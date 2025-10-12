Rastreador de tarefas gratuito com modelos de automação

É uma manhã de terça-feira. Um grupo de estudantes está reunido para trabalhar em um projeto com prazo para sexta-feira. Um professor lida com pilhas de redações. Ao mesmo tempo, uma equipe de projeto tenta se alinhar em relação aos resultados esperados.

Lugares diferentes, mesmos cenários: muito trabalho sem clareza.

Um rastreador de tarefas com automações oferece um local onde as tarefas se organizam, os prazos permanecem visíveis e as atualizações de progresso são exibidas.

Nesta postagem do blog, exploraremos alguns dos melhores modelos pré-estruturados do ClickUp para ajudá-lo a manter o foco no trabalho. 🏁

O que são rastreadores de tarefas com automações?

Um rastreador de tarefas com automações é uma estrutura digital pré-construída projetada para ajudar alunos, professores e equipes a gerenciar tarefas ou trabalhos. Geralmente parte de um software de automação de tarefas, ele integra recursos automatizados, como lembretes, tarefas repetitivas, atualizações de status e gatilhos de fluxo de trabalho.

Esses modelos geralmente incluem campos para descrições de tarefas, datas de vencimento, prioridades, acompanhamento do progresso e responsáveis.

🔍 Você sabia? A má gestão do tempo explica quase 20% da procrastinação dos alunos, mostrando como o planejamento e o atraso estão intimamente ligados.

O que torna um rastreador de tarefas com modelo de automação um bom rastreador?

Um rastreador de tarefas bem elaborado com automações é uma ferramenta de colaboração estratégica para estudantes que aumenta a eficiência e a responsabilidade. Aqui estão alguns recursos a serem considerados:

Atualizações de status automatizadas: Altera o status das tarefas (por exemplo, de “A fazer” para “Concluída”) quando determinadas condições são atendidas, reduzindo os esforços de acompanhamento manual

Lembretes de datas de vencimento: configura lembretes automáticos para notificá-lo sobre prazos futuros, ajudando você a se manter à frente da sua carga de trabalho

Categorização de tarefas: Organiza as atribuições por assunto, prioridade ou data de vencimento para manter uma visão geral clara de suas responsabilidades

Acompanhamento do progresso: Utiliza indicadores visuais, como barras de progresso ou porcentagem de conclusão, para monitorar o avanço de cada tarefa

Visualizações personalizáveis: oferece diferentes opções de visualização (por exemplo, calendário, gráfico de Gantt, Kanban) para se adequar a várias preferências organizacionais

Recursos de integração: garante compatibilidade com outras ferramentas ou plataformas que você usa para sincronização perfeita de dados

🔍 Você sabia? A procrastinação geralmente vem da baixa autorregulação; o cérebro prefere recompensas rápidas (navegar, conversar) a tarefas longas. É por isso que estruturas externas, como rastreadores, ajudam a reforçar a disciplina.

10 Rastreador de tarefas com modelos de automação

Aqui, exploraremos alguns dos melhores modelos do ClickUp para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre tarefas, prazos e colaboração em equipe. 🎯

1. Modelo de tarefa de aula do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina datas de entrega, registre notas e aloque recursos com o modelo de tarefas de aula do ClickUp

Os professores lidam diariamente com planos de aula, notas e comunicação com os alunos, o que torna o gerenciamento de tarefas uma das tarefas mais pesadas. O modelo de tarefas de aula do ClickUp foi criado para tirar esse peso dos seus ombros, centralizando todos os trabalhos dos alunos em um espaço organizado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

📌 Ideal para: Professores que gerenciam várias turmas e tutores que precisam de uma maneira clara e automatizada de acompanhar tarefas e notas.

🚀 Vantagem do ClickUp: De acordo com pesquisas, quando os alunos sabem o que precisa ser feito, eles têm menos dificuldade com organização e motivação. As automações do ClickUp funcionam como um assistente pessoal em segundo plano, lembrando, classificando e atualizando tarefas para você. *Crie automações personalizadas do ClickUp para manter seu fluxo de trabalho em execução em segundo plano Por exemplo, uma professora e sua turma criam um espaço de trabalho no ClickUp para acompanhar as tarefas. Sempre que a professora publica uma nova tarefa em “A fazer”, o ClickUp automaticamente: Atribui aos alunos

Adicione uma data de vencimento com base na política de tarefas, por exemplo, dois dias após a atribuição

Marque como “Alta prioridade” se estiver marcado como “teste”

2. Modelo de rastreador de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe projetos com cronogramas visualmente impressionantes usando o modelo de rastreador de projetos do ClickUp

O modelo de rastreador de projetos do ClickUp ajuda você a equilibrar vários projetos com prazos, orçamentos e responsabilidades variáveis entre as equipes.

Execute entregas para clientes, iniciativas internas e até mesmo campanhas multifuncionais com a visualização Gantt integrada do ClickUp. Os campos de status RAG (vermelho-âmbar-verde) personalizados fornecem uma verificação rápida do andamento das tarefas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize o trabalho em etapas de projeto recolhíveis, como Preparação , Produção e Ao vivo

Acompanhe os prazos automaticamente com os campos Data de início , Data de vencimento e Data de conclusão

Mantenha a responsabilidade clara atribuindo proprietários na coluna Responsável

Avalie o esforço com as colunas Tempo rastreado e Duração (dias)

📌 Ideal para: Gerentes de projetos e tarefas e grupos multifuncionais que precisam de uma maneira flexível de supervisionar vários projetos. Também pode ser usado por estudantes que procuram um modelo de rastreador de tarefas para manter os prazos em dia.

📮 ClickUp Insight: Apenas 11% dos participantes da nossa pesquisa compartilham suas metas com outras pessoas para fins de responsabilização. Essa é uma oportunidade perdida. Pense nisso: compartilhar sua visão traz novas perspectivas, ajudando você a definir metas mais claras e identificar problemas ocultos que você poderia ter deixado passar. 🎯 O ClickUp torna muito simples aproveitar esse superpoder. Basta @mencionar um mentor para obter sua sabedoria, incluir um amigo para aumentar a responsabilidade ou deixar notas detalhadas para o seu eu futuro. 💫 Resultados reais: Os usuários afirmam que conseguem lidar com cerca de 10% mais trabalho com o ClickUp.

3. Modelo de prazos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Destaque momentos importantes, como exames, apresentações ou lançamentos, com o modelo de prazos do ClickUp

Prazos perdidos podem atrapalhar tarefas, projetos ou até mesmo um plano semestral inteiro. O modelo de prazos do ClickUp ajuda você a evitar isso, fornecendo um sistema claro para planejar, acompanhar e cumprir todas as datas de entrega dentro do prazo.

Com um cronograma integrado que acompanha listas de tarefas detalhadas, você sempre saberá o que está por vir e o que já foi concluído.

Além disso, com quatro visualizações personalizadas, Todas as atividades, Status das atividades, Guia de introdução e Cronograma do projeto, você pode alternar rapidamente entre as perspectivas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize todas as tarefas com duas visualizações (Lista + Cronograma do projeto) para obter clareza sobre os detalhes e os prazos gerais

Acompanhe a urgência definindo facilmente sinalizadores de prioridade e classificando tarefas com filtros integrados

Evite gargalos usando linhas de dependência e identificando os riscos do projeto com antecedência

marcador Hoje na Mantenha-se atualizado em tempo real com umna linha do tempo do seu projeto

📌 Ideal para: Estudantes que mapeiam prazos de tarefas, professores que programam trabalhos e exames e equipes que precisam de uma maneira confiável de acompanhar projetos urgentes.

🧠 Curiosidade: Às vezes, você pode ter boas intenções, mas tem dificuldade em colocá-las em prática. Esse é um padrão psicológico conhecido como “discrepância entre intenção e ação”. Trata-se de uma combinação de fatores cognitivos e emocionais, incluindo insegurança e a maneira como as pessoas lidam com o estresse, e não preguiça.

4. Modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida projetos acadêmicos em partes gerenciáveis com o modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp

O modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp oferece um plano de projeto pronto para uso dentro do ClickUp Docs.

Ao contrário do modelo anterior (criado para supervisão de projetos com várias equipes), este foi desenvolvido especificamente para trabalhos acadêmicos. Ele orienta você na criação de um perfil claro do aluno, na estruturação dos detalhes do projeto e no registro das informações do instrutor.

Você pode compartilhar, atualizar e expandir facilmente este caderno digital à medida que seu projeto avança.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture detalhes essenciais com uma seção de perfil do aluno (nome, ano, curso, datas do projeto e até mesmo fotos de perfil)

Organize os trabalhos do curso com uma tabela de detalhes do projeto para disciplina, instrutor, nome do projeto e membros do grupo

Trabalhe em conjunto em tempo real dentro do documento usando comentários embutidos, reações e anexos de arquivos para anotações colaborativas

📌 Ideal para: Estudantes que trabalham em projetos individuais ou em grupo e equipes acadêmicas que preparam trabalhos de pesquisa.

🚀 Vantagem do ClickUp: Pare de se preocupar com os detalhes. O ClickUp Brain funciona em segundo plano, para que você possa se concentrar em ensinar, aprender ou trabalhar. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, seu Gerenciador de Projetos com IA usa inteligência artificial para automatizar tarefas e subtarefas, definir prazos e até mesmo gerar reuniões diárias. E quando se trata de trabalho em grupo? O ClickUp Brain pode resumir discussões, extrair os itens de ação e vincular tudo de forma organizada aos seus projetos e notas. Transforme tarefas confusas em etapas claras e acionáveis em segundos com o ClickUp Brain Aqui estão algumas sugestões excelentes que você pode usar. 🤩 Divida meu projeto de matemática em pesquisa, rascunho e envio final com prazos

Gere um relatório semanal de progresso para todos os envios pendentes

Crie subtarefas para avaliar tarefas por semana

5. Modelo ClickUp para estudantes

Obtenha um modelo gratuito Compare e contraste diferentes tópicos e conceitos de projetos usando o modelo ClickUp Student

O modelo ClickUp Student consolida suas anotações, listas de leitura, tarefas e preparação para exames. Com seções integradas para Anotações de aula e Tarefas de aula, ele funciona como um caderno digital e um rastreador de tarefas.

Com o ClickUp para estudantes, você pode marcar notas por curso ou tópico, acompanhar tarefas com prazos e até mesmo atribuir tarefas para trabalhos em grupo. Dessa forma, você obtém um painel confiável para manter todas as partes da sua vida estudantil sob controle.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Personalize com campos suspensos para cursos e rótulos para tipos de notas (aula, leitura, grupo de estudo, etc.)

Priorize com eficácia usando sinalizadores de prioridade e atualizações de status, como A fazer ou Concluído

Organize sua agenda visualmente com as visualizações Lista, Calendário, Carga de trabalho e Gantt

Adicione clareza com ícones e cores baseados em tópicos que facilitam a identificação das notas à primeira vista

📌 Ideal para: Estudantes que desejam um hub central para gerenciar anotações de aula, tarefas e prazos sem usar vários aplicativos.

🚀 Vantagem do ClickUp: O AI Writer for Work do ClickUp Brain está integrado a tarefas, documentos, comentários e muito mais, facilitando a elaboração, o aprimoramento ou a transformação de conteúdo com apenas um prompt. Veja como ele pode ajudar: Expanda resumos em descrições completas de tarefas, modelos ou resumos de projetos

Converta documentos ou conversas em listas de verificação ou tarefas

Melhore e edite o conteúdo para refinar os rascunhos

Transforme longas conversas, notas de reuniões ou atualizações de projetos em resumos concisos *Transforme notas e ideias preliminares em documentos concretos com o AI Writer for Work do ClickUp Brain Veja como o ClickUp Brain facilita a escrita com IA. 👇🏼

📖 Leia também: Modelos de planos de aula pagos e gratuitos para professores e educadores

6. Modelo de progresso do aluno do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o crescimento e o desenvolvimento do seu aluno com o modelo de progresso do aluno do ClickUp

O modelo de progresso do aluno do ClickUp foi projetado para professores, tutores e administradores que precisam acompanhar o desempenho dos alunos. Ele se concentra menos nas tarefas e mais no monitoramento do crescimento, comportamento e marcos acadêmicos de cada aluno.

Ele visualiza quem está indo bem, quem precisa de apoio extra e onde intervir antes que pequenos problemas se tornem grandes contratempos. Com status, campos personalizados e opções de relatórios, você pode preparar rapidamente atualizações para pais, colegas ou líderes escolares.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso dos alunos com status personalizados, como Desempenho bom , Precisa de atenção ou Precisa ganhar confiança

Adicione detalhes importantes usando campos personalizados para classificações de esforço , aulas , aniversários , informações de contato dos pais e muito mais

Visualize os dados sob vários ângulos com as visualizações Guia, Problemas de comportamento, Lista e Necessita de atenção

📌 Ideal para: Professores que gerenciam o desempenho em sala de aula, administradores que preparam relatórios e tutores que acompanham o progresso dos alunos ao longo do tempo.

🌟 Bônus: Criar relatórios de progresso e atualizações de status é simples com os agentes de IA do ClickUp, que se adaptam às mudanças em seu espaço de trabalho para agir de forma autônoma com base nas instruções fornecidas. Use um dos agentes pré-construídos em um canal, pasta ou lista, ou personalize o seu próprio. Comece a construir com o Autopilot Agent Builder

🧠 Curiosidade: O livro Poor Richard’s Almanack, de Benjamin Franklin, publicado em 1757, popularizou a frase “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje”. Essa foi essencialmente uma das primeiras frases de efeito sobre produtividade.

7. Modelo de educação para estudantes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne o aprendizado mais envolvente com o modelo de educação para estudantes do ClickUp

O modelo ClickUp Student Education ajuda você a gerenciar toda a sua jornada acadêmica, não apenas tarefas ou atribuições individuais.

Enquanto outros modelos voltados para estudantes podem cobrir projetos ou acompanhamento do progresso, este oferece uma visão geral do currículo que organiza todos os cursos, semestres e requisitos em uma única tela.

Você pode acompanhar aulas, datas de entrega, instrutores, notas, pré-requisitos e unidades de crédito com visibilidade clara em todo o seu plano de estudos. É perfeito se você estiver usando várias ferramentas de estudo para programas, cronogramas de cursos e comunicação.

Com agrupamento por semestre e campos detalhados do curso, você tem uma maneira flexível de ver como cada aula se encaixa no seu panorama acadêmico geral.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe detalhes essenciais com campos como Número do curso , Pré-requisitos , Unidades de crédito , Informações sobre o instrutor e Links do programa do curso

Gerencie o status acadêmico usando status como A fazer , Em andamento , Em progresso e Concluído

Alterne entre Exibição do Currículo , Exibição dos Pré-requisitos e Exibição do Guia para analisar os cursos

Registre notas e o progresso da conclusão do semestre com campos personalizados, como Nota final e Status de conclusão do semestre

📌 Ideal para: Estudantes que desejam acompanhar seus cursos e semestres de forma holística e orientadores acadêmicos que desejam uma visão clara do currículo e dos requisitos.

📖 Leia também: Dicas mais importantes de gerenciamento de projetos para estudantes

8. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as tarefas, prazos e responsabilidades com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp oferece uma estrutura pronta para lidar com tarefas de todas as escalas, incluindo atribuições, projetos, trabalhos em grupo ou até mesmo responsabilidades contínuas. Este modelo é voltado para a execução diária. Na verdade, sua adaptabilidade é o que o torna uma escolha excelente.

Os alunos podem usá-lo para gerenciar trabalhos acadêmicos e atribuir tarefas aos membros da equipe, enquanto os professores podem planejar a preparação das aulas e as tarefas de avaliação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Em andamento , Revisão e Alteração para Organize tarefas em etapas comopara um acompanhamento claro do projeto

Acompanhe os prazos na coluna Data de vencimento com datas e horários exatos

Estime o esforço usando o campo Estimativa de tempo e gerencie as expectativas de carga de trabalho

Categorize atribuições ou tarefas por função usando o campo Departamento

Visualize a conclusão com a barra de progresso e o rastreador de porcentagem

📌 Ideal para: Estudantes que precisam equilibrar vários projetos, professores que gerenciam a preparação de aulas e notas, e equipes multifuncionais que coordenam o trabalho entre diferentes departamentos.

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre os recursos de IA do ClickUp:

Por exemplo, eu uso o Brain (Max) para criar todas as minhas novas listas de projetos. Eu insiro um resumo e ele cria todos os meus marcos, tarefas, subtarefas e listas de verificação. Ele também cria as dependências entre todos eles e define uma série de outros atributos da tarefa. São mais de 100 tarefas em um bate-papo de 15 minutos. Configurar projetos complexos personalizados costumava ser uma grande tarefa e geralmente tínhamos que usar uma importação CSV complicada. Se você souber como usá-lo corretamente, ele pode fazer muito.

Por exemplo, eu uso o Brain (Max) para criar todas as minhas novas listas de projetos. Eu insiro um briefing e ele cria todos os meus marcos, tarefas, subtarefas e listas de verificação. Ele também cria as dependências entre todos eles e define uma série de outros atributos da tarefa. São mais de 100 tarefas em um bate-papo de 15 minutos. Configurar projetos complexos personalizados costumava ser uma grande tarefa e geralmente tínhamos que usar uma importação CSV complicada.

Se você souber como usá-lo corretamente, ele pode fazer muito.

9. Modelo de rastreador de tarefas semanais da Template.net

Precisa de ajuda para estruturar sua carga de trabalho acadêmica semana a semana? Este modelo de tarefas semanais facilita o gerenciamento de várias tarefas ao longo de um semestre ou ano letivo inteiro.

Com um layout claro para tarefas concluídas e pendentes, além de uma barra de progresso semanal, você sempre saberá o quanto já realizou e o que ainda precisa ser feito. Cada semana tem seu próprio resumo, com totais e acompanhamento do progresso que mostram exatamente onde você está.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Personalize seu planejador com campos de informações do aluno, como Nome do aluno , ID , Curso e Instrutor

Obtenha visibilidade instantânea da carga de trabalho com a Tabela de Resumo Semanal (Total, Concluídas, Tarefas pendentes)

Visualize o progresso com um gráfico de barras comparando tarefas concluídas e pendentes

Acompanhe todos os detalhes com as tabelas Tarefas concluídas e Tarefas pendentes

📌 Ideal para: Estudantes que preferem um acompanhamento semanal estruturado das tarefas e precisam de um sistema visual para equilibrar prazos, progresso e carga de trabalho ao longo do semestre.

🧠 Curiosidade: Os debates sobre os trabalhos de casa têm raízes profundas. No início do século XX, alguns distritos escolares dos EUA chegaram a proibir os trabalhos de casa, pois consideravam que estes incentivavam a aprendizagem mecânica. Os trabalhos de casa voltaram com força durante a Guerra Fria, quando a competição nas áreas da ciência e da matemática se tornou uma prioridade nacional.

10. Modelo de documento do Word para acompanhamento de tarefas escolares da Documentero

via Documentero

O modelo de documento Word Homework Tracker oferece aos alunos um sistema claro baseado em documentos para registrar e acompanhar as tarefas.

Com seções dedicadas para detalhes dos alunos, tabelas de tarefas e resumos, ele funciona para qualquer pessoa que deseja a familiaridade dos documentos do Word, com a conveniência das atualizações automatizadas.

Este modelo se destaca por sua estrutura de conteúdo dinâmica. Placeholders como {{dueDate}} e {{completedAssignments}} extraem dados automaticamente de fontes conectadas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture rapidamente as informações essenciais com a seção Informações do aluno (nome, série, semestre)

Acompanhe todas as tarefas na Tabela de Visão Geral das Tarefas (Assunto, Título, Data de Entrega, Status, Notas)

Monitore a carga de trabalho geral na seção Resumo com totais em tempo real das tarefas concluídas e pendentes

Fique à frente dos prazos com a seção Tarefas vencidas, que só aparece quando necessário

📌 Ideal para: Estudantes que desejam um rastreador de tarefas simples baseado no Word, que seja familiar, mas ofereça espaços reservados fáceis de automatizar.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX é o seu hub unificado que entende seu espaço de trabalho contextualmente, eliminando a proliferação de IA. Com consciência contextual de suas tarefas, projetos e aplicativos conectados, ele fornece respostas, automações e insights que realmente se adaptam ao seu fluxo de trabalho. Dite seus requisitos através do Talk-to-Text para dividir tarefas, resumir discussões em grupo ou automatizar atualizações entre aplicativos no Google Drive, Notion ou GitHub. Com flexibilidade multimodelo (ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais), o Brain MAX sempre seleciona a melhor IA para o trabalho. Aqui está um resumo de suas capacidades:

Fique por dentro de suas atribuições com o ClickUp

A Lei de Parkinson diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. E com essa rede de trabalho em expansão, é difícil lembrar dos prazos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece excelentes rastreadores de tarefas gratuitos com modelos de automação que proporcionam um sistema concreto. Use o ClickUp Automations para atribuir trabalhos instantaneamente, mover tarefas quando seu status mudar ou enviar lembretes. Além disso, o ClickUp Brain traz inteligência alimentada por IA para extrair contexto de notas, anexos e até mesmo tarefas.

Com todas as suas tarefas, notas, conversas e arquivos reunidos em uma plataforma fácil de usar, o ClickUp é o espaço de trabalho com IA convergente que mantém tudo organizado para você.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅