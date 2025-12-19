Como automatizar a reutilização de conteúdo com IA para um marketing escalável

São necessários entre 8 e 50 pontos de contato para realizar uma venda: ou seja, converter um lead ou um usuário inativo em um cliente ativo.

Como parte da equipe de conteúdo, sei que todos estão mais ocupados do que nunca. Criar mais conteúdo não é a solução.

A reutilização de conteúdo vem em seu socorro. A IA torna tudo mais fácil para todos.

Parece bom demais para ser verdade? A seguir, mostrarei como automatizar a reutilização de conteúdo usando IA, sem desperdiçar seus recursos ou tempo.

⭐ Modelo em destaque

Está perdendo o controle dos seus projetos de reutilização entre diferentes membros da equipe e prazos? Use o modelo de plano de conteúdo do ClickUp para centralizar todas as peças de conteúdo, desde a criação inicial até a publicação final. Visualize sua linha do tempo de conteúdo em mais de quatro visualizações diferentes e acompanhe seu progresso em um painel centralizado.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a criação e a distribuição de conteúdo, além de tudo o mais, com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp.

O que é reutilização de conteúdo (e por que ela é mais importante do que nunca)

A reutilização de conteúdo é o processo de adaptar estrategicamente um conteúdo a diferentes formatos para várias plataformas. Por exemplo, você pega um blog de alto desempenho e o converte em uma série de boletins informativos, publicações em mídias sociais ou um vídeo interativo, dependendo do que seu público gosta de consumir.

Profissionais de marketing inteligentes usam essa tecnologia para aumentar a vida útil geral de ativos de conteúdo de alto valor.

A melhor parte da reutilização de conteúdo com IA é que qualquer pessoa pode usá-la: desde profissionais de marketing juniores até executivos de nível médio e sênior.

Veja por que você e sua equipe devem reutilizar conteúdo:

Capture públicos diferentes : transforme o conteúdo existente em vários formatos para alcançar seu público-alvo através dos seus métodos de consumo preferidos (vídeo, mídias sociais, leituras curtas, leituras longas) sem duplicar o trabalho de pesquisa e estratégia.

Reduza os custos de criação : suas equipes podem transformar o conteúdo existente em vários formatos por uma fração do que gastariam desenvolvendo material novo.

Crie mensagens consistentes : o conteúdo reaproveitado reforça suas principais propostas de valor em todos os pontos de contato, sem soar igual em todos os lugares.

Maximize o ROI do conteúdo : a reutilização ajuda você a extrair o máximo valor do seu investimento em conteúdo, transformando uma peça atemporal em vários ativos geradores de receita.

Melhore o desempenho de SEO: o conteúdo reaproveitado cria vários pontos de entrada e oportunidades de links internos que podem impulsionar sua presença digital geral.

📚 Leia mais: Gerenciamento de projetos de SEO e dicas para otimizar seu fluxo de trabalho

Gargalos comuns na reutilização para equipes de marketing

Reutilizar conteúdo parece fácil na teoria. Eu entendo. Mas se você estiver fazendo isso pela primeira vez, pode ser um pouco complicado.

Aqui está onde vejo a maioria das equipes de marketing enfrentando dificuldades:

Identificando o conteúdo candidato a reutilização : O desafio começa com a identificação do conteúdo a ser reutilizado e em quais formatos, ou seja, priorizando um tipo de conteúdo em detrimento de outro.

Adaptação manual do formato : cada plataforma tem seus próprios requisitos e expectativas do público — adaptar manualmente o conteúdo para cada canal é extremamente demorado (às vezes, mais do que criar um novo conteúdo).

Inconsistência na voz da marca : é um desafio adaptar o conteúdo em diferentes plataformas sem comprometer a voz da marca ou diluir a mensagem principal.

Lacunas no controle de qualidade : em meio ao processo de transformação, o conteúdo reaproveitado muitas vezes perde o impacto, o contexto ou a precisão que deveria ter.

Pesadelos de coordenação: publicar conteúdo reaproveitado em várias plataformas requer coordenação quando você está colaborando com vários departamentos (design, produto etc.) para obter informações.

👀 Você sabia? Em média, leva 3 horas e 48 minutos para criar uma postagem completa em um blog. 🤯 Bem, levei mais de 12 horas para criar este, e isso usando IA. De acordo com a mesma pesquisa, blogueiros que passam mais de 6 horas criando uma postagem no blog tendem a obter melhores resultados. Isso significa que, mesmo com IA, nunca é uma questão de digitar, copiar, colar e agendar. Você precisa fazer com que funcione de acordo com você.

Como a IA resolve o problema da reutilização

Ao executar a atividade de reutilização, deixo que a IA lide com as tarefas demoradas e repetitivas do processo. Por exemplo,

Adaptação de formato

O objetivo da reutilização é adequar o conteúdo a cada canal. Um carrossel do LinkedIn pode me ajudar a incluir mais informações para um comprador interessado. Ou resumos curtos obtêm melhor repercussão no Twitter (ainda não consigo me acostumar a chamá-lo de X).

No entanto, fazer isso manualmente, como mencionei anteriormente, muitas vezes dá muito trabalho.

Eu terceirizo a adaptação de conteúdo específico para plataformas para ferramentas de criação de conteúdo com IA.

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam ao longo do tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Manter a voz da marca

Quando vários membros da equipe estão envolvidos na criação e reutilização de conteúdo, manter o tom e a voz da marca é o maior desafio.

Uma postagem de blog escrita pelo seu redator sênior não deve soar totalmente diferente de um tweet escrito pelo seu novo associado de mídia social.

É aqui que a IA se torna um equalizador para as lacunas de habilidades.

Resolvi o problema criando uma biblioteca de prompts de IA com o tom da marca, vocabulário etc. Qualquer pessoa pode replicar isso ou seguir essa estratégia para obter resultados consistentes.

Veja como isso funciona na prática: Comece com exemplos de diretrizes da marca : crie uma pequena biblioteca de referências de tom aprovadas, como títulos, introduções de blogs, legendas de redes sociais ou textos publicitários que reflitam sua voz. Eles podem vir do seu conteúdo existente de alto desempenho.

Adicione contexto, não comandos : em vez de pedir à IA para “escrever uma legenda amigável”, forneça a ela uma referência do tom da sua marca, por exemplo, “Escreva uma legenda com o mesmo tom e ritmo das nossas publicações de anúncios de produtos”.

Use exemplos dentro do espaço de trabalho: seja um documento, um resumo de conteúdo ou um quadro criativo, cole 2 ou 3 dos seus melhores exemplos de tom para que a IA entenda a energia, a estrutura e a formulação desejadas antes de gerar o resultado.

Priorização de conteúdo

Quando seu conteúdo está armazenado em planilhas, encontrar os melhores candidatos para reutilização é uma tarefa difícil.

Por quê? Porque eles não revelam insights.

Sem a marcação, o agrupamento ou a pontuação orientados por IA, identificar suas principais oportunidades de reutilização se torna um trabalho manual de detetive.

Quando a biblioteca de conteúdo é grande, também existe a possibilidade de duplicar tópicos sem saber. A IA pode agrupar peças semelhantes, ajudando você a mesclá-las ou atualizá-las em vez de começar do zero.

A IA no marketing de conteúdo é uma bênção nesse sentido. Ela pode analisar toda a sua biblioteca de conteúdo para destacar:

Quais peças são atemporais (ainda relevantes meses depois)?

Quais são os conteúdos subutilizados (conteúdos de qualidade que nunca tiveram alcance suficiente)?

E quais merecem uma atualização ou remix (altas impressões, baixas conversões)

Nesse sentido, você também deve saber como humanizar o conteúdo gerado por IA. Sem isso, o conteúdo parecerá sem vida e monótono. Incorpore analogias e sua experiência pessoal no texto. Pode ser humor, sagacidade ou qualquer coisa que acrescente um toque pessoal. Além disso, a IA pode apresentar distorções. Verifique todos os fatos antes de publicar. Isso inclui dados, relatórios, citações e vieses que a IA costuma apresentar.

Como automatizar a reutilização de conteúdo com IA (e como o ClickUp ajuda)

Longe de ser uma solução milagrosa, a IA funciona melhor quando faz parte de um sistema estruturado de reutilização.

Use essa estrutura se você estiver começando a automatizar a reutilização de conteúdo usando IA.

1. Faça uma auditoria de conteúdo

Concentre-se em tópicos fundamentais e atemporais. Pense em guias práticos ou conteúdo de resolução de problemas que funcionem em vários formatos e plataformas. Essas peças oferecerão valor consistente, independentemente de quando forem descobertas.

Eu uso a tabela abaixo para acompanhar como o melhor candidato à reutilização se alinha às métricas relevantes:

Tipo de conteúdo Principais métricas que você deve acompanhar Postagens em blogs Visualizações de página, tempo na página, backlinks, compartilhamentos sociais, taxas de conversão Postagens em mídias sociais Curtidas, compartilhamentos, comentários, salvamentos, taxa de cliques Boletins informativos por e-mail Taxa de abertura, taxa de cliques e taxa de encaminhamento White papers e e-books Contagem de downloads, geração de leads, tempo de engajamento

Nesta fase, você também deve considerar a adequação estratégica. Por exemplo, o conteúdo está alinhado com o posicionamento atual? Ele apoia uma campanha ativa? Posso vinculá-lo a um lançamento ou evento futuro?

Como o ClickUp ajuda

O ClickUp Docs centraliza todos os seus ativos de conteúdo, notas analíticas e resultados de auditorias em um espaço compartilhado. Todos, desde designers a redatores e estrategistas, consultam uma única fonte de verdade.

Use o Clickup Docs, que pode ser editado e compartilhado, para realizar uma auditoria de conteúdo antes de iniciar sua estratégia de reutilização de conteúdo.

Cada parte do conteúdo pode ser marcada por campanha, estágio do funil ou persona, permitindo que sua equipe veja como cada recurso se encaixa no ecossistema de marketing mais amplo.

A edição em tempo real e os comentários embutidos facilitam a colaboração entre as equipes de conteúdo, design e SEO na reutilização de ideias diretamente no Doc. Diga adeus à confusão de versões.

Benefício do ClickUp: Consegui transformar a auditoria de conteúdo de uma tarefa individual, realizada uma vez por trimestre, em um processo multifuncional que identifica continuamente novas oportunidades de reutilização.

📚 Leia mais: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. Defina a estratégia e os objetivos de reutilização de conteúdo

Defina suas metas de reutilização, ou seja, o que você deseja alcançar com o conteúdo reutilizado?

Deseja direcionar mais tráfego para páginas de destino específicas?

Você está tentando gerar leads qualificados a partir de novos canais?

Você precisa estabelecer autoridade em plataformas nas quais não está ativo?

Você está visando um segmento específico de público que consome conteúdo de maneira diferente?

Deseja prolongar a vida útil de conteúdos de alto desempenho?

Suas respostas a essas perguntas moldam todas as decisões em seu fluxo de trabalho de reutilização. Principalmente, estas duas coisas importantes:

Prioridades de transformação: um white paper pode ser reutilizado em uma série de blogs, séries de vídeos, séries de infográficos ou publicações nas redes sociais — qual você deve abordar primeiro com base nas suas prioridades?

Alocação de recursos: converter um white paper em um boletim informativo pode exigir menos trabalho do que criar um infográfico interativo. Quanto tempo você deve investir, dependendo de seus objetivos com um conteúdo específico?

Como o ClickUp ajuda

Os quadros brancos do ClickUp transformam documentos estáticos em um espaço colaborativo e visual. Sua equipe pode debater, planejar e conectar ideias em uma tela digital em tempo real.

Esboce, desenhe e construa sua visão sem esforço com os quadros brancos do ClickUp.

Vincule a estratégia à execução por meio de quadros brancos. Converta notas adesivas ou ideias em tarefas ClickUp acionáveis com um único clique, mantendo seu plano de reutilização conectado ao seu calendário de conteúdo.

💡 Benefício do ClickUp: Minha estratégia de reutilização de conteúdo se torna interativa e transparente. Em um piscar de olhos, todos podem ver como o conteúdo se conecta às metas de negócios, reduzindo sobreposições, ideias perdidas e aprovações repetitivas.

3. Selecione e configure a ferramenta de automação

Agora você precisa de ferramentas de IA que atendam às suas necessidades de reutilização de conteúdo e ao seu nível de conforto técnico.

Idealmente, você deve procurar uma ferramenta que possa:

Integre-se aos seus sistemas de gerenciamento de conteúdo e plataformas sociais existentes.

Tem uma curva de aprendizado mínima para rápida adoção pela equipe.

Requer configuração e treinamento mínimos para começar.

Gere diferentes adaptações de conteúdo, mantendo a voz da sua marca.

Como o ClickUp ajuda

Em vez de usar várias ferramentas nesta fase, você pode escolher o software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp, que funciona como um hub centralizado para gerenciar o conteúdo ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Gerencie todas as suas iniciativas de marketing em um só lugar com o software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp.

Depois que seu espaço de trabalho estiver configurado, o ClickUp Tasks assume o trabalho pesado. Ele traduz sua estratégia de reutilização em etapas práticas que são fáceis de atribuir, acompanhar e automatizar.

Crie tarefas diretamente a partir de ideias ou notas do Whiteboard e atribua-as aos membros certos da equipe com prazos, subtarefas e dependências.

Use campos personalizados para categorizar cada tarefa de reutilização por formato de conteúdo, canal de destino ou objetivo da campanha. Obtenha visibilidade instantânea do que está em andamento e do que vem a seguir.

Operando em conjunto com este espaço de trabalho abrangente está o ClickUp Brain, a IA nativa do ClickUp. Use o Brain para transformar seu conteúdo em vários formatos, mantendo a consistência com as diretrizes e a voz da sua marca.

Converta seu conteúdo de alto valor em vários ativos reutilizáveis com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain possui uma compreensão contextual completa de todos os seus projetos e campanhas anteriores. Isso significa que você não precisa inserir o contexto (todas as vezes) para que ele funcione.

Se você está automatizando a criação de conteúdo usando IA, este vídeo ajudará você a tirar o máximo proveito disso.

Além da reutilização, o Brain pode:

Identifique as seções mais valiosas para reutilização a partir de conteúdo longo.

Crie calendários de conteúdo que mapeiem quando e onde cada peça reaproveitada deve ser publicada.

Acompanhe o progresso da reutilização em várias peças e formatos de conteúdo simultaneamente.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de redação de conteúdo para otimizar seu processo de escrita

4. Crie fluxos de trabalho de reutilização

A reutilização oferece os melhores resultados quando é um sistema repetível.

Os fluxos de trabalho de reutilização funcionam como seu manual. Eles garantem que todos os blogs, vídeos ou campanhas sigam o mesmo caminho estruturado. Por exemplo, seleção → adaptação → revisão → publicação.

Veja como estruturar um:

Defina etapas claras: por exemplo, Ideação → seleção de ativos → adaptação de texto e design → revisão → aprovação → publicação → medição de desempenho

Atribua responsabilidades : o redator júnior é responsável por adaptar o texto. O designer trabalha nos recursos visuais. O editor sênior dá a aprovação final.

Automatize etapas repetitivas: use IA e automação para lidar com as partes previsíveis. Isso libera sua equipe para se concentrar na edição criativa e na narrativa.

Como o ClickUp ajuda

As automações do ClickUp mantêm seu fluxo de trabalho de reutilização em execução em segundo plano, seguindo um fluxo simples, mas poderoso: Gatilho → Condição → Ação.

Execute tarefas repetitivas e demoradas em seus fluxos de trabalho de reutilização no piloto automático com o ClickUp Automations.

Gatilho: as automações são acionadas no momento em que algo muda, como quando o status de uma tarefa é atualizado para Pronto para revisão ou quando chega a data de vencimento.

Condição: as regras garantem que as automações só se apliquem quando relevante — por exemplo, execute esta regra somente se o tipo de conteúdo for “Blog” ou se a tag da campanha for “Lançamento do 4º trimestre”. Isso mantém os fluxos de trabalho precisos e sensíveis ao contexto.

Ação: uma vez acionadas, as automações cuidam da próxima etapa — designar o membro certo da equipe, atualizar o status ou enviar notificações instantaneamente.

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp ajuda você a mapear projetos de conteúdo em tarefas acionáveis com responsabilidades e prazos claros. Esse modelo oferece estruturas de projeto predefinidas que conectam a estratégia de conteúdo à execução.

Obtenha um modelo gratuito Mapeie suas tarefas de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp.

Com este modelo, você pode:

Adicione campos personalizados para tipo de conteúdo, ativos, palavras-chave e finalidade para visualizar facilmente os dados de conteúdo.

Conecte peças reaproveitadas relacionadas para que as equipes possam ver como uma postagem de blog se tornou várias postagens sociais.

Acompanhe o progresso da reutilização em várias peças de conteúdo simultaneamente em um painel centralizado.

📚 Leia mais: Como usar a automação do fluxo de trabalho com IA para aumentar a produtividade

👀 Você sabia? 41,9% dos profissionais de marketing de conteúdo têm dificuldade em encontrar bons redatores para seus projetos. A reutilização inteligente de conteúdo pode ajudar você a lidar com essa falta de talentos. Enquanto seus redatores se concentram na criação de material de alta qualidade, deixe que a IA cuide da adaptação em vários canais e formatos.

5. Configure sistemas de revisão

Mesmo com a IA lidando com a maior parte do trabalho de adaptação, a revisão humana é imprescindível.

A IA pode acelerar a criação de conteúdo, mas ainda precisa do contexto da marca, nuances emocionais e julgamento editorial para passar de bom a excelente.

Veja como estruturar seu ciclo de revisão:

Configure etapas de aprovação : defina pontos de verificação para edição, design e alinhamento da marca antes que o conteúdo seja publicado.

Padronize os critérios : use listas de verificação para verificar o tom, a precisão do formato e os fatos para garantir uma qualidade consistente em todos os formatos reutilizados.

Integre ciclos de feedback: comentários e revisões devem estar no mesmo sistema.

Como o ClickUp ajuda

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp ajuda você a gerenciar todo o seu conteúdo reaproveitado a partir de um único painel. Use este modelo gratuito para planejar, organizar e acompanhar o conteúdo, além de proporcionar visibilidade compartilhada à sua organização.

Obtenha um modelo gratuito Organize e gerencie todo o seu conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp.

Com este modelo, você pode:

Use formulários pré-criados com personalização do tipo arrastar e soltar para otimizar as solicitações de reutilização de conteúdo das partes interessadas.

Veja todas as tarefas e projetos de marketing de conteúdo que precisam ser concluídos ou já foram concluídos em um painel centralizado.

Visualize fluxos de trabalho de conteúdo em 8 visualizações eficazes do ClickUp, incluindo Quadro, Lista, Linha do tempo e Gantt.

Aqui está uma visão mais detalhada de como você pode usar o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp.

⭐ Bônus: Capture suas ideias de reutilização de conteúdo instantaneamente usando o recurso Talk-to-Text do ClickUp BrainGPT. Dite resumos de reutilização, instruções de conteúdo ou notas de campanha diretamente em Tarefas e Documentos e obtenha notas refinadas e estruturadas sem perder o fio da meada.

6. Programe e publique em todos os canais

Idealmente, você gostaria de compartilhar o mesmo tipo de postagem, mesmo que elas sejam reutilizadas, em todos os canais.

Sua programação pode ser semelhante a esta:

No mesmo dia: X thread

No dia seguinte: vídeo de 20 segundos

Dois dias depois: postagem no blog

Cinco dias depois: Boletim informativo

Sete dias depois: infográfico ou um vídeo mais longo

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos de mídia social para suas campanhas de reutilização

7. Acompanhe e analise o desempenho do conteúdo reaproveitado pela IA

Você precisa entender quais conteúdos tiveram melhor desempenho. E, então, criar mais deles.

Inicialmente, é um jogo de tentativa e erro para encontrar o tipo de conteúdo ao qual seu público responde melhor. Portanto, talvez não seja bom ser rígido.

Digamos que você decida converter um relatório em uma série de posts de blog, mas perceba que ele não está repercutindo bem com seu público, já que o tráfego do site está baixo.

Em vez disso, você pode criar uma série de vídeos que podem ser divididos e distribuídos nas redes sociais.

Acompanhar seus esforços ajudará você a planejar o tipo de conteúdo que melhor ressoa com seu público. Isso ajudará você a refinar sua estratégia de reaproveitamento de conteúdo para maximizar seu valor.

Como o ClickUp ajuda

Use os painéis do ClickUp para comparar métricas de desempenho em todas as peças reaproveitadas.

Acompanhe o engajamento, as conversões ou o desempenho dos ativos em todos os canais. Você pode adicionar widgets personalizados que extraem dados de tarefas, metas ou integrações (como Google Analytics ou HubSpot).

Visualize o impacto de suas peças reaproveitadas com os painéis do ClickUp.

Ao contrário dos relatórios estáticos, os painéis são interativos. Você pode explorar um widget para rastrear métricas até o conteúdo ou tarefa real, mantendo cada número conectado à sua fonte no mundo real.

Seja você um estrategista de conteúdo, designer ou diretor de marketing, é possível personalizar painéis com widgets relevantes para sua função, desde visões gerais de alto nível do desempenho até insights detalhados sobre campanhas.

⭐ Bônus: interprete o desempenho do painel usando os Cartões de IA. Com os ClickUp AI Cards, você pode resumir automaticamente os resultados da campanha, destacar tendências e apresentar recomendações para as próximas etapas diretamente no seu painel. Ele pode gerar resumos que podem ser convertidos em relatórios executivos. Obtenha insights rápidos e resumidos em seus painéis do ClickUp com cartões de IA que exibem dados importantes, tendências ou sugestões em um piscar de olhos.

👀 Você sabia? Caso você ainda esteja se perguntando se a reutilização de conteúdo com IA é eficaz, saiba que quase 38% dos profissionais de marketing das principais empresas já contam com a IA para reutilizar seus conteúdos de alto desempenho.

8. Bônus: (Re)avalie sua pilha de tecnologia

Você também pode considerar a pilha de tecnologia que usa para reutilização e se todas as ferramentas se comunicam entre si para transferência de dados. Seu kit de ferramentas de reutilização de conteúdo pode ser semelhante a este:

Categoria Ferramentas Caso de uso Vantagem da IA Inteligência de conteúdo com IA ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifique conteúdos de alto desempenho ou sempre atuais Revela insights e recomenda automaticamente candidatos para reutilização. Redação e adaptação com IA Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Reescreva, resuma ou adapte o conteúdo em vários formatos. Gera variações personalizadas, mantendo o tom e a clareza Reutilização de multimídia Canva, Figma Converta conteúdo escrito ou longo em recursos visuais ou vídeos. Gere automaticamente recursos visuais ou clipes curtos para ampliar o alcance Gerenciamento de fluxo de trabalho e projetos Asana ClickUp, Notion Atribua tarefas, acompanhe o progresso e colabore Simplifica as transferências e automatiza etapas repetitivas Agendamento e distribuição Buffer, Later Programe e publique em várias plataformas Sugere os horários e formatos ideais para cada canal Acompanhamento do desempenho Sprout Social Painéis ClickUp, Ahrefs Acompanhe o engajamento e o ROI do conteúdo reaproveitado. Transforme métricas brutas em insights acionáveis para planejamento futuro.

📚 Leia mais: Software de fluxo de trabalho de conteúdo para equipes de marketing

Exemplos de prompts inteligentes para acelerar a reutilização

Quer você esteja usando IA para redação ou adaptação de conteúdo, você precisa de prompts ricos em contexto para reutilizar conteúdo que realmente atenda aos seus objetivos de marketing.

Quando você estiver com pouco tempo, essas sugestões ajudarão você a aproveitar ao máximo seus ativos de conteúdo. Mantenha-as em sua biblioteca de sugestões para que todos na sua equipe de marketing possam consultá-las.

Solicite a reutilização do blog como publicações nas redes sociais

Uma publicação em um blog pode educar seu público existente, mas os clientes em potencial na fase de conscientização podem estar procurando insights fáceis de assimilar ao navegar nas redes sociais.

A melhor parte da reutilização de conteúdo com IA é que você pode resumir conteúdos longos usando ferramentas de IA e utilizá-los em diferentes canais.

🤖 Prompt: Converta esta postagem do blog em cinco postagens no LinkedIn, em que cada postagem deve se concentrar em uma lição principal do blog. Comece com uma pergunta instigante ou uma estatística surpreendente, inclua conselhos práticos em dois ou três pontos, termine com uma pergunta envolvente, mantenha o texto dentro de 150 palavras e mantenha um tom profissional e coloquial.

Solicite a transformação do white paper em conteúdo para newsletter.

Seu white paper pode ser uma mina de informações exclusivas, mas nem todos baixarão um PDF de 20 páginas para ler seus dados.

Você pode reutilizar as principais ideias em um boletim informativo. Melhor ainda, você pode segmentar o público e enviar conclusões contextuais do boletim informativo.

É claro que, se estiverem interessados, eles sempre podem clicar no relatório para saber mais detalhes.

🤖 Prompt: Transforme este white paper em uma série de três partes de boletim informativo por e-mail, em que o e-mail 1 apresenta o problema e as principais estatísticas, o e-mail 2 apresenta as principais soluções com etapas práticas e o e-mail 3 aborda estudos de caso e as próximas etapas em 300 palavras cada. Os pontos principais serão apresentados em forma de lista para facilitar a compreensão dos dados. Inclua também uma CTA relevante para cada e-mail. OU 🤖 Prompt: Converta este PDF em conclusões de boletim informativo baseadas em personas. Identifique cada persona de comprador mencionada ou implícita no relatório (por exemplo, gerentes de produto, CIOs e líderes de compras). Para cada persona: Extraia as três informações, pontos críticos ou destaques de dados mais relevantes.

Reformule-os na linguagem e nas prioridades da persona.

Escreva um resumo de duas frases explicando por que isso é importante para a função deles.

Sugira um título para o boletim informativo ou uma seção personalizada de acordo com o foco dessa persona.

Termine com uma CTA clara e específica para cada persona (por exemplo, “Baixe a análise técnica completa para CIOs” ou “Veja o modelo de redução de custos de aquisição”).

Solicite a transformação de recursos em conteúdo de vídeo

Os recursos do produto são mais atraentes quando demonstrados do que descritos. Reutilize páginas de produtos ou notas de lançamento em vídeos curtos que mostram o que há de interessante para o usuário.

🤖 Prompt: Transforme esta lista de recursos do produto em três roteiros de vídeo curtos (com menos de 45 segundos cada). Cada vídeo deve: Comece com uma descrição do problema ou um caso de uso.

Apresente um recurso como a solução

Termine com uma chamada à ação clara ou uma declaração de benefícios.

Mantenha o tom simples, visual e orientado para os benefícios.

Sugira transformar estudos de caso em infográficos

Estudos de caso detalhados comprovam suas capacidades para clientes potenciais sérios, mas o público das mídias sociais precisa de sinais rápidos de credibilidade. O conteúdo reaproveitado pela IA, na forma de pequenas histórias de sucesso e resultados de clientes, funciona como um poderoso construtor de confiança para as pessoas que descobrem sua marca nas plataformas de mídia social.

Você pode analisar esses dados de acordo com as preferências da plataforma e do público e obter o máximo de seus esforços de reutilização de conteúdo.

🤖 Prompt: Extraia três resultados principais com números específicos deste estudo de caso e transforme cada um deles em uma publicação separada nas redes sociais ou em um destaque infográfico. Concentre-se em um resultado mensurável por imagem (por exemplo, “integração 45% mais rápida”) e mencione o setor do cliente para contextualizar e dar credibilidade.

💡 Dica profissional: Se você já usa o espaço de trabalho do ClickUp, pode gerar imagens dentro do Brain. Abaixo, usei o Brain para converter um estudo de caso do ClickUp em um infográfico que posso editar posteriormente ou usar como está. Com o recurso de criação de conteúdo visual, não preciso depender da equipe de design para cada pequena alteração. Ou use o Brain para obter inspiração que o designer pode refinar.

Solicite a transformação do podcast em conteúdo para boletim informativo

Os episódios de podcast criam uma conexão com o público por meio de conversas, mas nem todos têm tempo para ouvir episódios de 45 minutos. As versões em boletim informativo permitem que você alcance assinantes que precisam de insights rápidos ou talvez de um incentivo para mergulhar em um podcast completo.

Se você tiver notas parciais ou marcas de tempo, pode colá-las em uma ferramenta de reutilização de conteúdo, que extrairá os pontos principais. Depois de identificar os momentos-chave, condense-os em um pequeno videoclipe ou crie uma nova postagem no blog que também ajude com o SEO.

🤖 Prompt: Transforme este episódio de podcast em um formato de boletim informativo com um assunto atraente, três pontos principais de discussão em seções separadas e insights práticos que os assinantes podem implementar imediatamente.

Solicite a conversão de um relatório técnico em trechos de vídeo

Leitores ocupados podem nunca chegar ao relatório completo. A reutilização de conteúdo por IA, na forma de trechos de vídeo curtos e de alto valor, pode alcançá-los mais rapidamente em comparação com o conteúdo escrito. Como alternativa, você pode usar conteúdo de vídeo longo em blogs ou como vídeos do YouTube.

🤖 Prompt: Condense este relatório técnico em uma série de 3 a 4 vídeos curtos (com menos de 60 segundos cada). Cada vídeo deve: Concentre-se em uma ideia ou dado importante

Use linguagem simples para explicar o que é importante reter.

Inclua uma estatística, gráfico ou citação para dar credibilidade.

Termine cada trecho com uma CTA sutil que leve ao relatório completo.

⭐ Bônus: Agentes pré-construídos ou personalizados para reutilização. Se sua equipe de marketing reutiliza frequentemente o conteúdo existente, os agentes de IA pré-construídos e personalizados do ClickUp podem automatizar esse fluxo de trabalho. Os agentes pré-construídos vêm com ações prontas para uso, como resumir posts de blog, reformular conteúdo para plataformas específicas de mídia social ou extrair estatísticas de PDFs. Eles são perfeitos para tarefas padrão de reutilização, como “transformar blog em posts sociais” ou “resumir relatório para boletim informativo”.

Os Agentes Personalizados , por outro lado, permitem que você treine um assistente de IA no tom, nos modelos e nas estruturas de persona da sua marca. Por exemplo, você pode criar um “Agente de Reutilização de Mídias Sociais” que conheça sua contagem de palavras, formatação, tom e estilo de call to action preferidos — para um resultado consistente.

Como tirar o máximo proveito da reutilização impulsionada por IA

Agora, algumas dicas valiosas antes de você prosseguir e configurar seu fluxo de trabalho de reaproveitamento de conteúdo com IA:

Treine sua IA ou LLM : alimente sua IA com o conteúdo de melhor desempenho e diretrizes específicas da marca/formato para dar a ela uma compreensão concreta do que funciona para seu público e a voz da marca. Caso contrário, o desafio com o conteúdo gerado por IA é que, se a entrada for ruim, a saída também será.

Crie modelos de prompts específicos para cada plataforma : crie prompts padronizados para cada plataforma para evitar ter que fornecer instruções todas as vezes.

Configure pontos de verificação para aprovação de conteúdo : crie etapas de revisão e envolva um membro da equipe para que cada peça reutilizada seja editada de acordo com os padrões exatos da sua marca.

Acompanhe o desempenho : acompanhe suas peças reaproveitadas e use exemplos bem-sucedidos para melhorar suas sugestões e dados de treinamento para conteúdos futuros.

Agrupe tarefas de reutilização semelhantes : processe várias peças do mesmo tipo de conteúdo juntas, ou seja, converta as postagens de blog com melhor desempenho em trechos de mídia social de uma só vez. É mais eficiente do que a reutilização individual.

Escolha a plataforma de IA certa: ao criar o plano de gerenciamento de marketing de conteúdo , selecione uma plataforma de IA que possa ser facilmente integrada aos seus sistemas e fluxos de trabalho de marketing existentes.

⚠️ O efeito “perdido no meio”: modelos de linguagem grandes (LLMs) tendem a ignorar informações colocadas no meio de sequências de texto longas — um fenômeno que os pesquisadores do MIT chamam de efeito “perdido no meio”. Ao reutilizar conteúdo longo, insights importantes enterrados no meio podem ser ignorados, a menos que você os divida em partes menores.

Facilite a reutilização de conteúdo com o ClickUp

Reutilizar o conteúdo existente permite que você obtenha o máximo retorno do seu investimento. Para fazer isso em grande escala, você precisa do suporte de uma pilha de tecnologia de IA.

A reutilização de conteúdo com IA resume-se a escolher a ferramenta certa e automatizar o processo.

Com o ClickUp, você obtém uma IA integrada que funciona em conjunto com todas as suas atividades de marketing, sem a necessidade de acompanhamento constante ou instruções repetidas. Com seus conteúdos, diretrizes de marca, tarefas, discussões em equipe e dados no espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp, todo o processo se torna contínuo.

Automatize seu processo de reutilização de conteúdo em escala usando o ClickUp. Eleve o nível do seu conteúdo inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp.