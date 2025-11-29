Mais de 55 prompts da Meta AI para inspirar seu próximo projeto

A maioria das pessoas trata as ferramentas de inteligência artificial como uma barra de pesquisa. Digitam três palavras, pressionam Enter e se perguntam por que o resultado parece ter sido escrito por uma pessoa exausta às 3 da manhã.

A questão é a seguinte: a Meta AI pode transformar uma ideia incompleta em uma campanha de marketing completa, transformar esboços rudimentares em visuais refinados e escrever códigos que realmente funcionam. Mas ela precisa de um ingrediente essencial de você: um prompt específico.

A diferença entre “escrever uma postagem no blog” e uma sugestão matadora é de cerca de 30 segundos de reflexão extra. E esses 30 segundos separam os resultados medíocres da IA dos realmente úteis.

Nesta postagem do blog, compartilhamos os melhores prompts da Meta AI, juntamente com alternativas como ClickUp e ChatGPT para completar seu arsenal de IA. 🤩

O que é Meta AI?

O Meta AI é o assistente de inteligência artificial da Meta, integrado em todos os produtos da Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Simplesmente, é a versão da Meta de um chatbot de IA alimentado pelo seu grande modelo de linguagem (LLaMA).

Ele está integrado aos aplicativos e dispositivos da Meta para que os usuários possam pesquisar, gerar conteúdo, fazer perguntas, criar imagens e automatizar tarefas diretamente nas plataformas que já utilizam. Basta conversar diretamente com a ferramenta de IA ou marcá-la em mensagens de grupo para começar.

O que são prompts da Meta AI?

Os prompts do Meta AI são simplesmente as instruções ou perguntas que você digita para informar ao Meta AI o que você precisa. Pense neles como sua maneira de pedir ajuda à IA.

Por exemplo, você pode dizer “escreva uma legenda engraçada para minha foto na praia”, “sugira receitas saudáveis para o jantar” ou “explique como os painéis solares funcionam em termos simples”.

Quanto mais clara for sua sugestão, melhor será a resposta que você receberá. Você pode usar sugestões para aprender coisas novas, obter ideias criativas, gerar imagens, debater ideias ou simplesmente ter uma conversa útil.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende prompts de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Como escrever bons prompts para o Meta AI

Para obter as melhores respostas da Meta AI, comece escrevendo modelos de prompts de IA claros e eficazes. Siga estas etapas simples para melhorar seus resultados.

Passo 1: Seja específico sobre o que você deseja

Solicitações vagas levam a respostas genéricas que desperdiçam seu tempo. Em vez de perguntar “fale-me sobre culinária”, tente “dê-me uma receita de 30 minutos para macarrão com frango com ingredientes simples que eu possa encontrar em qualquer supermercado”.

Observe como a segunda versão instrui a Meta AI a especificar exatamente qual prato você deseja, seu limite de tempo e suas preferências de ingredientes. Esse nível de detalhe permite que a IA entenda suas necessidades exatas e forneça uma resposta que você pode usar imediatamente.

Passo 2: Defina o contexto

O Meta AI funciona muito melhor quando compreende a sua situação.

Compare “sugira alguns jogos” com “Estou planejando uma festa de aniversário para uma criança de 7 anos com 10 crianças no quintal. Sugira cinco jogos divertidos ao ar livre que precisem de pouca preparação”.

A segunda sugestão fornece à Meta AI seu público, localização e restrições, permitindo que ela personalize sugestões que realmente se encaixam no seu cenário específico, em vez de oferecer ideias aleatórias de jogos.

💡 Dica profissional: consulte respostas anteriores resumindo-as primeiro: “Com base na receita que você acabou de me dar com alho e tomate, agora sugira combinações de vinhos”. Isso reforça o contexto e evita desvios em conversas com várias respostas.

Etapa 3: especifique o formato que você precisa

A forma como você recebe as informações é tão importante quanto o que você recebe.

Diga ao Meta AI se você deseja “uma lista numerada de etapas”, “um breve resumo de duas frases”, “uma explicação detalhada com exemplos” ou “uma tabela comparativa”.

Por exemplo, se você estiver aprendendo algo novo, peça “um guia passo a passo com explicações simples”. Se precisar de informações rápidas, solicite “cinco pontos-chave em formato de lista”. O formato certo torna as informações mais fáceis de entender e usar.

Passo 4: Inclua suas preferências ou restrições

Suas limitações determinam quais soluções funcionam para você.

Sempre mencione restrições importantes antecipadamente: “apenas receitas vegetarianas”, “exercícios que não requerem equipamentos”, “ideias de presentes abaixo de US$ 30” ou “dicas de viagem para alguém com medo de voar”.

Esses detalhes específicos ajudam a Meta AI a filtrar sugestões que não funcionariam para a sua situação. Por exemplo, perguntar por “posturas de ioga para iniciantes com dor lombar” é muito mais útil do que apenas “posturas de ioga”.

💡 Dica profissional: coloque sua restrição ou pergunta mais crítica no final do prompt. A frase final costuma ter um peso desproporcional na definição do foco e do tom da resposta.

Passo 5: Faça perguntas complementares

Sua primeira sugestão é apenas o ponto de partida para uma conversa.

Se a resposta da Meta AI não for exatamente o que você precisava, desenvolva-a. Você pode dizer “simplifique isso”, “dê-me mais três opções”, “explique o segundo ponto com mais detalhes” ou “agora aplique isso ao marketing de mídia social”.

Cada resposta ajuda a Meta AI a entender melhor suas necessidades e refinar suas respostas. Pense nisso como uma discussão de ida e volta, em vez de uma única pergunta.

Passo 6: Use exemplos sempre que possível

Mostrar é muitas vezes mais claro do que dizer. Se você quiser que a Meta AI corresponda a um estilo ou tom específico, forneça um exemplo.

Experimente “Escreva uma legenda para o Instagram neste estilo: Mais um dia vivendo minha melhor vida ☀️ quem mais está pronto para o fim de semana?” Isso dá à Meta AI um ponto de referência concreto para tom, comprimento, uso de emojis e personalidade. Os exemplos funcionam muito bem para tarefas criativas, como redação, descrições de design ou ideias de conteúdo.

💡 Dica profissional: termine as sugestões com “Explique seu nível de confiança nesta resposta” ou “Que suposições você fez?”. Isso revela limitações e ajuda a avaliar a confiabilidade sem a necessidade de conhecimento especializado na área.

Principais prompts da Meta AI para diferentes casos de uso

Aqui estão alguns prompts eficazes da Meta AI para você experimentar em várias tarefas.

Sugestões para marketing em redes sociais

Experimente as sugestões da Meta AI para marketing no Instagram

Crie cinco legendas envolventes para o Instagram para uma marca de moda sustentável que está lançando uma coleção de verão. Use emojis e inclua uma chamada à ação. Sugira 10 ideias de conteúdo para a página do Facebook de uma padaria que incentivem comentários e compartilhamentos de clientes locais. Escreva três versões diferentes de uma publicação no LinkedIn anunciando a nova política de trabalho remoto da nossa empresa. Faça uma profissional, uma informal e uma inspiradora. Gere ideias para uma semana de threads no Twitter para um treinador físico especializado em profissionais ocupados. Inclua frases de efeito para cada thread. Crie uma imagem quadrada para postagem no Instagram com uma citação ousada sobre empreendedorismo em um fundo gradiente. Use uma fonte sans-serif moderna e cores inspiradoras. Dê-me um esboço do calendário de conteúdo para um negócio de cuidados com animais de estimação cobrindo um mês. Inclua tipos de postagem, temas e melhores horários para postagem. Escreva um texto atraente para um anúncio no Facebook sobre um webinar gratuito sobre finanças pessoais. O público-alvo são millennials que estão enfrentando dificuldades com dívidas estudantis. Use menos de 100 palavras. Crie uma imagem para uma publicação em carrossel no LinkedIn sobre dicas de produtividade. Crie o primeiro slide com um layout simples, cores profissionais e espaço para sobreposição de texto. Sugira hashtags populares para um blogueiro de viagens que publica sobre mochilões econômicos no Sudeste Asiático. Inclua uma mistura de tags populares e de nicho.

🔍 Você sabia? A maneira como você pergunta é importante (até mesmo o tom de voz conta). Um estudo intercultural descobriu que prompts educados para chatbots (sim, palavras como “por favor” e “obrigado”) levaram a respostas visivelmente melhores, sugerindo que os LLMs refletem as pistas de interação humana mais do que pensávamos.

Sugestões para escrita criativa

Escreva um conto com os prompts da Meta AI

Escreva o início de um conto sobre um detetive que consegue ouvir os pensamentos das pessoas, mas apenas quando elas estão mentindo. Escreva 150 palavras e termine com um gancho. Gere cinco histórias únicas para os personagens de um romance de fantasia. Cada personagem deve ter uma característica de personalidade distinta e um segredo oculto. Ajude-me a pensar em reviravoltas para um romance em que os personagens principais são donos de food trucks rivais em Austin, Texas. Escreva um diálogo entre dois velhos amigos que se reencontram após 20 anos. Um ficou rico, o outro escolheu uma vida simples. Mostre a tensão sem ser óbvio. Crie uma descrição detalhada do cenário de um parque de diversões abandonado ao pôr do sol. Concentre-se nos detalhes sensoriais que criam uma atmosfera misteriosa. Crie um conceito de capa de livro atmosférico para um thriller de mistério ambientado em uma cidade costeira enevoada. Inclua um farol, águas escuras e um céu sinistro. Sugira 10 prompts de escrita criativa com base no tema das segundas oportunidades. Torne-os específicos o suficiente para despertar ideias imediatas. Reescreva este parágrafo em três estilos diferentes: detetive noir, conto de fadas caprichoso e thriller moderno [cole seu parágrafo]. Crie um retrato de um inventor steampunk em sua oficina desorganizada. Inclua óculos de proteção de latão, aparelhos mecânicos e roupas da era vitoriana.

🧠 Curiosidade: as sugestões preguiçosas estão se tornando uma tendência. O pioneiro em IA Andrew Ng disse recentemente que, às vezes, sugestões mínimas funcionam melhor: quando um modelo já é capaz, você pode “copiar e colar mensagens de erro + solicitar correção” em vez de fornecer um contexto longo.

Prompts para criação de vídeos

Gere miniaturas do YouTube com os prompts da Meta AI

Escreva um roteiro de vídeo de 60 segundos para o TikTok explicando como preparar refeições para iniciantes. Inclua um gancho, três dicas principais e uma chamada à ação final. Sugira 15 ideias de vídeos do YouTube para um canal de jogos focado em jogos independentes. Inclua títulos atraentes e breves descrições para cada um. Crie um esboço de storyboard para um vídeo de 30 segundos no Instagram Reels mostrando a organização da casa antes e depois. Divida-o em segmentos de cinco segundos. Crie uma miniatura do YouTube para um vídeo de análise tecnológica sobre smartphones econômicos. Use texto em negrito, cores contrastantes e um layout atraente. Escreva um roteiro de introdução de vídeo envolvente para um canal de análise de tecnologia. O vídeo é sobre fones de ouvido sem fio baratos, abaixo de US$ 50. Prenda a atenção dos espectadores nos primeiros cinco segundos. Gere ideias para 10 vídeos curtos educativos no YouTube sobre dicas de saúde mental. Cada um deve ter menos de 60 segundos e incluir uma sugestão visual. Crie um design de cartão de título animado para um canal de culinária. Destaque utensílios de cozinha, ingredientes frescos e fontes divertidas. Estilo: moderno e colorido. Escreva uma descrição de vídeo e sugestões de tags para um tutorial de culinária sobre como fazer um autêntico curry verde tailandês. Otimize para a pesquisa no YouTube. Crie uma lista de tomadas para um vídeo de unboxing de um produto. O produto é uma bolsa de couro premium para laptop. Inclua oito ângulos de câmera diferentes e o que destacar.

Você sabia? 45% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que mantêm abas de pesquisa relacionadas ao trabalho abertas por semanas. Para outros 23%, essas abas preciosas incluem conversas de chat com IA repletas de contexto. Basicamente, a grande maioria está terceirizando a memória e o contexto para abas frágeis do navegador. Repita conosco: abas não são bases de conhecimento. 👀 O ClickUp Brain MAX muda o jogo aqui. Este super aplicativo de IA permite que você pesquise em seu espaço de trabalho, interaja com vários modelos de IA e até mesmo use comandos de voz para recuperar o contexto a partir de uma única interface. Como o MAX fica no seu PC, ele não ocupa espaço nas abas e pode salvar conversas até você excluí-las.

Prompts para geração de imagens

Obtenha ilustrações criativas com base nas sugestões da Meta AI

Crie uma imagem do interior aconchegante de uma cafeteria com iluminação quente, móveis vintage, plantas penduradas no teto e um barista atrás do balcão. Estilo: ilustração em aquarela Crie um design de logotipo minimalista com um pico de montanha e um sol nascente. Use apenas três cores: azul marinho, laranja e branco. Estética moderna e clean. Crie uma paisagem urbana futurista à noite com carros voadores, letreiros de néon e arranha-céus altos. O estilo deve ser cyberpunk com uma paleta de cores roxa e azul. Crie uma imagem de um jardim zen tranquilo com uma ponte de madeira sobre um lago com carpas, cerejeiras em flor e lanternas de pedra. Estilo: fotografia realista Gere uma ilustração caprichosa de uma biblioteca em uma casa na árvore cheia de livros, recantos aconchegantes para leitura, luzes de fada e uma escada em espiral. Estilo: ilustração de livro infantil. Crie um pôster vintage de viagem para Paris com a Torre Eiffel, paleta de cores clássica dos anos 1950, tipografia ousada e estilo Art Déco. Crie uma representação abstrata da inteligência artificial usando formas geométricas, padrões de circuitos e um gradiente de azul a roxo. Estética tecnológica moderna Crie uma paisagem fantástica com ilhas flutuantes, cachoeiras caindo nas nuvens, cristais mágicos brilhantes e um dragão voando ao longe. Crie uma maquete de produto mostrando uma caneca de café em uma mesa de madeira com luz da manhã, um laptop ao fundo e uma estética minimalista do espaço de trabalho.

🔍 Você sabia? As técnicas de engenharia de prompts podem ser categorizadas em pelo menos três tipos principais: prompts manuais em linguagem natural, prompts vetoriais aprendidos (embeddings) e métodos híbridos de “prompt + ajuste fino”, mostrando o quão vasto é o campo.

Prompts para edição de fotos

Melhore ainda mais suas fotos e ilustrações com um prompt otimizado no Meta AI

Realce as cores desta foto para tornar o pôr do sol mais vibrante. Aumente os tons de laranja e rosa, mantendo os tons de pele naturais. Remova o fundo desta foto do produto e substitua-o por um fundo branco limpo. Mantenha as sombras para dar profundidade. Ajuste este retrato para obter um efeito de iluminação quente, semelhante ao da hora dourada. Suavize as sombras e adicione um leve brilho ao objeto. Torne esta foto de comida mais apetitosa, realçando as cores, aumentando a nitidez e ajustando o contraste. Mantenha a aparência natural, sem saturação excessiva. Transforme esta foto diurna em uma cena noturna melancólica. Escureça o céu, adicione o brilho quente das luzes da rua e crie uma atmosfera cinematográfica. Corrija a iluminação nesta foto tirada em ambiente interno. Ela está muito escura e tem um tom alaranjado devido à lâmpada. Torne-a mais clara e neutra. Aplique um efeito de filme vintage a este retrato. Adicione um pouco de granulação, cores suaves com um tom verde-amarelado e vinheta suave nas bordas. Desfoque o fundo desorganizado deste retrato, mantendo o foco nítido no objeto. Crie um efeito profissional de profundidade de campo. Adicione um toque etéreo e onírico a esta foto da natureza. Aumente a suavidade, adicione uma leve névoa e realce os tons pastéis.

Prompts para o Instagram

Gere imagens de capa para carrosséis do Instagram usando o Meta AI

Crie 10 ideias de Instagram Stories para uma loja de roupas boutique. Inclua elementos interativos, como enquetes, questionários e adesivos com perguntas. Crie uma imagem de capa em carrossel para o Instagram para uma publicação sobre dicas de rotina matinal. Use cores suaves, um layout simples e deixe espaço para o texto do título. Escreva uma biografia para minha conta de Instagram sobre viagens. Sou uma viajante solo focada em aventuras econômicas. Mantenha o texto com menos de 150 caracteres e inclua uma chamada à ação. Gere ideias de posts em carrossel para o portfólio de um designer gráfico. Sugira o que incluir em cada slide para mostrar o trabalho e atrair clientes. Crie um modelo de design de história do Instagram com a marca para um coach de bem-estar. Inclua espaço para dicas diárias, citações motivacionais e elementos de marca pessoal.

🚀 Dica rápida: Gere recursos visuais sem perder a concentração e o fluxo de trabalho com o ClickUp Brain. Passe do conceito à criatividade usando o ClickUp Brain para geração de imagens Você pode digitar um prompt e pedir à IA para gerar até 10 variações de imagem de uma só vez. As imagens podem ser inseridas imediatamente em seu espaço de trabalho, o que as torna úteis para exploração de conceitos, rascunhos de campanhas e referências visuais rápidas sem precisar mudar para uma ferramenta de design separada.

Prompts para WhatsApp

Escreva mensagens OOO com o Meta AI

Escreva uma mensagem profissional no WhatsApp para acompanhar um cliente sobre uma proposta de projeto que enviei na semana passada. Seja educado e não seja muito insistente. Crie uma mensagem de lembrete amigável para o meu grupo de estudos sobre nossa reunião amanhã. Inclua o horário, o tópico e o que todos devem preparar. Escreva uma mensagem no WhatsApp para recusar um convite para uma festa educadamente. Tenho um compromisso anterior, mas quero mostrar que aprecio ter sido convidado. Crie uma foto de perfil simples e profissional no WhatsApp Business para uma padaria caseira. Inclua um ícone de cupcake e o nome da empresa em um estilo limpo e amigável. Sugira uma mensagem de bom dia para enviar ao chat em grupo da minha família. Faça com que seja calorosa e positiva, sem ser muito piegas. Escreva uma resposta automática profissional de ausência do escritório para o WhatsApp Business. Estou de férias até a próxima segunda-feira. Inclua informações de contato de emergência. Crie um modelo de mensagem para confirmar agendamentos com clientes. Inclua data, hora, local e o que eles precisam levar. Crie uma imagem de status do WhatsApp com uma citação inspiradora sobre gratidão. Use um fundo natural e uma tipografia elegante. Escreva uma mensagem de agradecimento para enviar a alguém que indicou um cliente para minha empresa. Seja sincero e específico sobre o quanto aprecio o apoio dessa pessoa. Crie uma mensagem promocional para o WhatsApp Business anunciando um desconto por tempo limitado. Inclua urgência, detalhes claros da oferta e uma chamada à ação.

🧠 Curiosidade: Os primeiros “prompts” surgiram na década de 1960 com o ELIZA, onde os usuários digitavam seus sentimentos e o sistema os refletia de volta. Algumas pessoas ficaram tão apegadas que a secretária de Joseph Weizenbaum (o inventor) pediu um tempo para conversar com o ELIZA em particular, acreditando que ele as compreendia.

Prompts engraçados da Meta AI

Experimente prompts engraçados da Meta AI

Escreva um poema sobre uma IA que está cansada de responder às mesmas perguntas todos os dias. Imagine que você é um terapeuta de IA para outras IAs. Que conselho você daria a um chatbot com uma crise existencial? Descreva um dia na vida de uma IA que só quer ser uma torradeira. Crie uma rotina de comédia stand-up da perspectiva de uma IA que tem inveja dos intervalos para café dos humanos.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research, em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

📚 Leia também: Exemplos, técnicas e aplicações práticas de engenharia de prompts

Quais são os erros comuns ao usar prompts no Meta AI?

Usar o Meta AI pode parecer fácil, mas obter respostas consistentes e de alta qualidade requer prática. Abaixo estão alguns erros comuns que tornam os prompts menos eficazes e como corrigi-los.

Erro O que acontece Como corrigir isso Contexto ausente A IA tem dificuldade para entender o que é necessário Adicione informações básicas ou exemplos para maior clareza. Instruções em excesso O modelo perde o foco Mantenha cada prompt com um objetivo claro Formulação fraca da pergunta Os resultados parecem incompletos ou confusos Faça perguntas diretas e específicas Ignorando ciclos de feedback As sugestões não melhoram com o tempo. Revise os resultados e refine a redação regularmente.

🧠 Curiosidade: os prompts Chain-of-Thought (CoT) mostram que simplesmente adicionar “Vamos pensar passo a passo” a um prompt melhora significativamente o desempenho das tarefas de raciocínio em LLMs.

Limitações do uso do Meta AI

O Meta AI é útil para a geração rápida de conteúdo e apoio à criação de ideias, mas não é perfeito. Muitos usuários consideram que essas limitações os levam a explorar alternativas ao Meta AI:

Raciocínio superficial sobre temas complexos: pode perder o contexto ou as nuances em discussões técnicas ou estratégicas.

Dependência de prompts claros e bons: entradas mal estruturadas podem levar a resultados irrelevantes ou repetitivos.

Preocupações com dados e privacidade: usuários que lidam com informações confidenciais podem considerar as políticas de uso de dados restritivas.

Consistência criativa limitada: o tom e o estilo podem variar entre o tom e o estilo podem variar entre os prompts de escrita da IA , afetando o alinhamento da marca.

Lacunas de integração: não se conecta facilmente com certas ferramentas empresariais ou de fluxo de trabalho, limitando a colaboração em tempo real.

📖 Leia também: Como se tornar um engenheiro de prompts

Alternativas ao Meta AI para explorar

Como avaliamos softwares no ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares no ClickUp.

Aqui estão algumas alternativas ao Meta AI para levar seu trabalho adiante. 👇

1. ClickUp

A maioria dos criadores e profissionais de marketing enfrenta essa lacuna no fluxo de trabalho, em que a IA ajuda você a criar mais rapidamente, mas não ajuda a executar melhor. Suas sugestões, rascunhos e ideias acabam espalhados por documentos, aplicativos de bate-papo e ferramentas de projeto.

O ClickUp preenche essa lacuna como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo. É onde seu conteúdo gerado por IA se encontra com o gerenciamento de projetos real, transformando brainstorms em tarefas, rascunhos em fluxos de trabalho e ideias em trabalhos concluídos.

O ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Para criadores de conteúdo e profissionais de marketing que desejam que seu trabalho com IA realmente vá a algum lugar, veja como o ClickUp acompanha essa tendência.

IA que funciona como seu assistente pessoal

Quer um assistente de IA que entenda os objetivos, comentários, documentos de referência e conversas que você já tem abertos? Bem, o ClickUp Brain fica dentro dos espaços onde seu trabalho acontece. Basta perguntar, e ele extrai o significado do que está acontecendo em seu espaço de trabalho.

Digamos que você esteja preparando uma matéria especial para o lançamento de um produto. Você abre a tarefa relevante e pede ao ClickUp Brain para revisar notas de descobertas, ligações de clientes e feedback interno. Ele molda uma narrativa que destaca claramente o desafio do usuário e a nova experiência.

Em seguida, você pode refinar o texto, anexá-lo à tarefa de lançamento e compartilhá-lo para revisão no mesmo espaço.

📌 Você também pode experimentar estas sugestões: Analise as tarefas de descoberta e feedback para o Feature Delta. Escreva um breve texto explicando as dificuldades do usuário e os resultados que esse recurso proporciona.

Resuma o raciocínio por trás dessa decisão em uma frase e anexe-a à descrição da tarefa.

Destaque as três principais ideias desta entrevista com o usuário e adicione uma lista de verificação de ações de acompanhamento.

Reescreva este parágrafo para soar direto e confiante, mantendo a intenção intacta.

Navegue com fluidez por vários modelos de IA

Tanto o Brain quanto o ClickUp Brain MAX permitem que você use o ChatGPT, o Claude e o Gemini em um só lugar. Como cada modelo é especializado em seus próprios pontos fortes, você pode alternar entre eles sem precisar lidar com ferramentas de IA separadas.

Alterne entre LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência de IA.

Isso reduz a dispersão da IA, pois todos os modelos funcionam a partir dos mesmos dados e contexto do projeto.

Exemplo: suponha que você esteja preparando mensagens para o anúncio de um recurso. Você já tem pesquisas, notas de chamadas e o raciocínio interno documentados em sua tarefa do ClickUp. Você abre o Brain MAX, o aplicativo independente para desktop do ClickUp, e pede ao Claude para dividir essas informações em uma estrutura narrativa simples. Use o prompt Gemini dentro do ClickUp Brain MAX para apoiar sua estratégia Quando a estrutura estiver sólida, mude para o ChatGPT para ajustar o tom de um anúncio voltado para o cliente. Em seguida, mude para o Gemini para resumir a mensagem em uma atualização clara do produto em duas frases.

📌 Experimente este prompt: refine esta narrativa para aumentar a clareza e enfatizar o resultado para o usuário. Em seguida, comprima-a em uma atualização do produto de 2 a 3 frases.

Capture ideias no momento em que elas surgirem.

Talk to Text no ClickUp O Brain MAX oferece produtividade com prioridade para a voz, para que seu raciocínio e suas ideias permaneçam intactos à medida que surgem. Você fala uma vez, e o Brain MAX estrutura o pensamento em um trabalho utilizável.

Capture insights falados através do ClickUp Talk to Text e converta-os em etapas estruturadas instantaneamente

Por exemplo, digamos que você termine uma ligação com um cliente e ouça uma frase que captura perfeitamente a frustração do usuário. Você a repete em voz alta enquanto a tarefa ainda está aberta. O Talk to Text converte esse pensamento em uma frase clara e objetiva que você pode adicionar à tarefa.

Acesse o conhecimento exatamente quando você precisar

A Pesquisa Empresarial no ClickUp reúne seu histórico de decisões, trilhas de pesquisa, notas de usuários e documentos de apoio sem precisar procurar.

Recupere instantaneamente conhecimentos relacionados e o contexto de decisão usando o ClickUp Enterprise Search

Você digita a frase que lembra e o ClickUp Brain recupera tudo relacionado a esse contexto.

Digamos que você precise revisitar o raciocínio por trás de uma mudança no fluxo de integração do último trimestre. Você pesquisa o nome do recurso e o Enterprise Search exibe a tarefa de pesquisa do usuário, o resumo da reunião e a nota da decisão final. Você recupera a clareza em instantes e continua avançando no trabalho.

Principais recursos do ClickUp

Automatize tarefas recorrentes: acione atualizações de tarefas, encaminhe atribuições e envie acompanhamentos para que os fluxos de trabalho se mantenham com acione atualizações de tarefas, encaminhe atribuições e envie acompanhamentos para que os fluxos de trabalho se mantenham com o ClickUp Automation.

Deixe os processos se autocorrigirem: configure os ClickUp Agents para monitorar tarefas paralisadas ou trabalhos atrasados e notificar as pessoas certas no momento certo.

Mantenha sua agenda flexível: reorganize seu dia com base em novas prioridades, prazos ou carga de trabalho com o ClickUp Calendar , para que sua agenda se ajuste em tempo real.

Transforme conversas em ação: deixe o ClickUp AI Notetaker participar de chamadas, registrar decisões e anexar itens de ação diretamente à tarefa que precisa deles.

Grave o pensamento que você deseja repetir: salve prompts no ClickUp Brain para que todos os colegas de equipe usem os mesmos padrões de raciocínio para pesquisa, análise ou divulgação.

Passe da ideia ao fluxo de trabalho sem complicações: mapeie experimentos, fluxos de trabalho, jornadas do cliente ou lógica do sistema nos mapeie experimentos, fluxos de trabalho, jornadas do cliente ou lógica do sistema nos quadros brancos do ClickUp

Torne os dados autoatualizáveis: adicione adicione campos de IA do ClickUp para calcular automaticamente o sentimento, a urgência, a complexidade, as pontuações de saúde ou o risco do negócio.

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos e opções de personalização da ferramenta pode sobrecarregar novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.585 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

Um usuário do Reddit compartilha sua experiência com o ClickUp:

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

Sim. O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, essa é a última coisa que quero fazer.

Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

2. ChatGPT

via ChatGPT

O ChatGPT cuida de tudo, desde a redação de e-mails até a depuração de código, por meio de uma interface de bate-papo simples. O modelo conversacional da OpenAI lembra as trocas anteriores durante sua sessão, para que você possa desenvolver respostas anteriores sem repetir o contexto.

A ferramenta de assistente de redação oferece várias opções de modelos, dependendo se você precisa de um raciocínio mais sofisticado ou resultados mais rápidos. As conversas por voz funcionam surpreendentemente bem para interações sem usar as mãos, e o aplicativo móvel traz todas as funcionalidades para o seu celular.

Melhores recursos do ChatGPT

Crie GPTs personalizados que retêm instruções e preferências específicas para tarefas recorrentes, eliminando a necessidade de reexplicar os requisitos em cada nova conversa.

Alterne entre versões do modelo no meio da conversa para equilibrar a velocidade de processamento e a complexidade com base nas suas necessidades atuais.

Carregue PDFs, planilhas ou imagens e faça perguntas detalhadas sobre o conteúdo sem precisar extrair ou transcrever as informações manualmente.

Gere imagens com prompts de IA e refine-as solicitando ajustes específicos em elementos como composição, cor ou estilo.

Limitações do ChatGPT

Os usuários da versão gratuita enfrentam tempos de resposta mais lentos durante os horários de pico e perdem acesso a recursos avançados, como geração de imagens e análise de dados.

Os GPTs personalizados criados pela comunidade variam significativamente em qualidade de saída, já que qualquer pessoa pode criá-los e compartilhá-los.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Pro: US$ 200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.045 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

3. Claude

via Claude

O Claude processa documentos longos e mantém o contexto em conversas extensas. A Anthropic o desenvolveu para lidar com projetos complexos que se desenrolam ao longo de várias trocas, tornando-o útil para trabalhos que exigem uma compreensão consistente ao longo do tempo.

Os recursos de visão permitem que você envie gráficos, diagramas ou imagens para interpretação e análise. A interface permanece minimalista e sem distrações, colocando a conversa no centro.

Principais recursos do Claude

Carregue vários documentos simultaneamente e faça perguntas que exijam a síntese de informações de diferentes fontes para identificar padrões ou contradições.

Solicite textos com tons e estilos específicos e, em seguida, refine o resultado descrevendo exatamente como deseja que a voz, a estrutura ou a formalidade sejam ajustadas.

Desenvolva códigos em várias trocas enquanto o assistente lembra suas escolhas arquitetônicas, convenções de nomenclatura e requisitos do projeto de mensagens anteriores.

Limitações do Claude

O assistente ocasionalmente recusa solicitações razoáveis, aplicando políticas de conteúdo excessivamente cautelosas que podem interromper fluxos de trabalho legítimos.

O acesso gratuito fica restrito durante períodos de alta demanda, exigindo que os usuários esperem cinco horas antes de continuar suas conversas.

As informações atuais exigem a ativação explícita dos recursos de pesquisa na web, uma vez que o conhecimento básico tem uma data limite.

Preços do Claude

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Max: A partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Claude AI

4. Google Gemini

via Gemini

O Google Gemini se conecta diretamente ao seu ecossistema Google existente. A plataforma se integra ao Gmail, Drive, Docs e Calendário, permitindo que você pesquise em seus arquivos e informações pessoais sem sair da conversa.

As extensões extraem dados do YouTube, Mapas e Voos, ampliando o que você pode realizar em uma única interface. Você pode criar rascunhos de conteúdo que são exportados diretamente para os aplicativos do Google Workspace, eliminando o fluxo de trabalho habitual de copiar e colar.

Melhores recursos do Google Gemini

Elabore documentos, planilhas ou apresentações que fluem diretamente para os aplicativos do Google Workspace com a formatação preservada.

Alterne entre entrada de texto, consultas de voz e uploads de imagens dentro da mesma conversa, com base na sua situação atual.

Obtenha informações em tempo real da Pesquisa Google automaticamente durante conversas sobre eventos atuais, fatos ou dados atualizados.

Limitações do Google Gemini

As extensões que se conectam aos serviços do Google funcionam de maneira inconsistente em diferentes tipos de contas, com contas de espaço de trabalho sofrendo mais restrições em determinadas regiões.

Às vezes, as respostas favorecem os produtos e serviços do Google, mesmo quando alternativas podem atender melhor à sua pergunta ou necessidade específica.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 275 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Google Gemini AI para experimentar agora

5. Perplexity AI

via Perplexity AI

O Perplexity AI funciona como uma ferramenta de pesquisa que cita suas fontes. Cada resposta inclui citações clicáveis com links para o material original, permitindo que você verifique as informações e explore os tópicos mais a fundo.

O modo de foco restringe as pesquisas a tipos de fontes específicas, como artigos acadêmicos, discussões no Reddit ou vídeos do YouTube. As coleções permitem organizar pesquisas relacionadas por tópico, criando bases de conhecimento para projetos em andamento que abrangem várias sessões.

Melhores recursos do Perplexity AI

Verifique as afirmações clicando nas citações embutidas que levam diretamente ao material de origem, permitindo que você leia o conteúdo original e avalie a credibilidade por conta própria.

Siga as sugestões geradas por IA para perguntas relacionadas que aparecem após cada resposta, descobrindo conexões e perspectivas que você poderia ter ignorado.

Acesse informações atualizadas por meio de pesquisas automáticas na web que são executadas a cada consulta, garantindo que as respostas reflitam os desenvolvimentos e atualizações mais recentes.

Limitações da Perplexity AI

Contas gratuitas têm limites diários para pesquisas avançadas, restringindo o acesso a modelos mais capazes quando você precisa de pesquisas mais aprofundadas.

As respostas priorizam a concisão em detrimento da profundidade, às vezes carecendo de nuances e detalhes.

A qualidade das citações depende inteiramente das fontes disponíveis, ocasionalmente baseando-se em sites menos confiáveis que não comprovam totalmente as afirmações declaradas.

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: $200/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Enterprise Max: US$ 325/mês por usuário

Avaliações e comentários da Perplexity AI

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes da Perplexity AI

Dê vida aos resultados da sua IA com o ClickUp

Boas sugestões da Meta AI mudam tudo. Elas trazem clareza, aprimoram ideias e ajudam você a chegar ao ponto mais rapidamente.

Mas os prompts por si só não fecham o ciclo. Você ainda precisa de um lugar onde a ideia se transforme em um plano, o plano se transforme em ação e a ação leve a algo real.

É aí que o trabalho avança ou fica parado, e geralmente é onde começa a confusão de alternar entre abas.

O ClickUp mantém todo o fluxo em um só lugar. Você faz um brainstorming usando o ClickUp Brain, coloca suas ideias diretamente nas tarefas e avança no trabalho sem precisar redefinir o contexto a cada cinco minutos.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

A Meta AI pode usar prompts e resultados para melhorar seus modelos, dependendo de suas configurações de privacidade e uso da plataforma. É melhor revisar a política de privacidade da Meta e evitar compartilhar informações confidenciais ou sigilosas.

Os prompts da Meta AI funcionam bem com frases naturais e descritivas e são projetados para respostas rápidas em plataformas Meta, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Os prompts do ChatGPT são melhores para solicitações detalhadas e estruturadas que exigem respostas mais longas ou complexas.

Os melhores prompts de imagem da Meta AI são claros e específicos, geralmente com uma a três frases. Muito curtos podem ser vagos e muito longos podem confundir a IA. Concentre-se em fornecer contexto suficiente sem sobrecarregar com detalhes.

Sim, a Meta AI pode gerar textos e imagens a partir de um único prompt. Você pode descrever o que deseja em detalhes, e a IA produzirá conteúdo escrito, visuais ou ambos, dependendo da solicitação.