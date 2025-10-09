as 10 melhores alternativas ao Builder.io para criação sem código

O Builder.io facilita a criação rápida de páginas, mas quando seu site cresce ou seu fluxo de trabalho se torna complexo, o que era “fácil” pode rapidamente se tornar “limitante”

Se você está procurando alternativas ao Builder.io que ofereçam mais flexibilidade, colaboração mais forte para equipes de desenvolvimento e design ou um CMS headless que se encaixe perfeitamente em sua pilha, este guia é para você.

Reunimos os principais concorrentes do Builder.io para designers, desenvolvedores e equipes de produto — para que você possa escolher a plataforma que se adapta ao seu plano de ação, e não o contrário.

💡 Dica profissional: mapeie seus requisitos essenciais por categoria — gerenciamento de conteúdo, recursos de integração, escalabilidade, segurança e colaboração em equipe — e, em seguida, avalie cada ferramenta com base em casos de uso reais, em vez de listas genéricas de recursos.

Antes de mergulharmos na lista, vamos esclarecer o que torna uma alternativa ao Builder.io forte em primeiro lugar.

O que você deve procurar nas alternativas ao Builder.io?

Ao explorar alternativas ao Builder.io, concentre-se em como cada ferramenta se alinha aos fluxos de trabalho, planos de crescimento e requisitos técnicos da sua equipe. A plataforma certa deve simplificar o gerenciamento de conteúdo, ao mesmo tempo em que oferece aos designers e desenvolvedores a flexibilidade de que precisam.

Aqui estão os principais fatores a serem considerados:

Interface visual para usuários sem conhecimentos técnicos editarem e publicarem rapidamente

Recursos de integração e integração de API para conectar-se a ferramentas existentes

Escalabilidade e desempenho confiável em diferentes dispositivos e plataformas de comércio eletrônico

Opções abrangentes de personalização que não adicionam complexidade desnecessária

Recursos do plano empresarial, como segurança avançada, controle administrativo e suporte à conformidade

Ferramentas de colaboração eficientes para manter criadores de conteúdo, desenvolvedores e partes interessadas alinhados

As melhores alternativas ao Builder.io em resumo

Antes de entrarmos nas avaliações detalhadas, aqui está uma comparação rápida das principais alternativas ao Builder.io e como elas se comparam.

Ferramenta Melhor para Melhores recursos Preços ClickUp Fluxos de trabalho de projetos web com tecnologia de IA Tamanho da equipe: Ideal para equipes criativas, de produto e de engenharia Documentos para CMS, quadros brancos, automações, chat, ClickUp Brain, agentes de IA, modelo de gerenciamento de conteúdo Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Sanity Fluxos de trabalho de conteúdo estruturados e com prioridade para API Tamanho da equipe: Ideal para equipes com prioridade para desenvolvimento que precisam de alta flexibilidade Esquema personalizado, colaboração em tempo real no Studio, APIs GraphQL e GROQ, CDN, Content Lake Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês Webflow Flexibilidade de design visualTamanho da equipe: Ideal para designers e equipes de marketing Editor de arrastar e soltar, CMS integrado, código personalizado, hospedagem, SEO, ferramentas de colaboração Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês Contentful CMS headless pronto para empresas Tamanho da equipe: Ideal para empresas globais e grandes equipes da web Modelagem de conteúdo modular, API GraphQL, RBAC, localização, marketplace de aplicativos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 300/mês Storyblok Blocos de conteúdo modulares e edição visual Tamanho da equipe: Ideal para colaboração entre marketing e desenvolvimento Editor visual, visualização em tempo real, componentes reutilizáveis, fluxos de trabalho multilíngues Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 99/mês Framer Prototipagem rápida e criação de sites Tamanho da equipe: Ideal para equipes de design e crescimento em rápida evolução IU visual, suporte a animação, SEO, hospedagem integrada, análises Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês Strapi CMS de código aberto com controle total do back-end Tamanho da equipe: Ideal para equipes de desenvolvimento que precisam de opções auto-hospedadas APIs REST e GraphQL, tipos de conteúdo personalizados, acesso total ao código, ecossistema de plug-ins Gratuito (auto-hospedado); planos pagos na nuvem a partir de US$ 15/mês Prismic Gerenciamento de conteúdo com foco em marketing Tamanho da equipe: Ideal para equipes de marketing + desenvolvimento que criam campanhas Editor baseado em fatias, programação, localização, visualização em tempo real Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 180/mês Plasmic Desenvolvimento low-code orientado por componentes Tamanho da equipe: Ideal para equipes que escalam sistemas de design e aplicativos React/Vue Construtor visual, componentes reutilizáveis, integrações completas de desenvolvimento, APIs Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Podia Venda de produtos digitais e cursos online Tamanho da equipe: Ideal para criadores, coaches e educadores Hospedagem de cursos, criador de lojas virtuais, marketing por e-mail, associações Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês

As melhores alternativas ao Builder.io

Essas alternativas ao Builder.io combinam flexibilidade, potência e escalabilidade, seja você uma pequena equipe em rápido crescimento ou uma empresa que gerencia fluxos de trabalho complexos. Desde o rápido desenvolvimento de páginas até o gerenciamento de conteúdo integrado e integrações robustas, aqui estão as principais plataformas que vale a pena explorar.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para criar, gerenciar e dimensionar projetos da web com fluxos de trabalho baseados em IA)

Experimente o ClickUp Docs gratuitamente! Crie, organize e colabore em tudo, desde textos para a web até atualizações de produtos em tempo real no ClickUp Docs

Se você está procurando uma alternativa poderosa ao Builder.io para desenvolvimento visual sem código, o ClickUp é um dos principais candidatos. Enquanto o Builder.io é conhecido por seu construtor de sites e aplicativos do tipo arrastar e soltar, o ClickUp oferece uma plataforma holística para construir, gerenciar e dimensionar projetos web — combinando colaboração visual, gerenciamento de conteúdo e automação baseada em IA em um só lugar.

Recursos colaborativos para equipes web modernas

O pacote colaborativo do ClickUp foi projetado para manter toda a sua equipe sincronizada, desde a concepção até o lançamento. Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne documentos, tarefas e comunicação em um único espaço conectado. O ClickUp Docs pode até funcionar como um CMS dinâmico, permitindo que você crie, edite e publique conteúdo de forma colaborativa.

O pacote colaborativo do ClickUp foi projetado para manter toda a sua equipe sincronizada, desde a concepção até o lançamento. Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne documentos, tarefas e comunicação em um único espaço conectado. O ClickUp Docs pode até funcionar como um CMS dinâmico, permitindo que você crie, edite e publique conteúdo de forma colaborativa.

Transforme instantaneamente uma ótima ideia em um comentário em uma tarefa acionável e, em seguida, adicione responsáveis e detalhes para dar vida a essa ideia

Os documentos estão profundamente integrados com tarefas, comentários e fluxos de trabalho, para que seu conteúdo permaneça sempre acionável e organizado. Páginas aninhadas e formatação rica mantêm o conteúdo estruturado, enquanto a vinculação de tarefas integrada permite transformar texto em itens de ação instantaneamente. Para equipes maiores, isso significa menos idas e vindas entre ferramentas desconectadas.

Para planejamento visual, o ClickUp Whiteboards permite mapear jornadas do usuário, wireframes e fluxos de projetos com sua equipe em tempo real — perfeito para brainstorming e prototipagem. A colaboração em tempo real garante que designers, desenvolvedores e partes interessadas permaneçam alinhados desde o início.

A comunicação também ganha um upgrade com o ClickUp Chat, que mantém as discussões do projeto diretamente ligadas ao seu trabalho. Chega de threads dispersas no Slack ou contexto perdido — conversas, documentos e tarefas ficam no mesmo espaço.

Automações e integrações para fluxos de trabalho sem código e sem esforço

O ClickUp Automations leva a eficiência ainda mais longe. Ele elimina etapas repetitivas, como atualizar campos de status, atribuir tarefas ou enviar alertas quando as páginas estão prontas para revisão, e mantém seus projetos em andamento — sem necessidade de codificação.

Use receitas de automação pré-construídas ou personalize-as para atender às suas necessidades

Além disso, com mais de 1.000 integrações (incluindo Figma, Slack, Google Drive e muito mais), o ClickUp se conecta perfeitamente às suas ferramentas favoritas de design e desenvolvimento.

🎬 Assista a seguir: Veja como a IA do ClickUp transforma a maneira como você planeja, cria e gerencia projetos — desde a automação de transferências até o resumo do progresso entre equipes.

Produtividade impulsionada por IA com o ClickUp Brain

Obtenha respostas instantâneas, resumos de tarefas e sugestões inteligentes com o ClickUp Brain — seu agente de IA sempre ativo

Adicione o ClickUp Brain, o assistente de IA da plataforma, e você dará um grande impulso aos seus projetos web. Ele pode resumir documentos, gerar conteúdo ou sugerir os próximos passos dentro do ClickUp Tasks, ajudando as equipes a trabalharem mais rápido sem comprometer a qualidade.

Seja para dimensionar um site, gerenciar vários clientes ou desenvolver para grandes empresas, o ClickUp garante que a criação, a execução e a iteração ocorram em um único lugar.

Para automação avançada e insights, o ClickUp Brain MAX oferece ainda mais recursos de IA, como sugestões inteligentes de fluxo de trabalho e geração de conteúdo.

⭐ O divisor de águas Esqueça o incômodo de alternar entre aplicativos e plataformas dispersos com o ClickUp Brain MAX. Ele reúne suas funções de trabalho mais essenciais — IA, pesquisa e automação — em uma única experiência simplificada no desktop. Veja o que você ganha: Comandos fáceis, ativados por voz, com Talk-to-Text para que você possa trabalhar sem usar as mãos

ClickUp Enterprise Search que extrai resultados de todos os seus aplicativos e arquivos conectados

IA inteligente e sensível ao contexto que oferece suporte onde quer que você esteja em seu fluxo de trabalho

Automações que conectam suas ferramentas favoritas, permitindo que você gerencie tarefas em várias plataformas sem sair do ClickUp

Acesse vários LLMs líderes, como ChatGPT, Claude e Gemini, para diferentes tarefas, tudo em um só lugar

As tarefas do ClickUp são altamente personalizáveis, permitindo que você atribua, acompanhe e priorize o trabalho com campos personalizados, status e visualizações — ideal para equipes ágeis de desenvolvimento web e criadores de conteúdo.

Além disso, com os agentes de IA do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho complexos, delegar tarefas repetitivas e obter recomendações inteligentes, permitindo que sua equipe se concentre no trabalho criativo e estratégico enquanto a IA lida com as tarefas rotineiras.

Além disso, com os agentes de IA do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho complexos, delegar tarefas repetitivas e obter recomendações inteligentes, permitindo que sua equipe se concentre no trabalho criativo e estratégico enquanto a IA lida com as tarefas rotineiras.

E se você está procurando uma vantagem inicial, o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp oferece uma estrutura pronta para uso para gerenciar bibliotecas de conteúdo, fluxos de trabalho de publicação e aprovações de maneira integrada.

Obtenha um modelo gratuito Facilite o desenvolvimento e o gerenciamento de conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp e economize tempo e energia

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Docs para gerenciamento estruturado de conteúdo, controle de versão e páginas aninhadas

ClickUp Whiteboards para projetar fluxos de trabalho, mapear sites e alinhar equipes visualmente

ClickUp Chat para manter as conversas do projeto no mesmo espaço que suas tarefas e documentos

ClickUp Automations para reduzir o trabalho manual e otimizar fluxos de trabalho recorrentes

ClickUp Brain para resumos com inteligência artificial, geração de conteúdo e recomendações contextuais dentro do Docs e Tasks

Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp para organizar, rastrear e publicar conteúdo mais rapidamente

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode levar algum tempo para se acostumar, especialmente ao organizar espaços ou visualizações personalizadas

Para aproveitar todo o potencial dos relatórios e painéis avançados, pode ser necessário fazer algumas configurações

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ClickUp é o fato de ser personalizável e flexível. Posso configurá-lo exatamente como quero, seja usando listas de tarefas simples ou criando fluxos de trabalho detalhados com automações, dependências e painéis. Ele mantém tudo em um só lugar — projetos, documentos, comunicação e até mesmo controle de tempo —, então não preciso alternar entre várias ferramentas. Também aprecio muito a interface intuitiva e as atualizações constantes que adicionam novos recursos sem complicar demais as coisas. É poderoso o suficiente para projetos complexos, mas ainda assim fácil para minha equipe adotar.

O que mais gosto no ClickUp é o fato de ser personalizável e flexível. Posso configurá-lo exatamente como quero, seja usando listas de tarefas simples ou criando fluxos de trabalho detalhados com automações, dependências e painéis. Ele mantém tudo em um só lugar — projetos, documentos, comunicação e até mesmo controle de tempo —, então não preciso alternar entre várias ferramentas. Também aprecio muito a interface intuitiva e as atualizações constantes que adicionam novos recursos sem complicar demais as coisas. Ele é poderoso o suficiente para projetos complexos, mas ainda assim fácil para minha equipe adotar.

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes limita a criatividade e impede-o de fazer progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como bloqueio de tempo automatizado e prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — levando a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes limita a criatividade e impede-o de fazer progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como bloqueio de tempo automatizado e prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — levando a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

2. Sanity (ideal para fluxos de trabalho de conteúdo estruturados e com prioridade para API)

via Sanity

O Sanity é um CMS headless voltado para desenvolvedores que se destaca por oferecer gerenciamento de conteúdo estruturado e escalável. Sua interface de edição em tempo real, sistema de esquema flexível e APIs poderosas o tornam ideal para equipes que priorizam recursos de integração, criação de conteúdo rico e iteração rápida em diferentes dispositivos e plataformas.

O Sanity’s Studio oferece uma interface visual personalizável adaptada às necessidades de cada equipe, enquanto sua arquitetura composable permite a integração perfeita com frameworks como Next.js ou Remix. Isso significa que você pode desacoplar seu front-end e ainda assim colaborar com eficiência, tornando-o uma alternativa sólida para grandes organizações que buscam flexibilidade de nível empresarial.

Vamos analisar como ele se sai:

Melhores recursos do Sanity

Modelagem de conteúdo estruturada com definições de esquema flexíveis para personalização abrangente e reutilização de conteúdo modular

Colaboração em tempo real no Studio, permitindo que vários usuários editem simultaneamente sem conflitos

Ferramentas de edição visual e visualizações em tempo real para otimizar a criação de conteúdo e os fluxos de trabalho de revisão

Infraestrutura de API robusta (GROQ e GraphQL), além de CDN ao vivo e Content Lake para entrega rápida de conteúdo e escalabilidade

Ferramentas de desenvolvimento robustas e integrações com um amplo mercado de plug-ins e suporte da comunidade

Limitações do Sanity

A modelagem de conteúdo requer esforço do desenvolvedor — não é uma solução sem código, portanto, usuários sem conhecimentos técnicos podem precisar de suporte

À medida que o uso cresce (mais licenças, chamadas de API, largura de banda), os custos operacionais podem aumentar de forma imprevisível, exigindo um orçamento proativo

Preços do Sanity

Gratuito

Crescimento : US$ 15/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sanity

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sanity?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito do fato de o Sanity ter sido desenvolvido com React e se encaixar perfeitamente com nosso aplicativo Next.js. Ele é rápido, fácil de usar para desenvolvedores e incrivelmente personalizável. O Studio oferece controle total sobre como você gerencia e estrutura o conteúdo, o que é uma grande vantagem.

Gosto muito do fato de o Sanity ter sido desenvolvido com React e se encaixar perfeitamente com nosso aplicativo Next.js. Ele é rápido, fácil de usar para desenvolvedores e incrivelmente personalizável. O Studio oferece controle total sobre como você gerencia e estrutura o conteúdo, o que é uma grande vantagem.

📚 Leia também: Principais ferramentas de IA que estão transformando os negócios

3. Webflow (melhor para flexibilidade de design visual)

via Webflow

O Webflow é um dos concorrentes mais populares do Builder.io, oferecendo uma interface visual poderosa que permite aos designers criar sites totalmente responsivos sem escrever código. Ao mesmo tempo, ele oferece ampla personalização para desenvolvedores por meio de componentes personalizados, APIs e recursos de integração, tornando-o igualmente atraente para equipes criativas e técnicas.

Com o Webflow, você pode projetar, criar e lançar páginas prontas para produção diretamente na plataforma. Seu sistema de gerenciamento de conteúdo integrado facilita o gerenciamento de postagens de blog, catálogos de produtos ou dados dinâmicos, mantendo a consistência do design em diferentes dispositivos.

Para organizações e grandes empresas, o Webflow oferece escalabilidade avançada, segurança de nível empresarial e suporte dedicado. Esse equilíbrio entre flexibilidade criativa e confiabilidade empresarial o torna uma das alternativas mais fortes ao Builder.io para aqueles que desejam um design perfeito sem comprometer o poder de desenvolvimento.

Melhores recursos do Webflow

Interface visual de arrastar e soltar para a criação de sites responsivos sem codificação

Sistema de gerenciamento de conteúdo integrado para blogs, catálogos de produtos e dados dinâmicos

Incorporação de código personalizado e integração de API para funcionalidades avançadas

Hospedagem, ferramentas de SEO e otimização de desempenho estão incluídos na plataforma

Ferramentas de colaboração que permitem que designers, profissionais de marketing e desenvolvedores trabalhem juntos de forma integrada

Limitações do Webflow

A curva de aprendizado íngreme para novos usuários se deve aos seus recursos avançados

Os custos podem aumentar rapidamente para projetos de escalabilidade ou ao usar planos avançados

Suporte limitado para fluxos de trabalho multilíngues ou de localização em comparação com algumas alternativas

Preços do Webflow

Gratuito

Básico: US$ 18/mês

CMS: US$ 29/mês

Negócios: $49/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Webflow

G2: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Webflow?

Um usuário do G2 diz :

O Webflow torna o design e o desenvolvimento web surpreendentemente fáceis, sem sacrificar a profundidade e os recursos necessários para satisfazer os desenvolvedores que desejam criar algo totalmente personalizado.

O Webflow torna o design e o desenvolvimento web surpreendentemente fáceis, sem sacrificar a profundidade e os recursos necessários para satisfazer os desenvolvedores que desejam criar algo totalmente personalizado.

🔎 Você sabia? O primeiro site, criado por Tim Berners-Lee em 1991, era essencialmente uma página simples de gerenciamento de conteúdo que explicava o que era a World Wide Web e como usá-la. Três décadas depois, agora você pode criar sites responsivos e interativos visualmente, sem a necessidade de código manual.

4. Contentful (ideal para CMS headless pronto para empresas)

via Contentful

O Contentful é uma das plataformas CMS headless mais consolidadas, projetada para lidar com as complexas necessidades de gerenciamento de conteúdo de grandes organizações e empresas. Ao contrário das alternativas visuais do tipo arrastar e soltar, ele se concentra em dados estruturados, componentes modulares e recursos de integração robustos, tornando-o uma solução ideal para empresas que precisam dimensionar experiências digitais em diferentes dispositivos e plataformas de comércio eletrônico.

Com sua abordagem API-first, o Contentful oferece aos desenvolvedores controle total sobre a entrega de conteúdo, enquanto os editores se beneficiam de uma interface intuitiva para criar, gerenciar e publicar conteúdo. É amplamente adotado por equipes globais que precisam de colaboração perfeita, governança forte e capacidade de orquestrar fluxos de trabalho em escala.

A Contentful também oferece opções avançadas de planos empresariais, como acesso baseado em funções, suporte dedicado e segurança aprimorada — todos essenciais para grandes empresas que executam projetos web de missão crítica.

Melhores recursos do Contentful

Modelagem de conteúdo flexível com componentes modulares para experiências digitais estruturadas

Arquitetura API-first com REST e GraphQL para integração escalável

Funções, permissões e controles de governança adequados para organizações de nível empresarial

Recursos de localização robustos para gerenciar conteúdo multilíngue em várias regiões

Estrutura de aplicativos e marketplace para ampliar a funcionalidade com plug-ins

Limitações do Contentful

Pode parecer complexo para equipes menores sem desenvolvedores dedicados

Alguns avaliadores observam a curva de aprendizado para editores em comparação com plataformas visuais mais simples

Os preços podem aumentar significativamente à medida que o conteúdo, os usuários e as chamadas de API crescem

Preços do Contentful

Gratuito

Lite: US$ 300/mês

Premium: preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Contentful

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Contentful?

Um usuário do G2 diz:

Sua interface intuitiva permite que os editores de conteúdo trabalhem de forma independente, enquanto os desenvolvedores desfrutam da flexibilidade de integração com qualquer estrutura front-end.

Sua interface intuitiva permite que os editores de conteúdo trabalhem de forma independente, enquanto os desenvolvedores desfrutam da flexibilidade de integração com qualquer estrutura front-end.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de mapeamento de conteúdo para planejar sua estratégia de conteúdo

5. Storyblok (ideal para blocos de conteúdo modulares)

via Storyblok

O Storyblok é um CMS headless projetado com desenvolvedores e equipes de conteúdo em mente. Ele se destaca por sua abordagem de componentes modulares, oferecendo aos editores uma interface visual para gerenciar conteúdo em tempo real, ao mesmo tempo em que fornece aos desenvolvedores a flexibilidade de um sistema API-first. Isso o torna uma ótima opção para organizações que desejam encontrar um equilíbrio entre liberdade criativa e gerenciamento de conteúdo estruturado.

O sistema é construído em torno de blocos de conteúdo reutilizáveis, que ajudam as equipes a projetar, criar e dimensionar sites e plataformas de comércio eletrônico com mais rapidez. Os editores podem arrastar e soltar componentes enquanto visualizam as alterações instantaneamente em diferentes dispositivos, reduzindo assim os gargalos e garantindo a consistência do conteúdo. Enquanto isso, os desenvolvedores podem integrar o Storyblok a frameworks populares, como Next.js, Nuxt e React, para impulsionar projetos escaláveis.

Para grandes empresas, o Storyblok oferece recursos empresariais avançados, incluindo acesso baseado em funções, aprovações de fluxo de trabalho e localização em vários idiomas, facilitando o gerenciamento de operações de conteúdo global em escala.

Melhores recursos do Storyblok

Editor visual com visualizações em tempo real para edição e publicação perfeitas

Blocos de conteúdo modulares para componentes reutilizáveis em várias páginas e sites

Fluxo de trabalho integrado e sistema de aprovação para uma colaboração simplificada

Integração API poderosa com frameworks populares e plataformas de comércio eletrônico

Forte suporte à localização para entrega de conteúdo global

Limitações do Storyblok

A interface pode parecer complexa para novos usuários que não estão familiarizados com o gerenciamento de conteúdo modular

Recursos avançados podem exigir configuração personalizada, o que aumenta a complexidade para equipes menores

Os preços variam de acordo com o uso, o que pode ser um desafio para organizações em crescimento

Preços do Storyblok

Starter: Gratuito

Crescimento: US$ 99/mês

Growth Plus: US$ 349/mês

Planos Premium e Elite: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Storyblok

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Storyblok?

Um usuário do G2 diz :

O Storyblok se destaca por seu desempenho e confiabilidade. A plataforma é incrivelmente fácil de usar, sem curva de aprendizado íngreme, mesmo para novos usuários.

O Storyblok se destaca por seu desempenho e confiabilidade. A plataforma é incrivelmente fácil de usar, sem curva de aprendizado íngreme, mesmo para novos usuários.

🧠 Curiosidade: o conceito de design modular surgiu originalmente na arquitetura, onde módulos intercambiáveis eram usados para acelerar a construção de edifícios. Hoje, o mesmo princípio impulsiona a eficiência no desenvolvimento web.

6. Framer (ideal para prototipagem rápida e criação de sites)

via Framer

O Framer começou como uma ferramenta de prototipagem para designers, mas evoluiu para um construtor de sites completo que combina liberdade de design visual com resultados prontos para produção. É uma excelente alternativa ao Builder.io para equipes que desejam passar rapidamente do conceito ao site ao vivo sem codificação pesada.

Sua interface visual intuitiva permite que os usuários criem páginas e componentes interativos com a facilidade do recurso arrastar e soltar, além de oferecer a capacidade de adicionar código personalizado para funcionalidades avançadas. Esse equilíbrio torna o Framer especialmente útil para desenvolvedores e designers que colaboram em projetos onde velocidade e acabamento são essenciais.

O Framer também se integra a plataformas populares de comércio eletrônico e oferece suporte a layouts responsivos para diferentes dispositivos, garantindo consistência em toda a sua presença digital. Com hospedagem integrada, recursos de SEO e análises, ele oferece uma solução completa que ajuda as organizações a otimizar os fluxos de trabalho de criação e publicação.

Melhores recursos do Framer

Interface visual do tipo arrastar e soltar com suporte para animações e componentes interativos

Capacidade de adicionar código personalizado para funcionalidades mais complexas

Ferramentas de design responsivas que adaptam sites a todos os dispositivos de forma integrada

Integrações com plataformas de comércio eletrônico e marketing para fluxos de trabalho conectados

Hospedagem e análise integradas para um pipeline de desenvolvimento completo

Limitações do Framer

Curva de aprendizado mais íngreme para iniciantes em comparação com alternativas mais simples

Escalabilidade limitada para grandes empresas com necessidades complexas de gerenciamento de conteúdo

Recursos avançados, como substituições de código, podem exigir conhecimento técnico

Preços do Framer

Gratuito

Básico: US$ 15/mês

Pro: US$ 45/mês

Escala: US$ 100/mês

Empresa

Avaliações e comentários sobre o Framer

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Framer?

Um usuário do G2 diz :

A interface do usuário e a experiência do usuário são muito boas para facilitar a criação do site. A equipe de marketing fez o trabalho de criar o site em apenas um mês. As integrações são fáceis, integramos com o Google Analytics, cal.com etc

A interface do usuário e a experiência do usuário são muito boas para facilitar a criação do site. A equipe de marketing fez o trabalho de criar o site em apenas um mês. As integrações são fáceis, integramos com o Google Analytics, cal.com etc

📚 Leia também: Melhores exemplos de sistemas de gerenciamento de conteúdo

7. Strapi (ideal para flexibilidade de CMS headless de código aberto)

via Strapi

O Strapi é um CMS headless de código aberto que oferece aos desenvolvedores e equipes total controle sobre seus fluxos de trabalho de gerenciamento de conteúdo. Ao contrário das plataformas fechadas, ele é auto-hospedado, o que significa que você tem controle total sobre os dados, a segurança e as configurações personalizadas, tornando-o o favorito entre organizações com necessidades específicas de conformidade ou escalabilidade.

Com o Strapi, você pode criar componentes modulares, definir tipos de conteúdo flexíveis e conectar-se a qualquer estrutura front-end por meio de APIs REST ou GraphQL. Ele oferece suporte à integração com plataformas modernas de comércio eletrônico, ferramentas de terceiros e aplicativos personalizados, tornando-o altamente adaptável a diferentes projetos.

Para grandes empresas, o Strapi oferece um plano empresarial que inclui permissões baseadas em funções, SSO, registros de auditoria e suporte dedicado, garantindo que mesmo fluxos de trabalho complexos possam ser gerenciados com segurança em grande escala.

Melhores recursos do Strapi

Estrutura de código aberto com personalização completa para tipos de conteúdo e componentes

APIs REST e GraphQL para fácil integração com várias plataformas front-end

Opção de hospedagem própria para controle total sobre a infraestrutura e a segurança

Comunidade forte e ecossistema de plug-ins para ampliar os recursos

Suporte multilíngue e localização para entrega de conteúdo global

Limitações do Strapi

Requer mais configuração e manutenção em comparação com alternativas hospedadas

Alguns recursos, como RBAC e SSO avançados, estão bloqueados atrás do nível empresarial

Usuários sem conhecimentos técnicos podem enfrentar uma curva de aprendizado mais íngreme

Preços do Strapi

CMS

Gratuito

Crescimento: US$ 45/mês

Empresa: Preços personalizados

Nuvem

Gratuito

Essencial: US$ 15/projeto por mês

Pro: US$ 75/projeto por mês

Escala: US$ 375/mês

Avaliações e comentários sobre o Strapi

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Strapi?

Um usuário do G2 diz:

O Strapi torna incrivelmente fácil criar, personalizar e dimensionar aplicativos orientados a conteúdo. Adoro sua flexibilidade, painel de administração intuitivo e o fato de ter sido desenvolvido com tecnologias modernas, como Node.js.

O Strapi torna incrivelmente fácil criar, personalizar e dimensionar aplicativos orientados a conteúdo. Adoro sua flexibilidade, painel de administração intuitivo e o fato de ter sido desenvolvido com tecnologias modernas, como Node.js.

💡 Dica profissional: para configurações de CMS de código aberto, planeje sua estratégia de hospedagem e escalabilidade com antecedência. As soluções auto-hospedadas geralmente exigem gerenciamento de infraestrutura, mas também oferecem flexibilidade e controle incomparáveis sobre seu conteúdo e fluxos de trabalho.

8. Prismic (ideal para gerenciamento de conteúdo com foco em marketing)

via Prismic

O Prismic é um CMS headless projetado com equipes de marketing em mente. Ele se concentra em tornar a criação e a publicação de conteúdo simples, ao mesmo tempo em que oferece aos desenvolvedores a flexibilidade de um sistema API-first. Seu editor baseado em fatias permite que os usuários criem componentes que podem ser reutilizados em várias páginas, fornecendo aos profissionais de marketing uma interface visual consistente para atualizar e gerenciar sites sem a necessidade de escrever código.

O Prismic se destaca em cenários de colaboração em que as equipes de marketing e desenvolvimento precisam trabalhar em estreita colaboração. Os profissionais de marketing podem programar e visualizar campanhas de conteúdo em tempo real, enquanto os desenvolvedores definem modelos de conteúdo estruturados e ampliam a funcionalidade com APIs. Isso o torna uma opção forte para organizações que buscam otimizar o gerenciamento de conteúdo sem sacrificar a extensibilidade.

Para grandes empresas, o plano empresarial da Prismic inclui segurança aprimorada, suporte dedicado e fluxos de trabalho de publicação avançados, ajudando equipes globais a manter a governança e a consistência em diferentes dispositivos e regiões.

Melhores recursos do Prismic

Editor de conteúdo baseado em fatias para componentes reutilizáveis em várias páginas

Visualizações em tempo real e programação de campanhas de marketing

APIs REST e GraphQL para integração flexível com plataformas front-end

Recursos de localização multilíngue para organizações internacionais

Interface visual simples para profissionais de marketing criarem e atualizarem conteúdo rapidamente

Limitações do Prismic

Flexibilidade de design limitada em comparação com alternativas mais centradas no desenvolvedor

Usuários sem conhecimentos técnicos podem achar o editor baseado em fatias menos intuitivo no início

Recursos avançados e escalabilidade exigem planos de nível superior

Preços do Prismic

Gratuito

Médio: US$ 180/mês

Platinum: US$ 750/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Prismic

G2: 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Prismic?

Um usuário do G2 diz :

A adoção de várias bibliotecas web modernas para desenvolvedores facilita a personalização do meu portfólio! – O fato de você poder criar tipos de páginas personalizadas e blocos personalizados de interface do usuário faz com que pareça uma versão React do WordPress, muito fácil de integrar!

A adoção de várias bibliotecas web modernas para desenvolvedores facilita a personalização do meu portfólio! – O fato de você poder criar tipos de páginas personalizadas e blocos personalizados de interface do usuário faz com que pareça uma versão React do WordPress, muito fácil de integrar!

📚 Leia também: Os melhores modelos de redação de conteúdo para otimizar o processo

9. Plasmic (melhor para design orientado a componentes)

via Plasmic

O Plasmic é uma plataforma de desenvolvimento visual que ajuda as equipes a preencher a lacuna entre design e código. Ao contrário das ferramentas CMS tradicionais, ele se concentra na criação de componentes reutilizáveis e na integração direta deles em estruturas de desenvolvimento modernas, como React, Next.js e Vue. Isso o torna especialmente útil para desenvolvedores que desejam um controle refinado sem perder a velocidade de uma interface visual.

Com o Plasmic, os designers podem criar e editar páginas visualmente, enquanto os desenvolvedores se conectam ao mesmo projeto com integração de API e recursos personalizados. Sua abordagem orientada por componentes garante consistência entre sites e aplicativos, ajudando as organizações a dimensionar experiências digitais com eficiência.

Para grandes empresas, o Plasmic oferece opções avançadas de planos empresariais com acesso baseado em funções, segurança reforçada e suporte dedicado, tornando-o uma solução confiável para projetos de missão crítica.

Melhores recursos do Plasmics

Design orientado por componentes para módulos reutilizáveis em todos os projetos

Integração perfeita com React, Next.js, Vue e outras estruturas

Editor visual para criação de conteúdo com flexibilidade de nível de desenvolvedor

Arquitetura API-first para conexão com fontes de dados externas

Ferramentas de colaboração para alinhar equipes de design e desenvolvimento

Limitações plasmáticas

Requer conhecimento técnico para desbloquear todas as suas funcionalidades

Menos intuitivo para usuários sem conhecimentos técnicos em comparação com alternativas mais simples

Os recursos avançados podem parecer complexos para organizações menores

Preços do Plasmico

Gratuito

Starter: US$ 49/mês

Pro: US$ 129/mês

Escala : US$ 499/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Plasmics

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Plasmic?

Um usuário do G2 diz :

O Plasmico é uma revolução no mundo do desenvolvimento low-code. Ele não apenas rompe o limite do low-code, mas o destrói completamente, oferecendo uma plataforma que capacita as equipes a criar aplicativos e sites de nível de produção a uma velocidade sem precedentes.

O Plasmico é uma revolução no mundo do desenvolvimento low-code. Ele não apenas rompe o limite do low-code, mas o destrói completamente, oferecendo uma plataforma que capacita as equipes a criar aplicativos e sites de nível de produção a uma velocidade sem precedentes.

O Plasmico é uma revolução no mundo do desenvolvimento low-code. Ele não apenas rompe o limite do low-code, mas o destrói completamente, oferecendo uma plataforma que capacita as equipes a criar aplicativos e sites de nível de produção a uma velocidade sem precedentes.

📚 Leia também: As melhores soluções de software CMS para intranet a explorar

10. Podia (ideal para criadores e empresas de produtos digitais)

via Podia

O Podia foi criado para criadores independentes, educadores e pequenas empresas que desejam uma plataforma completa para criar, comercializar e vender produtos digitais. Ao contrário das plataformas CMS headless tradicionais, o Podia se concentra em simplificar as vendas online, tornando-o ideal para usuários que desejam gerenciar conteúdo, cursos, associações e lojas virtuais sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Com sua interface visual limpa, o Podia permite que você crie sites, configure lojas online e gerencie fluxos de trabalho de conteúdo rapidamente. Você pode enviar produtos digitais, incorporar multimídia e personalizar páginas para se adequar à sua marca — sem escrever uma única linha de código. Para criadores que dependem do comércio eletrônico para se conectar com seus clientes, o Podia simplifica tudo, desde o checkout até a entrega.

Para organizações que crescem além do básico, a Podia oferece planos de preços em níveis e suporte para atender a diferentes necessidades específicas, desde projetos de hobby até negócios digitais em expansão.

Melhores recursos do Podia

Plataforma completa para cursos, assinaturas e vendas de produtos digitais

Construtor de sites com páginas personalizáveis e sem necessidade de codificação

Sistema de checkout integrado com segurança e processamento de pagamentos

Ferramentas de marketing por e-mail e automação para cultivar clientes

Recursos comunitários para interagir diretamente com seu público

Limitações do Podia

Menos adequado para grandes empresas com necessidades complexas de gerenciamento de conteúdo

A personalização do design é limitada em comparação com plataformas de desenvolvimento completas

Não é ideal para projetos altamente técnicos ou aplicativos que exigem integração extensa

Preços do Podia

Podia Email : Gratuito

Mover: US$ 39/mês

Shaker: US$ 89/mês

Avaliações e comentários sobre o Podia

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Podia?

Um usuário do Capterra diz:

Adoro hospedar cursos e produtos digitais no Podia. Sua interface amigável facilita a configuração e a edição conforme as necessidades do meu negócio mudam.

Adoro hospedar cursos e produtos digitais no Podia. Sua interface amigável facilita a configuração e a edição conforme as necessidades do meu negócio mudam.

Encontre a alternativa certa ao Builder.io para sua equipe

De plataformas CMS headless como Sanity, Contentful e Strapi a ferramentas voltadas para criadores como Podia, não faltam opções quando se trata de alternativas ao Builder.io. O segredo é alinhar os recursos da plataforma com os fluxos de trabalho, o conforto técnico e as metas de crescimento da sua equipe — seja em termos de velocidade de criação, recursos de integração robustos ou escalabilidade de nível empresarial.

Se você está procurando uma solução que reúna gerenciamento de conteúdo, colaboração e fluxos de trabalho com tecnologia de IA em um só lugar, o ClickUp é sua melhor aposta. Com o ClickUp Docs, o ClickUp Chat, o ClickUp Automations e o modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp pronto para uso, você pode planejar, construir e gerenciar projetos mais rapidamente, sem precisar alternar entre ferramentas.

🚀 Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e veja como o ClickUp pode otimizar seus fluxos de trabalho de conteúdo, da ideia ao lançamento.