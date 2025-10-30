Opções gratuitas de modelos de briefing de agência para otimizar a comunicação com o cliente

Dizem que um ótimo trabalho criativo começa com um ótimo briefing criativo.

Ter um briefing bem estruturado agiliza o processo de alinhamento com o cliente, alcançando os objetivos do projeto e minimizando a necessidade de intermináveis rodadas de edições.

Um modelo de briefing de agência estrutura o seu processo, garantindo que todos os detalhes essenciais sejam incluídos. Ele mantém o seu trabalho criativo alinhado com as diretrizes da marca e reduz a necessidade de revisões constantes. Além disso, os clientes podem confiar no resultado final sem precisar revisar cada detalhe.

Vamos dar uma olhada em alguns dos modelos de briefing de agência mais eficientes para campanhas criativas, a fim de esclarecer o cronograma do seu projeto e ajudar sua equipe criativa a entregar um trabalho de alta qualidade com mais rapidez.

Os melhores modelos de briefing de agência em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de briefing de agência:

O que são modelos de briefing de agência?

A maioria das equipes começa com um briefing do cliente antes de lançar uma nova campanha de marketing ou vídeo criativo. Um modelo de briefing de agência é o documento que coloca os processos da agência de marketing em ação.

Esses modelos oferecem uma estrutura clara e repetível para delinear os detalhes do projeto. Esteja você planejando um projeto criativo, uma campanha de mídia social ou uma produção de vídeo, o objetivo é o mesmo: alinhar todos, desde o briefing de marketing até o briefing do cliente e a equipe criativa.

✅ Facilite a comunicação clara entre a equipe interna e o cliente, mantendo todos em sintonia.

✅ Reúna as principais informações do projeto: objetivos, público-alvo, diretrizes da marca e mensagens.

✅ Oriente o processo criativo definindo a direção do tom, dos recursos visuais e dos objetivos da campanha.

✅ Apoie o planejamento do projeto com prazos, orçamentos e resultados definidos.

✅ Alinhe a estratégia criativa com os objetivos do cliente e os resultados pretendidos da campanha.

📖 Leia também: Como escrever um briefing criativo de marketing

O que torna um modelo de briefing de agência bom?

Um bom modelo de briefing criativo é claro, conciso e prático. O ideal é procurar um que use uma linguagem fácil de entender, sem jargões e flexível o suficiente para acomodar necessidades em constante evolução.

Aqui estão mais algumas qualidades que você pode procurar:

Defina objetivos específicos e mensuráveis que reflitam a estratégia de marketing e as metas do projeto.

Descreve o público-alvo em termos demográficos, preferências e comportamento para orientar a equipe criativa.

Descreve a mensagem e o tom para corresponder à voz da marca e manter a consistência em todo o trabalho criativo.

Inclui todos os elementos essenciais: resultados esperados, funções das equipes internas e gerentes de contas, orçamento e prazos, para apoiar uma execução tranquila.

O ClickUp me ajuda a me manter organizado e aumenta minha produtividade no trabalho. Agora consigo fazer mais em menos tempo, pois estou mais focado.

13 melhores modelos de briefing de agência

Esses 13 modelos de briefing de agência foram projetados para facilitar o foco da sua equipe criativa, eliminando a necessidade de retrabalho constante. Vamos começar.

1. Modelo de briefing de design ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Trabalha com diferentes equipes e prazos apertados? Coordene com o modelo de briefing de design do ClickUp.

Os projetos de design muitas vezes atrasam, não por causa de uma execução ruim, mas porque o briefing era vago. Talvez o cliente tivesse uma visão, o profissional de design gráfico tivesse outra, e o projeto entrou em ciclos de revisão sem uma direção clara.

O modelo de briefing de design da ClickUp resolve isso, oferecendo uma maneira estruturada de alinhar as expectativas desde o início. Ele transforma informações dispersas em um modelo de briefing criativo centralizado e prático, além de ajudar a esclarecer os objetivos do projeto, a direção visual e os requisitos da marca em um só lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna objetivos, público-alvo, resultados esperados e regras da marca em um só lugar para manter o início do projeto sem ambiguidades.

Vincule tarefas, responsáveis e prazos ao briefing para que as revisões e aprovações ocorram sem suposições.

Acompanhe comentários e aprovações no próprio briefing para tornar o histórico de feedback visível para todos.

✨ Ideal para: Líderes criativos que gerenciam projetos de design com várias partes interessadas, onde revisões e problemas de alinhamento são frequentes.

Aqui está um vídeo rápido sobre como você pode criar e personalizar suas tarefas e trabalho com base em prioridades:

👀 Curiosidade: Na Idade Média, um “brief” referia-se a uma carta do papa — literalmente, um breve papal — destinada a orientar ações.

2. Modelo de quadro branco para briefing de design da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tenha um espaço compartilhado onde a estratégia se encontra com a execução usando o modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp.

Você acabou de encerrar uma reunião inicial com um cliente. Todos têm ideias, mas nada está planejado. A equipe criativa não sabe por onde começar, enquanto a equipe de marketing quer resultados orientados para o desempenho.

É aqui que entra o modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp. Este briefing de design oferece uma tela colaborativa para visualizar todo o briefing criativo: desde o esboço das metas e o mapeamento da jornada do cliente até o alinhamento do tom, dos recursos visuais e dos resultados comerciais.

Ao contrário dos documentos estáticos, esse formato de quadro branco ajuda sua equipe interna e as partes interessadas a ver como cada parte do projeto criativo se conecta.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie metas, jornada do usuário e direção visual em uma tela compartilhada.

Agrupe ideias, requisitos e referências em faixas de natação.

Converta notas adesivas em tarefas para passar do planejamento à execução mais rapidamente.

✨ Ideal para: equipes que estão iniciando projetos criativos complexos de design ou vídeo que exigem clareza visual.

💡 Dica profissional: Gerenciar clientes é mais do que apenas cumprir prazos. As melhores estratégias para lidar com o gerenciamento de projetos de clientes detalham maneiras simples e práticas de gerenciar as expectativas dos clientes e conduzir projetos mais tranquilos e lucrativos por meio de uma estratégia de comunicação eficaz.

3. Modelo de quadro branco para briefing criativo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Certifique-se de que todos os detalhes estejam documentados e visíveis com o modelo de documento de briefing criativo do ClickUp.

Digamos que você esteja liderando uma campanha de marketing e publicidade com a contribuição de um designer, redator, estrategista e cliente. Todos concordam com a necessidade de um briefing criativo sólido... mas ninguém sabe como manter o planejamento visível para todos.

O modelo de quadro branco para briefings criativos da ClickUp resolve isso transformando sua fase de planejamento em um espaço de trabalho visual compartilhado. Ao contrário de documentos estáticos, esse formato permite que as equipes planejem objetivos, definam o público-alvo e estabeleçam o cronograma do projeto.

Você pode usá-lo para estabelecer metas de projeto, destacar resultados e até mesmo atribuir responsabilidades à equipe interna!

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Descreva visualmente os objetivos, o público e os pilares da mensagem para que as equipes multifuncionais vejam o plano.

Arraste cronogramas e marcos para as faixas para manter a sequência e as dependências claras.

Designe responsáveis no quadro para garantir que as responsabilidades e os próximos passos sejam definidos desde o primeiro dia.

✨ Ideal para: equipes multifuncionais que gerenciam briefings criativos em estágio inicial para branding, publicidade ou planejamento de campanhas.

📖 Leia também: Os melhores sistemas de software de rastreamento de gerenciamento de clientes

4. Modelo de documento de briefing criativo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Certifique-se de que todos os detalhes estejam documentados e visíveis com o modelo de documento de briefing criativo do ClickUp.

Iniciar uma nova campanha normalmente significa que você fica inundado com notas dispersas, contribuições parciais dos clientes e alterações de última hora, que podem ser organizadas usando modelos gratuitos. Essa é a consequência de não ter um documento centralizado.

O modelo de documento de briefing criativo da ClickUp oferece um espaço claro e editável para organizar tudo. Estamos falando de objetivos do projeto, público-alvo, resultados esperados, diretrizes da marca, cronograma e orçamento em um formato fácil de compartilhar e revisar.

Ele foi projetado para equipes que preferem estrutura em vez de rabiscos e precisam de clareza do início ao fim. Bônus: acompanhamento visual de tarefas para o gerente de contas e a equipe criativa.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Estruture todos os detalhes — objetivos, resultados esperados, tom, orçamento, cronograma — para que nada fique implícito.

Mencione tarefas e anexe arquivos dentro do documento para contextualizar e executar em conjunto.

Acompanhe as versões e os comentários para garantir que as edições, aprovações e justificativas sejam fáceis de auditar posteriormente.

✨ Ideal para: gerentes de projeto e agências que trabalham em campanhas com várias etapas que exigem documentação organizada e responsável, desde o início até a entrega.

📮 ClickUp Insight: Ainda depende da sua lista de tarefas para gerenciar prioridades? Você não está sozinho, mas isso pode não estar funcionando tão bem quanto você imagina. Nossa pesquisa descobriu que, embora 76% dos profissionais criem seu próprio sistema de priorização, 65% ainda optam por tarefas fáceis em vez de tarefas de alto impacto. As Prioridades de Tarefas do ClickUp foram criadas para mudar isso. Com fluxos de trabalho alimentados por IA e sinalizadores de prioridade personalizados, você pode identificar instantaneamente o que realmente importa.

5. Modelo de briefing de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Permita que a equipe criativa, de mídia e de estratégia trabalhem em sincronia com o modelo de briefing de campanha do ClickUp.

Imagine partir em uma viagem sem mapa (ou Google Maps). Parece ridículo, certo?

É assim que é lançar uma campanha de marketing sem um briefing detalhado. As chances de desvios e atrasos disparam.

O modelo de briefing de campanha da ClickUp foi criado exatamente para esse desafio e se integra perfeitamente ao briefing do seu cliente. Ele ajuda sua equipe de marketing, equipe criativa e gerentes de contas a chegarem a um acordo, documentando todas as informações necessárias antecipadamente.

Ao contrário dos briefings genéricos, este modelo se integra diretamente às ferramentas de projeto do ClickUp. Você pode criar tarefas, definir prioridades e acompanhar a execução. Isso significa que seu briefing não fica isolado, mas se torna uma parte viva do seu fluxo de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina canais, públicos, ofertas e KPIs para garantir que a criação, a mídia e a estratégia funcionem a partir do mesmo manual.

Divida o trabalho em tarefas com prioridades e prazos para garantir que o briefing impulsione a execução no dia a dia.

Acompanhe o progresso em relação às metas para identificar riscos antecipadamente e manter cronogramas realistas.

✨ Ideal para: Líderes de marketing que gerenciam campanhas multicanais com prazos apertados e vários pontos de contato entre equipes.

💡 Dica profissional: Está tendo dificuldade para equilibrar criatividade e prazos? O blog Melhor software de gerenciamento de projetos criativos ajuda você a encontrar ferramentas que otimizam os fluxos de trabalho sem prejudicar o fluxo criativo.

6. Modelo de briefing de campanha de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o ROI, gerencie cronogramas e adapte-se rapidamente quando os planos mudarem com o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp.

A maioria das campanhas de marketing fracassa antes mesmo de ser executada devido a um planejamento inadequado.

Vamos imaginar uma reação em cadeia: objetivos vagos = resultados pouco claros = prazos que a maioria das equipes não conhece = oportunidades perdidas e orçamento desperdiçado.

O modelo de briefing de campanha de marketing da ClickUp ajuda a eliminar esse risco. Criado especificamente para equipes de marketing, ele traz estrutura para o brainstorming, o estabelecimento de metas e a execução.

O que o diferencia é sua capacidade de conectar o planejamento estratégico com a execução diária. Você não está apenas escrevendo um briefing; está criando um fluxo de trabalho pronto para a campanha, com visualizações de tarefas e atualizações de status que ajudam sua equipe interna a manter o foco.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme ideias de brainstorming em metas, orçamentos e cronogramas mensuráveis.

Vincule ativos, requisitos de rastreamento e aprovações diretamente ao briefing.

Filtre por proprietário ou fase para que cada equipe veja exatamente o que deve entregar a seguir.

✨ Ideal para: gerentes de projetos de marketing que executam campanhas em várias fases que exigem colaboração multifuncional e KPIs claros.

📖 Leia também: Gerenciamento de projetos da Ace Agency

7. Brief de projeto de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reduza o número de e-mails de acompanhamento e permita que os clientes acompanhem o progresso em tempo real com o Brief de Projeto de Marketing do ClickUp.

Na metade da campanha, seu cliente pede uma atualização... e você percebe que não há um único lugar que mostre claramente como estão as coisas. A parte criativa está na metade, o conteúdo ainda está em revisão e sua equipe está acompanhando o progresso em ferramentas separadas. Soa familiar?

O modelo de briefing de projeto de marketing da ClickUp resolve esse dilema combinando planejamento e execução em uma única visualização, o que ajuda a otimizar o processo de distribuição. Esse briefing dinâmico evolui com o projeto. Você pode definir as metas do projeto, atribuir tarefas, definir cronogramas e acompanhar as atualizações.

Este modelo de briefing de projeto oferece à sua equipe de marketing, equipe criativa e partes interessadas visibilidade total do andamento do projeto, reduzindo os e-mails de acompanhamento e as reuniões de status!

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Centralize o escopo, as tarefas e o status em uma visualização ao vivo para que as atualizações substituam os e-mails de status.

Incorpore cronogramas e dependências para manter as transferências e janelas de revisão previsíveis.

Compartilhe visualizações seguras para os clientes, permitindo que as partes interessadas acompanhem o progresso de forma integrada.

✨ Ideal para: Líderes de marketing que desejam um briefing dinâmico e rastreável que traga estrutura e visibilidade para fluxos de trabalho complexos de campanhas.

👀 Curiosidade: O termo “briefing” tornou-se popular durante a Segunda Guerra Mundial, quando os líderes militares faziam um rápido briefing com os soldados antes das missões. Agora, usamo-lo antes das campanhas, o que faz sentido.

8. Modelo de briefing de produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha uma única fonte de verdade usando o modelo de briefing de produto do ClickUp.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, quase 10% das startups fracassam no primeiro ano. Um motivo comum para o fracasso das startups é a falta de um entendimento claro da visão do produto e a má coordenação interfuncional. As equipes muitas vezes mergulham diretamente no desenvolvimento sem um entendimento comum sobre o que está sendo construído, para quem e por quê.

O modelo de briefing de produto da ClickUp ajuda a evitar essa armadilha, oferecendo aos gerentes de produto um espaço estruturado para documentar tudo antecipadamente.

Desde a definição dos problemas dos usuários e o esboço de soluções até o acompanhamento de especificações, dependências e planos de lançamento, ele mantém todos os colaboradores alinhados e informados.

Como um documento do ClickUp, o modelo oferece suporte a páginas aninhadas ilimitadas para elaborar esboços de recursos, armazenar cronogramas de projetos, coletar feedback das partes interessadas e atualizar o progresso em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Documente problemas, usuários, soluções e métricas de sucesso para manter o produto e o marketing alinhados.

Inclua especificações, pesquisas e listas de verificação de lançamento no briefing para que as equipes trabalhem a partir de uma única fonte.

Vincule épicos e tarefas ao briefing para mapear o progresso de forma clara, bem como avaliar o escopo e os resultados.

✨ Ideal para: equipes de produto e marketing que lançam novos recursos ou produtos que exigem contribuições de vários departamentos e um alinhamento rigoroso do início ao fim.

💫 As equipes de marketing muitas vezes ficam presas alternando entre várias ferramentas. E se uma única ferramenta pudesse fazer tudo isso?

9. Modelo de briefing de evento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que sua equipe criativa, fornecedores e partes interessadas estejam trabalhando com base no mesmo plano usando o modelo de briefing de evento do ClickUp.

O planejamento de eventos é rápido, mas a falta de comunicação é ainda mais rápida.

Sem tanto o que fazer, desde a logística do local até a coordenação dos palestrantes, os detalhes escapam, especialmente quando tudo está armazenado em diferentes documentos, caixas de entrada e chats da equipe.

O modelo de briefing de evento da ClickUp reúne tudo em um só lugar. Criado para profissionais de marketing e gerentes de eventos, esse modelo ajuda a delinear todos os elementos essenciais do seu evento.

Como ele fica dentro do ClickUp, você pode atribuir tarefas, definir lembretes e acompanhar prazos sem precisar copiar e colar entre ferramentas. É ideal para equipes de marketing que gerenciam eventos internos e externos, onde a coordenação e a visibilidade em tempo real são fundamentais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Registre o local, a agenda, as funções, os fornecedores e o andamento do evento para manter todas as partes coordenadas.

Atribua tarefas com prazos e lembretes para que as configurações e aprovações sejam feitas dentro do prazo.

Acompanhe riscos, contingências e orçamentos para garantir que as decisões permaneçam fundamentadas durante momentos críticos.

✨ Ideal para: Gerentes de eventos e líderes de marketing que coordenam eventos complexos com vários colaboradores e prazos de produção apertados.

💡 Dica profissional: Cansado de equipes desalinhadas e atualizações dispersas? Como criar um briefing de projeto mostra como definir metas claras para que toda a sua equipe trabalhe em sincronia desde o primeiro dia.

💟 Bônus: Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA, criado para equipes de marketing. Ele unifica o planejamento de campanhas, a criação de conteúdo, a análise e a colaboração da equipe em um só lugar. Com conversão de voz em texto, automação inteligente e integração profunda entre suas ferramentas de marketing, o Brain MAX ajuda você a ter ideias, acompanhar o desempenho e executar campanhas mais rapidamente — para que sua equipe possa se concentrar na criatividade e nos resultados, e não em tarefas rotineiras.

10. Modelo de briefing de conteúdo SEO da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Ajude as equipes a entregar conteúdo consistente e otimizado sem retrocessos usando o modelo de briefing de conteúdo SEO da ClickUp.

Você orienta um redator a “otimizar para SEO”, mas o resultado é muito genérico ou repleto de palavras-chave.

Essa desconexão é comum quando o conteúdo de SEO é apresentado sem estrutura.

O modelo de briefing de conteúdo SEO da ClickUp resolve isso, oferecendo aos profissionais de marketing e líderes de conteúdo uma estrutura clara e editável que une os ativos criativos. De palavras-chave e meta descrições a insights sobre o público-alvo, tom e links internos, este modelo garante que seu briefing criativo abranja tanto a estratégia quanto a execução.

O que torna este briefing de conteúdo especialmente útil é a forma como ele preenche a lacuna entre os requisitos de SEO e a produção real de conteúdo. Você pode anexar diretrizes, acompanhar versões, atribuir tarefas e gerenciar prazos, tudo dentro do mesmo espaço de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Especifique termos-alvo, intenção, estrutura e links internos em uma fonte centralizada.

Anexe referências, voz da marca e exemplos para que a qualidade permaneça consistente entre os redatores.

Vincule tarefas e use status personalizados para garantir que esboços, rascunhos e revisões fluam sem gargalos.

✨ Ideal para: estrategistas de conteúdo e equipes de SEO que gerenciam várias peças de conteúdo e buscam consistência entre redatores, tópicos e campanhas.

👀 Curiosidade: A expressão “seja breve” é anterior aos negócios modernos e era usada em cartas do século XVIII para sugerir uma correspondência concisa; basicamente, a primeira etiqueta do e-mail.

Modelos de apoio para pré-briefing e integração

Antes mesmo de preencher um briefing criativo formal, há uma etapa crítica de coleta de contexto e integração das equipes. Essa fase de “pré-briefing” é onde as expectativas são definidas, o histórico é compartilhado e a base é construída.

Ter modelos para esta etapa ajuda a evitar mal-entendidos mais tarde e torna o processo de briefing mais rápido.

Aqui estão três modelos que auxiliam nesse alinhamento inicial:

1. Modelo de documento de descoberta do cliente ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Confirme o alinhamento antes de assinar contratos ou comprometer-se com prazos com o modelo de documento de descoberta do cliente ClickUp.

O primeiro passo para um conteúdo excelente é ter clareza sobre o que o cliente realmente deseja... e o que ele não deseja.

O modelo de documento de descoberta do cliente da ClickUp ajuda agências e freelancers a capturar todo o contexto antes de redigir seu próprio briefing criativo, garantindo que todas as suposições estejam alinhadas desde o início. Ele foi criado para coletar detalhes importantes, como perguntas de descoberta do cliente, objetivos de negócios, insights do público-alvo, preferências de marca, desafios anteriores e até mesmo o que fazer e não fazer em relação ao tom de voz.

Este documento se tornará seu ponto de referência, ajudando você a fazer perguntas melhores, definir expectativas realistas e evitar surpresas mais tarde no processo criativo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Reúna metas, insights do público, pontos fracos e restrições para manter o escopo preciso.

Registre o que é essencial e o que deve ser evitado para que a direção criativa evite reescritas previsíveis.

Transforme respostas em seções e tarefas de briefing usando IA e crie facilmente materiais de lançamento.

✨ Ideal para: Agências, gerentes de contas e freelancers que estão integrando novos clientes e estabelecendo as bases para briefings precisos e alinhados às expectativas.

👋🏾 Use este agente de IA no ClickUp para criar planos de projeto com facilidade!

📖 Leia também: As melhores ferramentas de redação com IA para conteúdo

2. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Adicione tarefas, atribua responsabilidades e até mesmo automatize atualizações para as partes interessadas usando o modelo de escopo de trabalho do ClickUp.

O cliente pensava que uma página de destino incluía texto otimizado para SEO. O designer presumiu que o feedback viria uma vez, e não cinco vezes.

Expectativas não gerenciadas no processo de distribuição são a razão pela qual muitos projetos criativos fracassam.

É por isso que um escopo de trabalho claramente definido é essencial — antes mesmo de abrir um modelo de briefing criativo.

O modelo de escopo de trabalho da ClickUp oferece uma estrutura flexível e sem código para definir o escopo, os objetivos, os resultados, o cronograma e os marcos do seu projeto. Você pode definir facilmente os limites do que será entregue, quando e por quem.

Este modelo gratuito de briefing criativo é especialmente útil para trabalhos com base em contratos de prestação de serviços, projetos de marketing em várias etapas ou campanhas que envolvem vários colaboradores.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina os resultados esperados, prazos, etapas e critérios de aceitação para manter as expectativas claras.

Marque inclusões e exclusões para que seja fácil identificar e gerenciar desvios do escopo.

Conecte os itens do SOW às tarefas e marcos para garantir que o acompanhamento reflita o acordo.

✨ Ideal para: Agências, freelancers e gerentes de projeto que desejam definir expectativas e evitar desvios de escopo antes do início do trabalho propriamente dito.

3. Modelo de planejamento de propostas para agências criativas da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Construa uma ponte entre apresentar o trabalho e realmente conquistá-lo com o modelo de planejamento de propostas para agências criativas da ClickUp.

Para a maioria das agências, conquistar o projeto começa muito antes da redação do briefing criativo. Começa com a forma como você apresenta suas ideias, vende seu valor e responde às necessidades específicas do cliente.

Mas, sem um sistema, as propostas podem ficar confusas e repetitivas.

É aí que entra o modelo de planejamento de propostas para agências criativas da ClickUp, que oferece à sua equipe de agência um espaço centralizado.

Este modelo ajuda você a criar um banco de dados com todas as propostas, designar responsáveis, definir tarefas e acompanhar o progresso por meio de etapas claras. Você também pode organizar as propostas de projetos por cliente, tipo de oportunidade ou setor de serviços.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Padronize seções de propostas, tabelas de preços e cronogramas.

Acompanhe as propostas por fase, responsável e data de vencimento.

Reutilize estudos de caso e modelos padrão para manter o conteúdo personalizado.

✨ Ideal para: Agências criativas que lidam com várias propostas e buscam otimizar seus fluxos de trabalho de vendas e planejamento pré-briefing.

💡 Dica profissional: Está preso olhando para uma página em branco? O blog Modelos gratuitos de redação de conteúdo para uma criação mais rápida oferece estruturas prontas para superar o bloqueio criativo e escrever mais rápido, sem sacrificar a qualidade.

Elabore briefings corretos com o ClickUp

Por trás de todo projeto criativo de sucesso há um briefing claro e bem estruturado.

É claro que os modelos economizam tempo, mas eles oferecem muito mais do que isso. Esses documentos estabelecem uma base para melhorar a comunicação, reduzir erros e produzir trabalhos criativos de alta qualidade. E quando se trata de execução, os modelos do ClickUp não apenas orientam o processo, mas também o aprimoram ativamente.

Veja o exemplo da Trinetix: eles observaram uma redução de 50% em conversas e reuniões desnecessárias após mudarem para o ClickUp. O que antes levava 15 minutos no Jira agora leva apenas 15 segundos no ClickUp ao criar um projeto para um cliente.

Procurando modelos de briefings criativos eficazes que nunca o deixem sair do caminho certo? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

Para escrever um briefing para uma agência, comece por definir claramente os seus objetivos e expectativas para o projeto. Forneça informações básicas sobre a sua empresa, público-alvo e o problema que pretende resolver. Inclua resultados específicos, prazos e restrições orçamentais. Seja transparente quanto às diretrizes da sua marca, estilo preferido e quaisquer elementos obrigatórios. Quanto mais detalhado e focado for o seu briefing, mais fácil será para a agência compreender as suas necessidades e apresentar resultados eficazes.

Um briefing de design abrangente geralmente inclui sete partes principais: (1) uma visão geral do projeto e seus objetivos, (2) informações básicas sobre a empresa ou marca, (3) uma descrição do público-alvo, (4) detalhes sobre os resultados esperados, (5) cronogramas e prazos do projeto, (6) informações sobre o orçamento e (7) quaisquer requisitos ou restrições específicas, como diretrizes da marca, estilos preferidos ou elementos obrigatórios. A inclusão dessas seções garante que a equipe de design tenha todas as informações necessárias para executar o projeto com sucesso.

Um bom briefing é claro, conciso e abrangente. Ele fornece todo o contexto necessário, incluindo os objetivos, o histórico e o público-alvo do projeto. Ele descreve os resultados esperados, os prazos e os orçamentos, além de especificar quaisquer elementos ou restrições indispensáveis. Um briefing bem escrito evita ambiguidades e antecipa as dúvidas que a agência ou a equipe criativa possam ter, facilitando o alinhamento do trabalho delas com suas expectativas e objetivos.

Para criar um modelo de briefing, identifique as seções essenciais que devem ser incluídas em cada briefing, como visão geral do projeto, objetivos, histórico, público-alvo, resultados esperados, cronogramas, orçamento e requisitos especiais. Estruture o modelo com títulos e instruções claras para cada seção, permitindo que os usuários preencham os detalhes relevantes. Certifique-se de que o modelo seja fácil de usar e adaptável a diferentes tipos de projetos. Revise e atualize regularmente o modelo com base no feedback e nas necessidades em evolução para garantir que ele continue eficaz.