os 10 melhores modelos Notion para TDAH para foco e produtividade

Aproximadamente 404 milhões de adultos em todo o mundo vivem atualmente com TDAH. No entanto, a maioria dos sistemas de produtividade não é projetada para seus cérebros neurodivergentes.

Sabemos como é sentar-se com um planejador rígido quando o seu maior desafio é a falta de noção do tempo. As tarefas ficam por fazer, o tempo desaparece e o que parecia ser um simples plano diário de repente se transforma em uma pilha de trabalho inacabado.

Sem modelos adequados para TDAH, esse ciclo se repete, deixando indivíduos neurodivergentes presos à frustração em vez de ao fluxo.

Para ajudá-lo a economizar tempo e acessar um sistema que funcione para você, compilamos os melhores modelos Notion para TDAH que você pode começar a usar AGORA.

O que torna um modelo Notion para TDAH bom?

Nem todos os modelos de produtividade funcionam da mesma maneira para todas as pessoas, especialmente se você for neurodivergente ou se sentir facilmente sobrecarregado pela complexidade. Ao avaliar um modelo Notion para TDAH, aqui estão os fatores que devem orientar sua escolha:👇

Layout simples e minimalista: procure um modelo Notion adequado para TDAH que priorize painéis limpos, ícones minimalistas e navegação fácil. Uma olhada rápida deve dizer o que fazer a seguir, pois muitas cores ou widgets criam confusão em vez de clareza

Visibilidade clara do tempo e das tarefas: Sinais visuais ajudam a manter o foco quando você perde a noção do tempo. Escolha um modelo do Notion que mostre tarefas vinculadas a uma visualização de calendário ou linha do tempo, detalhamentos diários ou até mesmo barras de progresso que refletem o tempo gasto e os resultados alcançados

Priorização integrada: Tudo pode parecer urgente ao mesmo tempo, o que leva à paralisia na tomada de decisões. Certifique-se de que o modelo de painel compatível com TDAH permite classificar as tarefas com base na urgência. Alternativamente, ele deve destacar uma tarefa como “foco principal” do dia

Bloqueio de tempo: Um dos principais desafios do TDAH é perder o foco no meio do trabalho. Você precisa de um modelo de agenda digital com temporizadores Pomodoro, botões para ativar o modo de foco ou áreas para anotações rápidas para registrar distrações

Acompanhamento de hábitos e rotinas: Procure um planejador para TDAH com um rastreador de hábitos simples integrado em painéis diários ou semanais. Dessa forma, você (como usuário) ou seu coach para TDAH podem marcar as tarefas rapidamente e garantir que elas tenham acesso móvel

Integrações: Seu modelo Notion para TDAH deve se integrar a outros aplicativos e ferramentas digitais que você usa no dia a dia para acompanhar o progresso e oferecer reforço positivo

👀 Você sabia? As mulheres geralmente são diagnosticadas com TDAH cerca de 4 anos mais tarde do que os homens. As razões prováveis são: Expectativas socioculturais que minimizam os sintomas de desatenção

Critérios de diagnóstico baseados em padrões de sintomas masculinos

Comportamentos de mascaramento e compensatórios em meninas e mulheres

Diagnóstico incorreto de transtornos de humor antes do reconhecimento do TDAH

Modelos gratuitos do Notion para TDAH

Vamos explorar os modelos gratuitos do Notion para TDAH. Eles foram criados por estudantes, criadores e entusiastas da produtividade que entendem as dificuldades do TDAH.

Esses modelos do Notion e planejadores de vida para TDAH são um ponto de partida. Baixe-os, comece a usar e veja o que funciona melhor para você — ou ajuste o sistema para personalizá-lo.

1. Modelo do Kit de Ferramentas para Domínio do TDAH

via Notion

O Modelo do Kit de Ferramentas para Domínio do TDAH traz foco, estrutura e progresso para sua vida diária.

Ele tem um cronômetro Pomodoro integrado, para que você possa iniciar sessões de trabalho intensas sem a distração de alternar entre aplicativos. Este planejador de vida adequado para TDAH tem seções separadas para tarefas pessoais e trabalho profissional.

O planejador, com modo escuro, é útil para pessoas neurodivergentes que desejam flexibilidade e facilidade em seu planejamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie listas de tarefas para TDAH para gerenciar suas responsabilidades diárias e melhorar a gestão do tempo

Acesse informações selecionadas por meio de uma wiki de conhecimento sobre TDAH que traz recursos e estratégias para o seu espaço de trabalho

Crie consistência com um rastreador de hábitos simples que incentiva pequenas ações repetíveis todos os dias

Registre reflexões significativas usando um diário de uma linha por dia que torna o registro do progresso rápido e sustentável

✅ Ideal para: Qualquer pessoa com TDAH que precise de um sistema estruturado que combine planejamento, formação de hábitos e gerenciamento de tempo em um único painel

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos para TDAH para ajudá-lo a gerenciar tarefas no trabalho

2. Modelo de agenda para TDAH/produtividade

via Notion

Em alguns dias, seu cérebro parece um navegador com 40 abas abertas. Nesses dias, o Modelo de Agenda para TDAH/Produtividade do Notion oferece uma janela tranquila para você trabalhar. Ele adiciona estrutura suficiente para ajudá-lo a manter o foco, sem tornar as coisas pesadas ou estressantes. Você pode anotar rapidamente as coisas, clarear a mente e sentir-se mais no controle.

Existem três componentes principais neste plano de vida do Notion: o quadro Brain Dump, que é um local seguro para guardar ideias aleatórias para que elas não roubem sua atenção; a lista de tarefas diárias, que mantém as tarefas curtas e fáceis de marcar com um clique; e a caixa Little Joys of Today, que lembra gentilmente você de comemorar pequenas vitórias, perfeita para dias em que controlar os sintomas parece mais difícil do que o normal.

O que é a vida se você não consegue encontrar momentos de alegria em meio a todo o barulho?

Por que você vai adorar este modelo:

Reinicie seus hábitos rapidamente com um rastreador de hábitos flexível que não penaliza os dias perdidos.

Mantenha-se no caminho certo com uma programação diária que oferece uma estrutura suave.

Use a visualização do calendário para ter uma visão geral da sua agenda sem nenhuma confusão extra.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um sistema leve e flexível que torne o planejamento algo que dá apoio, em vez de algo opressivo.

📚 Leia mais: Como usar o gerenciamento de projetos do Bullet Journal para se manter no caminho certo

3. Modelo de gerenciador de tarefas para TDAH

via Notion

O Modelo de Gerenciador de Tarefas para TDAH foi criado para pessoas que frequentemente olham para uma longa lista e não sabem por onde começar.

Em vez de deixar tudo em uma página confusa, este modelo classifica as tarefas por urgência, importância e até mesmo duração. Você pode ver rapidamente quais itens precisam de atenção imediata, quais podem esperar e quais valem a pena agendar em blocos de tempo específicos.

O painel no modelo do Notion oferece informações rápidas que resumem quantas tarefas são urgentes, opcionais ou já concluídas. Ele também evita que você precise alternar entre diferentes contextos. Você não precisa mais alternar entre várias páginas, aplicativos ou listas para descobrir o que fazer a seguir.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida o trabalho em partes com o bloqueio de tempo , tornando as tarefas longas menos intimidadoras.

Priorize de forma mais inteligente com a classificação baseada na duração, ajudando você a escolher tarefas que correspondam à energia que você tem no momento.

Use listas de tarefas concluídas como um sistema de recompensa visual para reforçar o progresso e reduzir a culpa por tarefas inacabadas.

✅ Ideal para: Indivíduos neurodivergentes e estudantes que precisam de uma ajuda para a tomada de decisões integrada no seu planejador, facilitando o início sem pensar demais.

💡 Dica profissional: E se a IA pudesse ajudá-lo a identificar ações urgentes e importantes? O ClickUp Brain, a IA sensível ao contexto do ClickUp, analisa seu espaço de trabalho para identificar tarefas críticas. Ele também sugere a ordem para concluí-las, juntamente com prazos viáveis com base em seus dados anteriores. Facilite sua vida com a priorização de tarefas baseada em IA no ClickUp Brain.

4. Modelo de diário inteligente para TDAH

via Notion

Para muitas pessoas com TDAH, os pensamentos e as emoções podem parecer desorganizados, e é difícil perceber os padrões até que o estresse comece a se acumular. O Modelo de Diário Inteligente para TDAH coloca esses padrões em foco.

Este planejador para TDAH combina um diário com acompanhamento do humor. O que isso significa para você? Você acompanha não apenas o que aconteceu no seu dia, mas também como se sentiu ao longo dele.

Você obtém um calendário visual de humor e um mapa de calor, tornando esses registros mais fáceis de entender rapidamente. Acompanhe quando sua energia diminui ou sua motivação aumenta, juntamente com os gatilhos para isso.

O que o torna útil é o Mind Log, baseado nos princípios da TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental), que transforma as reflexões diárias em ferramentas para a autoconsciência e a clareza mental.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe a consistência com um contador de sequências que o motiva a escrever regularmente no seu diário.

Navegue por um design adequado para TDAH que permanece simples e focado.

Organize as áreas da sua vida (pessoal, objetivos, viagens, sonhos) em pastas dedicadas para uma separação mais clara.

Acesse um layout totalmente otimizado para desktop e dispositivos móveis, para que você nunca fique preso a um único dispositivo para manter seu diário.

✅ Ideal para: pessoas com TDAH que desejam melhorar sua saúde mental e autocompreensão registrando suas emoções e criando um planejador de vida consistente para TDAH.

💡 Dica profissional: embora o modelo ADHD Smart Journal no Notion seja um ótimo começo, às vezes um aplicativo digital dedicado a diários pode oferecer recursos extras, como acompanhamento do humor, prompts guiados ou registro rápido pelo celular.

5. Modelos de acompanhamento de metas e descobertas para TDAH

Anotar seus objetivos, como ter mais confiança ou economizar mais dinheiro, é importante. Mas é igualmente importante ter um sistema que o ajude a transformar essas aspirações em conquistas.

Apresentamos: o Modelo de Rastreador de Metas e Descobertas para TDAH. Ele separa suas metas concretas (como economizar R$ 5 mil ou acompanhar seus resultados físicos) das metas abstratas (como melhorar a autoconfiança ou o foco), para que nada pareça muito vago para ser trabalhado.

Este modelo do Notion tem uma planilha interativa de descoberta de objetivos que o orienta a esclarecer o que é realmente importante e a transformá-lo em resultados realistas e rastreáveis. É compatível com dispositivos móveis e computadores, e você pode simplesmente falar no microfone para que o sistema transcreva suas reflexões diárias.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe resultados mensuráveis com um Rastreador de Metas Concretas que usa números e barras de progresso

Mantenha-se motivado com um Rastreador de Metas Abstratas que solicita ações diárias para metas mais difíceis de medir

Tenha acesso a uma comunidade próspera de amigos com TDAH

✅ Ideal para: Pessoas com TDAH, estudantes ou profissionais que têm dificuldade em definir objetivos vagos e querem uma estrutura que torne os sonhos abstratos tão práticos quanto metas mensuráveis

6. Modelo de diário e registro de humor para TDAH

via Notion

O Modelo de Diário de TDAH e Registro de Humor combina um diário diário de TDAH para reflexões rápidas com um registro de sintomas de TDAH para acompanhar como seu cérebro e seu corpo respondem durante o dia.

Quando a negatividade bater, o diário integrado Processamento de Eventos Negativos o orienta a organizar suas emoções, em vez de deixá-las se acumular. E se você estiver com pouco tempo, o registro de humor de 90 segundos oferece uma maneira rápida de verificar e identificar padrões.

Por que você vai adorar este modelo:

Use botões e cores gamificados que tornam o registro das emoções mais leve, e não pesado

Defina temporizadores e alertas para evitar se perder em sessões intermináveis de anotações

Deixe a IA analisar suas entradas para resumir sentimentos e revelar padrões ocultos

Personalize tudo para se adequar às suas rotinas, quer você prefira notas rápidas ou registros detalhados

✅ Ideal para: Usuários com TDAH que desejam um sistema de verificação mental que equilibre velocidade e profundidade, ajudando-os a monitorar suas emoções e gerenciar seu bem-estar mental

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.

7. Modelo de rastreador de hábitos e rotinas para TDAH

via Notion

Se suas manhãs parecem caóticas e suas noites passam rápido demais, este Modelo de Rastreador de Hábitos e Rotinas para TDAH ajuda a organizar seu dia com rotinas projetadas especificamente para o seu cérebro.

Há uma seção pré-construída sobre rotinas matinais e noturnas, explicada com a ciência por trás do motivo pelo qual funciona.

Há também um protocolo “Anti-ADHD Rutt” para limpar a névoa cerebral em menos de cinco minutos, que você pode usar quando a motivação cair ao nível mais baixo.

Para um trabalho mais aprofundado, a seção “Prepare-se para se concentrar” permite que você se concentre por mais tempo sem distrações.

Por que você vai adorar este modelo:

Use caixas de seleção gamificadas e botões motivadores que fazem com que marcar hábitos pareça gratificante

Mantenha-se motivado com mensagens inspiradoras integradas à medida que você avança em suas rotinas

Acesse tutoriais em vídeo e guias em texto para aprender cada protocolo no seu próprio ritmo

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que tenha dificuldade em manter rotinas consistentes e queira uma estrutura baseada em dados científicos para as manhãs, noites e sessões de concentração

8. Modelo de agenda semanal para TDAH

via Notion

O Modelo de Agenda Semanal para TDAH oferece um fluxo claro de captura e organização. Em vez de guardar as tarefas na cabeça, registre-as rapidamente na seção Captura Rápida e, em seguida, classifique-as em planos diários ou semanais.

Falando sobre a visualização do planejamento semanal, você pode refletir sobre a última semana, redefinir prioridades e criar um plano realista para os próximos dias. Isso reduz o estresse de começar do zero todas as segundas-feiras.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie uma estrutura com uma lista de verificação diária passo a passo que orienta o planejamento e a revisão

Use o cronômetro Pomodoro integrado para trabalhar em sessões concentradas e analisar seu progresso no final do dia

Organize metas e lembretes em seções dedicadas para visibilidade semanal

Acompanhe sua energia e produtividade ao longo da semana com lembretes de revisão e notas

✅ Ideal para: Profissionais com TDAH que lutam contra a perda de tempo e desejam um sistema de reinicialização semanal estruturado, mas flexível.

9. Modelo de agenda diária (TDAH e além)

via Notion

Se você tem dificuldade em priorizar tarefas, este modelo do Notion é ideal para você. O Modelo de Agenda de Foco Diário (TDAH e além) permite registrar até três tarefas principais no modelo.

Além disso, você também tem a opção de adicionar tarefas opcionais.

A zona Brain Dump do modelo funciona como uma caixa de entrada mental. Todas as ideias, distrações ou lembretes são capturados instantaneamente antes que eles roubem seu foco. Mais tarde, você pode processar essas notas em tarefas ou simplesmente apagá-las.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie consistência passo a passo com um Rastreador de Hábitos Semanal que recompensa o progresso sem gráficos complicados.

Tenha uma visão geral das principais metas da sua semana, organizadas por dia para facilitar o planejamento.

Desfrute de um design minimalista e livre de distrações, com formatação limpa, ícones emoji e layouts que mantêm o foco nítido

✅ Ideal para: Estudantes ou profissionais com TDAH que desejam uma maneira minimalista, mas eficaz, de manter o foco diariamente, especialmente se longas listas de tarefas tendem a ter o efeito contrário.

⭐ Bônus: as melhores ideias se perdem quando não são registradas no momento. Com o Talk to Text do ClickUp, você pode falar tarefas, notas e lembretes à medida que eles surgem e transcrevê-los instantaneamente para o seu espaço de trabalho. Você pode ativá-lo dentro do Super App de IA para desktop do ClickUp — ClickUp Brain MAX. É perfeito para mentes com TDAH que têm ideias no meio de uma tarefa ou enquanto navegam na internet. Em vez de perder o foco para digitar, você pode gravar suas tarefas, pensamentos ou notas de reuniões e organizá-las mais tarde. Além disso, ele se conecta diretamente ao ClickUp, para que você possa pesquisar, resumir ou até mesmo atribuir o que você disse.

10. Modelo multifuncional para planejador de TDAH

via Notion

Pense no Modelo All-in-One do Planejador para TDAH como um painel de autocuidado. Ele usa a técnica Pomodoro para dividir suas horas de trabalho em intervalos de 25 minutos.

Use este modelo para refletir sobre o seu dia, acompanhar hábitos, gerenciar seu orçamento ou até mesmo gastos impulsivos e organizar suas emoções.

Também inclui ferramentas divertidas, como listas de desejos, registros de sonhos, tabelas de recompensas e uma matriz de Eisenhower. Tudo foi projetado para ajudá-lo a se manter organizado, mantendo a flexibilidade e a facilidade de uso.

Por que você vai adorar este modelo:

Acesse mais de 30 agendas integradas que abrangem tudo, desde planejamento diário e semanal até finanças, saúde, estudos e rastreadores domésticos.

Use modelos específicos para TDAH, como Planos de Foco, Tabelas de Recompensas, Priorização de Metas e Listas de Verificação para Organização, projetados para necessidades pessoais neurodivergentes.

Os planejadores diários, semanais e mensais têm seções como notas de tarefas, notas rápidas, listas de compras e uma seção para reflexões diárias.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa com TDAH ou que esteja procurando um planejador de vida estruturado e completo para se manter focada, organizada e consistente em seus objetivos pessoais e profissionais.

💡 Dica profissional: quando você está lidando com dezenas de pensamentos ao mesmo tempo, decidir o que fazer a seguir pode ser algo difícil. A Matriz de Eisenhower ajuda a dividir as tarefas em categorias claras, como urgentes, importantes e todas as outras. O modelo Eisenhower Matrix da ClickUp oferece uma vantagem inicial. Obtenha um modelo gratuito Organize suas tarefas em categorias claras e concentre-se no que realmente importa usando o modelo ClickUp Eisenhower Matrix. Para cérebros com TDAH, esse método funciona ainda melhor quando combinado com: Codifique as tarefas com cores para que as prioridades fiquem visíveis instantaneamente.

Divida tarefas “urgentes e importantes” em microetapas para evitar sobrecarga.

Agende metas “importantes, mas não urgentes” em sua agenda para que elas não sejam esquecidas.

Defina temporizadores rápidos (estilo Pomodoro) para itens “faça agora” para criar urgência e foco. Com isso, você terá um sistema que torna a execução mais fácil e gratificante.

Limitações do Notion

O Notion é uma excelente ferramenta de produtividade multifuncional, mas os usuários frequentemente apontam algumas desvantagens em suas avaliações. Aqui estão algumas das mais comuns que você deve conhecer:

A curva de aprendizado é íngreme. Leva tempo para entender blocos, bancos de dados e fórmulas.

Pode ficar lento ou apresentar atrasos ao lidar com páginas grandes ou bancos de dados extensos, especialmente em dispositivos móveis.

Não funciona bem offline, pois a maioria dos recursos precisa de conexão com a internet.

Recursos integrados limitados, como controle de tempo, gráficos ou relatórios avançados.

As fórmulas são complicadas e não funcionam da mesma forma que no Excel ou no Google Sheets.

Copiar ou mover conteúdo dentro de botões (menus suspensos) pode ser frustrante

Modelos alternativos do Notion

Embora o Notion seja popular por seus fluxos de trabalho adequados para TDAH, muitos usuários desejam mais automação, lembretes e estrutura integrada.

Os modelos pré-construídos do ClickUp são uma ótima alternativa ao Notion. Eles não apenas organizam suas tarefas, mas também:

Automatize etapas rotineiras

Envie lembretes inteligentes para tarefas recorrentes

Adapte-se ao seu estilo de trabalho

Integre seu calendário diretamente com suas listas de tarefas

Não acredite apenas na nossa palavra! Veja o que um usuário com TDAH diz sobre o ClickUp :

Eu vivo com TDAH grave, e o ClickUp realmente mudou minha vida. Antes, eu entrava em um ciclo de sobrecarga, esquecendo o que precisava fazer várias vezes ao dia. Agora, basta abrir o aplicativo — seja no meu laptop ou celular — e tudo está lá, organizado nas categorias que eu configurei. Classificado por data de vencimento e prioridade, ele me mantém no caminho certo, sem o caos mental. Com os recursos integrados do ClickUp (pelos quais eu já paguei a mais em outras ferramentas), finalmente sinto que posso funcionar com clareza e confiança.

Eu vivo com TDAH grave, e o ClickUp realmente mudou minha vida. Antes, eu entrava em um ciclo de sobrecarga, esquecendo o que precisava fazer várias vezes ao dia. Agora, basta abrir o aplicativo — seja no meu laptop ou celular — e tudo está lá, organizado nas categorias que eu configurei. Classificado por data de vencimento e prioridade, ele me mantém no caminho certo, sem o caos mental. Com os recursos integrados do ClickUp (pelos quais eu já paguei a mais em outras ferramentas), finalmente sinto que posso funcionar com clareza e confiança.

Vamos dar uma olhada nos melhores modelos de planejadores de vida do ClickUp que você pode usar para trabalhar melhor com TDAH.

1. Modelo de agenda do ClickUp Calendar

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas, eventos e prazos em um só lugar usando o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Já sentiu que sua agenda está desorganizada entre post-its, aplicativos e pensamentos meio esquecidos? O modelo de agenda do ClickUp reúne tudo em um calendário colorido e sem distrações que realmente torna o planejamento viável. Ele oferece um layout visual claro que mostra o que vem a seguir, o que é urgente e o que você pode deixar de lado com segurança.

Para mentes com TDAH, é uma maneira de ver sua semana rapidamente e parar de questionar o que merece sua atenção. A melhor parte é que você pode torná-lo tão simples ou detalhado quanto precisar, sem nunca perder de vista o panorama geral.

Por que você vai adorar este modelo:

Arraste e solte tarefas ou eventos diretamente no calendário para visualizar instantaneamente o seu dia ou semana

Aplique etiquetas coloridas para separar rapidamente prioridades, eventos pessoais e compromissos da equipe

Filtre as atividades por urgência, status ou tipo para evitar sobrecarga e se concentrar apenas no que é importante agora

Exporte ou edite itens em massa para simplificar o manuseio de cargas de trabalho maiores sem perder o controle

Adicione locais de eventos através do Google Maps e anexe recibos, arquivos ou notas para manter tudo conectado

✅ Ideal para: Profissionais neurodivergentes ou estudantes que precisam de uma maneira visual e sem distrações de estruturar o tempo e reduzir a fadiga de tomar decisões

💡 Dica profissional: Se você gostou do modelo de agenda do ClickUp, vai adorar o que o calendário completo do ClickUp pode fazer. É uma ferramenta de produtividade alimentada por IA que se adapta às suas prioridades em tempo real. Ela bloqueia automaticamente o tempo de concentração, muda tarefas para evitar conflitos e até mesmo reprograma itens vencidos sem que você precise levantar um dedo. Além disso, você também pode: Programe automaticamente as tarefas prioritárias para manter sua carga de trabalho equilibrada e os prazos sem estresse

Sincronize perfeitamente com o Google Agenda e o Outlook para nunca perder um evento

Arraste e solte tarefas de sua lista de pendências ou prioridades para reservar tempo instantaneamente para um trabalho mais aprofundado

Use o AI Notetaker do ClickUp para gravar, transcrever e vincular notas de reuniões diretamente às suas tarefas e documentos

Obtenha links de agendamento inteligentes para eliminar as intermináveis idas e vindas ao planejar reuniões

Pesquise e obtenha respostas rápidas no Calendário ClickUp para verificar a disponibilidade instantaneamente Fique à frente do seu cronograma de planejamento com o Calendário ClickUp

🎥 Quer ver como funciona o Calendário do ClickUp? Assista a este vídeo rápido sobre como ele agenda automaticamente o seu trabalho 👇

2. Modelo de agenda diária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas pessoais por data de vencimento, acompanhe prioridades e mantenha-se consistente com as metas diárias com o modelo de agenda diária do ClickUp

O modelo de agenda diária do ClickUp é como um coach de produtividade pessoal no seu bolso. Ele transforma o planejamento diário em algo que você realmente vai gostar de fazer.

Com um contador de sequências integrado, ele mantém você motivado a seguir suas rotinas, proporcionando aquela sensação satisfatória de progresso todos os dias.

Adicione prioridades codificadas por cores e você nunca mais perderá energia mental tentando descobrir o que merece sua atenção primeiro. Tudo se destaca visualmente, tornando-o adequado para TDAH e livre de estresse.

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs diretamente no mesmo espaço de trabalho. O Docs se conecta às tarefas, permitindo que você pense e execute ao mesmo tempo. Para usuários com TDAH, isso significa menos mudanças de contexto e mais clareza mental.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida as tarefas em etapas gerenciáveis com subtarefas, listas de verificação de tarefas e notas para um contexto mais profundo

Alterne entre a visualização em lista para capturar tarefas rapidamente ou a visualização Kanban para um fluxo visual que permite ver o seu dia da maneira que o seu cérebro prefere

Personalize o planejamento com os campos personalizados do ClickUp para saúde, trabalho, crescimento pessoal ou outras áreas de foco

Mantenha-se atualizado com lembretes e opções de tarefas recorrentes para evitar que itens importantes sejam esquecidos

✅ Ideal para: Qualquer pessoa com TDAH que deseja se manter organizada, motivada e gerenciar tarefas diárias sem se sentir sobrecarregada

📚 Leia mais: Os melhores aplicativos de agenda diária para organizar o seu dia

3. Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu dia com facilidade usando o modelo ClickUp Daily Time Blocking para alocar foco, pausas e prioridades hora a hora

Muitas vezes acontece que o dia inteiro passa voando e você não consegue identificar o que realmente fez. É aí que o modelo ClickUp Daily Time Blocking ajuda você a resolver isso, atribuindo uma tarefa a cada hora. Em vez de uma lista simples de tarefas, você verá sua programação dividida em blocos visuais com campos personalizados, como Duração (para não subestimar o tempo), Categoria (para separar o trabalho da vida pessoal) e Fase (para planejar os níveis de energia da manhã, tarde e noite).

O que torna esse bloqueio de tempo mais poderoso é que você deixa de adivinhar para onde foi seu tempo e começa a ver exatamente como ele está sendo gasto. Essa estrutura cria tranquilidade sem ser rígida. Você sabe quando se concentrar, quando recarregar as energias e quando simplesmente respirar.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize todo o seu dia em blocos, desde o trabalho intenso até o tempo de descanso

Alterne entre as visualizações diária, semanal ou mensal para um planejamento totalmente personalizável

Adicione estimativas de tempo integradas para manter as metas realistas e evitar sobrecarregar-se

Use os quadros brancos e a matriz de prioridades do ClickUp para afastar as distrações e manter o ritmo

✅ Ideal para: Usuários com TDAH que se beneficiam de um mapa visual do seu dia em vez de uma lista interminável

▶️ Como o bloqueio de tempo funciona na vida real? Confira o vídeo abaixo, que mostra como aproveitar ao máximo seu tempo dividindo o dia em blocos focados.

Perfeito se você está começando a usar o bloqueio de tempo ou precisa de uma atualização para aumentar a produtividade.

📮 ClickUp Insight: 50% dos trabalhadores ainda estão presos ao escritório, embora 48% prefiram uma configuração híbrida para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O resultado? Horários rígidos, cansaço com o deslocamento e controle deficiente dos limites. 🚗💨 Com agendamento automatizado e bloqueio de tempo, o Calendário do ClickUp ajuda você a se manter organizado em todos os ambientes de trabalho. Esteja você em casa ou no escritório, seu fluxo de trabalho permanece consistente no ClickUp, e seu tempo pessoal fica protegido! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

⚡ Arquivo de modelos: Planeje além das tarefas diárias com modelos de planejamento de vida que ajudam você a mapear metas de longo prazo, acompanhar o crescimento pessoal e criar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

4. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize prioridades e fluxos de trabalho da equipe com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Se sua lista de tarefas parece interminável, o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp funciona como um gerente de projetos pessoal para você. Ele reúne tudo, incluindo prazos, prioridades e responsabilidades da equipe, em uma visualização clara, assim como um poderoso software de gerenciamento de tarefas, mas adaptado a um modelo pronto para uso.

Você também pode adicionar detalhes como urgência, tempo necessário e quem é o responsável para saber exatamente o que precisa de atenção e quando. A verdadeira magia está na flexibilidade. Seja para acompanhar tarefas diárias, novas ideias ou pendências antigas, o modelo se adapta ao seu estilo e ajuda a transformar notas desconexas em um progresso claro.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o progresso com barras de porcentagem de conclusão e atualizações em tempo real

Automatize atualizações repetitivas com lembretes de tarefas e alterações de status

Armazene anexos, links ou orçamentos diretamente nas tarefas para acessá-los com um clique

Alterne entre a visualização pessoal e a visualização da equipe para equilibrar o foco e a colaboração

✅ Ideal para: Freelancers ou profissionais com TDAH que se beneficiam da estrutura visual e precisam de um sistema confiável para evitar sobrecargas e aumentar a responsabilidade

🎥 Quer dominar a priorização de tarefas? Assista ao vídeo para aprender como construir um sistema em que suas principais prioridades sempre venham à tona.

⭐ Bônus: Conheça os agentes de IA do ClickUp — seus copilotos de tarefas integrados que cuidam das pequenas coisas para que você possa se concentrar no panorama geral. Desde a atribuição automática de tarefas até a elaboração de atualizações, eles mantêm seus fluxos de trabalho em funcionamento mesmo quando seu cérebro precisa de uma pausa.

5. Modelo de planejador de vida ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize prioridades, defina metas SMART e alinhe áreas da vida com responsabilidade usando o modelo ClickUp Life Planner para um roteiro equilibrado

A vida pode parecer um turbilhão de ideias, objetivos e responsabilidades se você tem TDAH. O modelo de planejamento de vida do ClickUp ajuda você a trazer calma ao caos, dando aos seus grandes sonhos um lar estruturado. Desde definir sua visão de vida até dividi-la em objetivos SMART, este modelo mantém você motivado e focado sem sobrecarregá-lo.

O que o destaca é sua capacidade de conectar cada objetivo a áreas específicas da sua vida, como relacionamentos, saúde, carreira ou bem-estar, para que você sempre saiba para onde sua energia está indo. Além disso, o recurso de parceiro de responsabilidade garante que você não esteja passando por essa jornada sozinho.

Por que você vai adorar este modelo:

Use marcadores codificados por cores para ver instantaneamente o status das tarefas (A fazer, Em andamento, Concluída)

Adicione etiquetas de prioridade para obter indicações visuais rápidas sobre urgência e importância

Personalize áreas da vida (carreira, saúde, finanças, relacionamentos) para ter uma visão geral holística

Alterne entre a visualização Lista e a visualização Quadro de Vida, dependendo do seu estilo de planejamento

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja equilibrar objetivos de vida gerais com o progresso diário, perfeito para cérebros com TDAH que prosperam com estrutura e clareza visual

6. Modelo de horário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu dia hora a hora com o modelo de programação horária do ClickUp para um foco estruturado

O modelo de programação horária do ClickUp ajuda você a retomar o controle da sua agenda, uma hora por vez. Com blocos predefinidos que você pode personalizar para reuniões, trabalho intenso, pausas ou até mesmo tarefas espontâneas, ele mantém o seu dia estruturado sem parecer rígido.

Melhor ainda, suas categorias codificadas por cores e opções de tarefas recorrentes significam que você não precisa reinventar constantemente sua rotina. Basta arrastar, soltar e ajustar conforme a vida acontece e sua agenda se adapta a você, e não contra você.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida seu dia em segmentos de uma hora, facilitando o foco em uma tarefa por vez, sem se sentir sobrecarregado

Ajuste as tarefas instantaneamente com a visualização do calendário do tipo arrastar e soltar, para que sua agenda se adapte a mudanças repentinas

Mantenha-se consistente com a Visualização da Agenda Diária, que acompanha o progresso e evita tarefas esquecidas

✅ Ideal para: cérebros com TDAH que precisam de clareza visual e flexibilidade em tempo real para se manterem organizados em dias agitados e com prioridades em constante mudança

⚡ Arquivo de modelos: Encontrar o ritmo certo para o seu dia pode ser complicado, especialmente com TDAH, onde a estrutura muitas vezes faz toda a diferença. É por isso que reunimos uma biblioteca de modelos de agendas projetados para ajudá-lo a planejar seu tempo do seu jeito: Adicione estrutura sem se sentir limitado

Acompanhe suas rotinas para que nada seja esquecido

Divida o seu dia em blocos de tempo claros e gerenciáveis

7. Modelo ClickUp Getting Things Done

Obtenha um modelo gratuito Implemente o sistema GTD no seu trabalho diário para organizar as cargas de trabalho com o modelo ClickUp Getting Things Done

Quando tudo parece urgente e seu cérebro não para de pular de uma tarefa para outra, o modelo ClickUp GTD Board entra em ação como seu organizador cerebral completo. Baseado no método GTD de David Allen, ele se adapta ao funcionamento do seu cérebro, oferecendo várias maneiras de gerenciar tarefas. Por exemplo, você pode mudar para um quadro Kanban para um fluxo visual de arrastar e soltar ou simplificar seu dia com uma lista de tarefas direta.

E isso não termina aqui. Para fluxos de trabalho com muitos projetos, você também pode escolher a Visualização do Quadro para organizar tarefas em vários grupos ou departamentos, ou a Visualização do Documento, que funciona como um espaço colaborativo para adicionar notas, debater ideias ou anexar referências detalhadas diretamente ao lado de suas tarefas.

Por que você vai adorar este modelo:

Adicione tags de categoria, como trabalho, casa ou pessoal, às tarefas para equilibrar diferentes áreas da vida em um só lugar

Use tags de contexto (telefone, e-mail, computador, papelada) para saber exatamente que tipo de tarefa realizar a seguir

Use classificações de energia para combinar tarefas com seus níveis de concentração. Tarefas que exigem muita energia quando você está descansado, vitórias rápidas quando você está exausto

Atribua estimativas de tempo às tarefas para não sobrecarregar o seu dia

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que tenha dificuldade com sobrecarga de tarefas ou paralisia de TDAH e precise de um sistema colorido e flexível para priorizar com clareza e, finalmente, realizar suas tarefas

⚡ Arquivo de modelos: Precisa de mais estrutura para o seu fluxo de trabalho? Explore os modelos GTD que ajudam você a registrar tarefas, organizar projetos e revisar o progresso com facilidade.

8. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje refeições com facilidade e equilibre a nutrição usando o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Se “O que vamos comer hoje?” parece ser a pergunta mais estressante do seu dia, o modelo de planejamento de refeições do ClickUp é a solução. Perfeito para cérebros com TDAH que se beneficiam de cores, estrutura e facilidade de arrastar e soltar, ele elimina esse estresse, oferecendo um sistema visual claro para organizar suas refeições, receitas e listas de compras.

Você pode mapear refeições por semana ou mês, definir metas nutricionais e dividir receitas em listas de compras simples, perfeitas para evitar a fadiga de tomar decisões. Campos personalizados como calorias, carboidratos, proteínas e tipos de refeições (café da manhã, almoço, lanches, jantar) facilitam o acompanhamento das metas alimentares, ao mesmo tempo que reduzem o desperdício de alimentos.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize receitas em pastas de fácil acesso para repetir suas favoritas

Crie listas de compras automáticas para nunca se esquecer de nenhum ingrediente.

Alterne facilmente entre várias perspectivas com várias visualizações: Calendário de Refeições para um planejamento geral, Quadro de Tipos de Refeições para uma classificação rápida e Visualização Semanal Resumida para uma preparação diária focada.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que lida com TDAH ou agendas lotadas e precisa de ajuda para planejar refeições sem estresse e reduzir a fadiga de tomar decisões na hora das refeições.

💡 Dica profissional: planejar refeições não deve ser como reescrever a mesma lista todas as semanas. Com as Tarefas Recorrentes do ClickUp, você pode configurar seu cardápio uma vez e deixar que o sistema cuide do resto. Basta escolher o dia da semana, configurá-lo como recorrente e seu plano de refeições se repetirá automaticamente conforme o cronograma. Elimine a necessidade de adicionar as mesmas refeições todas as semanas.

Mantenha seu planejamento consistente e sem estresse.

Libere tempo para a criatividade (experimente novas receitas em vez de digitar novamente as antigas).

Mantenha-se organizado sincronizando tarefas recorrentes com sua visualização completa do calendário.

9. Modelo de organização de agenda do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize suas rotinas pessoais, profissionais e sociais com o modelo de organização de agenda do ClickUp.

O modelo de organização de agenda do ClickUp é como um painel de controle da sua vida que organiza tudo, incluindo prazos de trabalho, tarefas domésticas, planos sociais e objetivos pessoais.

Ele garante que cada área da sua vida (pessoal, profissional, doméstica, social e até mesmo desenvolvimento pessoal) tenha sua própria faixa dedicada com clareza codificada por cores, para que seu cérebro saiba instantaneamente onde uma tarefa se encaixa. E quando os planos mudam (como costuma acontecer), a liberdade de arrastar e soltar permite que você reorganize sua agenda em segundos, mantendo a flexibilidade sem perder o foco. Isso ajuda a reduzir a sobrecarga e facilita a mudança de marcha sem perder o foco.

Por que você vai adorar este modelo:

Agrupe as tarefas por tipo de atividade (Pessoal, Trabalho, Casa, Social ou Desenvolvimento) para saber exatamente a que categoria pertence a sua energia.

Adicione datas de início e prazo para dar estrutura ao seu dia, deixando espaço para flexibilidade.

Programe hábitos recorrentes (corrida matinal, tarefas domésticas, momentos de silêncio) no piloto automático, sem precisar reinseri-los todas as semanas.

✅ Ideal para: Pessoas multitarefas ocupadas e com TDAH que precisam de uma visão geral de sua vida, mas ainda assim conseguem se concentrar nos detalhes do dia a dia.

10. Modelo de plano de projeto para adultos com TDAH e neurodivergentes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture metas complexas em etapas claras com o modelo de plano de projeto para adultos com TDAH e neurodivergentes do ClickUp.

O modelo de plano de projeto para adultos com TDAH e neurodivergentes do ClickUp não é um planejador de projetos padrão. Em vez disso, ele mantém você focado e no caminho certo, dividindo planos grandes e complexos em etapas estruturadas e codificadas por cores que você pode realmente seguir. Ele oferece várias maneiras de trabalhar: a visualização em lista para um foco organizado e passo a passo, a visualização em quadro para uma organização visual Kanban e a visualização em documento para manter todas as suas notas, guias e detalhes em um só lugar.

Cada cartão de tarefa é totalmente arrastável e solte, dando a você a liberdade de reorganizar projetos conforme seu foco muda ao longo do dia. Além disso, a clareza codificada por cores garante que nada se misture ao fundo. Seus olhos sabem instantaneamente o que precisa de atenção.

Por que você vai adorar este modelo:

Personalize os status para refletir o seu fluxo de trabalho real, não o sistema rígido de outra pessoa.

Centralize planos, notas e recursos para eliminar a frustração de procurar em vários arquivos.

Atribua níveis de prioridade, prazos e classificações de esforço às tarefas, reduzindo a confusão mental.

✅ Ideal para: profissionais com TDAH ou criadores neurodivergentes que desejam um plano de projeto flexível e desenvolvido para a forma como o seu cérebro realmente funciona.

Melhore seu fluxo de trabalho com o ClickUp!

Os modelos Notion para TDAH são um bom começo quando você deseja estrutura e um pouco mais de controle sobre o seu dia. Eles oferecem espaços organizados para planejar, acompanhar e organizar.

Mas se você já se sentiu limitado por configurações manuais ou desejou que seu sistema pudesse fazer mais por você, o ClickUp se torna sua ferramenta ideal.

Os modelos do ClickUp não se limitam a ajudá-lo a organizar seu dia/semana/tarefas. Com Brain, Docs, Calendar e muito mais, todos com tecnologia de IA, eles ajudam você a realmente realizar seu trabalho. Para indivíduos neurodivergentes e qualquer pessoa, isso significa menos carga mental e maior produtividade.

Se você está pronto para experimentar um sistema que se adapta a você, e não o contrário, experimente o ClickUp.

