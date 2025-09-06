15 modelos gratuitos de briefings de marketing para projetos criativos

🚀 Grandes campanhas não começam em gerenciadores de anúncios ou ferramentas de design — elas começam com clareza. Essa clareza vem de um briefing de marketing.

Um briefing é mais do que uma lista de verificação. É o GPS da sua campanha — definindo o destino (objetivos), a rota (estratégia) e os passageiros (público-alvo). Sem ele, as equipes muitas vezes se desviam do curso. Na verdade, mais de 80% dos profissionais de marketing afirmam que escrever um briefing sólido é uma das tarefas mais difíceis — e isso se reflete em resultados vagos, desperdício de orçamento e mudanças de última hora.

É por isso que um modelo de briefing de marketing é tão revolucionário. Ele elimina as suposições, levanta as perguntas certas e fornece à sua equipe um manual compartilhado antes do início da execução.

✨ Neste guia, você encontrará modelos gratuitos projetados para eliminar o atrito do briefing — para que você possa passar da ideia ao lançamento com foco, rapidez e confiança.

🧠 Curiosidade: a palavra marketing vem de mercatus, que significa mercado em latim. Muito antes da existência dos briefings, os comerciantes da China antiga e da Europa medieval criavam mensagens personalizadas para atingir o público certo. As ferramentas evoluem, mas a intenção permanece a mesma: conectar, persuadir, converter. ✨

O que são modelos de briefings de marketing?

Um modelo de briefing de marketing é um documento pré-construído e reutilizável que estrutura rapidamente seu processo de planejamento. Ele contém todos os elementos essenciais: o objetivo da campanha, o orçamento, o público-alvo, a mensagem principal, a voz da marca, as funções da equipe e o trabalho criativo para dar vida a tudo isso.

O resultado? Você ganha vantagem inicial, sem pânico diante de uma página em branco, apenas uma primeira curva precisa no roteiro de marketing.

Veja como:

Defina sua estratégia de marketing com prompts que esclarecem os objetivos do projeto

Alinhe-se rapidamente com uma fonte única e clara de informações, sem mais perguntas do tipo “Espere, o que estamos fazendo mesmo?”

Defina o tom, o gancho e a mensagem para que seu conteúdo tenha repercussão junto ao público

Avalie o progresso com requisitos, entregas e responsabilidades definidos para o projeto

📌 Exemplo: Os briefings criativos da Coca-Cola são frequentemente citados como um exemplo de excelência na transformação de insights em impacto. Em vez de se limitarem a personas superficiais do público, eles mapeiam como as percepções mudam e as emoções se desenvolvem em cada ponto de contato. Esse nível de clareza não surge do nada — ele é planejado. E o modelo certo de briefing de marketing oferece a qualquer equipe uma estrutura para atingir esse mesmo nível de precisão.

Um modelo sólido pode dar o pontapé inicial, mas os melhores modelos não apenas iniciam sua campanha, eles a mantêm nos trilhos quando os prazos se aproximam e as ideias ficam confusas. Então, o que faz um ótimo modelo de briefing de marketing se destacar? Vamos analisar 👇

➡️ Leia também: Modelos gratuitos para gerenciamento de produtos

O que torna um modelo de briefing de marketing bom?

Um ótimo modelo de briefing de marketing é conciso, focado e criado para ação. Ele abrange o que é importante, ignora o supérfluo e ajuda sua equipe criativa a agir rapidamente. Veja o que você deve procurar:

Estrutura clara : mapeie o porquê, quem, o quê e como em um fluxo limpo e lógico. Um modelo bem estruturado funciona também como sua : mapeie o porquê, quem, o quê e como em um fluxo limpo e lógico. Um modelo bem estruturado funciona também como sua lista de verificação da campanha de marketing , seja ela uma reformulação da marca, uma ação com influenciadores ou uma campanha de lançamento

Flexibilidade de personalização: adapte-se a diferentes formatos, projetos criativos e fluxos de trabalho. Procure layouts modulares e campos editáveis que se adaptem desde um e-mail sazonal até um lançamento multicanal completo

Visão geral do público: modelos inteligentes definem personas, pontos fracos dos clientes, motivações e hábitos de canal para que cada ação criativa seja adequada ao momento

Foco nos resultados: Vincule a direção criativa a um impacto tangível. Um modelo inteligente conecta todas as ideias a Vincule a direção criativa a um impacto tangível. Um modelo inteligente conecta todas as ideias a KPIs de marketing , como conversões, retenção ou engajamento, garantindo que todos trabalhem em direção a objetivos comuns

Pronto para colaboração: garanta um trabalho em equipe perfeito no local, remoto ou híbrido. Modelos com atualizações em tempo real, comentários embutidos, histórico de versões e controles de acesso ajudam você a comunicar ideias com clareza

💡 Dica profissional: Inclua diretrizes criativas no briefing, não como algo secundário. Seu modelo deve incluir espaço para dicas de tom, o que fazer e o que não fazer, kits de marca, documentos de pesquisa, diretrizes legais e conquistas anteriores. Por quê? Isso permite que até mesmo colaboradores iniciantes criem um trabalho consistente.

Modelos de briefings de marketing em resumo

15 modelos de briefings de marketing para dar início às suas campanhas

No marketing, cada movimento é importante, desde a elaboração de um briefing criativo preciso até a definição da sua estratégia de promoção e a comprovação do ROI em todos os canais. É aí que entra o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho, onde suas ideias, entregas e cronogramas ficam reunidos em um só lugar.

E os resultados falam por si. Basta perguntar à Cartoon Network, cuja equipe observou um aumento significativo na produtividade após migrar para o ClickUp

Podemos agir muito rapidamente porque existe uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos. Também podemos ser extremamente precisos com o que publicamos nas redes sociais, pois temos status de tarefas que evitam erros.

Podemos agir muito rapidamente porque existe uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos. Também podemos ser extremamente precisos com o que publicamos nas redes sociais, pois temos status de tarefas que evitam erros.

🚀 Veja como o ClickUp impulsionou seu momento criativo: mais de 2.000 recursos criativos produzidos e enviados mais rapidamente com o ClickUp

redução de 50% no tempo para criar e publicar conteúdo social

aumento de 2x nos canais gerenciados com a mesma equipe

Se você está pronto para criar campanhas de marketing melhores, os modelos gratuitos de briefings criativos do ClickUp são o lugar perfeito para começar. Vamos mergulhar de cabeça.

1. Modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cada etapa e comece com clareza usando o modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp

Os projetos não acontecem no vácuo. Há estratégia, aprovações de orçamento, dependências, cenários hipotéticos e, então, há a execução real. O modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp ajuda você a alinhar todas essas partes móveis (e muito mais) antes do início.

Use-o para elaborar a visão geral do seu projeto, marcos importantes, cronogramas e funções das partes interessadas, tudo em um único espaço. Esteja você gerenciando equipes internas ou entregas voltadas para o cliente, este modelo garante menos surpresas ao longo do caminho e aprovações mais rápidas da liderança.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Configure projetos para o sucesso, alinhando escopo, objetivos e prazos importantes

Acelere a adesão das partes interessadas com um resumo do projeto refinado e pronto para apresentação

Identifique obstáculos antes que eles atrapalhem seu cronograma com campos de prompt inteligentes

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de marketing, executivos de contas ou equipes de atendimento ao cliente que gerenciam iniciativas multifásicas com várias partes interessadas.

📮ClickUp Insight: 70% dos gerentes usam briefings detalhados do projeto para definir expectativas, 11% confiam nas reuniões iniciais da equipe e 6% adaptam as reuniões iniciais do projeto com base nas tarefas e na complexidade. Isso significa que a maioria dos lançamentos é repleta de documentação, e não orientada pelo contexto. O plano pode estar claro, mas será que está claro para todos, da maneira que eles precisam ouvir? O ClickUp Brain pode ajudá-lo a personalizar a comunicação desde o início. Use-o para resumir documentos iniciais em briefings de tarefas específicas para cada função, gerar planos de ação por função e identificar quem precisa de mais detalhes e quem precisa de menos. 💫 Resultados reais: A Hawke Media reduziu os atrasos nos projetos em 70% com os recursos avançados de acompanhamento de projetos e automação do ClickUp.

🎥 Quer elevar o nível do seu marketing com IA? Neste vídeo, você verá como ferramentas, fluxos de trabalho e automação inteligente podem reduzir o trabalho pesado, aumentar a velocidade das campanhas e ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes — para que seu marketing faça mais com menos.

2. Modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie campanhas de marketing e publicidade mais precisas com o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp

Quando as campanhas não atingem o objetivo, geralmente não é por causa da execução, mas sim por falhas de comunicação.

O modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp resolve isso rapidamente. Ele oferece uma tela flexível para definir a visão da campanha, refinar sua proposta de valor, aprimorar as mensagens e esclarecer quem está fazendo o quê, tudo isso antes do início da produção.

Como ele é executado no ClickUp Docs, seu briefing se torna um espaço de trabalho colaborativo e dinâmico. Insira recursos visuais, edite em conjunto em tempo real e vincule cada seção a tarefas acionáveis.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Esclareça a intenção da campanha com seções para posicionamento, pilares de mensagens, CTAs e KPIs

Minimize atrasos com responsáveis por tarefas definidos, pontos de verificação e rastreamento de versões integrado

Comece mais rápido com uma estrutura reutilizável que se adapta a cada nova campanha

🔑 Ideal para: gerentes de marketing, pequenas organizações e estrategistas de conteúdo que lançam campanhas multiplataforma com prazos apertados e grandes objetivos.

➡️ Leia também: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de campanhas

3. Modelo de documento de briefing criativo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme sua estratégia de marketing em uma história poderosa com o modelo de documento de briefing criativo do ClickUp

Por que você precisa de um modelo de briefing criativo separado? Porque briefings genéricos se limitam ao quê e ao porquê, como objetivos, público-alvo e mensagens. Briefings criativos se aprofundam no como. Eles moldam o tom, os recursos visuais, o clima e a narrativa, transformando ideias em histórias cativantes.

É exatamente para isso que o modelo de documento de briefing criativo do ClickUp foi criado. Ele oferece à sua equipe de marketing uma única fonte de verdade, incluindo a voz da campanha, o que fazer e o que não fazer em termos de mensagens, personas-alvo e especificações específicas da plataforma, em um espaço flexível.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Ofereça orientação criativa sem microgerenciar o processo criativo

Divida os resultados esperados por tipo de conteúdo, tom e plataforma

Minimize as idas e vindas, dando aos criativos a clareza de que precisam desde o início

🔑 Ideal para: Líderes criativos, gerentes de marketing e freelancers que realizam campanhas em vários formatos com uma visão criativa ousada.

4. Modelo de briefing de campanha do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe objetivos, estratégia e execução com propósito usando o modelo de briefing de campanha do ClickUp

Um lançamento de alto risco depende totalmente da coordenação — quando você gerencia mais de 10 pontos de contato, mesmo um pequeno erro pode atrapalhar toda a campanha.

O modelo de briefing de campanha do ClickUp mantém as coisas simples e precisas. Comece com seus objetivos, público-alvo, orçamento e resultados esperados — depois siga as instruções guiadas que garantem que todas as ações sejam claras, desde o primeiro dia até o dia do lançamento.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Alinhe seu departamento criativo interno e agências externas em torno de objetivos comuns

Monitore o progresso em todas as fases e trabalhos criativos sem precisar alternar entre ferramentas

Capture insights e lições após o lançamento para aprimorar sua próxima campanha de marketing

🔑 Ideal para: equipes de marketing dinâmicas que procuram modelos de briefings criativos gratuitos para gerenciar lançamentos de produtos, reformulações de marcas ou campanhas de alto risco.

💡 Dica profissional: 74% dos profissionais de marketing usam IA para acelerar seus fluxos de trabalho, então por que não entrar nessa onda? Veja como o ClickUp Brain ajuda você a redigir um briefing de campanha estruturado e pronto para compartilhar em segundos, sem pensar demais e sem formatação manual. Crie briefings de campanha em segundos com o ClickUp Brain

5. Modelo de quadro branco para briefings criativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize suas grandes ideias em um espaço colaborativo com o modelo de quadro branco para briefings criativos

Você sabia que 65% das pessoas aprendem melhor visualmente? Se sua equipe faz parte dessa maioria, um briefing criativo cheio de texto pode parecer mais um obstáculo do que uma inspiração. ✨

🎨 Acesse o modelo de quadro branco para briefings criativos do ClickUp. Ele transforma briefings estáticos em recursos visuais dinâmicos, para que sua equipe possa esboçar ideias, mapear conceitos e vincular objetivos de uma maneira mais rápida de entender e mais fácil de colocar em prática do que paredes cheias de texto.

Criado no ClickUp Whiteboard, este modelo permite esboçar, mapear e transformar ideias em tarefas sem trocar de ferramenta ou perder o sentido. Planeje fluxos de campanha, painéis de inspiração, jornadas do cliente ou insights sobre a concorrência em um espaço visual e interativo.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme ideias em resultados estruturados com a facilidade do recurso arrastar e soltar

Edite em conjunto ao vivo com notas adesivas, formas, códigos de cores e comentários

Compartilhe planos visuais que façam sentido para criativos, estrategistas e clientes

🔑 Ideal para: Designers, criadores de conteúdo e gerentes de campanha que estão iniciando novos projetos com grandes ideias e vários colaboradores.

🧠 Dica do ClickUp: Transforme seu quadro branco em um centro de controle de campanhas. Mapeie os resultados por estágio do funil, atribua responsáveis pelo design e vincule os recursos preliminares para que todas as ideias fluam para um pipeline de conteúdo pronto para lançamento.

🎥 Veja como uma ideia inicial de campanha se transforma em um briefing de marketing claro no ClickUp Whiteboards — e depois em tarefas que sua equipe pode executar com apenas alguns cliques

6. Modelo de planejamento de demanda de briefings criativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje de forma mais inteligente, sem esforço, com o modelo de planejamento de demanda de briefings criativos

Gerenciando solicitações de clientes, campanhas de e-mail, anúncios, necessidades de design e um calendário de conteúdo completo ao mesmo tempo? Com prazos se acumulando e uma equipe pequena, é fácil perder o foco nas prioridades. O modelo de planejamento de demanda de briefings criativos do ClickUp coloca você de volta no controle.

Registre todas as solicitações, escopo, prazos e estimativas de esforço em um formato limpo e estruturado. Em seguida, compare com a capacidade real da equipe para prever a carga de trabalho, atribuir recursos e fazer escolhas inteligentes quando a demanda aumentar.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize as solicitações criativas à medida que elas chegam, não quando os prazos se acumulam

Evite o esgotamento sinalizando agendas sobrecarregadas enquanto ainda há tempo para ajustar

Reatribua tarefas rapidamente sem diminuir o ritmo da sua equipe criativa

🔑 Ideal para: equipes de marketing, startups ou pequenas empresas que procuram um modelo de briefing criativo gratuito para gerenciar picos de demanda e equilibrar a largura de banda.

➡️ Leia também: Melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos

7. Modelo de briefing de evento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos inesquecíveis rapidamente com o modelo de briefing de eventos do ClickUp

O setor de eventos deve atingir US$ 2,5 trilhões até 2035. Isso prova que as experiências ao vivo ainda impulsionam o engajamento.

Mas e o gerenciamento de projetos de eventos? É um turbilhão de listas de convidados, agendas, pagamentos, convites, fornecedores e promoções, muitas vezes espalhados por ferramentas desconectadas.

o modelo de briefing de evento do ClickUp mantém sua equipe alinhada do início ao fim. Ele captura objetivos, atribui tarefas e descreve as principais partes interessadas em um hub central, para que todos os detalhes sejam rastreados, compartilhados e entregues no prazo.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Faça um brainstorming de ideias, identifique o escopo e divida os planos do evento em tarefas acionáveis

Atribua responsabilidades por função e fase, para que todos os membros da equipe permaneçam em sincronia

Colabore com as partes interessadas em tempo real para definir a logística, datas importantes e alterações de última hora

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, gerentes de RH e líderes de marketing que gerenciam campanhas de recrutamento, conferências internas, eventos virtuais ou ações promocionais.

🧠 Curiosidade: em 2021, o Google reinventou sua conferência de desenvolvedores I/O com um formato totalmente virtual, capturando palestras com câmeras 360° e transmitindo-as no YouTube. Por trás de toda experiência perfeita como essa? Um briefing de evento claro e um gerenciamento de projeto impecável.

🎥 Do início à entrega: é assim que você realiza grandes eventos usando o ClickUp.

8. Modelo de briefing de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe-se mais rapidamente e crie designs mais inteligentes com o modelo de briefing de design do ClickUp

O design é onde a visão se encontra com a execução, mas somente se todos estiverem falando a mesma língua. Se você não for claro, seus colaboradores acabarão buscando feedback, presos em ciclos de revisão ou tentando decifrar instruções vagas.

O modelo de briefing de design do ClickUp define o tom desde o início. Defina sua intenção de design, vincule referências visuais e bloqueie especificações antes que um único pixel seja movido. Seja um logotipo, uma maquete de interface do usuário ou conteúdo publicitário, este modelo mantém a direção clara e o processo eficiente.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina parâmetros de design, como dimensões, formatos de arquivo, dispositivos e resolução

Compartilhe inspiração criativa, maquetes ou kits de marca em um espaço de trabalho centralizado

Envolva revisores e analise feedbacks para evitar o caos das idas e vindas

🔑 Ideal para: designers gráficos, equipes de UI/UX e líderes de marketing que produzem recursos visuais de alto volume ou alto impacto em prazos curtos.

➡️ Leia também: Como escrever um briefing de design em 8 etapas

9. Modelo de briefing de conteúdo SEO do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie conteúdo digno de classificação em escala com o modelo de briefing de conteúdo SEO do ClickUp

SEO não se resume apenas a palavras-chave. Trata-se mais de precisão, profundidade temática, otimização on-page/off-page e coordenação impecável entre redatores, editores e estrategistas. O modelo de briefing de conteúdo SEO do ClickUp traz estrutura para todas as partes do seu pipeline.

Defina a intenção de pesquisa, esboce títulos, atribua palavras-chave, mapeie links internos e sinalize elementos técnicos. Esteja você expandindo um blog de nicho ou alimentando um mecanismo de conteúdo de alto volume, este modelo foi criado para um gerenciamento de projetos de SEO mais inteligente.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Priorize termos de alto impacto com campos integrados de dificuldade de palavras-chave, CPC e intenção

Atribua funções claras para redação, edição e criação de links para otimizar a execução

Insira capturas de tela de SERP, benchmarks de concorrentes e listas de verificação na página para obter uma classificação mais rápida

🔑 Ideal para: líderes de SEO, profissionais de marketing de conteúdo, redatores freelancers e equipes editoriais que gerenciam blogs, clusters de pilares ou conteúdo orgânico de formato longo em vários domínios.

👀 Você sabia? O ClickUp Brain combina o poder do GPT, Claude e Gemini para gerar automaticamente briefings de conteúdo SEO, esboçar blogs, resumir tópicos e responder a perguntas sobre o espaço de trabalho. Com o Autopilot Agents, ele ainda move documentos por revisões e atribui as próximas etapas para que os membros da sua equipe permaneçam focados na estratégia, e não em atualizações de status. Como disse um usuário do Reddit: Eu uso isso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudar você a dar início a projetos ou simplesmente começar a esboçar um rascunho do conteúdo. Eu uso isso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudar você a dar início a projetos ou simplesmente começar a esboçar um rascunho do conteúdo.

10. Modelo de criação e design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme o caos criativo em uma execução simplificada com o modelo ClickUp Creative & Design

Está criando um recurso para uma campanha? Lançando uma renovação da marca? Ou lidando com visuais de anúncios em cinco plataformas ao mesmo tempo? O trabalho criativo e de design é rápido, mas somente se o seu processo também for.

O modelo ClickUp Creative & Design oferece um fluxo de trabalho visual para gerenciar projetos, desde a recepção até a entrega final. Não é apenas um rastreador de tarefas; ele reflete as operações de design do mundo real e mantém as equipes internas, freelancers e partes interessadas em sintonia.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Comece com um formulário de solicitação criativa para definir metas, briefings e insights do público desde o início

Aja rapidamente com etapas integradas para ideação, execução de design e ciclos de revisão

Conclua projetos com clareza e, em seguida, reutilize-os, itere-os ou arquive-os em sua Biblioteca de Ativos

🔑 Ideal para: Líderes criativos, designers, profissionais de marketing e freelancers que gerenciam um grande volume de trabalho criativo em campanhas, canais e clientes.

👀 Você sabia? A campanha Real Beauty da Dove se tornou icônica por sua mensagem, e sua estratégia criativa permaneceu consistente em todos os canais. De mídia impressa e TV a plataformas digitais, a campanha ecoou sua verdade central — desafiar padrões de beleza restritos — por meio de uma estratégia clara e uma identidade de marca forte. Esse tipo de disciplina começa com um briefing focado e criativo.

11. Modelo de design gráfico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Vá do moodboard ao lançamento, sem perder o foco, feedback ou arquivos, com o modelo de design gráfico do ClickUp

O caos no design é real, com modelos perdidos, cronogramas alterados e versões intermináveis de final_final_v3.jpg. Mas com o modelo de design gráfico do ClickUp, você pode manter cada etapa organizada, como redação, layout, recursos visuais e entrega, sem precisar alternar entre ferramentas ou se confundir com as versões.

Criado para ser escalável, ele é ágil o suficiente para freelancers e robusto o suficiente para agências que lidam com dezenas de ativos digitais e impressos. Mergulhe direto no fluxo: localize arquivos rapidamente, bloqueie cronogramas e acompanhe todo o pipeline em um espaço de trabalho unificado.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Priorize tarefas com a Visualização de Lista e mapeie cronogramas no gráfico de Gantt integrado

Insira links do Figma, Canva ou nuvem diretamente nos cartões de tarefas, sem sobrecarregar as abas

Mantenha-se em sincronia com feedback ao vivo, histórico de revisões e status de maquetes personalizadas

🔑 Ideal para: designers freelancers, equipes de agências e criativos internos que gerenciam projetos de design de alto volume em mídia digital, impressa ou branding.

12. Modelo de web design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie sites que convertem com o modelo de web design do ClickUp

O conteúdo é rei, mas sejamos realistas: os visitantes não vão ficar no seu site se ele parecer desorganizado ou desatualizado. Quando 94% das primeiras impressões são baseadas no design, o modelo de web design do ClickUp ajuda você a aproveitar esse momento.

De wireframes à entrega final, este modelo simplifica todas as etapas do processo de web design. Planeje tarefas, defina expectativas e centralize o feedback criativo para que sua equipe crie sites impressionantes e funcionais que atendam aos objetivos do projeto e às necessidades dos usuários.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Divida os resultados por etapa, desde os briefings dos clientes até o controle de qualidade e a entrega

Personalize campos para registrar a complexidade do design, a contagem de páginas, os dispositivos e os ativos da marca

Visualize cronogramas e responsabilidades em diferentes visualizações, como carga de trabalho, status e solicitações de formulários

🔑 Ideal para: web designers, equipes criativas, agências e freelancers que gerenciam a criação de sites de ponta a ponta para vários clientes ou departamentos.

Como diz Michael Holt, CEO da EdgeTech:

O ClickUp tem sido uma solução completa, fiel ao seu objetivo, onde podemos gerenciar praticamente todos os aspectos de nossas atividades comerciais. Isso inclui coisas como projetos de web design, clientes de otimização de mecanismos de busca, gerenciamento de mídias sociais e gerenciamento comercial para duas outras empresas associadas.

O ClickUp tem sido uma solução completa, fiel ao seu objetivo, onde podemos gerenciar praticamente todos os aspectos de nossas atividades comerciais. Isso inclui coisas como projetos de web design, clientes de otimização de mecanismos de busca, gerenciamento de mídias sociais e gerenciamento comercial para duas outras empresas associadas.

13. Modelo de ideação de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alimente ideias inovadoras com o modelo de concepção de design do ClickUp

Um ótimo design não se resume a linhas simples e interfaces elegantes; trata-se de resolver problemas reais dos usuários de maneiras que ninguém tentou antes. Mas o brainstorming por si só não é suficiente. Você precisa do modelo ClickUp Design Ideation para orientar a criatividade livre em uma direção objetiva.

Criado para a exploração inicial, este modelo ajuda você e sua equipe a divergir intencionalmente, explorando ideias sem restrições ou julgamentos. Use-o durante workshops de Design Thinking, sessões de descoberta de produtos ou brainstorms criativos, onde a quantidade alimenta a qualidade.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Estimule o pensamento da equipe organizando as ideias em categorias orientadas para processos, produtos e pessoas

Capture informações brutas com notas adesivas, depois vote, agrupe e refine em conceitos viáveis

Transforme as melhores ideias em tarefas acionáveis, com responsáveis, cronogramas e briefings de marketing

🔑 Ideal para: designers de UX, gerentes de marketing, equipes de produto e líderes de inovação que procuram um modelo de briefing criativo gratuito para impulsionar a ideação estruturada e a entrega rápida.

➡️ Leia também: Técnicas e métodos eficazes de ideação para sua equipe

14. Modelo de quadro de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias em listas de tarefas e listas de tarefas em trabalhos prontos para serem lançados com o modelo de quadro de design do ClickUp

Para se destacar da concorrência, é preciso ter uma visão clara. O modelo de quadro de design do ClickUp ajuda sua equipe a moldar ideias de produtos, definir o problema que estão resolvendo e identificar o público-alvo.

Funciona como um briefing de marketing visual, orientando sua equipe desde os esboços iniciais até as tarefas prontas para execução. Depois que sua base estiver clara, você poderá se concentrar nas questões mais importantes: O que estamos construindo? Por que isso é importante? E quais recursos precisamos para alcançar isso?

Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie conceitos de design, objetivos e declarações de problemas em um espaço de trabalho centralizado e colaborativo

Acompanhe revisões, etapas de design, ativos e feedback criativo usando campos personalizados

Vincule cada tarefa a insights do público, objetivos do projeto e cronogramas da campanha de marketing

🔑 Ideal para: Freelancers, criativos internos e equipes multifuncionais que procuram um modelo gratuito de briefing criativo para alinhar ideias de produtos com a execução do design em um único espaço de trabalho.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para mídias sociais

15. Modelo de prompt e guia de IA do ClickUp para publicações em blogs

Obtenha um modelo gratuito Escreva com propósito e crie briefings de marketing inteligentes com o modelo ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts

Os profissionais de marketing de conteúdo enfrentam um duplo desafio: criar conteúdo que seja bem classificado nos mecanismos de pesquisa e, ao mesmo tempo, envolva os leitores humanos. A boa notícia é que o bloqueio criativo finalmente encontrou seu adversário à altura: o modelo ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts(Prompt e guia de IA do ClickUp para posts de blog).

Este modelo gratuito de briefing criativo é uma plataforma de lançamento perfeita para uma redação estruturada, otimizada para SEO e atraente do início ao fim. A abordagem assistida por IA gera recomendações de conteúdo baseadas em dados, deixando espaço para interpretação criativa e personalização.

Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie seus objetivos de conteúdo, palavras-chave alvo e intenção do leitor antes de escrever

Use prompts estruturados para esboçar, escrever e editar blogs mais rapidamente com a ajuda da IA

Transforme o brainstorming em ação com tarefas, prazos e colaboração das partes interessadas

🔑 Ideal para: profissionais de marketing de conteúdo, redatores de SEO e editores de blog que desejam simplificar a criação de conteúdo, melhorar a consistência e publicar mais rapidamente.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais — tudo isso enquanto mantém o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Crie briefings mais inteligentes e campanhas de marketing mais fortes com o ClickUp

Um bom briefing de marketing não é apenas uma ferramenta de planejamento, é a base para um fluxo de trabalho de alto impacto. Com a estrutura certa, seus objetivos permanecem claros, sua equipe alinhada e sua estratégia focada no público-alvo.

Mas isso é apenas o começo. O ClickUp transforma documentos estáticos em fluxos de trabalho dinâmicos, vinculando todas as ideias a cronogramas, tarefas, ativos e colaboração em tempo real. Sem suposições, sem desconexões; apenas uma execução rápida e focada que entrega resultados.

Comece a usar o ClickUp e escreva briefings que vão além do alinhamento e geram resultados.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um briefing de marketing e um briefing criativo?

Um briefing de marketing define a estratégia geral, incluindo objetivos, KPIs, público-alvo, mensagem e distribuição. Um briefing criativo traduz essa estratégia em orientações executivas, como tom, recursos visuais, ângulo narrativo e direção de design.

Qual deve ser a extensão de um briefing de marketing?

A maioria dos briefings tem 1 a 2 páginas, dependendo da complexidade. Concentre-se na clareza e na relevância, não no tamanho.

Quem normalmente escreve um briefing de marketing?

Depende. Em grandes organizações, os gerentes ou estrategistas de marketing os escrevem. Em equipes menores, os fundadores ou líderes de campanha geralmente assumem a liderança. As agências podem criá-los em conjunto com os clientes.

A IA pode ajudar a escrever um briefing de marketing?

Com certeza. Ferramentas como o ClickUp Brain podem gerar visões gerais de campanhas, resumir documentos de referência e até mesmo redigir automaticamente briefings específicos para cada função, a fim de acelerar o alinhamento da equipe.

Os briefings de marketing são apenas para campanhas externas?

Não. Use-os para iniciativas internas, como reformulação de marcas, eventos internos ou campanhas de RH. Sempre que você precisar de clareza, alinhamento e execução sincronizados, um briefing pode ajudar.