Modelos gratuitos de mapa da jornada do usuário do Figma para visualizar as experiências dos clientes

Um barista lhe entrega seu café, mas escreveu seu nome errado, esqueceu a dose extra e demorou cinco minutos a mais do que o normal. São pequenos detalhes, mas que se somam.

O mesmo se aplica aos produtos digitais. Cada clique, atraso ou erro influencia a forma como os usuários se sentem em relação à sua marca.

Um modelo de mapa da jornada do usuário do Figma ajuda você a identificar esses momentos antes que eles se transformem em frustrações. Reunimos alguns dos melhores modelos que ajudam designers de UX, equipes de produto e profissionais de marketing a acompanhar cada etapa da jornada do cliente, descobrir pontos fracos e ajustar experiências que encantam.

Fique por aqui para explorar alguns excelentes modelos do ClickUp com insights baseados em IA para tornar o mapeamento da jornada ainda mais inteligente. 🗺️✨

Os 10 melhores modelos de jornada do usuário do Figma em resumo

Nome do modelo Baixe o modelo Melhores recursos Ideal para Modelo de mapa da jornada do usuário do Figma Baixe este modelo Grade modular, perfis de usuário, orientação integrada, mapeamento de pontos fracos Gerentes de projeto, designers de experiência do usuário, pesquisadores Modelo de mapa de jornada do Figma Baixe este modelo Estrutura simples, emoções, obstáculos, ideias de melhoria Startups, equipes ágeis, iniciantes em mapeamento de jornada Modelo de mapeamento de histórias do Figma Baixe este modelo Cartões de história, metas épicas, priorização vertical, planejamento de lançamento Equipes ágeis, proprietários de produtos, scrum masters Modelo de diagrama de fluxo do usuário Figma Baixe este modelo Formas pré-construídas, nós de decisão, fluxos de várias etapas Designers de UX/UI, desenvolvedores de produtos, analistas Modelo de mapa da jornada do usuário do Figma (detalhado) Baixe este modelo Persona/cenário, emoções em emojis, pontos fracos, dificuldades Pesquisadores de UX, estrategistas de produto, profissionais de marketing Modelo de mapa de experiência do aplicativo Figma Fashion Baixe este modelo Telas de aplicativos, sentimento de emojis, descoberta de tendências, foco em comércio eletrônico Equipes de tecnologia da moda e experiência do usuário em comércio eletrônico Modelo de mapa de jornada e persona do usuário do Figma Baixe este modelo Escala de UX, necessidades não atendidas, campos de proprietário/colaborador Equipes de produtos empresariais, gerentes de projetos de TI, arquitetos de negócios Modelo de história do usuário do Figma (sessão de brainstorming em equipe) Baixe este modelo Imagens de perfil do usuário, fluxos colaborativos, caminhos editáveis Equipes ágeis, gerentes de projeto, designers de experiência do usuário Modelo Figma Shu Ha Ri UX Baixe este modelo Sistema de design, registro de alterações, estágios de domínio Grandes equipes de design, gerentes de sistemas de design Modelo de kit de plano de serviço Figma Baixe este modelo Visualizações para dispositivos móveis/desktop, ações de suporte, linhas de visibilidade Designers de serviços, gerentes de operações, estrategistas

👋🏾 Aqui estão algumas alternativas sólidas do ClickUp para ajudá-lo ainda mais!

O que torna um modelo de mapa de jornada do usuário do Figma bom?

Como diferentes colaboradores criam modelos do Figma, você frequentemente encontrará várias versões de um mapa da jornada do usuário. Veja o que procurar em um modelo útil de jornada do cliente. 👀

Personas do usuário: Inclui dados demográficos, necessidades, objetivos, perfis distintos de usuários e a mentalidade do usuário-alvo

Etapas da jornada: divide a experiência em fases claras com ações e objetivos correspondentes do usuário

Emoções e pontos fracos: visualiza como o usuário se sente em cada etapa e destaca suas frustrações

Pontos de contato: Mostra onde os usuários interagem com o produto ou serviço em diferentes canais

Estrutura visual: oferece um layout limpo e organizado com conectores, ícones ou emojis para facilitar o acompanhamento das informações

Flexibilidade: Permite personalização para diferentes produtos, personas ou Permite personalização para diferentes produtos, personas ou fluxos de trabalho de CRM

🔍 Você sabia? O mapa da jornada do cliente do Spotify é um exemplo maravilhoso e prático do que você precisa mapear. De acordo com o Relatório da Jornada de Decisão do Consumidor, 71% dos ouvintes afirmam que a plataforma os ajuda em sua jornada de compra. Eles dividem o caminho para a compra em cinco etapas: Ser (quando as pessoas estão simplesmente vivendo a vida, ainda sem considerar uma compra), Sonhar (explorar possibilidades), Escolher (restringir as opções), Comprar e Usar (o que acontece após a compra).

10 modelos de mapa de jornada do usuário do Figma

Vamos explorar 10 ferramentas de mapeamento da jornada do cliente do Figma prontas para uso que ajudam você a visualizar as experiências dos clientes, resolver pontos fracos e descobrir oportunidades de melhoria. 🎯

1. Modelo de mapa da jornada do usuário do Figma

via Figma

O modelo de mapa da jornada do usuário do Figma oferece uma tela limpa e estruturada para visualizar e entender cada ponto de contato da jornada do usuário. Ele vai além de um simples fluxo linear, oferecendo seções dedicadas para capturar o que os usuários fazem, o que sentem, pensam e onde realmente estão seus pontos fracos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie perfis detalhados de usuários com campos dedicados para nome , idade , objetivos e muito mais

Aproveite as orientações integradas e as seções de “como fazer” que desmistificam o processo

Use um design modular baseado em grade para adicionar, remover ou reorganizar facilmente etapas e pontos de contato

📌 Ideal para: Gerentes de produto, designers de UX e pesquisadores que precisam de uma solução abrangente para criar um mapa de jornada do usuário compartilhável.

🧠 Curiosidade: O primeiro “gráfico de fluxo de processo” foi criado por Frank Gilbreth e Lillian Gilbreth na década de 1920 para analisar fluxos de trabalho industriais e reduzir movimentos desnecessários.

2. Modelo de mapa de jornada do Figma

via Figma

Este modelo simples de mapa da jornada do usuário do Figma oferece uma estrutura direta para visualizar o caminho do seu usuário. Projetado para oferecer clareza e eficiência, ele ajuda as equipes a identificar rapidamente momentos importantes, mudanças emocionais e pontos de contato cruciais, sem se perder em detalhes desnecessários.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina as metas, ações, pensamentos e emoções dos usuários em diferentes estágios de interação

Identifique os obstáculos e as frustrações que os usuários enfrentam, permitindo a resolução direcionada de problemas

Documente melhorias potenciais e soluções inovadoras para cada etapa em uma seção dedicada

📌 Ideal para: Startups, pequenas empresas e equipes ágeis que priorizam a simplicidade na compreensão e melhoria das experiências dos usuários, ou indivíduos novos no mapeamento de jornadas.

3. Modelo de mapeamento de histórias do Figma

via Figma

Criar produtos que ressoam com os usuários significa entender sua narrativa. O modelo Figma Story Mapping oferece uma maneira visualmente intuitiva de dividir a jornada do usuário em “cartões de história” gerenciáveis

Cada cartão se concentra em metas épicas do usuário e nas etapas individuais necessárias para alcançá-las.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina atividades e objetivos de alto nível dos usuários para obter uma visão estratégica geral

Divida cada épico em cartões de história menores e acionáveis, representando tarefas e interações específicas do usuário

Use o eixo vertical para empilhar cartões de história por prioridade ou incremento de lançamento, orientando o desenvolvimento iterativo

Alinhe equipes multifuncionais em relação às necessidades dos usuários e ao escopo do produto

📌 Ideal para: Equipes ágeis de produto, proprietários de produto e scrum masters que precisam de uma ferramenta colaborativa para planejar backlogs de produto e priorizar recursos.

🔍 Você sabia? Na década de 1990, os diagramas de atividades da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) trouxeram os fluxogramas para a era digital. Eles padronizaram os símbolos e facilitaram o mapeamento de processos pelas equipes usando software UML especializado.

4. Modelo de diagrama de fluxo do usuário Figma

via Figma

O modelo de diagrama de fluxo do usuário do Figma oferece uma estrutura lógica para ilustrar as interações do usuário, decisões e respostas do sistema dentro de um aplicativo.

O que torna este modelo de fluxograma particularmente valioso é seu conjunto abrangente de componentes pré-projetados, desde ações e nomes de tela até pontos de decisão. Ele ajuda a identificar possíveis pontos de atrito e otimizar sequências de interação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie trajetórias de usuários com várias etapas, mostrando como os usuários navegam por um aplicativo

Monte diagramas rapidamente usando uma rica biblioteca de formas para ações, telas e pontos de decisão

Incorpore nós claros de Sim/Não ou Pergunta para representar as escolhas dos usuários e seus caminhos subsequentes

Obtenha uma linguagem visual comum para designers, desenvolvedores e partes interessadas discutirem e refinarem as jornadas dos usuários

📌 Ideal para: Designers de UX/UI, desenvolvedores de produtos e analistas de negócios que precisam documentar e otimizar o fluxo de usuários por meio de produtos ou serviços digitais.

5. Modelo de mapa da jornada do usuário do Figma

via Figma

Este modelo de mapa da jornada do usuário do Figma oferece uma abordagem altamente visual e granular para mapear a experiência do usuário. Ele se destaca por fornecer linhas dedicadas para Pensar, Fazer, Pontos fracos e Sentir, permitindo um mergulho profundo nos aspectos psicológicos e emocionais da interação do usuário.

Com uma persona de usuário e um cenário proeminentes na parte superior, este modelo garante que cada detalhe da jornada permaneça ancorado a um contexto específico do usuário.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Comece com uma persona e um cenário claros, garantindo que todas as informações da jornada sejam baseadas em um perfil de usuário realista

Acompanhe os sentimentos dos usuários com indicadores emoji em todas as etapas, proporcionando uma visão rápida de seus altos e baixos emocionais

Articule dificuldades e obstáculos para orientar soluções direcionadas e priorizar esforços de desenvolvimento

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, estrategistas de produto e equipes de marketing que precisam de uma visão detalhada da jornada do usuário.

🧠 Curiosidade: os animadores da Disney na década de 1930 usavam storyboards para mapear sequências de eventos em filmes. O primeiro storyboard completo apareceu no curta-metragem Three Little Pigs (Três Porquinhos), de 1933, e foi usado no longa-metragem Snow White and the Seven Dwarfs (Branca de Neve e os Sete Anões), de 1937. Os designers de UX modernos pegaram essa ideia emprestada para visualizar as interações dos usuários e as jornadas dos clientes.

6. Modelo de mapa de experiência do aplicativo Figma Fashion

via Figma

Compreender o comportamento do usuário em setores dinâmicos, como o da moda, requer uma abordagem especializada. Este modelo de mapa de experiência do aplicativo de moda Figma captura as nuances únicas de compras, navegação e interação em um ambiente digital.

Ao contrário dos mapas de jornada genéricos, ele integra representações visuais das telas do aplicativo e exemplos distintos de fluxo de usuários (como o Mapa de Experiência do Estado Atual e Futuro). Isso o torna eficaz para rastrear como os usuários descobrem tendências, tomam decisões de compra e interagem com o conteúdo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie as opções e interações da jornada do usuário diretamente no contexto das telas de um aplicativo móvel de moda

Incorpore capturas de tela ou wireframes de interfaces de aplicativos para fornecer um contexto concreto para cada etapa do usuário

Use escalas de emoji incorporadas para avaliar o sentimento do usuário em vários estágios de sua interação com o aplicativo

📌 Ideal para: Designers de UX/UI e equipes de produto nos setores de comércio eletrônico e tecnologia da moda que precisam analisar e otimizar profundamente a experiência do usuário de ponta a ponta.

7. Modelo de mapa de jornada e persona do usuário do Figma

via Figma

Está tendo dificuldades para alinhar processos comerciais complexos com necessidades distintas dos usuários? Este modelo de mapa de jornada e persona do usuário do Figma foi projetado especificamente para projetos de nível empresarial. Ele oferece uma estrutura robusta para definir jornadas de implementação, mantendo o foco no usuário final.

Mapeie fases, etapas, responsabilidades e colaboradores. O modelo de jornada do cliente se destaca por integrar a métrica UX Scale de um produto e seções dedicadas a necessidades críticas não atendidas. Dessa forma, você pode garantir que a implementação técnica aborde diretamente os desafios centrados no ser humano em implantações em grande escala.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Descreva as etapas distintas de um projeto empresarial, desde a definição do caso de uso até a arquitetura de processamento de dados

Especifique proprietários e colaboradores individuais para cada etapa, garantindo responsabilidade e comunicação clara entre as equipes

Acompanhe visualmente o impacto da experiência do usuário e o nível de engajamento ao longo do processo de implementação, destacando áreas que precisam ser melhoradas

Documente os desafios e requisitos gerais que devem ser abordados para uma adoção bem-sucedida

📌 Ideal para: Equipes de produtos empresariais, gerentes de projetos de TI e arquitetos de negócios que gerenciam implementações de sistemas em grande escala.

🔍 Você sabia? O modelo AIDA, Atenção, Interesse, Desejo, Ação, foi introduzido em 1898 pelo pioneiro da publicidade Elias Saint Elmo Lewis. Essa estrutura estabeleceu as bases para o mapeamento moderno da jornada do cliente.

8. Modelo de história do usuário do Figma (sessão de brainstorming em equipe)

via Figma

Organizar uma sessão produtiva de brainstorming em equipe sobre histórias de usuários pode ser caótico. Quando você estiver nessa situação, recorra a este modelo de história de usuário do Figma. Especificamente para workshops colaborativos, ele divide as interações dos usuários em fluxos fáceis de entender: Fluxo de inscrição e compartilhamento, Fluxo de pagamento e Fluxo de compartilhamento de conteúdo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Incorpore imagens de perfil do usuário em cada etapa, tornando o fluxo mais pessoal e centrado no usuário durante as discussões

Forneça uma base visual comum para as equipes discutirem, refinarem e priorizarem histórias de usuários e desenvolvimento de recursos

Modifique ou expanda facilmente os fluxos existentes para explorar caminhos alternativos e otimizar a experiência do usuário

📌 Ideal para: Equipes de desenvolvimento ágil, gerentes de produto e designers de UX que realizam sessões colaborativas de brainstorming para definir, refinar e priorizar histórias de usuários e desenvolvimento de recursos.

9. Modelo Figma Shu Ha Ri UX

via Figma

A jornada da maturidade do design, desde seguir regras até inovar, é capturada pelo modelo Shu Ha Ri UX . Inspirado no conceito das artes marciais japonesas, este modelo de mapa da jornada do usuário do Figma é uma estrutura abrangente de sistema de design criada para elevar a experiência do usuário do seu produto por meio de três estágios de domínio.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oriente os designers pelas etapas de “Shu” (seguir regras), “Ha” (quebrar regras) e “Ri” (transcender regras), promovendo uma cultura de aprendizado contínuo

Organize os elementos em categorias lógicas com contagens detalhadas para melhorar a capacidade de descoberta

Obtenha uma estrutura básica para gerenciar todos os componentes, estilos e variáveis de design

Documente todas as atualizações, adições, modificações, descontinuações e correções de bugs para obter um registro detalhado das alterações

📌 Ideal para: Grandes equipes de design, gerentes de sistemas de design e líderes de UX que estão criando, mantendo e dimensionando processos de design.

🧠 Curiosidade: Em 1947, John von Neumann e Herman Goldstine desenvolveram fluxogramas para planejar programas de computador, marcando um dos primeiros usos de fluxogramas na computação.

10. Modelo de kit de plano de serviço Figma

via Figma

Este modelo do Figma é uma ferramenta avançada para dissecar e visualizar as camadas complexas de uma experiência de serviço. Ele mapeia simultaneamente as ações do usuário, as interações em primeiro plano (o que o usuário vê), as ações em segundo plano (processos internos) e as ações de suporte (sistemas internos e pessoas).

Sua força única reside na definição clara das “linhas de interação” e “linhas de visibilidade”, tornando explícitos os transferências e os esforços nos bastidores necessários para prestar um serviço.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie as visualizações móveis e de desktop lado a lado para interações entre dispositivos

Descreva as “ações de suporte” necessárias, desde chamadas técnicas até intervenções de serviço

Visualize os pontos de contato entre os clientes e o serviço, e quais partes do serviço são visíveis ou ocultas para o cliente

📌 Ideal para: Designers de serviços, gerentes de operações e estrategistas de experiência em organizações que oferecem serviços com vários pontos de contato.

Limitações do Figma para projetar jornadas do usuário

Aqui estão algumas restrições que muitas vezes tornam os mapas de jornada do Figma menos eficazes:

Interatividade estática ou limitada: Sua interatividade é relativamente básica. Simular caminhos de usuário muito dinâmicos, lógica condicional ou alterações em tempo real (por exemplo, respostas com base nas entradas do usuário) é complicado

Desempenho lento com escala: muitas camadas, quadros, recursos e conectores afetam o carregamento, a edição e o compartilhamento no Figma

Dificuldade de manutenção: Você precisa atualizar manualmente emoções, pontos de contato, novos fluxos e outros elementos para manter seu mapa de jornada atualizado

Falta de análises integradas e ciclos de feedback: você não pode inserir diretamente métricas de usuários reais (por exemplo, taxas de abandono, NPS, CSAT) nos mapas do Figma, limitando o quanto a jornada reflete o comportamento real em comparação com suposições

Rigidez do modelo versus personalização excessiva: os modelos criados pela comunidade no Figma variam muito em estilo e estrutura. Usar um modelo pronto pode forçar seu mapeamento a se adequar ao estilo dele, em vez de ao seu processo

🔍 Você sabia? Em 1986, a União Soviética desenvolveu o DRAKON, uma linguagem de programação visual, para melhorar a eficiência do desenvolvimento de software para o programa do ônibus espacial Buran. Os fluxogramas estruturados do DRAKON ainda são usados hoje em várias aplicações.

Modelos alternativos de mapeamento da jornada do usuário

O Figma é ótimo para design, mas quando se trata de criar e manter mapas de jornada do usuário, suas limitações aparecem rapidamente.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele também funciona como um software de CRM, oferecendo tudo o que você precisa (incluindo alguns modelos incríveis) para garantir uma experiência tranquila ao cliente. 🏁

Então, como bônus, aqui está uma prévia de alguns dos melhores modelos de mapa de jornada do usuário que você pode usar na plataforma:

1. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha insights dos clientes sobre fidelidade e insatisfação com o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

O Modelo de Mapa da Jornada do Cliente do ClickUp oferece à sua equipe uma maneira visual de entender toda a experiência do cliente, do início ao fim. Você não precisa mais juntar insights desconexos no Figma.

Este modelo apresenta tudo em um quadro colaborativo do ClickUp, dividindo a jornada nas etapas Conscientização, Consideração e Conversão.

Cada etapa vem pré-carregada com notas adesivas e instruções guiadas que ajudam você a capturar as ações dos clientes, os principais pontos de contato e os possíveis obstáculos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribua responsabilidades vinculando os líderes de equipe a cada etapa para uma prestação de contas clara

Descreva soluções e oportunidades juntamente com os pontos de contato com o cliente para impulsionar estratégias de crescimento

Acompanhe os altos e baixos emocionais para criar experiências que gerem confiança e fidelidade

📌 Ideal para: Equipes de marketing, vendas e desenvolvimento de produtos que desejam se alinhar com os insights dos clientes, identificar pontos de atrito e colaborar para melhorar a jornada completa do usuário.

🚀 Vantagem do ClickUp: os mapas mentais do ClickUp transformam o brainstorming em ação, com cada nó atuando como uma ideia, tarefa ou ramificação em sua jornada. Cada ramificação é totalmente editável, personalizável em termos de cores e pode ser convertida diretamente em tarefas ou subtarefas. Com relayout automático, dependências, modos Lista vs. Em branco e conexões perfeitas com tarefas, documentos, painéis e automações, seus mapas se tornam planos acionáveis.

2. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva uma interface intuitiva para o seu produto com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Quer projetar experiências de usuário que pareçam perfeitas? O Modelo de Fluxo de Usuário do ClickUp é por onde você começa. Ele permite mapear todas as decisões, ações e telas que seus usuários encontram. Com seu sistema codificado por cores para pontos de partida, ações e nós de decisão, você pode rapidamente traçar as rotas mais lógicas, identificar desvios e refinar a forma como os usuários navegam pelo seu produto.

Pense nisso como seu plano de usabilidade, ajudando você a antecipar obstáculos e simplificar a tomada de decisões. E como todo o modelo é colaborativo, você pode revisar os caminhos com sua equipe em tempo real para otimizar fluxos complexos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie as decisões com uma legenda clara dos pontos de início/fim, ações e nós de lógica condicional

Anexe modelos de tela reais para que sua equipe possa conectar fluxos a designs reais

Visualize cenários hipotéticos com caminhos ramificados para cobrir todos os resultados possíveis

📌 Ideal para: Designers de UX/UI, gerentes de produto e desenvolvedores que precisam visualizar os caminhos dos usuários, validar decisões de design e colaborar na criação de uma experiência de usuário tranquila e à prova de erros.

📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros confiam em gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, ela se tornará apenas mais uma camada de atrito. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp Brain, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando — seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

3. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie espaços dedicados à persona do usuário com o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Se sua equipe tem dificuldade em transformar grandes ideias de produtos em tarefas de desenvolvimento viáveis, o Modelo de Mapeamento de Histórias de Usuários do ClickUp foi feito para você. Ao contrário de um mapa de jornada do cliente, que se concentra no fluxo do usuário e amplia as decisões tela por tela, o mapeamento de histórias tem como objetivo transformar as atividades do usuário em histórias de desenvolvimento estruturadas.

Com este mapa de experiência do usuário, você pode organizar as necessidades dos usuários em etapas, vinculá-las a personas e, em seguida, priorizar quais recursos incluir em cada lançamento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida as atividades em etapas sequenciais e converta-as em histórias de usuários detalhadas e codificadas por cores

Priorize os lançamentos visualmente, dividindo o mapa em Lançamento 1 , Lançamento 2 e assim por diante

Use a flexibilidade do ClickUp Whiteboard com notas adesivas, setas, texto, links e desenhos

📌 Ideal para: Equipes ágeis de produto, gerentes de projeto e equipes multifuncionais que precisam alinhar os recursos do produto com as necessidades reais dos usuários e planejar lançamentos.

Veja o que Stefani DiGiovanni, especialista em sistemas da Tefans Tactics, tem a dizer:

Encontrei o ClickUp quando estava procurando um portal do cliente, sem saber que ele se tornaria nosso escritório virtual, pois poderia fazer muito mais. Ele substituiu vários outros softwares e custos e é personalizável para cada tipo de processo da nossa equipe. Eu o uso pessoalmente, profissionalmente e tenho ajudado outras pessoas a fazer o mesmo. ClickUp para toda a vida!

4. Modelo de quadro branco do mapa de empatia do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descubra as necessidades e os objetivos dos usuários com o modelo de quadro branco do mapa de empatia do ClickUp

O Modelo de Quadro Branco do Mapa de Empatia do ClickUp ajuda você a capturar insights profundos dos clientes sem precisar passar horas criando um mapa do zero. Você pode trabalhar digitalmente com quadrantes codificados por cores, seções dedicadas a dores/ganhos e um perfil central do cliente que mantém o foco diretamente no usuário.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Trabalhe em quatro quadrantes predefinidos, como Pensar e Sentir , Ver , Ouvir e Dizer e Fazer , para obter insights estruturados e centrados no usuário

Capture frustrações e oportunidades ocultas usando seções dedicadas a Dificuldades e Benefícios

Mantenha toda a pesquisa focada em um único perfil com o círculo central Perfil do Cliente

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, designers de produtos e equipes de marketing que desejam ir além das suposições, criar empatia e criar soluções baseadas nas motivações reais dos usuários.

5. Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha uma visão clara da situação de cada cliente com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

A retenção de clientes geralmente depende menos da primeira impressão e mais da consistência com que você os apoia após o fechamento do negócio. O Modelo de Plano de Sucesso do Cliente ClickUp organiza todos os dados, contratos e progresso dos seus clientes em um fluxo de trabalho visual.

A verdadeira vantagem desta ferramenta de gerenciamento de clientes está na visibilidade. Cada cliente é representado em um quadro com detalhes importantes, incluindo informações de contato, taxa acordada e tipo de serviço, tudo acompanhado de indicadores de progresso que acompanham seu avanço ao longo do ciclo de vida.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Integração , Retenção , ou Em risco de cancelamento Filtre os clientes por estágio do ciclo de vida com os status personalizados do ClickUp , comoEm risco de cancelamento

Armazene detalhes essenciais do cliente, como tipo de assinatura, contrato, estágio da conta e descrições de problemas nos campos personalizados do ClickUp

Visualize o progresso instantaneamente com barras de progresso baseadas em porcentagem em cada cartão de cliente

Novos clientes, Integração de clientes, Clientes por saúde, para acesso rápido a segmentos específicos Alterne entre sete visualizações prontas do ClickUp , como, para acesso rápido a segmentos específicos

📌 Ideal para: equipes de sucesso do cliente (CS) de SaaS, gerentes de contas e líderes de suporte que precisam de uma maneira estruturada de gerenciar os ciclos de vida dos clientes.

🚀 Vantagem do ClickUp: Tem notas adesivas, comentários do Figma ou documentos com feedback bruto dos clientes espalhados por toda parte? Coloque-os diretamente no ClickUp e deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado: Identifique padrões instantaneamente: analise suas anotações para identificar temas recorrentes, gargalos ou frustrações dos clientes

Resuma com contexto: obtenha resumos concisos de cada etapa da sua jornada, completos com emoções, pontos de contato e necessidades do usuário

Gere itens de ação: crie tarefas para acompanhamento, correções ou solicitações de recursos, atribuídas ao responsável certo Pesquise todo o seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain para obter respostas contextuais relacionadas à jornada do cliente 🤩 Experimente estas sugestões: Resuma este mapa da jornada do usuário em etapas-chave com objetivos e emoções

Gere um relatório das frustrações dos clientes com o fluxo de login e possíveis soluções

Agrupe essas notas de feedback por estágio da jornada: Conscientização, Consideração, Compra, Retenção

6. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha um modelo gratuito Faça melhorias significativas em produtos ou serviços com o modelo Voz do Cliente do ClickUp

Enquanto os modelos anteriores ajudam você a visualizar o caminho do cliente e manter relacionamentos saudáveis, o Modelo ClickUp Voz do Cliente (VoC) permite que você entenda os clientes com suas próprias palavras.

Esta ferramenta para um excelente atendimento ao cliente permite analisar feedback em vários canais, incluindo pesquisas, mídias sociais, entrevistas e avaliações online, antes de traduzi-lo em itens claros.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture citações autênticas dos clientes, juntamente com as necessidades interpretadas e soluções práticas

Vincule cada feedback a tarefas, subtarefas e responsáveis para que as soluções não se percam no meio do caminho

Use campos personalizados como Necessidade do cliente , Fonte de VoC e Solução para manter as informações consistentes e estruturadas

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Comece aqui para navegação e análise rápidas

📌 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de pesquisa e equipes de atendimento ao cliente que precisam transformar o feedback bruto dos clientes em decisões baseadas em dados e melhorias acionáveis.

7. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme novos cadastros em clientes fiéis e de longo prazo com o modelo de integração de clientes do ClickUp

O Modelo de integração de clientes do ClickUp orienta os novos clientes por meio de um processo de boas-vindas estruturado. Ele garante que todos os novos clientes se sintam apoiados desde o momento em que se inscrevem, reduzindo a rotatividade e aumentando a satisfação a longo prazo.

Você pode dividir a integração do cliente em etapas claras, como presente de boas-vindas, atribuição de equipe, questionário e ligação de integração, para um início tranquilo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso da integração com status personalizados, como Novo Cliente , Chamada de Integração, Questionário e Concluído

Capture detalhes importantes, incluindo tipo de cliente, serviços e data da chamada de integração

Trabalhe com sete visualizações pré-construídas, incluindo Formulário de Admissão do Cliente, Guia de Introdução e Processo de Integração

📌 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e gerentes de contas que precisam de um modelo de CRM para oferecer experiências de integração consistentes e personalizadas.

Aqui está um guia especializado sobre como navegar pelas relações com os clientes:

8. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resolva problemas e retenha clientes com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Quando uma solicitação de suporte se torna complicada, você precisa de um processo de escalonamento claro. É exatamente isso que o Modelo de Escalonamento de Atendimento ao Cliente do ClickUp faz. Ele fornece um sistema em camadas para gerenciar e resolver rapidamente problemas complexos de conectividade do cliente.

Desde consultas de nível 1 até questões críticas de nível 2, o modelo garante que as pessoas certas assumam a responsabilidade no momento certo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os tickets com status personalizados, como Aberto , Em andamento , Aguardando o cliente ou Escalação de nível 2

Colete detalhes completos do cliente com campos personalizados para ID do pedido, e-mail, telefone, endereço de entrega e muito mais

Use a Exibição da lista de tickets para ver todos os casos abertos ou alterne para o Quadro de suporte por nível para um fluxo de trabalho mais visual

📌 Ideal para: Equipes de suporte e atendimento ao cliente que gerenciam grandes volumes de tickets e empresas de SaaS com processos de escalonamento em níveis.

9. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie os dados dos seus clientes com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

O Modelo de Pipeline de Vendas do ClickUp mantém todos os seus negócios em um só lugar, permitindo que você acompanhe oportunidades, preveja receitas e oriente os clientes potenciais desde o contato inicial até o fechamento do negócio.

Com etapas de arrastar e soltar, painéis em tempo real e visualizações personalizáveis, você sempre saberá em que pé está cada conta. Use atribuições de tarefas, prazos e lembretes do ClickUp para manter os acompanhamentos atualizados, para que sua equipe possa se concentrar nas vendas sem precisar correr atrás de atualizações dispersas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize oportunidades com mais de 30 status personalizados, como Prospecto qualificado , Atenção necessária , Perda de cliente ou Pronto para renovação

Capture informações importantes sobre negócios em campos personalizados para a data do último contato, valor do negócio, status do pagamento e muito mais

Alterne entre a Exibição de lista para obter detalhes e a Exibição de SOP de vendas para ver as etapas do processo

Preveja a receita com campos calculados que acumulam os valores dos negócios por estágio ou em todo o seu pipeline

📌 Ideal para: Equipes de vendas que gerenciam ciclos de negócios complexos, gerentes de contas que acompanham renovações e vendas adicionais ou qualquer negócio.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX vai além de responder às suas perguntas, gerenciando ativamente o contexto entre tarefas, documentos e conversas. Ele foi projetado para acabar com a dispersão da IA, oferecendo um único lugar para criar, pesquisar e agir. Equipe suas equipes com IA inteligente no ClickUp Brain MAX Confie em recursos como o Talk-to-Text no ClickUp para transformar notas de voz rápidas em tarefas ou documentos refinados e na pesquisa universal para extrair arquivos, feedback e tarefas do ClickUp ou de aplicativos conectados instantaneamente.

10. Modelo DMAIC do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina o escopo do seu projeto com metas claramente definidas usando o modelo DMAIC do ClickUp

O Modelo DMAIC do ClickUp oferece um quadro branco pronto para orientar sua equipe em todas as etapas dessa metodologia comprovada. A estrutura DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) ajuda a definir os problemas, acompanhar os resultados a longo prazo e manter todo o fluxo de trabalho organizado e visível em um só lugar.

Cada fase é codificada por cores e pré-estruturada, para que você saiba exatamente onde capturar metas, KPIs, causas principais, soluções e medidas de controle.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Comece imediatamente com notas de orientação pré-preenchidas que explicam o que adicionar em cada fase

Capture métricas, KPIs e etapas de ação usando campos personalizados para um acompanhamento estruturado

Passe do brainstorming para a execução com Listas e Visualizações de Quadro vinculadas que transformam notas em tarefas acionáveis

Mantenha as mudanças sustentáveis usando as automações , tags e painéis de relatórios do ClickUp para monitorar os resultados a longo prazo

📌 Ideal para: Equipes de operações, especialistas em melhoria de processos, profissionais de Lean Six Sigma ou qualquer equipe que busque um sistema repetível para identificar problemas e melhorar a eficiência.

11. Modelo de mapa de processo Swimlane do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e organize processos sem código usando o modelo de mapa de processos Swimlane do ClickUp

Os processos muitas vezes falham quando a responsabilidade é ambígua.

O Modelo de Mapa de Processos Swimlane do ClickUp oferece uma maneira codificada por cores para visualizar fluxos de trabalho, mantendo funções, responsabilidades e transferências de tarefas bem claras. Você pode separar as contribuições de cada equipe, facilitando a visualização do fluxo de trabalho entre marketing, vendas, produto ou suporte.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje funções e responsabilidades com faixas codificadas por cores distintas para cada equipe ou parte interessada

Acompanhe as transferências entre equipes para ver exatamente onde os processos ficam lentos ou os clientes enfrentam atritos

Capture a complexidade sem confusão, visualizando caminhos condicionais (por exemplo, pontos de verificação Sim/Não)

Substitua diagramas estáticos por um quadro interativo que suporta edições ao vivo, notas adesivas e anotações

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais (marketing, vendas, suporte, produto) que precisam mapear as experiências completas dos clientes e identificar melhorias nos processos sem perder de vista a responsabilidade.

🔍 Você sabia? O conjunto de dados FlowLearn, introduzido em 2024, contém milhares de fluxogramas anotados da literatura científica, destacando sua importância na comunicação de pesquisas.

Ofereça um atendimento ao cliente espetacular com o ClickUp

Visualizar a jornada é uma coisa; conectá-la a cada projeto, cada tarefa e cada colega de equipe é outra. Embora os modelos do Figma facilitem o compartilhamento do mapeamento da jornada, eles não conseguem vincular esses insights ao seu trabalho diário.

O ClickUp entra em cena aqui. Com quadros brancos para brainstorming em tempo real, mapas mentais para transformar ideias em fluxos de trabalho estruturados e o ClickUp Brain para resumos alimentados por IA, seus mapas de jornada orientam ativamente a execução.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e dê vida às jornadas dos seus clientes. ✅