas e ousadas. Essa confiança e familiaridade ajudaram a Virgin a ter sucesso em setores totalmente diferentes entre si.

4. Marca familiar e individual

A marca familiar associa vários produtos sob um nome confiável, enquanto a marca individual confere a cada produto uma identidade única.

Muitas empresas combinam ambas as estratégias para aproveitar a confiança de uma marca bem conhecida, permitindo que cada produto se destaque de forma independente.

📌 Exemplo: a Coca-Cola usa sua marca principal para dar credibilidade a produtos como Diet Coke e Coke Zero. Por outro lado, a Unilever permite que marcas como Dove e Magnum sejam vistas como completamente distintas, cada uma com seu próprio público e estilo. Esse equilíbrio permite familiaridade e liberdade na forma como os produtos são comercializados.

5. Branding de atitude

A marca de atitude tem menos a ver com produtos e mais com o que você representa. Ela vincula sua identidade a uma crença ou estilo de vida compartilhado do qual as pessoas querem fazer parte.

Em vez de se concentrar em recursos, ela se concentra em sentimentos e valores. Quando bem feita, ela inspira lealdade porque as pessoas se identificam com a história da sua marca. Com o tempo, essa conexão pode durar mais do que tendências ou mesmo produtos específicos.

📌 Exemplo: a Apple sempre foi mais do que apenas computadores e telefones. Ela representa criatividade, simplicidade e o desafio ao comum. Essa visão construiu uma comunidade mundial de clientes dedicados e ajudou a Apple a se tornar a primeira marca a atingir um valor de mercado de US$ 3 trilhões.

6. Branding sensorial

Esse tipo de branding vai além do visual e usa outros sentidos, como som, olfato ou tato, para tornar a experiência inesquecível.

É frequentemente usado em espaços físicos para fazer as pessoas se sentirem em casa ou para sinalizar qualidade. Quando bem feito, adiciona outra camada de conexão que é difícil de copiar.

🧠 Você sabia: a Singapore Airlines usa um aroma exclusivo em suas toalhas quentes, música suave durante o embarque e um visual distinto para os uniformes da tripulação de cabine. Esses detalhes sensoriais criam uma sensação de conforto e luxo que os viajantes lembram por muito tempo após o voo. Essa abordagem ajudou a companhia aérea a conquistar uma das maiores taxas de fidelidade do setor.

7. Branding de sustentabilidade

Aqui, a marca é construída em torno da promessa de cuidar do meio ambiente e da sociedade. Não se trata apenas de uma mensagem de marketing, mas de um compromisso que permeia toda a empresa.

As pessoas querem cada vez mais comprar de marcas que se alinham com seus valores, e a sustentabilidade pode ser uma forma poderosa de construir confiança.

👀 Curiosidade: a Seventh Generation construiu seu nome com produtos à base de plantas, embalagens recicladas e comunicação honesta. Em 2015, a empresa havia crescido para US$ 200 milhões em receita e, um ano depois, a Unilever a adquiriu por cerca de US$ 700 milhões. Hoje, ela continua sendo líder em produtos domésticos ecológicos, com uma base de clientes fiéis.

Como desenvolver uma estratégia de marca passo a passo

Ao construir uma marca, cada etapa é importante. Vamos percorrer esse processo juntos, de uma forma que funcione para empresas de todos os tipos e tamanhos.

Etapa 1: Conheça seu público por dentro e por fora

Antes de moldar sua marca, você precisa saber exatamente quem é o cliente ideal para o qual você está moldando-a. Vá além de detalhes básicos como idade ou localização e investigue o que é mais importante para eles. Quais são suas frustrações diárias? O que desperta seu entusiasmo?

Para marcas B2B, essas questões podem significar aprender sobre os gargalos do setor ou as pressões regulatórias. Para startups, isso pode envolver identificar um grupo pequeno, mas leal, de apoiadores iniciais.

Passe algum tempo no mundo deles por meio de pesquisas, fóruns online ou conversas informais para descobrir insights que os números por si só não conseguem mostrar.

Uma maneira fácil de coletar essas informações é por meio de pesquisas. O ClickUp Forms permite que você crie questionários simples e compartilháveis que enviam as respostas diretamente para o seu espaço de trabalho.

Acompanhe o feedback junto com seus outros projetos e comece a identificar padrões usando os formulários do ClickUp

💡 Dica profissional: seu orçamento é pequeno? Use ferramentas gratuitas como o Google Trends ou discussões no Reddit para descobrir tendências sem gastar nada.

Etapa 2: Descubra o que faz você se destacar

Depois de entender seu público, você pode definir o que torna sua marca a escolha óbvia. Esse é o seu diferencial no mercado. Pode ser um atendimento ao cliente incomparável, um produto altamente especializado ou uma personalidade que faz seu público se sentir em casa.

No setor B2B, isso pode se referir a um histórico comprovado de resolução eficaz de problemas complexos. Para startups, muitas vezes se resume a agilidade e ideias ousadas.

Seja qual for a estratégia, certifique-se de que ela seja simples o suficiente para ser explicada em uma frase.

Etapa 3: Crie uma história de marca que as pessoas queiram acompanhar

Os fatos podem explicar quem você é, mas as histórias ajudam as pessoas a se importarem. A história da sua marca conecta seus valores, propósito e trajetória de uma forma que atrai as pessoas.

Para marcas B2B, isso pode significar destacar como seu trabalho melhora a vida dos seus clientes. Para startups, isso pode envolver compartilhar os momentos humanos e os desafios que contribuem para o desenvolvimento da sua marca.

Lembre-se: uma história forte não se resume a listar conquistas, mas sim a mostrar por que sua marca é importante na vida do seu público.

💡 Dica profissional: concentre-se na consistência, não no custo. Compartilhe regularmente sua história em canais gratuitos e de alto impacto, como o LinkedIn ou seu blog.

Etapa 4: Dê à sua marca uma identidade visual clara

Seus recursos visuais são frequentemente a primeira introdução que alguém tem à sua marca. Isso inclui suas cores, logotipo, fontes e estilo fotográfico. Tudo o que você faz deve refletir seus valores e ser consistente, onde quer que as pessoas o vejam. Uma aparência elegante e confiante pode tornar uma marca B2B confiável.

Etapa 5: Esteja presente onde seu público passa o tempo

Uma estratégia de marca não se resume a saber quem você é, mas também a estar presente onde seu público está ativo. Isso pode significar liderança inovadora no LinkedIn para marcas B2B ou vídeos curtos e animados no TikTok para startups voltadas para o consumidor, bem como a implementação de otimização de mecanismos de busca.

💡 Dica profissional para startups: profundidade é mais importante do que presença. Comece dominando um ou dois canais que se alinhem com seu público e suas metas de receita. Em seguida, use os insights dessas conquistas iniciais para expandir estrategicamente, em vez de adivinhar onde crescer em seguida.

Etapa 6: Revise e refine regularmente

Sua marca deve crescer com você para promover a fidelidade. Os mercados mudam, os clientes-alvo mudam e sua estratégia também deve mudar. Reserve um tempo a cada poucos meses para ver o que está funcionando e o que não está.

Para empresas B2B, essas tarefas podem significar verificar se o seu posicionamento ainda se adapta às mudanças do setor. Para startups, pode significar ajustes rápidos com base no feedback dos primeiros usuários.

Os painéis do ClickUp podem tornar esse processo muito mais fácil. Você pode reunir dados de tarefas, campanhas de marketing e até mesmo desempenho de vendas em uma única visualização, para não precisar adivinhar quais esforços estão valendo a pena. Ao acompanhar as métricas certas em tempo real, você pode refinar sua abordagem antes que pequenos problemas se transformem em oportunidades perdidas.

Acompanhe métricas significativas, como taxas de clientes recorrentes ou engajamento, usando os painéis do ClickUp

Estruturas de estratégia de marca a serem utilizadas

Quer você esteja trabalhando com um orçamento grande ou apenas começando, estas etapas irão guiá-lo desde as primeiras ideias até uma estratégia de gestão de marca que você pode colocar em prática com confiança.

1. Comece pelo porquê

Comece com a razão mais profunda pela qual sua marca existe. Qual mudança você espera promover? Que sentimento você deseja que as pessoas associem ao seu nome?

📌 Exemplo: a TOMS criou uma cultura em torno do lema “One for One” (Um por Um). Para cada par de sapatos vendido, eles doavam um par para alguém necessitado. Esse objetivo simples tornou-se o cerne da história da marca e ajudou-os a liderar o movimento social na moda.

2. Faça uma promessa que se mantenha

Defina uma promessa clara para seus clientes: algo com que eles possam contar sempre que interagirem com sua marca. Em seguida, cumpra essa promessa.

🧠 Você sabia: a FedEx construiu sua reputação com base no lema “Quando for absolutamente necessário que chegue na noite seguinte”. Essa promessa criou confiança tanto nos consumidores quanto nas empresas, ajudando a FedEx a se tornar sinônimo de entrega confiável.

3. Conte sua história cotidiana

Evite linguagem rebuscada e fale como uma pessoa. Compartilhe quem você é, que problema você resolve e como é fazer parte do que você está construindo.

👀 Curiosidade: a Patagonia construiu sua marca em torno de uma narrativa simples e honesta sobre o cuidado com o meio ambiente. Sua campanha “Não compre esta jaqueta” incentivou os reparos em vez da substituição — e rendeu à empresa ainda mais respeito da comunidade.

4. Design para reconhecimento

Escolha recursos visuais que expressem quem você é à primeira vista — cores, logotipo, fontes e imagens. Faça com que cada ponto de contato seja acolhedor.

5. Avalie, aprenda, repita

Trate sua estratégia de marca como algo vivo.

Preste atenção ao que seu público responde, às mensagens que eles encaminham, às imagens que salvam e às palavras que citam. Em seguida, faça mais do que funciona.

Exemplos de estratégias de marca bem-sucedidas

Algumas marcas dominam a arte de criar mensagens inesquecíveis.

Vejamos três exemplos que mostram como uma marca clara e consistente pode ser poderosa na prática.

Nike: transformando “Just Do It” em um movimento

A Nike vendeu a ideia de que qualquer pessoa pode ser um atleta. O slogan “Just Do It” tornou-se mais do que uma frase de marketing.

Ao alinhar as campanhas com histórias reais de perseverança, desde corredores de elite até entusiastas do fitness, a Nike construiu uma identidade de marca baseada no empoderamento.

Em 2018, sua campanha, estrelada pelo ativista dos direitos civis americano Colin Kaepernick, gerou uma discussão global, provando que uma marca com uma postura forte pode impulsionar tanto a lealdade quanto o impacto.

Coca-Cola: vendendo felicidade em uma garrafa

Durante décadas, a Coca-Cola se concentrou menos na bebida em si e mais nos sentimentos que ela representa: alegria, união e momentos compartilhados.

Campanhas como “Compartilhe uma Coca-Cola”, em que as garrafas exibiam nomes populares, convidavam as pessoas a se conectarem com a marca em um nível pessoal. Esse simples esforço de personalização impulsionou as vendas em muitas regiões em dois dígitos, provando que o branding emocional pode impulsionar diretamente os resultados e influenciar positivamente o sentimento em relação à marca.

Airbnb: Construindo uma marca em torno do sentimento de pertencimento

A Airbnb mudou o foco de “onde você fica” para “como você se sente quando está lá”.

A campanha “Belong Anywhere” (Pertença a qualquer lugar ) explorou o desejo humano de conexão, fazendo com que os viajantes se sentissem em casa em lugares desconhecidos.

Ao apresentar anfitriões e convidados reais em seu marketing, eles criaram uma sensação de autenticidade que fortaleceu a confiança e a lealdade em todo o mundo.

Estratégia de marca e integração de marketing

Quando sua estratégia de marca e seu marketing trabalham juntos, é como se fosse uma música em perfeita harmonia.

Isso pode parecer exagero, mas estratégias coordenadas permitem que as pessoas sintam quem você é.

Pense na Dove. Além dos produtos de beleza, a campanha Real Beauty da Dove celebra a autenticidade em todas as mensagens, construindo confiança ao longo dos anos.

Quando esse tipo de conexão é consistente, ela cria mais do que reconhecimento. Ela gera conforto. As pessoas sabem o que esperar de você e escolhem você porque se sentem bem com isso.

Algumas empresas aprendem isso em momentos de mudanças significativas. Quando a NortonLifeLock reuniu várias marcas sob o mesmo teto, não se limitou a fundir produtos, mas também unificou sua abordagem. Ela garantiu que todas as mensagens e todos os pontos de contato com o cliente transmitissem o mesmo espírito e propósito. Era mais do que design ou palavras. Era fazer com que as pessoas se sentissem à vontade com a marca, independentemente do produto que usassem.

A pesquisa da McKinsey também corrobora isso, apontando para uma estrutura chamada Six S's (Seis S's) que orienta a integração bem-sucedida da marca e do marketing durante fusões e aquisições. Marcas que seguem etapas como alinhamento da história, segmentação de clientes e definição da marca baseada em dados geralmente observam melhorias na sinergia de receita de 1,5 a 2 vezes.

Como medir a eficácia da estratégia de marca

Sete em cada dez adultos nos EUA começam o ano estabelecendo metas pessoais, mas apenas cerca de 38% acreditam que realmente vão cumpri-las.

O mesmo se aplica às marcas.

No entanto, a melhor maneira de saber se sua estratégia de marca está funcionando é sair da sua perspectiva e ver sua marca da maneira como seu público a vê.

✅ Analise como sua marca é percebida atualmente por meio de uma auditoria detalhada de todos os pontos de contato com o cliente✅ Defina uma visão clara que oriente todas as decisões da marca e reflita seu objetivo✅ Traduza sua visão em metas específicas e mensuráveis que estejam alinhadas com o crescimento que você deseja para a marca✅ Acompanhe as métricas certas, como reconhecimento, lealdade, sentimento e posição competitiva, para ver o progresso ao longo do tempo✅ Use métodos de pesquisa consistentes, como pesquisas, monitoramento de redes sociais e feedback dos clientes, para manter suas percepções atualizadas e acionáveis

Melhores práticas no desenvolvimento de uma estratégia de marca

Às vezes, as melhores marcas são aquelas que sabem exatamente como fazer as pessoas sentirem algo quando ouvem seu nome.

Construir esse tipo de marca é o resultado de escolhas ponderadas, um senso claro de propósito e a disposição de refinar continuamente sua abordagem à medida que o mundo muda.

Aqui estão alguns princípios orientadores para ajudá-lo a moldar uma estratégia de marca que realmente dure:

Entenda as pessoas que você está aqui para servir e deixe que as necessidades delas orientem suas decisões, desde as palavras que você usa até os produtos que você cria

Defina o que o diferencia de uma forma autêntica e valiosa, para que seu público saiba exatamente por que deve escolher você

Conte sua história de uma forma que faça as pessoas se sentirem conectadas, incorporando seus valores, missão e personalidade em todas as interações

Mantenha sua identidade visual consistente em todos os pontos de contato, desde o logotipo até as publicações nas redes sociais, para que sua marca se torne instantaneamente reconhecível

Verifique sua estratégia regularmente, observando o que está funcionando, o que não está e como você pode se adaptar sem perder de vista sua identidade principal

Perguntas frequentes

O branding é a expressão visível da sua marca, como o logotipo, as cores e as mensagens. A estratégia de marca é o plano por trás de tudo isso. Ela mostra como você deseja que sua marca seja vista, o que você valoriza e como você se conectará com seu público.

Isso depende do tamanho da sua empresa, da clareza da sua visão e da quantidade de pesquisa necessária. Algumas empresas podem criar uma estratégia básica em poucas semanas, enquanto outras podem levar vários meses para refiná-la e finalizá-la.

Com certeza. Uma estratégia de marca ajuda as pequenas empresas a se destacarem em um mercado concorrido, atrair clientes fiéis e competir com players maiores. Ela pode ser dimensionada para se adequar aos seus recursos sem perder impacto.

Os orçamentos variam muito, mas o investimento deve corresponder à importância do papel que sua marca desempenha em sua empresa. Algumas empresas gastam alguns milhares de dólares, enquanto outras alocam muito mais para pesquisas aprofundadas, design e lançamento. O mais importante é garantir que o investimento proporcione um retorno claro e duradouro.