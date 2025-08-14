Execução de campanhas de IA para agências: ferramentas, fluxos de trabalho e práticas recomendadas

Você tinha uma apresentação repleta de estratégias brilhantes... mas seu cliente só conseguia se concentrar em saber se a campanha poderia ser mais rápida e gerar mais retornos. Sem aumentar o investimento. 🙄

Com as expectativas dos clientes em alta e orçamentos apertados reduzindo as margens, uma estratégia brilhante por si só não é suficiente.

Você também precisa de alternativas para fluxos de trabalho manuais e lentos que consomem tempo e energia.

E tudo isso está ao seu alcance graças à execução de campanhas de IA para agências. Com IA e aprendizado de máquina, você pode idealizar, iterar e otimizar campanhas na metade do tempo — e ver o retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) subir.

Como?

Nesta postagem do blog, você obterá uma análise prática e direta sobre:

Por que as agências devem apostar na IA

Como fazer isso de maneira inteligente

Ferramentas que entregam resultados (incluindo ClickUp , HubSpot e muito mais)

Como medir o ROI real dos esforços de marketing com IA e

Quais armadilhas evitar

Pronto para atualizar seu mecanismo de execução? Continue lendo.

Por que as agências precisam de IA para a execução de campanhas: principais casos de uso

Vamos discutir por que as agências que não estão explorando a IA já estão ficando para trás e por que aquelas que estão adotando essa tecnologia estão reescrevendo seus cronogramas e resultados financeiros.

Resultados mais criativos, mais rápidos

As agências estão usando ferramentas de IA generativa, como Midjourney e ElevenLabs, para criar modelos visuais e narrações em apresentações e campanhas. Elas podem transformar conceitos complexos em semanas, em vez de meses, conquistando campanhas maiores no processo.

Isso vale até mesmo para execuções com grande foco em criatividade.

📌 Na BETC, por exemplo, a equipe criou um personagem “Fluffy GOAT” gerado por IA (representando o “Melhor de Todos os Tempos” no cuidado com roupas) para o relançamento da Woolite. Isso não só ajudou a manter o prestígio da marca e utilizou um orçamento modesto, como também foi concluído em seis semanas, em vez dos três a seis meses habituais.

Análise preditiva de dados e orçamento mais inteligente

Depois que uma campanha é lançada, os relatórios tradicionais podem demorar dias para serem gerados, o que significa que a otimização geralmente chega tarde demais.

A IA inverte essa situação analisando dados de desempenho de campanhas em tempo real e ajustando variáveis durante a execução. Algoritmos inteligentes também podem identificar os segmentos de público mais receptivos para alocar orçamentos onde eles terão maior impacto, reduzindo o desperdício de gastos com publicidade.

📌 Veja o exemplo da L'Oréal. Eles queriam fazer cada real investido em marketing render mais. Em parceria com a Choreograph, da WPP, eles implementaram um algoritmo de IA personalizado que analisava dados do público e sinais de desempenho em tempo real. O resultado? Segmentação de anúncios mais inteligente e um aumento de 22% na eficiência do orçamento de mídia social paga, sem gastar um centavo a mais.

Escalabilidade em todos os canais

De redes sociais a pesquisas e e-mails, a IA permite a orquestração multicanal sem multiplicar o esforço manual. Você pode adaptar, programar e localizar ativos em escala, mantendo a consistência da marca em todos os lugares.

Aqui está a prova.

📌 A NT Technology, uma empresa da Mediatech, queria melhorar o envolvimento dos clientes em canais como e-mail, redes sociais e mensagens no aplicativo. Antes de usar a IA, suas campanhas eram executadas de forma isolada. As mensagens não eram sequenciadas e a personalização era mínima. Eles implementaram os agentes de orquestração multicanal com IA da Streamlogic, que sincronizaram as mensagens em todos os pontos de contato e adaptaram o conteúdo em tempo real ao comportamento de cada usuário. Os resultados ao longo de 12 meses foram impressionantes: o engajamento aumentou 180%, a rotatividade de clientes caiu 62% e a iniciativa gerou um ROI de 312%.

Automatização do fluxo de trabalho

O lançamento de campanhas costumava ser a parte mais lenta do processo, com transferências entre as equipes criativas, de mídia e operacionais que se arrastavam por dias. Agora, as ferramentas de implantação baseadas em IA estão reduzindo esse atraso para poucas horas.

O Omnicom Media Group Hong Kong automatizou seus relatórios omnicanal usando os pipelines da Windsor.ai, eliminando 40 horas manuais por semana. Eles também habilitaram feeds de dados quase em tempo real, governança unificada sobre mais de 1.900 contas de anúncios e liberaram os analistas para se concentrarem em insights estratégicos e testes criativos.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

IA vs. execução tradicional de campanhas

Quer saber por que a IA pode fazer tudo isso melhor?

Aqui está uma comparação direta entre a IA e os fluxos de trabalho tradicionais de campanhas:

Critério Execução tradicional Execução com tecnologia de IA Velocidade e iteração As rodadas de ideias e criatividade podem se prolongar por semanas, às vezes meses As ferramentas de IA geram maquetes, narrações e storyboards visuais em questão de horas ou dias Segmentação de público Segmentação manual do público, suposições, repetição A IA aprende com grandes quantidades de dados, oferecendo públicos microsegmentados e com alta taxa de conversão Orçamento e otimização Realocação manual pós-campanha; tempos de reação mais lentos Mudanças dinâmicas no orçamento durante a campanha Testes criativos Os testes A/B são trabalhosos e demorados Testes criativos multivariados em escala permitem ciclos de aprendizagem rápidos Eficiência e escala Pontos de contato manuais, alto risco de erros Fluxos de trabalho automatizados liberam tempo da agência para estratégia e criação

Os benefícios são claros, mas como implementar a execução de campanhas com IA?

Você precisa do conjunto certo de ferramentas, é claro!

📚 Leia também: Como usar IA em publicidade

O DNA da sua agência consiste em clareza, rapidez, colaboração e execução perfeita. O mesmo deve acontecer com a sua ferramenta de gerenciamento de campanhas de IA.

Aqui estão as cinco plataformas que simplificam a execução de campanhas de IA para agências preparadas para o futuro, como a sua:

ClickUp Brain: seu copiloto de fluxo de trabalho de IA em ação

Imagine que você está liderando o lançamento de uma campanha para um grande cliente. As informações se espalham por briefings, documentos, threads do Slack e você está correndo contra o prazo.

É aí que o ClickUp Brain entra em ação como o motor neural da sua agência. Ele conecta seu conhecimento, fluxos de trabalho, pessoas e ações. Como a IA de trabalho mais completa do planeta, ele mantém o contexto de todos os seus dados — no ClickUp e em aplicativos conectados — para economizar mais de um dia por semana para sua agência!

Veja como funciona:

Etapa 1: de informações fragmentadas a uma estratégia unificada

Em vez de procurar objetivos em fontes dispersas, você solicita ao Brain para “resumir o briefing da campanha e delinear os resultados esperados com base na última discussão no Slack e nos documentos do cliente”. Em segundos, o Brain entrega um briefing de projeto claro e detalhado.

Você também pode fazer um brainstorming de um briefing do cliente do zero!

Crie conteúdo detalhado e briefings criativos usando IA no ClickUp Brain

Ele ainda cria tarefas estruturadas no ClickUp, marcos e modelos de calendário de conteúdo relevante, com base em formulários de inscrição, documentos, chamadas iniciais e padrões de projetos anteriores.

Como resultado, seu tempo deixa de ser dedicado a tarefas administrativas tediosas, como preparação de briefings e atribuição de tarefas, e passa a ser dedicado a estratégias de alto valor, mensagens e cultivo de relacionamentos com os clientes.

💡 Dica profissional: grave suas chamadas de briefing e discussões com clientes usando o AI Notetaker do ClickUp. Ele envia uma gravação da chamada, completa com transcrição, itens de ação e resumo da reunião para referência. O Brain pode então responder a todas as suas perguntas a partir da transcrição, como “Quais ideias o departamento criativo da Acme aprovou na discussão?” Ou “Qual é a data de lançamento decidida para o anúncio impresso da XYZ?”

Passo 2: Geração de ideias sob demanda, sem suposições

O Brain também é seu copiloto criativo.

Peça para “gerar três ideias de temas para uma campanha outdoor para uma marca de colchões de luxo, com tom e exemplos de mensagens” e ele fornecerá conceitos bem pensados e alinhados ao público instantaneamente, extraídos do contexto do seu espaço de trabalho, histórico de campanhas e ativos da marca. Não é necessária nenhuma engenharia de prompt complexa.

💡 Dica profissional: você também pode gerar imagens criativas usando o Brain para dar vida às suas ideias. E para pesquisa e geração de texto, você pode alternar entre os modelos mais recentes do GPT, Claude, Gemini e outros — em um único espaço de trabalho.

Etapa 3: Transformando inteligência em ação com os agentes de IA Autopilot

Agora, acione os Agentes Autopilot no ClickUp.

🤝 Lembrete: os ClickUp Autopilot Agents são automações de fluxo de trabalho proativas e autônomas, alimentadas por IA, que monitoram gatilhos específicos em seu espaço de trabalho — como a aprovação de uma tarefa ou uma mudança de status — e, em seguida, executam ações em várias etapas automaticamente. Eles podem atribuir tarefas, atualizar campos, enviar atualizações aos clientes ou mover trabalhos entre ferramentas, ajudando as equipes a reduzir transferências manuais e manter as campanhas em andamento sem gargalos.

Você configura uma na sua lista de campanhas:“Quando o briefing for marcado como ‘Aprovado’ → atribua tarefas aos líderes criativos e de mídia, defina prazos e publique um resumo do progresso no Slack. ”

📌 Exemplo de fluxo de trabalho do agente de IA:

Gatilho : O status passa para “Aprovado”

Condições : Certifique-se de que todos os campos do formulário (orçamento, KPIs alvo) estejam preenchidos

Ações : Crie tarefas automaticamente e atribua responsáveis : Crie tarefas automaticamente e atribua responsáveis . Programe a primeira sincronização criativa através do ClickUp Chat

Crie tarefas automaticamente e atribua responsáveis

Agende a primeira sincronização criativa através do ClickUp Chat

Conhecimento : os agentes podem consultar o resumo da campanha, o guia de estilo e os dados de desempenho anteriores

Resultado: você passa de informações dispersas e reuniões para um início alinhado: o cérebro sintetiza, os agentes agem e a equipe obtém clareza instantaneamente

Veja como criar um Agente Autopilot no vídeo abaixo 👇🏽

Etapa 4: Alinhamento e descoberta em tempo real

À medida que o trabalho avança, o Brain permanece ativo, pronto para responder: “Qual é a atualização do design do boletim informativo?” ou “Mostre-me o resumo do desempenho da última campanha. ”

Além disso, a Pesquisa de IA Empresarial do ClickUp pesquisa tarefas, documentos, chats e até mesmo aplicativos conectados, como Slack ou Gmail, para trazer os recursos certos ao seu alcance.

Obtenha respostas instantâneas sobre suas campanhas — planos, progresso e desempenho — com o ClickUp Brain

2. AdCreative. ai: Criatividade de alto desempenho sob demanda

Imagine gerar vídeos, banners ou textos publicitários otimizados para conversão em segundos. A AdCreative.ai promete CTR e taxas de conversão até 14 vezes melhores, utilizando modelos e pontuação de IA para criar, iterar e dimensionar rapidamente criativos de alto impacto.

Com o modelo Product Videoshoot AI, você pode converter suas imagens estáticas de produtos em anúncios em vídeo quase instantaneamente. Use sugestões da IA para agilizar o processo ou escreva suas próprias sugestões para obter os melhores resultados.

Se você precisa de versões em vários idiomas, mídia rica ou anúncios no aplicativo, as ferramentas de marketing de IA têm tudo isso pronto. As avaliações relatam um forte suporte para testes A/B, versões dinâmicas e até mesmo programação de campanhas dentro da plataforma.

3. Predis.ai: copiloto de gerenciamento de mídias sociais para agências

Se as redes sociais consomem a largura de banda da sua equipe, a Predis é um balcão único para idealizar, criar e programar publicações. Precisa obter aprovações dos clientes? A ferramenta também cuida disso.

Também é ótimo para criar vídeos de avatares UGC e anúncios de produtos, além de enriquecer seu conteúdo com insights da concorrência para impulsionar o desempenho. Você pode usar a API deles para criar carrosséis, vídeos, memes e legendas consistentes com a marca usando seus logotipos, cores, voz e tom. Em seguida, programe-os em várias plataformas, tudo em uma única visualização de calendário.

🧠 Curiosidade: 47% dos participantes da pesquisa da ClickUp nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho.

4. HubSpot: IA que executa campanhas

A camada de IA da HubSpot, Breeze AI Agents, está integrada à plataforma de marketing completa da HubSpot. Isso significa que você não precisa lidar com ferramentas separadas nem correr o risco de perder dados entre sistemas.

Pense em um agente de marketing de IA como um coestrategista em sua equipe que pode:

Elabore mensagens de divulgação

Classifique os leads com base no comportamento e na adequação, e

Identifique instantaneamente clientes potenciais com alta intenção de compra para que suas equipes de vendas e marketing saibam exatamente onde concentrar seus esforços

O Breeze também pode criar automaticamente conteúdo para e-mail ou redes sociais e adaptar o texto para corresponder ao tom da sua marca. Combine isso com horários de envio otimizados com base em padrões de engajamento anteriores e você terá campanhas que parecem pessoais e alcançam as pessoas certas, sem que sua equipe precise gastar horas em trabalho manual.

E quando você precisar de uma rápida verificação do estado de uma campanha ativa? Você pode pedir ao Breeze Copilot um resumo em linguagem simples do desempenho, completo com métricas e tendências importantes, para que você possa fazer ajustes sem precisar mergulhar em relatórios brutos.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco alimentado por IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

5. De forma inteligente: automação de anúncios e dimensionamento criativo com inteligência artificial de nível empresarial

A Smartly é uma plataforma de publicidade projetada para agências que gerenciam campanhas multicanais de alto volume, nas quais consistência, velocidade e escala são essenciais.

No centro da plataforma está o AI Studio, que elimina a linha divisória entre criação e otimização. Em vez de criar um conjunto de anúncios estáticos e esperar que funcione em todos os lugares, o AI Studio adapta automaticamente criativos dinâmicos para todos os formatos e plataformas, seja um vídeo vertical no TikTok, uma postagem quadrada no Instagram ou um banner de display. Isso garante que sua mensagem tenha uma aparência nítida e se encaixe naturalmente, independentemente de onde aparecer.

Além da criatividade, a Smartly Media lida com a automação de campanhas, cuidando de tarefas repetitivas de configuração, segmentação e alocação de orçamento para que sua equipe possa se concentrar na estratégia e na narrativa. Ela reúne dados de desempenho de todos os canais em um painel único e fácil de ler. Aqui, você obtém insights acionáveis, como qual variante criativa está ganhando em uma região específica ou qual segmento de público está gerando mais conversões.

📚 Leia também: Como fazer uma agência de marketing digital crescer

Como implementar a execução de campanhas de IA para sua agência

Agora, vamos transformar a execução de campanhas com IA da teoria em realidade.

Imagine que você está liderando uma agência criativa de médio porte encarregada de lançar uma campanha omnicanal de três meses para uma marca de calçados sustentáveis. O orçamento do cliente não é enorme, mas as expectativas são altíssimas: eles querem um aumento mensurável nas vendas online e na participação de mercado em duas regiões.

Veja exatamente como você pode fazer isso com uma plataforma de gerenciamento de campanhas alimentada por IA, como o ClickUp para equipes de marketing.

Você aprende melhor visualmente? Veja como planejamos nossas campanhas na ClickUp, usando o ClickUp.

Dividimos o plano em etapas que você pode executar amanhã mesmo.

Passo 1: esclareça o objetivo e as restrições

Antes de usar qualquer ferramenta de IA, defina o que é sucesso e o que você não está disposto a abrir mão.

Como fazer isso bem:

Escreva um briefing criativo de uma página chamado “North Star ”. Inclua suas metas de receita/leads, KPIs importantes (como ROAS ou CAC), definição do público-alvo e o tom criativo Inclua suas metas de receita/leads, KPIs importantes (como ROAS ou CAC), definição do público-alvo e o tom criativo

Adicione proteções desde o início. Os requisitos de privacidade, regras de voz da marca e itens não negociáveis (por exemplo, nenhuma imagem gerada que entre em conflito com a ética da sustentabilidade) devem ser especificados no início

Teste de pressão com as partes interessadas. Obtenha a aprovação de todos os principais tomadores de decisão. Mesmo uma chamada de alinhamento de 20 minutos poupa semanas de revisões posteriores

🦄 Como o ClickUp ajuda: Coloque suas anotações iniciais, threads de e-mails de clientes e relatórios de campanhas anteriores em um único documento do ClickUp que servirá como centro de comando da sua campanha. Peça ao ClickUp Brain para resumir tudo em um briefing conciso e, em seguida, converta instantaneamente esse briefing em uma lista de tarefas acionáveis com responsáveis e prazos usando os campos de IA do ClickUp. Isso significa que, desde o primeiro dia, sua “visão geral” também é um plano de execução concreto.

Etapa 2: Audite dados e aprendizados anteriores

A IA é tão boa quanto os dados com os quais você a treina. Se suas listas de público-alvo estão desatualizadas ou seus resultados criativos estão espalhados por arquivos e pastas, você está se preparando para recomendações ruins.

Como fazer isso bem:

Faça um inventário das suas fontes de dados. Verifique seu CRM, análises, contas de anúncios, listas de e-mail e dados de comércio eletrônico para verificar quando foram atualizados pela última vez

Limpe e segmente. Remova duplicatas, marque públicos por comportamento ou recência e garanta que os ativos criativos tenham metadados (nome da campanha, notas de desempenho e outros detalhes necessários)

Explore o ouro. Identifique os criativos com melhor desempenho em campanhas anteriores, seu contexto (época, região, oferta) e os com desempenho inferior, para que você possa informar melhor sua estratégia de marketing atual

🦄 Como o ClickUp ajuda: Quer fazer isso 10 vezes mais rápido? Use a Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp para encontrar “os criativos com melhor desempenho no quarto trimestre” ou peça ao ClickUp Brain para buscar “segmentos de e-mail com CTR >5%” em suas tarefas, documentos e ferramentas integradas do ClickUp, sem precisar fazer login manualmente em cinco ferramentas diferentes. Corrija fluxos de trabalho fragmentados com a Pesquisa Empresarial com IA da ClickUp

Etapa 3: Crie o plano criativo e de testes

Defina uma matriz de experimentos curta (o que você testará, critérios de sucesso, tamanho mínimo da amostra) e, em seguida, crie modelos para variantes e localização. É aqui que a IA se torna sua coestrategista.

Como fazer isso bem:

Comece com três grandes ângulos criativos. Para nossa marca de calçados sustentáveis, isso poderia ser: “luxo ecológico”, “durabilidade para a vida urbana” e “estilo com consciência”

Planeje seus experimentos. Em vez de um anúncio estático, crie uma matriz de variantes: 3 títulos × 3 imagens × 2 CTAs = 18 combinações. Atribua cada uma a um micropúblico diferente

3 títulos × 3 imagens × 2 CTAs = 18 combinações

Atribua cada um a um micro público diferente

Critérios de teste pré-definidos. Decida o limite de desempenho para promover ou pausar variantes antes do lançamento

🦄 Como o ClickUp ajuda: Você pode enviar seu briefing North Star para o ClickUp Brain e solicitar “3 ângulos criativos com exemplos de títulos, legendas e prompts visuais. ” Coloque os aprovados como tarefas separadas em uma visualização de tabela do ClickUp com colunas para tipo de ativo, status e público-alvo do teste. Anexe os rascunhos gerados pela IA diretamente em cada tarefa para que a equipe de design possa iterar sem precisar procurar arquivos. Gerencie tarefas para suas campanhas de marketing de IA com a Visualização em Tabela do ClickUp

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos de redação de conteúdo

Etapa 4: automatize o trabalho repetitivo

A execução de campanhas falha quando a aprovação criativa ou o tráfego de anúncios consomem dias que você não tem.

Como fazer isso bem:

Mapeie suas transferências. Identifique todas as vezes que o trabalho é transferido entre pessoas ou plataformas (da equipe criativa para a equipe de mídia, do cliente para o gerente de contas)

Automatize os gatilhos. Exemplo: quando o criativo “Conjunto de anúncios A” for aprovado, envie-o automaticamente para o comprador de mídia e marque-o na planilha de tráfego

Defina regras de exceção. Se um ativo falhar na verificação do tamanho do arquivo ou não atender a um requisito de localização, sinalize-o para revisão em vez de ignorá-lo

🦄 Como o ClickUp ajuda: Atribua agentes ClickUp Autopilot personalizados para monitorar o status “Aprovado” e, em seguida: Crie a tarefa de lançamento para a mídia

Notifique o cliente no Slack com a pré-visualização aprovada

Registre o ativo na pasta de arquivos da sua campanha Isso mantém os lançamentos em andamento, enquanto libera sua equipe sênior para trabalhar na estratégia, em vez de ficar atrás de transferências de arquivos. Use o ClickUp Autopilot Agents para agilizar suas tarefas diárias

📚 Leia também: Como usar IA para automação de marketing

Etapa 5: Implante e coordene em todos os canais

Lançamentos multicanais são famosos por serem um pesadelo para o controle de versões. Você não quer que uma plataforma receba o título antigo e outra perca a oferta sazonal.

Como fazer isso bem:

Centralize seus ativos finais. Crie uma pasta, uma convenção de nomenclatura e uma aprovação final visível para toda a equipe

Sincronize suas agendas. Certifique-se de que as campanhas de e-mail, redes sociais, pagas e no aplicativo sejam veiculadas na ordem correta para obter o máximo impacto

Localize de forma inteligente. Aproveite as ferramentas de tradução e adaptação cultural da IA para ganhar escala e, em seguida, adicione revisões humanas para captar nuances

🦄 Como o ClickUp ajuda: Use a visualização de calendário do ClickUp para visualizar o lançamento da campanha. Anexe o criativo correto a cada tarefa agendada e defina uma automação do ClickUp para atualizar o campo personalizado “Status do lançamento” no momento em que uma peça for ao ar. Dessa forma, se o cliente perguntar: “A história do Instagram está ao vivo na França?”, você poderá responder em segundos. Personalize as automações do ClickUp para otimizar trabalhos repetitivos

Etapa 6: Monitore, otimize e atribua

É aqui que a maioria das campanhas estagna ou corrige o rumo muito lentamente.

Como fazer isso bem:

Defina alertas em tempo real. Exemplo: “Se a CTR cair abaixo de 1,2% por mais de 6 horas, envie um ping pelo Slack.”

Aja com base em limites. Promova variantes vencedoras assim que atingirem sua métrica de sucesso; elimine rapidamente as que apresentam baixo desempenho. Execute testes de incrementalidade. Não se limite a medir cliques; valide quais canais ou criativos realmente impulsionaram as vendas

🦄 Como o ClickUp ajuda: Crie um painel do ClickUp que reúne o desempenho em tempo real de suas ferramentas de publicidade e análise. Adicione um cartão Brain AI para “resumir as mudanças no desempenho nas últimas 24 horas e sugerir as próximas ações”, e então crie tarefas acionáveis com base nas recomendações diretamente do painel. Use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para resumir atualizações de status e métricas de desempenho para todo o seu trabalho

Etapa 7: Documente, aprenda e expanda

Seu manual de IA deve ficar mais forte a cada execução.

Como fazer isso bem:

Faça uma análise pós-campanha. Anote o que funcionou, o que não funcionou e por quê

Crie modelos dos vencedores. Salve os fluxos de trabalho, prompts criativos e automações mais eficazes como Salve os fluxos de trabalho, prompts criativos e automações mais eficazes como modelos de campanhas de marketing reutilizáveis

Compartilhe internamente. Torne seu processo transparente para que outras equipes de contas possam replicar seus resultados

🦄 Como o ClickUp ajuda: Salve toda a campanha — tarefas, automações, prompts de IA e até formatos de relatórios — como um modelo do ClickUp. Marque-a por tipo de cliente, região ou objetivo da campanha para facilitar a recuperação para o próximo projeto relevante. Não se preocupe, você ainda pode personalizar tudo mais tarde!

A melhor parte de usar IA no aplicativo multifuncional ClickUp para trabalho é que ele cria um sistema repetível e baseado em dados ao qual você pode recorrer sempre que precisar.

E isso é vantajoso tanto para você quanto para seus clientes.

Medindo o ROI de campanhas de agências impulsionadas por IA

No fim das contas, sem provas baseadas em dados, você nunca convencerá clientes céticos ou seu diretor financeiro de que a IA é realmente a alavanca de crescimento por trás dos resultados excelentes da campanha.

Então, aqui está um plano rápido para medir o ROI de suas campanhas orientadas por IA:

Métrica O que isso significa para você Como agir ROAS / ROMI Quanto de receita cada dólar investido em publicidade gera Acompanhe cada campanha; redirecione o orçamento em tempo real para variantes que geram um retorno ≥ 3× CAC vs. CLV Custo de aquisição de clientes vs. valor ao longo da vida útil Se o CAC estiver ultrapassando o CLV/3, ative upsells de retenção ou refine a segmentação CTR e taxa de conversão Apelo criativo e eficácia de marketing Promova rapidamente os melhores criativos e revisite aqueles com baixa conversão com ajustes orientados por IA Economia de tempo/custo por ativo Ganhos de eficiência com criatividade baseada em IA em comparação com a criatividade tradicional Calcule as horas economizadas × as taxas da equipe; reinvista em mais testes ou no aprofundamento da sua estratégia Incrementalidade/Atribuição Impacto real em todos os pontos de contato e valor a longo prazo Defina testes de retenção, use atribuição algorítmica para capturar todo o potencial da IA

🤝 Lembrete importante: nem todas as implementações de IA geram ROI positivo, portanto, lembre-se de ser estratégico no uso da IA, não apenas tático.

📚 Leia também: Como usar IA para geração de leads

Como as agências podem começar a executar campanhas de IA?

A melhor abordagem é começar aos poucos, incorporando a IA em uma parte específica do processo, em vez de em todo o processo de uma só vez. Veja um passo a passo:

Comece com uma campanha piloto. Escolha um escopo modesto, talvez uma promoção sazonal ou lançamento de produto em que os riscos sejam altos o suficiente para fazer diferença, mas baixos o suficiente para permitir que você aprenda rapidamente Estabeleça uma linha de base para tudo. Registre sua CTR, CAC, tempo de produção criativa e ROAS atuais antes de introduzir intervenções de IA Implemente um microprojeto piloto. Use IA para um componente, como geração de variantes criativas ou segmentação personalizada do público, e monitore a diferença imediata (aumento da CTR, redução do CAC) Aumente a responsabilidade. Aplique um teste rápido de incrementalidade — por exemplo, reserve 10% do orçamento como grupo de controle no método antigo — e compare o aumento resultante da incorporação da IA Documente insights. Capture não apenas mudanças métricas, mas também tempo economizado, reações dos clientes e surpresas criativas que podem ter surgido ao longo do caminho Escalabilidade. Transforme elementos de sucesso em fluxos de trabalho, modelos e manuais de equipe para que o próximo projeto não precise começar do zero

🧠 Curiosidade: Na agência de publicidade WPP, metade dos seus 96.000 funcionários já usa IA para ideias criativas e personalização usando a plataforma WPP Open. Ela aproveita quatro modelos de IA — Audience, Brand, Channel e Performance Brains — para melhorar a tomada de decisões em toda a jornada do cliente.

Desafios do uso da IA na execução de campanhas de agências — e como resolvê-los

A IA pode potencializar o trabalho das agências, mas não é isenta de atritos. Use estas dicas para lidar com as incertezas como um profissional:

Equilibre criatividade e automação

Seu texto publicitário gerado por IA tem um desempenho 18% melhor em testes do que o título criado manualmente pelo seu redator sênior. Você prefere números ao toque humano? Ou arrisca o desempenho em prol da arte?

A automação prospera com padrões, enquanto a criatividade geralmente surge quando eles são quebrados. Depender demais da IA pode tornar suas campanhas tecnicamente eficazes, mas apenas a curto prazo. Você corre o risco de que seu público não construa uma conexão emocional profunda o suficiente com a marca.

A solução: trate a IA como um gerador de conceitos, não como um substituto. Deixe que ela cuide do primeiro rascunho ou de variantes rápidas e, em seguida, envie-os aos seus líderes criativos para que eles verifiquem o tom, as nuances culturais e a narrativa da marca.

Garantindo privacidade e conformidade

Os modelos de aprendizado de máquina mais avançados prometem anúncios hiperpersonalizados, mas o que acontece quando essa personalização se torna assustadora ou viola o GDPR?

A solução: incorpore a privacidade ao processo. Mantenha uma lista de pontos de dados que nunca devem ser usados para personalização de anúncios

Mantenha os modelos de IA em execução em ambientes seguros e aprovados (nenhum dado do cliente é usado para treinamento do modelo sem consentimento)

Analise os resultados para evitar divulgações inadvertidas

A supervisão humana detalhada nesta fase pode ser a rede de segurança jurídica da sua marca.

Alinhando equipes internas e de clientes

A IA acelera a criação de campanhas. Mas e quanto às aprovações?

Se as equipes internas estiverem executando fluxos de trabalho com prioridade para IA enquanto os clientes ainda estiverem no “modo de aprovação tradicional”, você pode acabar esperando dias pela aprovação de algo que a IA criou em minutos.

A solução: envolva os clientes no processo desde o primeiro dia. Apresente-lhes o seu fluxo de trabalho de IA, mostre exemplos comparativos entre resultados obtidos com IA e resultados obtidos apenas por humanos e defina expectativas para os ciclos de revisão.

💡 Dica profissional: comece a enviar apresentações com “instantâneos de IA” aos clientes, destacando novas ideias criativas, resultados de testes e ganhos de desempenho, para que a confiança no processo cresça junto com os resultados.

Gerenciamento da proliferação de ferramentas e lacunas de integração

A maioria das agências começa com uma ferramenta de IA e, de repente, se vê lidando com sete, cada uma com seu próprio login, faturamento e curva de aprendizado. Criatividade no Figma. Texto no Jasper. Briefings no Docs. Planos de mídia no Sheets. Análises no Looker. Agora você não está apenas gerenciando campanhas, está gerenciando um zoológico.

A solução: consolide onde fizer sentido e use um hub central para orquestração. É aqui que o aplicativo completo para agências da ClickUp faz a maior diferença. É uma única fonte de verdade para campanhas na qual sua equipe e seus clientes podem confiar.

41% dos clientes da ClickUp já o utilizaram para substituir três ou mais ferramentas e economizar dinheiro.

Uma avaliação da G2 confirma:

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo-nos substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo-nos substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

Com o companheiro de IA para desktop da ClickUp, o ClickUp Brain MAX, você também pode reduzir a proliferação da IA:

Uma assinatura, recursos infinitosEm vez de pagar individualmente por cada ferramenta de IA que você alterna, o Brain MAX as substitui por um único superaplicativo de IA contextual. Em um minuto, você está redigindo uma mensagem complexa usando o GPT-5; em seguida, você alterna para o Claude para uma análise de contexto longo (tudo na mesma janela “Ask AI”). Você não precisa aprender diferentes interfaces de usuário ou lembrar qual modelo faz o quê. Basta escolher a melhor ferramenta para cada tarefa, sem precisar alternar entre aplicativos ou gastar muito dinheiro

Alterne entre os melhores modelos de IA dentro do ClickUp usando o Brain MAX

Fluxos de trabalho 4 vezes mais rápidosEsqueça o teclado — basta falar. Esqueça o teclado — basta falar. O Talk to Text do Brain MAX transforma sua fala em mensagens refinadas, notas criativas, prompts ou briefings e documentos completos. Isso representa literalmente 400% da produção de um teclado tradicional. Agora é possível cumprir aquele prazo impossível!

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O contexto está aqui, não em silos As ferramentas de marketing de IA separadas do seu local de trabalho não sabem o que você já sabe. O Brain MAX se conecta aos seus documentos, tarefas, Slack, GitHub, Figma e muito mais. Quando você pergunta: “Qual é o status do teste A/B daquele e-mail importante?”, você obtém a resposta, não uma tela em branco que exige 500 palavras de contexto e explicação

As equipes mais bem-sucedidas antecipam esses desafios e se preparam para enfrentá-los, transformando possíveis obstáculos em vantagens competitivas.

📚 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

Estudos de caso reais de agências: IA na execução de campanhas

Vamos explorar três estudos de caso recentes e reais de agências de marketing que utilizam IA para melhorar radicalmente os resultados das campanhas. Esses exemplos mostram como a IA se associa às pessoas, ajudando as equipes a trabalhar de forma mais rápida, inteligente e criativa.

1. Movement Strategy & Intuit: campanha “Automagical”

A Movement Strategy, uma agência criativa conhecida por criar campanhas imersivas e orientadas para a cultura para marcas como Netflix, Warner Bros. e Amazon, foi abordada pela Intuit para transformar algo tão árido como as finanças pessoais numa experiência que as pessoas quisessem partilhar.

Como empresa por trás de ferramentas financeiras como TurboTax, Credit Karma e QuickBooks, a Intuit queria humanizar a IA e tornar as finanças acessíveis e até divertidas.

O resultado foi o Automagical, um microsite interativo onde os usuários enviam selfies e respondem a algumas perguntas peculiares sobre seus hábitos financeiros. Nos bastidores, a IA generativa analisa as respostas, as associa à imagem e produz duas coisas: uma “aura financeira” caprichosa e um avatar personalizado que reflete a personalidade financeira do usuário.

🎯 O impacto: mais de 570.000 engajamentos e um aumento de 62% na interação no TikTok — prova de que a personalização interativa pode envolver profundamente o público. ✅ Por que isso é importante para agências: a IA pode trazer personalidade para uma campanha de marca, transformando ferramentas de software abstratas em experiências emocionais.

2. Dept & Omoda: segmentação mais inteligente para reduzir devoluções

A varejista de moda Omoda enfrentava uma alta taxa de devoluções. Quase 50% do crescimento da receita era devolvido. Eles recorreram aos seus parceiros da agência Dept e ao Google para resolver o desafio.

Trabalhando juntos, eles criaram um modelo de IA preditivo usando dados de clientes e pedidos no BigQuery e, em seguida, enviaram as probabilidades de retorno em tempo real para suas campanhas do Google Ads. Isso permitiu que eles priorizassem os anúncios que geravam pedidos mais lucrativos e menos propensos a devoluções

🎯 O impacto: o modelo de IA previu corretamente os retornos para 70% a 75% dos pedidos. Como resultado, a Omoda observou uma queda de 5% nas taxas de retorno e um aumento de 14% na margem de lucro em sua receita gerada pelo Google Ads. ✅ Por que isso é importante para agências: a IA nem sempre precisa buscar cliques. Ela pode otimizar a lucratividade, ajudando os clientes a encontrar seus melhores clientes, não apenas qualquer cliente.

3. Ogilvy, Wavemaker e Cadbury: campanha #MyBirthdaySong

A Ogilvy e a Wavemaker se uniram a plataformas de tecnologia de IA generativa (Gan.ai e Uberduck) para oferecer algo que parecia mágico: um código QR nas embalagens da Cadbury que acionava uma música de aniversário totalmente personalizada e criada por IA. Os usuários escolhiam apelidos e estilos musicais, e a IA gerava letras, melodia e vocais em tempo real.

🎯 O impacto: Mais de 20.000 músicas geradas na primeira semana, com mais de 700.000 interações de usuários no total. ✅ Por que isso é importante para agências: a IA abre caminho para uma nova forma de intimidade com a marca. A personalização nesse nível cria ressonância emocional, propaganda boca a boca e compartilhamento — uma combinação poderosa para impulsionar a marca.

Tendências futuras em IA para execução de campanhas em agências

👀 Você sabia? O uso da IA em todas as funções de negócios aumentou significativamente: 78% das organizações agora relatam usar IA em pelo menos uma função, e 71% afirmam usar IA generativa regularmente. No entanto, os resultados são mistos. Menos de 30% dos líderes em IA afirmam que seus CEOs estão satisfeitos com os retornos da IA.

Quando se trata de campanhas de IA, as agências estão preparadas para combinar experimentação rápida com medições rigorosas, consolidar o contexto para evitar a dispersão e tratar a IA como uma colega de equipe, não como uma substituta.

Vejamos as tendências emergentes:

A IA agênica/autopilot torna-se uma realidade operacional

As agências estão passando de experimentos com um único prompt para sistemas agenticos que planejam e executam trabalhos em várias etapas (pense em: briefing → testar variantes → monitorar → escalar). A McKinsey e outros rastreadores consideram a IA agentica uma das principais tendências tecnológicas a serem observadas. Isso significa que as campanhas serão cada vez mais executadas com “colegas de equipe virtuais” que coordenam o trabalho entre sistemas.

Pilhas multimodais e multi-LLM vencem pelo contexto

As equipes vão preferir plataformas que permitam escolher o melhor modelo para o trabalho (contexto longo x criatividade rápida x geração de código) e usar entradas de voz ou imagem, em vez de lidar com dezenas de interfaces de usuário separadas e com a proliferação da IA. Isso promove a consolidação e uma melhor retenção do contexto em briefings, ativos e análises.

As habilidades humanas passarão da produção para a coordenação e o julgamento

À medida que a IA fica melhor na criação de conteúdo, os profissionais de marketing humanos precisarão melhorar na orquestração e avaliação. Precisaremos saber como orientar a máquina, decidir quais ideias avançar e unir as peças geradas pela IA em campanhas coesas.

A verdadeira vantagem competitiva não estará em digitar o comando, mas em projetar o sistema, interpretar os resultados e garantir que eles estejam alinhados com a marca, a estratégia e a ética. Em resumo, a IA fará mais da criação; os humanos farão mais da interpretação.

O veredicto final? As agências que consolidarem recursos de IA em um único espaço de trabalho contextual (LLMs + histórico de ativos + automações com IA ) poderão operar com mais rapidez e, possivelmente, cobrar taxas premium por uma entrega confiável.

Do hype ao hábito: tornando a IA a vantagem competitiva da sua agência

O futuro está traçado.

Quando se trata de execução inteligente de campanhas, seu objetivo deve ser integrar a IA ao fluxo de trabalho de forma tão natural que o cliente mal perceba a tecnologia, apenas os resultados.

As agências que dominarão o mercado podem não ter a tecnologia mais sofisticada, mas terão a capacidade de orquestrar pessoas, processos e IA como se fossem uma equipe única e bem sincronizada. Isso significa menos silos, menos trabalho repetitivo e um foco mais nítido nas grandes mudanças criativas que conquistam e mantêm os clientes.

É exatamente aí que entra o ClickUp. Não é apenas mais um complemento de IA — é o aplicativo completo para trabalho e IA. Brain MAX oferece vários LLMs em um só lugar

Talk to Text oferece captura instantânea de ideias

A pesquisa contextual em todo o seu espaço de trabalho economiza horas e

*os Agentes Autopilot transformam aprovações em ações de maneira integrada Com o ClickUp, você poderá executar todo o ciclo de vida da sua campanha, desde a concepção até a otimização, em um espaço de trabalho inteligente e conectado.

Se você vai tirar uma lição deste guia, que seja esta: comece pequeno, meça tudo, consolide sua pilha e mantenha sua voz criativa no centro de tudo. O futuro está chegando rápido.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para ter um plano para alcançar seus objetivos, em vez de fugir deles.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que é execução de campanhas de IA?

A execução de campanhas de IA envolve o uso de inteligência artificial para planejar, criar, implantar e otimizar campanhas de marketing. A IA automatiza tarefas repetitivas, melhora a segmentação e acelera a tomada de decisões, mantendo a estratégia humana no comando.

2. A IA pode ajudar a personalizar campanhas em grande escala?

Sim. A IA pode segmentar públicos, personalizar criativos e enviar mensagens individuais para milhares de pessoas, mantendo a consistência da marca e medindo o que funciona.

3. A IA pode ajudar a reduzir o tempo de lançamento das campanhas dos clientes?

Com certeza. Ao automatizar briefings, criação de ativos, aprovações e fluxos de trabalho de implantação, a IA pode reduzir os prazos de lançamento de semanas para dias — às vezes, para horas.

4. A IA pode substituir os gerentes de campanha?

Não. A IA é uma assistente poderosa, mas os gerentes de campanha fornecem orientação estratégica, criatividade, alinhamento com o cliente e julgamento que a IA não pode replicar.