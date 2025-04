Como usar a IA para treinar seus próprios modelos (casos de uso e ferramentas)

Treinar seu próprio modelo de IA pode parecer ciência de foguetes, mas é mais simples do que você imagina. Trata-se de fornecer os dados corretos a um sistema para que ele aprenda a reconhecer padrões, resolver problemas e fazer previsões - semelhante a ensinar um aluno brilhante!

Os modelos personalizados de IA são incrivelmente impactantes porque podem ser adaptados às suas necessidades específicas. Você pode automatizar várias tarefas em todos os setores, desde a análise de dados para pontuação de crédito ou diagnósticos médicos até atendimento ao cliente e marketing.

Os principais participantes também estão entrando na onda: A PwC comprometeu-se a investir US$ 1 bilhão em três anos para treinar funcionários em IA e implementar assistentes de chatbot. O objetivo é aumentar a produtividade, incentivar a inovação e automatizar tarefas repetitivas.

E a melhor parte? Você também pode fazer isso!

Vamos explorar as etapas para treinar sua própria IA e os tipos de modelos de IA que atendem a várias necessidades.

Reúna dados de várias fontes

Limpe e formate os dados para deixá-los prontos para o treinamento. Remova vieses para evitar previsões imprecisas

Escolha o modelo de IA correto com base em sua tarefa (por exemplo, aprendizagem por reforço para simulações, aprendizagem profunda para reconhecimento de padrões)

Execute testes em que a IA faz previsões, compara-as com os resultados esperados e ajusta seus algoritmos para melhorar a precisão

Teste a IA em tarefas do mundo real. Se o desempenho for bom, prossiga; se não for, treine novamente e repita. A avaliação regular mantém o modelo preciso e confiável

O treinamento de modelos de IA envolve complexidade técnica, problemas de qualidade de dados, altos custos, preocupações éticas e conformidade regulamentar. Enfrentar esses desafios é fundamental para uma implementação bem-sucedida da IA

ClickUp Brain oferece ferramentas baseadas em IA integradas ao ClickUp, proporcionando benefícios de produtividade sem a complexidade de treinar sua própria IA. Ele oferece recursos como AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work, aumentando a eficiência e a segurança

Você aprenderá como a IA pode ajudá-lo a usar a IA para automatizar tarefas, aumentar a eficiência e gerar melhores resultados.

Entendendo a IA e o aprendizado de máquina

A Inteligência Artificial (IA) refere-se a tecnologias que permitem que os sistemas executem tarefas que exigem inteligência semelhante à humana. Essas tarefas incluem a tomada de decisões, a solução de problemas e o aprendizado com a experiência. Os modelos de IA são algoritmos treinados em grandes conjuntos de dados. Eles reconhecem padrões e fazem previsões sem serem explicitamente programados para cada tarefa.

O aprendizado de máquina (ML) é um dos maiores subconjuntos de IA. Ele se concentra na criação de algoritmos que aprendem com os dados e tomam decisões com base neles. Ao contrário da programação tradicional, os modelos de ML melhoram com o tempo à medida que processam mais dados.

por exemplo, os modelos de aprendizado de máquina com IA podem prever tendências, detectar fraudes ou recomendar produtos. Em geral, esses modelos são mais simples do que os baseados em aprendizagem profunda (DL) e são menos exigentes em termos de computação. Os modelos comuns de ML incluem modelos de regressão linear, árvores de decisão e k-nearest neighbors, que são frequentemente aplicados em tarefas de previsão e segmentação.

Técnicas de IA como essas ajudam as empresas a tirar o máximo proveito da IA, permitindo a automação e a tomada de decisões orientadas por dados.

Enquanto os modelos de ML são usados para tarefas como classificação e regressão, os modelos de DL se destacam em áreas como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e transcrição de fala. Por exemplo, os modelos de detecção de objetos, que são modelos de DL, podem identificar e localizar objetos específicos em imagens ou vídeos.

À medida que os modelos de IA continuam a evoluir, eles estão sendo usados em tecnologias inovadoras, como carros autônomos, imagens médicas e plataformas de IA que oferecem recursos avançados para empresas.

Fato divertido: A IA não dorme exatamente, mas pode "sonhar"! as "Generative Adversarial Networks" (GANs) são uma classe de modelos de ML projetados para produzir conteúdo novo e original após "aprender" com dados de treinamento, como imaginar novas pinturas ou até mesmo rostos humanos que nunca existiram.

O que significa treinar sua própria IA?

O treinamento de modelos de IA é como ensinar uma nova habilidade a uma criança. Em vez de simplesmente programar uma máquina para seguir instruções rígidas, você a ajuda a aprender com os dados, a se adaptar aos padrões e a tomar decisões por conta própria.

O processo é iterativo. Ele envolve alimentar o modelo com dados de alta qualidade, selecionar as ferramentas certas e ajustar os parâmetros para obter resultados precisos. Isso significa que sua estrutura de IA aprenderá, errará e melhorará com o tempo.

Em geral, os cientistas de dados conduzem o treinamento. No entanto, em alguns casos, os usuários corporativos também podem participar, especialmente em ambientes com pouco ou nenhum código.

Pense em ensinar a uma criança pequena a diferença entre cães e gatos. Inicialmente, você começaria com imagens básicas e conceitos simples, como: "Este é um cachorro; este é um gato". "À medida que a criança aprende, você acrescenta mais detalhes - tamanho, sons e comportamentos - para que ela possa distinguir exemplos ainda mais complexos.

Na IA, o treinamento segue uma abordagem semelhante. O modelo começa com dados básicos e é refinado com o tempo, à medida que mais exemplos e feedback são introduzidos.

Fato divertido: Em março de 2016, o AlphaGo, uma IA desenvolvida pelo Google DeepMind, enfrentou Lee Sedol, um lendário jogador de Go com 18 títulos mundiais. A partida ocorreu em Seul, na Coreia do Sul, e a vitória de 4 a 1 do AlphaGo surpreendeu o mundo. Com mais de 200 milhões de pessoas assistindo globalmente, esse evento marcante foi uma década à frente de seu tempo ao mostrar o poder da IA!

Benefícios de treinar sua própria IA

Treinar seu próprio sistema de IA traz inúmeras vantagens. Aqui estão algumas delas:

Melhorando com o tempo : A IA fica mais inteligente à medida que processa mais dados, tornando as previsões e decisões mais precisas

Automação de tarefas repetitivas : A IA reduz o esforço manual e aumenta a produtividade geral ao lidar com processos de rotina

Descobrindo insights ocultos : A IA identifica ineficiências ou oportunidades de crescimento que, de outra forma, poderiam ser ignoradas

Apoio a decisões mais inteligentes : Com maior precisão, a IA aprimora as decisões de negócios, impulsionando o sucesso a longo prazo

Adaptação e dimensionamento: Um modelo bem treinado cresce de acordo com suas necessidades, enfrentando novos desafios com eficiência

Casos de uso comuns de IA

A IA está causando impacto em vários setores, ajudando as empresas a se tornarem mais eficientes e econômicas. Uma pesquisa da Deloitte com 2.620 líderes empresariais globais revelou os usos mais comuns da IA.

Aqui está uma olhada em alguns deles:

1. Otimização de preços na nuvem

As empresas estão usando a IA para otimizar os custos da nuvem.

Por exemplo, o Dropbox reduziu sua dependência da AWS, economizando quase US$ 75 milhões usando IA para encontrar soluções de nuvem econômicas.

Dessa forma, a IA ajuda as empresas a rastrear os padrões de uso da nuvem, prever custos e detectar anomalias, o que leva a um melhor orçamento e economia.

Leia também: Os melhores cursos de IA para ajudar a desenvolver seu conhecimento sobre IA

2. Assistentes de voz, chatbots e IA de conversação

Ferramentas orientadas por IA, como chatbots e assistentes de voz, estão tornando a comunicação mais acessível.

Por exemplo, a Estée Lauder criou um assistente de maquiagem habilitado por voz para ajudar pessoas com deficiências visuais. A Pentagon Credit Union (PenFed) usa chatbots para responder às dúvidas dos clientes, reduzindo a pressão sobre as equipes de atendimento ao cliente.

Essas ferramentas ajudam a humanizar o conteúdo de IA e a tornar as interações com o usuário mais naturais.

3. Manutenção preditiva

A IA está revolucionando a manutenção preditiva em vários setores.

Na General Electric (GE), a IA monitora motores de aeronaves, sinalizando possíveis problemas antes que eles se transformem em problemas graves. Da mesma forma, a Rolls-Royce usa IA em motores a jato para melhorar o desempenho e reduzir as emissões de carbono. A Autoridade de Água e Esgoto do Distrito de Columbia aplica a IA para prever rupturas na rede de água e monitorar os canos de esgoto no setor público. Sua ferramenta de IA, Pipe Sleuth, analisa imagens de CCTV de tubulações para identificar áreas que precisam de manutenção, evitando danos dispendiosos e melhorando a eficiência.

4. Relatórios financeiros e contabilidade

O Quickbooks, um serviço de software de contabilidade, usa IA para melhorar o planejamento financeiro dos clientes. Com mais de 730 milhões de interações orientadas por IA anualmente, ele faz 58 bilhões de previsões de aprendizado de máquina diariamente. Por meio de sua plataforma, GenOS, a Intuit aplica grandes modelos de linguagem a impostos, contabilidade e fluxo de caixa. Isso reduz as tarefas repetitivas, minimiza os erros de entrada de dados e acelera o processamento de faturas. Da mesma forma, a PwC aplica IA em consultoria usando processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina e aprendizado profundo para informar suas decisões.

Como treinar sua própria IA

Agora que você conhece os benefícios de treinar sua IA, vamos discutir o processo.

O treinamento de um modelo de IA envolve várias etapas importantes. Embora as especificidades possam diferir de acordo com a complexidade do projeto, o processo geral permanece bastante semelhante, seja um modelo de hobby ou uma transformação orientada para os negócios.

1. Coleta de dados

Os dados são a espinha dorsal da IA - dados fortes criam modelos fortes. A primeira etapa do treinamento de sua IA é a coleta de dados de várias fontes. Por exemplo, em serviços financeiros, como processamento de riscos e empréstimos, você pode coletar:

Dados pessoais: Histórico de crédito, nível de renda e detalhes do emprego

Comportamento bancário: Padrões de transações e grandes saques

Dados econômicos e de mercado: Fatores que influenciam os pagamentos de empréstimos, como taxas de juros ou tendências de mercado

Registros legais: Informações como histórico de tribunais ou propriedade de imóveis

Dados corporativos: Registros de pagamento de empréstimos anteriores e capacidade de crédito das empresas

O modelo de IA usará esses dados para avaliar riscos e fazer previsões, como sugerir a aprovação de empréstimos com base em determinados marcadores.

2. Pré-processamento de dados

A próxima etapa é preparar os dados para o treinamento - pense nisso como preparar os ingredientes antes de cozinhar. O pré-processamento envolve:

Verificação de exatidão e integridade: Garantir que os dados sejam confiáveis e livres de erros

Formatação para treinamento: Estruturar os dados de uma forma que o modelo de IA possa entender

Limpeza dos dados: Remoção de duplicatas, outliers e informações irrelevantes

Essa etapa é fundamental porque os modelos de IA precisam de dados limpos e bem organizados para aprender melhor. O pré-processamento adequado garante que o modelo possa processar as informações com precisão e reduz o risco de erros. Uma parte importante dessa etapa é abordar os possíveis vieses nos dados para evitar previsões imprecisas ou discriminatórias durante o treinamento.

3. Seleção de modelos

A seleção do modelo certo depende da tarefa que você está tentando resolver. Em geral, os cientistas de dados avaliam várias opções com base na complexidade e nos requisitos do problema. Aqui estão duas abordagens comuns:

Aprendizado por reforço: Esse método envolve a execução de simulações em que a IA aprende por tentativa e erro. Ela ajusta seu comportamento com base no feedback, melhorando com o tempo ao identificar o que funciona e o que não funciona

Aprendizado profundo: Esse modelo usa redes neurais para aprender padrões nos dados. Ele se destaca em tarefas como reconhecimento de imagem, análise de texto ou transcrição de fala, analisando repetidamente grandes conjuntos de dados

Sua escolha de modelo deve estar alinhada com suas metas de negócios e com o problema em questão. Em alguns casos, a combinação de vários modelos pode oferecer melhores resultados para tarefas complexas.

4. Treinamento

O treinamento da IA envolve a execução de testes para verificar a eficácia das previsões e o ajuste de algoritmos para melhorar a precisão. Funciona da seguinte forma: o modelo faz previsões e as compara com os resultados esperados. Com base nas diferenças, ele refina seus parâmetros.

Com o tempo, a IA fica melhor e mais precisa a cada rodada de treinamento. Esse processo iterativo é fundamental para a criação de um modelo de IA confiável e eficaz.

Leia também: Estratégias eficazes para a implementação de IA generativa nos negócios

5. Avaliação

Quando o treinamento estiver concluído, é hora de testar a IA em situações do mundo real. Essa etapa garante que o modelo possa fazer previsões precisas e fornecer resultados. Se os resultados forem bons, você poderá avançar com a implementação. Caso contrário, será necessário um novo treinamento.

A avaliação não é um evento único. Os modelos de IA devem ser avaliados regularmente para garantir que estejam funcionando corretamente. Por exemplo, as empresas de seguro de saúde devem supervisionar sua IA para evitar recusas injustas de pedidos de indenização. A avaliação contínua ajuda a manter a precisão do modelo, melhorar o desempenho e evitar erros dispendiosos.

Você sabia que, ao treinar uma IA, os hiperparâmetros determinam como um modelo aprende e quando ele deve parar. O ajuste desses hiperparâmetros é como ajustar o fogo de um fogão - muito alto, e ele queima; muito baixo, e leva uma eternidade para cozinhar.

Desafios de treinar sua própria IA

Treinar seu próprio modelo de IA é empolgante, mas vem com seu próprio conjunto de desafios. Aqui estão os principais obstáculos que você pode enfrentar com o desenvolvimento de IA:

1. Complexidade técnica

A criação de um modelo de IA exige um profundo conhecimento de algoritmos de ML, processamento de dados e redes neurais. Mesmo depois de configurar a infraestrutura, o ajuste fino dos modelos para obter precisão e eficiência pode ser demorado e complexo. Você precisará de cientistas de dados e engenheiros de IA qualificados para lidar com essas complexidades.

2. Problemas de qualidade de dados

Os modelos de IA dependem de dados relevantes e de alta qualidade. Dados ruins ou incompletos podem levar a previsões imprecisas e decisões errôneas. A limpeza e o pré-processamento de dados é uma etapa crucial, mas nem sempre é simples.

Até mesmo pequenos erros de dados podem afetar significativamente o desempenho do modelo.

3. Custos elevados

O treinamento de modelos de IA não é barato. O processo requer recursos computacionais significativos, especialmente para modelos de aprendizagem profunda. O hardware, o software e os serviços de nuvem necessários para processar grandes conjuntos de dados podem ser caros.

Além disso, a contratação de profissionais qualificados aumenta o custo. Com o passar do tempo, talvez você também precise investir em treinamento contínuo e atualizações de modelos para manter a precisão.

4. Preocupações éticas

Treine o modelo com dados distorcidos e ele poderá perpetuar vieses de forma não intencional, levando a resultados injustos ou discriminatórios. Abordar esses vieses no início do treinamento é essencial para garantir que a IA se comporte de forma ética.

Há também preocupações com a privacidade, especialmente ao lidar com dados pessoais confidenciais.

5. Conformidade regulatória

Com o uso crescente da IA, há cada vez mais regulamentações sobre privacidade de dados e transparência de modelos. As organizações devem se manter atualizadas com as leis locais e internacionais para evitar repercussões legais.

O não cumprimento dessas normas pode resultar em multas, danos à reputação e batalhas jurídicas.

Leia também: O glossário definitivo de IA: Termos para você se familiarizar com a inteligência artificial

Por que o ClickUp Brain é uma alternativa mais inteligente

Treinar sua própria IA pode ser um grande empreendimento. Ele requer conhecimento técnico de IA, dados significativos e ajustes constantes.

Mas se você estiver procurando ferramentas de IA para ajudar sua equipe imediatamente, o ClickUp - o aplicativo completo para o trabalho - tem a solução de que você precisa. Diga olá ao ClickUp Brain, um assistente de IA com reconhecimento de contexto que elimina o incômodo de criar e manter seu próprio modelo.

as funções de IA [do ClickUp] nos permitiram criar manuais de procedimentos em uma fração do tempo que costumávamos gastar inserindo manualmente as informações pertinentes.

as funções de IA [do ClickUp] nos permitiram criar manuais de procedimentos em uma fração do tempo que costumávamos gastar inserindo manualmente as informações pertinentes.

O que é o ClickUp Brain?

O ClickUp Brain é um conjunto de ferramentas baseadas em IA incorporadas diretamente em seu espaço de trabalho ClickUp. Ele foi projetado para ajudar todos os funcionários, gerentes e proprietários de empresas a serem mais produtivos, independentemente de suas funções.

Com o ClickUp Brain, você pode acessar três recursos principais: o AI Knowledge Manager, o AI Project Manager e o AI Writer for Work.

📮ClickUp Insight: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Benefícios de usar o ClickUp Brain em vez de treinar sua própria IA

Aqui estão algumas vantagens de usar o ClickUp Brain em vez de investir tempo e recursos no treinamento de IA:

Não há necessidade de engenharia imediata: Você não precisa dedicar horas para aprender a fazer as perguntas certas à IA. Por estar ciente dos dados do seu espaço de trabalho - tarefas, documentos, pessoas - o ClickUp Brain já está adaptado às suas necessidades de negócios, permitindo que você comece a usá-lo imediatamente

Aplicação incremental: Você pode começar a aplicar ferramentas de IA de maneiras pequenas e impactantes, como gerar um resumo semanal das tarefas em que você trabalhou. Comece com as áreas mais críticas e expanda gradualmente

Segurança: Seus dados são protegidos com criptografia e controles de acesso rigorosos, garantindo que somente usuários autorizados possam acessar o conteúdo gerado por IA no espaço de trabalho

Privacidade de dados: Ao contrário de muitas outras ferramentas, ClickUp não treina modelos de IA nos dados do usuário, mantendo suas informações privadas e seguras

Agora que já entendemos os benefícios, vamos examinar como o ClickUp Brain pode aumentar a produtividade.

dica profissional: Os hacks de IA não precisam ser complicados! Ao integrar o ClickUp Brain em seu espaço de trabalho, comece usando-o para tarefas repetitivas e demoradas, como resumir anotações de reuniões ou redigir e-mails. Isso permite que sua equipe se concentre em atividades de alto valor enquanto explora gradualmente outras maneiras de maximizar seu potencial.

Quer nossas melhores dicas para usar a IA para produtividade? Este vídeo é útil tanto para iniciantes quanto para profissionais!

Como usar o ClickUp Brain para obter produtividade com IA

Desde a resposta a perguntas até a automação de tarefas, o ClickUp Brain torna seu fluxo de trabalho mais eficiente sem a necessidade de horas de treinamento ou engenharia de prompt complexa.

Veja como você pode tirar o máximo proveito disso.

Inicie a IA de qualquer lugar no ClickUp

Não há necessidade de procurar seu assistente de IA - ele está sempre a um clique de distância na barra de ferramentas. Seja em uma tarefa, um documento ou um projeto, a IA no ClickUp pode ajudá-lo a manter o foco e o andamento das coisas.

Escolha um prompt pré-criado ou simplesmente digite sua pergunta usando o Ask AI

Precisa de uma resposta rápida? Toque no ícone 🧠 e ele estará lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar com todos os tipos de consultas, como:

"Qual é o processo para solicitar folga? " Pergunte ao ClickUp Brain, e a IA lhe dará rapidamente um resumo da política de férias e do processo de aprovação

"Como faço para tornar uma tarefa privada? " Deixe que a IA forneça um guia passo a passo instantâneo e até mesmo o vincule a artigos de ajuda detalhados

"Meu computador está com problemas; como entro em contato com a TI?" A IA obterá imediatamente as informações de contato do suporte de TI diretamente do seu banco de dados de conhecimento

Solucione problemas comuns mais rapidamente usando o conhecimento do ClickUp Brain sobre seu espaço de trabalho

Com o ClickUp Brain, a ajuda está sempre a um clique de distância, e você não precisa interromper seu fluxo.

Faça perguntas sobre tarefas e documentos

Resuma tudo: atividades de tarefas, atualizações de projetos, notas de reuniões ou documentos com o ClickUp Brain

É fácil se perder ao fazer malabarismos com várias tarefas em projetos. Mas com o ClickUp Brain, você pode perguntar rapidamente à IA o que mais precisa de sua atenção, incluindo:

Tarefas urgentes : "Em quais tarefas devo me concentrar primeiro? "

Próximas etapas : "Qual é a minha próxima prioridade? "

Itens atrasados: "Quais tarefas estão atrasadas? "

Gerencie melhor tarefas, prioridades e compromissos com o ClickUp Brain

Com a IA acompanhando, você pode ficar por dentro do que é essencial e garantir que nenhuma tarefa seja esquecida.

Crie automações personalizadas usando uma linguagem simples

Fale diretamente com o construtor de automação do ClickUp Brain em uma linguagem simples e cotidiana

Você não precisa ser um especialista em codificação para criar automações poderosas no ClickUp. Graças ao ClickUp Brain, agora você pode descrever o que deseja automatizar em linguagem simples, e o sistema fará isso acontecer.

Por exemplo, um recrutador pode dizer: *"Quando o status da tarefa mudar para 'aceito', aplique o modelo New Hire Onboarding e defina a prioridade como alta. "O ClickUp cuidará automaticamente do resto, liberando você de tarefas repetitivas.

Crie conteúdo personalizado e polido com o escritor de IA

Gere conteúdo personalizado de acordo com seu estilo de escrita com o ClickUp Brain

Diga adeus aos dias de bloqueio do escritor! O ClickUp Brain ajuda as equipes a criar conteúdo rapidamente com avisos simples e sugestões de melhorias gramaticais e estilísticas.

Por exemplo, os engenheiros podem usá-lo para redigir especificações técnicas, os gerentes de projeto podem criar documentos de escopo e o RH pode gerar listas de empregos ou anúncios internos - tudo com apenas alguns cliques.

Gerar transcrições de clipes de voz e vídeo no ClickUp with Brain

Para aqueles momentos em que digitar longas explicações parece uma tarefa árdua, tente usar anotações de voz ou gravar clipes no ClickUp. O ClickUp Brain transcreverá seus pensamentos falados em texto em tempo real, ajudando você a manter as ideias fluindo sem interrupção.

O ClickUp Brain transcreve instantaneamente notas de voz e clipes para que todos possam examinar rapidamente o conteúdo em busca de detalhes importantes.

Por que treinar seu modelo de IA quando você tem o ClickUp?

A criação de um modelo de IA personalizado pode revelar insights poderosos, mas também exige tempo, recursos e conhecimento técnico. O ClickUp Brain oferece a você os benefícios da eficiência orientada por IA sem a complexidade.

Seja respondendo a perguntas cotidianas, resumindo documentos detalhados ou automatizando tarefas repetitivas, a IA faz tudo 10 vezes mais rápido. E economizar tempo não é o objetivo principal do uso da IA?

Evite o incômodo de treinar seu próprio modelo. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e deixe a IA trabalhar para você, e não o contrário.