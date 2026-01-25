As 13 melhores alternativas ao Elvex para orquestração de IA em [ano]

Quando você investe em IA, mas depende de ferramentas desconectadas e fluxos de trabalho improvisados, tudo fica mais lento. Isso cria uma dívida de IA ou expansão descontrolada de IA, uma lacuna crescente entre o que você está construindo e o que pode executar de forma consistente na produção.

O Elvex Steps é uma plataforma de orquestração de IA que ajuda a reduzir parte desse atrito. Ele reúne todos os seus componentes de IA em um só lugar, permitindo que você padronize a forma como o trabalho é feito e reduza o esforço manual necessário para executar sistemas alimentados por LLM.

Mas, à medida que você cresce, o Elvex pode parecer limitado quando você precisa de padrões de orquestração mais profundos, uma arquitetura mais flexível ou suporte mais forte para fluxos de trabalho complexos e com vários agentes.

Se você tem enfrentado obstáculos semelhantes, esta lista das principais alternativas ao Elvex ajudará você a encontrar uma alternativa melhor.

As melhores alternativas ao Elvex para orquestração de IA num relance

Aqui está uma comparação rápida das principais alternativas ao Elvex para que você possa encontrar rapidamente o que é melhor para você.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Brain, BrainGPT, gerenciamento de projetos de IA, acompanhamento de tarefas, agentes de IA, orquestração multiagente, gerenciamento de fluxo de trabalho, modelos LLM premium Equipes que desejam gerenciamento de força de trabalho orientado por IA e gerenciamento de projetos de ponta a ponta Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas Podium Interações com clientes orientadas por IA, encaminhamento automatizado, lembretes e rastreamento Ray ID. Fluxos de trabalho de comunicação com o cliente Preços personalizados Tidio Chat ao vivo com inteligência artificial, gatilhos condicionais, automação de fluxo de trabalho em várias plataformas Suporte ao cliente e chat ao vivo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês. Vertex AI Orquestração de IA empresarial, fluxos de trabalho multimodelo, ramificação condicional e monitoramento. Equipes que gerenciam vários modelos/pipelines de IA Preços personalizados Kore. AI Orquestração de IA conversacional, fluxos de trabalho com várias etapas, painéis em tempo real Fluxos de trabalho conversacionais empresariais Preços personalizados Botpress IA conversacional de código aberto, controle granular do fluxo de trabalho, componentes modulares Equipes que precisam de uma orquestração de chat com IA flexível e personalizada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 89 + gastos com IA/mês LangChain Estrutura para a criação de fluxos de trabalho de IA, orquestração multiagente e integrações de API Desenvolvedores que criam aplicativos com tecnologia LLM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês. ServiceNow Orquestração de fluxo de trabalho de IA, automação de TI/operações, alertas preditivos Equipes de TI e operações em grandes organizações Preços personalizados CrewAI Orquestração multiagente, human-in-the-loop, integrações externas Equipes que precisam de agentes de IA colaborativos Plano gratuito disponível; preços personalizados. n8n Automação de fluxo de trabalho de código aberto, gatilhos acionados por eventos e edição visual Automação de fluxo de trabalho sem código para integrações de dados e aplicativos Plano gratuito disponível; preços personalizados. Zapier Automação sem código, Zaps em várias etapas, integrações de aplicativos Empresas que conectam várias ferramentas SaaS Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Atera Orquestração de gerenciamento de TI, gerenciamento de patches, regras de alerta e relatórios Equipes de TI e provedores de serviços gerenciados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 169/mês. LocaliQ Gerenciamento de leads com IA, automação de marketing multicanal, acompanhamento de campanhas e automação de SMS/voz. Empresas que desejam gerenciar leads, executar campanhas automatizadas e acompanhar o desempenho de marketing Preços personalizados

O que você deve procurar nas alternativas ao Elvex?

Embora a escolha da ferramenta certa dependa de suas necessidades específicas e dos requisitos do sistema, aqui estão alguns fatores que você deve considerar:

Design e personalização do fluxo de trabalho de IA: procure uma plataforma que permita criar, visualizar e personalizar procure uma plataforma que permita criar, visualizar e personalizar automações de fluxo de trabalho de IA em várias etapas com lógica de ramificação, roteamento dinâmico, chamada de ferramentas e flexibilidade para conectar qualquer modelo de sua preferência.

Suporte multimodelo: certifique-se de que a ferramenta oferece suporte a diferentes LLMs e modelos multimodais, permitindo que você alterne entre modelos, combine-os em fluxos de trabalho ou otimize o uso com base no custo e no desempenho.

Execução e automação em tempo real: verifique se a ferramenta pode acionar fluxos de trabalho em tempo real usando webhooks, eventos ou execuções programadas para que os agentes respondam instantaneamente aos sinais comerciais e às necessidades operacionais.

Monitoramento e observabilidade: verifique se ela fornece logs detalhados, análises, rastreamento e relatórios de desempenho para monitorar o comportamento verifique se ela fornece logs detalhados, análises, rastreamento e relatórios de desempenho para monitorar o comportamento dos agentes de IA para automação , solucionar falhas e otimizar continuamente os resultados.

Integrações e conectividade de dados: escolha uma ferramenta que se conecte facilmente às suas ferramentas, CRMs, bancos de dados, APIs e ambientes de nuvem existentes.

Segurança e conformidade: escolha uma plataforma que esteja em conformidade com os principais padrões de privacidade de dados, como GDPR e SOC-2, além de criptografia, controles de acesso, gerenciamento seguro de API e trilhas de auditoria.

Facilidade de uso: verifique se é intuitivo, sem código ou com pouco código e acessível para usuários técnicos e não técnicos, para que sua equipe possa criar e iterar rapidamente.

Escalabilidade: certifique-se de que a plataforma suporta fluxos de trabalho de alto volume e arquitetura multiagente, para que cresça de forma harmoniosa com a sua utilização.

As melhores alternativas ao Elvex

Vamos dar uma olhada nas principais alternativas ao Elvex e no que faz cada uma delas se destacar das demais.

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho com IA e agentes de IA)

A Elvex oferece orquestração segura de IA com suporte multimodelo, automação de fluxo de trabalho e criação sem código, projetada para atender aos requisitos de governança empresarial. Mas a IA não agrega valor isoladamente de seus fluxos de trabalho operacionais.

E quando sua plataforma de orquestração de IA existe separadamente de onde as equipes realmente executam o trabalho, você está adicionando outra ferramenta para gerenciar, em vez de realmente convergir a IA com as operações.

Conheça o ClickUp. É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Seus agentes de IA, gerenciamento de projetos, documentação e colaboração em equipe existem em um espaço de trabalho seguro, onde a IA tem 100% de contexto comercial — não apenas prompts isolados.

Este ambiente totalmente sensível ao contexto significa que os usuários do ClickUp eliminam todas as formas de dispersão do trabalho. Não há mais silos entre chat, e-mail e agentes, e não é mais necessário alimentar seu agente de IA com todo o contexto e documentação para que ele funcione para você todas as vezes. Com segurança e governança de nível empresarial integradas à plataforma onde o trabalho realmente acontece, seus agentes e fluxos de trabalho de IA agem como verdadeiros colegas de trabalho.

IA que entende todo o seu contexto operacional

O ClickUp Brain atua como uma camada de inteligência que conecta todo o seu espaço de trabalho. Ele lê suas tarefas, documentos, comentários e ferramentas conectadas, como Drive, Slack, Figma, GitHub ou Jira.

Como ele entende todo o contexto do seu trabalho, você pode fazer perguntas operacionais detalhadas e obter respostas precisas extraídas dos fluxos de trabalho reais que sua equipe está executando.

Obtenha insights e aumente a produtividade com o ClickUp Brain.

Agentes de IA que executam tarefas de forma autônoma em seus fluxos de trabalho

Com base na inteligência fornecida pelo ClickUp Brain, os agentes de IA do ClickUp atuam como blocos de construção inteligentes e sem código.

Você pode implantar agentes para lidar com tarefas como encaminhamento automático de tickets de suporte, resumo de documentos, extração de insights de e-mails ou até mesmo alternar entre LLMs com base no contexto ou na sensibilidade dos dados.

Cada agente pode ser configurado para ser acionado em eventos específicos, transmitir dados entre modelos e interagir com suas ferramentas existentes, tudo isso mantendo controles rigorosos de segurança e auditoria.

Crie agentes de IA inteligentes de acordo com seu fluxo de trabalho com o ClickUp Agents.

🎬 Agente em ação para equipes de TI corporativas: crie um Super Agente de segurança de software que gerencia sua fila de incidentes de segurança. Quando uma vulnerabilidade de alta prioridade é relatada, o agente avalia automaticamente a gravidade com base nos sistemas afetados em seu CMDB. Em seguida, ele cria tarefas de correção e as atribui às equipes de engenharia apropriadas. Ele redige comunicações com as partes interessadas com base no escopo do impacto. Ele agenda revisões de acompanhamento. Tudo isso acontece poucos minutos após a detecção do incidente, sem triagem manual ou coordenação entre várias equipes e ferramentas. Economia de tempo e eficiência sem precedentes. Saiba mais no vídeo abaixo:

Quando seus agentes estiverem configurados e em funcionamento, você poderá ajustar e otimizar ainda mais a orquestração do fluxo de trabalho com a troca de modelos. Você pode acessar modelos de IA premium e atribuí-los a tarefas específicas, como o ChatGPT para redação e o Claude para raciocínio, para que cada agente use a IA mais adequada para o trabalho.

Alterne entre diferentes modelos de IA para obter o resultado desejado.

💟 Bônus: as implantações de IA empresarial exigem flexibilidade para usar o modelo certo para cada caso de uso, acessibilidade habilitada por voz para operações mais rápidas e pesquisa unificada em todo o conhecimento organizacional. O ClickUp BrainGPT oferece recursos de IA multimodelo com governança empresarial integrada, eliminando a necessidade de gerenciar relacionamentos com fornecedores separados ou protocolos de segurança para cada provedor de IA. IA contextual que entende os fluxos de trabalho da sua empresa : ao contrário das ferramentas de IA independentes que veem apenas prompts individuais, o Brain GPT acessa os roteiros dos seus projetos, especificações técnicas, históricos de incidentes e discussões da equipe para fornecer respostas baseadas nas suas operações reais, decisões de arquitetura e requisitos de conformidade.

Alterne entre os principais LLMs com base nos requisitos da tarefa : acesse Claude, ChatGPT e Gemini em uma única plataforma, para que as equipes possam escolher o modelo ideal para documentação técnica, geração de código, conteúdo criativo ou análise de dados sem precisar gerenciar várias chaves de API e revisões de segurança.

Operações ativadas por voz para gerenciamento de fluxo de trabalho sem usar as mãos : use : use o Talk to Text para registrar verbalmente relatórios de incidentes, atualizar status de projetos, criar tarefas ou consultar métricas operacionais durante situações críticas em que digitar não é prático.

Pesquisa unificada em toda a sua pilha de tecnologia: pesquise simultaneamente em tarefas do ClickUp, documentação técnica, repositórios conectados como o GitHub, comunicações no Slack e arquivos de design no Figma.

Para completar a oferta, o ClickUp Automations permite configurar fluxos de trabalho que são executados automaticamente sem a necessidade de escrever código. Você pode acionar ações com base em atualizações de tarefas, alterações de status, comentários ou campos personalizados, para que os processos da sua equipe permaneçam consistentes sem acompanhamentos manuais.

Acione fluxos de trabalho automaticamente quando as tarefas forem concluídas ou notas forem capturadas com o ClickUp Automations.

🎬 Automação em ação: As equipes empresariais podem criar cadeias de aprovação que encaminham as solicitações para as partes interessadas certas com base no tipo de projeto ou nos limites orçamentários.

Os fluxos de trabalho de segurança e conformidade podem atribuir auditorias automaticamente quando dados confidenciais são acessados. Eles podem sinalizar tarefas que não foram revisadas dentro dos prazos de governança.

Processos multifuncionais, como integração de fornecedores, provisionamento de funcionários ou escalonamento de incidentes, podem ser orquestrados com lógica condicional. A lógica se adapta a diferentes cenários com base em seus requisitos. Tudo isso é configurado por meio de um construtor visual que não requer recursos de desenvolvedores ou tickets de TI para ser modificado.

Melhores recursos do ClickUp

Organize e acompanhe o trabalho: gerencie todos os seus projetos, tarefas e subtarefas no gerencie todos os seus projetos, tarefas e subtarefas no ClickUp Tasks com prioridades, status e prazos para ficar por dentro de todas as atribuições.

Documente os processos de forma clara: crie wikis, SOPs e notas de reunião dinâmicas com crie wikis, SOPs e notas de reunião dinâmicas com o ClickUp Docs , com vinculação de tarefas, colaboração em tempo real e controle de versão.

Comunique-se sem interrupções: mantenha as conversas contextuais e focadas com mantenha as conversas contextuais e focadas com o ClickUp Chat , conectando mensagens diretamente a tarefas, projetos e documentos para um melhor alinhamento da equipe.

Visualize o desempenho instantaneamente: crie crie painéis ClickUp personalizáveis para acompanhar KPIs, monitorar o andamento do projeto e obter insights acionáveis entre equipes e fluxos de trabalho.

Limitações do ClickUp

Projetos grandes ou ações simultâneas de IA podem causar pequenos atrasos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da TrustRadius:

Eu uso o ClickUp esporadicamente para gerenciar vários projetos de UX ao mesmo tempo. A principal razão pela qual gosto do ClickUp é que posso separar todo o meu trabalho em projetos e equipes e, em seguida, visualizar tudo em um nível tão alto ou detalhado quanto eu quiser.

Eu uso o ClickUp esporadicamente para gerenciar vários projetos de UX ao mesmo tempo. A principal razão pela qual gosto do ClickUp é que posso separar todo o meu trabalho em projetos e equipes e, em seguida, visualizar tudo em um nível tão alto ou detalhado quanto eu quiser.

2. Podium (melhor ferramenta de orquestração de IA para comunicação com o cliente)

via Podium

O Podium ajuda sua equipe a gerenciar ações orientadas por IA relacionadas às interações com os clientes. Em vez de rastrear manualmente as mensagens, encaminhar as perguntas recebidas para a pessoa certa, gerar resumos de conversas e enviar lembretes de acompanhamento, você pode configurar regras de IA para lidar com essas etapas automaticamente.

Os funcionários de IA integrados à ferramenta, ou seja, vendedor de IA, programador de IA, profissional de marketing de IA, concierge de IA e gerente de reputação de IA, cuidam de todo o trabalho repetitivo dentro do seu projeto. O criador de fluxo de trabalho de automação permite projetar sequências com gatilhos, atrasos, filtros, ações e lógica condicional (ramificações if/else).

Você também recebe uma caixa de entrada unificada para SMS, chat na web e interações por telefone, garantindo respostas consistentes em todos os canais.

Melhores recursos do Podium

Gerencie SMS, chat na web e automação de e-mail em vários canais em um único fluxo orquestrado.

Envie resultados gerados por IA diretamente para ferramentas de CRM ou fluxo de trabalho conectadas para manter a continuidade.

Acompanhe a conclusão de tarefas de IA e gatilhos de fluxo de trabalho para identificar possíveis gargalos.

Limitações do Podium

Focado principalmente em fluxos de trabalho baseados em conversas, tornando-o menos adequado para orquestração interna ou que não envolva contato com o cliente.

Preços do Podium

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Podium

G2: 4,6/5 (mais de 2.020 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Podium?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Ficamos satisfeitos com o recurso de mensagens de texto do Podium, que permite que os pacientes se comuniquem por esse meio e iniciem um chat a partir do nosso site ou por conta própria. Foi a primeira vez que implementamos esse recurso em nosso consultório. Raramente precisamos do suporte do Podium, mas o atendimento ao cliente foi excelente!

Ficamos satisfeitos com o recurso de mensagens de texto do Podium, que permite que os pacientes se comuniquem por esse meio e iniciem um chat a partir do nosso site ou por conta própria. Foi a primeira vez que implementamos esse recurso em nosso consultório. Raramente precisamos do suporte do Podium, mas o atendimento ao cliente foi excelente!

3. Tidio (melhor plataforma de chat ao vivo e suporte com tecnologia de IA)

via Tidio

O Tidio garante que você não fique sobrecarregado com mensagens intermináveis de clientes. Ele detecta automaticamente o tipo de solicitação a partir de uma reclamação e pode priorizar as mensagens por urgência ou valor do cliente, garantindo que as interações mais críticas e urgentes sejam tratadas primeiro.

A ferramenta também coordena ações em várias plataformas. Uma única mensagem de chat pode acionar um e-mail de acompanhamento, atualizar seu CRM e notificar o colega de equipe envolvido. O ícone de chat personalizável se adapta a sites e aplicativos, enquanto os acionadores condicionais garantem que as ações só ocorram quando necessário.

Com o Tidio, a orquestração de IA mantém seus fluxos de trabalho funcionando de maneira suave e inteligente, sem supervisão constante. Além disso, seus dados ficam privados e seguros com as conformidades GDPR, AI Pact, CCPA e SOC (2).

Melhores recursos do Tidio

Crie caminhos de conversação automatizados para acionar ações como oferecer descontos e recuperar carrinhos abandonados.

Obtenha recursos de chat ao vivo, como visualização de digitação, respostas pré-definidas, rastreamento de visitantes etc., para ajudar a acelerar os tempos de resposta.

Ajuste as cores, a posição, os idiomas e a marca do widget de chat para combinar com o seu site.

Limitações do Tidio

Mensagens em grande volume podem retardar a marcação automatizada, os gatilhos de fluxo de trabalho ou as ações multicanais.

Preços do Tidio

7 dias de avaliação gratuita

Lyro AI Agent : a partir de US$ 39/mês

Flows : a partir de US$ 29/mês

Starter : US$ 29/mês

Crescimento : US$ 59/mês

Plus : US$ 749/mês

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Tidio

G2: 4,7/5 (mais de 1800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 560 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tidio?

Uma avaliação da G2 diz:

A interface intuitiva do Tidio e a integração perfeita com várias plataformas tornam incrivelmente fácil gerenciar todas as interações com os clientes em um só lugar. A automação do chatbot é poderosa, mas simples de configurar, economizando um tempo valioso e mantendo a sensação de personalização.

A interface intuitiva do Tidio e a integração perfeita com várias plataformas tornam incrivelmente fácil gerenciar todas as interações com os clientes em um só lugar. A automação do chatbot é poderosa, mas simples de configurar, economizando tempo valioso e mantendo a sensação de personalização.

4. Vertex AI (melhor plataforma de orquestração de IA de nível empresarial)

via Vertex AI

O Vertex AI combina preparação de dados, treinamento de modelos, testes, implantação e monitoramento em uma única plataforma, para que você possa passar rapidamente de dados brutos para sistemas de IA em funcionamento. Como ele usa a nuvem de alta velocidade, GPUs e TPUs do Google para lidar com modelos grandes e conjuntos de dados volumosos, ele pode ser facilmente dimensionado à medida que suas necessidades aumentam.

Você pode usar o AutoML para permitir que a IA do Google crie o melhor modelo para você ou escrever seu próprio código usando TensorFlow ou PyTorch. Assim, ele é adequado tanto para usuários iniciantes quanto avançados.

A ferramenta também oferece monitoramento e registro de cada etapa do pipeline. Você pode identificar gargalos ou erros imediatamente e ajustar o fluxo de trabalho sem precisar recomeçar.

Melhores recursos do Vertex AI

Tenha acesso aos modelos avançados do Google, incluindo a mais recente família Gemini, para tarefas de texto, imagem, vídeo e multimodais.

Conecte-se a ferramentas do Google Cloud, como BigQuery, Cloud Storage e AI Notebooks, para converter dados brutos em insights de aprendizado de máquina.

Configure pipelines de ML automatizados para lidar com etapas repetitivas do fluxo de trabalho de maneira eficiente.

Limitações da Verex AI

É uma plataforma complexa com uma curva de aprendizado íngreme.

Preços da Verex AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Verex AI

G2: 4,3/5 (mais de 580 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Verex AI?

Uma avaliação da G2 diz:

A parte mais intrigante do Vertex AI é que ele possui uma plataforma unificada para todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina. Bem, o Vertex AI me ajudou a habilitar protótipos rápidos com notebooks durante meu projeto e também com uma orquestração de pipeline com entrega acelerada de produtos, além de ter suas vantagens, como o Vertex AI Pipelines para fluxos de trabalho de ML reproduzíveis e prontos para CI/CD.

A parte mais intrigante do Vertex AI é que ele possui uma plataforma unificada para todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina. Bem, o Vertex AI me ajudou a habilitar protótipos rápidos com notebooks durante meu projeto e também com uma orquestração de pipeline com entrega acelerada do produto, além de ter suas vantagens, como o Vertex AI Pipelines para fluxos de trabalho de ML reproduzíveis e prontos para CI/CD.

5. Kore. AI (A melhor plataforma de IA conversacional para empresas)

Para empresas que buscam desenvolver sistemas de IA inteligentes e multiagentes, o Kore.ai é uma opção adequada. Ele permite orquestrar vários agentes, manter a memória contextual entre sessões e automatizar fluxos de trabalho complexos com vários níveis de autonomia.

Você obtém AI for Work para automatizar tarefas e obter insights do seu espaço de trabalho. AI for Process otimiza as operações com a criação de agentes sem código, e AI for Service aprimora o suporte ao cliente com agentes conversacionais e bots pré-construídos específicos para o setor.

Kore. Principais recursos da IA

Use ferramentas sem código ou com código para criar e gerenciar agentes de IA e acelerar o desenvolvimento com modelos.

Acompanhe o desempenho dos agentes com análises em tempo real, rastreamento de eventos, registros de auditoria e insights acionáveis.

Atenda às normas regulatórias e garanta um comportamento responsável da IA com controles de acesso robustos e salvaguardas éticas.

Limitações da Kore. AI

A orquestração em tempo real fora das interações de chat é limitada.

Preços da Kore. AI

Preços personalizados

Kore. Avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Kore. AI?

Um usuário do G2 diz:

A Kore. AI se destaca por sua plataforma conversacional altamente intuitiva e orientada por IA. Gosto da forma como ela permite a automação contínua em vários canais, integra-se perfeitamente aos sistemas empresariais e fornece ferramentas de baixo código/sem código para a criação de assistentes virtuais inteligentes.

A Kore. AI se destaca por sua plataforma conversacional altamente intuitiva e orientada por IA. Gosto da forma como ela permite a automação contínua em vários canais, integra-se perfeitamente aos sistemas empresariais e fornece ferramentas de baixo código/sem código para a criação de assistentes virtuais inteligentes.

6. Botpress (melhor plataforma de IA conversacional de código aberto)

via Botpress

O Botpress é uma alternativa confiável ao Elvex se você precisar de agentes conversacionais. Ele oferece uma plataforma completa de agentes alimentada por seu próprio mecanismo de inferência. Ele combina raciocínio LLM, memória e execução lógica em um único sistema.

Você também pode moldar o comportamento de um agente da maneira que precisar. É possível criar scripts de lógica, controlar a execução de ferramentas, definir etapas de raciocínio e gerenciar a memória com precisão.

Recursos robustos de observabilidade, como rastreamento de eventos e isolamento de tempo de execução, ajudam você a monitorar todas as decisões tomadas pelo seu agente. Se você deseja uma plataforma que permita projetar agentes em um nível técnico detalhado, em vez de apenas montar fluxos de trabalho, o Botpress oferece mais controle prático do que o Elvex.

Melhores recursos do Botpress

Implante agentes em widgets da web, WhatsApp, Messenger, Slack ou seus próprios aplicativos com lógica unificada.

Gerencie várias versões de agentes com publicação segura e reversão instantânea.

Visualize os caminhos de raciocínio e depure o comportamento do agente passo a passo antes de publicar.

Limitações do Botpress

Conectores integrados limitados em comparação com plataformas de automação gerais

Preços do Botpress

Pagamento conforme o uso: gratuito + gastos com IA/mês

Mais: US$ 89 + gastos com IA/mês por usuário

Equipe: US$ 495 + gastos com IA/mês por usuário

Gerenciado: US$ 1.495/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Botpress

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Botpress?

Uma avaliação da Capterra afirma:

A Botpress é uma excelente plataforma com uma forte comunidade de desenvolvedores em todo o mundo que são acolhedores e abertos a compartilhar seu tempo, recursos e elevar as melhores práticas entre os criadores de bots.

A Botpress é uma excelente plataforma com uma forte comunidade de desenvolvedores em todo o mundo que são acolhedores e abertos a compartilhar seu tempo, recursos e elevar as melhores práticas entre os criadores de bots.

7. LangChain (melhor estrutura para a criação de aplicativos baseados em IA)

via LangChain

LangChain é uma estrutura de código aberto que ajuda você a criar agentes de IA confiáveis e prontos para produção. Você obtém um conjunto de padrões de agentes comprovados para tarefas como chamada de ferramentas, geração aumentada por recuperação e tomada de decisão estruturada. Isso evita que você tenha que montar a mesma lógica repetidamente.

Seus agentes são executados no LangGraph, que lida com a complexidade operacional nos bastidores. Ele ajuda a acompanhar o estado durante fluxos de trabalho longos, repetindo ou revertendo após falhas de execução e habilitando pontos de verificação human-in-the-loop sempre que for necessária uma supervisão.

Você pode conectar qualquer LLM, banco de dados vetorial, ferramenta API ou módulo de memória, e a arquitetura se adapta facilmente à medida que seus casos de uso se tornam mais exigentes. Como o LangChain é totalmente open source sob a licença MIT, você tem a flexibilidade de modificar componentes, ampliar comportamentos e projetar pipelines personalizados que atendam exatamente às suas necessidades.

Melhores recursos do LangChain

Crie prompts reutilizáveis e parametrizados com espaços reservados, exemplos de poucos disparos e conteúdo dinâmico.

Rastreie o comportamento do agente usando callbacks que registram e depuram etapas intermediárias.

Valide os resultados do LLM aplicando formatos estruturados, como JSON, antes que eles avancem.

Limitações do LangChain

Requer conhecimento prévio de codificação, pois não é uma ferramenta plug-and-play.

Preços do LangChain

Plano gratuito

Desenvolvedor: Comece gratuitamente e pague conforme o uso

Plus: US$ 39/mês por usuário, depois pagamento conforme o uso

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LangChain

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangChain?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no LangChain é sua flexibilidade para integrar modelos, fontes de dados e ferramentas de maneira perfeita, o que tornou a criação e o dimensionamento de fluxos de trabalho complexos baseados em LLM muito mais rápidos em meus projetos.

O que mais gosto no LangChain é sua flexibilidade para integrar modelos, fontes de dados e ferramentas de maneira perfeita, o que tornou a criação e o dimensionamento de fluxos de trabalho complexos baseados em LLM muito mais rápidos em meus projetos.

8. ServiceNow (a melhor orquestração de fluxo de trabalho de IA para TI e operações)

via ServiceNow

Se você já usa a plataforma ServiceNow para seus fluxos de trabalho e dados, o ServiceNow AI Agents é uma boa escolha.

Existe um AI Agent Studio dedicado, onde você pode definir a missão, a função e as responsabilidades de um agente em linguagem natural e implantá-lo instantaneamente. Você também pode solicitar à plataforma que automatize tarefas específicas (por exemplo, “Criar um rascunho de artigo de conhecimento”, “Investigar este alerta de segurança”, “Categorizar este ticket”) e ela produz fluxos de trabalho estruturados e repetíveis.

A ferramenta também possui recursos de orquestração e governança de IA. O AI Agent Orchestrator permite que vários agentes especializados colaborem em processos maiores e mais complexos. E no ServiceNow AI Control Tower, você pode gerenciar e monitorar todos os seus agentes de IA a partir de um único hub.

Melhores recursos do ServiceNow

Use o Agent Fabric para unificar agentes e ferramentas de IA de terceiros de qualquer plataforma.

Use integrações nativas para permitir que os agentes atuem diretamente em seus fluxos de trabalho, automações, bases de conhecimento e dados existentes.

Acompanhe a eficiência da orquestração de IA com painéis que comparam os resultados planejados com os resultados reais do fluxo de trabalho.

Limitações do ServiceNow

As previsões baseadas em IA dependem muito de dados históricos, o que significa que fluxos de trabalho mais recentes podem não ser aproveitados imediatamente.

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceNow?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O ServiceNow permite o gerenciamento rápido e transparente de tickets e fluxos de trabalho. A interface é intuitiva e as ferramentas de relatórios são muito úteis para as operações diárias. Ele também se integra facilmente a outros sistemas, como o Salesforce CRM, por exemplo.

O ServiceNow permite o gerenciamento rápido e transparente de tickets e fluxos de trabalho. A interface é intuitiva e as ferramentas de relatórios são muito úteis para as operações diárias. Ele também se integra facilmente a outros sistemas, como o Salesforce CRM, por exemplo.

9. CrewAI (A melhor orquestração de agentes de IA para equipes)

via CrewAI

O CrewAI é uma estrutura Python de código aberto que ajuda você a criar sistemas de IA multiagentes, nos quais vários agentes especializados colaboram como uma equipe coordenada. Cada agente tem sua própria área de especialização e segue um fluxo de trabalho ou processos estruturados para concluir as tarefas.

A arquitetura baseada em funções garante que cada agente tenha responsabilidades claramente definidas, e você pode até mesmo estruturá-las hierarquicamente. Pode haver agentes “gerentes” supervisionando seus agentes “trabalhadores”.

Por exemplo, você pode criar uma equipe para um fluxo de trabalho de análise financeira de fintech. Isso também incluiria um agente de coleta de dados para extrair conjuntos de dados de mercado, um agente de modelagem para calcular métricas importantes, um agente de risco para avaliar os níveis de exposição e um agente de relatórios para reunir as informações finais.

Melhores recursos do CrewAI

Habilite o controle humano no ciclo, pausando tarefas específicas para revisão ou aprovação humana.

Gerencie agentes em escala com painéis, registros, monitoramento e ferramentas de ciclo de vida.

Crie bibliotecas de agentes reutilizáveis (por exemplo, agentes de pesquisa, agentes de análise, agentes de avaliação) e insira-os em novos fluxos de trabalho sem reescrever a lógica.

Amplie os recursos do agente com acesso a APIs, conjuntos de dados externos, ferramentas de código ou funções personalizadas.

Limitações do CrewAI

Os fluxos de trabalho precisam ser cuidadosamente projetados, pois a colaboração entre agentes às vezes gera etapas redundantes.

Preços do CrewAI

Gratuito, auto-hospedado, código aberto

Preços personalizados

Avaliações e comentários da CrewAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CrewAI?

Uma avaliação da G2 diz:

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e histórico, o que aumenta muito o desempenho desse agente. Ele é compatível com todos os provedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc.

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e histórico, o que aumenta muito o desempenho desse agente. Ele é compatível com todos os provedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc.

10. n8n (Melhor ferramenta de automação de fluxo de trabalho de código aberto)

via n8n

Muitas ferramentas de IA oferecem um construtor visual ou código para criar sistemas agenticos, mas o n8n oferece ambos. Você pode projetar automações de fluxo de trabalho por meio de uma interface simples de arrastar e soltar e também adicionar JavaScript personalizado enquanto automatiza tarefas simples e processos de várias etapas.

Isso torna o n8n uma boa escolha tanto para iniciantes que precisam de simplicidade quanto para usuários avançados que desejam um controle mais profundo. A ferramenta oferece suporte à automação baseada em eventos e gatilhos usando webhooks, programações, eventos do sistema ou atualizações de aplicativos. Seus fluxos de trabalho são executados automaticamente em segundo plano, e você pode estruturá-los com caminhos ramificados, loops, filtros condicionais e tratamento detalhado de erros.

Como a plataforma é de código aberto e altamente extensível, você pode hospedar modelos de IA, implantar com o Docker e explorar ou personalizar toda a base de código no GitHub.

Melhores recursos do n8n

Acesse seus dados e conclua fluxos de trabalho usando Slack, Teams, SMS, voz ou a interface de chat integrada.

Proteja seu ambiente com SSO via SAML, suporte a LDAP, armazenamento criptografado de segredos, controle de versão e permissões RBAC avançadas.

Obtenha modelos prontos para criar rapidamente automações e fluxos de trabalho comuns.

Limitações do n8n

Nem todos os aplicativos empresariais têm nós prontos; eles podem precisar de trabalho de API.

Preços do n8n

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n

G2: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Uma avaliação da Capterra:

A interface intuitiva facilita muito a criação e a modificação de fluxos de trabalho de acordo com minhas necessidades específicas.

A interface intuitiva facilita muito a criação e a modificação de fluxos de trabalho de acordo com minhas necessidades específicas.

11. Zapier (a melhor plataforma de automação sem código para empresas)

via Zapier

O Zapier é uma escolha sólida para automatizar tarefas comerciais rotineiras em milhares de aplicativos. Para automatizar um fluxo de trabalho, você precisa criar um Zap que acione ações com base em eventos específicos.

Por exemplo, um Zap pode adicionar automaticamente novos leads de um formulário da web ao seu CRM, enviar uma notificação do Slack para sua equipe de vendas e atualizar uma planilha do Google para acompanhamento.

Com conexões para mais de 3.000 aplicativos, o Zapier permite integrar praticamente qualquer ferramenta ao seu fluxo de trabalho. Isso o torna uma ferramenta confiável para freelancers, empresas em crescimento e grandes corporações que desejam automatizar tarefas rotineiras e otimizar operações sem precisar escrever código.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho complexos com Zaps de várias etapas que envolvem várias ações e etapas.

Aplique filtros para garantir que os Zaps sejam executados apenas quando condições específicas forem atendidas.

Use caminhos para adicionar lógica de ramificação para fluxos de trabalho mais dinâmicos.

Integre-se a qualquer serviço usando webhooks para enviar ou receber dados para realizar suas automações.

Limitações do Zapier

A depuração pode ser difícil com fluxos de trabalho longos ou com vários caminhos.

Preços do Zapier (orquestração de IA)

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: US$ 103,50/mês para 25 usuários

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3010 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O Zapier conecta facilmente dezenas de aplicativos e cria automações rápidas. Os “Zaps” realmente simplificam o trabalho diário.

O Zapier conecta facilmente dezenas de aplicativos e cria automações rápidas. Os “Zaps” realmente simplificam o trabalho diário.

12. Atera (a melhor orquestração baseada em IA para gerenciamento de TI)

via Atera

Criados especificamente para ajudar as equipes de TI a se expandirem, os agentes de IA da Atera trazem inteligência autônoma para o gerenciamento de TI. A plataforma oferece dois agentes principais: AI Copilot e IT Autopilot.

O AI Copilot capacita você como técnico de TI, monitorando a integridade do sistema, resumindo tickets, sugerindo scripts e fornecendo insights acionáveis. Ele pode até mesmo gerar comandos PowerShell, Bash ou CLI a partir de prompts em linguagem simples, ajudando você a resolver problemas mais rapidamente e tomar medidas imediatas sem a necessidade de scripts manuais.

O IT Autopilot, por outro lado, lida com tarefas rotineiras de TI para usuários finais. Isso inclui solucionar problemas, aplicar correções, instalar software e redefinir senhas. Quando encontra um problema que não consegue resolver, ele encaminha o ticket para você com um resumo completo do contexto.

Você pode otimizar ainda mais esses agentes no AI Center ajustando sua base de conhecimento, refinando ações e atribuindo contatos para se alinhar aos fluxos de trabalho da sua equipe.

Melhores recursos do Atera

Crie um resumo detalhado e itemizado de todas as ações realizadas em um dispositivo usando IA.

Elabore novos artigos da base de conhecimento a partir de resoluções de tickets usando o AI Copilot.

Gere resumos de relatórios operacionais, como histórico de alertas e integridade do dispositivo, e obtenha ações prioritárias recomendadas.

Limitações do Atera

O software às vezes fica lento, principalmente ao gerenciar um grande número de terminais.

Preços da Atera

30 dias de avaliação gratuita

Profissional: US$ 169/mês por usuário

Especialista: US$ 229/mês por usuário

Master: US$ 269/mês por usuário

Empresa: preços personalizados

AI Copilot: US$ 95/mês por técnico (complemento)

Avaliações e comentários da Atera

G2: 4,6/5 (mais de 910 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Atera?

Veja o que diz uma avaliação da Capterra:

Monitoramento de ativos brilhante, que inclui estatísticas, alertas e recursos de controle remoto. Fácil de gerenciar dispositivos e organizar por clientes. Interface de usuário limpa e fácil de implementar. Isso ajudou a melhorar meu fluxo de trabalho.

Monitoramento de ativos brilhante, que inclui estatísticas, alertas e recursos de controle remoto. Fácil de gerenciar dispositivos e organizar por clientes. Interface de usuário limpa e fácil de implementar. Isso ajudou a melhorar meu fluxo de trabalho.

13. LocaliQ (melhor solução com IA para marketing unificado e automação de leads)

via LocaliQ

Quando você quiser reengajar leads negligenciados e reativar a conversa antes que eles percam o interesse, experimente o LocaliQ. Agentes de IA respondem a mensagens de texto, atendem chamadas e qualificam leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que todos os clientes potenciais sejam engajados, mesmo quando sua equipe não estiver disponível.

Além disso, esses agentes de IA também geram transcrições e resumos em tempo real de todas as chamadas e mensagens de texto, para que você possa revisar as interações sem perder horas ouvindo ou lendo. Dessa forma, você sempre sabe o que foi discutido e pode dar continuidade com o contexto certo no momento certo.

Melhores recursos do LocaliQ

Gerencie leads por meio de chamadas de voz, SMS e outros canais de mensagens de forma integrada.

Sincronize os dados dos leads diretamente com seus sistemas de CRM ou marketing para manter as informações atualizadas em todas as plataformas.

Acompanhe o desempenho dos leads, a eficiência dos agentes e a eficácia das campanhas com painéis e insights acionáveis.

Limitações do LocaliQ

Análises e relatórios personalizados geralmente estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Preços do LocaliQ

Preços personalizados

Avaliações e comentários da LocaliQ

G2: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LocaliQ?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que realmente diferencia a LocaliQ é o quão personalizada tem sido a experiência. Tivemos uma comunicação consistente, conversas reais e uma equipe que realmente se preocupa com o nosso sucesso.

O que realmente diferencia a LocaliQ é o quão personalizada tem sido a experiência. Tivemos uma comunicação consistente, conversas reais e uma equipe que realmente se preocupa com o nosso sucesso.

Como escolher a ferramenta certa?

Comece por determinar que tipo de ajuda precisa para o seu fluxo de trabalho. Seja para transferir dados entre aplicações, manter os projetos dentro do prazo, gerar relatórios de erros ou lidar com pedidos de clientes.

Aqui estão alguns outros parâmetros úteis que você deve considerar antes de finalizar a escolha de uma ferramenta:

Defina suas necessidades de orquestração: comece esclarecendo se você precisa de IA para mover dados, gerenciar projetos ou lidar com interações com clientes. Um escopo claro ajuda a escolher uma ferramenta que se adapte aos seus fluxos de trabalho e não o deixe esperando por atualizações e resultados.

Equilibre a flexibilidade sem código e API: decida quanto controle e segurança de desempenho você precisa. Os fluxos de trabalho de IA sem código facilitam a configuração, enquanto as opções baseadas em API se adaptam melhor a fluxos de trabalho complexos.

Avalie os recursos reais: teste como a plataforma lida com a orquestração de IA, automação de fluxo de trabalho e processos de várias etapas em cenários que refletem seu trabalho diário.

Faça um teste piloto com um projeto pequeno para avaliar a usabilidade : determine se sua equipe consegue navegar pela interface, configurar fluxos de trabalho e gerenciar agentes sem treinamento extensivo ou suporte técnico.

Teste o potencial de integração: verifique se ela pode se conectar facilmente ao seu ecossistema de software existente, incluindo CRMs, armazenamento de documentos e ferramentas de comunicação.

Faça a orquestração de IA funcionar para você com o ClickUp

Muitas equipes que investem em IA enfrentam dificuldades com ferramentas desconectadas, fluxos de trabalho fragmentados e complexidade operacional crescente. Esses são os pontos fracos que muitas vezes fazem com que o Elvex pareça limitado.

Você precisa de uma plataforma que não apenas orquestre seus agentes de IA, mas também unifique seus projetos, relatórios, automações e colaboração em equipe em um só lugar.

O ClickUp atende a essa necessidade. Com o Brain como sua camada de inteligência artificial, agentes de IA para orquestração proativa, automações sem código e troca flexível de modelos, o ClickUp permite que você dimensione fluxos de trabalho de IA sem precisar alternar constantemente entre ferramentas.

Se você está pronto para otimizar suas operações de IA, o ClickUp é a plataforma ideal para explorar. Comece a otimizar seus fluxos de trabalho de IA com o ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes

A automação de IA se concentra em realizar uma única tarefa por meio de um modelo de IA. Geralmente é linear e lida com uma ação por vez. A orquestração de IA, por outro lado, coordena várias tarefas, ferramentas e pontos de decisão de IA em um fluxo de trabalho completo. Ela gerencia sequenciamento, contexto, estado, recuperação de erros e transferências entre modelos, ferramentas e até mesmo seres humanos.

A orquestração de IA aparece em fluxos de trabalho em que várias ações de IA precisam ser executadas em conjunto. Exemplos comuns incluem o encaminhamento de tickets de suporte ao cliente, o resumo de conversas e a atualização de sistemas de CRM em um fluxo coordenado. Ela também é usada em processos com muitos documentos, como extração de dados, validação e aprovações automatizadas.

Os setores que dependem de fluxos de trabalho complexos e com várias etapas são os que mais se beneficiam da orquestração de IA. Isso inclui serviços bancários e financeiros, saúde, seguros, comércio eletrônico, logística, telecomunicações e serviços profissionais.

A orquestração de IA se tornará muito mais avançada à medida que os LLMs evoluírem. Os sistemas futuros serão capazes de raciocinar em fluxos de trabalho mais longos, tomar decisões contextuais e coordenar dezenas de ferramentas com o mínimo de configuração humana. Com o tempo, a orquestração passará de pipelines baseados em regras para sistemas flexíveis e orientados por agentes, capazes de planejar, executar e otimizar processos inteiros de ponta a ponta.