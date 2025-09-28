10 softwares inteligentes de gerenciamento de retenção para faturamento em 2025

Pergunte a qualquer agência ou consultoria e eles dirão que adquirir novos clientes é muito mais caro do que reter os existentes. Se sua equipe não estiver gerenciando ativamente o trabalho contínuo dos clientes ou se concentrando na satisfação deles, isso acabará se refletindo, especialmente no seu fluxo de caixa. Essa falta de estrutura afeta a satisfação dos clientes e, em última análise, sua receita.

Na verdade, conquistar um novo cliente pode custar de cinco a sete vezes mais do que manter um cliente existente

Para melhorar os contratos de retenção e gerenciar retenções com eficiência para agências criativas, aqui está uma lista compilada dos melhores softwares de gerenciamento de retenção para ajudá-lo a lidar com o trabalho recorrente dos clientes e manter relacionamentos de longo prazo com eles.

Aqui está uma comparação rápida dos principais softwares de gerenciamento de contratos de prestação de serviços para ajudá-lo a escolher o mais adequado com base nos principais recursos, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Melhor recurso Principal caso de uso Preços ClickUp Documentos, modelos, controle de tempo e painéis em um único espaço de trabalho Gerenciamento de contratos + execução de projetos em uma única plataforma colaborativa Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Accelo Ciclo de vida completo, da cotação ao recebimento, com portais do cliente Automatização do faturamento, acompanhamento e operações do cliente de ponta a ponta Preços personalizados Scoro Painéis financeiros e acompanhamento de margens Agências que gerenciam orçamentos, previsões e lucratividade juntamente com projetos de retenção A partir de US$ 23,90/mês por usuário Paymo Acompanhamento em tempo real + faturamento recorrente Vinculando horas faturáveis ao faturamento automatizado de contratos de prestação de serviços com acompanhamento de tarefas Gratuito; pago a partir de US$ 5,90/mês FunctionFox CEO Desktop + acompanhamento do orçamento de contratos de prestação de serviços Equipes criativas que lidam com clientes recorrentes com foco em horas, escopo e relatórios A partir de US$ 12/mês por usuário Plano Toggl Cronogramas da equipe com capacidade e programação visual Pequenas equipes coordenando a carga de trabalho entre projetos de retenção com clareza Gratuito; pago a partir de US$ 10/mês por usuário Hubstaff Acompanhamento do tempo com monitoramento da produtividade Equipes baseadas em escritórios que acompanham horas, atividades e orçamento em contratos de prestação de serviços Gratuito; pago a partir de US$ 5/mês por usuário Wrike Permissões avançadas + IA + previsão de riscos Equipes empresariais que precisam de fluxos de trabalho seguros e escaláveis para contratos de prestação de serviços Gratuito; pago a partir de US$ 10/mês por usuário Zoho Projects Acompanhamento de tarefas e orçamento com assistente de IA Equipes pequenas que precisam de um controle acessível de tempo, tarefas e faturas Gratuito; pago a partir de US$ 4/mês por usuário Proposify Criação de propostas + análises + assinatura eletrônica Equipes de vendas e atendimento ao cliente que gerenciam propostas, renovações e apresentações de contratos de prestação de serviços A partir de US$ 29/mês por usuário

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de contratos de prestação de serviços para fortalecer o relacionamento com os clientes?

Escolher o software de gerenciamento de contratos de prestação de serviços certo pode ajudá-lo a construir relacionamentos de longo prazo com os clientes e criar um fluxo de trabalho contínuo.

A maior dificuldade ao lidar com clientes recorrentes é que todas as informações estão dispostas em planilhas, dificultando a tomada de decisões informadas. Portanto, o ideal é procurar recursos que simplifiquem o faturamento de contratos de prestação de serviços, melhorem a gestão do fluxo de caixa e reduzam as tarefas administrativas relacionadas ao trabalho contínuo com os clientes.

Veja o que priorizar para obter estratégias vencedoras de retenção de clientes:

✅ Acompanhe os orçamentos de retenção, monitore o uso da retenção e estabeleça uma estrutura de pagamento, definindo alertas para horas não utilizadas ou limites se aproximando✅ Integre o controle de tempo com o faturamento para gerar automaticamente contas para tarefas concluídas✅ Automatize o processo de faturamento com suporte para diferentes modelos de contratos de prestação de serviços, incluindo preços fixos ou contratos permanentes✅ Acesse informações em tempo real com painéis que mostram o uso, o desempenho e os dados do cliente✅ Ofereça um portal voltado para o cliente para melhorar a transparência e aumentar a satisfação do cliente

💡 Dica profissional: Está enfrentando dificuldades com a imprevisibilidade da renda como consultor? Como os contratos de prestação de serviços funcionam para consultores mostra como garantir uma receita estável e recorrente com a configuração correta do contrato.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de contratos de prestação de serviços

As melhores soluções de gerenciamento de contratos de prestação de serviços se integram às suas ferramentas de gerenciamento de projetos, automatizam o controle de tempo e fornecem informações em tempo real sobre o uso dos contratos.

Aqui estão 10 ferramentas que oferecem tudo isso e muito mais.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento eficiente de contratos de prestação de serviços e fluxos de trabalho contínuos em equipe)

Integrar seu software de gerenciamento de contratos de prestação de serviços ao seu sistema de gerenciamento de projetos é fundamental. No entanto, muitas agências ainda enfrentam lacunas quando informações importantes estão espalhadas por diferentes ferramentas.

O ClickUp preenche essa lacuna transformando seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos em um hub de gerenciamento de contratos de prestação de serviços totalmente funcional em uma única plataforma. Veja como todos os recursos se complementam.

Alinhe sua equipe com o ClickUp Docs

Cada período de contrato deve refletir os serviços atualizados, os resultados esperados, os preços e os termos do contrato para garantir o alinhamento entre sua equipe e o cliente. O ClickUp Docs facilita a criação, revisão e compartilhamento de contratos de prestação de serviços a partir do seu espaço de trabalho.

Crie, atualize e envie contratos facilmente durante cada período de retenção com o ClickUp Docs

Você pode conectar cada documento a tarefas e cronogramas relevantes para uma colaboração rica em contexto.

Padronize seus processos com os modelos do ClickUp

Depois de estruturar seu modelo de retenção, você pode criar modelos ClickUp para integração, pacotes de serviços ou planos de projeto. Esse método padroniza os fluxos de trabalho entre os clientes, reduz o esforço manual e ajuda sua equipe a se concentrar na entrega, em vez de na configuração.

💡 Dica profissional: se você deseja garantir proteção jurídica para consultores e clientes, o modelo de contrato de consultoria do ClickUp é a melhor opção. Obtenha um modelo gratuito Formalize os relacionamentos com os clientes sem precisar começar do zero todas as vezes com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Este modelo de consultoria padroniza os termos relacionados ao escopo, pagamentos e responsabilidades, ajudando a reduzir mal-entendidos e estabelecendo as bases para um relacionamento profissional tranquilo.

Acompanhe a contribuição da sua equipe com o ClickUp Time Tracking

Com seus fluxos de trabalho em funcionamento, é hora de monitorar as horas dedicadas ao trabalho contínuo com os clientes. O recurso de controle de tempo do ClickUp registra as horas diretamente nas tarefas, ajudando você a gerar automaticamente faturas que refletem o esforço real.

Registre cada minuto faturável para gerar faturas corretamente com o recurso de acompanhamento de tempo do ClickUp

Esta etapa é fundamental para garantir que os clientes paguem pelo trabalho concluído e que nenhuma hora não utilizada seja perdida.

Evite o esgotamento com o ClickUp Views

Você vai querer redistribuir o tempo ou a largura de banda restantes à medida que os contratos evoluem ou são encerrados. O Workload e o Box View do ClickUp permitem que você reequilibre o tempo da sua equipe, evitando lacunas na produtividade e mantendo seus projetos de retenção com pessoal eficiente.

Gerencie a largura de banda da equipe e transfira esforços entre contratos de retenção com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Divida as tarefas e compartilhe feedback com o ClickUp Tasks e a colaboração em tempo real

Depois que seus projetos estiverem em andamento, use o ClickUp Tasks para dividir cada entrega, atribuir dependências e priorizar o trabalho ao longo do período de retenção. Como todas as tarefas estão conectadas aos seus documentos, cronogramas e registros de tempo, sua equipe sempre sabe o que fazer a seguir.

Com os recursos alinhados e as tarefas em andamento, você precisará garantir que todos permaneçam conectados.

Seja para sua equipe interna, freelancers ou clientes, as ferramentas de colaboração do ClickUp — edição ao vivo, comentários sobre tarefas e atualizações em tempo real — oferecem suporte à comunicação consistente em todos os trabalhos em andamento.

Trabalhe em conjunto de forma integrada em uma única plataforma com os recursos de colaboração do ClickUp

Obtenha uma visão completa do andamento do projeto com os painéis do ClickUp

Por fim, à medida que o trabalho avança, a visibilidade se torna essencial. Os painéis do ClickUp fornecem informações em tempo real sobre o uso do contrato de prestação de serviços, entregas, tempo rastreado e atualizações de status, ajudando você a demonstrar valor e melhorar a satisfação do cliente.

Obtenha visibilidade em tempo real do uso dos contratos de prestação de serviços e do status dos projetos usando os painéis do ClickUp

Aqui está um guia rápido para usar os painéis do ClickUp para obter o máximo rendimento.

O ClickUp para freelancers é outra maneira útil de organizar projetos de clientes, gerenciar entregas em andamento e manter o controle de seus fluxos de trabalho freelance. De formulários de admissão a controle de tempo e automações, os freelancers podem simplificar todas as partes do trabalho do cliente sem precisar alternar entre ferramentas.

💡 Dica profissional: Como lidar com vários clientes sem deixar nada de lado? O Melhor Software de Gerenciamento de Projetos para Freelancers ajuda você a encontrar ferramentas para se manter organizado, cumprir prazos e manter todos os projetos em dia.

💜 Bônus: ClickUp Brain Max : otimize as operações de retenção com Talk to Text Transforme cada ponto de contato com o cliente em clareza faturável. Com o Brain Max no desktop, use o Talk to Text para capturar chamadas, reuniões e notas de voz dos clientes e, em seguida, instantaneamente: Crie tarefas com responsáveis, prazos e contratos vinculados

Elabore atas de reuniões, atualizações de SOW e resumos mensais de contratos de prestação de serviços

Gere automaticamente itens de ação para aprovações de excedentes e preparação de renovações

Anexe entradas de tempo ao cliente/projeto certo enquanto fala Resultado: transferências mais claras, faturamento preciso e relatórios de fim de mês mais rápidos — sem precisar lidar com planilhas.

Melhores recursos do ClickUp

Elabore, revise e compartilhe contratos de retenção usando o ClickUp Docs, com vinculação de tarefas e cronograma

Crie modelos personalizados para projetos de retenção, fluxos de integração e prestação de serviços

Use o controle de tempo integrado para registrar horas, evitar horas não utilizadas e garantir um faturamento preciso

Colabore em tempo real com clientes e prestadores de serviços por meio de documentos, comentários e compartilhamento de tarefas

*visualize o uso do contrato de prestação de serviços, os prazos de entrega e o desempenho com painéis personalizáveis

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para equipes pequenas sem integração dedicada

A configuração de fluxos de trabalho complexos de retenção pode levar algum tempo inicialmente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp é uma solução personalizada para uma ampla variedade de problemas que minha empresa precisa resolver. Podemos acompanhar projetos de maneira eficiente e colaborativa, mantendo todos organizados e em sintonia, ao mesmo tempo em que mantemos informações importantes às quais qualquer um de nossos usuários pode precisar acessar para concluir uma tarefa.

O ClickUp é uma solução personalizada para uma ampla variedade de problemas que minha empresa precisa resolver. Podemos acompanhar projetos de maneira eficiente e colaborativa, mantendo todos organizados e em sintonia, ao mesmo tempo em que mantemos informações importantes às quais qualquer um de nossos usuários pode precisar acessar para concluir uma tarefa.

2. Accelo (ideal para automatizar todo o ciclo de vida, desde a cotação até o recebimento)

via Accelo

Um dos maiores desafios na gestão de contratos de prestação de serviços é unificar todas as etapas do ciclo de vida do cliente — ferramentas dispersas para cotações, acompanhamento de projetos desconectado, faturamento atrasado e planilhas confusas para o uso do contrato.

Essa fragmentação desperdiça tempo, aumenta os erros e torna mais difícil oferecer valor consistente aos clientes com contratos de prestação de serviços.

O Accelo resolve essas questões com uma plataforma completa de cotação a recebimento que centraliza tudo — desde propostas iniciais e contratos de retenção até execução de tarefas, controle de tempo e faturamento.

Projetado explicitamente como um software de consultoria para empresas de serviços, o Accelo combina operações, entrega e finanças para que sua equipe possa gerenciar o trabalho contínuo dos clientes em um único lugar.

Melhores recursos do Accelo

Gerencie contratos de retenção, orçamentos e escopos de projetos em um único lugar usando portais de clientes e ferramentas de pipeline

Automatize o faturamento de contratos de prestação de serviços , o acompanhamento de despesas e as faturas recorrentes com total visibilidade do uso e das finanças dos contratos

Monitore a capacidade da equipe e a alocação de recursos com insights de utilização

Acompanhe o tempo com registros e planilhas de horas intuitivos, garantindo que todas as horas faturáveis sejam contabilizadas durante o período de retenção

Acesse informações em tempo real com painéis integrados que ajudam a prever a carga de trabalho

Limitações do Accelo

Curva de aprendizado íngreme, especialmente durante a integração e configuração

Os requisitos mínimos de licenças tornam-no menos ideal para equipas muito pequenas

A interface pode parecer confusa ao gerenciar vários fluxos de trabalho de clientes

Preços do Accelo

Plano Profissional : Preços personalizados

Plano Empresarial : Preços personalizados

Plano avançado: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Accelo

G2 : 4,4/5 (mais de 520 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Accelo?

Um usuário da Capterra diz:

O Accelo é ótimo, pois nos permite organizar todas as informações dos nossos clientes em um único lugar, incluindo notas, faturas, pagamentos e tarefas em aberto.

O Accelo é ótimo, pois nos permite organizar todas as informações dos nossos clientes em um único lugar, incluindo notas, faturas, pagamentos e tarefas em aberto.

3. Scoro (O melhor para visibilidade financeira em projetos de retenção)

via Scoro

Uma das partes mais difíceis para as agências que lidam com contratos de retenção não é acompanhar o tempo, mas sim acompanhar o dinheiro.

É aí que o Scoro se destaca: este software integra o gerenciamento de projetos e o controle financeiro em um único sistema, oferecendo aos usuários visibilidade total sobre receitas, custos e tempo gasto antes mesmo da emissão da fatura.

Em vez de lidar com planilhas e ferramentas, o Scoro ajuda você a criar orçamentos, atribuir tarefas, acompanhar o tempo e gerar faturas — tudo isso enquanto compara os orçamentos planejados com os reais em tempo real.

Melhores recursos do Scoro

Acompanhe as horas faturáveis com controle manual e em tempo real, sincronizado entre tarefas e clientes retidos

Crie orçamentos que se convertem automaticamente em projetos estruturados com orçamentos e cronogramas definidos

Monitore as finanças usando painéis personalizáveis e relatórios em tempo real sobre custos, margens e uso de contratos de prestação de serviços

Preveja a carga de trabalho e a receita com ferramentas para planejamento financeiro, disponibilidade de recursos e acompanhamento de lucros

Limitações do Scoro

Curva de aprendizado íngreme, especialmente durante a integração

Caro para equipes pequenas e freelancers

Os relatórios e as ferramentas financeiras avançadas estão restritos aos planos de nível superior

Preços do Scoro

Core : US$ 23,90/mês por usuário

Crescimento : US$ 38,90/mês por usuário

Desempenho : US$ 59,90/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2 : 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Scoro?

Um usuário do G2 afirma:

Aprecio a funcionalidade de cotação do Scoro, pois facilita a criação de cotações padronizadas para nossos clientes. A abordagem de modelos aumenta nossa eficiência, permitindo-nos adquirir projetos pré-concebidos de forma rápida e sem esforço.

Aprecio a funcionalidade de cotação do Scoro, pois facilita a criação de cotações padronizadas para nossos clientes. A abordagem de modelos aumenta nossa eficiência, permitindo-nos adquirir projetos pré-concebidos de forma rápida e sem esforço.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Scoro para gerenciamento de projetos e tarefas

✨ Curiosidade: Na década de 1980, o mundo do marketing passou de simplesmente adquirir novos clientes para construir relacionamentos duradouros com os já existentes. Essa abordagem, conhecida como marketing de relacionamento, enfatiza a satisfação e a fidelidade do cliente como componentes essenciais para o sucesso comercial a longo prazo.

4. Paymo (ideal para vincular perfeitamente o controle de tempo ao faturamento de contratos de prestação de serviços)

via Paymo

Gerenciar projetos de retenção muitas vezes significa lidar com fluxos de trabalho fragmentados, especialmente quando o controle de tempo e o faturamento são feitos em ferramentas separadas.

Essa desconexão leva a faturamento impreciso, horas perdidas e atrasos no fluxo de caixa. O Paymo se destaca por integrar perfeitamente o controle de tempo, a execução de tarefas e o faturamento de contratos de prestação de serviços em uma interface única e organizada.

Diferente da maioria dos softwares de gerenciamento de contratos de prestação de serviços, o cronômetro integrado do Paymo se conecta diretamente ao faturamento, permitindo que você acompanhe o tempo, atribua taxas faturáveis e gere faturas recorrentes automaticamente, sem precisar mudar de plataforma.

Melhores recursos do Paymo

Vincule as horas faturáveis às faturas usando um widget de acompanhamento de tempo em tempo real no desktop e no celular

Automatize o faturamento de contratos de prestação de serviços com faturas recorrentes, estimativas e despesas rastreadas

Visualize cronogramas e dependências de tarefas usando gráficos de Gantt, listas de tarefas e ferramentas de planejamento de projetos

Colabore em tarefas, compartilhe arquivos e solicite feedback visual por meio de ferramentas de revisão integradas

Permita a alocação flexível de recursos usando visualizações da carga de trabalho, programação de funcionários e acompanhamento de licenças

Limitações do Paymo

Carece de recursos avançados de CRM para acompanhar relacionamentos de longo prazo para gerenciamento de clientes

A integração pode ser lenta para equipes não técnicas devido à sua funcionalidade em camadas

Adequação limitada para grandes empresas ou setores altamente especializados

Preços do Paymo

Gratuito

Starter : US$ 5,90/mês por usuário

Pequenos escritórios : US$ 10,90/mês por usuário

Negócios: US$ 16,90/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Paymo

G2 : 4,6/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 690 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Paymo?

Um usuário da Capterra afirma:

Fácil de acompanhar o tempo e visualizar o calendário nas planilhas de horas para visualizar o seu dia. Fácil de criar um projeto e ótimo para ver diferentes opções de visualização, como tabela ou Gantt, dependendo de como você precisa visualizar um projeto.

Fácil de acompanhar o tempo e visualizar o calendário nas planilhas de horas para visualizar o seu dia. Fácil de criar um projeto e ótimo para ver diferentes opções de visualização, como tabela ou Gantt, dependendo de como você precisa visualizar um projeto.

📖 Leia também: Principais alternativas e concorrentes do Paymo

5. FunctionFox (ideal para equipes criativas que gerenciam contratos com despesas gerais limitadas)

via FunctionFox

O FunctionFox resolve os desafios comuns relacionados a contratos de prestação de serviços, oferecendo um sistema simplificado projetado especificamente para profissionais criativos que precisam de clareza no controle de tempo, orçamento e atualizações de projetos.

Quer você lide com pacotes de serviços com taxas fixas ou faturamento mensal de honorários, a plataforma oferece um acompanhamento detalhado do uso dos honorários.

O FunctionFox também vem pré-carregado com planilhas de horas trabalhadas integradas e lembretes automáticos para ajudá-lo a se antecipar ao período de retenção e evitar o desperdício de horas não utilizadas.

Principais recursos do FunctionFox

Acompanhe com precisão o tempo faturável e não faturável usando planilhas de horas e acompanhamento de tempo com cronômetro

Monitore e gere relatórios sobre o uso de contratos de prestação de serviços, orçamentos e horas reais com insights da área administrativa e relatórios detalhados

Centralize a comunicação da equipe com blogs de projetos e notas internas

Simplifique a supervisão de projetos com modelos de projeto, visualizações de alocação de recursos e acompanhamento do status em tempo real

Envie estimativas e gere faturas com base em tarefas concluídas ou estruturas de retenção predefinidas

Limitações do FunctionFox

Integrações limitadas com terceiros e sem API aberta para fluxos de trabalho personalizados

Sem ferramentas específicas para Agile, como quadros Kanban ou Scrum

Curva de aprendizado para equipes não familiarizadas com soluções de software independentes para gerenciamento de contratos de prestação de serviços

Preços do FunctionFox

Classic : US$ 12/mês por usuário

Premier : US$ 18/mês por usuário

Interno: Preços personalizados

Avaliações e comentários do FunctionFox

G2 : 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o FunctionFox?

Um usuário do G2 diz:

Gostei muito da visão geral da programação. Pude ver através de pistas visuais quanto trabalho foi atribuído a cada um dos meus funcionários por dia. Isso me permitiu ver onde poderiam ocorrer gargalos ou atrasos.

Gostei muito da visão geral da programação. Pude ver através de pistas visuais quanto trabalho foi atribuído a cada um dos meus funcionários por dia. Isso me permitiu ver onde poderiam ocorrer gargalos ou atrasos.

📮 ClickUp Insight: Um terço dos nossos entrevistados afirma estar especialmente interessado em usar IA para o desenvolvimento de habilidades. Por exemplo, um membro da equipe sem conhecimentos técnicos pode querer gerar o código básico para uma página da web com a ajuda da IA. Nesses cenários, a IA tem melhor desempenho quando compreende o contexto do seu trabalho — e é aí que o ClickUp se destaca. Como plataforma de trabalho tudo-em-um, a IA do ClickUp está ciente dos seus projetos e pode sugerir ações personalizadas ou até mesmo lidar com tarefas como gerar trechos de código com facilidade.

💡 Dica profissional: Quer aumentar sua credibilidade e se destacar em um mercado de consultoria competitivo? Certificações de consultoria para construir sua carreira, juntamente com suporte contínuo, destacam as certificações mais reconhecidas para elevar sua experiência e estabelecer a confiança do cliente.

6. Plano Toggl (ideal para equipes pequenas que precisam de um planejamento visual simples e clareza no cronograma)

via Plano Toggl

Quando equipes pequenas lidam com entregas sobrepostas, eis um cenário comum que ocorre: você pode saber o que precisa ser feito, mas não quando, por quem ou como isso afeta o resto da equipe.

O Toggl Plan foi criado para resolver exatamente esse problema, oferecendo uma ferramenta de planejamento de trabalho visualmente atraente que prioriza cronogramas, disponibilidade e responsabilidade pelas tarefas.

Diferentemente dos softwares tradicionais de gerenciamento de contratos de prestação de serviços ou rastreadores de tarefas, o Toggl Plan simplifica a coordenação com cronogramas de equipe, visualizações de disponibilidade e agendas do tipo arrastar e soltar.

Melhores recursos do Toggl Plan

Visualize as cargas de trabalho usando cronogramas da equipe e arraste tarefas pelo calendário para reatribuir ou reprogramar em segundos

Acompanhe a disponibilidade da equipe e os horários de folga com a visualização Capacidade para evitar o esgotamento e melhorar a utilização

Gerencie tarefas com quadros e agendas recorrentes, completas com marcos e segmentos para diferentes fases do trabalho

Compartilhe linhas do tempo somente para leitura com clientes ou partes interessadas para obter visibilidade total sem sobrecarregar os fluxos de trabalho internos

Integre com o Toggl Track e o Google Agenda para manter o planejamento e o controle de tempo conectados

Limitações do plano Toggl

Sem dependências de tarefas, o que limita o acompanhamento do caminho crítico

Não possui recursos de acompanhamento financeiro ou faturamento encontrados em ferramentas de gerenciamento de contratos de prestação de serviços

As opções de personalização para fluxos de trabalho complexos são limitadas em comparação com as ferramentas empresariais

Preços do plano Toggl

Gratuito

Starter : US$ 10/mês por usuário

Premium : US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.570 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Toggl Plan?

Um usuário da Capterra afirma:

Uso o Toggl track há vários anos, mas este ano, passando a receber mais pagamentos com base nas horas trabalhadas, estou monitorando todo o meu tempo. Os relatórios estão realmente me ajudando a entender como trabalho e a planejar melhor minha carga de trabalho e meu tempo.

Uso o Toggl track há vários anos, mas este ano, passando a receber mais pagamentos com base nas horas trabalhadas, estou monitorando todo o meu tempo. Os relatórios estão realmente me ajudando a entender como trabalho e a planejar melhor minha carga de trabalho e meu tempo.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Toggl para controle de tempo

7. Hubstaff (ideal para equipes que trabalham em escritórios e precisam monitorar o tempo e a produtividade)

via Hubstaff

Quando os projetos se prolongam ou a produtividade da equipe diminui, raramente é por falta de esforço — geralmente é por falta de visibilidade.

Veja como o Hubstaff resolve isso: desenvolvida para equipes que trabalham em escritórios e remotamente, essa ferramenta combina controle de tempo, monitoramento de atividades e orçamento de projetos para oferecer aos gerentes uma visão clara de quem está trabalhando, quando e com que eficácia.

O Hubstaff facilita o faturamento preciso, a aprovação de planilhas de horas trabalhadas e o acionamento da folha de pagamento por meio de integrações como Gusto ou QuickBooks.

Melhores recursos do Hubstaff

Acompanhe o tempo em computadores, dispositivos móveis, extensões do Chrome ou quiosques, com configurações para evitar edições manuais

Capture níveis de atividade , capturas de tela desfocadas, aplicativos e dados de URL para obter insights sobre produtividade

Use orçamentos de projetos e taxas faturáveis para controlar custos e notificar os gerentes quando os limites forem atingidos

Gerencie horas extras, intervalos e folgas com configurações de conformidade personalizáveis

Integre-se a ferramentas como QuickBooks, Gusto, Trello, Asana e mais de 30 outras para faturamento e automação

Limitações do Hubstaff

O geofencing móvel não impede o registro de ponto fora das zonas de trabalho

O agendamento carece de detalhes ao nível do projeto/tarefa e não detecta turnos sobrepostos

Sem verificação biométrica ou facial para validação do relógio de ponto

Preços do Hubstaff

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e comentários do Hubstaff

G2 : 4,5/5 (mais de 1.380 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.540 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Hubstaff

Um usuário do G2 diz:

Rastreamento de tempo com comprovação de trabalho. Você pode rastrear horas com capturas de tela opcionais, níveis de atividade e uso de aplicativos/URLs. É perfeito para equipes remotas ou freelancers que precisam de transparência.

Rastreamento de tempo com comprovação de trabalho. Você pode rastrear horas com capturas de tela opcionais, níveis de atividade e uso de aplicativos/URLs. É perfeito para equipes remotas ou freelancers que precisam de transparência.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Hubstaff

8. Wrike (ideal para equipes que precisam de controles de segurança de projetos e administração de nível empresarial)

via Wrike

Se você já gerenciou um grande projeto com várias partes móveis, sabe como as coisas podem sair do controle rapidamente — atualizações perdidas, responsabilidades pouco claras e muitas ferramentas diferentes.

De acordo com a Gartner, essa é provavelmente a razão pela qual a empresa considera cerca de 80% dos projetos de TI como fracassos.

O Wrike ajuda a organizar o caos. Equipes que precisam de supervisão rigorosa, como departamentos de marketing, equipes de operações ou aquelas em setores regulamentados, apreciarão os controles administrativos e os recursos de segurança.

Melhores recursos do Wrike

Gerencie projetos com gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários e relatórios dinâmicos

Escreva escopos com IA, preveja riscos e resuma discussões

Personalize painéis com análises detalhadas e gatilhos de automação

Defina permissões de usuário granulares, restrições de IP, SSO e autenticação de dois fatores

Integre com mais de 400 ferramentas, incluindo Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack e Power BI

Limitações do Wrike

A edição de documentos em tempo real requer software externo e carece de colaboração nativa

Integrações premium (por exemplo, QuickBooks, Salesforce) estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Complementos como o Wrike Lock e o Datahub aumentam significativamente o custo total

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe : US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 25/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2 : 4,2/5 (mais de 3.800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.790 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Wrike?

Um usuário da Capterra afirma:

O Wrike nos permitiu criar uma fonte central de informações e aumentar a transparência em nosso portfólio de projetos. A automação eliminou as atividades manuais, e a capacidade de integração com outras plataformas aumenta a eficiência.

O Wrike nos permitiu criar uma fonte central de informações e aumentar a transparência em nosso portfólio de projetos. A automação eliminou as atividades manuais, e a capacidade de integração com outras plataformas aumenta a eficiência.

📖 Leia também: Testamos as melhores alternativas e concorrentes do Wrike

9. Zoho Projects (ideal para equipes pequenas que precisam de um recurso acessível para acompanhamento de tarefas e orçamento)

via Zoho Projects

A maioria dos gerentes de projeto está presa em um ciclo de notas adesivas, planilhas e “só mais uma rápida reunião de status”.

Apesar de tudo isso, o Zoho Projects pode parecer uma mudança revigorante.

Projetado com simplicidade, ele inclui recursos essenciais como dependências de tarefas, acompanhamento de tempo e visualizações visuais de projetos, sem uma curva de aprendizado íngreme.

O que o destaca? É econômico (apenas US$ 4 por usuário), fácil de aprender e ainda tem um assistente de IA integrado chamado Zia para ajudá-lo a gerenciar prazos e revelar insights.

Além disso, ele se integra perfeitamente se sua equipe já utiliza outras ferramentas Zoho, como CRM ou Books.

Melhores recursos do Zoho Projects

Atribua vários usuários por tarefa com dependências e subtarefas

Obtenha insights de dados e sugestões de agendamento com a Zia, a assistente de IA.

Automatize tarefas recorrentes e aprovações com os fluxos de trabalho do Blueprint

Acompanhe o tempo, os orçamentos dos projetos e a utilização dos recursos com painéis visuais

Visualize projetos nos formatos Kanban, Gantt e calendário para maior flexibilidade

Limitações do Zoho Projects

O suporte por telefone e a assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão disponíveis em complementos premium

A maioria das integrações de terceiros é limitada ao ecossistema da Zoho

Os campos personalizados e as funções estão disponíveis apenas no plano Enterprise

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium : US$ 4/mês por usuário

Enterprise: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Zoho Projects?

Um usuário do G2 afirma:

O Zoho One tem todos os tipos de módulos que uma pequena empresa precisa. Desde gerenciamento de projetos até RH, CRM, login online, e-mail e calendário, pesquisas e muito mais. Perfeito para um sistema tudo-em-um. Nós o usamos diariamente para toda a nossa equipe.

O Zoho One tem todos os tipos de módulos que uma pequena empresa precisa. Desde gerenciamento de projetos até RH, CRM, login online, e-mail e calendário, pesquisas e muito mais. Perfeito para um sistema tudo-em-um. Nós o usamos diariamente para toda a nossa equipe.

📖 Leia também: Melhor software de controle de tempo para freelancers

🧠 Você sabia: 87% das empresas enfrentam atrasos nos pagamentos — e, muitas vezes, a culpa é de faturas pouco claras. Como faturar um cliente mostra como receber pagamentos mais rapidamente com menos acompanhamentos.

10. Proposify (ideal para equipes de vendas que precisam de propostas refinadas e rastreáveis)

via Prop o sify

Se você já se esforçou para montar uma proposta de última hora no Google Docs e se perguntou se o cliente ao menos a abriu, o Proposify pode ser útil.

Este software foi projetado para equipes de vendas modernas que desejam criar propostas elegantes e alinhadas à marca que impressionem e acompanhem cada interação ao segundo.

Além disso, o Proposify oferece visibilidade no complexo mundo do acompanhamento de propostas. Você saberá quem abriu a proposta, em qual seção eles se detiveram e quando assinaram.

Melhores recursos do Proposify

Acompanhe as interações dos clientes com análises de documentos , como tempo de visualização, visitas a seções e aberturas repetidas

Crie propostas elegantes e interativas com imagens, vídeos e tabelas de preços incorporados

Obtenha assinaturas eletrônicas juridicamente válidas diretamente nas propostas

Monitore o status das propostas e as taxas de fechamento por meio de painéis de métricas e visualizações do pipeline

Crie a partir de uma biblioteca de modelos personalizáveis de contratos de retenção ou crie o seu próprio modelo do zero

Limitações do Proposify

Personalização limitada ao trabalhar com modelos

Editar propostas pode parecer complicado para equipes acostumadas a ter controle total sobre o design

O plano básico tem limites de uso rígidos (por exemplo, cinco aberturas/mês)

Preços do Proposify

Básico : US$ 29/mês por usuário

Equipe : US$ 49/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Proposify

G2 : 4,6/5,0 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Proposify?

Um usuário do G2 diz:

Usei todas as ferramentas e funções do Proposify e nunca tive qualquer dificuldade em fazer com que ele fizesse o que eu precisava. As estatísticas e métricas às quais temos acesso são particularmente úteis para a minha equipe — nossas vendas dobraram desde que começamos a usar o Proposify.

Usei todas as ferramentas e funções do Proposify e nunca tive qualquer dificuldade em fazer com que ele fizesse o que eu precisava. As estatísticas e métricas às quais temos acesso são particularmente úteis para a minha equipe — nossas vendas dobraram desde que começamos a usar o Proposify.

💡 Dica profissional: Quer transformar sua experiência em uma carreira de consultoria em tempo integral? Como se tornar um consultor orienta você em todas as etapas para conquistar clientes, construir credibilidade e gerar impacto real.

Aqui estão três ferramentas adicionais utilizadas por agências e consultores para o trabalho contínuo com clientes:

Bonsai : oferece contratos de retenção, acompanhamento de tempo, faturamento e gestão de impostos, tudo em uma plataforma simplificada : oferece contratos de retenção, acompanhamento de tempo, faturamento e gestão de impostos, tudo em uma plataforma simplificada

HoneyBook : Oferece suporte à admissão de clientes, modelos de contratos de retenção, fluxos de trabalho automatizados e pagamentos recorrentes de retenção para serviços contínuos em uma plataforma de fluxo de clientes : Oferece suporte à admissão de clientes, modelos de contratos de retenção, fluxos de trabalho automatizados e pagamentos recorrentes de retenção para serviços contínuos em uma plataforma de fluxo de clientes

FreshBooks : oferece uma ferramenta de contabilidade e faturamento com recursos integrados de acompanhamento de tempo e faturamento recorrente automatizado para gerenciar contratos de prestação de serviços com facilidade : oferece uma ferramenta de contabilidade e faturamento com recursos integrados de acompanhamento de tempo e faturamento recorrente automatizado para gerenciar contratos de prestação de serviços com facilidade

Retenha clientes facilmente com o ClickUp

Você provavelmente já percebeu que o gerenciamento de contratos de prestação de serviços é a espinha dorsal de relacionamentos sustentáveis com os clientes e receitas previsíveis, especialmente quando se trata de clientes recorrentes.

O ClickUp ajuda você a alcançar isso.

Desde a elaboração e atualização de contratos com o ClickUp Docs até o acompanhamento de horas faturáveis e a visualização do uso com painéis, todas as etapas do ciclo de vida do contrato de prestação de serviços são contabilizadas de forma integrada, em um único lugar.

E não se trata apenas de reter clientes. Como Shikha Chaturvedi, analista de negócios da Cedcoss Technologies Private Limited, colocou em sua avaliação:

Reunimos todos os problemas comerciais em um único lugar e podemos nos concentrar em cada problema simultaneamente através do ClickUp. Ele também nos ajuda a gerenciar nossas tarefas e acompanhar o tempo investido em tarefas específicas.

Reunimos todos os problemas comerciais em um único lugar e podemos nos concentrar em cada problema simultaneamente através do ClickUp. Ele também nos ajuda a gerenciar nossas tarefas e acompanhar o tempo investido em tarefas específicas.

Comece a gerenciar contratos de prestação de serviços de maneira mais inteligente — inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.

Perguntas frequentes

É uma ferramenta que ajuda agências, consultores e prestadores de serviços a gerenciar relacionamentos contínuos com clientes, acompanhando orçamentos, automatizando faturas e garantindo que trabalhos recorrentes sejam faturados com precisão.

Consultores, agências de marketing, escritórios de advocacia, estúdios criativos e freelancers que trabalham com contratos contínuos com clientes.

Um contrato de prestação de serviços garante que um cliente tenha acesso reservado a consultores, agências de marketing, escritórios de advocacia, estúdios criativos e freelancers que trabalham com contratos contínuos com clientes.