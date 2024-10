As 15 principais plataformas de inteligência artificial em 2024

Quer você saiba ou não, existe uma ferramenta de IA para cada tarefa que você possa imaginar.

No mínimo, a IA pode ajudá-lo a criar as ferramentas necessárias para realizar o trabalho.

Bom demais para ser verdade? Eu também achava isso. Tendo isso em mente, explorei 15 plataformas de IA diferentes para ajudá-lo a encontrar a que melhor atenda às suas necessidades.

Não importa se está apenas explorando as ferramentas de IA ou procurando resolver um problema específico, você encontrará o que precisa aqui

Vamos dar uma olhada!

O que você deve procurar em uma plataforma de IA?

Ao testar plataformas de IA, descobri que escolher uma não é uma tarefa simples de "compra". Tive que considerar vários aspectos para mapear os recursos de IA da plataforma para meus objetivos e verificar se eu poderia usá-la em todo o seu potencial.

Aqui está a essência:

Seja claro sobre o tipo de algoritmo de aprendizado de máquina que a plataforma de IA usa. Ele pode ser supervisionado, semissupervisionado, não supervisionado ou de reforço , o que determina como seu modelo de aprendizado de máquina evolui

, o que determina como seu modelo de aprendizado de máquina evolui Certifique-se de que a plataforma de IA seja capaz de reduzir a carga de trabalho manual de você ou de seus funcionários, dependendo do caso de uso

ou de seus funcionários, dependendo do caso de uso Certifique-se de que os algoritmos de aprendizado de máquina forneçam um resultado legível por humanos

Considere quanto tempo um algoritmo de aprendizado de máquina leva para aprender seus padrões de trabalho e processos. Esse é o tempo que levará para produzir resultados precisos

e processos. Esse é o tempo que levará para produzir resultados precisos Verifique quanto tempo levará para integrar a plataforma de IA aos seus sistemas e implementá-la - se sua empresa pode arcar com o tempo de inatividade

**Dica profissional Explore estas casos de uso de plataformas de IA para encontrar critérios de seleção para a plataforma que melhor atenderá às suas necessidades.

As 15 melhores plataformas de IA para usar em 2024

Testei 15 das mais populares plataformas de tarefas apoiadas por IA em 2024 e compilei uma lista de seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações. Aqui está:

1. ClickUp (melhor para automação de IA, processamento de dados e gerenciamento de projetos)

ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos que combina o poder de documentos, bate-papos, IA e metas em um espaço digital centralizado. ClickUp Brain o ClickUp Brain /%ref/, o recurso de IA embutido na plataforma, deve ser a IA de trabalho mais eficiente que testei até agora. Essa é a primeira rede neural do mundo que conecta suas tarefas, documentos, membros da equipe e base de conhecimento da empresa por meio de IA.

Ela permite que usuários como eu criem fluxos de trabalho personalizados, automatizem tarefas repetitivas e simplifiquem os processos de trabalho. Ao definir gatilhos e regras, posso automatizar ações como o envio de notificações, atribuição de tarefas, atualização de status e muito mais.

Isso não apenas economiza tempo, mas também reduz o risco de erro humano e garante que as tarefas sejam concluídas de forma consistente. Com o ClickUp Brain, você pode transformar seu gerenciamento de projetos de manual em automatizado, aumentando a produtividade.

Use prompts baseados em funções no ClickUp Brain para atender às necessidades específicas de desenvolvedores, profissionais de marketing e muito mais

Precisa de uma atualização sobre o status ou a documentação do projeto? Basta perguntar à IA! Com seus recursos do AI Knowledge Manager, o ClickUp Brain pode obter dados para você de qualquer lugar no local de trabalho. Além disso, não me preocupo mais em escrever e-mails ou criar documentação de projeto do zero porque o redator de IA faz o trabalho para mim!

Redija suas mensagens e documentos de forma melhor e mais rápida com o ClickUp Brain

Desde a pesquisa com IA até o gerenciamento de projetos de ponta a ponta, o ClickUp Brain oferece todos os meus recursos preferidos em um bom pacote. 🎁

Melhores recursos do ClickUp

Utilize o Brain para obter visibilidade dos itens de ação emTarefas do ClickUp para organizar sua carga de trabalho

Automatize suas tarefas, stand-ups, itens de ação e atualizações de progresso usandoAutomação do ClickUp Colabore com sua equipe para fazer brainstorming e implementar ideias com eficiência usando oQuadros brancos ClickUp Resuma tópicos de bate-papo e textos deDocumentos do ClickUp como anotações de reuniões, wikis, artigos, etc.

Transcreva anotações de voz e videoclipes criados usando oClipes do ClickUp* Personalize seus fluxos de trabalho e simplifique-os com omais de 1.000 integrações com ferramentas como Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox e muitas outras

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain faz parte do ecossistema ClickUp e não está disponível como uma ferramenta autônoma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. OpenAI ChatGPT (melhor para suporte ao cliente e operações internas)

via ChatGPT O ChatGPT da OpenAI é mais conhecido no setor de IA por seus recursos de geração rápida. Tenho usado essa ferramenta para obter ajuda para escrever, usar IA e aprendizado de máquina, idealizar, fazer brainstorming e outras tarefas para as quais essa IA generativa foi projetada.

Um recurso que achei muito interessante no ChatGPT foi a opção de conversa por voz que aparece no aplicativo móvel. Ao colocar os fones de ouvido e tocar no ícone de fone de ouvido no aplicativo, você pode "falar" com o ChatGPT!

Melhores recursos do ChatGPT da OpenAI

Explore ideias, escreva e edite conteúdo facilmente

Traduzir texto para diferentes idiomas

Gerar código e depurar falhas

Analise seus dados usando o ChatGPT para identificar padrões e tendências mais rapidamente

Limitações do ChatGPT da OpenAI

Está sendo treinado em modelos de linguagem grandes o ChatGPT não está livre de preconceitos. Isso pode afetar seus resultados

Essa IA é puramente generativa e só pode executar tarefas limitadas

Preço do ChatGPT da OpenAI

Grátis

Mais : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Equipe : $30/mês por usuário

: $30/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e análises do OpenAI ChatGPT

G2 : 4.7/5 (583 avaliações)

: 4.7/5 (583 avaliações) Capterra: 4.6/5 (57 avaliações)

3. DataRobot (melhor para criar e implantar modelos preditivos)

via DataRobot O DataRobot é uma plataforma de IA premiada para criar produtos de ciência de dados e aprendizado de máquina. Eu a testei para criar um modelo de análise preditiva, pois ela é especializada em IA geradora e preditiva para empresas. O Data Robot apresenta um fluxo de trabalho guiado que ajuda usuários não técnicos como eu em todo o processo de criação de modelos

Essa ferramenta é útil quando quero criar aplicativos de IA personalizados que se integram perfeitamente aos meus sistemas e a outros aplicativos. A plataforma facilita a conexão, a automação e a otimização de meus processos de negócios por meio de integrações simples.

Melhores recursos do DataRobot

Explora e testa vários algoritmos e hiperparâmetros para encontrar o modelo de melhor desempenho para sua tarefa específica

Automatiza as etapas manuais envolvidas na criação de modelos, reduzindo o tempo e o esforço necessários

Oferece recursos que ajudam você a entender como seus modelos fazem previsões, aumentando a transparência e a confiança

Limitações do DataRobot

O DataRobot consome muitos recursos computacionais, o que pode tornar os sistemas mais lentos

Há limitações para o dimensionamento do conjunto de dados, que é limitado a 100 GB para todas as combinações e 11 GB por conjunto de dados - achei isso restritivo para projetos maiores

Preço do DataRobot

Preços personalizados

Classificações e análises do DataRobot

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

4. TensorFlow (mais adequado para aplicativos de PNL)

via Tensorflow O TensorFlow é uma plataforma de ponta a ponta para inteligência artificial. Minha equipe o testou para criar modelos de ML que podem ser executados em qualquer ambiente. O TensorFlow é particularmente útil na análise precisa de dados relacionais com a ajuda de suas redes neurais gráficas.

Devido ao seu poder analítico, o TensorFlow é ideal para aplicativos de pesquisa avançada. Muitas organizações usam o TensorFlow para criar sistemas de recomendação (pense nas recomendações de filmes da Netflix) usando modelos de aprendizagem por reforço para aumentar a satisfação do cliente com suas plataformas.

Melhores recursos do TensorFlow

Crie e treine redes neurais complexas facilmente com uma API de alto nível chamada Keras

Monitorar e analisar o processo de treinamento de modelos de aprendizado de máquina usando a ferramenta de visualização TensorBoard

Otimize os gráficos do TensorFlow para uma execução mais rápida em diversos hardwares com o compilador XLA

Limitações do TensorFlow

A plataforma é relativamente mais difícil de aprender em comparação com outras ferramentas

Você precisa de GPUs ou TPUs mais potentes para trabalhar com o TensorFlow, pois ele consome muitos recursos

Preços do TensorFlow

O TensorFlow é de código aberto e gratuito para download e instalação

Classificações e análises do TensorFlow

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Microsoft Azure (melhor para soluções de negócios com tecnologia de IA)

via Microsoft O Microsoft Azure é uma plataforma de computação em nuvem, e a IA é uma parte importante dela. Considerei-o útil para desenvolver soluções de negócios apoiadas em IA (como chatbots e assistentes virtuais), pois é uma plataforma escalável e flexível e oferece um amplo conjunto de ferramentas.

No geral, é uma excelente ferramenta versátil com uma coleção de funcionalidades de IA. Você pode usar seus modelos abertos e multimodais para inovação, aproveitar o RAG (Retrieval Augmented Generation) para o desenvolvimento contextual de interações de bots de IA e usar os LLMs para gerenciar melhor seu ciclo de vida de IA.

Melhores recursos do Microsoft Azure

Crie, treine e implante modelos de aprendizado de máquina usando o Aprendizado de Máquina do Azure

Use modelos de IA incorporados para tarefas prontas, como visão computacional, reconhecimento de fala e muito mais, que o Azure Cognitive Services fornece

Crie e implante chatbots usando o Serviço de Bot do Azure

Analise big data facilmente usando o Azure Data Lake Analytics

Limitações do Microsoft Azure

Embora seja uma excelente plataforma de IA, o MS Azure é dependente do ecossistema da Microsoft

Certos serviços de IA do Azure são específicos da região, o que pode afetar as operações comerciais globais

Preços do Microsoft Azure

Preços personalizados

Classificações e análises do Microsoft Azure

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. Google Cloud AI (melhor para integrar IA em aplicativos existentes)

via Google O Google Cloud AI é uma solução baseada em nuvem Aprendizado de máquina de IA que tenho usado para obter modelos de IA pré-treinados para tarefas como reconhecimento de imagens e PNL. Ela é particularmente sofisticada quando conectada à Vertex AI, pois elimina a parte de configuração técnica do uso de IA.

Essa ferramenta é ideal para pessoas que desejam resumir rapidamente documentos grandes ou configurar um aplicativo de bate-papo com tecnologia RAG. Também a experimentei para implantar pipelines de processamento de imagens que são apoiados por módulos de IA/ML pré-configurados.

Melhores recursos do Google Cloud AI

Use o AutoML, que é um conjunto de ferramentas de IA, para criar modelos personalizados de aprendizado de máquina com o mínimo de codificação

Aproveite o Dialogflow para criar interfaces de conversação, como chatbots

Aplique o Vision AI, um conjunto de APIs, para análise de imagens e vídeos, reconhecimento facial etc.

Compreender e processar a linguagem humana para análise de sentimentos usando ferramentas habilitadas para NLP para

Limitações do Google Cloud AI

Os usuários acham que a dependência do fornecedor é limitante, pois o prende aos sistemas do Google e dificulta a migração

Preços do Google Cloud AI

Preços personalizados

Classificações e análises do Google Cloud AI

G2 : N/A (menos de 20 avaliações)

: N/A (menos de 20 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

7. Vertex AI (melhor para detecção de fraudes e manutenção preditiva)

via Google Cloud O Vertex AI é uma plataforma de aprendizado de máquina gerenciada pelo Google Cloud. Eu a utilizo para construir, implantar e dimensionar meus modelos de ML. A ferramenta oferece integrações tranquilas em meus sistemas quando uso o Google Cloud Services.

A Vertex AI foi recentemente aprimorada com os modelos Gemini do Google, expandindo ainda mais seus recursos com tarefas generativas. Como um novo cliente, você recebe US$ 300 em créditos gratuitos que lhe permitirão experimentar o Vertex AI com total liberdade. Você pode usar esses créditos em qualquer lugar nos produtos do Google Cloud.

Os melhores recursos do Vertex AI

Automatize a criação e o treinamento de modelos de ML em dados tabulares usando o AutoML Tables

Obtenha uma integração fácil com outros serviços do Google, como Dataflo e Cloud Storage, usando as integrações MLOps

Gerencie o desempenho do modelo, a detecção de desvios e o retreinamento usando ferramentas dedicadas prontamente disponíveis

Limitações do Vertex AI

A interpretabilidade do modelo não é transparente, o que dificulta a compreensão do processo de tomada de decisão dos modelos de ML

A Vertex AI faz parte da franquia do Google, portanto, depende do ecossistema do Google

Preços da Vertex AI

Preços personalizados

Classificações e análises do Vertex AI

G2 : 4.3/5 (mais de 430 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

8. H2O.ai (melhor para implementação no local)

via H2O.ai A H2O.ai é uma plataforma de aprendizado de máquina distribuída, prática e de código aberto que é ideal para gerenciar big data. Ela me ajudou a criar aplicativos como reconhecimento de imagens e detecção de fraudes por meio de diversos algoritmos (como aprendizado profundo e aumento de gradiente).

Com a versão mais recente do Danube3-4B, a plataforma utiliza uma base de treinamento de 6 milhões de tokens, ajudando você a alcançar uma precisão estelar de 80% (em um Benchmark HellaSwag de 10 disparos). Essa atualização tem como objetivo democratizar os recursos de PNL para as massas.

Melhores recursos do H2O.ai

Dimensione com eficiência em várias máquinas usando aprendizado de máquina distribuído

Use processamento mais rápido e algoritmos velozes com computação na memória

Automatize o tratamento de valores ausentes, a criação de termos de interação e muito mais com a engenharia automática de recursos

Limitações do H2O.ai

Embora o H2O.ai seja relativamente fácil de usar, trabalhar com modelos complexos nessa plataforma pode ser complicado

A plataforma cria complexidades com o dimensionamento de conjuntos de dados maiores

Preços da H2O.ai

Preços personalizados

Classificações e resenhas da H2O.ai

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (melhor para suporte ao cliente de autoatendimento)

via IBM O IBM Watson Assistant é uma plataforma de IA conversacional que você pode usar para criar assistentes genAI especificamente para estações de autoatendimento de clientes. Ele pode ajudá-lo a projetar chatbots naturais e fluidos para aplicativos internos e assistência ao cliente de front-end.

O construtor de conversas tem uma interface de arrastar e soltar, que considero crucial para definir a facilidade de uso de qualquer plataforma de IA. Além disso, o fato de essa plataforma ser ampliada com o RAG a torna muito mais precisa e eficaz.

Melhores recursos do IBM Watson Assistant

Utilização lLMs prontos para uso nLPs, NLUs (consulte esteGlossário de IA para entender esses termos) e coleta inteligente de contexto para melhorar a compreensão contextual das conversas

Aproveite o RAG para obter conversas precisas e atualizadas

Personalize o treinamento de modelos que permite que sua empresa use seus próprios dados de treinamento nos modelos do IBM Watson Assistant

Limitações do IBM Watson Assistant

O desempenho do assistente criado usando essa plataforma é significativamente afetado pela qualidade dos dados de treinamento

Preços do IBM Watson Assistant

Preço personalizado

Classificações e análises do IBM Watson Assistant

G2 : 4.4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

10. Amazon Sagemaker (melhor para dimensionar modelos grandes)

via Amazon Sagemaker O Amazon Sagemaker é uma plataforma de IA com infraestrutura de nuvem totalmente gerenciada, fluxos de trabalho e ferramentas para facilitar seu trabalho. Ela me ajudou a criar, treinar e implementar facilmente modelos de ML para uma variedade de casos de uso, como detecção de fraudes e aprendizagem por reforço.

O que eu mais gosto no Amazon Sagemaker é que ele fornece suporte para requisitos de governança que simplificam os controles de acesso e aumentam a transparência dos seus projetos de ML. Essa ferramenta é bastante útil para criar seus próprios modelos básicos e ajustá-los.

Melhores recursos do Amazon Sagemaker

Use ferramentas sem código (para não profissionais) e IDEs (para cientistas de dados) para trabalhar facilmente, independentemente da experiência

Aumente a auditabilidade e a transparência com as práticas de MLOps e sua padronização

Crie modelos básicos do zero para obter fluxos de receita adicionais

Limitações do Amazon Sagemaker

Mesmo com o modelo pay-as-you-go, os custos podem aumentar rapidamente para projetos de grande escala

Preços do Amazon Sagemaker

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (38 avaliações)

: 4.2/5 (38 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

11. PyTorch (melhor para P&D e visão computacional)

via

Pytorch

O PyTorch é uma estrutura que você pode usar para criar modelos de aprendizagem profunda para aplicativos como NLP. Eu o utilizei com sucesso para criar aplicativos de reconhecimento de imagens e modelos generativos usando gráficos de computação dinâmica.

Como uma plataforma pronta para produção, ela permite que você transite facilmente entre a execução imediata (modo Eager) e a execução compilada (modo Graph) usando o TorchScript, o que considero bastante eficiente. Além disso, a plataforma usa um backend distribuído pelo Torch para dimensionar e otimizar o treinamento e o desempenho distribuídos.

Melhores recursos do PyTorch

Faça alterações na estrutura da rede em tempo real usando o Dynamic Computational Graph

Acelere o treinamento LLM usando o forte suporte de GPU no PyTorch

Aproveite uma biblioteca rica de módulos de aprendizagem profunda pré-construídos para criar soluções

Tenha acesso a um suporte fácil por meio de uma comunidade robusta e de uma ampla documentação

Limitações do PyTorch

O gráfico computacional dinâmico tem um gerenciamento de memória ineficiente

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada e leva tempo para entender e usar

Preços do PyTorch

Preços personalizados

Classificações e análises do PyTorch

G2 : 4.6/5 (21 avaliações)

: 4.6/5 (21 avaliações) Capterra: N/A

12. Keras (melhor para prototipagem rápida)

via

Câmeras

O Keras é uma API de alto nível que usei para desenvolver aplicativos baseados em NLP e modelos generativos. Ela me ajudou a criar protótipos facilmente devido à sua interface simples.

O Keras se concentra em velocidade de depuração, capacidade de manutenção, capacidade de implantação e elegância de código

Gosto do fato de minha base de código ser comparativamente menor quando estou trabalhando com o Keras - isso ajuda na legibilidade e facilita minhas iterações. Além disso, suas compilações XLA fazem com que os modelos sejam executados mais rapidamente com JAX e TensorFlow, e são mais fáceis de implantar em várias superfícies.

Melhores recursos do Keras

Acelere o processo de desenvolvimento usando modelos pré-treinados como VGG, ResNet e InceptionNet

Integre-se a bibliotecas de visão populares, como o TensorBoard, usando ferramentas de visualização

Executar a estrutura modular sobre vários mecanismos de aprendizagem profunda, como o Theano

Limitações do Keras

As estruturas de backend influenciam significativamente os recursos do Keras, importando problemas de backend para a saída

Os usuários dizem que isso pode criar problemas para o desenvolvimento de arquiteturas personalizadas

Preços do Keras

A plataforma é uma IA de código aberto e é gratuita para download e instalação

Classificações e análises do Keras

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

13. SAP Hana Cloud (melhor para processar grandes conjuntos de dados)

via SAP O SAP Hana Cloud é um sistema de gerenciamento de banco de dados que me ajudou a criar e lançar aplicativos de dados em grande escala. Eu o utilizei para análise de dados em tempo real, detecção de fraudes, análise preditiva e relatórios em tempo real

Esse DBMS (sistema de gerenciamento de banco de dados) multimodal fornece um banco de dados ilimitado para todos os tipos de cargas de trabalho. Você pode usá-lo para criar aplicativos inteligentes capazes de utilizar IA generativa e reconhecimento de contexto.

Melhores recursos do SAP Hana Cloud

Obtenha exploração e análise eficientes de dados usando o recurso de descoberta inteligente de dados

Analisar relações de rede complexas usando recursos de processamento de gráficos

Prever tendências de negócios futuras, identificar padrões e muito mais usando a análise preditiva

Limitações do SAP Hana Cloud

O SAP Hana Cloud pode ser caro quando se trata de implementações em grande escala

A dependência do fornecedor pode ser muito forte nessa plataforma, o que dificulta a migração

Preços do SAP Hana Cloud

Preços personalizados

Classificações e análises do SAP Hana Cloud

G2 : 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

14. Alteryx Intelligence Suite (melhor para preparação e combinação de dados)

via Alteryx O Alteryx Intelligence Suite é uma plataforma avançada para análise de dados, combinando os recursos de preparação de dados, combinação e ML. Usei suas soluções de IA para criar modelos preditivos, analisar grandes conjuntos de dados e obter insights acionáveis.

Essa ferramenta é particularmente útil para extrair dados de PDFs e imagens usando o Google Tesseract OCR. De fato, sempre que trabalhei com dados não estruturados ou semiestruturados, o Alteryx conseguiu extraí-los facilmente sem que eu precisasse codificar nada.

Melhores recursos do Alteryx Intelligence Suite

Use o AutoML para criar aplicativos preditivos com o mínimo de envolvimento manual

Crie aplicativos para detecção de objetos, classificação de imagens, OCR e muito mais usando visão computacional

Use a análise preditiva para previsão, classificação, regressão e muito mais

Limitações do Alteryx Intelligence Suite

Essa plataforma requer recursos computacionais exaustivos para grandes conjuntos de dados

Os usuários enfrentaram desafios de integração que exigiram conhecimento técnico com infraestruturas complexas

Preços do Alteryx Intelligence Suite

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

15. Claude (melhor para tarefas generativas)

via Anthropic O Claude é um grande modelo de processamento de linguagem natural que pode ser usado para gerar texto com qualidade humana, escrever conteúdo criativo e traduzir texto. Ele me ajudou a escrever e-mails e responder a perguntas.

Esse modelo foi treinado usando a IA constitucional para torná-lo seguro, mais preciso e protegido. A melhor parte é que ele me permite criar uma conta de equipe quando quero colaborar em projetos. Além disso, posso adicionar meus próprios recursos, conhecimentos ou artigos à pesquisa ou ao trabalho de base do Claude para aprofundar os resultados.

Melhores recursos do Claude

Executar tarefas de raciocínio sofisticadas além do reconhecimento de padrões

Codificar em várias linguagens de programação usando recursos de geração de código

Analise qualquer dado em fotos, textos, gráficos e muito mais usando a análise de visão

Limitações do Claude

Depende muito dos dados de treinamento, que podem incorporar imprecisões no resultado

Preços do Claude

Grátis

Profissional : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Equipe: uS$ 25/mês por usuário

Classificações e avaliações do Claude

G2 : 4.7/5 (23 avaliações)

: 4.7/5 (23 avaliações) Capterra: N/A (menos de 20 avaliações)

Trazendo a IA para a força de trabalho: ClickUp

Os espaços de trabalho das organizações evoluíram drasticamente. Enquanto os funcionários costumavam carregar sempre um bloco de notas e um lápis, agora um assistente de IA os acompanha em todos os lugares para registrar e fazer as anotações necessárias, gerar insights, criar aplicativos personalizados e agendar reuniões automaticamente.

Neste blog, compartilhei 15 Ferramentas de IA para ajudá-lo a cobrir todas as funções internas da empresa. Com elas, eu poderia executar uma ampla gama de tarefas, desde Automação de fluxo de trabalho com IA para a geração de conteúdo.

Mas, como uma ferramenta completa, recomendo o ClickUp Brain. Ele realmente conecta diferentes aspectos do meu espaço de trabalho e reduz o tempo de resposta para a execução de tarefas. Se estiver tentando criar fluxos de trabalho contínuos, o ClickUp deve estar no topo da sua lista.

